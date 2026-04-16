Опубликован черновик спецификации протокола IPv8

16.04.2026 11:21 (MSK)

Организация IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, выставила на обсуждение первый черновой вариант спецификации протокола IPv8. Документ предложен сторонней компаний One Limited, создан вне процесса стандартизации IETF и имеет статус "Internet-Draft" (любой при соблюдении формальностей может опубликовать подобный черновик). Протокол IPv8 примечателен использованием локально кэшируемых JWT-токенов OAuth2 для аутентификации элементов в сетях и верификацией каждого устанавливаемого исходящего соединения через запрос в DNS8 (без обращения к DNS8 не создаётся запись в таблице состояния XLATE8 (подобие NAT) и соединение блокируется).

Адресация в IPv8 близка к IPv4 - адресное пространство IPv4 является подмножеством IPv8, а адрес IPv8 образуется как префикс маршрутизации (номер автономной системы) + адрес IPv4 (<asn>.n.n.n.n). При нулевом префиксе маршрутизации (0.n.n.n.n) образуется обычный адрес IPv4, который можно использовать для взаимодействия с существующими сетями IPv4. По сути каждой автономной системе (ASN) предоставляется свой отдельный диапазон IPv4. В заголовке пакета в поле IP указывается номер версии 8, а на адреса отправителя и получателя выделяется по 64 бита - 32 бита на префикс ASN + 32-бита на адрес хоста в стиле IPv4. В глобальной таблице маршрутизации BGP8 допускается только одна запись на каждую ASN, минимальный размер префикса в BGP8 - /16.

Заявлено, что решение на 100% обратно совместимо, внедрение может осуществляться бесшовно и для использования IPv8 не потребуется модификация существующих устройств, приложений и сетей. Подобное достигается благодаря применению в конечных сетях и на клиентских системах IPv4 с использованием для доступа к глобальной сети IPv8 транслятора адресов XLATE8, преобразующего обращения между IPv4 и IPv8 по аналогии с NAT. При этом предлагаются и элементы для прямого использования IPv8 на конечных системах и в сетевой инфраструктуре, такие как сетевые сокеты AF_INET8, новый тип записи в DNS - A8, ARP8, ICMPv8, SNMPv8, протоколы маршрутизации BGP8, IBGP8, OSPF8 и IS-IS8.

Базовый стек IPv8 включает протокол DHCP8, систему доменных имён DNS8, протокол синхронизации времени NTP8, протокол сбора телеметрии NetLog8, резолвер WHOIS8 для утверждения маршрутов, систему управления доступом ACL8 и транслятор адресов IPv4/IPv8 XLATE8. Запись в таблицу состояния соединений XLATE8 добавляется после отправляемого при каждом соединении запроса к DNS8 и регистрации активного маршрута через обращение к сервису WHOIS8. Вся функциональность, связанная со сбором телементрии, аутентификацией, разрешением имён, синхронизацией времени и трансляцией адресов реализована в форме унифицированной платформы Zone Server. Подключаемое к сети IPv8 устройство отправляет один Discover-запрос к DHCP8 получает в ответ все параметры, необходимые для работы Zone Server.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 16/04/2026  
    		• +/
    разве v8 уже не зарезервированное имя? так же как v7.
    хорошо, что это просто фантазии одного автора и никогда не станут никаким стандартом.
     
  • 1.2, тоже Аноним (ok), 11:33, 16/04/2026  
    		• –4 +/
    $ ping -6 ya.ru
    ping: connect: Сеть недоступна

    Обсуждайте, ребята, не торопитесь...

     
     
  • 2.12, vdb (?), 11:38, 16/04/2026  
    		• +4 +/
    $ ping -6 ya.ru
    PING ya.ru (2a02:6b8::2:242) 56 data bytes
    64 bytes from ya.ru (2a02:6b8::2:242): icmp_seq=1 ttl=55 time=16.5 ms
    64 bytes from ya.ru (2a02:6b8::2:242): icmp_seq=2 ttl=55 time=9.68 ms
    ...
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:34, 16/04/2026  
    		• –2 +/
    Капец, а я даже IPv6 ещё не юзал ни разу…
     
     
  • 2.13, Алоним (?), 11:41, 16/04/2026  
    		• +1 +/
    В 2К26 году это заблуждение. До недавнего времени тоже так думал, пока случайно не узнал, что у моего телефона есть глобальный IPv6 адрес в сети 4G.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:51, 16/04/2026  
    		• +/
    У моего телефона нет 4G / интернета.
     
  • 3.21, n1kt0 (??), 11:56, 16/04/2026  
    		• +/
    Если не секрет, какой оператор? Желтый мух такое не даёт.
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:00, 16/04/2026  
    		• +/
    Не один год как МТС, например, выдавал мобилкам ipv6 (как минимум в некоторых регионах), да и на домашнем в некоторых регионах тоже выдавал. Это было очень даже неплохо, хотя на домашнем у них были определённые проблемы с префиксами.

    Но с 2026-го перестали давать мобилкам ipv6 по очевидным причинам. Очень жаль, что больше этого не будет.

     
  • 2.20, Аноним (20), 11:55, 16/04/2026  
    		• +/
    Это ты так думаешь, тередо все юзали наверно. Да много таких кейсов где ты с ipv4 подключаешься к ipv6, это совершенно незаметно для пользователя.
     

  • 1.5, Аноним (18), 11:34, 16/04/2026  
    		• +2 +/
    > IPv8 образуется как префикс маршрутизации + адрес IPv4

    <чебурнет>.n.n.n.n или <хозяин>.n.n.n.n

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:35, 16/04/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:36, 16/04/2026  
    		• +/
    На Винде 8 и Linux 8 только будет работать?
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:36, 16/04/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 1.9, MeizFL (-), 11:37, 16/04/2026  
    		• +/
    это хрень какая-то. я бы предпочел сделать просто anycast nat64. и все "проблемы" совместимости были бы решены. то есть, с ipv6 адреса можно было бы зайти на ipv4 ресурс, но не наоборот. для всего "невероятного множества" адресов ipv4 надо всего лишь один /96 блок выделить. если бы google, microsoft, amazon и cloudflare договорились о такой штуке - все проблемы бы тупо исчезли.
     
  • 1.10, Аноним1231 (?), 11:37, 16/04/2026  
    		• +1 +/
    чето они на две недели опоздали с первоапрельской шуткой
     

  • 1.11, sena (ok), 11:37, 16/04/2026  
    		• +1 +/
    Это на замену IPv6 или IPv4? Про совместимость с IPv6 ничего не написано.
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:42, 16/04/2026  
    		• +/
    > без обращения к DNS8 не создаётся запись в таблице состояния XLATE8 (подобие NAT) и соединение блокируется

    Мечта для кое-кого.

     
  • 1.16, Аноним (16), 11:43, 16/04/2026  
    		• +1 +/
    Это просто черновик, вы можете опубликовать свой и он тоже будет доступен некоторое время.
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 11:53, 16/04/2026  
    		• +/
    Каждый может стать президентом, но есть нюанс.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:50, 16/04/2026  
    		• +1 +/
    >Протокол IPv8 примечателен использованием локально кэшируемых JWT->токенов OAuth2 для аутентификации элементов в сетях и верификацией >каждого устанавливаемого исходящего соединения через запрос в DNS8 (без >обращения к DNS8 не создаётся запись в таблице состояния XLATE8 >(подобие NAT) и соединение блокируется).

    Да, а то инет первой версии какой то бесконтрольный и самоуправляемый получился. Теперь для вашей безопасности(с) это поправят.

     

