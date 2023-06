Анализ проблем с GPL у бизнес-модели Red Hat

2.25 , n00by ( ok ), 16:28, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав на код. Преподносилось всё так, что владеть всем таким кодом будет FSF (во главе со Столлманом, естественно) и штатные юристы смогут защищать, делясь прибылью с авторами. Но что-то пошло не так и FSF убрали из схемы. На деле сработало обычное право сильного.

> Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав на код. Нет. ___To copyleft a program, we first state that it is copyrighted___; then we add distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the rights to use, modify, and redistribute the program's code, or any program derived from it, but only if the distribution terms are unchanged. Источник: https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html

4.34 , n00by ( ok ), 17:16, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав на код.

> Нет.

> ___To copyleft a program, we first state that it is copyrighted___; then

> we add distribution terms, which are a legal instrument that gives

> everyone the rights to use, modify, and redistribute the program's code,

> or any program derived from it, but only if the distribution

> terms are unchanged.

> Источник: https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html Это толкование лицензии. В случае споров имеет силу сам её текст. Ключевой вопрос: в праве ли автор изменить лицензию. Если это Qt Company, выпускающая свою библиотеку под двойной лицензией, то вполне может (но там и вторая лицензия на весь код, а GPL лишь на часть). Если Васян и я опубликовали проект, а потом я вдруг захотел сменить на MIT, либо мы договоримся, либо Васян отправит меня подальше под дружное одобрение Анонимов. Если Васянов сотня, то договориться невозможно. Зато если все передали права в FSF - можно сместить Столлмана, что и пытались. The FSF holds copyright on a large proportion of the GNU operating system, and other free software. We hold these assets to defend free software from efforts to turn free software proprietary. Every year we collect thousands of copyright assignments from individual software developers and corporations working on free software. We register these copyrights with the US copyright office and enforce the license under which we distribute free software — typically the GNU General Public License. We do this to ensure that free software distributors respect their obligations to pass on the freedom to all users, to share, study and modify the code. We do this work through our Free Software Licensing and Compliance Lab. https://www.fsf.org/about/

Блин, ну ты же давно варишься в опенсорсе, вспомни ситуацию с отменой передачи прав FSF.

Разработчики начали протестовать против рабства.

Вот для чего он создавался. Можешь начать отсюда:

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55564 (Проект Glibc отменил обязательную передачу прав на код Фонду СПО) А потом пойди по ссылкам перечисленным ниже. Вот тебе и копилефт, который, якобы - копирайтед.

Написать для рекламы можно что угодно, а ты оценивай по делам.

Лицензирование под GPL не означает передачи прав FSF. Если проект выбрал передачу прав — это их решение. Но никакого принуждения к этому со стороны GNU или FSF нет. Проект glibc был создан внутри GNU Project, поэтому неудивительно, что они выбрали передачу прав. Но в мире, вероятно, десятки тысяч проектов под GPL, ни один из которых не передавал свои права.

> Но никакого принуждения к этому со стороны GNU или FSF нет. Правда? Историю с nano напомнить или сам нагуглишь? Так это и был пример, для чего GNU создавалось.

Идея была собрать весь код в одном месте, но многие не повелись, поэтому GNU-шантаж был признан неудавшимся (даже гном вышел). Поэтому Столлмана отменили, а народ, передавший имущественные права, вдруг прозрел и начал пытаться отменить передачу. Корпорациям GPL стала как не страшна, так и не нужна и они нашли способ начать смуту, используя как раз копилефт. Интересно, куда денется GPL, когда первая буква в аббревиатуре перестанет существовать. И что будет с десятками тысяч проектов.

3.48 , Капитан Очевидность ( ? ), 17:57, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав

> на код. Преподносилось всё так, что владеть всем таким кодом будет

> FSF (во главе со Столлманом, естественно) и штатные юристы смогут защищать,

> делясь прибылью с авторами. Но что-то пошло не так и FSF

> убрали из схемы. На деле сработало обычное право сильного. Не угадал

Прав на код нельзя лишится

Авторские права всегда остаются у человека, по определению Можно передать имущественные права Концепция копилефта не отрицает концепции авторства, как не запрещает автору код лицензировать под несколькими лицензиями, как не обязывает его раздавать всем направо и налево У русских очень странное понимание и что такое авторское право, и что такое свободные лицензии, понимание не имеющее ничего общего с реальностью, свои фантазии

4.52 , n00by ( ok ), 18:06, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Его лицензия одним словом называется "копилефт" - то есть автор лишается прав

>> на код. Преподносилось всё так, что владеть всем таким кодом будет

>> FSF (во главе со Столлманом, естественно) и штатные юристы смогут защищать,

>> делясь прибылью с авторами. Но что-то пошло не так и FSF

>> убрали из схемы. На деле сработало обычное право сильного.

> Не угадал

> Прав на код нельзя лишится

> Авторские права всегда остаются у человека, по определению Зависит от страны. В РФ неимущественное право неотчуждаемо. В США есть например Norton Commander и McDonald’s. > Можно передать имущественные права И это зачастую требуют от авторов коммитов. > Концепция копилефта не отрицает концепции авторства, как не запрещает автору код лицензировать

> под несколькими лицензиями, как не обязывает его раздавать всем направо и

> налево И кто автор Linux? Может он сменить лицензию? > У русских очень странное понимание и что такое авторское право, и что

> такое свободные лицензии, понимание не имеющее ничего общего с реальностью, свои

> фантазии Заявил человек без юридического образования.

5.61 , Капитан Очевидность ( ? ), 18:28, 25/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зависит от страны. В РФ неимущественное право неотчуждаемо. В США есть например

> Зависит от страны. В РФ неимущественное право неотчуждаемо. В США есть например Norton Commander и McDonald's. Посмотрел, в США тоже авторское право остается всегда у автора, а вот иные права могут быть переданы > И это зачастую требуют от авторов коммитов. Где? Например в ядре Linux не требуют, что как раз вызывает проблему с тем, что лицензию сменить нельзя > И кто автор Linux? Может он сменить лицензию? Для смены лицензии ядра нужно, что бы ВСЕ коммитеры чей код есть в текущей версии ядра подписались под этим, а так как часть из них уже мертвы, часть просто пропали куда-нибудь(кто в запой, кто в дурку, кто в деревню жить), то это невозможно То есть как... Смена лицензии возможна и это обсуждалось, но это нужно получить согласие всех кто откликается, выделить оставшийся код и заняться его переписыванием. Все это было признано нецелесообразным > Заявил человек без юридического образования. Расскажи мне чего у меня еще нет и что у меня есть

Ну мне так, чисто поржать

Юридическое образование у меня, кстати, российское, так как родился я в РСФСР и вокруг меня 26.12.91 образовалась РФ. И заканчивал я, в том числе, ННГУ им.Лобачевского, прикинь

Всё верно. Только в суде очень тяжело доказать авторство по определению, если твои копирайты стёрли или заменили на другие. Болгенос - это творение Дениса, или Каноникала? Если Дениса, то почему же он так просчитался. А русских ты к чему приплёл? Свою национальность доказать сможешь, ДНК-тест сдавал?

