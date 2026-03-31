The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Создан Euro-Office, форк ONLYOFFICE. Проект ONLYOFFICE обвинил форк в нарушении лицензии

31.03.2026 09:06 (MSK)

Несколько европейских компаний и организаций, среди которых Nextcloud, IONOS, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian и BTactic, представили открытую платформу совместного редактирования документов Euro-Office, основанную на кодовой базе офисного пакета ONLYOFFICE. В форке проведён ребрендинг, а в текст лицензии AGPLv3 внесены изменения, удаляющие дополнительные условия в отношении логотипа и товарных знаков. Подобные изменения восприняты разработчиками ONLYOFFICE как нарушение лицензии, которое призвали немедленно устранить.

C 2021 года в тексте лицензии AGPLv3, под которой распространяется код ONLYOFFICE, присутствуют дополнительные условия, уточняющие требования AGPL в отношении упоминания автора и отсутствия обязательств по товарным знакам. Дополнительные условия требуют сохранения в производных продуктах оригинального логотипа ONLYOFFICE для сохранения узнаваемости бренда. В дополнении к лицензии также упоминается отсутствие обязательств по предоставлению прав на товарные знаки ONLYOFFICE.

Создатели форка Euro-Office удалили из текста лицензии дополнительные требования и контактные данные компании Ascensio System, оставив только примечание в отношении лицензии на ресурсы, применяемые в графическом интерфейсе, и упоминание о снятии с себя ответственности. Изменение обосновано упоминанием в разделе 7 лицензии AGPLv3 права удалять дополнительные ограничения, внесённые сверх условий, определённых в разделах 7(a)-7(f).

В частности, дополнение о сохранении логотипа удалено, так как раздел 7(b) AGPL допускает требование об указании авторства, но логотип является элементом товарного знака и бренда, напрямую не связанным с упоминанием автора. Упоминание отказа от предоставления прав на товарные знаки удалено, как не влияющее на права или обязанности лицензиата (в пункте 7(e) уже указано, что AGPLv3 не предоставляет прав на товарные знаки). Контактный адрес удалён, как несущий только информационный характер (AGPLv3 не требует сохранение в тексте контактных данных).

Юристы, консультирующие проект ONLYOFFICE, считают юридически необоснованным утверждение, что производный продукт может распространяться под "чистой" лицензией AGPLv3 без дополнительных условий, введённых в соответствии с разделом 7. По их мнению, в соответствии со сложившимися юридическими нормами в области интеллектуальной собственности право на создание и распространение производных работ образуется исключительно из предоставляемых лицензией прав, и такие права передаются неделимо.

Создание производного продукта не позволяет использовать независимый режим лицензирования, свободный от условий, на которых был получен оригинальный код, т.е. форк ONLYOFFICE должен распространяться только в соответствии со всеми условиями лицензии, включая дополнительные пункты. Спорным в сложившейся ситуации является трактовка пункта 7(b) AGPL и распространение "упоминания автора" на логотип. Фонд СПО считает, что, за исключением специфичных случаев, логотип не подпадает под допускаемые пунктом 7(b) упоминание автора и правовые уведомления.

Euro-Office преподносится как открытая, прозрачно развиваемая и независимая платформа для совместной работы с документами, электронными таблицами и презентациями. Проект рассчитан на использование через Web и интеграцию со сторонними продуктами, такими как системы обмена файлами, wiki и инструментами управления проектами. Отмечается, что форк создан как вынужденная мера из-за невозможности подключиться к разработке ONLYOFFICE по следующим причинам:

