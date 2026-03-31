Создан Euro-Office, форк ONLYOFFICE. Проект ONLYOFFICE обвинил форк в нарушении лицензии

Несколько европейских компаний и организаций, среди которых Nextcloud, IONOS, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian и BTactic, представили открытую платформу совместного редактирования документов Euro-Office, основанную на кодовой базе офисного пакета ONLYOFFICE. В форке проведён ребрендинг, а в текст лицензии AGPLv3 внесены изменения, удаляющие дополнительные условия в отношении логотипа и товарных знаков. Подобные изменения восприняты разработчиками ONLYOFFICE как нарушение лицензии, которое призвали немедленно устранить. C 2021 года в тексте лицензии AGPLv3, под которой распространяется код ONLYOFFICE, присутствуют дополнительные условия, уточняющие требования AGPL в отношении упоминания автора и отсутствия обязательств по товарным знакам. Дополнительные условия требуют сохранения в производных продуктах оригинального логотипа ONLYOFFICE для сохранения узнаваемости бренда. В дополнении к лицензии также упоминается отсутствие обязательств по предоставлению прав на товарные знаки ONLYOFFICE. Создатели форка Euro-Office удалили из текста лицензии дополнительные требования и контактные данные компании Ascensio System, оставив только примечание в отношении лицензии на ресурсы, применяемые в графическом интерфейсе, и упоминание о снятии с себя ответственности. Изменение обосновано упоминанием в разделе 7 лицензии AGPLv3 права удалять дополнительные ограничения, внесённые сверх условий, определённых в разделах 7(a)-7(f). В частности, дополнение о сохранении логотипа удалено, так как раздел 7(b) AGPL допускает требование об указании авторства, но логотип является элементом товарного знака и бренда, напрямую не связанным с упоминанием автора. Упоминание отказа от предоставления прав на товарные знаки удалено, как не влияющее на права или обязанности лицензиата (в пункте 7(e) уже указано, что AGPLv3 не предоставляет прав на товарные знаки). Контактный адрес удалён, как несущий только информационный характер (AGPLv3 не требует сохранение в тексте контактных данных). Юристы, консультирующие проект ONLYOFFICE, считают юридически необоснованным утверждение, что производный продукт может распространяться под "чистой" лицензией AGPLv3 без дополнительных условий, введённых в соответствии с разделом 7. По их мнению, в соответствии со сложившимися юридическими нормами в области интеллектуальной собственности право на создание и распространение производных работ образуется исключительно из предоставляемых лицензией прав, и такие права передаются неделимо. Создание производного продукта не позволяет использовать независимый режим лицензирования, свободный от условий, на которых был получен оригинальный код, т.е. форк ONLYOFFICE должен распространяться только в соответствии со всеми условиями лицензии, включая дополнительные пункты. Спорным в сложившейся ситуации является трактовка пункта 7(b) AGPL и распространение "упоминания автора" на логотип. Фонд СПО считает, что, за исключением специфичных случаев, логотип не подпадает под допускаемые пунктом 7(b) упоминание автора и правовые уведомления. Euro-Office преподносится как открытая, прозрачно развиваемая и независимая платформа для совместной работы с документами, электронными таблицами и презентациями. Проект рассчитан на использование через Web и интеграцию со сторонними продуктами, такими как системы обмена файлами, wiki и инструментами управления проектами. Отмечается, что форк создан как вынужденная мера из-за невозможности подключиться к разработке ONLYOFFICE по следующим причинам: Проблематичность передачи изменений в кодовую базу платформы ONLYOFFICE, разработчики которой не рецензируют присылаемые изменения, не принимают pull-запросы и не заботятся о корректности и актуальности инструкций по сборке.

Развивающая ONLYOFFICE компания периодически принимает спорные решения, такие как отключение редактирования в мобильном приложении и удаление панели администратора.

Отсутствие прозрачности - тексты в коммитах часто ссылаются на внутренние системы отслеживания ошибок, в поставку входят бинарные блобы и обфусцированный код. Часть комментариев в коде на русском языке, что затрудняет работу с кодом международными командами.

Мобильное приложение не полностью открыто и завязано на проприетарные компоненты.

Значительная часть разработчиков ONLYOFFICE находится в РФ, что усложняет совместную работу и подрывает доверие из-за политической ситуации, особенно когда процессы разработки непрозрачны и отгорожены.



