Разработчики Glibc рассматривают вопрос прекращения передачи прав на код Фонду СПО

Ключевые разработчики системной библиотеки GNU C Library (glibc) выставили на обсуждение предложение по прекращению обязательной передачи Фонду СПО имущественных прав на код. По аналогии с изменениями в проекте GCC, в Glibc предлагается перевести подписание CLA-соглашения с Фондом СПО в разряд необязательных и предоставить разработчикам возможность подтверждения права на передачу кода проекту при помощи механизма Developer Certificate of Origin (DCO).

В соответствии с DCO отслеживание автора осуществляется через прикрепление каждому изменению строки "Signed-off-by: имя и email разработчика". Прикрепляя данную подпись к патчу, разработчик подтверждает своё авторство над передаваемым кодом и соглашается с его распространением в составе проекта или как части кода под свободной лицензией. В отличие от действий проекта GCC, решение не спущено управляющим советом сверху, а вначале выставлено на обсуждение со всеми представителями сообщества.



