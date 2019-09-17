Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО

3.277 , dAnonym ( ? ), 13:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +32 + / – Роме был 14 летним юношей, убившим на дуели человека. Джульета была 13 летней девушкой, которую собирались выдать замуж. В те времена это была норма. На Руси невесты 14-15 лет были тоже вполне обычным явлением. И на ситуацию, когда жених был заметно старше, везде смотрели сквозь пальцы. Не то, чтобы одобряли, но и открыто ни кто не осуждал. Физиологически, в этом возрасте уже все взрослые. Вопрос в психологическом взрослении. И вот оно, как раз, в наше время у детей заторможено: взрослые стараются, чтобы детство растянулось на как можно более длинный период. Причём, делают это в сферах, с сексуальностью непосредственно не соприкасающихся. Но потом оказывается, что в целом ребёнок ещё "ребёнок", а вот физиологические стремления уже взрослые. Что нужно делать? Ограничивать и здесь. Ибо учить детей быть взрослыми психологически мы так и не научились. Мы всеми силами заставляем их "оставаться детьми", вместо того, чтобы сделать взрослыми. (И не нужно понимать мою фразу превратно: я именно про психологическое взросление). Если бы "психологи" вместо "защиты детства" научили нас помогать детям взрослеть, то действительно, как и высказался Столман, не нужна была бы та граница в статье об изнасиловании. И не нужно было бы каждый раз ломать голову, сажать человека или нет, если он в ступил в связь с "несовершеннолетним" по обоюдному согласию. С другой стороны, мне кажется, "совершеннолетие" должно быть не формальным параметром: больше XX лет. Это должен быть экзамен на способность воспринимать ситуацию "по взрослому", который ребёнок должен сдавать комиссии компетентных психологов. В этом случае, будет понятно, почему нельзя трогать "несовершеннолетнего". И почему "совершеннолетний" может ложиться в постель с кем хочет, не зависимо от своего и чужого возраста. Правда, тогда вдруг окажется, что стать "совершеннолетними" некоторые и в 30ть лет не смогут :-) Я, например, однажды видел девушку 28 лет, которая бы не сдала бы этот экзамен.

4.327 , Аноним ( 327 ), 14:46, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё так.

4.416 , Памятник ( ? ), 17:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –11 + / – И наплодишь ты этим экзаменом социальных иждевенцев которые будут проедать твой налог умный дядя.

Это во первых.

Во вторых ты противоречишь сам себе, требуя ответственности, и приводя вы пример Ромео и Джульетту которые кончили как известно плохо. К тому же на руси, как и в других традиционных культурах, женитьба не означала начала половой жизни, молодую жену к этому еще могли готовить несколько лет. Брак это вообще не про секс да любовь, а про собственность и наследование. Для секса и любви брак не нужен.

В третьих детям слачало надо окончить одинадцатилетку, и только потом иметь право послать на далёкий рог родителей и школу. Не раньше.

5.447 , Вася ( ?? ), 17:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – 1. Как экзамен плодит иждивенцев? Аргументируйте.

2. "Ромео и Джульетту которые кончили как известно плохо" - вы даже не осилили понять, в чем смысл примера.

3. "Брак это вообще не про секс да любовь, а про собственность и наследование" - приведите пруфы, основанные на статистике. Возможно, вы не в курсе, однако большинство браков распадается. И совсем не по причине того, что вы ставите во главу угла.

4. "детям слачало надо окончить одинадцатилетку" - вам, судя по всему, и это не поможет. У вас прямо что ни строка, то такая глубина мысли, аж жуть. Я под впечатлением, честное слово

6.574 , Памятник ( ? ), 21:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вась, пиво, диван, ящик.

Или опять не понял?

6.625 , Аноним ( 625 ), 22:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 2. "Ромео и Джульетту которые кончили как известно плохо" - вы даже не осилили понять, в чем смысл примера. Ну и как же дедушка Марвин Мински вписывается в ваш пример?

