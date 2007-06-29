Проект Glibc отменил обязательную передачу прав на код Фонду СПО

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|1.1, макпыф (ok), 10:03, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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если столмана таки прогонят то по крайней мере ibm не получит возможность перелцензировать glibc
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|2.12, ibm (??), 10:20, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нам нахрен не вперлось перелицензировать. Мы любим бесплатный труд рабов.
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|3.39, макпыф (ok), 12:06, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нам нахрен не вперлось перелицензировать. Мы любим бесплатный труд рабов.
под MIT/BSD использовать его удобней
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|4.42, Аноним (42), 12:09, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>под MIT/BSD использовать его удобней
Но только при GPL рабы работают в полную силу, будучи уверенными, что свободны от эксплуатации корпорациями.
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|4.46, Аноним (46), 12:14, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Нам нахрен не вперлось перелицензировать. Мы любим бесплатный труд рабов.
> под MIT/BSD использовать его удобней
А можно поподробнее об удобстве (и разнице использования) для облачно-сервисников и прочих гуглов с амазонами?
"Облака, белогривые лошары ..."
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|3.30, макпыф (ok), 11:39, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а как вы фонд связали с бигблу?
всм? Все эту кашу против столмана заварили redhat (которыми владеют ibm)
Интересно для чего
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|4.35, pda (ok), 11:55, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кашу заварила Molly de Blanc, которая вроде как из Debian. Но Red Hat и правда очень синхронно отработали против FSF.
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|5.37, Аноним (37), 12:03, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Molly de Blanc
Software Freedom Conservancy обвиняла его в неподобающем поведении ещё в 2018 году.
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|4.43, Аноним (37), 12:09, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Red Hat пропагандирует всё связанное с SJW, в том числе CoC'и. Атаку на Столлмана и OSI вели в первую очередь SJW, особенно автор CoC.
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|5.45, Аноним (37), 12:14, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и, даже если учитывать только последнюю крупную атаку,
> Considering the circumstances of Richard Stallman’s original resignation in 2019, Red Hat was appalled to learn that he had rejoined the FSF board of directors.
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|6.47, Аноним (37), 12:15, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в 2019 году значительную долю подписантов письма против Столлмана из GNU составляли сотрудники Red Hat.
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|2.4, пох. (?), 10:07, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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The only available in the nearest future martian rocket works on android. So better kill yourself by any other way.
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|2.32, Аноним (32), 11:46, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> I don't want to live in this planet anymore
on this planet.
(если вы не шахтёр, конечно).
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|1.3, пох. (?), 10:06, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну теперь-то заживем!
P.S. кстати, уже ничто не мешает начать переписывать на Хруст!
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|2.28, Аноним (28), 11:34, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если "существенно упрощает присоединение новых участников к разработке", то как бы не появились желающие добавлять код и на JS.
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|1.5, Аноним (5), 10:08, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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ЛГБТКю+ пованивает от этих прав на интеллектуальную собственность. Всем в поле - земля кормит!
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|2.41, пох. (?), 12:07, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ЛГБТКю+ пованивает от этих прав на интеллектуальную собственность. Всем в поле -
> земля кормит!
давайте сперва первые 10 ? Во-первых, очень тяжело сразу много зак@пывать, во-вторых, столько удобрений земле не требуется сразу.
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|1.6, Аноним (6), 10:08, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Musl господа развивается. Вот и приходится скать любые способы усидеть у кормушки. Значит Musl все же торт.
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|2.8, Аноним (6), 10:11, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GPL уже загадили убрав код лицензированный под GPL из ядра дабы не мешать никому. Скоро GPL2 заменят на BSD и сделают все необязательным.
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|1.16, Аноним (16), 10:35, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Напрямую скинуть Столлмана не удалось, теперь проекты выдёргивает. Теперь посмотрим на личности подписавшихся:
Ryan Arnold - IBM
Paul Eggert - UCLA (на сайте явное гендерное и расовое разнообразие)
Jakub Jelinek - RedHat
Maxim Kuvyrkov - Siemens
Joseph Myers - Siemens
Carlos O'Donell - RedHat
А выводы не утешительные, товарищи. Корпорасты по сути осуществляют рейдерский захват.
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|2.44, пох. (?), 12:10, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А выводы не утешительные, товарищи.
Да, выводы совершенно неутешительные - ни одного вагиноносителя, ни одного трансгендера, и ни одного хотя бы чернокожего альтернативно-одаренного.
Куда смотрят защитники прав [censored]человеков?! Тут явный сговор белых шовинистических х-емразей!
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|1.19, Аноним (19), 10:47, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Если подписание CLA-соглашения индивидуальными участниками лишь приводило к трате времени на лишние формальности, то для корпораций и работников крупных компаний передача прав Фонду СПО была сопряжена со многими юридическими проволочками и согласованиями, которые не всегда завершались успешно.
То есть glibc будет тащить к себе код, у на который копирайты могут быть у корпораций, как копирайт на nginx - у рамблера. И потом фигурировать в исках, вместе с разрабами.
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|2.22, Аноним (16), 11:03, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут проще, т.к. FSF больше не обладает имущественными правами, то и не сможет подавать на них в суд. Грубо говоря, RedHat/IBM смогут нарушать GPL в своих проектах, и FSF ничего уже не сможет сделать. К тому же вангую рано или поздно добавят соглашение, делающее тоже самое в пользу RedHat/IBM. Так что они просто развязывают себе руки, убирая с дороги неподконтрольную FSF.
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|3.52, Аноним (52), 12:28, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> FSF больше не обладает имущественными правами, то и не сможет подавать на них в суд
Какие имущественные права? Лицензия GPL требует отказа от имущественных прав в пользу пользователя-приобретателя-потребителя. Остаются только авторские права с требованием соблюдать GPL.
Так что заставлять соблюдать GPL могут только потребители-пользователи. Все вопросы к "обществам защиты прав потребителей".
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|4.54, Аноним (37), 12:37, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GPL накладывает на распространителя копилефтные ограничения с помощью копирайта, который, соответственно, не у распространителя.
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|3.53, Аноним (53), 12:34, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> RedHat/IBM смогут нарушать GPL в своих проектах, и FSF
Не смогут, потому как GNU GPL закопирайчено FSF
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
...
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|2.33, Аноним (28), 11:49, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убаюкиваешь страсти вокруг темы, успокаиваешь народ, мол, ничего плохого нет? Свои 15 рублей заработал.
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|1.25, ыы (?), 11:19, 30/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Маятник качнулся...
Сколько было восторженных воплей когда они потребовали передачу прав... и как пинали людей которые считали это нелепицей... а тут он как...
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|2.26, Аноним (16), 11:25, 30/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ты не переживай. Они там свой карманный фонд учредят и права будут передавать уже в пользу него. Осталось только дождаться, когда FSF загнётся.
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