Анализ проблем с GPL у бизнес-модели Red Hat

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|3.19, n00by (ok), 16:05, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Никак не создавали их. Просто открыли исходники и не вводили в заблуждение паству о якобы какой-то свободе.
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|3.42, Anon3 (?), 17:43, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так же как и яблочники. Простая физиология. Сначала, во время проникновения, немного потерпеть. Но потом массаж простаты доставляет удовольствие. Весь негатив GPLщиков, это ж только на уровне психики.
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|2.26, Аноним (26), 16:44, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я старый пользователь FreeBSD и PlayStation (там тоже версия FreeBSD)
Объясните что это за GPL и зачем он мне нужен?
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|3.36, Аноним (36), 17:25, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Типа у тебя браузер уже не поддерживает гугл? И ты можешь сидеть только на опеннете?
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|3.65, 123 (??), 18:36, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Анониму (3.33)
"Вы вольны выбирать лишь вкус зубной пасты или марку вина к ужину. Человечеству по-прежнему не достаёт мудрости, чтобы принимать важные решения." из к/ф "меняющие реальность"
https://www.youtube.com/watch?v=7oN5wxxpRgA (У вас только ИЛЛЮЗИЯ СВОБОДЫ ВОЛИ.)
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|2.30, void (??), 16:50, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А уж сколько GPL кода крутиться во всемозможных проприетарных прошивках для бытовых роутеров, в смарт тв, приставках и прочем барахле...
Так что в GPL нет вообще никакого смысла. Привлечь за её нарушение вы сможете, разве что, какого-нибудь Васяна. Корпорации харкнут вам в лицо и пододрут свою жопу вашим судебным иском.
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|3.50, Anon3 (?), 18:00, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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То, что в некоторых регионах Африки высокий удельный процент изнасилований, не говорит о том, что такое же необходимо разводить у себя под боком. Против корпораций создаются коллективные фонды, можно указать на нарушения. Защита своих отверстий не единственное событие, типа поставил GPL на код и дело в шляпе, а процесс - необходимо, постоянно бороться за свои права
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|4.73, void (??), 19:04, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По поводу первого пункта, как раз это сейчас и разводят в некогда белых странах, перевозя туда Африку и Ближний Восток.
Касательно второго, уже представляю и ржу, как кучка бородатых хипарей подаёт коллективный иск на IBM... Они смогут заткнуть пасть любому суду в странах "цивилизованного" мира, а за пределами этого самого мира им тем более насрать.
Да что там IBM, даже узкоглазые тайваньцы со свистом вертят на детородном органе всё это сборище немытых фриков.
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|5.87, Anon3 (?), 19:57, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> разводят в некогда белых странах
И делают это акулы, которые не сильно отличаются от акул из IBM
>> кучка бородатых хипарей подаёт коллективный иск на IBM
ну фонды типа SFC и SFLC, не кучка бородатых хипарей, но и гоняют они только всякую шушеру, и скорее выступают на подтанцовке у RedHata. Но ведь еще и не вечер. Пока вижу, что у сообщества только штаны спустили. Изнасилования пока еще небыло
Может, что и придумают. Вон на тивоизацию придумали GPL3, на сервера AGPL. Чего-то, не очень это помогло.
Мож теперь например выберут направление, что не лицензии надо новые придумывать, а испачкаться в неприятно пахнущих веществах и искать покровителя, которому выгодна повесточка "GPL ущемляют!!!".
Вот у BLMщиков и SJWшников же нашлись покровители. Любо дорого смотреть, как народ теперь отвлекается от экономических, классовых и политических проблем. Все силы уходят на то, как бы не задеть или обидеть нечто-то, что даже неизвесно как назвать, и произносить вслух нельзя
>> узкоглазые тайваньцы
И что теперь? Отказываться от "кружевных трусiков"?
