Проект Glibc отменил обязательную передачу прав на код Фонду СПО

Разработчики системной библиотеки GNU C Library (glibc) внесли изменения в правила приёма изменений и передачи авторских прав, отменяющие обязательную передачу Фонду СПО имущественных прав на код. По аналогии с изменениями, ранее принятыми в проекте GCC, подписание CLA-соглашения с Фондом СПО в Glibc переведено в разряд необязательных операций, осуществляемых по желанию разработчика. Изменения правил, допускающие приём патчей без передачи прав фонду СПО, вступят в силу 2 августа и затронут все доступные для разработки ветки Glibc, за исключением кода, который через Gnulib используется совместно с другими проектами GNU. Кроме передачи имущественных прав Фонду СПО разработчикам предоставлена возможность подтверждения права на передачу кода проекту Glibc при помощи механизма Developer Certificate of Origin (DCO). В соответствии с DCO отслеживание автора осуществляется через прикрепление каждому изменению строки "Signed-off-by: имя и email разработчика". Прикрепляя данную подпись к патчу, разработчик подтверждает своё авторство над передаваемым кодом и соглашается с его распространением в составе проекта или как части кода под свободной лицензией. В отличие от действий проекта GCC, решение в Glibc не спущено управляющим советом сверху, а принято после предварительного обсуждения со всеми представителями сообщества. Отмена обязательного подписания соглашения с Фондом СПО существенно упрощает присоединение новых участников к разработке и делает проект независимым от веяний в Фонде СПО. Если подписание CLA-соглашения индивидуальными участниками лишь приводило к трате времени на лишние формальности, то для корпораций и работников крупных компаний передача прав Фонду СПО была сопряжена со многими юридическими проволочками и согласованиями, которые не всегда завершались успешно. Отказ от централизованного управления правами на код также закрепляет изначально принятые условия лицензирования, так как для смены лицензии теперь потребуется получение личного согласия от каждого разработчика, не передавшего права Фонду СПО. При этом код Glibc продолжает поставляться под лицензией "LGPLv2.1 или более новая версия", что допускает переход на более новые версии LGPL без дополнительного согласования. Так как права на большую часть кода продолжают оставаться в руках Фонда СПО, данная организация продолжает играть роль гаранта распространения кода Glibc только под свободными копилефт лицензиями. Например, Фонд СПО может блокировать попытки введения двойной/коммерческой лицензии или выпуск закрытых проприетарных продуктов по отдельной договорённости с авторами кода. Из недостатков отказа от централизованного управления правами на код отмечается возникновение путаницы при согласовании вопросов, связанных с лицензиями. Если раньше все претензии о нарушении условий лицензирования решались взаимодействием с одной организацией, то теперь исход нарушений, в том числе непреднамеренных, становится непредсказуем и требует согласования с каждым отдельным участником. В качестве примера приводится ситуация с ядром Linux, где отдельные разработчики ядра развязывают судебные иски, в том числе с целью получения личного обогащения.



