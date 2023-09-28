Три критические уязвимости в Exim, позволяющие удалённо выполнить код на сервере

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|1.1, фнон (?), 09:00, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жаль кодов исправлений пока нет(
Было бы интересно посмотреть что там напограммировали в больших уязвимостях
Мелкие не так интересно тк "целочисленное переполнение в библиотеке libspf2" или "чтению из области памяти вне буфера"... мы такое видели сотню раз)
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|1.2, Анонин (?), 09:01, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> записи своих данных в область памяти за границей выделенного буфера
> копированием полученных от пользователя данных в буфер фиксированного размера без необходимых проверок размера
> записи переданных пользователем данных в область памяти за пределами выделенного буфера.
О, классическое бинго в исполнении дыряшки! Хоба, и у тебя RCE.
Интересно, эти необучаемые когда-то научатся проверять входные данные?
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|3.6, Анонин (?), 09:19, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты наверное хотел сказать "менее дырявый"
Потому что в нем было тоже самое CVE-2011-1720 - Overflow, Memory Corruption и Execute code.
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|6.13, Tron is Whistling (?), 09:35, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С того времени дыр в postfix не найдено.
Насчёт "менее популярный" - postfix это чуть ли не единственный MTA в операторской среде.
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|8.42, пох. (?), 11:12, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и нет ни одной сложной задачи обработки их почты и вообще зачем им почта, в гуг... текст свёрнут, показать
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|7.15, Анонин (?), 09:40, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> postfix это чуть ли не единственный MTA в операторской среде.
Откуда дровишки? Может статистика какая-то или пруфы?
"У меня и у соседа постфикс, поэтому он чуть ли не единственный" как-то не канает.
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|8.43, пох. (?), 11:14, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну из общих соображений так и есть - у операторов весьма немудрящие запросцы к m... текст свёрнут, показать
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|5.31, Анонимусс (?), 10:27, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это имеет значение? На кол-во уязвимых серверов это влияет, но на качество кодовой базы - нет.
Потому что ошибка была именно в кодовой базе postfix, в кодах интеграции с этой либой.
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|2.17, пох. (?), 09:45, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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жаль что ты еще не начал переписывать какой-нибудь mta на безопастом язычке. Для этого даже кодить уметь не надо - CoC.md нынче принято целиком копипастить из самого безопастого язычка. Быстро, надежно, безопастно.
Поучились бы у тебя "проверять входные данные".
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|3.21, Анонин (?), 09:55, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто о чем, а пох о COCе)) Впрочем, ничего удивительного. Больше то сказать нечего...
А нет бы показал всем свою сишную силушку и как кодят настояшие сишники™
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|4.24, пох. (?), 09:58, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мы ждем правильный код, который нам покажут настоящие адепты безопастных язычков. Но что-то пока даже с синтаксисом markdown не справляются.
А эскопета так и стреляет сама себе в оппу.
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|5.25, Анонин (?), 10:02, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так на каждое правильное начинание вы начинаете ныть "апять переписывают".
А если это что-то новое, то "о нет, это придется еще один компилятор тащить".
В общем никак не угодишь.
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|6.26, пох. (?), 10:07, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так ведь - переписывают-переписывают, да не выписали. (зайти, что-ли, проведать эскопету? Или лучше зря не расстраиваться...)
А пока из общечеловеческого - только драйвер мигания светодиодиком, да и тот наполовину из сишных небезопастных кусков.
> А если это что-то новое, то "о нет, это придется еще один компилятор тащить".
если бы было новое - то не еще один а просто один. Но нет нового не считая каких-то фрикоподелок. И переписькивание все время норовит заканчиваться эскопетой с характерно загнутым стволом.
Ну где, где ваш безопастный mta? С функциями эквивалентными exim, пожалуйста, а то один qmail у нас уже был, да и тот даром не нужен.
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|7.29, Анонин (?), 10:17, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пока из общечеловеческого
Общечеловеческое это то что нужно обычному васяну?
Ну так webrender и css для FF. Какие-то жалкие 350+ млн пользователей))
> Ну где, где ваш безопастный mta?
Нет пока. Sendmail пишут вообще с 80х, Exim с середины 90х, Postfix с 99го вроде.
А ты хочешь чтобы хоба и появился новый. Не, так оно не бывает.
С другой стороны - у вас тоже нет (и не будет, хехе) безопасного mta))
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|8.32, пох. (?), 10:30, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
это то что кроме внутренних поделок faang бесполезных для окружающих и которые н... текст свёрнут, показать
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|10.37, пох. (?), 10:54, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а зачем тебе непосредственно в _mta_ - mime-парсер К тому же я почти уверен что... текст свёрнут, показать
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|9.36, фнон (?), 10:53, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а сколько десятилетий в нем будут находить дырки ну там всякие, не сильно важны... текст свёрнут, показать
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|10.38, пох. (?), 10:56, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот как безопастно перепишешь, так и перестанут Но тут похоже счет на века б... текст свёрнут, показать
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|11.51, фнон (?), 12:16, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так они ж копротивляются в каждой новости про а давайте препишем или перепи... текст свёрнут, показать
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|3.30, фнон (?), 10:23, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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законы здравого смысла?
ну типа, которые еще с детства: не бери каку в рот, не ешь с пола мусор и тд, не пиши важную инфраструктуру на дыряшке?
нееее, ну это точно не про опенсорс
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|4.39, Аноним (39), 11:04, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты не смог вырасти и повзрослеть?
Так вот прикинь во взрослой жизни бери в рот что хочешь и делай что хочешь это твой выбор. Никто тебе и слова не скажет.
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|5.41, пох. (?), 11:06, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так вот прикинь во взрослой жизни бери в рот что хочешь и
> делай что хочешь это твой выбор. Никто тебе и слова не
> скажет.
мариванна, это - х..й!
Так себе выбор, если к соседнему стулу присмотреться.
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|5.46, Анонимусс (?), 11:30, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и делай что хочешь это твой выбор
Так вот кто попадает в подборки "слабоумие и слабоумие"))
Или даже получает премию Дарвина.
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|2.47, Аноним (47), 11:47, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, это абсолютно законно, так как люди потом возьмут это из настоящего репозитория, куда, как известно, код помещается не абы кем, а настоящими ментейнерами, а не смузихлёбами. Это тебе не из pypi или cargo что-то тянуть, через репозиторий всё надёждно.
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|2.9, Анонимусс (?), 09:28, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Просто у авторов не было времени пофиксить. Всего-то больше чем полгода прошло с момента репорта, а последние фиксы были "два дня назад" и то, не факт что фиксы.
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|2.22, Аноним (22), 09:56, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+1
Postfix - это последний рубеж обороны спокойного сна одминов.
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|2.27, пох. (?), 10:11, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На данный момент суровее postfix MTA нет.
> Да, в нём тоже могут быть и бывали дыры, но не вот
> так вот.
ну так он и не умеет ничего. Нет ntlm - и дыры нет.
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|3.34, specter (ok), 10:42, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тащить в рот всякую мелкососную гадость? А потом удивляться, что тошнит?
Не мелкососной гадости - нет дыры. Так правильно
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|2.50, InuYasha (??), 12:06, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что есть три стадии отвердевания софта: pre-fix, fix, post-fix )
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|1.28, YetAnotherOnanym (ok), 10:14, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Всё равно Exim лутший, потому что я легко его настроил по подсказкам из Интернета. И дальше буду использовать только его."
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|2.44, Аноним (44), 11:16, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу лутший, подставляй рот скорее, тебе в него насуют, а ты и не заметишь.
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