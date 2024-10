Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi

Объявлено о поступлении в открытую продажу первого официального варианта беспроводного маршрутизатора OpenWrt One/AP-24.XY, развиваемого совместно проектами OpenWrt и Banana Pi. Сообщество OpenWrt выполнило проектирование устройства и подготовило программную начинку, а сообщество Banana Pi взяло на себя работу по производству и распространению через свою сеть продаж. Маршрутизатор доступен для заказа через Aliexpress Global по цене 99 евро. С каждого проданного экземпляра сообществу OpenWrt в качестве пожертвования перечисляется определённый процент. Для удешевления проекта в качестве основы OpenWrt One использована начинка, схожая с платами Banana Pi R4, которые комплектуются открытыми прошивками (за исключением прошивки беспроводного чипа), поставляются с U-Boot и поддерживаются в ядре Linux. В устройстве задействован SoC MediaTek MT7981B (Filogic 820) с двухядерным CPU Cortex-A53 1.3 GHz и беспроводной чип MediaTek MT7976C (Wi-Fi 6, 2x2 2.4 GHz + 3x3/2x2 + DFS 5Ghz). Маршрутизатор оснащён 1 ГБ ОЗУ (DDR4), 256 МБ SPI NAND Flash и 16 МБ SPI NOR Flash. Устройство поставляется с двумя портами Ethernet (2.5 GbE + 1 GbE), USB 2.0 host Type-A, USB-C (Holtek HT42B534-2 UART с преобразователем USB, консолью и поддержкой CDC-ACM), JTAG 10-pin и слотом для расширений mikroBUS. Для подключения дополнительных накопителей предусмотрен слот M.2 для NVMe SSD (PCIe gen 2 x1). Имеется поддержка PoE 802.3at/af. Для загрузки доступны схемы и распайки печатной платы. Корпус оформлен в минималистичном стиле и содержит помимо разъёмов питания, Ethernet и USB всего две кнопки (сброс и пользовательская кнопка), а также механический переключатель для выбора режима загрузки (восстановление или штатный режим). Для индикации состояния используются четыре светодиода. Лежащая в основе маршрутизатора плата имеет размер 148 x 100.5 мм и полностью совместима с корпусами для Banana Pi BPI-R4. Поступавший в продажу первый вариант устройства рассчитан на опробование разработчиками и энтузиастами, но пока не готов для конечных пользователей. Для упрощения проведения экспериментов в устройстве реализовано несколько уровней защиты от "окирпичивания": загрузка с отдельного Flash в режиме восстановления, простой доступ к консоли и внешний аппаратный watchdog-монитор на базе чипа EM Microelectronic EM6324, подключённый через GPIO. Для повышения надёжности в OpenWrt One задействовано одновременно два Flash-накопителя разных типов: NAND для загрузчика U-Boot и образа Linux, и защищённый от записи NOR Flash с дополнительным загрузчиком и образом восстановления. Для выбора загрузки с NOR или NAND предусмотрен специальный аппаратный переключатель. По умолчанию используется прошивка на базе OpenWrt, но при желании можно воспользоваться слотом M.2 для NVMe и загрузить с NVMe другие Linux-дистрибутивы, такие как Debian и Alpine. Слот NVMe также можно применяться для организации сетевого хранилища.