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|3.70, Kuromi (ok), 18:57, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну не скажите. D-Link годами ломался, а потом все таки стал публиковать исходники. TP-Link - тоже. Другой вопрсо что нужды в этом такой прямо особой нет, толькос пеки устройсва узнать так как по факту оказывается что в сорцах ничего интересного нет, а елси что-то и есть, то оно идет отделно как проприетарщина.
Метод Гугла - открытая как бы платформа, а все что на ней крутится закрытое.
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|3.85, Аноним (85), 19:47, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А уж сколько GPL кода крутиться во всемозможных проприетарных прошивках для бытовых роутеров,
И тем не менее, на них обычно можно скачать GPL tarball. На основе этого так то бывают и альтернативные прошивки. Всякие томаты, DD-WRT, openwrt и проч появились на основе подобных прошивок, внезапно.
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|2.5, Аноним (5), 15:19, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>У халявщиков бомбит.
Да, тяжело RedHat из-за GPL за Линукс отчисления получать. Но ничего, потерпят.
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|3.67, Аноним (3), 18:54, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не угадал, дружище. RHBM с другими корпами этот ваш линупc для себя и пишет, а истошно верещит так называемое сообщество. Которое, судя по количеству коммитов, писать код не умеет и не хочет, но очень хочет присесть на чужое и смертельно обижается когда хозяева его пинают.
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|2.10, Аноним (10), 15:29, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если зайти дальше, то корпорации и являются теми самыми халявщиками, т.к. им нужен наибольший профит за меньшие усилия. Не думал об этом?
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|3.15, Аноним (15), 15:45, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> им нужен наибольший профит за меньшие усилия
К этому стремиться любое живое существо. Те же, кому это "не нужно", просто не проходят естественный отбор.
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|4.28, frac (?), 16:49, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот оно!
Такой ход рассуждений как раз и содержит в себе фундаментальную ошибку.
"нужен наибольший профит за меньшие усилия"
Это эхо капиталистической модели и соответствующего склада ума.
А капиталистическая модель имеет фундаментальный дефект - она функционирует от кризиса до кризиса. Острота кризисов неизбежно возрастает, это есть суть модели и способ ее развертывания на большие пространства или свертывания в меньшие.
И если судить строго, то после каждого кризиса модель существнно теряет в "обьеме"(даже при развертывании на большие пространства, просто расжижается, рыхлеет, становится менее плотной), "подвижности" или "интеллекте", но самое главное в "энергии".
Таким образом служит по большей части энтропии и точка.
Все таки природе (живой и неживой) все жизнеспособные модели стремятся к балансу. Балансу "обьема", "подвижности" или "интеллекта", но самое главное "энергии" затрачиваемой на все это.
по итогу категоричеки не согласен с "К этому стремиться любое живое существо. Те же, кому это "не нужно", просто не проходят естественный отбор."
стремление направлено на достижение баланса поглощения и распыления ресурса.
Тут же на лицо враздебный СПО акт направленный на присвоение труда заключающегося в годах тестирования и выявления недостатков.
Вот увидите они продолжат закрывать свою ос в краткосрочном периоде, для извлечения прибыли из того что есть и работает.
В долгосрочном периоде, когда нарастёт различие с ОС создаваемой в рамках СПО, опять вернутся в лоно сообщества дабы опять введя прогрессивные нововведения оттестировать их на массе согласных на не вполне стабильный продукт.
"Масса" (комании и люди энтузиасты) в данном случае есть ресурс который потребляют по средством постоянного раздражения, метаниями между предоставлением бесплатного/ платного и сменами состояния в кризисный момент.
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|5.46, Герострат (?), 17:53, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нужен наибольший профит за меньшие усилия
Можешь работать больше и получать меньше, никто не против
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|6.56, Anon3 (?), 18:12, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не поверите, но большинство так и делает. Иные работают закладчиками. Им капиталистические кризисы, это все разговоры душнил и выдуманные понятия из нереального мира
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|6.102, frac (?), 21:39, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну здрасте приехали!
