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Новая версия почтового сервера Exim 4.94

09.06.2020 11:53

После 6 месяцев разработки состоялся релиз почтового сервера Exim 4.94, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. В соответствии с майским автоматизированным опросом около миллиона почтовых серверов, доля Exim составляет 57.59% (год назад 53.03%), Postfix используется на 34.70% (34.51%) почтовых серверов, Sendmail - 3.75% (4.05%), Microsoft Exchange - 0.42% (0.57%).

Изменения в новом выпуске могут привести к нарушению обратной совместимости. В частности, некоторые виды транспорта перестали работать с неочищенными данными (tainted, значения на основе данных, полученных от отправителя) при определении местоположения доставки. Например, проблемы могут возникнуть при использовании переменной $local_part в настройке "check_local_user" при маршрутизации письма. Вместо $local_part следует использовать новую очищенную переменную "$local_part_data". Кроме того, в операндах опции headers_remove теперь разрешено использование масок, определяемых при помощи символа "*", что может привести к нарушению работы конфигураций, в которых выполнялось удаление заголовков, заканчивающихся на символ звёздочки (вместо удаления конкретных заголовков будет выполнено удаление по маске).

Основные изменения:

  • Добавлена экспериментальная встроенная поддержка механизма SRS (Sender Rewriting Scheme), позволяющая переписать адрес отправителя при пересылке без нарушения проверок SPF (Sender Policy Framework) и обеспечив сохранение данных об отправителе для направления сервером сообщений в случае ошибки доставки. Суть метода в том, что при установке соединения передаются сведения об идентичности с изначальным отправителем, например при перезаписи alice@example.org на alice@example.com будет указано "SRS0=HHH=TT=example.org=alice@example.com". SRS актуален, например, при организации работы списков рассылки, в которых исходное сообщение перенаправляется другим получателям.
  • При использовании OpenSSL добавлена поддержка закрепления канала для аутентификаторов (ранее поддерживалось только для GnuTLS).
  • Добавлено событие "msg:defer".
  • Реализована поддержка аутентификатора gsasl на стороне клиента, которая протестирована только с обработчиком открытых паролей (plaintext). Работа методов SCRAM-SHA-256 и SCRAM-SHA-256-PLUS возможна только через сам gsasl.
  • Реализована поддержка аутентификатора gsasl на стороне сервера для шифрованных паролей, выступающая альтернативой ранее доступного режима plaintext.
  • Определения в именованных списках теперь могут помечаться префиксом "hide" для подавления вывода контента при выполнении команды "-bP".
  • В драйвер аутентификации через IMAP-сервер Dovecot добавлена экспериментальная поддержка интернет-сокетов (ранее поддерживались только unix-domain сокеты).
  • ACL выражение "queue_only" теперь может указываться как "queue" и поддерживает опцию "first_pass_route", аналогичную опции командной строки "-odqs".
  • Добавлены новые переменные $queue_size и $local_part_{pre,suf}fix_v.
  • В основной блок конфигурации добавлена опция "sqlite_dbfile" для использования при определении префикса строки поиска. Изменение нарушает обратную совместимость - старый метод задания префикса перестал работать при указании неочищенных (tainted) переменных в lookup-запросах. Новый метод ("sqlite_dbfile") позволяет держать имя файла отдельно.
  • В lookup-блоки dsearch добавлены опции для возвращения полного пути и фильтрации типов файлов при сопоставлении.
  • В lookup-блоки pgsql и mysql добавлены опции для задания имени сервера отдельно от строки поиска.
  • Для lookup-блоков, осуществляющих выборку по одному ключу, добавлена опция для возвращения очищенной (de-tainted) версии ключа при наличии совпадений, вместо искомых данных.
  • Для всех успешных выборок list-match обеспечено выставление переменных $domain_data и $localpart_data (ранее вставлялись элементы списка, задействованные в выборке). Кроме того, применяемые при сопоставлении элементы списка теперь присваиваются переменным $0, $1 и т.д.
  • Добавлен оператор раскрытия "${listquote {<char>} {<item>}}".
  • В оператор раскрытия ${readsocket {}{}{}} добавлена опция для обеспечения кэширования результатов.
  • Добавлена настройка dkim_verify_min_keysizes для перечисления минимально допустимых размеров открытых ключей.
  • Обеспечено раскрытие параметров "bounce_message_file" и "warn_message_file" до их первого использования.
  • Добавлена опция "spf_smtp_comment_template" для настройки значения переменной "$spf_smtp_comment".


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.93
  3. OpenNews: Опубликован Exim 4.92.3 с устранением четвёртой за год критической уязвимости
  4. OpenNews: Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim
  5. OpenNews: FastMail продолжит развитие Cyrus IMAP после сворачивания разработки в CMU
  6. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53116-exim
Ключевые слова: exim, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, werwolf (?), 11:55, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    когда уже jmap?
     
  • 1.2, Вася (??), 12:10, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вышел убийца postfix
     
     
  • 2.7, Catwoolfii (ok), 13:19, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С чего бы это?
     
     
  • 3.10, Michael Shigorin (ok), 14:00, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возможно, Василий считает, что дыры оптом заразны.
     

  • 1.3, PnD (??), 12:11, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По главной ссылке с changelog'ом туго, открыл дебиановский.
    И должен заметить что "avoiding of tainting" ≠ "tainted".
    Потому как tainting — не про очистку, а ровно наоборот.
    Что-то типа "избегания грязных данных".
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:40, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Exim увеличил свою долю? Плохо это или хорошо? И стоит ли печалиться из-за снижения доли Microsoft Exchange?
     
     
  • 2.9, КО (?), 13:50, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем спрашиваешь, если ответы не нужны?
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:49, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    критические уязвимости завезли?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:57, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Об этом расскажут в следующей серии. Спойлер: да.
     
  • 2.11, nekto (?), 14:13, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    критические уязвимости завезли?

    ДДоступ к разделу сайта "Тотализатор", только для владельцев платиновых ХЭШ-чайн и/или лицам с наличием не меньше 3 официиально закрытыхъ CVE-2020 за второе полугодие.

    Внимание акция,  комисия из спец. отобранных модеров проведет вне-конкурсный онлайн разоыгрыж 3 помететителей для доступа в раздел на вторую половину тек. года;
    обезательное наличие у "июней", прадон претндентов

    - минимyм  2-ух незакрытых CVE, свежее 201*
    - наличие вещество - заисимоти, не ниже второй стадии

    P.S.:
    доп. cкидки для SJW, BLM

     

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 13:43, 09/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ммммм.... сколько нового...
    Зная авторов сабжа можно ждать обилие новых дыр.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:29, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Fractal расскажет почему :)
     
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