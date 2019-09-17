Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО

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|3.296, Васян (?), 14:01, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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"- Как это вам, Филипп Филиппович, удалось подманить такого нервного пса?
- Лаской, лаской… Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом… "(С)
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|4.618, Дон Ягон (ok), 22:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Зачем приносить это говно сюда?
RMS редкий фрукт (в самом плохом смысле слова - ИМХО), но чуваки с этого сайта и их единомышленники, они не просто поехавшие сектанты как столлман, они конченые моральные уроды и вырожденцы.
Прочитал - и ей богу захотелось за RMS впрячься, подобного за собой ранее не припоминаю.
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|5.622, myhand (ok), 22:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Он у тебя то поехавший сектант, то хитрый и беспринципный политик, то засланец биг бузинесса (надеюсь, ничего не забыл). Вас там скока с этого аккаунта или может у тебя все-таки диагноз есть?
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|6.628, Дон Ягон (ok), 22:47, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Он у тебя то поехавший сектант, то хитрый и беспринципный политик, то засланец биг бузинесса (надеюсь, ничего не забыл).
"С совершенным почтением ваш, когда-то честный человек, а ныне:
Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист"
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|5.626, Анон из Залупенберга (?), 22:44, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да лан, пусть сливается. Будучи публичным лицом, нужно быть осторожным в высказываниях. Потому что их слушают и запоминают. Всё ему правильно предьявили. И вообще, что он там делал? Опен-сорц теперь к детям промеж ног переместился что ли? Нахрена это дерьмо сообществу? Пусть сливается и не пикает больше.
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|7.642, myhand (ok), 23:01, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Как обычно - лез не в своё дело.
Это его дело. Его учитель и коллега.
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|3.537, Аноним (-), 20:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Гpeбaные ЛГБTшники. Щас препрeтcя прoкyндин и начнет оправдывать. Ничего святого нет.
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|2.138, freehck (ok), 10:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+73 +/–
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И не говори. Дик всего лишь сказал пару слов дабы защитить память и доброе имя покойного Марвина, и между прочим, совершенно корректно заметил, что "в определении изнасилования не должно фигурировать таких минорных признаков, как страна проживания и возраст". А общественность, даже не осмыслив его слов, ответила ему, чтобы валил с поста президента FSF. И заинтересованные стороны, типа GNOME Foundation, естественно поддержали.
Вот так оно и бывает. Сегодня ты в свои шесть с лишним десятков лет летаешь на противоположную сторону земного шара, чтобы читать лекции и заниматься просвещением -- а завтра тебя с позором выгоняет из созданной тобой же организации безграмотная толпа, подстёгнутая журналюгами, которым просто нужно было раздуть сюжет-бомбу.
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|3.148, Васян (?), 11:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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>И заинтересованные стороны, типа GNOME Foundation, естественно поддержали.
Все на kde,товарищи!
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|4.358, InuYasha (?), 15:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А какие есть англоязычные площадки обсуждения данной новости, типа Опеннета?
Может, кто-то уже начал собирать петицию на бойкотирование ГНОМа?
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|7.544, freehck (ok), 20:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>> А вот на офсайте FSF обсуждение вышеобозначенного, гм, поста:
>> https://forum.members.fsf.org/t/rms-needs-to-step-aside-from-the-fsf/1430
> Им теперь за отставку RMS еще и денюшку заносить?
Блин, как же ты мне надоел, мыханд. Нет, чтобы почитать ссылку-то?
To: John Sullivan mailto:johns@fsf.org
I’ve promoted and supported FSF and the ideals of Free Software for a long time now. I’m member number 2645. I’ve donated $10,000 every year, starting 2006 (check for Cristian Francu on Thank GNU page, keeping in mind that in some years they forgot to list me). Now, the very founder of the movement, the man who stands behind these ideals, is forced to resign on politically correctness grounds, the bullshit that has engulfed our country like the plague. I am not sure, at this moment, that FSF stands for the same ideals with which it started, nor do I think it stands for my own ideals.
I deeply regret to say that I cannot contribute to a movement that condones discrimination against the basic logic that started that very movement. Stallman did nothing wrong. He expressed a logical point of view. You may agree with him or not, but he is not an offender in any way. He is and always was an outlaw who fought against unjust laws that were imposed on the People. Now these unjust, and even unwritten laws have finally caught up with him. We had US presidents that did way worse, and did not resign, nor were they punished. And they were given a chance to be heard, a chance that Stallman doesn’t have.
This is a sad day. Liberty has lost a hero. We are less free today then we were yesterday, and I cannot be a part of that. I will have to start the search for a new movement to which to donate, a movement closest to the world’s needs, that does not condone stupidity at it’s highest form.
Sure, one wonders why Stallman has not reacted, and why he resigned and was not fired. I think that, at 66, he learned something new, the power of politically correctness bullshit. He has to learn how to deal with it. A few more wrong words and he might end up in jail. I’m sure he will explain everything after talking to the lawyers. But we cannot wait a week to express our sadness.
Cheers!
Cristian
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|4.374, burjui (ok), 15:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Спасибо, товарищ, но мне и на Openbox хорошо. Даже бойкотировать никого не надо.
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|5.435, Аноним (435), 17:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а Openbox - он тем и подкупает. Он плох и не идеален, да. но он *достаточно* *хорош* для того, чтобы лениво было куда-то ещё переползать. Так и остаются на нём на десятки лет.
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|6.463, burjui (ok), 18:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Единственная DE, которая мне когда-либо нравилась по-настоящему (с пеной у рта и горящими глазами) - это KDE 3. Во многом, из-за стиля, хотя и функционал был хорош. Потом все эти свистоперделки стали понемногу надоедать. Убрал обои с рабочего стола, потому что всё равно их не вижу 99.5% времени, скринсейвер и всякие эффекты. А сейчас всё, что нужно - это чтобы DE просто не мешала заниматься делом. Берём Openbox, приправляем LXPanel и Synapse - всё, DE готова. Выглядит хреново, конечно, но это если смотреть :D
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|7.488, Аноним (488), 18:33, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IceWM - и ничего прикручивать не надо. или даже i3, если извращенец.
Шучу, сам чуть-чуть пользовался i3 в условиях без мышки, и оно вполне неплохо для такой ситуации. Но всё же не смог пересеть на тайловые WM с мышевозных, хоть и на хоткеи повесил весьма много действий...
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|6.468, burjui (ok), 18:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ещё Openbox хорош тем, что в нём графон быстрее всего ворочается - всякие там OpenGL и т.п., разница в FPS заметна невооружённому глазу.
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|3.165, myhand (ok), 11:33, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А общественность
Какая, нахрен, "общественность"?
> И заинтересованные стороны, типа GNOME Foundation
Вот именно "надзирающие" за заинтересованными сторонами и валили.
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|3.285, SR_team (?), 13:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> GNOME Foundation
эти вообще, судя по высказыванию, хотят лицензию сменить
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|3.344, Аноним (344), 15:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> И не говори. Дик всего лишь сказал пару слов дабы защитить память
> и доброе имя покойного Марвина
Приоритетный вопрос: принимал ли MIT деньги от Эпштейна?
Всё остальное -- демагогия.
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|3.803, Юстас (?), 17:38, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А он уже заранее сказал:
"Бывало я подшучивал о корпорации Майкрософт время от времени, но в то же время я думаю, что ненависть к Microsoft является болезнью. Я верю в открытую разработку, а это во многом предполагает не только открытие исходных текстов, но и отказ от попыток исключить людей или компании из процесса разработки.
Существуют экстремисты в мире свободного программного обеспечения, и это одна из основных причин, из-за которой я больше не говорю, что я занимаюсь тем, что называют «свободным ПО». Я не хочу быть связаным с людьми, для которых это является источником маргинализации и ненависти."
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|2.491, Аноним (488), 18:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Richard Stallman Does Not and Cannot Speak for the Free Software Movement
SFC оказались теми ещё резиновыми изделиями, не ожидал такого.
Основатель Free Software Movement, как оказалось, Cannot Speak for the Free Software Movement.
Такие дела.
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|3.32, iPony129412 (?), 09:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Don’t Look at Linux For Sexism, Look at Microsoft
Ржачный ресурс. Вёрстка что-то совсем поехало. Видать плохо у них дела идут.
А так "ты туда не смотри, сюда смотри!".
Ведь если это происходит в линукс сообществе, ну так не суть. А раз это же в той самой компании, то это ужас и кошмар 😮
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|4.55, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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>> Don’t Look at Linux For Sexism, Look at Microsoft
> Ржачный ресурс. Вёрстка что-то совсем поехало. Видать плохо у них дела идут.
Поигогокай, да. Купленная микрософтом пресса не расскажет тебе про лолита-экспрессы Гейтса.
А вот "словечко покрепче" гр.Торвальдса -- импичмЕнтЪ и преемник из @microsoft.com.
Столман "замазался" защищая не того и не от того --- ату его.
Это тот "оперсорс", который ты заслужил. Служи верно!
> А так "ты туда не смотри, сюда смотри!".
> Ведь если это происходит в линукс сообществе, ну так не суть. А
"Это" происходит и тама, и тута. Тамолшним сходит с рук намного больше, а тутошних загнобят за "не так сидишь, не так свистишь".
У "некоторых" есть деньги на прессу, чтоб промыть тебе мозг.
Вот же - видишь??
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|5.91, Anti pythorust (?), 10:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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че ты нас лялякаешь. в мире победившего капитализма только свободная пресса,и уж тем более никакой пропаганды проприетарщины
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|5.153, Pzixel (?), 11:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Теория заговора на левом блоге с оригинальным сжвшным названием, в котором первой цитатой приводится фраза от "–Sociopath Bill Gates". Да, уровень доверия к такой информации зашкаливает.
У вас критическое мышление против информации которая вам нравится вообще не работает?
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|5.275, Аноним (275), 13:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> лолита-экспрессы Гейтса
> импичмЕнтЪ
> "Это" происходит и тама, и тута
> Тамолшним
Тебе пора лечиться
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|6.362, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> лолита-экспрессы Гейтса
>> Тамолшним
> Тебе пора лечиться
Таблеточки для тебя:
[I]" But putting ethics in perspective, let’s look what this media storm helps distract from. In fact, some readers wrote to us about it. They want to point this out.
This whole Stallman focus/angle helps distract from Bill Gates’ /direct/ links to Epstein and bribery of MIT’s Media Lab (where Stallman is/was), via Epstein himself.
Again, Stallman’s views do not reflect his own /actions/; we got more mail to that effect, some urging a focus on more /direct/ connections to Epstein. Bill Gates has those connections; Stallman hasn’t. "[/I]
--http://techrights.org/2019/09/15/media-attention-has-been-shifted/
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|7.470, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 18:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>которому здесь дозволено всё.
Зависник?
> Протокольное мурло опнета, я бы сказал.
А! Сотискатель... Так ты ж __doing it wrong__.
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|4.796, Аноним (796), 16:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да накормили его в РФ ядовитыми грибами вот он и под старость лет совсем поехал.
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|1.4, andy (??), 08:11, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+35 +/–
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вы бы видели сегодняшних несовершеннолетних. они выглядят на 20 минимум.
и как заметил Ричард (как чай прямо) сами не против в 15.
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|2.16, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:28, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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> вы бы видели сегодняшних несовершеннолетних. они выглядят на 20 минимум.
> и как заметил Ричард (как чай прямо) сами не против в 15.
Твои фантазии отвратительны.
RMS:
[I]"" Some of his victims were legally adult. Some were teenage minors. I don't think
that makes any moral difference. I don't think rape is less wrong if the victim
is over 16. ""[/I]
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|3.36, Аноним (36), 09:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цитата не о чём. "less wrong if" особенно. Цитата выдрана из контекста и получается что Столлман наобарот был против насилия а не защищал кого-то там.
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|4.157, Pzixel (?), 11:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+44 +/–
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Так он и был против, но толпе плевать, потому что он сказал не буква-в-букву сжвшную методичку, а попробовал разумно выразить собственную слегка отличную точку зрения. А диверсити поощрается только по цвету кожи и полу, но никак не по наличию собственного мнения.
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|3.156, Pzixel (?), 11:23, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Не знаю как у тебя, у нас в школе с 14-15 лет половые контакты в классе были регулярными. Часть девочек встречалось в парнями 1-2 курса ближайших универов. Это в Москве. В деревнях и маленьких городах слышал про 13+.
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|3.277, dAnonym (?), 13:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+32 +/–
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Роме был 14 летним юношей, убившим на дуели человека. Джульета была 13 летней девушкой, которую собирались выдать замуж. В те времена это была норма.
На Руси невесты 14-15 лет были тоже вполне обычным явлением.
И на ситуацию, когда жених был заметно старше, везде смотрели сквозь пальцы. Не то, чтобы одобряли, но и открыто ни кто не осуждал.
Физиологически, в этом возрасте уже все взрослые. Вопрос в психологическом взрослении. И вот оно, как раз, в наше время у детей заторможено: взрослые стараются, чтобы детство растянулось на как можно более длинный период. Причём, делают это в сферах, с сексуальностью непосредственно не соприкасающихся.
Но потом оказывается, что в целом ребёнок ещё "ребёнок", а вот физиологические стремления уже взрослые. Что нужно делать? Ограничивать и здесь. Ибо учить детей быть взрослыми психологически мы так и не научились. Мы всеми силами заставляем их "оставаться детьми", вместо того, чтобы сделать взрослыми. (И не нужно понимать мою фразу превратно: я именно про психологическое взросление).
Если бы "психологи" вместо "защиты детства" научили нас помогать детям взрослеть, то действительно, как и высказался Столман, не нужна была бы та граница в статье об изнасиловании. И не нужно было бы каждый раз ломать голову, сажать человека или нет, если он в ступил в связь с "несовершеннолетним" по обоюдному согласию.
С другой стороны, мне кажется, "совершеннолетие" должно быть не формальным параметром: больше XX лет. Это должен быть экзамен на способность воспринимать ситуацию "по взрослому", который ребёнок должен сдавать комиссии компетентных психологов. В этом случае, будет понятно, почему нельзя трогать "несовершеннолетнего". И почему "совершеннолетний" может ложиться в постель с кем хочет, не зависимо от своего и чужого возраста.
