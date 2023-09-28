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Три критические уязвимости в Exim, позволяющие удалённо выполнить код на сервере

28.09.2023 08:50

Проект Zero Day Initiative (ZDI) раскрыл сведения о неисправленных (0-day) уязвимостях (CVE-2023-42115, CVE-2023-42116, CVE-2023-42117) в почтовом сервере Exim, позволяющих удалённо выполнить свой код на сервере с правами процесса, принимающего соединения на 25 сетевом порту. Аутентификация для проведения атаки не требуется.

Первая уязвимость (CVE-2023-42115) вызвана ошибкой в сервисе smtp и связана с отсутствием должных проверок данных, полученных от пользователя в процессе SMTP-сеанса и применяемых для расчёта размера буфера. В итоге, атакующий может добиться управляемой записи своих данных в область памяти за границей выделенного буфера.

Вторая уязвимость (CVE-2023-42116) присутствует в обработчике NTLM-запросов и вызвана копированием полученных от пользователя данных в буфер фиксированного размера без необходимых проверок размера записываемой информации.

Третья уязвимость (CVE-2023-42117) присутствует в процессе smtp, принимающем соединения на 25 TCP-порту, и вызвана отсутствием проверки входных данных, что может привести к записи переданных пользователем данных в область памяти за пределами выделенного буфера.

Уязвимости помечены как 0-day, т.е. остаются неисправленными, но в отчёте ZDI утверждается, что разработчики Exim были заранее уведомлены о проблемах. Последнее изменение в кодовой базе Exim произведено два дня назад и пока не ясно, когда проблемы будут устранены (производители дистрибутивов пока не успели среагировать так как информация раскрыта без деталей несколько часов назад). В настоящее время разработчики Exim готовятся к выпуску новой версии 4.97, но точных данных о времени её публикации пока нет. В качестве единственного на данный момент метода защиты упоминается ограничение доступа к SMTP-сервису на основе Exim.

Кроме вышеотмеченных критических уязвимостей раскрыта информация и о нескольких менее опасных проблемах:

  • CVE-2023-42118 - целочисленное переполнение в библиотеке libspf2, проявляющееся при разборе макросов SPF. Уязвимость позволяет инициировать удалённое повреждение содержимого памяти и потенциально может использоваться для организации выполнения своего кода на сервере.
  • CVE-2023-42114 - ошибка, приводящая к чтению из области памяти вне буфера в обработчике NTLM. Проблема может привести к утечке содержимого памяти процесса, обслуживающего сетевые запросы.
  • CVE-2023-42119 - уязвимость в обработчике dnsdb, приводящая к утечке содержимого памяти процесса smtp.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.96
  3. OpenNews: Обновление Exim 4.94.2 с устранением 10 удалённо эксплуатируемых уязвимостей
  4. OpenNews: Опубликован Exim 4.92.3 с устранением четвёртой за год критической уязвимости
  5. OpenNews: Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim
  6. OpenNews: Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59836-exim
Ключевые слова: exim, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, фнон (?), 09:00, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль кодов исправлений пока нет(
    Было бы интересно посмотреть что там напограммировали в больших уязвимостях

    Мелкие не так интересно тк "целочисленное переполнение в библиотеке libspf2" или "чтению из области памяти вне буфера"... мы такое видели сотню раз)

     
  • 1.2, Анонин (?), 09:01, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > записи своих данных в область памяти за границей выделенного буфера
    > копированием полученных от пользователя данных в буфер фиксированного размера без необходимых проверок размера
    > записи переданных пользователем данных в область памяти за пределами выделенного буфера.

    О, классическое бинго в исполнении дыряшки! Хоба, и у тебя RCE.
    Интересно, эти необучаемые когда-то научатся проверять входные данные?

     
     
  • 2.4, лютый арчешкольник... (?), 09:10, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >в исполнении дыряшки! Хоба, и у тебя RCE.

    что ж тогда postfix не дырявый если дело сугубо в сицьке? ;)

     
     
  • 3.6, Анонин (?), 09:19, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты наверное хотел сказать "менее дырявый"
    Потому что в нем было тоже самое CVE-2011-1720 - Overflow, Memory Corruption и Execute code.
     
     
  • 4.10, Tron is Whistling (?), 09:29, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    2011, Карл!
     
     
  • 5.12, Анонин (?), 09:33, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И что это меняет? Типа с того времени что-то изменилось в memory managment в си?))

    То что не нашли новое - это скорее недоработка тех кто искал.
    Может потому что postfix существенно менее попурярный (по крайней мере по этим данным https://www.securityspace.com/s_survey/data/man.202308/mxsurvey.html) и просто нафиг никому не сдался.

     
     
  • 6.13, Tron is Whistling (?), 09:35, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С того времени дыр в postfix не найдено.
    Насчёт "менее популярный" - postfix это чуть ли не единственный MTA в операторской среде.
     
     
  • 7.14, Tron is Whistling (?), 09:36, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (угу, где сотни тысяч и миллионов юзеров; exim скорее у хомячков и в мелком девляпсинге)
     
     
  • 8.42, пох. (?), 11:12, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и нет ни одной сложной задачи обработки их почты и вообще зачем им почта, в гуг... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.45, Alexander (ok), 11:23, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    root vm-srv1 postfix pwd etc postfix root vm-srv1 postfix cat ldap-aliase... текст свёрнут, показать
     
  • 9.48, Tron is Whistling (?), 12:01, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LDAP AD к постфиксу легко прикручивается кстате, через dovecot например Можно и... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.49, Tron is Whistling (?), 12:02, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон выше написали способ без навесов, но поскольку у меня хранилка на dovecot, м... текст свёрнут, показать
     
  • 8.52, swarus (ok), 12:20, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    exim по умолчанию стоит, локальной почтой рулит... текст свёрнут, показать
     
  • 7.15, Анонин (?), 09:40, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > postfix это чуть ли не единственный MTA в операторской среде.

    Откуда дровишки? Может статистика какая-то или пруфы?
    "У меня и у соседа постфикс, поэтому он чуть ли не единственный" как-то не канает.

     
     
  • 8.43, пох. (?), 11:14, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну из общих соображений так и есть - у операторов весьма немудрящие запросцы к m... текст свёрнут, показать
     
  • 4.18, Аноним (18), 09:47, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы забыли упомянуть, что это уязвимость проявляется только при сборке с SASL-библиотекой Cyrus и включении левых методов аутентификации. Даже при успешной атаке код будет выполнен под бесправным пользователем postfix и в chroot /var/spool/postfix.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=30495
     
     
  • 5.31, Анонимусс (?), 10:27, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это имеет значение? На кол-во уязвимых серверов это влияет, но на качество кодовой базы - нет.
    Потому что ошибка была именно в кодовой базе postfix, в кодах интеграции с этой либой.
     
  • 2.17, пох. (?), 09:45, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жаль что ты еще не начал переписывать какой-нибудь mta на безопастом язычке. Для этого даже кодить уметь не надо - CoC.md нынче принято целиком копипастить из самого безопастого язычка. Быстро, надежно, безопастно.

    Поучились бы у тебя "проверять входные данные".

     
     
  • 3.21, Анонин (?), 09:55, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чем, а пох о COCе)) Впрочем, ничего удивительного. Больше то сказать нечего...
    А нет бы показал всем свою сишную силушку и как кодят настояшие сишники™
     
     
  • 4.24, пох. (?), 09:58, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мы ждем правильный код, который нам покажут настоящие адепты безопастных язычков. Но что-то пока даже с синтаксисом markdown не справляются.

    А эскопета так и стреляет сама себе в оппу.

     
     
  • 5.25, Анонин (?), 10:02, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на каждое правильное начинание вы начинаете ныть "апять переписывают".
    А если это что-то новое, то "о нет, это придется еще один компилятор тащить".
    В общем никак не угодишь.
     
     
  • 6.26, пох. (?), 10:07, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ведь - переписывают-переписывают, да не выписали. (зайти, что-ли, проведать эскопету? Или лучше зря не расстраиваться...)

    А пока из общечеловеческого - только драйвер мигания светодиодиком, да и тот наполовину из сишных небезопастных кусков.

    > А если это что-то новое, то "о нет, это придется еще один компилятор тащить".

    если бы было новое - то не еще один а просто один. Но нет нового не считая каких-то фрикоподелок. И переписькивание все время норовит заканчиваться эскопетой с характерно загнутым стволом.

    Ну где, где ваш безопастный mta? С функциями эквивалентными exim, пожалуйста, а то один qmail у нас уже был, да и тот даром не нужен.

     
     
  • 7.29, Анонин (?), 10:17, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пока из общечеловеческого

    Общечеловеческое это то что нужно обычному васяну?
    Ну так webrender и css для FF. Какие-то жалкие 350+ млн пользователей))

    > Ну где, где ваш безопастный mta?

    Нет пока. Sendmail пишут вообще с 80х, Exim с середины 90х, Postfix с 99го вроде.
    А ты хочешь чтобы хоба и появился новый. Не, так оно не бывает.
    С другой стороны - у вас тоже нет (и не будет, хехе) безопасного mta))

     
     
  • 8.32, пох. (?), 10:30, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это то что кроме внутренних поделок faang бесполезных для окружающих и которые н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.33, Sw00p aka Jerom (?), 10:40, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда дойдете до написания mime парсера, сообщите, врублю секундомер ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.35, Анонин (?), 10:52, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никогда не доберется Это ж делать что-то нужно, а не языком трепать ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.37, пох. (?), 10:54, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем тебе непосредственно в _mta_ - mime-парсер К тому же я почти уверен что... текст свёрнут, показать
     
  • 9.36, фнон (?), 10:53, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сколько десятилетий в нем будут находить дырки ну там всякие, не сильно важны... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.38, пох. (?), 10:56, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот как безопастно перепишешь, так и перестанут Но тут похоже счет на века б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.51, фнон (?), 12:16, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так они ж копротивляются в каждой новости про а давайте препишем или перепи... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, лютый арчешкольник... (?), 09:09, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а это вообще законно? что такое р-ш-то кто-то пэкеджит в дистрибы для людей?
     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 09:13, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажите, какие законы регламентируют опенсурсный софт?
     
     
  • 3.30, фнон (?), 10:23, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    законы здравого смысла?
    ну типа, которые еще с детства: не бери каку в рот, не ешь с пола мусор и тд, не пиши важную инфраструктуру на дыряшке?

    нееее, ну это точно не про опенсорс

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 11:04, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не смог вырасти и повзрослеть?

    Так вот прикинь во взрослой жизни бери в рот что хочешь и делай что хочешь это твой выбор. Никто тебе и слова не скажет.

     
     
  • 5.41, пох. (?), 11:06, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так вот прикинь во взрослой жизни бери в рот что хочешь и
    > делай что хочешь это твой выбор. Никто тебе и слова не
    > скажет.

    мариванна, это - х..й!
    Так себе выбор, если к соседнему стулу присмотреться.


     
  • 5.46, Анонимусс (?), 11:30, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и делай что хочешь это твой выбор

    Так вот кто попадает в подборки "слабоумие и слабоумие"))
    Или даже получает премию Дарвина.

     
  • 2.47, Аноним (47), 11:47, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это абсолютно законно, так как люди потом возьмут это из настоящего репозитория, куда, как известно, код помещается не абы кем, а настоящими ментейнерами, а не смузихлёбами. Это тебе не из pypi или cargo что-то тянуть, через репозиторий всё надёждно.
     

  • 1.7, Чи (?), 09:21, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо что его выпилили из дебиана по умолчанию
     
  • 1.8, Тимофей (??), 09:23, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На трекере нет cve-шек, от Debian рассылок не приходило. Поясните.
     
     
  • 2.9, Анонимусс (?), 09:28, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто у авторов не было времени пофиксить. Всего-то больше чем полгода прошло с момента репорта, а последние фиксы были "два дня назад" и то, не факт что фиксы.
     

  • 1.11, Tron is Whistling (?), 09:30, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На данный момент суровее postfix MTA нет.
    Да, в нём тоже могут быть и бывали дыры, но не вот так вот.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:45, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    qmail
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 09:49, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > qmail

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52991
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=5442

     
  • 3.23, Tron is Whistling (?), 09:56, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее мёртв, чем жив.
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:56, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
    Postfix - это последний рубеж обороны спокойного сна одминов.
     
  • 2.27, пох. (?), 10:11, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На данный момент суровее postfix MTA нет.
    > Да, в нём тоже могут быть и бывали дыры, но не вот
    > так вот.

    ну так он и не умеет ничего. Нет ntlm - и дыры нет.

     
     
  • 3.34, specter (ok), 10:42, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тащить в рот всякую мелкососную гадость? А потом удивляться, что тошнит?
    Не мелкососной гадости - нет дыры. Так правильно
     
  • 2.50, InuYasha (??), 12:06, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что есть три стадии отвердевания софта: pre-fix, fix, post-fix )
     

  • 1.28, YetAnotherOnanym (ok), 10:14, 28/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Всё равно Exim лутший, потому что я легко его настроил по подсказкам из Интернета. И дальше буду использовать только его."
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 11:06, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую проприетарные сервисы все работает дыр нет.
     
  • 2.44, Аноним (44), 11:16, 28/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу лутший, подставляй рот скорее, тебе в него насуют, а ты и не заметишь.
     

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