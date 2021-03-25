Фонд СПО пересмотрит состав совета директоров с привлечением сообщества

Фонд СПО объявил о результатах состоявшегося в среду заседания совета директоров, на котором было принято решение о внесении изменений в процессы, связанные с управлением Фондом и принятием новых членов в совет директоров. Решено ввести в практику прозрачный процесс для определения кандидатов и назначения новых членов совета директоров, достойных и способных следовать миссии Фонда СПО. Сторонним участникам будет предоставлена возможность выразить своё мнение при обсуждении кандидатов.

Все нынешние члены совета директоров, в том числе Столлман, должны будут пройти через новый процесс согласования, который определит кто в итоге останется в совете. Дополнительно в совет директоров будет принят представитель персонала, которого выберут обычные сотрудники Фонда СПО. Изменения в уставные документы будут внесены в течение 30 дней после консультации с юристами. На 25 марта назначено ещё одно заседание совета директоров для выработки дополнительных решений по вопросу изменения управляющих процессов.

Дополнительно можно отметить, что к выступающим за смещение Столлмана присоединились Европейский Фонд СПО, организация EFF (Electronic Frontier Foundation), Mozilla, Tor, FreeDOS, GNOME Foundation, X.org Foundation, HardenedBSD Foundation, MidnightBSD, Open Life Science, Open Source Diversity. Всего открытое письмо, требующее отставки всего состава совета директоров Фонда СПО и смещения Столлмана, подписало около 1900 человек, а письмо в поддержку Столлмана подписало около 1300 человек.

Европейский Фонд СПО (аналог Фонда СПО, зарегистрированный в Европе и функционирующий как полностью отдельная организация) заявил, что не одобряет возвращение Столлмана в совет директоров Фонда СПО и считает, что этот шаг нанесёт вред будущему движения за свободное программное обеспечение. До отстранения Столлмана Европейский Фонд СПО отказался сотрудничать с Фондом СПО и любыми другими организациями, в которых Ричард Столлман входит в число лидеров.

Правозащитная организация EFF (Electronic Frontier Foundation) выразила недовольство возвращением Столлмана в Фонд СПО и тайным процессом переизбрания, который был скрыт от сотрудников и сторонников Фонда СПО. По мнению EFF, Столлман не осознал свои ошибки и не попытался сгладить свою вину перед людьми, пострадавшими из-за его прошлых высказываний и действий. EFF призвала участников Фонда СПО, имеющих право голоса, созвать специальное собрание для пересмотра решения по включению Столлмана в совет директоров. EFF также обратилась к Столлману с предложением самостоятельно уйти в интересах Фонда СПО и движения за свободное программное обеспечение.