написал про баланс а человек прочитал ивыдал это: "Можешь работать больше и получать меньше, никто не против"
в вашей картине мира никак не принимается такой вот подход: приемлемыое количество затраченных усилий за приемлемый профит?
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|5.89, Аноним (15), 20:00, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Такой ход рассуждений как раз и содержит в себе фундаментальную ошибку.
"нужен наибольший профит за меньшие усилия"
Это эхо капиталистической модели и соответствующего склада ума.
Да пожалуйста, можешь хоть осознанно затрачивать больше усилий для получения меньшего результата.
Собственно, все уже и так решено: пока ты горбатишься на дядю по 8 часов в день да сотрясаешь кулачком тут на опеннете, этот самый дядя в это время развлекается с девочками в бане и подсчитывает прибыли. Естественный отбор уже все сделал.
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|6.103, frac (?), 21:41, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну здрасте приехали 2!
написал про баланс, а человек прочитал ивыдал это: "Можешь работать больше и получать меньше, никто не против"
в вашей картине мира никак не принимается такой вот подход: приемлемыое количество затраченных усилий за приемлемый профит?
|
|3.74, Аноним (3), 19:07, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Но ведь ты мне расскажешь как ребята из всяких FSF и тому подобных Linux Foundat... большой текст свёрнут, показать
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|1.4, Аноним (4), 15:18, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Стандартная проблема. Как код писать - так гпл и все дела. Как корпорастам потом твой код использовать с целью наживы - так и им плевать на все и доказывай свои права в суде, на что у васи пупкина просто нет денег. Итог? Гпл это просто разводилово. Одни люди пишут и тестят бесплатно, другие - зарабатывают на этом лярды, ни копейкой не делясь с авторами программ. Я считаю это неспнаведливым. Когда мне говорят, что этот мир держится на людях, которые делают добрые дела бесплатно, я всегда отвечаю, что когда я иду за продуктами, что то в магазине мне никто особо не горит желанием дать что то бесплатно.
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|2.8, Аноним (5), 15:23, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не пойму смысл вашего поста.
Проблема с ГПЛ? Так без ГПЛ мы бы вообще исходных кодов не получили, а так хотя бы минимальная управа на корпорации есть. Да и сколько Apple для FreeBSD задонатила? 10$ за год?
Или вы предлагаете совсем кодом не делиться и похоронить опенсорс? А то мало ли кто-то бесплатно доброе дело сделать решит.
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|3.22, n00by (ok), 16:13, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Или вы предлагаете совсем кодом не делиться и похоронить опенсорс? А то
> мало ли кто-то бесплатно доброе дело сделать решит.
Я предлагаю не заниматься демагогией, а написать и опубликовать. Показать личный пример, как надо поддерживать опенсорс.
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|3.44, Аноним (44), 17:47, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько в линуксе поддержки китайских телефонов на андроиде? Что там с открытым кодом у них? Ничего? То-то же!
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|3.79, Аноним (3), 19:28, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
И до гнутых сорцы получали, и минуя их тоже Цитирую википедию С момента возни... большой текст свёрнут, показать
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|2.9, Аноним (9), 15:29, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Судя по всему вы так и не поняли разницу между свободным и бесплатным ПО!
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|2.37, Аноним (36), 17:27, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Объясни тогда такой феномен, что роки, альма и оракл до сих пор выходят. А левые сборки шинды нет?
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|3.49, Капитан Очевидность (?), 17:58, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объясни тогда такой феномен, что роки, альма и оракл до сих пор
> выходят. А левые сборки шинды нет?
ЗверЦД удивленно смотрит на тебя из могилы
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|3.55, Бывалый смузихлёб (?), 18:10, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное потому что за установку ломанной винды в организациях их руководство могут и покарать ?
Хотя наказание например в РФ видится крайне несоразмерным в плане суровости. А если микрософт что-то нарушит - Гейтса тоже в российскую тюрьму посадят ?)
