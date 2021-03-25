Фонд СПО пересмотрит состав совета директоров с привлечением сообщества

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|2.31, nomad__ (ok), 10:10, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочется верить, но да, учитывая подписантов второго письма, надежды очень мало.
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|4.55, Леголас (ok), 10:37, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В письме поддержки организаций вообще нет, токмо простые обыватели GitHub...
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|1.2, Аноним (2), 09:18, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Кандидатов надо оценивать исключительно по профессиональным навыкам, по пользе, которую они приносят, а не по отношению к лгбт-братве. А конкретно Столлман - какую пользу приносит он? Да никакую, просто ходит феласафствует, я таких феласофов вконтакте по сто штук в день вижу.
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|2.4, деанон (?), 09:23, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Забавно, как много слов о свободе, а сказал, что думаешь, то сразу "найух с лодки"
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|3.29, Аноним (29), 10:09, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А местные диванные борцы за "свободу" только тут умеют кричать: - Даёшь Штольмана на престол!
А на деле пшик. И всем на всё фиолетово.
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|2.33, Шпанской стыдъ (?), 10:12, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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"свою вину перед людьми, пострадавшими из-за его прошлых высказываний и действий."
"вину" [д.б.]
"пострадавшими" - а был суд?
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|3.41, Аноним (41), 10:26, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Фемида сейчас не в моде, ведь суд способен оценить ситуацию справедливо, а потому достаточно набросить какахи на вентилятор и пусть оправдывается.) Либерда так и поступает, даже дворец нарисовали помнится, да и тот с ошибками. Герб сербский зачем то наваяли. =)
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|2.6, деанон (?), 09:26, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все эти нахлебники .бучие давно уже у корпоративной сиськи
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|2.19, Аноним (19), 09:51, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Линус вовремя покаялся, хотя он капитально унижал и оскорблял оппонентов. Не сравнить со Столлманом, который вполне корректно аргументировал свою точку зрения, но на него устроили травлю, надёргав из высказываний фраз в отрыве от контекста и упустив некоторые пояснения, которые полностью меняли смысл. В статье Vice, с которой все нападки начались, всего-то удалили из цитаты фразу "могла притвориться" и трактовали его высказывание как перекладывания вины на пострадавшую девицу и защиту поступков Эпштейна. На деле же Столлман поступил благородно и попытался защитить учёного Минского, который к тому времени умер и сам не мог опровергнуть нападки (потом мнение Столлмана подтвердилось и вскрылись факты, что Минский вообще не причём и отшил присланную девицу, а не полез с ней в постель).
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|2.23, Клавиатур (?), 10:01, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю его уже бы давно выпнули корпы, если бы не последствия для них, которые выразятся в денежном эквиваленте.
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|3.30, Lex (??), 10:09, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда его выпинывать, если фондом линуксовским те самые корпы и управляют, притом, официально
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|1.12, Аноним (-), 09:45, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лучше бы сразу утвердали у блм и лгбт, чем создавать видимость выборности
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|1.20, Че_ (?), 09:52, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"...Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал послать туда американских летчиков и взорвать все мосты. Я предлагал перекрыть поставки топлива..."
"...Почему я так настаивал не оказывать помощь народу Сербии? Там же много хороших людей. Почему же? Потому что пока они не посмотрят в свое сердце, они никогда не излечат себя от болезни, которой поражены. Не ради мщения, а ради избавления!"
Это говорил правильный человек, он достоин быть президентом сверхдержавы.
"Майкрософт хочет заставить нас поверить, что помогать ближнему — сродни захвату кораблей."
"Если программисты заслуживают вознаграждения за создание прогрессивных программ, то также они заслуживают и наказания, если они ограничивают использование этих программ."
"если у плода синдром Дауна, вы должны сделать аборт и попробовать еще раз"
Это говорил враг прогрессивного человечества, которого следует изгнать и осудить.
Человек, отправляющий убивать тысячи мирных людей в мирное время - великий деятель, человек, призывающий не рожать заведомо больного ребёнка - враг. Очевидно, масштабы не те.
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|2.40, Аноним (40), 10:25, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я просто оставлю это здесь https www youtube com watch v qIF5xnkcncI и напомн... большой текст свёрнут, показать
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|1.22, nomad__ (ok), 10:00, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну про гейропу стоило ожидать. Но EFF-то вроде нормальные ребята. Были.
А вообще весело. Вот впахивал всю жизнь без сна и отдыха, создавал движение, лицензии, делал мир лучше. А потом перешел кому-то дорогу и тебя из созданного тобой ссаными тряпками погнали. А когда захотел вернуться, тебе какой-то шкет, на все готовое пришедший, на серьезных щах заявляет: "Дядя, а ты кто? Ну-ка вали отсюда, чтоб и запаха твоего не было! Нам и без тебя хорошо: задницы лижем кому надо, продаемся как проститутки. Ты нам не нужен со своим маразмом".
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|1.25, Аноним (29), 10:02, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новости фонда СПО затмили всё остальное. Теперь обсасывают только это.
Всё остальное ерунда.
