The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi

03.10.2024 07:38

Объявлено о поступлении в открытую продажу первого официального варианта беспроводного маршрутизатора OpenWrt One/AP-24.XY, развиваемого совместно проектами OpenWrt и Banana Pi. Сообщество OpenWrt выполнило проектирование устройства и подготовило программную начинку, а сообщество Banana Pi взяло на себя работу по производству и распространению через свою сеть продаж. Маршрутизатор доступен для заказа через Aliexpress Global по цене 99 евро. С каждого проданного экземпляра сообществу OpenWrt в качестве пожертвования перечисляется определённый процент.

Для удешевления проекта в качестве основы OpenWrt One использована начинка, схожая с платами Banana Pi R4, которые комплектуются открытыми прошивками (за исключением прошивки беспроводного чипа), поставляются с U-Boot и поддерживаются в ядре Linux. В устройстве задействован SoC MediaTek MT7981B (Filogic 820) с двухядерным CPU Cortex-A53 1.3 GHz и беспроводной чип MediaTek MT7976C (Wi-Fi 6, 2x2 2.4 GHz + 3x3/2x2 + DFS 5Ghz). Маршрутизатор оснащён 1 ГБ ОЗУ (DDR4), 256 МБ SPI NAND Flash и 16 МБ SPI NOR Flash.

Устройство поставляется с двумя портами Ethernet (2.5 GbE + 1 GbE), USB 2.0 host Type-A, USB-C (Holtek HT42B534-2 UART с преобразователем USB, консолью и поддержкой CDC-ACM), JTAG 10-pin и слотом для расширений mikroBUS. Для подключения дополнительных накопителей предусмотрен слот M.2 для NVMe SSD (PCIe gen 2 x1). Имеется поддержка PoE 802.3at/af. Для загрузки доступны схемы и распайки печатной платы.

Корпус оформлен в минималистичном стиле и содержит помимо разъёмов питания, Ethernet и USB всего две кнопки (сброс и пользовательская кнопка), а также механический переключатель для выбора режима загрузки (восстановление или штатный режим). Для индикации состояния используются четыре светодиода. Лежащая в основе маршрутизатора плата имеет размер 148 x 100.5 мм и полностью совместима с корпусами для Banana Pi BPI-R4.

Поступавший в продажу первый вариант устройства рассчитан на опробование разработчиками и энтузиастами, но пока не готов для конечных пользователей. Для упрощения проведения экспериментов в устройстве реализовано несколько уровней защиты от "окирпичивания": загрузка с отдельного Flash в режиме восстановления, простой доступ к консоли и внешний аппаратный watchdog-монитор на базе чипа EM Microelectronic EM6324, подключённый через GPIO.

Для повышения надёжности в OpenWrt One задействовано одновременно два Flash-накопителя разных типов: NAND для загрузчика U-Boot и образа Linux, и защищённый от записи NOR Flash с дополнительным загрузчиком и образом восстановления. Для выбора загрузки с NOR или NAND предусмотрен специальный аппаратный переключатель. По умолчанию используется прошивка на базе OpenWrt, но при желании можно воспользоваться слотом M.2 для NVMe и загрузить с NVMe другие Linux-дистрибутивы, такие как Debian и Alpine. Слот NVMe также можно применяться для организации сетевого хранилища.

  1. Главная ссылка к новости (https://banana-pi.org/en/produ...)
  2. OpenNews: Обновление OpenWrt 23.05.5
  3. OpenNews: Проект OpenWrt развивает собственную аппаратную платформу
  4. OpenNews: Опубликован OpenWrt 23.05.0
  5. OpenNews: Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR
  6. OpenNews: Новый открытый маршрутизатор Turris Omnia
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61977-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимно (ok), 07:51, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На текущей момент похож на инженерный образец
     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 08:06, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не в корпусе a-la ай-устройство и без т.н. "фирменных" примочек типа "Super-Duper Internet Speeder" или предустановленных пакетов для комбайна 999999-в-1?
     