6.876 , Alex ( ?? ), 14:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вась, красава, глубину мысли оценил Только пара замечаний достаточно умный чело... 7.908 , www2 ( ?? ), 16:30, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тут вообще-то предлагают сдавать экзамен и на основании этого выдавать соответст... 8.918 , Alex ( ?? ), 16:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать в электронный документооборот и автоматизировать подпись по отпечатку, чтобы пыл... 4.650 , Анон из Залупенберга ( ? ), 23:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отчасти бред. Есть конвенция по провам ребёнка. Я без понятия ратифицировали ли её США, но там ребёнком является, цитата, "человеческое существо не достигшее 18 летнего возраста", конец цитаты. Это ситуация на текущий момент. Если хочешь что-то поменять -- иди в МГИМО учиться и так далее. А кулстори о том как в твоём мирке всё устроенно -- внукам расскажешь потом.

5.678 , Аноним ( 678 ), 02:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть конвенция по провам ребёнка. Я без понятия ратифицировали ли её США, но там ребёнком является, цитата, "человеческое существо не достигшее 18 летнего возраста", В сша вроде 21 год.

5.694 , Аноним ( 694 ), 08:39, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В разных странах разный возраст совершеннолетия. Там разброс от 14 лет (Фарерские острова) до 21 года.

6.821 , Аноним ( 821 ), 21:50, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а возраст согласия кое-где 0+

7.878 , Alex ( ?? ), 14:14, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – где? 0_0 >.<

4.675 , Аноним ( 675 ), 01:08, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > С другой стороны, мне кажется, "совершеннолетие" должно быть не формальным параметром: больше XX лет. Это должен быть экзамен на способность воспринимать ситуацию "по взрослому", который ребёнок должен сдавать комиссии компетентных психологов. Ну бред, чистой воды -- бред!

Экзамен? Типа теста на IQ, что ли? А как узнать, что в комиссию не затерлись педофилы?

Совершеннолетие должно определятся возрастом, по моему мнению не ранее 21 года. А лучше 23 года. К этому времени человек уже полностью сформирован физически и как личность. Может заниматься трудовой деятельностью и самостоятельно обеспечивать семью.

5.680 , funny.falcon ( ? ), 02:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Александр Македонский в 15ть командовал одним из важных отрядов в армии своего отца. Наши деды воевали с фрицами и в 16ть, и в 14ть. Кто-то обманывал военком, кто-то уходил к партизанам. На селе парень шестнадцати лет вполне мог быть хозяином в доме при необходимости. А девушка могла выполнять любую женскую работу. https://kulturologia.ru/blogs/171015/26745/

> В те времена средняя продолжительности жизни была небольшой, а поэтому девушка могла выйти замуж в 13 лет, а юноша имел право жениться в 15 лет. Всё относительно. Вы судите относительно той среды, в которой сами выросли. Но на счёт комиссии Вы правы. Тоже самое можно сказать про продажных судей, злоупотребляющих чиновников и садистов полицейских. Следовательно, суды, чиновники и полиция не нужны.

6.682 , Аноним ( 682 ), 03:03, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Прошу современный аналог В афганистане с 12 лет воюют И что это объясняет Пом... 7.777 , Аноним ( 777 ), 14:53, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > > Александр Македонский в 15ть командовал одним из важных отрядов в армии своего отца. И помер в 32 года.

8.788 , ffirefox ( ? ), 15:41, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать А это к чему Причинно-следственная связь у вас нарушена А при дележе наследств... 5.860 , Аноним ( 860 ), 10:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А как узнать, что в комиссию не затерлись педофилы? Легко. Показываем екандидадам детское порно. Возбудился? Педофил, на плаху его!

6.870 , artenox ( ? ), 13:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От cp могут возбудиться не только педофилы, учи матчасть.

6.872 , artenox ( ? ), 13:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тесты таки существуют, да.

4.895 , ovg ( ok ), 10:19, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я встречаю и 50-70-летних несовершеннолетних. Люди прожили жизнь, но так и не стали зрелыми.

3.442 , Аноним ( 442 ), 17:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот и как всегда среднестатистические итшники об..лись. Ещё гордятся что технари, а не гуманитарии.

> видели сегодняшних несовершеннолетних. они выглядят на 20 минимум.

> Вот и педофилы Ты определения педофилия, возраст совершеннолетия, возраст согласия сам найти сможешь? Это совершенно неодинаковые понятия.

