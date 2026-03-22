The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

10-гигабитный маршрутизатор Turris Omnia NG Wired, использующий OpenWRT

22.03.2026 12:50 (MSK)

Организация CZ.NIC, являющаяся регистратором чешского домена первого уровня CZ и разработчиком свободного DNS-сервера Knot, представила маршрутизатор Turris Omnia NG Wired, построенный на одной платформе с выпущенным в прошлом году беспроводным маршрутизатором Turris Omnia NG и являющийся его удешевлённым вариантом. Новое устройство рассчитано на использование в серверных помещениях, имеет форм-фактор для установки в стойку (Rack-Mount) и оснащено 2 Ethernet портами 10G SFP+ и 4 портами 2.5G RJ45. Устройство поступило в продажу по цене 420 евро.

Как в прошлой модели в новом маршрутизаторе используется бесшумное пассивное охлаждение и доступно три слота M.2, через которые можно подключить модуль Wi-Fi, NVMe-накопитель и 4G/5G модем. Также имеется цветной экран с разрешением 240 × 240, который может использоваться для вывода статистики, уведомлений и мониторинга. Аппаратная начинка (схемы) включает 4-ядерный CPU Qualcomm IPQ 9574 (ARMv8 Cortex A-73, 2.2 GHz), 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ eMMC, 2 порта 10 Gbps (SFP+), 4 × 2.5 Gbps (RJ45). 3 слота M.2 (PCI Express 3.0 2x) и 2 порта USB 3.0. Опционально возможно подключение модулей Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 для превращения устройства в беспроводную точку доступа.

В прошивке задействовано собственное ответвление от открытой платформы OpenWRT, поставляемое под именем Turris OS. Помимо использования для создания маршрутизатора и точки беспроводного доступа, устройство может применяться в качестве цифрового центра для дома и малых/средних предприятий, пригодного для развёртывания сетевых хранилищ (NAS, Network-Attached Storage), VPN, резервного копирования, создания сервера печати, запуска различных сетевых сервисов.

Имеется встроенная возможность запуска Linux-контейнеров при помощи инструментария LXC, в которых можно устанавливать произвольные дистрибутивы Linux и создавать виртуальные серверы, для пользователей выглядящие как отдельный компьютер, подключённый к локальной сети. На базе платформы Sentinel в прошивке реализован динамический межсетевой экран c элементами для обнаружения вторжений и отслеживания потоков трафика. Прошивка обновляется автоматически без необходимости выполнения каких-либо действий пользователем. Управление осуществляется через web-интерфейс или командную строку.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.nic.cz/page/4626/t...)
  2. OpenNews: Представлен маршрутизатор Turris Omnia NG с прошивкой на базе OpenWRT
  3. OpenNews: Открытый маршрутизатор Turris Omnia собрал более 400 тысяч долларов
  4. OpenNews: Новый открытый маршрутизатор Turris Omnia
  5. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
  6. OpenNews: Релиз OpenWrt 25.12 с заменой пакетного менеджера и системой обновления прошивки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65047-turris
Ключевые слова: turris, router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:05, 22/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Cisco-капец, однозначно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:17, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них разные ниши, Turris туда и не лезет.
     

  • 1.2, Аноним (4), 13:08, 22/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    И разработки свои и производство:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZRlOgAjeFns

    Молодцы, что тут ещё скажешь.

     
  • 1.3, Аноним (3), 13:15, 22/03/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лютый оверпрайс и это реально бесит. Можно взять нормальный роутер, прошить туда опенврт и все это будет раз в пять дешевле, если не больше.
     
     
  • 2.6, twilight (ok), 13:21, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть примеры железок с SFP+ портами и OpenWRT-compatible?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру