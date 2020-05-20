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Удалённо эксплуатируемая уязвимость в почтовом сервере qmail

20.05.2020 12:32

Исследователи безопасности из компании Qualys показали возможность эксплуатации уязвимости в почтовом сервере qmail, известной ещё с 2005 года (CVE-2005-1513), но остававшейся неисправленной, так как автор qmail утверждал о нереалистичности создания работающего эксплоита, который мог бы применяться для атаки на системы в конфигурации по умолчанию. В Qualys удалось подготовить эксплоит опровергающий данное предположение и позволяющий инициировать удалённое выполнение кода на сервере через отправку специально оформленного сообщения.

Проблема вызвана целочисленным переполнением в функции stralloc_readyplus(), которое может возникнуть при обработке очень большого сообщения. Для эксплуатации требовалась 64-разрядная система с объёмом виртуальной памяти более 4ГБ. При изначальном разборе уязвимости в 2005 году Дэниел Бернштейн (Daniel J. Bernstein), утверждал, что присутствующее в коде предположение о том, что размер выделяемого массива всегда укладывается в 32-битное значение основано на том, что никто не предоставляет гигабайты памяти каждому процессу. За последние 15 лет 64-разрядные системы на серверах вытеснили 32-разрядные, кардинально выросли объёмы поставляемой памяти и пропускная способность сетей.

Сопровождающие пакеты с qmail учли замечание Бернштейна и при запуске процесса qmail-smtpd ограничивали доступную память (например, в Debian 10 выставляется лимит в 7MB). Но инженеры из Qualys выяснили, что этого недостаточно и кроме qmail-smtpd удалённая атака может быть проведена на процесс qmail-local, который во всех проверенных пакетах оставался не ограничен. В качестве доказательства был подготовлен прототип эксплоита, пригодный для атаки на поставляемый в Debian пакет с qmail в конфигурации по умолчанию. Для организации удалённого выполнения кода в ходе атаки требуется наличие на сервере 4ГБ свободного места на диске и 8ГБ ОЗУ. Эксплоит позволяет запустить любые shell-команды с правами любого пользователя в системе, кроме root и системных пользователей, не имеющих своего подкаталога в каталоге "/home" (процесс qmail-local запускается с правами локального пользователя, которому осуществляется доставка).

Атака осуществляется через отправку очень большого почтового сообщения, включающего несколько строк в заголовке, размером около 4GB и 576MB. Обработка такой строки в qmail-local приводит к целочисленному переполнению при попытке доставки сообщения локальному пользователю. Целочисленное переполнение следом приводит к переполнению буфера при копировании данных и возможности перезаписи страниц памяти с кодом libc. Через манипуляции с компоновкой передаваемых данных удаётся в том числе переписать адрес функции "open()", заменив его на адрес функции "system()".

Далее, в процессе вызова qmesearch() в qmail-local осуществляется открытие файла ".qmail-extension" через функцию open(), что приводит к фактическому запуску функции system(".qmail-extension"). Но так как часть файла "extension" образуется на основе адреса получателя (например, "localuser-extension@localdomain") атакующие могут организовать передачу команды для запуска, указав пользователя "localuser-;command;@localdomain" в качестве получателя сообщения.

В ходе анализа кода также были выявлены две уязвимости в дополнительном патче qmail-verify, который входит в состав пакета для Debian. Первая уязвимость (CVE-2020-3811) позволяет обойти проверку email-адреса, а вторая (CVE-2020-3812) приводит к утечке локальной информации. В частности, первая уязвимость позволяет обойти проверку корректности адреса, применяемого в эксплоите для передачи команды (проверка не срабатывает для адресов без домена, таких как "localuser-;command;"). Вторая уязвимость может использоваться для проверки наличия файлов и каталогов в системе, в том числе доступных только для root (qmail-verify запускается с правами root), через прямое обращение к локальному обработчику.

Для обхода проблемы Бернштейн рекомендовал запускать процессы qmail с выставлением общего лимита на доступную память ("softlimit -m12345678"), и в этом случае проблема блокируется. В качестве альтернативного способа защиты также упоминается ограничение максимального размера обрабатываемого сообщения через файл "control/databytes" (по умолчанию не создаётся при при настройках по умолчанию qmail остаётся уязвим). Кроме того, "control/databytes" не защищает от локальных атак со стороны пользователей системы, так как ограничение учитывается только в qmail-smtpd.

Проблема затрагивает пакет netqmail, входящий в репозитории Debian. Для данного пакета подготовлен набор патчей, устраняющий как старые уязвимости 2005 года (через добавление в код функции alloc() жёстких лимитов на память), так и новые проблемы в qmail-verify. Отдельно подготовлен обновлённый вариант патча qmail-verify. Разработчики ответвления notqmail подготовили свои патчи для блокирования старых проблем, а также запустили работу по устранению всех возможных целочисленных переполнений в коде.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail
  3. OpenNews: Автор qmail, D. J. Bernstein, изменил лицензию на все свои программы
  4. OpenNews: Найдено 3 уязвимости в qmail
  5. OpenNews: Уязвимости в OpenSMTPD, позволяющие удалённо и локально получить права root
  6. OpenNews: Опубликован Exim 4.92.3 с устранением четвёртой за год критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52991-qmail
Ключевые слова: qmail
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  • 2.3, Аноним (3), 13:10, 20/05/2020 [ответить]  
    		• +5 +/
    Иди отсюда, гомосятина ЛОРовская
     
     
  • 3.20, mos87 (ok), 14:48, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если это прОкталу, то гомесы наверное могут и обидиться
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:12, 20/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, на этот раз дырень в rust safe.
     
  • 1.2, Аноним (3), 13:09, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Таки Бернштейн выплатит $1000?
     
     
  • 2.5, пох. (?), 13:28, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Таки Бернштейн выплатит $1000?

    он жадный, опять отмажется, что мол qmail-local не qmail, корова не моя, рут не рут, и вообще в 2005м надо было приходить.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:51, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жадный
    > Бернштейн

    А что в этом удивительного? По его фамилии сразу понятно какой он национальности. Да та самая, которая ради монетки готовы продать душу дьявола

     

  • 1.6, Аноним (6), 13:44, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть какие-нибудь современные, относительно надежные почтовые серверы, без длинного шлейфа костылей и отпечатков различных эпох в коде?
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 14:00, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    postfix
     
     
  • 3.8, Аноним (6), 14:10, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не соответствует двум последним требованиям.
     
  • 2.13, Сейд (ok), 14:26, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Exim
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:48, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый месяц находят критические дыры:

    https://repology.org/project/exim/information

    Из последнего:

    CVE-2019-10149 critical
    CVE-2018-6789 critical
    CVE-2020-12783 high
    CVE-2019-16928 critical
    CVE-2019-15846 critical
    CVE-2019-13917 critical

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:11, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > показали возможность эксплуатации уязвимости в почтовом сервере qmail, известной ещё с 2005 года

    Сижу, читаю новость, пью чай, никого не трогаю. И вот, на этой строчке чуть чаем и не подавился. 15 лет эксплойту!

     
     
  • 2.15, КО (?), 14:33, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксплойту то как раз гораздо меньше. На его реализацию понадобилось 15 лет.
    Так что теперь, если у тебя есть доступ к серваку с почтой по ssh, квота на запись большого фала, то отправив письмо руту, а он использует qmail можно выполнить код в его окружении. Правда не совсем понятно, незаметно ли для него?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:43, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > большого фала

    Что там у вас в соседней вкладке открыто?

     

  • 1.10, Аноним (9), 14:14, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При изначальном разборе уязвимости в 2005 году Дэниел Бернштейн (Daniel J. Bernstein), утверждал, что присутствующее в коде предположение о том, что размер выделяемого массива всегда укладывается в 32-битное значение основано на том, что никто не предоставляет гигабайты памяти каждому процессу.

    640kb хватит всем. Они, случаем, не родственники?

     
  • 1.11, Аноним (9), 14:16, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для обхода проблемы Бернштейн рекомендовал запускать процессы qmail с выставлением общего лимита на доступную память

    Т.е. переполнение он чинить не будет? Хм. И так сойдет! (с) Вовка

     
     
  • 2.12, Аноним84701 (ok), 14:23, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. переполнение он чинить не будет? Хм. И так сойдет! (с) Вовка

    Сейчас модно говорить
    "Notabug!" © Рыжий


     
  • 2.16, КО (?), 14:35, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если честно то не ограничивать письма в любом случае дурной тон - так можно и на 32T нарваться
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:33, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что такое "КУМАЙЛ"?
     
     
  • 2.19, mos87 (ok), 14:46, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РасКуМаил
     

  • 1.18, mos87 (ok), 14:45, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    всего 15 лет понадобилось для создания эксплоита?
    хотя, может это через 15 решили *опубликовать* эксплоит.. с этими дырами никогда не знаешь)
     

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