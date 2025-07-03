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Лицензия Copyleft-next, развиваемая на смену GPLv3

03.07.2025 07:33

Бредли Кун (Bradley M. Kuhn), основатель правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC) и бывший директор Фонда СПО, и Ричард Фонтана (Richard Fontana), один из трёх ключевых авторов лицензии GPLv3 (два остальных - Ричард Столлман и Эбен Моглен) и бывший директор организации OSI (Open Source Initiative), объявили о возобновлении работы над лицензией Copyleft-next. Работа над новой лицензией началась ещё в 2012 году под именем GPL.next, но в 2016 году проект был заброшен. Целью проекта является разработка копилефт лицензии нового поколения, идущей на смену лицензии GPLv3, а также учитывающей современные реалии и потребности корпораций, развивающих свободные проекты. Отмечается, что лицензии GPLv3 исполнилось 18 лет, а GPLv2 - 34 года, за это время в сообществе назрела потребность в пересмотре применения жёсткого копилефта.

Текст лицензии Copyleft-next основан на лицензии GPLv3, очищенной от лишних нагромождений и ограничений, что позволило улучшить совместимость с пермиссивными лицензиями и добиться переносимости с проектами под лицензией Apache. Лицензия значительно сокращена и упрощена для восприятия (например, убрано введение с политикой фонда СПО и приложение с пояснениями по применению, убраны упоминания избыточных и устаревших компромиссов).

Одним их принципиальных отличий от существующих копилефт лицензий стал пункт "Copyleft Sunset", отменяющий условия соблюдения копилефта через 15 лет после первой публикации кода под лицензией Copyleft-next. В частности, через 15 лет лицензия превращается в разрешительную, так как прекращают действовать пункты 3-5 c требованиями по распространению производных продуктов под лицензией Copyleft-next, наложению дополнительных ограничений и доступности исходного кода при распространении бинарных сборок.

Другим нетипичным новшеством является аннулирование копилефт защиты при двойном лицензировании проекта - под лицензией Copyleft-next и коммерческой лицензией. Т.е. если продукт дополнительно поставляется под коммерческой лицензией или на условиях, противоречащих критериям OSI или Фонда СПО, то в свободном варианте продукта прекращают действовать пункты 3-5, обеспечивающие копилефт-защиту произведения (лицензия превращается в пемиссивную).

Из возможностей Copyleft-next также можно отметить отзыв лицензии в случае нарушения условий использования (например, если началось распространение производного продукта без предоставления доступа к исходному коду). На исправление нарушения даётся 13 дней. Лицензия также отзывается у лиц, инициировавших судебный процесс по нарушению патентов (за исключением встречных исков), пересекающихся с проектом под лицензией Copyleft-next.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.copyleft.org/pip...)
  2. OpenNews: Один из авторов GPLv3 представил лицензию GPL.next
  3. OpenNews: Анализ проблем с GPL у бизнес-модели Red Hat
  4. OpenNews: Инициатива по отмене определения открытой AI-системы, как обесценивающего понятие Open Source
  5. OpenNews: В Fedora намерены запретить поставку ПО, распространяемого под лицензией CC0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63515-copyleft
Ключевые слова: copyleft, gpl
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, trolleybus (?), 09:42, 03/07/2025 [ответить]  
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    Будет весело, если ее назовут GPLv4, и тогда все, что использует GPLv2 (или v3) "or later", превратится в тыкву
     
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