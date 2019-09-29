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Опубликован Exim 4.92.3 с устранением четвёртой за год критической уязвимости

29.09.2019 20:59

Опубликован экстренный выпуск почтового сервера Exim 4.92.3 с устранением очередной критической уязвимости (CVE-2019-16928), потенциально позволяющей удалённо выполнить свой код на сервере через передачу специально оформленной строки в команде EHLO. Уязвимость проявляется на стадии после сброса привилегий и ограничена выполнением кода с правами непривилегированного пользователя, под которым выполняется обработчик поступающих сообщений.

Проблема проявляется только в ветке Exim 4.92 (4.92.0, 4.92.1 и 4.92.2) и не пересекается с устранённой в начале месяца уязвимостью CVE-2019-15846. Уязвимость вызвана переполнением буфера в функции string_vformat(), определённой в файле string.c. Продемонстрированный эксплоит позволяет вызвать крах через передачу длинной строки (несколько килобайт) в команде EHLO, но уязвимость может быть эксплуатирована и через другие команды, а также потенциально может быть использована для организации выполнения кода.

Обходные пути блокирования уязвимости отсутствуют, поэтому всем пользователям рекомендовано срочно установить обновление, применить патч или убедиться в использовании предоставляемых дистрибутивами пакетов, в которых перенесены исправления актуальных уязвимостей. Проблема пока остаётся неисправленной в Debian (затрагивает только выпуск Buster (Debian 10), в котором используется Exim 4.92) и Fedora. Исправление уже выпущено для Ubuntu (затрагивает только ветку 19.04), Arch Linux и FreeBSD. RHEL и CentOS проблеме не подвержены, так как Exim не входит в их штатный репозиторий пакетов (в EPEL7 обновление пока отсутствует). В SUSE/openSUSE уязвимость не проявляется из-за применения ветки Exim 4.88.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim
  3. OpenNews: Обновление Exim 4.92.1 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.92
  5. OpenNews: Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере с правами root
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: exim
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, qqqqqq (?), 21:03, 29/09/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда твой почтовый сервер состоит из уязвимостей чуть менее, чем целиком.
     
  • 1.2, InuYasha (?), 21:14, 29/09/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Может, сайт Столлмана так и взломали?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:40, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Столлман сам себя взлом чтобы его пожалели.
     

  • 1.3, бублички (?), 21:20, 29/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    помню одному чудаку на букву М (тогдашний мой руководитель), я ещё в 2012-м говорил про дырявость Exim. а ведь в ту пору был чуть-ли не первый звоночек по этой теме. Саша, надеюсь ты до сих пор читаешь OpenNET и до сих пользуешься этой дырой, а заодно и ISPadmin без которого ты с почтовым сервером в жизни не умел работать. но ведь не менять же политику компании (то-есть твою политику) из-за какой-то там единичной дыры - так ты говорил? надеюсь и Dovecot ты до сих пор настроить не умеешь (число одновременных соединений), утверждая что де мол всё работало годами без всяких дополнительных настроек. я за полгода работы с тобой понял что это не лечится
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 21:40, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погодь так это ты топил за венду и ходил в футболке со Ством Балмером. И каждый день по утрам орал что нам нужен Майкософт Эксчендж сервер. Чувак это не лечится.
     

  • 1.4, Michael Shigorin (ok), 21:24, 29/09/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    #!
     
  • 1.5, zzz (??), 21:28, 29/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Проблема пока остаётся неисправленной в Debian

    Дебиан - это надежно.

     
  • 1.6, Аноним (6), 21:32, 29/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Exim в критической инфраструктуре использовать нельзя.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:43, 29/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Не нужно
     
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