Опубликован черновик спецификации протокола IPv8

Организация IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, выставила на обсуждение первый черновой вариант спецификации протокола IPv8. Документ предложен сторонней компаний One Limited, создан вне процесса стандартизации IETF и имеет статус "Internet-Draft" (любой при соблюдении формальностей может опубликовать подобный черновик). Протокол IPv8 примечателен использованием локально кэшируемых JWT-токенов OAuth2 для аутентификации элементов в сетях и верификацией каждого устанавливаемого исходящего соединения через запрос в DNS8 (без обращения к DNS8 не создаётся запись в таблице состояния XLATE8 (подобие NAT) и соединение блокируется).

Адресация в IPv8 близка к IPv4 - адресное пространство IPv4 является подмножеством IPv8, а адрес IPv8 образуется как префикс маршрутизации (номер автономной системы) + адрес IPv4 (<asn>.n.n.n.n). При нулевом префиксе маршрутизации (0.n.n.n.n) образуется обычный адрес IPv4, который можно использовать для взаимодействия с существующими сетями IPv4. По сути каждой автономной системе (ASN) предоставляется свой отдельный диапазон IPv4. В заголовке пакета в поле IP указывается номер версии 8, а на адреса отправителя и получателя выделяется по 64 бита - 32 бита на префикс ASN + 32-бита на адрес хоста в стиле IPv4. В глобальной таблице маршрутизации BGP8 допускается только одна запись на каждую ASN, минимальный размер префикса в BGP8 - /16.

Заявлено, что решение на 100% обратно совместимо, внедрение может осуществляться бесшовно и для использования IPv8 не потребуется модификация существующих устройств, приложений и сетей. Подобное достигается благодаря применению в конечных сетях и на клиентских системах IPv4 с использованием для доступа к глобальной сети IPv8 транслятора адресов XLATE8, преобразующего обращения между IPv4 и IPv8 по аналогии с NAT. При этом предлагаются и элементы для прямого использования IPv8 на конечных системах и в сетевой инфраструктуре, такие как сетевые сокеты AF_INET8, новый тип записи в DNS - A8, ARP8, ICMPv8, SNMPv8, протоколы маршрутизации BGP8, IBGP8, OSPF8 и IS-IS8.

Базовый стек IPv8 включает протокол DHCP8, систему доменных имён DNS8, протокол синхронизации времени NTP8, протокол сбора телеметрии NetLog8, резолвер WHOIS8 для утверждения маршрутов, систему управления доступом ACL8 и транслятор адресов IPv4/IPv8 XLATE8. Запись в таблицу состояния соединений XLATE8 добавляется после отправляемого при каждом соединении запроса к DNS8 и регистрации активного маршрута через обращение к сервису WHOIS8. Вся функциональность, связанная со сбором телементрии, аутентификацией, разрешением имён, синхронизацией времени и трансляцией адресов реализована в форме унифицированной платформы Zone Server. Подключаемое к сети IPv8 устройство отправляет один Discover-запрос к DHCP8 получает в ответ все параметры, необходимые для работы Zone Server.



