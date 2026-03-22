10-гигабитный маршрутизатор Turris Omnia NG Wired, использующий OpenWRT

Организация CZ.NIC, являющаяся регистратором чешского домена первого уровня CZ и разработчиком свободного DNS-сервера Knot, представила маршрутизатор Turris Omnia NG Wired, построенный на одной платформе с выпущенным в прошлом году беспроводным маршрутизатором Turris Omnia NG и являющийся его удешевлённым вариантом. Новое устройство рассчитано на использование в серверных помещениях, имеет форм-фактор для установки в стойку (Rack-Mount) и оснащено 2 Ethernet портами 10G SFP+ и 4 портами 2.5G RJ45. Устройство поступило в продажу по цене 420 евро.

Как в прошлой модели в новом маршрутизаторе используется бесшумное пассивное охлаждение и доступно три слота M.2, через которые можно подключить модуль Wi-Fi, NVMe-накопитель и 4G/5G модем. Также имеется цветной экран с разрешением 240 × 240, который может использоваться для вывода статистики, уведомлений и мониторинга. Аппаратная начинка (схемы) включает 4-ядерный CPU Qualcomm IPQ 9574 (ARMv8 Cortex A-73, 2.2 GHz), 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ eMMC, 2 порта 10 Gbps (SFP+), 4 × 2.5 Gbps (RJ45). 3 слота M.2 (PCI Express 3.0 2x) и 2 порта USB 3.0. Опционально возможно подключение модулей Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 для превращения устройства в беспроводную точку доступа.

В прошивке задействовано собственное ответвление от открытой платформы OpenWRT, поставляемое под именем Turris OS. Помимо использования для создания маршрутизатора и точки беспроводного доступа, устройство может применяться в качестве цифрового центра для дома и малых/средних предприятий, пригодного для развёртывания сетевых хранилищ (NAS, Network-Attached Storage), VPN, резервного копирования, создания сервера печати, запуска различных сетевых сервисов.

Имеется встроенная возможность запуска Linux-контейнеров при помощи инструментария LXC, в которых можно устанавливать произвольные дистрибутивы Linux и создавать виртуальные серверы, для пользователей выглядящие как отдельный компьютер, подключённый к локальной сети. На базе платформы Sentinel в прошивке реализован динамический межсетевой экран c элементами для обнаружения вторжений и отслеживания потоков трафика. Прошивка обновляется автоматически без необходимости выполнения каких-либо действий пользователем. Управление осуществляется через web-интерфейс или командную строку.