  • 2.5, ryoken (ok), 08:08, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В конце новости про то прямо и написано :).
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 08:03, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Понятно, что маршрутизатор по труе - это понятно что такое.
    Но всё же два Ethernet порта - маловато будет
     
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 08:07, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я так понял, тут предполагается, что за ним стоит тупой гигабитный свитч на 4/8/16/.../256 портов.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 10:39, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема с 1 гигабитным портом будет, что все вланы (компы, мультимедиа устройства, провайдер) сожрут общую пропускную ширину в 1 гигабит
     
  • 2.8, Ivan_83 (ok), 08:27, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватило бы и одного порта, достаточно купить управляемый свитч и растащить вланами.
     
     
  • 3.17, WE (?), 09:14, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Понятно, что гики не умеют делать устройства для пользователей. Хорошо что отдельно БП не требуется на 48V.
     
     
  • 4.27, Денис Попов (?), 09:44, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, 48В - отличное питание. Можно бросать прямо на батарею инвертора
     
     
  • 5.37, тащ Лопата (?), 10:13, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да чего там... прям на батарею отопления можно...
    а кроме шуток - 48 во всех шкафах было...
     
  • 3.23, Денис Попов (?), 09:37, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да чего уж там, и половины порта хватит. Вывести RMII, а пользователь пускай сам доделывает под оптику или медь.
     
  • 3.45, Аноним (45), 10:41, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, но хотелось бы подключить 2 провайдера... а тут только один
    А если покупать управляемый свич - то тогда зачем нужно сие поделие?
     
  • 2.41, q (??), 10:31, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поступавший в продажу первый вариант устройства рассчитан на опробование разработчиками и энтузиастами, но >пока не готов для конечных пользователей.
     
  • 2.42, Аноним (44), 10:37, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это больше не маршрутизатор, а фаервол получился
     

  • 1.6, ryoken (ok), 08:11, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, роутер с возможностью запуска по PoE это довольно забавно :). Вот только я таких провайдеров как-то не припомню (по картинке у него PoE на порт WAN идет, в дефолте).
     
     
  • 2.7, Олег (??), 08:23, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же вифи. Хочешь организовать вифи в каком нибудь сарае/складе/цеху и т.д., заводишь один кабель с POE и радуешься.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 08:40, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    он без вифи, там сорцов нет
     

  • 1.9, Ivan_83 (ok), 08:28, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фигня какая то.
    У китайцев на алике и без того полным полно всяких девбордов подобного вида на любой вкус по слотам/процам/модулям.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:11, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Исходники этих бордов есть? А тут точно есть и ещё и говорят пользуйтесь кто хочет.
     
     
  • 3.26, Денис Попов (?), 09:42, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну тоесть $9 борда + $90 за исходники _не_определенная сумма из которых идет (а идет ли?) разработчикам.
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:52, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прикольно! Но два порта маловато, не хочется чтоб свитч от него висел(
     
  • 1.12, Аноним (12), 08:55, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странная штука.

    По LAN зажали, по USB зажали, но дали M.2. Чип похоже не особо свежий, если посмотреть на другие роутеры с медиатеками в базе OpenWRT. Но зато сделали переключатель устройства загрузки.

    ИМХО получился важны для статуса проекта, но не особо юзабельный продукт.

    Да и ссылка на али выводит 404.

     
     
  • 2.14, АнонимныйПисатель (?), 09:05, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да и ссылка на али выводит 404

    Похоже для покупателей с российского IP скрывает некоторый товар. В TOR-браузере все показывает.


     
     
  • 3.15, Аноним (16), 09:09, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Похоже, похоже, Карл. Такая ситуация уже второй год, но зоркий глаз только заметил. Только не спрашивай что случилось.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 10:43, 03/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, eugener (ok), 09:15, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и ссылка на али выводит 404

    Всё норм открывается.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 10:11, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, для тех у кого открывается — вопрос: а продавец вообще в РФ доставляет? И оплатить можно местными картами?
     