Правда, тогда вдруг окажется, что стать "совершеннолетними" некоторые и в 30ть лет не смогут :-) Я, например, однажды видел девушку 28 лет, которая бы не сдала бы этот экзамен.
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|4.416, Памятник (?), 17:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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И наплодишь ты этим экзаменом социальных иждевенцев которые будут проедать твой налог умный дядя.
Это во первых.
Во вторых ты противоречишь сам себе, требуя ответственности, и приводя вы пример Ромео и Джульетту которые кончили как известно плохо. К тому же на руси, как и в других традиционных культурах, женитьба не означала начала половой жизни, молодую жену к этому еще могли готовить несколько лет. Брак это вообще не про секс да любовь, а про собственность и наследование. Для секса и любви брак не нужен.
В третьих детям слачало надо окончить одинадцатилетку, и только потом иметь право послать на далёкий рог родителей и школу. Не раньше.
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|5.447, Вася (??), 17:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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1. Как экзамен плодит иждивенцев? Аргументируйте.
2. "Ромео и Джульетту которые кончили как известно плохо" - вы даже не осилили понять, в чем смысл примера.
3. "Брак это вообще не про секс да любовь, а про собственность и наследование" - приведите пруфы, основанные на статистике. Возможно, вы не в курсе, однако большинство браков распадается. И совсем не по причине того, что вы ставите во главу угла.
4. "детям слачало надо окончить одинадцатилетку" - вам, судя по всему, и это не поможет.
У вас прямо что ни строка, то такая глубина мысли, аж жуть. Я под впечатлением, честное слово
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|6.625, Аноним (625), 22:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 2. "Ромео и Джульетту которые кончили как известно плохо" - вы даже не осилили понять, в чем смысл примера.
Ну и как же дедушка Марвин Мински вписывается в ваш пример?
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|6.876, Alex (??), 14:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вась, красава, глубину мысли оценил Только пара замечаний достаточно умный чело... текст свёрнут, показать
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|7.908, www2 (??), 16:30, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тут вообще-то предлагают сдавать экзамен и на основании этого выдавать соответст... текст свёрнут, показать
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|8.918, Alex (??), 16:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
в электронный документооборот и автоматизировать подпись по отпечатку, чтобы пыл... текст свёрнут, показать
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|4.650, Анон из Залупенберга (?), 23:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отчасти бред. Есть конвенция по провам ребёнка. Я без понятия ратифицировали ли её США, но там ребёнком является, цитата, "человеческое существо не достигшее 18 летнего возраста", конец цитаты. Это ситуация на текущий момент. Если хочешь что-то поменять -- иди в МГИМО учиться и так далее. А кулстори о том как в твоём мирке всё устроенно -- внукам расскажешь потом.
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|5.678, Аноним (678), 02:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть конвенция по провам ребёнка. Я без понятия ратифицировали ли её США, но там ребёнком является, цитата, "человеческое существо не достигшее 18 летнего возраста",
В сша вроде 21 год.
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|5.694, Аноним (694), 08:39, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В разных странах разный возраст совершеннолетия. Там разброс от 14 лет (Фарерские острова) до 21 года.
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|4.675, Аноним (675), 01:08, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> С другой стороны, мне кажется, "совершеннолетие" должно быть не формальным параметром: больше XX лет. Это должен быть экзамен на способность воспринимать ситуацию "по взрослому", который ребёнок должен сдавать комиссии компетентных психологов.
Ну бред, чистой воды -- бред!
Экзамен? Типа теста на IQ, что ли? А как узнать, что в комиссию не затерлись педофилы?
Совершеннолетие должно определятся возрастом, по моему мнению не ранее 21 года. А лучше 23 года. К этому времени человек уже полностью сформирован физически и как личность. Может заниматься трудовой деятельностью и самостоятельно обеспечивать семью.
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|5.680, funny.falcon (?), 02:23, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Александр Македонский в 15ть командовал одним из важных отрядов в армии своего отца.
Наши деды воевали с фрицами и в 16ть, и в 14ть. Кто-то обманывал военком, кто-то уходил к партизанам.
На селе парень шестнадцати лет вполне мог быть хозяином в доме при необходимости. А девушка могла выполнять любую женскую работу.
https://kulturologia.ru/blogs/171015/26745/
> В те времена средняя продолжительности жизни была небольшой, а поэтому девушка могла выйти замуж в 13 лет, а юноша имел право жениться в 15 лет.
Всё относительно. Вы судите относительно той среды, в которой сами выросли.
Но на счёт комиссии Вы правы. Тоже самое можно сказать про продажных судей, злоупотребляющих чиновников и садистов полицейских. Следовательно, суды, чиновники и полиция не нужны.
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|7.777, Аноним (777), 14:53, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> > Александр Македонский в 15ть командовал одним из важных отрядов в армии своего отца.
И помер в 32 года.
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|5.860, Аноним (860), 10:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А как узнать, что в комиссию не затерлись педофилы?
Легко. Показываем екандидадам детское порно. Возбудился? Педофил, на плаху его!
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|4.895, ovg (ok), 10:19, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я встречаю и 50-70-летних несовершеннолетних. Люди прожили жизнь, но так и не стали зрелыми.
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|3.442, Аноним (442), 17:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот и как всегда среднестатистические итшники об..лись. Ещё гордятся что технари, а не гуманитарии.
> видели сегодняшних несовершеннолетних. они выглядят на 20 минимум.
> Вот и педофилы
Ты определения педофилия, возраст совершеннолетия, возраст согласия сам найти сможешь? Это совершенно неодинаковые понятия.
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|1.5, Грусть (?), 08:12, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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> По мнению SFC, борьба за свободу программного обеспечения неразрывно связана с борьбой за разнообразие, равенство и инклюзивность, поэтому SFC не имеет морального права прямо или косвенно поддерживать того, кто оправдывает угрозы против уязвимых групп населения, оправдывая действия агрессора. SFC считает, что компромиссы в этом вопросе недопустимы и наилучшим выходом будет уход Столлмана с позиций лидера движения СПО.
Взаимоисключающие параграфы.
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|2.64, gogo (?), 09:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+39 +/–
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Есть такой термин "меритократия".
Теперь в среде СПО такого больше нет.
Свободу использования программного кода смешивают с какими-то странными сексуальными свободами. Какие-то равенства, инклюзивности приплетают...
Так что своодное ПО будет первой вещью, которая умрет от наплыва педерастии.
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|3.79, Аноним (79), 09:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Очнулся, млин. Эти звонки были гораздо раньше, как минимум (что на моей не самой длинной памяти) драма с Рейзером. Уже тогда стало ясно, что решения принимаются, скажем так, не только с технической стороны зрения.
Правда история с fsf выглядит еще абсурдней и нелепее.
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|4.104, Аноним (104), 10:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, кого-то откуда-то выгнали за поддержку Рейзера? Или, по-твоему, его должны были оправдать?
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|5.119, Аноним (79), 10:35, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Reiser4 была на 2 головы готовней, чем та же ext4 и куча других фс. Но было куча прокатов, очень похоже связанных с персоналией Рейзера, отбивших желание того же Шишкина, довести проект до логического конца.
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|5.130, Клыкастый (ok), 10:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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Да, Reiser4 выгнали. И гвалт "нам не нужна ФС от убийцы" стоял и тут тоже. И те, для которых технические вопросы были неосновными для их мнения - тоже были. И то что мы видим со Столлманом - логичное продолжение. Что дальше? По нисходящей. Затравливание софта и авторов за то, что не веганы, цисгендеры, русские, назвали переменную slave... Список продолжите сами. Не стесняйтесь включать самые дикие, неправдоподобные, абсурдные и смешные версии - мы обязательно увидим их в реале.
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|6.194, Аноним (194), 12:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нежелание авторов пропагандировать трансгендерность и однополые связи на экране приветствия.
Или вот:
В пункте меню "File" первая буква указывает на слово "Femine", и всякие животноподобные х*еносцы тычут туда курсором. Это оскорбляет сжв-сообщество.
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|6.199, Адекват (ok), 12:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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начсет названий переменных, помниться тут был скандал, что в каком-то коде было переменных, в состав имени которых выходило слово boobs
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|7.244, имя_ (?), 12:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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переменные - это master/slave в питоне, boobs - это касалось имени программы
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|9.305, имя_ (?), 14:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Насчет констант не в курсе, но вот с boobs было относительно недавно https www... текст свёрнут, показать
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|6.303, SR_team (?), 14:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> назвали переменную slave
не беспокойстесь, теперь, когда RMS не у руля, в GNUv4 это будет явно запрещено
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|5.653, Анон из Залупенберга (?), 23:14, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Райзер старался для детей, чтобы им не пришлось жить с наркоманкой, блудницей и БДСМ-щицей. А Столлман -- наоборот. Это противоположные ситуации.
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|5.366, Аноним (366), 15:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Фамилии могут искажаться при передаче в другом языке, это не редкость.
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|7.414, Аноним (414), 16:58, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абсолютно нормально. В Японию поедешь - примерно так и будешь представляться с их слоговым языком.
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|8.439, Аноним (360), 17:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну для быдла нормально, приличные люди точно произносят фамилию человека, хотя б... текст свёрнут, показать
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|9.478, Урри (?), 18:14, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Эк ты сейчас всех японцев, русских, американцев да вообще всех в быдло записал... текст свёрнут, показать
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|Часть нити удалена модератором
|5.567, Аноним (567), 20:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Немец с севера не поймёт немца с юга. Даже мне известно про разные диалекты немецкого, в которых EI произносится по-разному. Эйнштейн, Айнштайн.
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|6.604, Аноним (360), 21:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Немец с севера не поймёт немца с юга.
Немец с севера, который говорит на литературном языке, поймет немца с юга, который тоже говорит на литературном языке.
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|6.811, анонн (ok), 19:12, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Меньше верьте байкам Поймет, потому что на уровне непонимания диалектами уже ... текст свёрнут, показать
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|3.192, Alexey Chernyavskiy (?), 12:03, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Всегда присутствует этика.
Можно об этом не задумываться, или наплевать, и превратиться в "гениального ученного" у "главного злодея". Одним из тех, кто занимался созданием грузовика с будкой, с газовой камерой - известные мобильные газовые камеры. Либо занятную скульптуру в форме медного быка, в котором можно поджаривать провинившихся.
Но кстати, оба они от своих же изделий и погибли. Такова как правила судьба тех, кто забывает про этику.
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|4.274, sena (ok), 13:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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GPL позволяет извлекать выгоду из неё как нацистам, так и либералам, а также коммунистам и рабовладельцам. Программка на GPL может управлять печкой столовой детсада, так и печкой в концлагере. В лицензии нет ничего запрещающего. Нацист и SJW могут взаимовыгодно приносить пользу друг другу и всему остальному сообществу.
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|3.395, Памятник (?), 16:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Балаболить надо меньше что бы быть меритократом, на секундочку.
Так, к слову
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|4.479, Урри (?), 18:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почитайте уже наконец определение меритократии и не несите чушь.
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|1.6, Аноним (6), 08:14, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+43 +/–
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> неразрывно связана с борьбой за разнообразие, равенство и инклюзивность
ну вот, Столман и показал равенство и инклюзивность, так сказать.
Хотя, идеально было бы еслиб вместо Столмана партбилеты сложили Мак Говён вместе с гномом и всеми его SJW и вышли из FSF.
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|2.159, freehck (ok), 11:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Кстати, в Канаде поднимает голову движение в противовес SJW. Возможно, кого-то заинтересует. Может даже задонатит им кто-нибудь.
https://knife.media/intellectual-dark-web/
Как показывает практика, у общества есть запрос на позицию, противоположную "всеобщей солидарности и толерантности". Вот эти ребятки как раз об этом.
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|3.180, Аноним (860), 11:48, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Теперь весь мир стоит на краю, глядя в низ в чертово пекло, все эти либералы, интеллектуалы, сладкоголосые болтуны… И отчего-то вдруг никто не знает что сказать.
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|4.649, Michael Shigorin (ok), 23:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> И отчего-то вдруг никто не знает что сказать.
Ну почему, кое-кто говорит. Правда, до "слушайте теперь" до аудитории доходило совсем туго.
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|1.7, neAnonim (?), 08:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Джеффри Эпштейна часто посещал показы мод Victoria's Secret, принимал моделей в своём доме в Нью-Йорке и помогал начинающим моделям работать в компании."
На этом мог остановиться.
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|1.8, Аноним (8), 08:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+77 +/–
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>правдывающих сексуальные контакты Джеффри Эпштейна с несовершеннолетними
Враньё. Он писал в защиту Marvin Minsky. Также Столлман не писал, что секс с несовершеннолетними это хорошо, он писал, что не надо плохие поступки выставлять как ещё более худшие и называть Marvin Minsky насильником, т.к. в оригинальной статье из показаний жертвы явно не следовало, что Marvin Minsky применял силу по отношению к жертве.
>Столлман попытался переложить вину на несовершеннолетних жертв, добровольно согласившихся на сексуальные контакты за деньги
Опять враньё. Он не перекладывал, а предположил, что Marvin Minsky мог не знать, что жертву принуждают.
В таком виде лучше удалить эту "новость" или добавить в конце "я ненавижу Столлмана, пусть горит в аду".
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|2.34, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+28 +/–
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> В таком виде лучше удалить эту "новость" или добавить в конце "я
> ненавижу Столлмана, пусть горит в аду".
Ща, погодь. Все сторонники Столмана будут объявлены насильниками детей.
Тебя записали, меня записали. У вахтёров октобрефест.
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|2.51, Аноним (51), 09:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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в таком виде, на сколько я могу видеть, она соответствует посту Selam G. и это у нее проблемы с логикой
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|3.67, Аноним (8), 09:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В моём сообщении взяты цитаты как раз из поста Selam G. К сожалению, на этом ресурсе нельзя просмотреть историю правок новости. Первоначальная версия непонятно вообще откуда была взята и какой реальности она соответствовала.
|
|2.405, Памятник (?), 16:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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«I am skeptical of the claim that voluntarily pedophilia harms children. The arguments that it causes harm seem to be based on cases which aren't voluntary, which are then stretched by parents who are horrified by the idea that their little baby is maturing.»