А пока не наказывали жирнющими штрафами да тюрьмой - всевозможные сборки винды были очень популярны
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|1.6, Аноним (6), 15:20, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну я пока на стороне РедХат - делают деньги, дают работу программистам и юристам - всё по чесноку, за сколько копий заплатил - столько и имеешь право обновлять - или пили свой WSUS, на него тоже деньги РХ потрачены.
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|2.16, Дед Ананий (?), 15:51, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давай тогда дальше раскручивать. Red Hat откуда берет ядро, cама пилит? А бабло за каждую свою проданную копию перечисляет разработчикам ядра? Нет? Или, может, пусть сами пишут свои ядра?
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|3.94, 123 (??), 20:42, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Red Hat откуда берет ядро, cама пилит?
В том числе.
> А бабло за каждую свою проданную копию перечисляет разработчикам ядра?
В том числе.
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|1.7, soarin (ok), 15:21, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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GPL интересная лицензия.
Несколько страниц всякого, и крути как хочешь, а если что надо — судись пару лет.
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|1.11, Аноним (11), 15:32, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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RHEL когда-то была компанией против зла - протим Microsoft. Сейчас она стала Microsoft.
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|2.14, Аноним (14), 15:43, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Но ведь это корпорация Microsoft против зла - против Google. Сейчас она стала Facebook.
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|3.32, frac (?), 16:56, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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все что вы там перечислили это не то, к добру отношения не имеет!!!
Эльбрус, МЦСТ, отечественные линуксы (в асортименте) - ВОТ ИСТИННОЕ ДОБРО, ведущее болрьбу в меньшинстве против перечисленного вами ЗЛА!
(если у кого плохо настроен сарказмдетектор, то это сарказм.
мир сложнее черного и белого)
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|4.97, iZEN (ok), 21:02, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Youtube недавно выложен видеоролик "Эльбрус, уйди" — со вскрытием нюансов правоприменимости GPL на территории РФ.
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|1.21, Капитан Очевидность (?), 16:07, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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RH не нарушает GPL и GPL так и была задумана
Почему-то на опеннете думают, что GPL это про "отнять и поделить", но нет
Столлман - либертарианец-минархист и его лицензия она про то, что можно и нужно зарабатывать, но при этом код должен быть открыт, что бы люди могли его видет
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|2.25, n00by (ok), 16:28, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав на код. Преподносилось всё так, что владеть всем таким кодом будет FSF (во главе со Столлманом, естественно) и штатные юристы смогут защищать, делясь прибылью с авторами. Но что-то пошло не так и FSF убрали из схемы. На деле сработало обычное право сильного.
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|3.27, prokoudine (ok), 16:47, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав на код.
Нет.
___To copyleft a program, we first state that it is copyrighted___; then we add distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the rights to use, modify, and redistribute the program's code, or any program derived from it, but only if the distribution terms are unchanged.
Источник: https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html
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|4.34, n00by (ok), 17:16, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав на код.
> Нет.
> ___To copyleft a program, we first state that it is copyrighted___; then
> we add distribution terms, which are a legal instrument that gives
> everyone the rights to use, modify, and redistribute the program's code,
> or any program derived from it, but only if the distribution
> terms are unchanged.
> Источник: https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html
Это толкование лицензии. В случае споров имеет силу сам её текст.
Ключевой вопрос: в праве ли автор изменить лицензию. Если это Qt Company, выпускающая свою библиотеку под двойной лицензией, то вполне может (но там и вторая лицензия на весь код, а GPL лишь на часть). Если Васян и я опубликовали проект, а потом я вдруг захотел сменить на MIT, либо мы договоримся, либо Васян отправит меня подальше под дружное одобрение Анонимов. Если Васянов сотня, то договориться невозможно. Зато если все передали права в FSF - можно сместить Столлмана, что и пытались.
The FSF holds copyright on a large proportion of the GNU operating system, and other free software. We hold these assets to defend free software from efforts to turn free software proprietary. Every year we collect thousands of copyright assignments from individual software developers and corporations working on free software. We register these copyrights with the US copyright office and enforce the license under which we distribute free software — typically the GNU General Public License. We do this to ensure that free software distributors respect their obligations to pass on the freedom to all users, to share, study and modify the code. We do this work through our Free Software Licensing and Compliance Lab.
https://www.fsf.org/about/
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|4.41, 123 (??), 17:37, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Блин, ну ты же давно варишься в опенсорсе, вспомни ситуацию с отменой передачи прав FSF.
Разработчики начали протестовать против рабства.
Вот для чего он создавался.
Можешь начать отсюда:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55564 (Проект Glibc отменил обязательную передачу прав на код Фонду СПО)
А потом пойди по ссылкам перечисленным ниже.
Вот тебе и копилефт, который, якобы - копирайтед.
Написать для рекламы можно что угодно, а ты оценивай по делам.
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|5.58, prokoudine (ok), 18:25, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лицензирование под GPL не означает передачи прав FSF. Если проект выбрал передачу прав — это их решение. Но никакого принуждения к этому со стороны GNU или FSF нет.
Проект glibc был создан внутри GNU Project, поэтому неудивительно, что они выбрали передачу прав. Но в мире, вероятно, десятки тысяч проектов под GPL, ни один из которых не передавал свои права.
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|6.64, Капитан Очевидность (?), 18:35, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но никакого принуждения к этому со стороны GNU или FSF нет.
Правда? Историю с nano напомнить или сам нагуглишь?
|
|6.66, 123 (??), 18:45, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это и был пример, для чего GNU создавалось.
Идея была собрать весь код в одном месте, но многие не повелись, поэтому GNU-шантаж был признан неудавшимся (даже гном вышел). Поэтому Столлмана отменили, а народ, передавший имущественные права, вдруг прозрел и начал пытаться отменить передачу. Корпорациям GPL стала как не страшна, так и не нужна и они нашли способ начать смуту, используя как раз копилефт.
Интересно, куда денется GPL, когда первая буква в аббревиатуре перестанет существовать. И что будет с десятками тысяч проектов.
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|3.48, Капитан Очевидность (?), 17:57, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав
> на код. Преподносилось всё так, что владеть всем таким кодом будет
> FSF (во главе со Столлманом, естественно) и штатные юристы смогут защищать,
> делясь прибылью с авторами. Но что-то пошло не так и FSF
> убрали из схемы. На деле сработало обычное право сильного.
Не угадал
Прав на код нельзя лишится
Авторские права всегда остаются у человека, по определению
Можно передать имущественные права
Концепция копилефта не отрицает концепции авторства, как не запрещает автору код лицензировать под несколькими лицензиями, как не обязывает его раздавать всем направо и налево
У русских очень странное понимание и что такое авторское право, и что такое свободные лицензии, понимание не имеющее ничего общего с реальностью, свои фантазии
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|4.52, n00by (ok), 18:06, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав
>> на код. Преподносилось всё так, что владеть всем таким кодом будет
>> FSF (во главе со Столлманом, естественно) и штатные юристы смогут защищать,
>> делясь прибылью с авторами. Но что-то пошло не так и FSF
>> убрали из схемы. На деле сработало обычное право сильного.
> Не угадал
> Прав на код нельзя лишится
> Авторские права всегда остаются у человека, по определению
Зависит от страны. В РФ неимущественное право неотчуждаемо. В США есть например Norton Commander и McDonald’s.
> Можно передать имущественные права
И это зачастую требуют от авторов коммитов.
> Концепция копилефта не отрицает концепции авторства, как не запрещает автору код лицензировать
> под несколькими лицензиями, как не обязывает его раздавать всем направо и
> налево
И кто автор Linux? Может он сменить лицензию?
> У русских очень странное понимание и что такое авторское право, и что
> такое свободные лицензии, понимание не имеющее ничего общего с реальностью, свои
> фантазии
Заявил человек без юридического образования.
