Flipper One - устройство-мультитул для хакеров с AI-движком, Wi-Fi рутером и сетевым анализатором

22.05.2026 12:16 (MSK)

Представлен проект Flipper One, развивающий переносимый компьютер для сетевых инженеров, энтузиастов и исследователей безопасности. Устройство оформлено в стиле игровой приставки и содержит компьютер, который можно использовать автономно для проверки безопасности систем, диагностики сетевых проблем и анализа трафика или в качестве переносной рабочей станции, подключаемой к монитору, клавиатуре и мыши. Проект развивается совместно с сообществом и использует открытую прошивку. Целью заявлено создание наиболее открытого и документированного компьютера на архитектуре ARM, полностью поддерживаемого в штатном ядре Linux.

Flipper One преподносится как подобие мультитула и сочетает возможности для создания беспроводных точек доступа и маршрутизаторов, эмуляции USB-устройств, запуска серверных процессов в контейнерах, анализа сетевых пакетов, создания VPN, интеграции с различными аппаратными датчиками и модулями через порт GPIO, использования в роли приёмопередатчика c программной модуляцией сигнала (SDR, Software Defined Radio), анализатора сетей 5G/LTE, повербанка, 5G/LTE-модема и мультимедийной телеприставки.

Проект по концепции напоминает уже поставляемое устройство Flipper Zero и является его полным переосмыслением. Прошлая модель Flipper Zero была основана на микроконтроллере STM32WB55 (2 ядра Arm Cortex-M4 64 MHz, 256 KB ОЗУ и 1 MB Flash) и предназначена для анализа протоколов управления доступом на базе NFC, RFID, беспроводной радиосвязи на частотах ниже 1 Гигагерца, систем связи в инфракрасном диапазоне и проводных технологий подключения, таких как iButton, UART, SPI и I²C.

Flipper One включат как микроконтроллер, так и высокопроизводительный ARM-процессор, способный запускать Linux и обрабатывать мультимедийный контент. Новое устройство расширяет средства низкоуровневого анализа сигналов возможностями для проведения исследований на уровне сетевых технологий и протоколов, Wi-Fi, Ethernet, 5G и спутниковой связи. Производительности устройства достаточно для программного анализа радиосигналов и локального запуска моделей машинного обучения.

Поддерживается подключение внешних устройств и расширений через порты USB 3.0, PCI Express, SATA и GPIO. Например, через слот M.2 (PCI Express 2.1) можно подключить 5G/LTE-модем, SSD-накопитель или спутниковый NTN-модем. В базовом составе имеется 2 порта Gigabit Ethernet, USB Ethernet (5 Gbps), HDMI 2.1 (4K @ 120Hz) и Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz) на базе чипа MediaTek MT7921AUN. Устройство оснащено SoC Rockchip RK3576 (4 высокопроизводительных ядра Cortex-A72 + 5 энергоэффективных ядра Cortex-A53, GPU Mali-G52, NPU для AI-моделей, 8 GB ОЗУ). В качестве микроконтроллера задействован RP2350 от проекта Raspberry Pi, для которого уже накоплен значительный объём готового кода.

В прошивке используется Linux-дистрибутив Flipper OS (на базе Debian) с собственным фреймворком FlipCTL для создания интерфейса пользователя, оптимизированного для 7-дюймового экрана. Интерфейс базируется на системе меню, навигация по которой осуществляется через D-pad и несколько управляющих кнопок. В меню предоставляются обвязки для запуска типовых приложений и утилит, таких как ping, nmap и traceroute. В дальнейшем FlipCTL намерены оформить в виде универсального пакета, пригодного для использования на любых встраиваемых устройствах, а не только на Flipper One. При подключении устройства к монитору через HDMI-порт предоставляется возможность запуска полноценного рабочего стола KDE.