RMS
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|3.688, Аноним (8), 06:34, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И? Как это высказывание Столлмана связано с моим постом или с первоначальной версией новости?
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|1.9, Аноним (9), 08:17, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+36 +/–
|
Блин! А как связаны его убеждения и технический пост в организации? Он же не в попечительском совете детского сада работал? И даже если бы и работал, то ни чём предосудительным не замечен. Мыслепреступление?
О! Есть идея! Давайте законодательно запретим использовать ReiserFS и вообще будем конфисковывать диски с ней и публично сжигать, потому как её разработчик капец как плохо себя вёл. Не, ну нужно же быть последовательными!
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|2.17, Ю.Т. (?), 08:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+28 +/–
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Если непонятно, в чём дело, то дело в деньгах. Старинная польская поговорка.
"Сообщества" (по свистку) поднимают шум, который вреден CV-кам актуальных менеджеров по раздаче денег. "На моей вахте деньги не поступали неправильным лицам". "Ваш Фонд больше не получит ни копья, если..."
Ну и кроме того, есть мнение, что кровавая диктатура Столмана давно должна была быть уничтожена.
Выдумал какие-то цифровые свободы (!) абстрактной (!) личности, вы подумайте. В то время как партия всё уже указала и постановила.
Такие дутые скандалы давно известный способ "мягкого" убирания неугодных лиц. Леви-Стросс и Ассандж -- что общего?
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|3.19, Аноним (9), 08:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Так это понятно. Но у меня, всё равно, на старости лет, неистово бомбит от уровня общественного лицемерия. Хотя, то что сам Столман активно топил за все эти "свободы" и "равные возможности" иронично, конечно. Постмодерн, как он есть.
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|4.28, Ю.Т. (?), 08:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну да. Но почему "лицемерия"?
Все делают то, за что взялись. И все понимают: "подставился -- обтекай".
Это на уровне сообществ и предводителей.
А простые люди честно сочувствуют (своим) несовершеннолетним, которые, согласимся, далеко не нормальные субъекты половых отношений, каким бы вызывающим ни было их поведение.
Потом поедут в Таиланд или куда там ещё -- и с тамошними несовершеннолетними вполне насладятся свободой от свободы.
И Гаррет-то прав -- подвешивать успех дела на одну фигуру -- опасно.
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|5.39, Аноним (9), 09:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Опять-таки, всё верно, но я не вижу где он подставился. Как связаны, не попадающие под уголовный кодекс, личные убеждения и возможность занимать ту или иную должность? Верно, никак. Тогда зачем эти товарищеские суды, письма разгневанных трудовых коллективов и разбирательства по партийной линии?
Порой кажется, что особо упоротые сталинисты, утверждающие, что СССР во всём был добрый и хороший, но просто немного опередил своё время не так уж и не правы. Верной дорогой идём, товарищи.
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|6.57, Ю.Т. (?), 09:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Опять-таки, всё верно, но я не вижу где он подставился.
Столман позволил себе *выразить* мнение, как бы отличающееся от того, "какое должно быть, о чем всем известно, но если нужно объяснять, то не нужно объяснять".
Это же Оруэлл выразил великолепно, хотевший писать о будущем СССР (где он не бывал ни разу), но написавший о Великобритании, и тем самым -- о любой культуре, вышедшей из англосаксонского протестантизма. Двоемыслие и самостоп.
И божок западной культуры -- контроль.
> Порой кажется, что особо упоротые сталинисты, утверждающие, что СССР во всём был
> добрый и хороший, но просто немного опередил своё время не так
> уж и не правы. Верной дорогой идём, товарищи.
Брэдбери 70 лет назад писал свой "451" в свободнейшей из стран и о свободнейшей из стран. Он неплохо провидел и "minor minor minorities", и подавление мнений.
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|7.72, myhand (ok), 09:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> хотевший писать о будущем СССР
И ЧСХ, таки написал!
> любой культуре, вышедшей из англосаксонского протестантизма
Да не протестантизм это (еще одна банальная надстройка вокруг экономики), а обыкновенный капитализм.
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|7.361, Аноним (344), 15:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Эпштейн был обвинен в торговле людьми (human traffic)
Смысл шумихи как раз в подмене темы.
> Лидеры фондов не могут себе такое позволить, вот
> его и убрали.
Он изнутри видел куда всё шло, стало быть раньше знал и лучше других. Очередная история Франкенштейна.
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|7.737, prokoudine (ok), 11:49, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты слишком правильно всё описываешь. Местным такое непонятно. Им надо, чтоб в праведном угаре мочили сжв и лгбт, тогда твоё мнение будет выслушано.
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|4.162, freehck (ok), 11:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но у меня, всё равно, на старости лет, неистово бомбит от уровня общественного лицемерия.
Где вы тут видите "общественное"? Общество погудит и забудет. Тут же фонду поступают прямые финансовые угрозы от его членов, того же Gnome например. Конечно, общество тут тоже имеет прямое отношение к делу: именно оно развязывает руки заинтересованным лицам и даёт им повод действовать. Но общество в последствиях винить не надо.
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|2.37, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Блин! А как связаны его убеждения и технический пост в организации? Он
> же не в попечительском совете детского сада работал? И даже если
> бы и работал, то ни чём предосудительным не замечен. Мыслепреступление?
Билл уплотил. У него наконец-то получилось. Поднимет бокал с Эпштейном на лолита-экспересе....
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|5.363, Аноним (344), 15:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "Помер тот, помрет и этот" (ц)
Ну да. Теперь Рихард им не нужен.
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|2.90, Ordu (ok), 10:01, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как связаны его убеждения и технический пост в организации?
Президент -- это не технический пост. Это менеджмент и PR. Или если по русски, то управление организацией и взаимодействие с внешним миром от имени организации.
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|2.135, Клыкастый (ok), 10:56, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Блин! А как связаны его убеждения и технический пост в организации?
Он должен соответствовать высокому званию строителя...
> Давайте законодательно запретим использовать ReiserFS и вообще будем конфисковывать диски с ней и публично сжигать
Нет. Ты не понимаешь. "Законодательно" это террор, давление и тоталитаризм. А вот когда оно "само" - это всё норм. Просто люди, которые ведут себя неправильно и неправильно говорят будут исчезать. Сначала - из медиа. Потом - совсем. Потом будут исчезать те, которые спрашивают "а помните...". Да что я рассказываю, Оруэлл уже всё описал. Смешно конечно получилось, что те кто кителёк генералиссимуса к Большому Брату прикидывают теперь в авангарде на пути туда и далее...
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|2.205, Адекват (ok), 12:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы подождите, сэр, лет через 20 будут сажать если у вас в ОС есть средства шифрования. И да, все пароли в /etc/shadow будут в отрытом виде.
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|3.332, Аноним (326), 14:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В каком смысле "будут"? Фашизм никуда не уходил. А что не всех подряд, так это недоработка.
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|2.313, SR_team (?), 14:28, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мыслепреступление
он их высказал, а они не совпадают с генеральной партией - наказать, опустить и обоссать, чтобы у других даже мыслей подобных не было.
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|2.349, Аноним (349), 15:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А как связаны его убеждения и технический пост в организации?
Добро пожаловать в реальный мир и в 2019 (точнее, в 2016+) год, что я могу ещё сказать? Подробнее, сейчас в северной америке (в европе пока не везде так, вопрос 3-5 лет) любое высказывние, отклоняющееся от генеральной линии феминистической партии или выдвинутое обвиненние в харассменте автоматически означает запрет на любое трудоустройство и членство в любых орагнизациях.
> Давайте законодательно запретим использовать
Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться, даже если были высказаны с сарказмом.
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|2.23, iPony129412 (?), 08:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Абсолютно верно написал, до многих местных это не доходит.
Им проще иметь "Золотых телёнков" и героев.
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|2.35, myhand (ok), 09:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все должны взять под козырек и оттоптаться. Так что это только начало...
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|6.750, Аноним (202), 12:28, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А он ещё и раб микрософта!
http://techrights.org/2012/11/05/matthew-garrett/
Garrett a Microsoft Apologist
"Garrett had become a Microsoft apologist before he started personal insults against Free software proponents and notable Linux developers. He helps the embrace and extend endeavours at Microsoft (see some truths in this post about TypeScript), portraying opposition to it as the problem. Shame really."
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|3.408, myhand (ok), 16:48, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Опеннет в репертуаре. А вот ссылку на Мишу Вербицкого быстро покоцали. Шигорины с роскомнадзором Мишу не одобряют.
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|4.624, Michael Shigorin (ok), 22:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А вот ссылку на Мишу Вербицкого быстро покоцали.
> Шигорины с роскомнадзором Мишу не одобряют.
Эээ... если что, я не в курсе, см. лог умодерирования.
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|1.11, Грусть (?), 08:18, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> And now I’m receiving far too much abuse in the comments (which I’m trashing). Closing the comments.
Толерализм на марше.
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|1.13, ryoken (ok), 08:23, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+66 +/–
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Пущай RMS новый фонд организует, только пожёстче уже. Всяких меньшинств и пр. чушь, которая повылезала - чтоб сразу отфутболивать.
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|3.433, user (??), 17:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давно пора, чтобы дети не страдали. Технологии позволяют всё нарисовать и даже сделать педороботов. Кто против - тот Мизулина.
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|5.627, myhand (ok), 22:46, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Давно уже в едре оппозиционирует. А мож уже и "самовыдвиженка", хз
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|2.21, Аноним (21), 08:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Столлман не Вася с колхоза, который бухает, а видный человек. Там вообще нужно фильтровать свой базар.
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|3.471, Крейг (?), 18:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Базар фильтровать" - вы настолько привыкли к паханату, что переносите его обычаи как должно на менее больные модели обществ?
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|4.621, Michael Shigorin (ok), 22:35, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> "Базар фильтровать" - вы настолько привыкли к паханату,
> что переносите его обычаи как должно на менее больные модели обществ?
Эээ... это "махровый поздний совок" (ц) Кубушин о штатах пятнадцатилетней ещё давности -- "менее больная модель"?
Да там бы сейчас даже та самая итальянская мафия в качестве госорганов была -- и выглядела тоже! -- куда более вменяемой, чем кишмиш из фриков и отморозков с редчайшими вкраплениями тех, кто хоть немного боится, например, ядрёной войны...
|
|1.22, Аноним (22), 08:39, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вот он шанс России. Срочно надо учредить организацию про свободное ПО и предложить Ричарду ее возглавить.
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|2.84, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:55, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Вот он шанс России. Срочно надо учредить организацию про свободное ПО и
> предложить Ричарду ее возглавить.
Пусть руководит Пенсионным Фондом !123
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|4.371, Аноним (344), 15:45, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Если он русофоб, то почему ездил в Москву недавно?
Поляну пробивал, что бы спокойно уйти.
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|3.620, Michael Shigorin (ok), 22:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Ты что, Столлман же русофоб.
Не замечал за ним именно русофобии, а вот из рук вон плохое понимание того, во что вообще вляпывается своими высказываниями -- как раз видел.
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|1.33, DerRoteBaron (ok), 09:02, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Забавно, что суть то, за что в политике топил RMS, его в итоге и довело до вынужденного ухода
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|2.66, mumu (ok), 09:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Довели его гномеры. Никто из адекватных людей на него бочку не катил. Но за гномерами стоят бабки всяких редхатов и убунт
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|Часть нити удалена модератором
|3.799, Аноним (796), 16:34, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только адекватные люди GNOME уже давно похоронили и ждут второго пришествия
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|2.88, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:58, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Забавно, что суть то, за что в политике топил RMS, его в
> итоге и довело до вынужденного ухода
Хочешь сказать, он топил за.... денежки Билла???
Чёт не могу проследить ход твоих мыслей. Объясни?
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|3.121, DerRoteBaron (ok), 10:36, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ричард активно топил за все хорошее против всего плохого, то есть за все справедливое против любой несправедливости.
И тут, какая ирония, оказалось, что несправедливость нахождение его, такого horrible man, во главе организации за все хорошее против всего плохого в ПО, и он должен быть removed за высказывание своего вполне логичного на этот раз, но "неправильного" мнения.
P.S. извините за то, что не смог отказать себе в цитировании сего опуса
https://medium.com/@selamie/remove-richard-stallman-fec6ec210794
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|5.451, Вася (??), 17:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сходите на рынок и прикупите аргументов, если в голове кончились.
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|4.696, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:00, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ричард активно топил за все хорошее против всего плохого, то есть за
> все справедливое против любой несправедливости.
Это аж 4 гепюр-обобщения в 2 строках. Почитай в интенетах про логические ошибки.
Если _это_ твои аргкменты, то источник бредо-результатов "рассуждений" понятен.
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|3.902, sena (ok), 15:58, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Забавно, что суть то, за что в политике топил RMS, его в
>> итоге и довело до вынужденного ухода
> Хочешь сказать, он топил за.... денежки Билла???
> Чёт не могу проследить ход твоих мыслей. Объясни?
Вообще говоря, DerRoteBaron в чём-то прав. Не всё SJWшное было чуждо Ричарду нашему Столману. Вот например свеженькое
https://stallman.org/articles/genderless-pronouns.html
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|1.40, Аноним (36), 09:10, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
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У меня такое чувство, что это было спланировано и хорошо организовано. Теперь на пост президента посадят "своего" человека, который медленно [морально] разложит движение Open Source и фонд FSF. Хорошо сработано, нечего сказать.
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|2.92, Ordu (ok), 10:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Столлмана обманом вынудили влезть в дискуссию о сексе с несовершеннолетними, и он бедолага не знал, насколько это скользкая тема, поэтому слушал чьих-то подсказок о том, что надо говорить. Так?
Или как по твоему это было сорганизовано?
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|3.124, Аноним (124), 10:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
просто Столман хотел рассмотреть ситуацию с точки зрения логики а не того что ме... текст свёрнут, показать
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|4.207, x3who (?), 12:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> возможно Столман хотел показать
Он же опытный лектор, если бы он хотел что-то показать - мы бы не гадали сейчас что именно он хотел показать.
