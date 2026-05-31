Выпуск Armbian 26.5, дистрибутива для одноплатных компьютеров

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 26.5, предоставляющего компактное системное окружение для одноплатных компьютеров с процессорами на базе архитектур ARM, RISC-V и x86, поддерживающее различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но все компоненты полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Предоставляется SDK для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3wm, Mate, Xfce и Xmonad. Основные изменения в Armbian 26.5: Добавлена поддержка плат Arduino UNO Q (QRB2210), Mekotronics R58S2, NanoPC-T6 LTS Plus, Ariaboard Photonicat 2, EByte ECB41-PGE, NORCO EMB-3531, Cainiao CNIoT-CORE, SpacemiT MUSE Book, EasePi A2/R2, TQ-Systems TQMa8MPxS/TQMa93xxLA, Seeed reComputer и Qidi X.

Для платформ sunxi, meson64, rockchip64, rpi4b и uefi edge ядро Linux обновлено до версии 7.0, а для платформ rockchip64 и meson64 - до 7.1-rc.

Загрузчик U-Boot обновлён до версии 2026.04 в сборках для плат на базе чипов Rockchip (NanoPC-T6, NanoPi M5/R76S, Rock 5 ITX, Rock 5B Plus, Helios4/64, odroidhc4/n2, xt-q8l-v10).

Конфигурации со средой рабочего стола перестроены с использованием настроек в формате YAML и многоуровневой архитектуры в armbian-config. На новую систему конфигурации переведена поддержка пользовательских окружений KDE Plasma, KDE Neon, MATE и i3wm. Расширена поддержка Xfce, MATE, i3, Xmonad, Enlightenment и Cinnamon для архитектур armhf и riscv64. В набор компонентов на среднем уровне добавлены Vulkan и Panthor GPU runtime, а на минимальном - libcamera/v4l и alsa-ucm-conf.

Добавлены новые модули с конфигурационными скриптами (Armbian Config Next Generation) для code-server, Dozzle, Wallos, управления ZFS pool, редактирования device tree и управления памятью.