Проект принципиально использует только открытое ПО без бинарных блобов, закрытых драйверов, завязанных на производителей BSP (board support package) и проприетарных прошивок. За реализацию открытых драйверов для SoC Rockchip RK3576 и интеграцию их в ядро Linux взялась компания Collabora. Большая часть драйверов к SoC RK3576 уже принята в основной состав ядра Linux, остаётся заменить бинарный блоб с кодом для инициализации ОЗУ, а также подготовить драйверы для NPU и ускорителей декодирования видео.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65502-flipper
Ключевые слова: flipper, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 12:50, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Самое то для воннаби-хакиров.
     
     
  • 2.6, Соль земли2 (?), 13:09, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дорогу осилит идущий.
     
     
  • 3.14, 12yoexpert (ok), 13:36, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    дорогу в тюрьму за поставки электроники в рф
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:42, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А оно в РФ и не поставляется.
     
     
  • 5.19, 12yoexpert (ok), 13:43, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ну да

    наверное, не они плакались на весь интернет, как их ящик с героином^ флипперами не пускают в рф, и как не они не сделают всё возможное, чтобы не довезти девайсы в рф, это я что-то перепутал

    побольше читай рекламные заявления у них в социалочках и на сайте

    на том же хабре боты прямо пишут, что нет никаких проблем заказать в рф "даже" неофициально

     
     
  • 6.25, Аноним (25), 14:04, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Когда ты наконец подрастешь?
     
     
  • 7.27, 12yoexpert (ok), 14:15, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    купи букварь
     
  • 2.10, Pahanivo (ok), 13:19, 22/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.13, pic (??), 13:30, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Гораздо более интересное устройство, чем HDMI-стики для ТВ.
     
     
  • 3.18, 12yoexpert (ok), 13:42, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ложь
     

  • 1.4, INSANEWAVE (ok), 13:06, 22/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.5, INSANEWAVE (ok), 13:07, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Нормальный инженер сможет это спаять за четверть от цены и прошить так ещё и модули без проблем навешивать, а это просто маркетинг
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:14, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нормальному инженеру ничего из этого набора не нужно, это игрушка/мусор.
     
  • 2.9, proglyk (ok), 13:17, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, многих инженеров, которые не могут и не должны мочь это спаять, вы принизили.
     
     
  • 3.21, 12yoexpert (ok), 13:53, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    для тех немногих китайцы с jlcpcb спаяют целый мешок за пару баксов, а в соседнем цеху на jlccnc ещё и корпус сделают
     
  • 2.26, Аноним (25), 14:06, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тому кто может спаять этот функционал в таком наборе и ненужен. У него если уж сильно надо есть куда более серьезные штуки.
     

  • 1.8, proglyk (ok), 13:16, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Такое ощущение, что они будут блобы ram и npu переписывать?
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 13:41, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На хабре пишут, что уже всё есть, только инициализацию памяти надо открыть/отреверсить.
     
  • 2.20, Loki13 (ok), 13:50, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Буквально несколько дней назад читал тему "Инициализация ram на Rockchip rk356x, теперь opensource". Так что ram возможно только допилить им придется.
     

  • 1.11, JohnSmith (??), 13:20, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    По-моему это поворот не туда.
    Зачем тащить в такое специфическое устройство всё то, что есть в других ширпотребовских железяках?
    Половину всего заявленного (если не больше) может делать смартфон.
    Это устройство должно быть аппаратным интерфейсом ко всяким специфичным штукам, а не карманным компьютером с линуксом, большим дисплеем, кучей ОЗУ и (куда уж без этого) нейросетями.
     
     
  • 2.24, Аноним (25), 14:03, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это чистый маркетинг как пятая камера iot с blueatooth и AI. Или 16 ядер в телефоне.
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:21, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    "Вот и лето пришло..."
    Количество статей про хакерское хакерство увеличилось вдвое.
     
     
  • 2.15, 12yoexpert (ok), 13:37, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    каникулы
     

  • 1.22, вдцлсоцжтчфлыь (?), 13:56, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > и является его полным переосмыслением

    автор, прочитай оригинальную статью, пожалуйста, это НЕ переосмысление, это другой, отдельный инструмент

     
  • 1.23, Аноним (25), 14:01, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Если бы эта штука умела Mesh сети делать хотябы как meshtastic то ещё можно было бы подумать. А так ненужная штука скоро это всё итак запретят.
     