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|5.322, Аноним (124), 14:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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все относительно, умный человек понял одно, а глупый совсем другое
а теперь дайте глупому человеку рупор и пусть он расскажет о лекции и лекторе все что он думает
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|6.389, x3who (?), 16:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> все относительно, умный человек понял одно, а глупый совсем другое
Ну это именно то, что и учитывает опытный лектор - культурную разницу аудитории, может ли там оказаться глупый слушатель, ведь дураку или представителю другой культуры тоже можно всё разжевать, только времени больше уйдёт.
Впрочем, вы по-любому правы - девочка эта не была частью аудитории, которой писал Столман. Ей там кто-то сказал, что мол Столлман эвона чо пишет. Думаю, если бы он ей писал, то написал бы иначе как-нибудь :)
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|4.605, Ordu (ok), 22:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> просто Столман хотел рассмотреть ситуацию с точки зрения логики
Я не знаю чего он хотел, я просто пытаюсь понять, кто и как при этом его подставил. Кто его за язык тянул лезть со своей логикой в столь взрывоопасную тему?
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|5.609, myhand (ok), 22:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я не знаю чего он хотел, я просто пытаюсь понять, кто и
> как при этом его подставил.
Думаю, в ближайшие полгода это будет очевидным. Вон, там уже в новом директоре
кой-чьи ушки торчат.
> Кто его за язык тянул лезть
> со своей логикой в столь взрывоопасную тему?
Логика у него обычная, формальная. А "лезть" заставило, вероятно,
элементарное уважение к коллеге/учителю. Что тут непонятного-то?
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|7.698, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:08, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Логика у него обычная, формальная.
> Не-а, очень во многом именно эмоциональная, как и мнение об этике.
_Нормально_ у него всё с логикой, эмоциями, этикой.
На фоне расстрельных зондер-команд феми-зомби-шови- и проч. и проч. "блоггеров" и нюз-райтеров -- просто ангел и дух святой.
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|6.665, Ordu (ok), 00:05, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Думаю, в ближайшие полгода это будет очевидным. Вон, там уже в новом директоре кой-чьи ушки торчат.
Совершенно идиотская методология, то есть она замечательна для созданий теорий заговоров: из любого упавшего яблока можно сделать ещё одну теорию заговора, следуя такой методологии, но тебе самому-то не кажется это идиотизмом?
> А "лезть" заставило, вероятно, элементарное уважение к коллеге/учителю.
То есть выходит, кто-то манипулировал уважением или коллегой/учителем? Я не вижу другого способа создать такую ситуацию, чтобы через неё снять Столлмана.
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|7.700, myhand (ok), 09:13, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Думаю, в ближайшие полгода это будет очевидным. Вон, там уже в новом директоре кой-чьи ушки торчат.
> Совершенно идиотская методология, то есть она замечательна для созданий теорий заговоров
Для создания теорий заговоров, по идее, никакие факты не нужны и ждать их категорически противопоказано. Но может быть, конечно, я что-то не понимаю.
>> А "лезть" заставило, вероятно, элементарное уважение к коллеге/учителю.
> То есть выходит, кто-то манипулировал уважением или коллегой/учителем?
Вряд-ли это могло быть направлено против конкретного человека.
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|8.823, Ordu (ok), 22:47, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В любой теории заговора есть хотя бы один факт Или хотя бы отрицание факта Без... текст свёрнут, показать
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|3.133, pripolz (?), 10:55, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Столлмана обманом вынудили влезть в дискуссию о сексе с несовершеннолетними, и он бедолага не знал, насколько это скользкая тема, поэтому слушал чьих-то подсказок о том, что надо говорить. Так?
+.
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|3.195, timur.davletshin (ok), 12:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мужик от рождения девственник, если в связях с бабами не был замечен, то таковым и остаётся. Столлмана с бабами не видели.
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|4.204, Аноним (202), 12:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Столлмана с бабами не видели.
Ну так его и в процессе дефекации не видели.
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|5.212, timur.davletshin (ok), 12:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>>Столлмана с бабами не видели.
> Ну так его и в процессе дефекации не видели.
Т.е. в туалет он понюхать ходит?
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|6.246, Аноним (202), 12:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так может он и постель не только для сна использовал? Или вы свечку держали?
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|4.213, тоже Аноним (ok), 12:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сэм Вильямс, биограф Столлмана, таки видел его встречающимся с некоей Сарой.
Впрочем, если ваши интересы лежат столь низко, чтобы всерьез это обсуждать - занимайтесь этим сами, я пас.
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|5.220, timur.davletshin (ok), 12:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Сэм Вильямс, биограф Столлмана, таки видел его встречающимся с некоей Сарой.
> Впрочем, если ваши интересы лежат столь низко, чтобы всерьез это обсуждать -
> занимайтесь этим сами, я пас.
Ещё один, не понимающий в сарказм и иронию. Где ж вас, таких серьёзных, только и берут.
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|6.224, тоже Аноним (ok), 12:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ещё один, не понимающий в сарказм и иронию
Вам какой-то негодяй подсунул совершенно неправильный словарь. Это называется "наброс".
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|1.46, myhand (ok), 09:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мда. Возможно, дядинька не просто ездил в M$ побазарить, а ему сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. И он таки отказался...
Теперь никакие припар^W"Kind Communication Guidlines" FSF уже не помогут. Будут всех неугодных строить, CoC во все поля. Пластмассовый мир победил...
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|2.449, Канифоль Патрика (?), 17:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Следуя ваше конспирологии, он таки не отказался, а сейчас просто расчистил себе дорогу в новую должность. Вот это было бы умно.
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|3.541, myhand (ok), 20:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, пока мы имеем только факты ухода с должностей. Так что моя конспирология менее конспирологична чем ваша.
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|1.49, Аноним (49), 09:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Столлман недостоин быть лидером движения. Не потому, что перекладывал вину на девочек - они действительно виноваты, все, даже дети знают, что проституция и педофилия - это плохо. А потому, что не смог отстоять себя и свой пост. Если он не смог отстоять даже своё частное мнение, то как он сможет отстаивать интересы организации?
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|2.527, Anonimous (?), 19:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В США никто не может отстоять своё мнение в таких ситуациях. Какой бы жесткий и волевой руководитель не был, а стоит лишь прозвучать в его адрес обвинению в расизме/сексизме/гомофобии/харассменте - так он сразу же начинает униженно каяться, извиняться, посыпать голову пеплом, и уходит со своего поста. Видимо, защищаться в таких случаях просто не положено...
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|3.545, Аноним (49), 20:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>стоит лишь прозвучать в его адрес обвинению в расизме/сексизме/гомофобии/харассменте
Обвинение - в суде, а балабольство SJW обвинением в суде не является, и в суд они не идут, ибо им там покажут, где их место и ещё заплатить все издержки заставят. Поэтому на них можно ложить прибор. Или я чего-то не понимаю?
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|4.791, Аноним (791), 16:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А пример Мэла Гибсона высказывавшийся по не такой больной теме сейчас, ничему не научил? Или Мэл самолично на десяток лет решил от всего и вся отказаться без суда и следствия? А чем закончилось дело с Кевином Смитом? В суд не пойдут - трижды хаха. Есть такой Джессика Янив, догадайся кто ему с радостью выдает денег на адвокатов, и хватит ли тебе денег на адвокатов.
А так, можешь положить. Только не удивляйся если на следующей же день окажешься на помойке. И десятки лет на попытки всё исправить.
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|4.810, Anonimous (?), 18:58, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема в том, что к этому балабольству прислушиваются. Можешь положить болт, но тебя всё равно уволят, а потом ещё и никуда работать не примут. Потому что SJW своих жертв загоняет до последнего, громко обвиняя каждую компанию, которая рискнёт их принять, в поддержке сексизма, расизма, гомофобии, и т.д. Вплоть до уличных акций перед офисом, призывов к бойкоту, и поиска компромата на руководителей этой компании. Видимо, выигрышной стратегией в таких ситуациях является публичное покаяние (даже если ты ни в чем не виноват) и добровольный уход, в надежде на то, что SJW примут твои извинения, простят, и не станут продолжать травлю.
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|5.812, myhand (ok), 19:22, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можешь положить болт, но тебя всё равно уволят, а потом ещё и никуда работать не примут.
Есть и плюсы от SJW. КНР как раз науку двигает. Так что приземляться есть куда, если действительно хорош.
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|1.50, Ilya Indigo (ok), 09:23, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Капец... То Из Мозилы выперли за подобное, то Столмана... я думал у него нервы крепче.
Ему нужно было просто положить болт на гном!
Это была явная провокация и подстава!
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|2.60, Аноним (49), 09:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Двачую. И добить его, переписав GTK-приложения от проекта GNU на Qt.
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|3.122, Ilya Indigo (ok), 10:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Из мозиллы выперли не за подобное.
Скандал на сексуальной почве каких-то 3.14дарасов которых вместо того чтобы послать куда это все нормальные люди делают, великодушно приняли их просьбу, и послали того. кто делал полезное дело!
Это по-вашему не подобное?
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|4.730, prokoudine (ok), 11:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Напоминаю, что Айк запомоился на финансовой поддержке дискриминационного законопроекта, запрещающего однополые браки в Калифорнии.
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|5.733, myhand (ok), 11:41, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, Шигорин, оказывается, однополые браки одобряе... Какой шалун!
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|6.859, artenox (?), 10:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я к "шлюхам" нормально отношусь. Это такая же работа, почестнее даже политики будет.
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|7.863, Ilya Indigo (ok), 11:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А я к "шлюхам" нормально отношусь. Это такая же работа, почестнее даже
> политики будет.
Шлюха - это не работа!
Шлюха - это образ жизни!
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|6.877, artenox (?), 14:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот геев я не люблю. Не за гомосексуальность, а за их поведение. Типичные SJW-эгоисты. Хотя, встречались среди них и нормальные.
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|5.790, ffirefox (?), 16:06, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А теперь давай из этой фразы уберём субъективное толкование (в виде слова "дискриминационного" т.к. любой закон есть насилие (в т.ч. дискриминация) одной части общества над другой) и цель "однополые браки". Получим:
Напоминаю, что Айк запомоился на финансовой поддержке законопроекта, запрещающего в Калифорнии.
Теперь за любую поддержку законопроектов, которые _предлагают_ что-то запретить в Калифорнии, любого можно попросить с работы? Он законными методами отстаивал своё мнение? Не давал представителям другого мнения отстаивать своё мнение?
Не кажется ли Вам, что Вы не там дискриминацию (а точнее травлю) увидели.
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|6.825, prokoudine (ok), 23:11, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А теперь давай из этой фразы уберём субъективное толкование (в виде слова
> "дискриминационного" т.к. любой закон есть насилие (в т.ч. дискриминация) одной части
> общества над другой) и цель "однополые браки".
Это охрененная логика.
Путем такого же умозаключения получаем:
Закон, устанавливающий наказание за изнасилование, дискриминирует насильников.
Закон, устанавливающий наказание за воровство, дискриминирует воров.
Закон, устанавливающий наказание за убийство, дискриминирует убийц.
Ты как там, не опух?
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|5.824, anonymous (??), 23:05, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы идейный? Я таким был в 20 лет. Вам, судя по фото, поболе будет.
Он нарушил какой-то закон, поддерживая законопроект? Нет? Тогда в чем проблема?
Давайте тогда увольнять всех, чье мнение не совпадает с сиюминутным дискурсом. Блюсти, так сказать, чистоту рядов. Выступит какая-нибудь женщина и мать на местном аналоге комсомольского собрания, и можно ставить крест на дальнейшей карьере.
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|7.828, anonymous (??), 23:50, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Я обыкновенный.
Сдается мне, что ты застрял на восприятии Запада на уровне этак середины 90-х годов: все добрые и справедливые, никто никого не подсиживает, за кулисами тишь и гладь, пони, радуги.
> Активная часть общества
Ну да, комсомольский актив в количестве полутора рыл, проводящий линию партии.
> Этот дискурс не является сиюминутным
10 лет назад такого нельзя было представить.
> Это, конечно, неприятно
Довожу до вашего сведения, что гражданин Пупкин слушает вражеские голоса, читает ПастернакА и вообще какой-то подозрительный.
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|4.211, Аноним (211), 12:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Та просто Прокудин за геев. Точнее он говорит, что его отношение к человеку не меняется в зависимотси от его сексуальных предпочтений.
А вот если бы Прокудин узнал, что его друг спит с малолетними девочками, то чтобы он сделал?
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|5.727, prokoudine (ok), 11:16, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Та просто Прокудин за геев.
Нет.
> Точнее он говорит, что его отношение к
> человеку не меняется в зависимотси от его сексуальных предпочтений.
Всё ещё врёшь.
> А вот если бы Прокудин узнал, что его друг спит с малолетними
> девочками, то чтобы он сделал?
Двое людей, достигших возраста согласия, могут по обоюдному согласию делать друг с другом в постели что угодно. Не моё дело.
Кто-то один не достиг возраста согласия -- в тюрячку.
Не по обоюдному согласию -- в тюрячку.
Соблюдать закон очень просто, как видишь.
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|6.793, ffirefox (?), 16:21, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Ваших словах пропущен главный момент:
доказательство в суде и судебное решение.
В противном случае это произвол. Более того, давление на человека за публичное высказывание своего мнения тоже как бы тюрячка? Если я не ошибаюсь, это первая поправка к конституции США? Какой там её вес в наказании за нарушение?
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|7.795, prokoudine (ok), 16:28, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В Ваших словах пропущен главный момент:
> доказательство в суде и судебное решение.
Это само собой размуеется, потому и пропущено.
|
|3.613, Michael Shigorin (ok), 22:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Из мозиллы выперли не за подобное.
В некотором смысле всё-таки за подобное -- за высказывание собственного мнения... вне зависимости от того, что Айку досталось за поддержку семьи, а Столману -- за поддержку еврея-сутенёра для педофилов-демократов. Ну, в пупе демократии с первейшей поправкой и прочей показушной ерундой.
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|4.729, prokoudine (ok), 11:21, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Айку досталось за поддержку семьи
Нет, он делал не это.
> а Столману - за поддержку еврея-сутенёра для педофилов-демократов.