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|5.61, Капитан Очевидность (?), 18:28, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зависит от страны. В РФ неимущественное право неотчуждаемо. В США есть например
> Norton Commander и McDonald’s.
Посмотрел, в США тоже авторское право остается всегда у автора, а вот иные права могут быть переданы
> И это зачастую требуют от авторов коммитов.
Где? Например в ядре Linux не требуют, что как раз вызывает проблему с тем, что лицензию сменить нельзя
> И кто автор Linux? Может он сменить лицензию?
Для смены лицензии ядра нужно, что бы ВСЕ коммитеры чей код есть в текущей версии ядра подписались под этим, а так как часть из них уже мертвы, часть просто пропали куда-нибудь(кто в запой, кто в дурку, кто в деревню жить), то это невозможно
То есть как... Смена лицензии возможна и это обсуждалось, но это нужно получить согласие всех кто откликается, выделить оставшийся код и заняться его переписыванием. Все это было признано нецелесообразным
> Заявил человек без юридического образования.
Расскажи мне чего у меня еще нет и что у меня есть
Ну мне так, чисто поржать
Юридическое образование у меня, кстати, российское, так как родился я в РСФСР и вокруг меня 26.12.91 образовалась РФ. И заканчивал я, в том числе, ННГУ им.Лобачевского, прикинь
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|4.57, 123 (??), 18:18, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё верно. Только в суде очень тяжело доказать авторство по определению, если твои копирайты стёрли или заменили на другие.
Болгенос - это творение Дениса, или Каноникала? Если Дениса, то почему же он так просчитался.
А русских ты к чему приплёл? Свою национальность доказать сможешь, ДНК-тест сдавал?
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|Часть нити удалена модератором
|6.77, 123 (??), 19:21, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну давай, расскажи, как китаец родившийся во Франции, и говорящий на французском языке, вдруг сменил не только кровь и национальность, но даже расу.
Раз ты первый приплёл, значит и сам самоопределился. Можешь хоть весь свой генофонд нации выпилить.
А почему тогда кресты не на путинской технике? В топку тебя и нацпол.
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|7.80, Капитан Очевидность (?), 19:31, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну давай, расскажи, как китаец родившийся во Франции, и говорящий на французском
> языке, вдруг сменил не только кровь и национальность, но даже расу.
Ты не видишь разницы между национальностью, которая сугубо в голове и расой?
Да, все же хорошо диктатор уничтожил образование, если уж его подданые не понимают разницу между национальностью и расой, а не только верят в свою избранную кровь о которой им плешивый карлик рассказывает
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|8.86, 123 (??), 19:49, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Образование я получал в СССР, поэтому не скакал с кастрюлей на голове А вот теб... текст свёрнут, показать
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|1.24, pashev.ru (?), 16:26, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пытаясь продать как можно больше "лицензий на рабочие места", не считаясь с предоставляемым в GPL правом неограниченного тиражирования копий продукта
Кого-то мне это напоминает... То ли Альт, то ли Роса.
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|2.104, Андрюха (??), 21:51, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У всех этих поделок из навоза и палок, у них всех лиц.соглашение под стать мс. Особенно по пунктам резервной копии дистрибутива и установки на одно устройство.
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|1.43, Аноним (43), 17:44, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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с GPL понятно, проанализировали. А остальные 43 или сколько там лицензий входящие в дистрибутив GNU/Linux? не ядром и не GCC единым же дистрибутив живёт.
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|2.53, Аноним (36), 18:09, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего там анализировать лицензии на блобы? Таблицами совместимости лицензий найти не трудно.
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|1.59, Аноним (59), 18:25, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> специалисты по развитию бизнеса также могут вводить клиентов в заблуждение, пытаясь продать как можно больше "лицензий на рабочие места", не считаясь с предоставляемым в GPL правом неограниченного тиражирования копий продукта
Альт не так же делает?
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|1.71, Zvezda (ok), 18:57, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Красная Шапка в самом начале допустила роковую ошибку с выбором ос, ей надо было Фрибзди взять за основу своей бизнес модели, как Эпл.
