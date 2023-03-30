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IETF стандартизирует протокол сквозного шифрования MLS

30.03.2023 16:41

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, утвердил публикацию стандарта MLS (Messaging Layer Security), определяющего протокол для организации сквозного шифрования в приложениях, выполняющих обмен сообщениями. Предполагается, что продвижение MLS позволит унифицировать механизмы сквозного шифрования сообщений в группах, охватывающих двух и более участников, и упростить внедрение их поддержки в приложения.

Для ознакомление опубликованы документы, описывающие архитектуру MLS и применяемый для шифрования сообщений протокол. Реализации MLS развиваются на языках C++ (MLSpp, RingCentral), Go, TypeScript и Rust (OpenMLS, Wickr). При разработке MLS использован опыт уже существующих протоколов, применяемых для защиты передачи сообщений, таких как S/MIME, OpenPGP, Off the Record и Double Ratchet.

Процессы подготовки спецификации, рабочей реализации и процедур верификации ведутся параллельно, используя методы, применявшиеся при подготовке стандарта TLS 1.3. Подобный подход позволит к моменту готовности RFС уже иметь несколько совместимых и проверенных реализаций протокола. В настоящее время рабочие внедрения MLS уже применяются в коммуникационных платформах Webex и RingCentral, переход на MLS также планируют проекты Wickr и Matrix.

Основной целью создания нового протокола называется унификация средств для сквозного шифрования и внедрение единого стандартизированного и верифицированного протокола, который можно будет использовать вместо отдельных развиваемых разными производителями протоколов, решающих одни и те же задачи, но не совместимых между собой. MLS позволит использовать в разных приложениях уже проверенные готовые реализации протокола, а также организовать их совместное развитие и верификацию. Переносимость на уровне приложений планируется реализовать на уровне аутентификации, получения ключей и обеспечения конфиденциальности (совместимость на уровне транспорта и семантики выходит за рамки стандарта).

Решаемые протоколом задачи:

  • Конфиденциальность - сообщения могут быть прочитаны только участниками группы.
  • Гарантии целостности и аутентификации - каждое сообщение отправляется аутентифицированным отправителем и не может быть подменено или изменено по пути.
  • Аутентификация членов группы - каждый участник может проверить достоверность других участников группы.
  • Работа в асинхронном режиме - ключи шифрования могут быть выставлены без необходимости нахождения обоих участников в online.
  • Прямая секретность (Forward Secrecy) - компрометация одного из участников не позволяет расшифровать ранее отправленные в группу сообщения.
  • Защита после компрометации - компрометация одного из участников не позволяет расшифровать сообщения, которые будут отправлены в группу в будущем.
  • Масштабируемость - по возможности сублинейная масштабируемость в плане потребления ресурсов в зависимости от размера группы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ietf.org/blog/mls-...)
  2. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
  3. OpenNews: Критические уязвимости, компрометирующие сквозное шифрование во многих Matrix-клиентах
  4. OpenNews: Доступна децентрализованная коммуникационная платформа Jami "Vilagfa"
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
  6. OpenNews: Google открыл инструментарий для полностью гомоморфного шифрования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58894-mls
Ключевые слова: mls, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:10, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И телеграмм возляжет с воцапом. Библейское.
     
  • 1.2, сусян (?), 17:14, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждём Matrix на C++ . Ибо жрёт дико. Конечно он монолитный, но все же популярнее xmpp, иксмпп был конечно многообещающим, но все же не взлетел, но он лнгковестный и юниксвей.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:19, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C++
    > XML

    bloat

     
  • 2.5, Аноним (5), 17:29, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там небезопасно, что там небезопасно. Что воля, что неволя.  Эскобар короче.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 17:50, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XMPP - MAEMO, Matrix - MLS (перейдёт)
     
  • 2.9, Аноним (11), 17:40, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так дождались:
    https://matrix.org/docs/projects/client/kazv
    https://matrix.org/docs/projects/client/neo-chat
    https://matrix.org/docs/projects/client/spectral
    https://matrix.org/docs/projects/client/quaternion
     

  • 1.4, Аноним (5), 17:27, 30/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основной целью создания является внедрение бекдоров во все продукты использующие этот протокол.  
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:32, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Бекдоры не пройдут!
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56022
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46944
     
     
  • 3.10, Аноним (11), 17:47, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как IETF и данный протокол относятся к хотелкам РФ?
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:33, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ваши доказательства?
     
  • 2.8, Самый умный из вас (?), 17:33, 30/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль, анонимы не одобрили
     
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