Снова нет, он выступил с оправданием Минского, а не Эпштейна.
Алсо, твоё навязчивое стремление всюду приплести пятый пункт уже не доставляет так, как раньше. Выдумывай что-то новое, ещё более гротескное и мерзотное.
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|5.732, myhand (ok), 11:39, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> а Столману - за поддержку еврея-сутенёра для педофилов-демократов.
> Снова нет, он выступил с оправданием Минского, а не Эпштейна.
Таки нет. Он и Минского-то, собственно, не оправдывал. Просто призвал
журнашлюх и их читателей элементарной порядочности придерживаться и
не выдумывать обвинений, которых даже в исходном заявлении ТП нету.
> Алсо, твоё навязчивое стремление всюду приплести пятый пункт уже не доставляет так,
> как раньше.
Почему?! Лучше подбрось - пусть Миша раскочегарится, он особенно хорош, когда
начитает диагностировать пятый пункт по интернету.
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|7.760, myhand (ok), 13:27, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Таки нет. Он и Минского-то, собственно, не оправдывал.
> Ввиду корявости написанного Столлманом возможны разночтения. Если твоего
> знакомого обвиняют в педо
Ну какие, нафиг, разночтения? Журнашлюхи обвинили Минского в изнасиловании. Такого
даже в показаниях ТП - не было.
> а ты говоришь "не, погодите, но вполне же можно
> предположить, что она изображала, что она по собственному желанию подкатила" (к
> семидесятилетнему мужику, лол)
Почему нет? Это называется проституция. Сколько там могло быть кобыле - на глаз
можно было и не понять. 17 или 21...
Повторюсь, речь не об истинности показаний этой кобылы (в которых через
предложение "я не знаю, я не помню"), а о принуждении со стороны конкретного
человека. Которого даже по словам "потерпевшей" - не было.
|
|7.768, myhand (ok), 13:56, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> семидесятилетнему мужику, лол
Просто Минскому не повезло - умер. А историю про то как ее изнасиловал Хокинг - общественность, наверное, таки не поняла бы...
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|2.171, Pzixel (?), 11:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ему свои же не простят разрыва отношений с организациями уровня гнома и очень скоро остался бы столлман один в своем фонде.
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|3.177, Ilya Indigo (ok), 11:46, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ему свои же не простят разрыва отношений с организациями уровня гнома и
> очень скоро остался бы столлман один в своем фонде.
Он начинал с того, что пощёл в одиночку против принципа корпораций!
А тут какие-то 3.14драсы из гнома..,
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|4.273, Аноним (272), 13:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И какой отсюда самы простой и логичный вывод? Ричард сам хотел уйти.
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|2.340, Аноним (340), 14:58, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Краткий перевод:
Известного (в узких кругах) разработчика изгнали из сообщества СПО.
|
|1.62, Аноним (62), 09:36, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
раньше я спокойно относился к топящим за равноправие и тд.
теперь я их ненавижу
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|2.210, x3who (?), 12:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> раньше я спокойно относился к топящим за равноправие и тд.
теперь я их ненавижу
Ну вот зачем ты это написал? Теперь гомосеки станут докапываться до опеннетовских анонимов..
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|3.612, Michael Shigorin (ok), 22:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> раньше я спокойно относился к топящим за равноправие и тд.
Собственно, проблема с ними не столько в декларациях, сколько в том, что сами они даже не собирались выполнять то, что другим впаривают. Типа, позитивная дискриминация у борцов с дискриминацией.
> Теперь гомосеки станут докапываться до опеннетовских анонимов..
Комоды с острыми серпами встанут на защиту опеннетовских анонимов :-)
|
|2.630, Гентушник (ok), 22:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из огня да в полымя. Просто не нужно слушать фанатиков, они есть по обе стороны баррикад.
Вон кстати выше уже про движение Intellectual Dark Web писали.
|
|1.63, тоже Аноним (ok), 09:36, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> "Одна из стратегических целей GNOME Foundation - быть примерным сообществом в отношении разнообразия и интеграции различных представителей общества"
И животноводство!
Надеюсь, теперь в обязанностях президента Фонда СПО будет прописано обязательное уклонение от дискуссий по поводу грязного белья.
Прочим фондам и сообществам тоже стоило бы задуматься о защите своих интересов от избитых, но по-прежнему эффективных политических приемчиков.
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|2.71, Аноним (49), 09:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Нет, не нужно. Нужно прописать обязанность лидера проекта никогда не идти на попятную под давлением SJW.
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|3.87, тоже Аноним (ok), 09:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Нет, не нужно. Нужно прописать обязанность лидера проекта никогда не идти на попятную под давлением SJW.
Вздор. Единственный способ бороться с подобными трюками - не давать повод. Идиотов всегда будет больше и громче, борьбу с ними нельзя выиграть, ее можно только предотвратить.
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|4.123, имя_ (?), 10:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Loud minority, их не больше, просто они активнее и громче.
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|5.131, тоже Аноним (ok), 10:54, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Loud minority, их не больше, просто они активнее и громче.
В склоке их всегда будет больше.
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|5.397, тоже Аноним (ok), 16:26, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ваше молчание будет использовано против вас.
С угрожающим видом сказала лисица вороне.
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|4.608, Michael Shigorin (ok), 22:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Единственный способ бороться с подобными трюками - не давать повод.
В каком месте это способ, если идиоты могут счесть поводом даже молчание -- мол, красноречивое?
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|5.693, тоже Аноним (ok), 08:38, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> В каком месте это способ, если идиоты могут счесть поводом даже молчание -- мол, красноречивое?
Для того, чтобы натягивать такие поводы, нужно уже иметь немалое влияние.
Вот применительно к этому случаю - вы правда считаете, что закрытый рот Ричарда мог привести к таким же последствиям?
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|2.78, Аноним (48), 09:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Ну Гном это худшее ДЕ из всех возможных, с чего это ГНОМ является авторитетом?
|
|1.70, Аноним (70), 09:42, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Поведение, несовместимое с моральным кодексом строителя коммунизма! Рабочие коллективы возмущены. Товарищ Штольман проработан на партсобрании, и положил партбилет на стол.
Присмотритесь к своим проектам, в заголовке которых написано GPLv2 or later, GPLv3 or later. Возможно, вас эта надпись "or later" начнёт вскоре тяготить.
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|2.106, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Присмотритесь к своим проектам, в заголовке которых написано GPLv2 or later, GPLv3
> or later. Возможно, вас эта надпись "or later" начнёт вскоре тяготить.
Пока она тяготит тебя и Микрософт.
Неплохо!
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|4.731, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:30, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Перечитай ещё разок, может поймёшь.
Я перечитал ещё три раза.
Теперь у меня есть четыре _совершенно противоположных_ интерпретации
твоих недоговорочек-двусмысленносей.
Согласен! Надо было сразу _не_ разговаривать со своими фантазиями в твоих недотекстах.
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|2.116, Аноним (116), 10:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Присмотритесь к своим проектам, в заголовке которых написано GPLv2 or later, GPLv3 or later. Возможно, вас эта надпись "or later" начнёт вскоре тяготить.
А тебя кто-то заставляет это "or later" использовать?
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|3.365, Аноним (187), 15:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До сего дня "or later" было хорошей практикой. А теперь неизвестно, что там SJW напишут в GPLv >3. Поскольку GPLv3 уже не изменить/не испоганить, то её точно надёжно можно использовать.
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|1.73, mumu (ok), 09:43, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Чистокровные американские политические методы.
Кто громче кричит "Ведьма!", тот и прав...
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|2.117, Аноним (141), 10:33, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду...
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото.
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|2.94, ыы (?), 10:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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ЛГБТ любят только ЛГБТ. Очевидно же...
Если бы нормально-ориентированные люди, не ЛГБТ, любили ЛГБТ - они очевидно тоже были бы ЛГБТ.
Но они не такие...
|
|2.139, тоже Аноним (ok), 11:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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> Почему ЛГБТ тут не любят? У нас свободная страна и ПО свободное
Мудаков не любят. Их уверенность, что ЛГБТ их как-то оправдывает - один большой фарс.
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|2.607, Michael Shigorin (ok), 22:14, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему ЛГБТ тут не любят? У нас свободная страна и ПО свободное
Вот поэтому и не любят -- не обязаны любить извращенцев и уродов, паразитирующих на обществе.
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|1.89, ыы (?), 09:58, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А вот не ездил бы в Микрософт - и никто бы не вякнул даже..
|
|1.93, Аноним (21), 10:10, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь ещё Линуса с поста скинуть и можно с чистой совестью переходить на винду.
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|2.99, йййй (?), 10:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рано или поздно это случится, и управлять развитием крупных открытых проектов начнут корпорации. Все вернется на круги своя.
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|3.102, ыы (?), 10:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С пробуждением! Оно и сейчас управляется корпорациями... :)
Кто разработку оплачивает- того и тапки...
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|1.96, Аноним (96), 10:13, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В тред могут ворваться японцы и показать возраст в своей стране, закрепленный на государственном уровне законами страны внезапно.
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|2.100, ыы (?), 10:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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когда закрепляют внезапно это всегда кончается нехорошо...
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|3.107, Аноним (96), 10:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну в общем вы погуглите возраста в разных странах мира, можно сделать неожиданные открытия.
Конечно, ни кто не пытается оправдать насилие. И в общем Столман то как раз, как становится понятно из статьи, просто в прямую против насилия. И это правильно. А происходящее похоже знаете на то что те кому он не нравился вдруг начали "блажить", прицепившись к слову и началось...
Иными словами видимо неудобного чувака ушли, извратив его слова сделав его чуть ли не оправдателем насилия в сутиации.
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|4.142, ыы (?), 11:02, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Ну в общем вы погуглите возраста в разных странах мира, можно сделать неожиданные открытия.
Вот поезжайте в те страны и там выступайте!
И кивать на то что где-то там что-то другое - не надо. Поезжайте куда-то туда и там делайте свои маленькие открытия.
А тут - есть закон. И возраст - вполне определенный. Тутошними законами определенный.
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|6.347, ffirefox (?), 15:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свободного толерантного индивидуума в толпе единомышленников против одного не согласного с их мнением.
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|5.606, Michael Shigorin (ok), 22:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну на югах чисто биологически созревание раньше происходит, та же Мата Хари была ещё тем примером... с другой стороны, в "типа цивилизованных" странах срок пребывания в тех же школах-институтах и подобных "мягких зонах" всё растёт и растёт, что всё так же не помогает вылупившимся из них великовозрастным инфантилам таковыми не становиться.
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|6.614, myhand (ok), 22:26, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ну на югах чисто биологически созревание раньше происходит
Это вы в Библии что-ли такое опупенное биологическое открытие сделали, наряду с 1k-летними мафусаилами?
> в "типа цивилизованных" странах
> срок пребывания в тех же школах-институтах и подобных "мягких зонах" всё
> растёт и растёт
Объем научного знания растет еще быстрее.
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|7.704, тоже Аноним (ok), 09:49, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объем научного знания растет еще быстрее.
Осмотритесь вокруг. Большой ли объем научного знания несут в голове люди, которые нас окружают?
Кроме того, нынешнее 11-летнее образование отличается от советской 10-летки в основном удлиненным начальным звеном. Нужно ли напоминать, какой объем "научных знаний" дает начальная школа?
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|2.181, Аноним (181), 11:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, на государственном уровне-то он, конечно, закреплен, да только вот законами всех отдельных префектур устанавливается другой возраст, много выше.
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|2.110, Аноним (96), 10:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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предлагаю вам это делать где-нибудь в другом месте, здесь приличный ресурс.
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|2.225, Аноним (225), 12:31, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уничтожение firefox путём изгнания Брендана Айка это конечно песец. Результатом реформ стал захват всего сегмента веб-приложений движком Хромиума от Гугла, где нет места веб-стандартам. Теперь даже сторонний бинарный плагин не подключишь.
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|3.282, Пц (?), 13:48, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"According to the Firefox Public Data report by Mozilla, active monthly count of Desktop clients has decreased from around 310 million in 2017 to 260 million in 2019." Каждый пятый пользователь сдристнул.
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|4.533, Аноним (343), 19:44, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Личностные персоналии верхушки на это никак не влияют. Браузеры идут одним напровлением, что с ним, что без него.
|
|3.549, Аноним (49), 20:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Захват рынка хромом - результат не ухода Айка, а результат рекламной компании гугла. Просто на что есть средства у гугла - на недополучение части рекламной прибыли путём эксплуатации рекламной сети для рекламы своих продуктов, на агрессивную рекламу на биллбордах и по зомбоящику, на масштабный подкуп разработчиков программ чтобы они бандловали хром и получали за каждую установку - на это деньги не у каждой корпорации есть. Уверен, что в продвижение Хрома вбуханы миллиарды, что больше всего годового бюджета мозиллы.
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|4.663, AlexYeCu_not_logged (?), 23:43, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а результат рекламной компании гугла
Карго-культ в Мозилле — тоже рекламная кампания Гугля? Все эти Австралисы, планшетные меню, полукруглые вкладки, кнопка-гамбургер в правой части окна?
Толерантность, выражающаяся в готовности облизывать лгбт-шников в ущерб остальным пользователям?
Набор быдлокодеров, дропающих поддержку alsa?
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|2.351, ffirefox (?), 15:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не старайся. Сделай скрипт и посчитай: за какое мнение больше стонов там и правда.
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|1.103, Аноним (124), 10:16, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Нил МакГоверн, исполнительный директор организации GNOME Foundation, отправил письмо в Free Software Foundation с просьбой об прекращении своего членства в FSF.
все, долго терпел, настало время удалить gomne и наконец прекратить своё членство с ним.
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|1.113, Нанобот (ok), 10:28, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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покинул пост президента фонда СПО по причинам, никак не связаным с СПО…
да если б у нас политики по таким мелочам с постов уходили, у нас бы вообще там никого не осталось
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|2.118, Аноним (96), 10:33, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вот тут ни у кого не возникло мысли что подобные радикальные ситуации лишают людей в принципе свободы слова? Т.е. чуть-чуть тебя могут понять не так и уже никакие объяснения не спасут. Набросятся и растерзают. Свобода слова? Кхм.