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|2.83, Капитан Очевидность (?), 19:33, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Красная Шапка в самом начале допустила роковую ошибку с выбором ос, ей
> надо было Фрибзди взять за основу своей бизнес модели, как Эпл.
Вот только никакой Фрибзди в macOS нет и никогда не было
Это известная фантазия местных пуссиэхешников
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|3.90, 123 (??), 20:06, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не подменивай понятия.
"The BSD portion of the OS X kernel is based on FreeBSD, a version of BSD." (c) apple
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|2.95, dannyD (?), 20:44, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>ей надо было Фрибзди взять за основу своей бизнес модели, как Эпл.
у бздей проблемы с многопоточностью и масштабируемостью, даже само ядро грузится в один поток.
только не надо "миллиарды ̶с̶е̶р̶в̶е̶р̶о̶в̶ админов не могут ошибаться", это всё сервера одной задачи.
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|3.98, 123 (??), 21:04, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только всё наоборот.
https://www.youtube.com/watch?v=RGo4iyNwo_Y (Nginx Perfomace - FreeBSD vs CentOS (Under Heavy Load))
И где твой беспроблемный линукс?
Правильно, задохнулся. Он часто так делает под нагрузками.
Зато типа быстрый. Быстрее бежит, быстрее задыхается.
Только не надо начинать про параметры софта.
Ты же сам не привёл параметры где у бздей проблемы с многопоточностью и где она грузится в один поток.
Могу дать лишь один совет. Используй подобранное железо. Которое сумеет во много потоков.
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|4.99, Аноним (99), 21:24, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> May 18, 2020
Ченить поновее принеси, хотя б где 6.1 ядро будет.
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|5.100, 123 (??), 21:34, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там фрибсд новая? Или раз в 2020, то уже не линукс?
Тогда сравнивай с последней фряхой. А то ты ведь все обобщил.
Последуй сам своему совету. И параметры не забудь.
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|1.91, Аноним (91), 20:11, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем связываться к корпорастами когда можно использовать Debian GNU/Linux?
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|2.92, fomin90 (ok), 20:20, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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10 лет поддержки типо, лень походу каждые 5 лет Debian переустанавливать, хотя можно с версии на версию обновляться
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|3.93, cheburnator9000 (ok), 20:41, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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10 лет держать сервера на одной и той же ОС? Там же все протухнет максимально, да так что зависимости зависимостей уже не будут собираться из-за старой базы. Там что ядро 3.0? Я более чем уверен, что сейчас все запускают сервисы в docker. А если так то нафига _такой_ "LTS" если образы докера так или иначе тоже нужно обновлять иначе в них окажется какой-нибудь уязвимый libxml2 и никакой РедЩит тут не защитит.
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|3.96, Легивон (?), 20:46, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если описывать всю конфигурацию в коде, то это совсем не накладно.
- Описаваешь виртуалку в тераформе. Обязательно создаешь 2 диска с системой и данными. Диск с системой может быть частью виртуалки, а данные - обязательно отдельный диск, не удаляющияйся вместе с виртуалкой.
- Когда приходит время обновляться, меняешь базовый образ у виртуалки и пересоздаешь её.
- Передеплоиваешь приложение через систему управления конфигурацией, чтобы сервис запустился с диска с данными.
Делов на 5 минут посути. И это еще и скейлится до бесконечности.
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|1.105, Аноним (105), 21:54, 25/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>не считаясь с предоставляемым в GPL правом
Так никто и не нарушает предоставляемые GPL привелегии (права не предоставляются, они всегда были и есть без всяких GPL и Бёрнских конвенций). GPL разрешает выполнять с произведением определённые действия. GPL - лицензия. RedHat не запрещает этого. Вместо этого клиенты RedHat добровольно и дополнительно берут на себя обязательство такие-то действия не выполнять, либо будет то-то. Договор с RedHat - это договор.
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