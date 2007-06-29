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Проект Glibc отменил обязательную передачу прав на код Фонду СПО

30.07.2021 09:54

Разработчики системной библиотеки GNU C Library (glibc) внесли изменения в правила приёма изменений и передачи авторских прав, отменяющие обязательную передачу Фонду СПО имущественных прав на код. По аналогии с изменениями, ранее принятыми в проекте GCC, подписание CLA-соглашения с Фондом СПО в Glibc переведено в разряд необязательных операций, осуществляемых по желанию разработчика. Изменения правил, допускающие приём патчей без передачи прав фонду СПО, вступят в силу 2 августа и затронут все доступные для разработки ветки Glibc, за исключением кода, который через Gnulib используется совместно с другими проектами GNU.

Кроме передачи имущественных прав Фонду СПО разработчикам предоставлена возможность подтверждения права на передачу кода проекту Glibc при помощи механизма Developer Certificate of Origin (DCO). В соответствии с DCO отслеживание автора осуществляется через прикрепление каждому изменению строки "Signed-off-by: имя и email разработчика". Прикрепляя данную подпись к патчу, разработчик подтверждает своё авторство над передаваемым кодом и соглашается с его распространением в составе проекта или как части кода под свободной лицензией. В отличие от действий проекта GCC, решение в Glibc не спущено управляющим советом сверху, а принято после предварительного обсуждения со всеми представителями сообщества.

Отмена обязательного подписания соглашения с Фондом СПО существенно упрощает присоединение новых участников к разработке и делает проект независимым от веяний в Фонде СПО. Если подписание CLA-соглашения индивидуальными участниками лишь приводило к трате времени на лишние формальности, то для корпораций и работников крупных компаний передача прав Фонду СПО была сопряжена со многими юридическими проволочками и согласованиями, которые не всегда завершались успешно.

Отказ от централизованного управления правами на код также закрепляет изначально принятые условия лицензирования, так как для смены лицензии теперь потребуется получение личного согласия от каждого разработчика, не передавшего права Фонду СПО. При этом код Glibc продолжает поставляться под лицензией "LGPLv2.1 или более новая версия", что допускает переход на более новые версии LGPL без дополнительного согласования. Так как права на большую часть кода продолжают оставаться в руках Фонда СПО, данная организация продолжает играть роль гаранта распространения кода Glibc только под свободными копилефт лицензиями. Например, Фонд СПО может блокировать попытки введения двойной/коммерческой лицензии или выпуск закрытых проприетарных продуктов по отдельной договорённости с авторами кода.

Из недостатков отказа от централизованного управления правами на код отмечается возникновение путаницы при согласовании вопросов, связанных с лицензиями. Если раньше все претензии о нарушении условий лицензирования решались взаимодействием с одной организацией, то теперь исход нарушений, в том числе непреднамеренных, становится непредсказуем и требует согласования с каждым отдельным участником. В качестве примера приводится ситуация с ядром Linux, где отдельные разработчики ядра развязывают судебные иски, в том числе с целью получения личного обогащения.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Разработчики Glibc рассматривают вопрос прекращения передачи прав на код Фонду СПО
  3. OpenNews: Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код
  4. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  5. OpenNews: Автор GnuPG прекращает передачу имущественных прав Фонду СПО
  6. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.33
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55564-glibc
Ключевые слова: glibc, copyright
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, макпыф (ok), 10:03, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    если столмана таки прогонят то по крайней мере ibm не получит возможность перелцензировать glibc
     
     
  • 2.12, ibm (??), 10:20, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нам нахрен не вперлось перелицензировать. Мы любим бесплатный труд рабов.
     
     
  • 3.39, макпыф (ok), 12:06, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нам нахрен не вперлось перелицензировать. Мы любим бесплатный труд рабов.

    под MIT/BSD использовать его удобней

     
     
  • 4.42, Аноним (42), 12:09, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >под MIT/BSD использовать его удобней

    Но только при GPL рабы работают в полную силу, будучи уверенными, что свободны от эксплуатации корпорациями.

     
  • 4.46, Аноним (46), 12:14, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Нам нахрен не вперлось перелицензировать. Мы любим бесплатный труд рабов.
    > под MIT/BSD использовать его удобней

    А можно поподробнее об удобстве (и разнице использования) для облачно-сервисников и прочих гуглов с амазонами?