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|3.476, Канифоль Патрика (?), 18:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому нужна свобода слова? Нам нужна свобода кода! Столлман топит за это. Но погорел на своей узколобости, не понимая, что его эфемерный самопровозглашённый островок "свободы" окружает море-окиян обычного человеческого гогна. Этим гогном его и накрыло. Вместе с его "свободой кода".
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|4.656, Аноним (656), 23:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Верно. Был бы марксистом-ленинцем, изучал бы Гегеля, видео бы тогда картину целиком. А так, корпорации его просто стряхнули, когда стал не нужен или начал мешать.
|
|3.602, Michael Shigorin (ok), 21:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Свобода слова? Кхм.
Дык демократия -- власть демократов, либерализм -- свобода либералов.
Смотреть-то стоит не на декларации, а на реализацию.
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|1.115, None (??), 10:31, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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"Нил МакГоверн (Neil McGovern), исполнительный директор организации GNOME Foundation, отправил письмо в Free Software Foundation с просьбой об прекращении своего членства в FSF."
Эх... Почему люди всегда упускают такую прекрасную возможность просто сказать "Okay".
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|2.129, Аноним (141), 10:47, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тоталитарные идеологии как правило требуют демонстрации преданности.
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|3.659, Аноним (656), 23:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тоталитарная идеология одна -- фашизм. И главный теоретик фашизма не видел в тоталитаризма ничего плохого, а наоборот. Фашизм же возник как полная противоположность коммунизма, в котором была противоположная фашизму идея: власть большинства над меньшинством и демократический централизации, а не власть корпораций и тотелетаризм.
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|1.126, Аноним (-), 10:43, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>неразрывно связана с борьбой за разнообразие, равенство и инклюзивность, поэтому
Вот Марвин Мински и разнообразил свою сексуальную жизнь, что им не нравиться? о_0
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|1.144, Аноним (272), 11:05, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Нил МакГоверн (Neil McGovern), исполнительный директор организации GNOME Foundation
GNOME, ха, ну понятно всё.
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|1.147, siu77 (ok), 11:09, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вынесли вотум недоверия. Щас выберут сенатора Палпатина. А там и до вторжения армии дронов недалеко.
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|2.390, Аноним (390), 16:21, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Для такого раскола в СПО сообществе врядле кто смог бы сделать больше.
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|3.217, Аноним (217), 12:21, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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кде пойдёт только для тех, кто только с винды слез и ищет кнопку пуск
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|4.288, kiwinix (?), 13:56, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У кед есть тема даже unity 8, ещё и кажется в разных вариациях. Не говоря уже о гном-стиле или мак-стиле
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|5.312, RudolF (?), 14:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что толку? Кеды долго-долго думали и изобрели Windows, я и Гном могу на кеды похожим сделать.
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|2.232, vitalif (ok), 12:38, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Чтобы отказаться, его надо сначала начать использовать
А его по ходу только эти SJW и используют
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|2.242, iPony129412 (?), 12:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да кому ты нужен. Ладно бы был каким-то разработчиком в Gnome, или весомым мейнтенером.
А так акция уровня - у себя в туалете пеной для бритья написать протестный лозунг - никто не заметит.
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|2.316, pda (?), 14:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да. По крайней мере я так и сделаю. И плевать там, что я один, что я никто и т.д. Был человек, который терпел все их выкрутасы, регулярно высказывался за GNOME в камментах. Теперь будет который регулярно высказывается против.
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|1.164, IdeaFix (ok), 11:31, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пока есть Торвальдз и Шигорин, бояться нечего. Только последнему надо со школой завязывать... а то потом доказывай что не насиловал никому мозг по принуждению своим p9.
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|4.485, Канифоль Патрика (?), 18:27, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У него волшебные очки с кнопками. Он вас всех через них насквозь видит. Видит и записывает. И записывает.. И записывает.
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|1.167, dkdk (?), 11:35, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Такая нетерпимость к педофилам... Они же за толерантность. а тут вот оно как. Старичок не смог адаптироваться к новой сложной реальности. И вообще скорее всего из этих, иначе зачем вообще полез в эту тему?
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|3.558, hff (?), 20:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да из этих, из опенсорсеров.
Если бы в теме было написано что какой-то аноним двд с детским проном в штатах продает, и ему за это сделали а-та-та, никто бы из нормальных людей новость эту и не открыл.
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|1.179, 4eburashk (?), 11:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ещё одна жертва толерастии. Да здравствует мутное индифферентное болото "немешающих зомби"!
Искреннего идеолога СПО убрали из СПО.
Теперь можно спокойно "делать бизнес" на СПО - поперёк никто ничего не скажет. А если и скажет - можно и его "не так высказался о ..."
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|2.191, IRASoldier_registered (ok), 12:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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>Ещё одна жертва толерастии
Для педофилов и тех, кто их оправдывает - надо вернуть смертную казнь, там где её отменили по недоразумению (вот уж где толерастия - толстовщина пышным цветом) и начать применять почаще там, где ещё не отменили.
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|3.231, Аноним (-), 12:37, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Ещё одна жертва толерастии
> Для педофилов и тех, кто их оправдывает - надо вернуть смертную казнь,
> там где её отменили по недоразумению (вот уж где толерастия -
> толстовщина пышным цветом) и начать применять почаще там, где ещё не
> отменили.
Ага, и Японию ещё раз нюкнуть!
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|2.238, iPony129412 (?), 12:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Теперь можно спокойно "делать бизнес" на СПО
А раньше как скажет ОН "не хорошо делать на линуксовом ядре подвальные Android", и как Китайцы затрясутся от страха, и побегут выкладывать измененные исходники.
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|1.183, Аноним (860), 11:52, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Есть ава стула^Wкандидата. Один Леннарт точеный другой Наделла др0ченный…
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|1.189, IRASoldier_registered (ok), 11:58, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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Так дедуля мало что радикальный анархист, так ещё и оправдывает педофилов... Не то, чтобы я удивлён - завиральные идейки в одном могут привести и к другим сомнительным идейкам, а там и до обнажения скрытых психопатологий недалеко.
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|2.355, Дон Ягон (ok), 15:21, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> до обнажения скрытых психопатологий недалеко
Там уже всё давно обнажено. Начиная от ногоедства, заканчивая некрофилией. Теперь это. Спорное, не заслуживает ТАКОЙ травли, но в целом неадекватное в обычном духе RMS.
Но его совсем не жалко.
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|4.702, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:25, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>In his talk, /Dr/. /Babiak/, a leading industrial and organizational
>>psychologist and co-author of /‘Snakes in Suits – When Psychopaths Go t
> Тебе самому давно пора к доктору. Да хоть бы и этому, Babiak'у.
> Если денег хватит на почасовую оплату.
Какой-то ты нетолерантый?
И прекрати давать советы по лечению. А то все подумают, что у ття проблемы.
Читать что ли не умеешь? Это ж "не настоящий доктор", а "ентерпрайзный". Не видишь, что ли??
Пусть Гейтса "лечит", не отвлекается!
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|1.190, Аноним (202), 12:00, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>директор организации GNOME Foundation, отправил письмо в Free Software Foundation с просьбой об прекращении своего членства в FSF
Пора бойкотировать гном.
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|3.375, Аноним (187), 15:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Собака лает - караван идёт
А, ну типа, пользователи Гнуму не нужны.
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|4.381, IRASoldier_registered (ok), 16:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А, ну типа, пользователи Гнуму не нужны.
А, ну типа, подавляющему большинству пользователей Гнума есть дело до какого-то там Столлмана.
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|4.432, пох. (?), 17:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А, ну типа, пользователи Гнуму не нужны.
естественно не нужны - зачем они ему? Ему редхатобиэм нужна, чтоб оплачивала альтернативно-одаренных жертв харрасьмента.
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|2.557, Аноним (860), 20:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Боюсь, я не смогу поучавствовать. Ведь я и так им не пользуюсь.
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|2.203, Аноним (217), 12:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И, несмотря на все разговоры про свободу, он сосредоточил власть в своих руках.
Тут нет противоречия. Он либертарианец, имеет право на частную дискриминацию
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|2.206, Аноним (206), 12:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто сообществу надоел лидер, который ничего не делает, кроме чтения проповедей.
Какому сообществу? Критикующие RMS и требовавшие его отставки ― за open source, но никак не за free (as in freedom) software.
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|3.209, Дон Ягон (ok), 12:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Просто сообществу надоел лидер, который ничего не делает, кроме чтения проповедей.
> Критикующие RMS и требовавшие его отставки ― за open source, но никак не за free (as in freedom) software.
Я в их числе. Выбор ПО с открытым кодом должен быть обусловлен практическими вопросами, а не религиозными.
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|4.215, Аноним (217), 12:20, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну и какое отношение сообщество, к которому ты себя относишь, имеет к СПО? Вам в open source
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|6.260, Дон Ягон (ok), 13:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ему и в оперсорс нельзя. О-БСДешник же. Неравёнч Тэо не обобрит.
Пригорает, да?
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|9.307, myhand (ok), 14:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
Опять у тебя шизинка проснулась Либо типа таки почитает немалое количество хом... текст свёрнут, показать
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|4.356, ffirefox (?), 15:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Я в их числе. Выбор ПО с открытым кодом должен быть обусловлен практическими вопросами, а не религиозными.
Вот эта возможность и есть главное достижение RMS.
Он силе денег смог противопоставить логику и общественную целесообразность.
Результат - возможность выбора, что использовать.
Жаль, что это постепенно начинают забывать...
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|5.364, Дон Ягон (ok), 15:40, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Я в их числе. Выбор ПО с открытым кодом должен быть обусловлен практическими вопросами, а не религиозными.
> Вот эта возможность и есть главное достижение RMS.
Нет. Столлман агитирует за выбор СПО (ложный, на мой взгляд, термин) по этическим (читай - религиозным причинам). Практичностью там и не пахнет.
> Он силе денег смог противопоставить логику и общественную целесообразность.
Нет. Опенсорс (и даже СПО по столлману) не отрицает коммерческого распространения ПО. Другой вопрос, что СПО (по столлману) во многом препятствует возможности небольших компаний зарабатывать на софте.
> Результат - возможность выбора, что использовать.
> Жаль, что это постепенно начинают забывать...
Выбор есть всегда. Linux - не единственная ОС с открытым кодом.
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|7.640, Аноним (399), 22:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Увы, большинство под BSD-подобными лицензиями.
А че "увы"? Как пользователю, BSD-подобные лицензии предоставляют тебе те же свободы, что и GPL (если использовать оригинал, а не проприетарные форки в красивых фантиках). А если тебя как контрибьютора она не устраивает, никто не запрещает сделать форк под жопоэлем
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|2.302, myhand (ok), 14:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> несмотря на все разговоры про свободу, он сосредоточил власть в своих руках
Как так получилось, что "сосредоточившего всю власть" - "ушли" легким манием руки?
Ты там у себя определись - либо RMS таки великий фюрер (германской нации, напоминаю, сидел у себя в бункере до последнего) - либо ты все-таки не дружишь с логикой.
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|3.306, Дон Ягон (ok), 14:18, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> фюрер (германской нации, напоминаю, сидел у себя в бункере до последнего)
Вообще-то, покончил с собой за 9 дней до падения рейха. И вот так у тебя всё.
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|4.321, myhand (ok), 14:39, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> за 9 дней до падения рейха
Лезем в викимусорку... Великий Няш-Мяш и обаяш германской нации - выпилился 30 апреля 1945. К этому моменту его уберменши контролировали разве что правительственный квартал, плюс возможности эвакуации были исчерпаны.
Штурм Берлина - завершился 2-го мая подписанием безоговорочной капитуляции.
> И вот так у тебя всё.
Стараюсь, да.
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|5.348, Дон Ягон (ok), 15:12, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Стараюсь, да.
Кроме шуток, заметно, что стараешься. Жаль, что не получается только.
(нет)
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|6.353, myhand (ok), 15:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне казалось, что только что получилось макнуть тебя в коричневую субстанцию, разве нет?
Или ты прешся от того, что тебя уличили в безграмотности?
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|2.382, Аноним (344), 16:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Necrophilia would be my second choice for what should be done with
> Плохо, что его затравили SJW, но хорошо, что он ушёл.
Почему плохо? SJW теперь плохие в глазах фанатов Столлмана.
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|3.386, Дон Ягон (ok), 16:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> "Necrophilia would be my second choice for what should be done with
>> Плохо, что его затравили SJW, но хорошо, что он ушёл.
> Почему плохо? SJW теперь плохие в глазах фанатов Столлмана.
> SJW
> фанаты Столлмана
Чума на оба ваших дома (с).
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|4.415, Аноним (344), 16:58, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> "Necrophilia would be my second choice for what should be done with
>>> Плохо, что его затравили SJW, но хорошо, что он ушёл.
>> Почему плохо? SJW теперь плохие в глазах фанатов Столлмана.
>> SJW
>> фанаты Столлмана
> Чума на оба ваших дома (с).
Это будет интересный бой, оба бойца оплачены одним владельцем (с)
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|6.709, Аноним (344), 10:38, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И таки где уже мои деньги?!
Отличительным признаком рабовладельческого строя является Идеолог, стоящий во главе пирамиды, и рабы -- работающие исключительно за Идею.
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|7.717, myhand (ok), 10:49, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, дитятко. Отличительной чертой рабовладельческого строя является эксплуатация человека человеком в наиболее грубой и открытой форме - путем насильственного принуждения. Кстати, надсмотрщиков с плеткой вокруг себя я тоже не наблюдаю - вместе с чеками от жидомасонов, спонсирующих "обе стороны"...
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|8.721, Аноним (344), 11:01, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ты прочёл это в учебники по мотивам Идейки писателя Маркса и капиталиста Энгельс... текст свёрнут, показать
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|4.711, Аноним (344), 10:41, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему "теперь"?
Это у нас подавляющее большинство считает, что SWJ следует умерить свой пыл, а там встречаются сочувствующие и трансформеры.
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|2.747, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:25, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это хорошая новость. Очевидно, что
> Ну а для тех, кто забыл, публикую подборку-напоминание о некоторых "достижениях" столлмана:
Тоньше надо, тоньше!
