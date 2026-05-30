Обновление Exim 4.99.4 с устранением уязвимости, приводящей к утечке памяти

Опубликован корректирующий выпуск почтового сервера Exim 4.99.4, в котором устранена уязвимость (CVE-2026-48840), приводящая к утечке 16 неинициализированных байт из стека процесса-обработчика в отдаваемой клиенту информации об адресе IPv6 в заголовке SMTP Hello. На практике исправленная утечка может использоваться при эксплуатации других уязвимостей для определения раскладки памяти в конфигурациях с рандомизацией адресов (ASLR).

Проблема проявляется начиная с версии Exim 4.88 (2017 год) в системах, использующих настройку hosts_proxy и сборки Exim, скомпилированные с опцией SUPPORT_PROXY (по умолчанию в Debian, Ubuntu, RHEL EPEL и Fedora). Уязвимость вызвана отсутствием должной проверки размера кадров при обработке запросов с использованием протокола PROXYv2.