    "Облака, белогривые лошары ..."

     
  • 2.15, OnTheEdge (ok), 10:32, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как вы фонд связали с бигблу?
     
     
  • 3.30, макпыф (ok), 11:39, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а как вы фонд связали с бигблу?

    всм? Все эту кашу против столмана заварили redhat (которыми владеют ibm)

    Интересно для чего

     
     
  • 4.35, pda (ok), 11:55, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кашу заварила Molly de Blanc, которая вроде как из Debian. Но Red Hat и правда очень синхронно отработали против FSF.
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 12:03, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Molly de Blanc

    Software Freedom Conservancy обвиняла его в неподобающем поведении ещё в 2018 году.

     
  • 3.34, pda (ok), 11:52, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле прямой связи с IBM не прослеживается, но анализ показал, что грязные корпораты и правда могли участвовать в атаке... :)
    https://habr.com/ru/post/554724/
     
     
  • 4.43, Аноним (37), 12:09, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Red Hat пропагандирует всё связанное с SJW, в том числе CoC'и. Атаку на Столлмана и OSI вели в первую очередь SJW, особенно автор CoC.
     
     
  • 5.45, Аноним (37), 12:14, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и, даже если учитывать только последнюю крупную атаку,

    > Considering the circumstances of Richard Stallman’s original resignation in 2019, Red Hat was appalled to learn that he had rejoined the FSF board of directors.

     
     
  • 6.47, Аноним (37), 12:15, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в 2019 году значительную долю подписантов письма против Столлмана из GNU составляли сотрудники Red Hat.
     
  • 2.51, Аноним (51), 12:26, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опенсорс на свалку истории! Даёшь нормальный софт!
     

  • 1.2, phrippy (ok), 10:05, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    I don't want to live in this planet anymore
     
     
  • 2.4, пох. (?), 10:07, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    The only available in the nearest future martian rocket works on android. So better kill yourself by any other way.

     
  • 2.14, хацкер (??), 10:29, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    соберись, тряпко
     
  • 2.20, РКН (?), 10:56, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Призыв к [РОСКОМНАДЗОР]? Воронок выехал за вами.
     
  • 2.27, InuYasha (??), 11:27, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Do what you want 'coz programmer is free -
    You are programmer~
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:46, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > I don't want to live in this planet anymore

    on this planet.

    (если вы не шахтёр, конечно).

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:17, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь правильно "в Татуине".
     
  • 3.49, OnTheEdge (ok), 12:23, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Attack of the Grammar Nazi
     

  • 1.3, пох. (?), 10:06, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну теперь-то заживем!

    P.S. кстати, уже ничто не мешает начать переписывать на Хруст!

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:34, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если "существенно упрощает присоединение новых участников к разработке", то как бы не появились желающие добавлять код и на JS.
     
     
  • 3.38, пох. (?), 12:06, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поди плохо? Он же безопасный!

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:08, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    ЛГБТКю+ пованивает от этих прав на интеллектуальную собственность. Всем в поле - земля кормит!  
     
     
  • 2.41, пох. (?), 12:07, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЛГБТКю+ пованивает от этих прав на интеллектуальную собственность. Всем в поле -
    > земля кормит!

    давайте сперва первые 10 ? Во-первых, очень тяжело сразу много зак@пывать, во-вторых, столько удобрений земле не требуется сразу.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:08, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Musl господа развивается. Вот и приходится скать любые способы усидеть у кормушки. Значит Musl все же торт.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 10:11, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL уже загадили убрав код лицензированный под GPL из ядра дабы не мешать никому. Скоро GPL2 заменят на BSD и сделают все необязательным.
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 10:12, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *GPL - GPL3 код
     
  • 2.10, Аноним (5), 10:17, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тьфу ты, а я считал, что он вместо ГСС как ЛЛВМ.)
     
  • 2.29, Аноним (28), 11:38, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не каждая произвольно взятая программа соберётся с Musl.
     