Вона смотри, как
Rob "я первый не инфорсил праативную GPL" Landley
известный пишет свою версию истории про то, как дед Ричард писал свою историю: https://lwn.net/Articles/799615/
Историк. Патриарх. Станцевать на костях, оторваться.
--
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/114751.html#14
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/111765.html#6
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|4.763, myhand (ok), 13:36, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Ты задал максимально тупой вопрос Не поручусь как на самом деле тебе бы ответи... текст свёрнут, показать
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|5.767, Дон Ягон (ok), 13:48, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вообще-то - дедушка старенький, может и не пережить.
Если это случится, то я не буду ни радоваться, ни глумиться, ни высказываться положительно про то, что "я рад, что он ушёл". Надеюсь, что этого не случится.
Я не желаю ему смерти и даже не хочу, чтобы он прекратил свою деятельность. Я хочу чтобы было понятно, что не надо делать так как он, потому что это не решает никаких настоящих проблем. А приводит к толпам сектантов-фанатиков, повторяющих мантры про 4 свободы и впаривающие дистрибутивы linux, которыми можно пользоваться только на избранном оборудовании и то с оговорками.
> Понятно почему он так часто вынужден читать лекции про GNU/Linux - паразиты уж больно часто норовят забывать...
А почему не X11/GNU/Linux? Или не GNOME/X11/Systemd/GNU/(Arch)?Linux? Задумайся.
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|1.218, InuYasha (?), 12:22, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А я-то всегда думал, что с СПО сексуальные прикоючения связаны только с его настройкой....
Печаль.
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|2.257, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А я-то всегда думал, что с СПО сексуальные прикоючения связаны только с
> его настройкой....
> Печаль.
Да, вот так незаметно рука Микрософта подкралась сзади и держит всех за гланды ^W блобо-фёрмвари.
Никто и не заметил </!>
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|3.352, InuYasha (?), 15:16, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы поспорил что это именно "рука", что именно "за гланды", и что никто не знаметил. Но в целом, да. Хотя, безусловно, MS-это не top-tier, а выполняет приказы тех же, кто крутит и гуглом, и айбиэмом, и всякими хитрыми специальными конторами...
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|1.219, Аноним (219), 12:24, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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тэк-с... похоже, что на рынке грядут изменения в смысле лицензионных политик.
это давно ожидалось.
и предлог какой-то голимый придумали.
рептилоиды, фигли...
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|1.223, Аноним (219), 12:26, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ричарду надо новый Фонд организовывать. С более радикальным и свободным принципом лицензирования.
Но, на самом деле, всё это - как-то грязноватенько и прискорбно, то, что произошло.
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|1.227, Аноним (227), 12:32, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Большое количество травящих признались, что не знали кто такой Ричард Столлман.
ЗА ТО ЗА СИЖИВЕ)))))))))))))))))))0000
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|1.234, Zenitur (ok), 12:44, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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SJW убивает линукс. Призываю всех, кто донатит в FSF Foundation, перестать это делать. Когда Столлман организует новый фонд - всем переходить туда! Предыдущий сгнил.
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|2.240, имя_ (?), 12:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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эта зараза съедает все на своем пути, обычные фанатики. Либо с нами, либо против нас, отклонения от линии партии не позволяется.
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|1.235, Аноним (235), 12:45, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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...
Один лишь дедушка Столлман хороший был вождь,
А все другие остальные - такое дерьмо,
А все другие - враги и такие леваки.
Над родным над сообществом бесноватый хайп шел.
Я скачал отчет McKinsey - в хай-теке тоже хорошо.
Там товарищ Илон Маск - там тоже, что у нас.
Я уверен, что у них тоже самое,
И все идет по плану.
А при трансгуманизме все будет за***сь,
Он наступит скоро, надо только ждать.
Там все будут в имплантах, там все будет в кайф.
А в Матрице вообще не надо будет умирать.
Я проснулся среди ночи, и понял что
Все... Все идет по плану.
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|3.388, Аноним (344), 16:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> SJW - скорее правое или, на худой конец, центристское движение.
Роза Люксембург с подружками в курсе, что их последователи не знают историю?
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|4.402, myhand (ok), 16:34, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наша Роза с подружками - была коммунисткой, за что и любим. А потом уж феминисткой. Причем современный феминизм и феминизм времен суфражисток - это как бе две большие разницы.
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|5.412, Аноним (344), 16:55, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Наша Роза с подружками - была коммунисткой, за что и любим.
> А потом уж феминисткой.
То есть полностью соответствует этим вашим SJW.
> Причем современный феминизм и феминизм времен
> суфражисток - это как бе две большие разницы.
Твоя фантазия, и ты сам понимаешь это, судя по формулировке.
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|6.426, myhand (ok), 17:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Наша Роза с подружками - была коммунисткой, за что и любим.
>> А потом уж феминисткой.
> То есть полностью соответствует этим вашим SJW.
Нашим - точно нет.
>> Причем современный феминизм и феминизм времен
>> суфражисток - это как бе две большие разницы.
> Твоя фантазия, и ты сам понимаешь это, судя по формулировке.
Судя по формулировке можно утверждать разве что я не стал
уточнять за что боролись суфражистки, предполагая это
общеизвестным минимально образованному человеку.
Теперь с тобой все понятно, спасибо.
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|7.714, Аноним (344), 10:45, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> Наша Роза с подружками - была коммунисткой, за что и любим.
>>> А потом уж феминисткой.
>> То есть полностью соответствует этим вашим SJW.
> Нашим - точно нет.
И в чём же отличие ваших SJW от остальных?
>>> Причем современный феминизм и феминизм времен
>>> суфражисток - это как бе две большие разницы.
>> Твоя фантазия, и ты сам понимаешь это, судя по формулировке.
> Судя по формулировке можно утверждать
Внезапно, твоё разрешение не требуется.
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|9.720, Аноним (344), 10:59, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Да нет, деточка, если ты сравнил -- значит тебе ЕСТЬ с чем сравнивать, и ты ЗНАЕ... текст свёрнут, показать
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|3.550, Аноним (49), 20:29, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SJW - не правые и не левые. SJW - это инструмент, не имеющий собственной политической позиции.
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|4.599, Michael Shigorin (ok), 21:42, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> SJW - это инструмент, не имеющий собственной политической позиции.
Субъективно имеет и левую позицию, и пятую графу.
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|1.236, Аноним (-), 12:48, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сейчас, если на этот пост вылезет какая-нибудь мерзость от гугла или микрософт, то gnu можно будет смело похоронить. С гарантией.
Вот на кой хрен он вообще в это полез?!
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|3.247, Аноним (-), 12:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слова подростка. Свободная личность - это не тот, кто высказывает свое мнение по поводу и без (это обыкновенный болтун). Свободная личность - это тот, кто дело свое может свободно делать. А его дело Gnu, им он много лет прозанимался. И именно это дело у него и отнимают, за его неосторожные слова.
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|2.334, IRASoldier_registered (ok), 14:49, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Уже вылезла. Позитивно отношусь к продукции и деятельности обеих компаний - Google и Microsoft. Можете начинать хоронить GNU, запасся попкорном и упаковкой "Гиннеса".
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|3.683, Аноним (-), 03:09, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как ты похоронишь открытые исходники, м$дила?!
Сам ты м$дила. Достаточно понавставлять туда "телеметрии", или просто перестать их развивать. Это создавать тяжело, а сломать способ найдется.
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|1.245, Аноним (245), 12:58, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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– Еще какой, – кивает В.С. – Все время повторял – у них там будет не республика, а сказка с нашим концом. Сначала введем диктатуру меньшинств. То есть не самих меньшинств, ясное дело, а прогрессивных комиссаров, говорящих от их имени. А еще лучше комиссарш. И одновременно прокурорш. Таких непонятно откуда взявшихся кликуш, перед которыми все должны будут ходить на цирлах и оправдываться в твиттере под угрозой увольнения. Назовем это диктатурой общественного мнения. Потом отменим свободу слова под предлогом борьбы с hate speech – для всех, кроме наших. А затем посадим на царство какую-нибудь дурочку-социалистку или Берни. И получим вместо Америки большую невротизированную Венесуэлу с триллионными долгами.
Гут.
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|1.258, Аноним (258), 13:14, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Уже демократическая традиция. Если что-то мешает приклеиваем секс и травим. Но есть резерв: припомнить что в детстве пописал на газоне.
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|1.267, Аноним (217), 13:23, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зачем нам теперь такой FSF? СПО живо, пока оно живёт в ваших сердцах! Текущий FSF нелегитимен!
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|1.271, Аноним (271), 13:27, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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После распада СССР вожди народного движения какие-то мелкие пошли. На ЛОРе "опенсорсно" закрыты комментарии для не "посчитанных" :).
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|1.278, Аноним (275), 13:46, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Объясните мне, почему фонд так сильно зависит от мнения SJW? Потому что это же самое SJW его и кормит или как?
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|2.293, Аноним (488), 13:58, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Социалистический привет Анонимусу с ЛОР'а от Анонима-единомышленника с ОпенНета!
Анонимусы всех формуов, объединяйтесь!
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|2.393, Аноним (344), 16:23, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объясните мне, почему фонд так сильно зависит от мнения SJW? Потому что
> это же самое SJW его и кормит или как?
Потому что Рихард и SWJ это правая и левая руки одного и того же капитала.
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|2.592, Michael Shigorin (ok), 21:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Мне кажется, что там скорее общественные подвязочки: ломаная "фрисофт -- левые идеи -- sjw" на фоне пятой графы.
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|3.600, myhand (ok), 21:45, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В SJW нет ничего "левого" от слова совсем. Они ведут в лучшем случае разве что к консервации существующего экономического уклада.
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|3.315, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:33, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Теперь опасно писать "or (at your option) any later version"?
> Своё мнение-то, да, опасно....
Про часть "or of any later version [U] published by the Free Software Foundation.[/U] ""
пока :/ есть надежда.
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|4.323, myhand (ok), 14:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что теперь таки опубликуют? Недавно RMS как раз давал кому-то интервью (после выступления в M$), что он типа не видит необходимости в новой версии...
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|5.705, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:56, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Про часть "or of any later version [U] published by the Free
>> Software Foundation.[/U] ""
>> пока :/ есть надежда.
> Что теперь таки опубликуют?
...что есть надежда, что теперь, может быть, хочется надеяться, ...
...писать следующую GPL будут не микрософтовские промокашки.
В отличие от "иметь своё мнение"~
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|1.281, Аноним (284), 13:47, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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SJW - это те же штурмовики/эсэсовцы, просто вместо шмайссера у них - демагогия.
В 45-м членство в СС, каралось, кажется, выведением в расход.
Где Второй Нюрнбергский Трибунал? А то виселица простаивает...
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|2.301, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:08, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Где Второй Нюрнбергский Трибунал? А то виселица простаивает...
Немного после наших танков в Берлине? //"Аналогию" с переложениес на sjw придумай сам.
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|1.314, AnonPlus (?), 14:28, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> Столлман также упомянул, что изнасилование того, кому вот-вот исполнится 18 лет, не менее отвратительно, чем того, кому только что исполнилось 18
А я думал, что изнасилование вообще отвратительно, независимо от пола, возраста и других параметров...
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|2.335, Joe B. (?), 14:51, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Давайте построим граф зависимости аморальности в зависимости от возраста.
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|2.892, Аноним (892), 20:22, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
- Когда наши дети узаконили изнасилование, мы решили, что будущее пошло не тем п... текст свёрнут, показать
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|1.318, Аноним (326), 14:37, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Пользователям лицензий типа "any later version" пора наконец начать беспокоиться.
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|3.401, myhand (ok), 16:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проверить, что она "published by the Free Software Foundation". Документ прочти уже.
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|1.319, Аноним (320), 14:37, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Если ШГ судить за его комментарии на опеннете, его не то что с опеннета можео исключить его и закрыть можно так прилично.
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|2.398, Аноним (344), 16:28, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если ШГ судить за его комментарии на опеннете, его не то что
> с опеннета можео исключить его и закрыть можно так прилично.
Суди. Будь мужиком.
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|2.341, Аноним (320), 15:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Майкрософт давно хотел чтобы Столллман ушел и тут борода вдруг решил выступить у них в логове. МС просто так ему этого не простили.
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|1.346, Анонимный Странник (?), 15:11, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Всем привет, я только что вернулся из многолетней комы. Захожу по привычке на ОпенНет, читаю сводку за последние годы... И пошёл на валидолом. GitHub продали, Гвидо ушёл, RedHat продали, Штольман ушёл... Можно мне обратно в кому?
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|2.373, Аноним (327), 15:47, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, а пару недель назад Столлман выступал в Microsoft HQ.
Гвидо ещё вполне себе активно работает.
Линус ходил в отпуск, многие решили что его тоже "ушли", но он успешно вернулся обратно, пообещав быть более дружелюбным в общении.
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|3.396, жека воробьев (?), 16:26, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну Линус уже ходит на "курсы управления гневом" и вот это всё, так что "факюнвидиа" больше не будет
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|4.438, Аноним (327), 17:19, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ну Линус уже ходит на "курсы управления гневом" и вот это всё,
Но это же хорошо
> так что "факюнвидиа" больше не будет
А это нет :-(
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|4.571, Аноним (860), 21:00, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я надеюсь это правильные курсы? Кхорнитские? Именно по управления, а не подавлению.
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|5.706, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:02, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я надеюсь это правильные курсы? Кхорнитские? Именно по управления, а не подавлению.
Ты б ещё спросил, не ESR ли там преподаёт, как правильно подпирать их первую поправку их второй поправкой.
Совсем что ли без глаз???
Не заметил, как "молчалив" и незлоблив милашка финн-шведского после "исправления характера"?
Управление, б-н, затычкой.
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|1.404, Аноним (404), 16:37, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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фсе кто негодует, делаейте так:
sudo apt install vrms
пусть ОНИ увидят. или нет
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|2.410, Аноним (436), 16:50, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сижу теперь без виртубокса и дров к видеокарте. Спасибо Ричард.