  • Проблематичность передачи изменений в кодовую базу платформы ONLYOFFICE, разработчики которой не рецензируют присылаемые изменения, не принимают pull-запросы и не заботятся о корректности и актуальности инструкций по сборке.
  • Развивающая ONLYOFFICE компания периодически принимает спорные решения, такие как отключение редактирования в мобильном приложении и удаление панели администратора.
  • Отсутствие прозрачности - тексты в коммитах часто ссылаются на внутренние системы отслеживания ошибок, в поставку входят бинарные блобы и обфусцированный код. Часть комментариев в коде на русском языке, что затрудняет работу с кодом международными командами.
  • Мобильное приложение не полностью открыто и завязано на проприетарные компоненты.
  • Значительная часть разработчиков ONLYOFFICE находится в РФ, что усложняет совместную работу и подрывает доверие из-за политической ситуации, особенно когда процессы разработки непрозрачны и отгорожены.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65108-euro-office
Ключевые слова: euro-office, onlyoffice, license, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22)
  • 1.3, Аноним (3), 09:51, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Значительная часть разработчиков ONLYOFFICE находится в РФ

    Зарубежные разработчики это тоже русские, которые тусуются в Прибалтике.

     
  • 1.4, mikhailnov (ok), 09:59, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А где там комментарии в коде на русском?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:00, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > cреди которых Nextcloud

    К одноименному облаку Collabora интегрируется. Зачем им это?

     
  • 1.7, AleksK (ok), 10:04, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Потерли копирайты и разрабов из России. Всё готово. Новый "независимый" истинно европейский офис. Следующий релиз когда выйдет новый OnlyOffice.
     
     
  • 2.14, Витюшка (?), 10:12, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Европейский Дениска и BolgenOS наносят ответный удар!
     
     
  • 3.26, Жироватт (ok), 10:23, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    EuroOS.
    Один EuroOS, один euro-office, один фю...
     
     
  • 4.28, AleksK (ok), 10:26, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё к этому и идет
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:28, 31/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:06, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > По их мнению, в соответствии со сложившимися юридическими нормами в области

    Пусть идут лесом со своими нормами. Лицензию надо было читать. Поздно возмущаться.

     
  • 1.9, Жироватт (ok), 10:08, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Казалось бы, отечественное "импортозамещение" с затиранием копирайтов и переклеиванием шильдиков с китайщины побить трудно...
    --
    [тут блок текста для недалёких таёжных мальчиков-с-хабра, в котором я говорю, что знаю и горжусь реальными кейсами импортозамещения и отечественных продуктов топового, мирового, уровня]
    --
    ...но тут европейцы сказали "подержите моё пиво!".
     
  • 1.10, Аноним (8), 10:08, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Значительная часть разработчиков ONLYOFFICE находится в РФ, что усложняет совместную работу

    Извините, а при чём здесь совместная работа? Пишите свой onlyoffice отдельно, а eurooffice помогать им не просили.

     
  • 1.11, Сапёр (?), 10:08, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Европейский национальный" офис уже есть - LibreOffice зовётся. Разработка в Германии. И документы MS научился получше открывать, сам удивился
     
     
  • 2.15, AleksK (ok), 10:12, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше чем что?
     
     
  • 3.16, Сапёр (?), 10:13, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше чем более старые версии
     
  • 2.24, Жироватт (ok), 10:21, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут же новость была, недавно - типа либреоффис хочет воскрешать онлаен-офис, там даже мини срачик был с коллаборой, которая ответвилась и ускакала далеко вперед.
    Видимо инвесторы оценили объём доработок, поняли что уже не тянут и "импортозаместили", прикрывшись красивыми причинам выше
     
     
  • 3.25, Аноним (5), 10:22, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ответвилась и ускакала далеко вперед

    Скачайте и посмотрите, кто от кого ускакал.

     
  • 2.27, Аноним (27), 10:25, 31/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, openssh_user (ok), 10:17, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    При этом разработчик Р7 офиса (ООО Р7) открещивается от связи с OnlyOffice
     
  • 1.22, AleksK (ok), 10:18, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще конечно грустно всё это. Такие проекты не должны быть ограничены политическими границами.
     
     
  • 2.23, Витюшка (?), 10:20, 31/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это оттянет "AI slop" и даст возможность доработать до пенсии. За счет деинтеграции.
     

  • 1.29, Аноним (29), 10:26, 31/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если нельзя, но очень хочется, то можно
     
  • 1.30, Аноним (30), 10:27, 31/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру