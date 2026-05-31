Выпуск Armbian 26.5, дистрибутива для одноплатных компьютеров

31.05.2026 23:29 (MSK)

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 26.5, предоставляющего компактное системное окружение для одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, поддерживающее различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но все компоненты полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Предоставляется SDK для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Основные изменения в Armbian 26.5:

  • Добавлена поддержка плат Arduino UNO Q (QRB2210), Mekotronics R58S2, NanoPC-T6 LTS Plus, Ariaboard Photonicat 2, EByte ECB41-PGE, NORCO EMB-3531, Cainiao CNIoT-CORE, SpacemiT MUSE Book, EasePi A2/R2, TQ-Systems TQMa8MPxS/TQMa93xxLA, Seeed reComputer и Qidi X.
  • Для платформ sunxi, meson64, rockchip64, rpi4b и uefi edge ядро Linux обновлено до версии 7.0, а для платформ rockchip64 и meson64 - до 7.1-rc.
  • Загрузчик U-Boot обновлён до версии 2026.04 в сборках для плат на базе чипов Rockchip (NanoPC-T6, NanoPi M5/R76S, Rock 5 ITX, Rock 5B Plus, Helios4/64, odroidhc4/n2, xt-q8l-v10).
  • Конфигурации со средой рабочего стола перестроены с использованием настроек в формате YAML и многоуровневой архитектуры в armbian-config. На новую систему конфигурации переведена поддержка пользовательских окружений KDE Plasma, KDE Neon, MATE и i3wm. Расширена поддержка Xfce, MATE, i3, Xmonad, Enlightenment и Cinnamon для архитектур armhf и riscv64. В набор компонентов на среднем уровне добавлены Vulkan и Panthor GPU runtime, а на минимальном - libcamera/v4l и alsa-ucm-conf.
  • Добавлены новые модули с конфигурационными скриптами (Armbian Config Next Generation) для code-server, Dozzle, Wallos, управления ZFS pool, редактирования device tree и управления памятью.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.armbian.com/armbi...)
  • 1.1, Аноним (1), 23:39, 31/05/2026 [ответить]  
    >поддерживающее различные модели Raspberry Pi

    У них же свой дистрибутив есть:
    https://opennet.ru/65211-raspberrypi

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 01:13, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тоже не понимаю, зачем использовать этот медленный армбиан.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:27, 01/06/2026 [ответить]  
    >Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64.

    Было бы здорово увидеть профит от универсального. Стоит ли игра свеч?
    По объему есть, конечно, выигрыш.

    >раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы.

    Причина кернел паник останется неизвестной?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:31, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Паники не имеют шанса попасть в сислог и при традиционном хранении. Вы же не хотите коррапченую ФС?
     
  • 2.7, Аноним (6), 01:16, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Стоит ли игра свеч?

    Если не важна скорость работы - то можно побаловаться.

     
  • 2.8, Аноним (8), 01:26, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >более 30 вариантов сборок ядра

    Более 30 велосипедов, и все кривые).

     

  • 1.5, Аноним (5), 00:57, 01/06/2026 [ответить]  
    Когда они уже перестанут добавлять в каждую новую сессию своей тормозной MOTD на питоне
     

