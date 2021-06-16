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Разработчики Glibc рассматривают вопрос прекращения передачи прав на код Фонду СПО

16.06.2021 10:01

Ключевые разработчики системной библиотеки GNU C Library (glibc) выставили на обсуждение предложение по прекращению обязательной передачи Фонду СПО имущественных прав на код. По аналогии с изменениями в проекте GCC, в Glibc предлагается перевести подписание CLA-соглашения с Фондом СПО в разряд необязательных и предоставить разработчикам возможность подтверждения права на передачу кода проекту при помощи механизма Developer Certificate of Origin (DCO).

В соответствии с DCO отслеживание автора осуществляется через прикрепление каждому изменению строки "Signed-off-by: имя и email разработчика". Прикрепляя данную подпись к патчу, разработчик подтверждает своё авторство над передаваемым кодом и соглашается с его распространением в составе проекта или как части кода под свободной лицензией. В отличие от действий проекта GCC, решение не спущено управляющим советом сверху, а вначале выставлено на обсуждение со всеми представителями сообщества.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.33
  3. OpenNews: Автор GnuPG прекращает передачу имущественных прав Фонду СПО
  4. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  5. OpenNews: Фонд СПО пересмотрит состав совета директоров с привлечением сообщества
  6. OpenNews: Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55339-glibc
Ключевые слова: glibc, cla
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, OnTheEdge (ok), 10:06, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    > В отличие от действий проекта GCC, решение не спущено управляющим советом сверху, а вначале выставлено на обсуждение со всеми представителями сообщества.

    Уже хорошо, на примере того же Debian большинство способно намного адекватнее реагировать на ситуацию в сравнении с самодурством какой-нибудь шишки сверху.

     
  • 2, fsb4000 (?), 10:09, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Отлично, может будет больше контрибьютеров у glibc.
     
  • 3, Аноним (3), 10:15, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы фонду СВОБОДНОГО ПО думать о ПРАВАХ и ПЕРЕДАЧЕ
    Ну очень свободное по
     
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