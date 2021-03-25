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Фонд СПО пересмотрит состав совета директоров с привлечением сообщества

25.03.2021 09:04

Фонд СПО объявил о результатах состоявшегося в среду заседания совета директоров, на котором было принято решение о внесении изменений в процессы, связанные с управлением Фондом и принятием новых членов в совет директоров. Решено ввести в практику прозрачный процесс для определения кандидатов и назначения новых членов совета директоров, достойных и способных следовать миссии Фонда СПО. Сторонним участникам будет предоставлена возможность выразить своё мнение при обсуждении кандидатов.

Все нынешние члены совета директоров, в том числе Столлман, должны будут пройти через новый процесс согласования, который определит кто в итоге останется в совете. Дополнительно в совет директоров будет принят представитель персонала, которого выберут обычные сотрудники Фонда СПО. Изменения в уставные документы будут внесены в течение 30 дней после консультации с юристами. На 25 марта назначено ещё одно заседание совета директоров для выработки дополнительных решений по вопросу изменения управляющих процессов.

Дополнительно можно отметить, что к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. Всего открытое письмо, требующее отставки всего состава совета директоров Фонда СПО и смещения Столлмана, подписало около 1900 человек, а письмо в поддержку Столлмана подписало около 1300 человек.

Европейский Фонд СПО (аналог Фонда СПО, зарегистрированный в Европе и функционирующий как полностью отдельная организация) заявил, что не одобряет возвращение Столлмана в совет директоров Фонда СПО и считает, что этот шаг нанесёт вред будущему движения за свободное программное обеспечение. До отстранения Столлмана Европейский Фонд СПО отказался сотрудничать с Фондом СПО и любыми другими организациями, в которых Ричард Столлман входит в число лидеров.

Правозащитная организация EFF (Electronic Frontier Foundation) выразила недовольство возвращением Столлмана в Фонд СПО и тайным процессом переизбрания, который был скрыт от сотрудников и сторонников Фонда СПО. По мнению EFF, Столлман не осознал свои ошибки и не попытался сгладить свою вину перед людьми, пострадавшими из-за его прошлых высказываний и действий. EFF призвала участников Фонда СПО, имеющих право голоса, созвать специальное собрание для пересмотра решения по включению Столлмана в совет директоров. EFF также обратилась к Столлману с предложением самостоятельно уйти в интересах Фонда СПО и движения за свободное программное обеспечение.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/preli...)
  2. OpenNews: Опубликовано открытое письмо в поддержку Столлмана
  3. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  4. OpenNews: Ричард Столлман объявил о возвращении в совет директоров Фонда СПО
  5. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  6. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54824-stallman
Ключевые слова: stallman, fsf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 09:16, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    https://rms-support-letter.github.io/
    главное, что бы это письмо рассмотрели наравне с этим
    https://rms-open-letter.github.io/

    хотя интуиция мне подсказывает, что последнее слово останется за корпоратами

     
     
  • 2.31, nomad__ (ok), 10:10, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочется верить, но да, учитывая подписантов второго письма, надежды очень мало.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 10:33, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE не присоединилась?
     
     
  • 4.55, Леголас (ok), 10:37, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В письме поддержки организаций вообще нет, токмо простые обыватели GitHub...
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:18, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кандидатов надо оценивать исключительно по профессиональным навыкам, по пользе, которую они приносят, а не по отношению к лгбт-братве. А конкретно Столлман - какую пользу приносит он? Да никакую, просто ходит феласафствует, я таких феласофов вконтакте по сто штук в день вижу.
     
     
  • 2.4, деанон (?), 09:23, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Забавно, как много слов о свободе, а сказал, что думаешь, то сразу "найух с лодки"
     
     
  • 3.7, деанон (?), 09:27, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотя на самом деле это всего лишь предлог
     
  • 2.10, трансниггер (?), 09:43, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты сидишь в vk, это тебя сразу зарактерезует как борца за свободы xD
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 10:09, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А местные диванные борцы за "свободу" только тут умеют кричать: - Даёшь Штольмана на престол!
    А на деле пшик. И всем на всё фиолетово.
     

  • 1.3, деанон (?), 09:19, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Лицемеры блъ
     
     
  • 2.33, Шпанской стыдъ (?), 10:12, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "свою вину перед людьми, пострадавшими из-за его прошлых высказываний и действий."
    "вину" [д.б.]
    "пострадавшими" - а был суд?
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 10:26, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фемида сейчас не в моде, ведь суд способен оценить ситуацию справедливо, а потому достаточно набросить какахи на вентилятор и пусть оправдывается.) Либерда так и поступает, даже дворец нарисовали помнится, да и тот с ошибками. Герб сербский зачем то наваяли. =)
     

  • 1.5, GNUPenguin128039 (?), 09:24, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Европейский Фонд СПО

    https://fsfe.org/news/2020/news-20200415-01.html

    > our Diamond Sponsors Amazon and Red Hat; our Sapphire Sponsor Microsoft; our Topaz Sponsor HP Inc, and our Ruby Sponsors Canonical, Ericsson, and Toyota.