  • 1.7, terryfilch (ok), 10:09, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как фаталити, только сасалити
     
  • 1.11, КО (?), 10:18, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Свободу хотите?
    Ну здуйте, собирайте подписи.
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:20, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опенсорс такой опенсорс %)
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:35, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Напрямую скинуть Столлмана не удалось, теперь проекты выдёргивает. Теперь посмотрим на личности подписавшихся:

    Ryan Arnold - IBM
    Paul Eggert - UCLA (на сайте явное гендерное и расовое разнообразие)
    Jakub Jelinek - RedHat
    Maxim Kuvyrkov - Siemens
    Joseph Myers - Siemens
    Carlos O'Donell - RedHat

    А выводы не утешительные, товарищи. Корпорасты по сути осуществляют рейдерский захват.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:59, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSDшный трезубец им в зад
     
  • 2.44, пох. (?), 12:10, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А выводы не утешительные, товарищи.

    Да, выводы совершенно неутешительные - ни одного вагиноносителя, ни одного трансгендера, и ни одного хотя бы чернокожего альтернативно-одаренного.

    Куда смотрят защитники прав [censored]человеков?! Тут явный сговор белых шовинистических х-емразей!


     

  • 1.17, Аноним (51), 10:38, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во це дило! А то привыкли чужое хапать!
     
  • 1.18, iCat (ok), 10:42, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А когда подтверджение гендера завезут?
     
     
  • 2.23, хацкер (??), 11:15, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а что, для вас это насущный вопрос? 😉
     
     
  • 3.31, Аноним (28), 11:42, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий естесственный SJWшный шаг.
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:47, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Если подписание CLA-соглашения индивидуальными участниками лишь приводило к трате времени на лишние формальности, то для корпораций и работников крупных компаний передача прав Фонду СПО была сопряжена со многими юридическими проволочками и согласованиями, которые не всегда завершались успешно.

    То есть glibc будет тащить к себе код, у на который копирайты могут быть у корпораций, как копирайт на nginx - у рамблера. И потом фигурировать в исках, вместе с разрабами.

     
     
  • 2.22, Аноним (16), 11:03, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут проще, т.к. FSF больше не обладает имущественными правами, то и не сможет подавать на них в суд. Грубо говоря,  RedHat/IBM смогут нарушать GPL в своих проектах, и FSF ничего уже не сможет сделать. К тому же вангую рано или поздно добавят соглашение, делающее тоже самое в пользу RedHat/IBM. Так что они просто развязывают себе руки, убирая с дороги неподконтрольную FSF.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 12:28, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > FSF больше не обладает имущественными правами, то и не сможет подавать на них в суд

    Какие имущественные права? Лицензия GPL требует отказа от имущественных прав в пользу пользователя-приобретателя-потребителя. Остаются только авторские права с требованием соблюдать GPL.

    Так что заставлять соблюдать GPL могут только потребители-пользователи. Все вопросы к "обществам защиты прав потребителей".

     
     
  • 4.54, Аноним (37), 12:37, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL накладывает на распространителя копилефтные ограничения с помощью копирайта, который, соответственно, не у распространителя.
     
  • 3.53, Аноним (53), 12:34, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RedHat/IBM смогут нарушать GPL в своих проектах, и FSF

    Не смогут, потому как GNU GPL закопирайчено FSF




                        GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
                           Version 3, 29 June 2007

    Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
    Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
    of this license document, but changing it is not allowed.

    ...



     
     
  • 4.56, Аноним (37), 12:39, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это копирайт на текст самой GPL.
     

  • 1.21, Нанобот (ok), 11:01, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Унылая юридическая возня...
     
     
  • 2.33, Аноним (28), 11:49, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убаюкиваешь страсти вокруг темы, успокаиваешь народ, мол, ничего плохого нет? Свои 15 рублей заработал.
     
  • 2.55, Аноним (51), 12:39, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фонд остался без халявных обедов.
     

  • 1.25, ыы (?), 11:19, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Маятник качнулся...
    Сколько было восторженных воплей когда они потребовали передачу прав... и как пинали людей которые считали это нелепицей... а тут он как...
     
     
  • 2.26, Аноним (16), 11:25, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты не переживай. Они там свой карманный фонд учредят и права будут передавать уже в пользу него. Осталось только дождаться, когда FSF загнётся.
     

  • 1.40, Узкая киска (?), 12:06, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надоело это барахло. Долой криворукий опенсорс ! Даёшь годную проприетарщину !
     
  • 1.50, Аноним (51), 12:25, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бородатый фрик больше даже не возникает?!
     

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