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|1.26, kusb (?), 10:06, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему эти уважаемые люди и организации подписались? Как это работает? Им угрожали? Они настолько зависимы? Как сложилась их зависимость? Явно же, что обвинения на Столлмана выеденного яйца не стоят, то есть нужно быть странным человеком, чтобы серьёзно воспринимать сказанное Столлманом как сексизм, нужно вывернуть свой разум. Вот в случае Брендан Айка хотя бы обвинение соответствует действительности, наверное, так что там в принципе понятно. Читали ли подписавшиеся люди само обвинение? Как это работает?
Этот вопрос не даёт мне покоя.
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|2.51, Аноним (51), 10:36, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Местная пропаганда сильна. Я смотрел из интереса, что пишут твиттериане по теме и там часто можно увидеть наезды на Столлмана от пользователей, которые выглядят искренними, хоть и довольно тупыми.
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|1.32, Клавиатур (?), 10:10, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Фонд СПО был в своем роде клининговой компанией от влияния корпов в ИТ, но в итоге сам весь покрылся плесенью. Все таки корпы умеют ждать и доводят задуманное до конца.
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|1.36, Аноним (36), 10:12, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>не осознал свои ошибки и не попытался сгладить свою вину
На колени!!!!
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|2.39, деанон (?), 10:24, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, пусть сначала ботинки целует, а потом зубами на бордюрный камень
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|1.37, kusb (?), 10:18, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю идею:
Если подпись против RMS связана с угрозами, то есть способ разрушить эту ситуацию и нам поможет криптография. Нужна система которая:
1 Гарантирует, что в голосовании учавствуют только люди, которые подписывали открытое письмо против.
2 Гарантирует, что каждая конкретная персона не будет деанонимизирована, но при этом будут видны проценты проголосовавших.
То есть нужно что-то типа тайного голосования подтвержденного криптографически. Варианта два - "я действительно поддерживаю" и "меня вынудили".
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|1.42, ryoken (ok), 10:27, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то мне вся это возня напоминает выборы systemd в Деб. Пока не нагнали кого надо и не проголосовали как надо - Деб спокойно себе жил без systemd.
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|3.46, ryoken (ok), 10:29, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С языка сняли.))
Хех :). А я-то думал, что у меня память уже совсем никуда :).
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|1.43, Урри (ok), 10:27, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Широко разрекламированное письмо против, о котором почти гарантированно писали во внутрикорпоративных рассылках, висевшее на 12 часов дольше "подписали" 1900 человек (в подписях нет ссылок на аккаунты, имейлы, или что-либо подобное).
Письмо, информация о котором появилась существенно позже, и которая передавалась сарафанным радио, подписали 1300 человек (каждый подписался своим аккаунтом).
Сбор подписей, естественно, продолжается.
--
Я же, со своей стороны, уважая естественные права человека на собственное мнение и право его свободно высказывать, кроме подписания письма отныне бойкотирую корпорации, которые пытаются это право отобрать.
Например, это сообщение станет исторически последним, отправленным через файрфокс. Кроме того, я откажу мазиле, когда (и если) они снова попытаются меня нанять.
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|2.45, ryoken (ok), 10:28, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Например, это сообщение станет исторически последним, отправленным через файрфокс. Кроме
> того, я откажу мазиле, когда (и если) они снова попытаются меня
> нанять.
Поделитесь плз техническими деталями. На что (браузер и может какое другое общеупотребимое ПО) переезжаете?
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|3.52, Урри (ok), 10:36, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для "открыть, почитать, закрыть" qutebrowser (он оказался очень удобным в этом плане).
А так на ungoogled-chromium. Пишу уже с него.
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|1.47, Аноним (47), 10:31, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Столлман не осознал свои ошибки и не попытался сгладить свою вину перед людьми, пострадавшими из-за его прошлых высказываний и действий
Прям все эти 1900 человек активно страдали, спать не могли? Что ж все такие обидчивые стали-то в наше время. М...ки!
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|1.49, Аноним (49), 10:35, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну да, только если голосование выберет RMS, то sjw и прочие отбросы будут рвать глотки и не только, что голосование поддельное, вмешались злые русские хацкиры, китайцы, патриархат, рабовладельцы и т.п.
Меж тем, сами эти дегроды не гнушаются подтасовками на голосованиях, недавняя ситуация с выбором президента в самой прогрессивной западной стране тому пример, и даже при явных нарушениях хрен чего докажешь, и в итоге, к сожалению - победят те, кто больше трясёт цветными флагами, рвёт глотки (и не только), ну и самое главное - соответствует повесточке!
Это всё очень печально, по сути данный ход это такой завуалированный посыл на..., просто формально прикрытый какими-то замаскированными sjw-манипуляциями.
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|1.50, MVK (??), 10:35, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>подписало около 1900 человек, а письмо в поддержку подписало около 1300 человек
3200 - это размер всего "сообщества" или остальным фиолетово?
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|2.54, Урри (ok), 10:37, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Голосованию сутки, сообщество в основном пока даже и не в курсе скандала.
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|1.57, Составление сообщения (?), 10:39, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity
Ноль доверия к каждому из этой петушиной обоймы
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