     
     
  • 2.6, деанон (?), 09:26, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все эти нахлебники .бучие давно уже у корпоративной сиськи
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:38, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    следующий на удаление отовсюду Линус Торвальд!
     
     
  • 2.14, x3who (?), 09:49, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Его уже удаляли. Он перевоспитался.
     
  • 2.15, Аноним (29), 09:49, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ёк-мокарёк! А он тоже везде числится что ли???
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:50, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да, это звоночек.
    А как всё начиналось, эх...
    https://youtu.be/n1F_MfLRlX0?t=395
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:51, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линус вовремя покаялся, хотя он капитально унижал и оскорблял оппонентов. Не сравнить со Столлманом, который вполне корректно аргументировал свою точку зрения, но на него устроили травлю, надёргав из высказываний фраз в отрыве от контекста и упустив некоторые пояснения, которые полностью меняли смысл. В статье  Vice, с которой все нападки начались, всего-то удалили из цитаты фразу "могла притвориться" и трактовали его высказывание как перекладывания вины на пострадавшую девицу и защиту поступков Эпштейна. На деле же Столлман поступил благородно и попытался защитить учёного Минского, который к тому времени умер и сам не мог опровергнуть нападки (потом мнение Столлмана подтвердилось и вскрылись факты, что Минский вообще не причём и отшил присланную девицу, а не полез с ней в постель).


     
     
  • 3.34, Аноним (29), 10:12, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто полез?
     
  • 2.23, Клавиатур (?), 10:01, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю его уже бы давно выпнули корпы, если бы не последствия для них, которые выразятся в денежном эквиваленте.
     
     
  • 3.30, Lex (??), 10:09, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда его выпинывать, если фондом линуксовским те самые корпы и управляют, притом, официально
     

  • 1.9, сръка (?), 09:43, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё. Проиграли.
     
  • 1.12, Аноним (-), 09:45, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы сразу утвердали у блм и лгбт, чем создавать видимость выборности
     
  • 1.20, Че_ (?), 09:52, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "...Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал послать туда американских летчиков и взорвать все мосты. Я предлагал перекрыть поставки топлива..."
    "...Почему я так настаивал не оказывать помощь народу Сербии? Там же много хороших людей. Почему же? Потому что пока они не посмотрят в свое сердце, они никогда не излечат себя от болезни, которой поражены. Не ради мщения, а ради избавления!"

    Это говорил правильный человек, он достоин быть президентом сверхдержавы.


    "Майкрософт хочет заставить нас поверить, что помогать ближнему — сродни захвату кораблей."
    "Если программисты заслуживают вознаграждения за создание прогрессивных программ, то также они заслуживают и наказания, если они ограничивают использование этих программ."
    "если у плода синдром Дауна, вы должны сделать аборт и попробовать еще раз"

    Это говорил враг прогрессивного человечества, которого следует изгнать и осудить.

    Человек, отправляющий убивать тысячи мирных людей в мирное время - великий деятель, человек, призывающий не рожать заведомо больного ребёнка - враг. Очевидно, масштабы не те.

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 10:25, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я просто оставлю это здесь https www youtube com watch v qIF5xnkcncI и напомн... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.21, Аноним (21), 09:59, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А другого киберпанка мы и не заслужили.
     
  • 1.22, nomad__ (ok), 10:00, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну про гейропу стоило ожидать. Но EFF-то вроде нормальные ребята. Были.
    А вообще весело. Вот впахивал всю жизнь без сна и отдыха, создавал движение, лицензии, делал мир лучше. А потом перешел кому-то дорогу и тебя из созданного тобой ссаными тряпками погнали. А когда захотел вернуться, тебе какой-то шкет, на все готовое пришедший, на серьезных щах заявляет: "Дядя, а ты кто? Ну-ка вали отсюда, чтоб и запаха твоего не было! Нам и без тебя хорошо: задницы лижем кому надо, продаемся как проститутки. Ты нам не нужен со своим маразмом".
     
  • 1.25, Аноним (29), 10:02, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новости фонда СПО затмили всё остальное. Теперь обсасывают только это.
    Всё остальное ерунда.
     
  • 1.26, kusb (?), 10:06, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему эти уважаемые люди и организации подписались? Как это работает? Им угрожали? Они настолько зависимы? Как сложилась их зависимость? Явно же, что обвинения на Столлмана выеденного яйца не стоят, то есть нужно быть странным человеком, чтобы серьёзно воспринимать сказанное Столлманом как сексизм, нужно вывернуть свой разум. Вот в случае Брендан Айка хотя бы обвинение соответствует действительности, наверное, так что там в принципе понятно. Читали ли подписавшиеся люди само обвинение? Как это работает?
    Этот вопрос не даёт мне покоя.
     
     
  • 2.27, kusb (?), 10:07, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например удивляет EFF, очень удивляет.
     
     
  • 3.35, Леголас (ok), 10:12, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а меня X.org, вот уж от кого не ожидал
     
  • 2.51, Аноним (51), 10:36, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Местная пропаганда сильна. Я смотрел из интереса, что пишут твиттериане по теме и там часто можно увидеть наезды на Столлмана от пользователей, которые выглядят искренними, хоть и довольно тупыми.
     

