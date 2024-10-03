Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi

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|2.3, Жироватт (ok), 08:06, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не в корпусе a-la ай-устройство и без т.н. "фирменных" примочек типа "Super-Duper Internet Speeder" или предустановленных пакетов для комбайна 999999-в-1?
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|1.2, iPony129412 (?), 08:03, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Понятно, что маршрутизатор по труе - это понятно что такое.
Но всё же два Ethernet порта - маловато будет
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|2.4, Жироватт (ok), 08:07, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я так понял, тут предполагается, что за ним стоит тупой гигабитный свитч на 4/8/16/.../256 портов.
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|3.44, Аноним (44), 10:39, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема с 1 гигабитным портом будет, что все вланы (компы, мультимедиа устройства, провайдер) сожрут общую пропускную ширину в 1 гигабит
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|2.8, Ivan_83 (ok), 08:27, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хватило бы и одного порта, достаточно купить управляемый свитч и растащить вланами.
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|3.17, WE (?), 09:14, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Понятно, что гики не умеют делать устройства для пользователей. Хорошо что отдельно БП не требуется на 48V.
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|5.37, тащ Лопата (?), 10:13, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да чего там... прям на батарею отопления можно...
а кроме шуток - 48 во всех шкафах было...
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|3.23, Денис Попов (?), 09:37, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да чего уж там, и половины порта хватит. Вывести RMII, а пользователь пускай сам доделывает под оптику или медь.
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|3.45, Аноним (45), 10:41, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, но хотелось бы подключить 2 провайдера... а тут только один
А если покупать управляемый свич - то тогда зачем нужно сие поделие?
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|2.41, q (??), 10:31, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Поступавший в продажу первый вариант устройства рассчитан на опробование разработчиками и энтузиастами, но >пока не готов для конечных пользователей.
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|1.6, ryoken (ok), 08:11, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не, роутер с возможностью запуска по PoE это довольно забавно :). Вот только я таких провайдеров как-то не припомню (по картинке у него PoE на порт WAN идет, в дефолте).
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|2.7, Олег (??), 08:23, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он же вифи. Хочешь организовать вифи в каком нибудь сарае/складе/цеху и т.д., заводишь один кабель с POE и радуешься.
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|1.9, Ivan_83 (ok), 08:28, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Фигня какая то.
У китайцев на алике и без того полным полно всяких девбордов подобного вида на любой вкус по слотам/процам/модулям.
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|2.16, Аноним (16), 09:11, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Исходники этих бордов есть? А тут точно есть и ещё и говорят пользуйтесь кто хочет.
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|3.26, Денис Попов (?), 09:42, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну тоесть $9 борда + $90 за исходники _не_определенная сумма из которых идет (а идет ли?) разработчикам.
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|1.11, Аноним (11), 08:52, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольно! Но два порта маловато, не хочется чтоб свитч от него висел(
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|1.12, Аноним (12), 08:55, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странная штука.
По LAN зажали, по USB зажали, но дали M.2. Чип похоже не особо свежий, если посмотреть на другие роутеры с медиатеками в базе OpenWRT. Но зато сделали переключатель устройства загрузки.
ИМХО получился важны для статуса проекта, но не особо юзабельный продукт.
Да и ссылка на али выводит 404.
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|2.14, АнонимныйПисатель (?), 09:05, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да и ссылка на али выводит 404
Похоже для покупателей с российского IP скрывает некоторый товар. В TOR-браузере все показывает.
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|3.15, Аноним (16), 09:09, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Похоже, похоже, Карл. Такая ситуация уже второй год, но зоркий глаз только заметил. Только не спрашивай что случилось.
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|3.36, Аноним (36), 10:11, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, для тех у кого открывается — вопрос: а продавец вообще в РФ доставляет? И оплатить можно местными картами?
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|4.38, eugener (ok), 10:14, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда я выбрал местоположение "Россия" - написало что "такого товара нет".)))
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|2.25, letsmac (ok), 09:40, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да как раз что нужно - из LAN в WAN и обратно. Подключай потом свитч какой нужно или по wifi устройства. В 95% случаев использования домашних роутеров никто по проводу не подключается.
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|3.40, Аноним (40), 10:25, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да как раз что нужно - из LAN в WAN и обратно.
> Подключай потом свитч какой нужно или по wifi устройства. В 95%
> случаев использования домашних роутеров никто по проводу не подключается.
Ага, 95% пользователей интернета пользуют их только со смартфонов и ноутбуков по вафле, ага конечно! А ещё из них 5% хипсторов у кого в стационарниках тоже по вафле подключение, ага. ))
Я тоже когда мелкий был, рассказывал, что за ночь 30 раз могу. Потом подрос и понял, что говна всосал как-то и стал байки рассказывать с более реалистичными цифрами ;)
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|4.43, Admino (ok), 10:38, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ага, 95% пользователей интернета пользуют их только со смартфонов и ноутбуков по вафле
Именно так. И телевизор ещё подключают. А ноутбуков всё чаще вообще не имеют.
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|1.20, Аноним324 (ok), 09:23, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не хватает порта для оптоволокна, потому что один порт RJ45 это смешно, втыкаешь туда провод идущий с оптики и порта для свича не остаётся.
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|1.22, letsmac (ok), 09:37, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1Gbit LAN, 2,5G WAN c POE. Они названия портов не перепутали? Обычно свитч с 2.5G POE как раз в LAN находится.
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|1.28, Анонус (?), 09:48, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вроде и прикольно. А вроде и миниписи на Интелах n-серии не сильно дороже, но сильно гибче в плане выбора и настройки софта. Причем есть модельки с 4 LAN.
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|1.31, Денис Попов (?), 10:00, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вот нахера здесь M.2 с ее смешным ресурсом? Отработает хотя бы 10 лет при активном использований? Сомневаюсь.
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|2.34, letsmac (ok), 10:03, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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М.2 бывают разные. Так для баловства - прокси поставить, HomeAssistant развернуть и тд.
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|1.32, Аноним (32), 10:00, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем WAN 2.5G, если LAN - 1G. Как утилизровать WAN тогда (через WiFi что ли)?
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|2.35, Анонус (?), 10:06, 03/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как утилизровать WAN тогда
Выставить наружу ssh с паролем 12345. Сразу помогут утилизировать ВСЁ.
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|1.39, Аноним (36), 10:20, 03/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Штука в том, что на том же чипсете уже есть в продаже куча фабричных решений. На которые точно так же встаёт OpenWRT. И стоят они примерно в том же ценовом диапазоне.
https://habr.com/ru/articles/842210/
Из плюсов можно назвать выведенный PCI и MikroBUS, но это явно не для домашнего пользователя. PoE из коробки… Очень нишевое решение в целом, для тех кто понимает для чего ему это нужно.
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