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Новая версия почтового сервера Exim 4.93

09.12.2019 13:26

После 10 месяцев разработки состоялся релиз почтового сервера Exim 4.93, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. В соответствии с ноябрьским автоматизированным опросом около миллиона почтовых серверов, доля Exim составляет 56.90% (год назад 56.56%), Postfix используется на 34.98% (33.79%) почтовых серверов, Sendmail - 3.90% (5.59%), Microsoft Exchange - 0.51% (0.85%).

Основные изменения:

  • Поддержка внешних аутентификаторов (RFC 4422). При помощи команды "SASL EXTERNAL" клиент может информировать сервер об использовании для аутентификации учётных данных, переданных через внешние сервисы, такие как IP Security (RFC4301) и TLS;
  • Добавлена возможность использования формата JSON для lookup-проверок. Также добавлены варианты условных масок "forall" и "any", использующие JSON.
  • Добавлены переменные $tls_in_cipher_std и $tls_out_cipher_std, содержащие названия наборов шифров, соответствующие наименованию из RFC.
  • Добавлены новые флаги для управления отражением идентификатора сообщений в логе (задаются через настройку log_selector): "msg_id" (включён по умолчанию) с идентификатором сообщения и "msg_id_created" со сгенерированным для нового сообщения идентификатором.
  • В режим "verify=not_blind" добавлена поддержка опции "case_insensitive" для игнорирования регистра символов при проверке.
  • Добавлена экспериментальная опция EXPERIMENTAL_TLS_RESUME, обеспечивающая возможность возобновления ранее прерванного TLS-соединения.
  • Добавлена опция exim_version для переопределения строки с номером версии Exim, выводимой в различных местах и передаваемой через переменные $exim_version и $version_number.
  • Добавлены варианты оператора ${sha2_N:} для N=256, 384, 512.
  • Реализованы переменные "$r_...", устанавливаемые из опций маршрутизации и доступные для использования при принятии решений о маршрутизации и выборе транспорта.
  • В lookup-запросах SPF добавлены поддержка IPv6.
  • При выполнении проверок через DKIM добавлена возможность фильтрации по типам ключей и хэшей.
  • При использовании TLS 1.3 обеспечена поддержка расширения протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol) для проверки статуса отзыва сертификата.
  • Добавлено событие "smtp:ehlo" для наблюдения за предоставленным удалённой стороной списком функциональных возможностей.
  • Добавлена опция командной строки для перемещения сообщений из одной именованной очереди в другую.
  • Добавлены переменные с версиями TLS для входящих и исходящих запросов - $tls_in_ver и $tls_out_ver.
  • При использовании OpenSSL добавлена функция записи файлов с ключами в формате NSS для декодирования перехваченных сетевых пакетов. Имя файла задаётся через переменную окружения SSLKEYLOGFILE. При сборке с GnuTLS аналогичная функциональность предоставляется средствами GnuTLS, но требует работы с правами root.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Exim/exim/r...)
  2. OpenNews: Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail
  3. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.4.0
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.92
  5. OpenNews: Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim
  6. OpenNews: Опубликован Exim 4.92.3 с устранением четвёртой за год критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: exim, mail
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, z (??), 13:29, 09/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждем сообщение об уязвимостях
     
     
  • 2.2, pin (??), 13:41, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто не используй exim.
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:45, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я вижу вы признанный эксперт по безопасности. Жду от вас коммитов по предотовращению уязвимостей.
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 13:49, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не принимают же коммиты. Я вот недавно отослал в Спортлото отличный патч меняющий цвет неба с голубого на зелёный. И что? Они даже не ответили.
     
     
  • 4.8, Alen (??), 14:20, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я все думаю, чего это они морозят мои патчи в свой генератор случайных чисел, а это оказывается ты их флудишь своим "цветом ночи". Безобрррааазие!
     
  • 2.5, Ilya Indigo (ok), 13:52, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жду от postfix и dovecot поддержку OCSP STAPLING.
     
     
  • 3.7, R (?), 14:09, 09/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Словно бы это как-то актуально для почтовых серверов, многие из которых до сих пор на самовыписанных сертах сидят.

    Но по сути вопроса присоединяюсь к оратору!

     

  • 1.6, xm (ok), 13:57, 09/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    > добавлена функция записи файлов с ключами в формате NSS для декодирования перехваченных сетевых пакетов

    Товарищ майор одобряет

     
  • 1.9, Аноним (9), 14:26, 09/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Новая версия почтового сита Exim 4.93.

    А ведь раньше я этим пользовался, и вроде настройка оказалась несложной, да и работало оно нормально даже. Но ситом от того перестать не было.

     
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