  • 1.28, Аноним (21), 10:08, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кеды таки не?
     
  • 1.32, Клавиатур (?), 10:10, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фонд СПО был в своем роде клининговой компанией от влияния корпов в ИТ, но в итоге сам весь покрылся плесенью. Все таки корпы умеют ждать и  доводят задуманное до конца.
     
  • 1.36, Аноним (36), 10:12, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>не осознал свои ошибки и не попытался сгладить свою вину

    На колени!!!!

     
     
  • 2.39, деанон (?), 10:24, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, пусть сначала ботинки целует, а потом зубами на бордюрный камень
     

  • 1.37, kusb (?), 10:18, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю идею:
    Если подпись против RMS связана с угрозами, то есть способ разрушить эту ситуацию и нам поможет криптография. Нужна система которая:
    1 Гарантирует, что в голосовании учавствуют только люди, которые подписывали открытое письмо против.
    2 Гарантирует, что каждая конкретная персона не будет деанонимизирована, но при этом будут видны проценты проголосовавших.

    То есть нужно что-то типа тайного голосования подтвержденного криптографически. Варианта два - "я действительно поддерживаю" и "меня вынудили".

     
  • 1.38, Аноним (41), 10:21, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столмана решили dsпнуть с помощью сообщества.D
     
  • 1.42, ryoken (ok), 10:27, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то мне вся это возня напоминает выборы systemd в Деб. Пока не нагнали кого надо и не проголосовали как надо - Деб спокойно себе жил без systemd.
     
     
  • 2.44, Аноним (41), 10:28, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С языка сняли.))
     
     
  • 3.46, ryoken (ok), 10:29, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С языка сняли.))

    Хех :). А я-то думал, что у меня память уже совсем никуда :).

     

  • 1.43, Урри (ok), 10:27, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Широко разрекламированное письмо против, о котором почти гарантированно писали во внутрикорпоративных рассылках, висевшее на 12 часов дольше "подписали" 1900 человек (в подписях нет ссылок на аккаунты, имейлы, или что-либо подобное).

    Письмо, информация о котором появилась существенно позже, и которая передавалась сарафанным радио, подписали 1300 человек (каждый подписался своим аккаунтом).

    Сбор подписей, естественно, продолжается.

    --
    Я же, со своей стороны, уважая естественные права человека на собственное мнение и право его свободно высказывать, кроме подписания письма отныне бойкотирую корпорации, которые пытаются это право отобрать.

    Например, это сообщение станет исторически последним, отправленным через файрфокс. Кроме того, я откажу мазиле, когда (и если) они снова попытаются меня нанять.

     
     
  • 2.45, ryoken (ok), 10:28, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, это сообщение станет исторически последним, отправленным через файрфокс. Кроме
    > того, я откажу мазиле, когда (и если) они снова попытаются меня
    > нанять.

    Поделитесь плз техническими деталями. На что (браузер и может какое другое общеупотребимое ПО) переезжаете?

     
     
  • 3.52, Урри (ok), 10:36, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для "открыть, почитать, закрыть" qutebrowser (он оказался очень удобным в этом плане).
    А так на ungoogled-chromium. Пишу уже с него.
     
  • 2.53, Составление сообщения (?), 10:37, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это слова не мальчика но мужа.

    Тоже переползаю с Огнелиса на связку Пельмень/Флакон

     
  • 2.56, iPony129412 (?), 10:37, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смешной протест. Ещё на заборе напиши "Mozilla плохие!" есть шанс, что заметят.
     

  • 1.47, Аноним (47), 10:31, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Столлман не осознал свои ошибки и не попытался сгладить свою вину перед людьми, пострадавшими из-за его прошлых высказываний и действий

    Прям все эти 1900 человек активно страдали, спать не могли? Что ж все такие обидчивые стали-то в наше время. М...ки!

     
  • 1.49, Аноним (49), 10:35, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну да, только если голосование выберет RMS, то sjw и прочие отбросы будут рвать глотки и не только, что голосование поддельное, вмешались злые русские хацкиры, китайцы, патриархат, рабовладельцы и т.п.
    Меж тем, сами эти дегроды не гнушаются подтасовками на голосованиях, недавняя ситуация с выбором президента в самой прогрессивной западной стране тому пример, и даже при явных нарушениях хрен чего докажешь, и в итоге, к сожалению - победят те, кто больше трясёт цветными флагами, рвёт глотки (и не только), ну и самое главное - соответствует повесточке!
    Это всё очень печально, по сути данный ход это такой завуалированный посыл на..., просто формально прикрытый какими-то замаскированными sjw-манипуляциями.
     
  • 1.50, MVK (??), 10:35, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >подписало около 1900 человек, а письмо в поддержку подписало около 1300 человек

    3200 - это размер всего "сообщества" или остальным фиолетово?

     
     
  • 2.54, Урри (ok), 10:37, 25/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голосованию сутки, сообщество в основном пока даже и не в курсе скандала.
     

  • 1.57, Составление сообщения (?), 10:39, 25/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity

    Ноль доверия к каждому из этой петушиной обоймы

     

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