     
  • 4.38, eugener (ok), 10:14, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я выбрал местоположение "Россия" - написало что "такого товара нет".)))
     

  • 1.13, Современный веб дев (?), 08:58, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть лан - гигабит, а ван - два с половиной и пое? Это что за мир такой?
     
     
  • 2.29, Денис Попов (?), 09:52, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для комфорта товарища майора.
     

  • 1.19, Аноним (19), 09:18, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Роутер
    > 1 Lan

    Это смешно. А что он роутить то будет, если порт один?

     
     
  • 2.21, Alladin (?), 09:30, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вайфайку
     
  • 2.25, letsmac (ok), 09:40, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да как раз что нужно - из LAN в WAN и обратно. Подключай потом свитч какой нужно или по wifi устройства. В 95% случаев использования домашних роутеров никто по проводу не подключается.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 09:58, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    95% домашних пользователей сабж вряд ли заинтересуетю
     
  • 3.40, Аноним (40), 10:25, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да как раз что нужно - из LAN в WAN и обратно.
    > Подключай потом свитч какой нужно или по wifi устройства. В 95%
    > случаев использования домашних роутеров никто по проводу не подключается.

    Ага, 95% пользователей интернета пользуют их только со смартфонов и ноутбуков по вафле, ага конечно! А ещё из них 5% хипсторов у кого в стационарниках тоже по вафле подключение, ага. ))

    Я тоже когда мелкий был, рассказывал, что за ночь 30 раз могу. Потом подрос и понял, что говна всосал как-то и стал байки рассказывать с более реалистичными цифрами ;)

     
     
  • 4.43, Admino (ok), 10:38, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, 95% пользователей интернета пользуют их только со смартфонов и ноутбуков по вафле

    Именно так. И телевизор ещё подключают. А ноутбуков всё чаще вообще не имеют.

     

  • 1.20, Аноним324 (ok), 09:23, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хватает порта для оптоволокна, потому что один порт RJ45 это смешно, втыкаешь туда провод идущий с оптики и порта для свича не остаётся.
     
  • 1.22, letsmac (ok), 09:37, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1Gbit LAN,  2,5G WAN  c POE. Они названия портов не перепутали? Обычно свитч с 2.5G POE как раз в LAN находится.  
     
  • 1.24, Аноним (24), 09:38, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой страницы нет

    говорит али

     
     
  • 2.47, Аноним (46), 10:45, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи за это спасибо mail.ru group.
     

  • 1.28, Анонус (?), 09:48, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вроде и прикольно. А вроде и миниписи на Интелах n-серии не сильно дороже, но сильно гибче в плане выбора и настройки софта. Причем есть модельки с 4 LAN.
     
     
  • 2.33, Денис Попов (?), 10:01, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Причем есть модельки с 4 LAN.

    И даже с SFP+

     

  • 1.31, Денис Попов (?), 10:00, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот нахера здесь M.2 с ее смешным ресурсом? Отработает хотя бы 10 лет при активном использований? Сомневаюсь.
     
     
  • 2.34, letsmac (ok), 10:03, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М.2 бывают разные. Так для баловства - прокси поставить, HomeAssistant развернуть и тд.
     

  • 1.32, Аноним (32), 10:00, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем WAN 2.5G, если LAN - 1G. Как утилизровать WAN тогда (через WiFi что ли)?
     
     
  • 2.35, Анонус (?), 10:06, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как утилизровать WAN тогда

    Выставить наружу ssh с паролем 12345. Сразу помогут утилизировать ВСЁ.

     

  • 1.39, Аноним (36), 10:20, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Штука в том, что на том же чипсете уже есть в продаже куча фабричных решений. На которые точно так же встаёт OpenWRT. И стоят они примерно в том же ценовом диапазоне.

    https://habr.com/ru/articles/842210/

    Из плюсов можно назвать выведенный PCI и MikroBUS, но это явно не для домашнего пользователя. PoE из коробки… Очень нишевое решение в целом, для тех кто понимает для чего ему это нужно.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру