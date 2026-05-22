Представлен проект Flipper One, развивающий переносимый компьютер для сетевых инженеров, энтузиастов и исследователей безопасности. Устройство оформлено в стиле игровой приставки и содержит компьютер, который можно использовать автономно для проверки безопасности систем, диагностики сетевых проблем и анализа трафика или в качестве переносной рабочей станции, подключаемой к монитору, клавиатуре и мыши. Проект развивается совместно с сообществом и использует открытую прошивку. Целью заявлено создание наиболее открытого и документированного компьютера на архитектуре ARM, полностью поддерживаемого в штатном ядре Linux.





Flipper One преподносится как подобие мультитула и сочетает возможности для создания беспроводных точек доступа и маршрутизаторов, эмуляции USB-устройств, запуска серверных процессов в контейнерах, анализа сетевых пакетов, создания VPN, интеграции с различными аппаратными датчиками и модулями через порт GPIO, использования в роли приёмопередатчика c программной модуляцией сигнала (SDR, Software Defined Radio), анализатора сетей 5G/LTE, повербанка, 5G/LTE-модема и мультимедийной телеприставки.

Проект по концепции напоминает уже поставляемое устройство Flipper Zero и является его полным переосмыслением. Прошлая модель Flipper Zero была основана на микроконтроллере STM32WB55 (2 ядра Arm Cortex-M4 64 MHz, 256 KB ОЗУ и 1 MB Flash) и предназначена для анализа протоколов управления доступом на базе NFC, RFID, беспроводной радиосвязи на частотах ниже 1 Гигагерца, систем связи в инфракрасном диапазоне и проводных технологий подключения, таких как iButton, UART, SPI и I²C.

Flipper One включат как микроконтроллер, так и высокопроизводительный ARM-процессор, способный запускать Linux и обрабатывать мультимедийный контент. Новое устройство расширяет средства низкоуровневого анализа сигналов возможностями для проведения исследований на уровне сетевых технологий и протоколов, Wi-Fi, Ethernet, 5G и спутниковой связи. Производительности устройства достаточно для программного анализа радиосигналов и локального запуска моделей машинного обучения.





Поддерживается подключение внешних устройств и расширений через порты USB 3.0, PCI Express, SATA и GPIO. Например, через слот M.2 (PCI Express 2.1) можно подключить 5G/LTE-модем, SSD-накопитель или спутниковый NTN-модем. В базовом составе имеется 2 порта Gigabit Ethernet, USB Ethernet (5 Gbps), HDMI 2.1 (4K @ 120Hz) и Wi-Fi 6E (2.4/5/6 GHz) на базе чипа MediaTek MT7921AUN. Устройство оснащено SoC Rockchip RK3576 (4 высокопроизводительных ядра Cortex-A72 + 5 энергоэффективных ядра Cortex-A53, GPU Mali-G52, NPU для AI-моделей, 8 GB ОЗУ). В качестве микроконтроллера задействован RP2350 от проекта Raspberry Pi, для которого уже накоплен значительный объём готового кода.

В прошивке используется Linux-дистрибутив Flipper OS (на базе Debian) с собственным фреймворком FlipCTL для создания интерфейса пользователя, оптимизированного для 7-дюймового экрана. Интерфейс базируется на системе меню, навигация по которой осуществляется через D-pad и несколько управляющих кнопок. В меню предоставляются обвязки для запуска типовых приложений и утилит, таких как ping, nmap и traceroute. В дальнейшем FlipCTL намерены оформить в виде универсального пакета, пригодного для использования на любых встраиваемых устройствах, а не только на Flipper One. При подключении устройства к монитору через HDMI-порт предоставляется возможность запуска полноценного рабочего стола KDE.





Проект принципиально использует только открытое ПО без бинарных блобов, закрытых драйверов, завязанных на производителей BSP (board support package) и проприетарных прошивок. За реализацию открытых драйверов для SoC Rockchip RK3576 и интеграцию их в ядро Linux взялась компания Collabora. Большая часть драйверов к SoC RK3576 уже принята в основной состав ядра Linux, остаётся заменить бинарный блоб с кодом для инициализации ОЗУ, а также подготовить драйверы для NPU и ускорителей декодирования видео.