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|1.409, Аноним (436), 16:49, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Странно Линус всех кроет на право и налево всячески чудит, но к нему нет претензий. А Столлмана выгоняют за комменты причем с подачи GNOME который финансируется IBM. Теперь ясно кто на кого работает.
Как только Линус перейдет дорогу корпам его выгонят за нарушения правил парковки.
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|2.411, myhand (ok), 16:53, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Странно Линус всех кроет на право и налево всячески чудит
Уже не кроет - ему sjw психиатра прописали и CoC в ядро вставили. Ты недавно вышел из комы?
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|3.423, Аноним (436), 17:05, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корпы ему лечение и выписали, а стал бы он стоят на своем поехал бы за Столлманом и челом из Мозиллы.
Стоит почитать список аплейтов ядра и понять кто Линуса танцует. А именно поддержка процессоров Zhaoxi и технологии управления энергопотреблением Intel Speed Select.
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|1.418, Канифоль Патрика (?), 17:02, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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И снова СПО-истерички поссорились по теме совершенно не относящейся к их профессиональному профилю. Вот прямо как вы здесь. Больше не по делу звизздите - так победите.
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|2.434, Аноним (436), 17:15, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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О, а ты явно телека насмотрелся и теперь раз в новости Столлман плохой значит он плохой. А своей головой думать ты не будешь. Самому дотумкать что это буллшит, а не обвинения для тебя высшая математика. Весь этот конфликт и выеденного яйца не стоит, похоже на обычную корпоративную войну. И это даже никак не рассматривая его вклад куда либо, если бы его звали Шагорин мнение никак бы не поменялось.
С другой стороны тут на опеннете своя атмосфера. Я тебе больше скажу генеральный директор компании IBM баба.
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|3.751, anono (?), 12:34, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ты молодец, что своей умной головой так много додумкиваешь, что у тебя иллюминаты и что-то на что-то похоже. Есть конкретные высказывания и он сам за них извинялся. Тчк.
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|4.764, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:36, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ты молодец, что своей умной головой так много додумкиваешь, что у тебя
> иллюминаты и что-то на что-то похоже.
Сам-то как, оу-кей?
>Есть конкретные высказывания и он
> сам за них извинялся. Тчк.
Или.. " Есть конкретные высказывания, которые обмусолили и переврали в прессе-бложиках, за вред от которых, мусоленья и вранья!, организацияям, в которых работает, он извинился. " ВПРС
Там где-то ещё и охота на ведьм была.... Бедные жертвы!
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|5.765, myhand (ok), 13:41, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там где-то ещё и охота на ведьм была.... Бедные жертвы!
"Геноцид - самое утомительное занятие" (ц)
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|2.590, Michael Shigorin (ok), 21:25, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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А можно подробнее про "российскую пропаганду"? Мне вот в новости налицо вообще-то последствия пропаганды типично западной -- в том числе "money talks", "джентльмен к востоку от Суэца" и этого вот всего.
Ну и про культы Вы то ли по глупости, то ли по вывихнутости головной мало-мало промахнулись. Кстати, если бы были на недавней встрече с RMS в полутехе -- конкретно этой чуши бы не ляпнули, если хотя бы минимально честны (я про типа шутливый фрагмент с переодеванием).
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|3.753, anono (?), 12:35, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем мне что-то рассказывать конкретно тебе? просто займись самокопанием)
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|2.674, Ordu (ok), 01:02, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если копнуть поглубже, то это намыто пропагандой, но зело косвенным образом То ... текст свёрнут, показать
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|1.450, Слава Буратине (?), 17:38, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Почитал комменты, либшиза неисправима. Хотя вроде новости для технарей, не гуманитариев. Очевидно же что свободке трубу шатают, но виноваты все кто угодно, кроме тех кто реально виноват. Поколение тонких клиентов с сервером где то далеко в цитадели демократии.
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|2.516, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 19:07, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почитал комменты, либшиза неисправима. Хотя вроде новости для технарей, не гуманитариев.
Ничего страшного. Да, у половины аудитории Виста-10 и WSL#2 поражение мозга.
"Разннобразие"-диверсития же и оатричия...
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|1.453, Аноним (-), 17:50, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему у этой новости несвободная лицензия? Столлман ушёл свобода закончилась?
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|1.467, Аноним (467), 18:03, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ничего чуднее быть не может!
В стране, где действует прежде всего закон, личное мнение судят за мыслепреступления!
Суд должен и решит кто виноват, а кто нет и суд вынесет приговор.
Но вместо этого устроили собственный суд на ведьм.
Мое мнение - бойкотировать судей и вернуть Столлману то, что он заслужил честным трудом. Гнать надо в шею GNOME, SFC и прочих идиотов, которые осмелились судить без права на это.
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|2.505, Канифоль Патрика (?), 18:55, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Но взглянем в лицо фактам, спо-истеричка? Никто Столлману ещё не предъявил никаких официальных обвинений. Никто его не осудит.
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|3.524, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 19:22, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но взглянем в лицо фактам, спо-истеричка?
> официальных обвинений.
Ну, что вы!? каких, нафинг, "официальных".
Просто травля-враньё-клевета в Микрософт- каманной http://www.tuxmachines.org/node/128122 прессе.
Откуда ж _там_ фактом-то взяться.
Так, операция прикрытия для Билла Гейтся, дымы и зеркала.
вы ж пони-маетее?
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|3.690, Аноним (467), 08:08, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Принуждение покинуть пост равносильно приговору. Этот приговор вынесли люди, которые на него не имели права.
Предлагаю написать петицию о том, что люди, которые вынудили Столлмана покинуть пост в FSF, должны покинуть свои посты за превышение полномочий; и за непонимание свободы.
В современном мире никто не имеет права судить высказывания других людей, не имея на это законных оснований. А если такие есть, то судить должен назначенный суд в соответствии с законодательством. Если не было положенного суда, то осуждение приравнивается к саботажу работы организации (или сообщества, или иной ячейки общества) осужденого и должно караться по закону, либо изгнанием в пустыню Сахара.
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|2.584, Michael Shigorin (ok), 21:13, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> В стране, где действует прежде всего закон
Это с какого перепугу в стране гопоты вообще закон действует? Для лохов без ляма на адвокаца -- возможно, типа да. А для всяких хиллари -- не-а, нет.
Ну и туда же по поводу характера того "закона": http://dryashin.livejournal.com/711495.html
> личное мнение судят за мыслепреступления!
Для Вас это новость?
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|3.691, Аноним (467), 08:18, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что ты за пост школьника кинул? Если такие авторы и их "писания" для тебя авторитет, то твое мнение для меня скатилось под плинтус.
Что хотел сказать-то? И где пруфы?
Если критиковать, то четко. Смысл в том, что осуждение высказываний никак не регулируется и ситуация похожа на то, что обстоит в России - терпизм. Нужно завязывать терпеть и делать то, что считаем правильным. В данном случае восстановить справедливость: осудить и наказать лже-судий. Если ничего не делать, то получится как у Оруэлла.
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|2.569, Аноним (-), 20:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я построю свое СПО, без толepантности, с блекджеком и шлюxaми! Кто со мной?
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|1.496, svsd_val (ok), 18:45, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что ещё ожидать, они там педиков, трансвистиов и проституток размножают, а проститутка а если это ещё и педик это же намного более ценный человек чем обычный нормальный с адекватными ценностями... А что говорить этот же Столмон не Гей или ещё кто, что с ним считаться ...
Мне вот интересно если бы вместо Столмона либо будь он не дай Бог геем его бы так же судили ? или бы сказали это меньшинства и им можно ?????
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|2.508, Аноним (508), 18:59, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проституток к "этим" не мешай! Они-то полезны, в отличие от последних.
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|3.511, svsd_val (ok), 19:01, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, только вопрос в чем ? тем что разносят заразу и контролирует численность населения ?
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|4.521, Аноним (508), 19:17, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не всем удается найти себе девушку чтобы обеспечить добровольное согласие в этом вопросе.
Для одиноких людей с низкой самооценкой это единственный выход, но даже и на него трудно решиться.
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|4.577, Аноним (860), 21:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не путай высокое звание профессиональных проституток с привокзальными шмарами.
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|4.601, Аноним (508), 21:48, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Медицина и профилактика сейчас не высоте.
Ну и что ты предлагаешь? Где девушку взять и как в постель затащить? С ней же разговаривать нужно, накормить, наплести что-то. Не симулятор свиданий, это ни фига не просто. Денежные отношения — просто.
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|3.513, svsd_val (ok), 19:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё возможно, просто всё зависит от точки зрения, кому грязь и помои а кому то это отличная ванна и еда ....
По мне это просто был отличный повод сместить неугодного представителя СПО который кому-то очень сильно мешал...
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|1.531, Аноним (531), 19:43, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сначала ОНИ взялись за Файрфокс, которым я не пользуюсь и не контрибьючу, я ведь контрибьютор в Руби и Рельсы под MIT.
Потом устыдили Торвальдса, но у меня Макбук, а Линукс только в продакшне, я молчал.
Теперь отстранили Столлмана, но я не пользуюсь emacs и нерабочими билдами Линукс от Латиноамериканского Фонда программного обеспечения с вырезанными блобами.
Что же это делается товарищи, ай-да отстаивать маэстро!!!
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|2.542, IdeaFix (ok), 20:10, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сначала ОНИ взялись за Файрфокс, которым я не пользуюсь и не контрибьючу,
> я ведь контрибьютор в Руби и Рельсы под MIT.
> Потом устыдили Торвальдса, но у меня Макбук, а Линукс только в продакшне,
> я молчал.
> Теперь отстранили Столлмана, но я не пользуюсь emacs и нерабочими билдами Линукс
> от Латиноамериканского Фонда программного обеспечения с вырезанными блобами.
> Что же это делается товарищи, ай-да отстаивать маэстро!!!
Напомнило...
Когда пришли за библиотекарем, я молчал... потому что тишина должна быть в библиотеке.
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|2.564, Аноним (564), 20:52, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Торвальдс прогнулся вообще плохо. Пойду у себя в децентрализованном блоге обосру помоями SJW сообщества.
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|1.536, Михрютка (ok), 19:58, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>>Фонд начал процесс поиска нового президента.
а вот тут я даже и нэ знаю. кто эти поцы без Столлмена?
а никто.
валяйте, ребята, ищите. good fscking luck with that.
моя рекомендация - глистогона гаррета в президенты fsf, чтоб усугубить ситуацию вконец.
http://static.lwn.net/images/conf/2011/lca/MatthewGarrett.jpg
вот он, ваш новый бог.
госсподи, в какой же уретре они такие гнездятся.
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|2.539, myhand (ok), 20:04, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>>Фонд начал процесс поиска нового президента.
> а вот тут я даже и нэ знаю. кто эти поцы без Столлмена?
> а никто.
Прям Сассман таки совсем никто?
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|3.552, Михрютка (ok), 20:32, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бгг Сассмана попросят следующим. ужо ему припомнят, как в мит за Столлмена впрягался, чтоб его там на должности держали.
епштейна хвалил, опять-таки.
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|1.543, Роман (??), 20:11, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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20 лет просидел на гноме, целая жизнь... Но после этой новости полныйшим буду м$%&ком, если не снесу это дeрьмище со всех своих компов. Начну жизнь заново. Чтож, привет KDE.
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|2.548, Канифоль Патрика (?), 20:24, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так получается, что ты 20 лет сознательно просидел на дерьмище? Ты понимаешь, что переход на KDE тебя уже не спасёт? Тут уже карма.
А вдруг послезавтра Столлман вернётся? Будешь заново ставить GNOME, муляж хомо сапиенса?
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|3.551, Аноним (-), 20:30, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Дeрьмищем он стал когда гном оккупировали воинствующие лгбтшники (лет так 5 назад). До этого он был просто неочень.
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|2.556, Аноним (-), 20:41, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Аналогично. Буду мигрировать на Xfce, может к тайл вм присмотрюсь.
Я вообще ничего не понял, что произошло. Он же всё правильно сказал, он просто указал на некорректность употребляемых терминов. Просто в голове не укладывается.
Оставаться на гноме после этого - значит быть солидарным с этими мразями, которые и процента не сделали и никогда не сделают от того, что сделал Столлман.
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|2.636, Аноним (636), 22:57, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разве это не стало понятно ещё тогда, когда они начали топить за GNOME_systemd_OS ?
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|3.707, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:18, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разве это не стало понятно ещё тогда, когда они начали топить за
> GNOME_systemd_OS ?
...и Pulse, и freedesktop.org, и xorg ^W Wayland, и RedHat, и .... ?....
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|2.725, None (??), 11:14, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gnome, kde, прочие легковесные пародии на windows...
twm - наше всё!
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|1.575, Аноним (575), 21:03, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Абсолютно сюрреалистичная новость. Просто не верится в такое вот. Ну как так-то?
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|2.581, Аноним (-), 21:11, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Велкам в эпоху толepaстии! А что ты сделал для того, чтобы ей противостоять?
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|2.594, Аноним (594), 21:33, 17/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сама новость сюрреалистична тем, что в ней переврано всё.
> Ну как так-то?
хайп на ньюсмейкерах.
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|1.615, artenox (?), 22:27, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"Позднее, после резонанса в прессе, Столлман также написал, что в своих прошлых высказываниях был не прав и сексуальные контакты между взрослыми и несовершеннолетними, даже при согласии несовершеннолетнего, недопустимы и могут нанести ему психическую травму."
Предатель. Так ему и надо, что отстранили.
Спасибо опеннету за качественные новости, кстати.
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|2.734, artenox (?), 11:43, 18/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без указания причин, без указания возраста это голословные утверждения. Что тогда, что сейчас. Наверное, речь шла о чем-то вроде 14-18, что вдвойне дико. Но неудивительно, штатовские моралисты таки промыли ему мозги.
По поводу отстранения: проект не должен зависеть от 1-2 человек, нельзя складывать все яйца в одну корзину. Так что ничего страшного не вижу. Хотя, заслуги его никто не отменяет.
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|1.632, Аноним (636), 22:51, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут не зарыта ли где поблизости машина времени? У неё там не 1 апреля случайно?
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|1.648, Аноним (643), 23:08, 17/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То они за свободу, то против свободы. И всё в рамках одного предложения.
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|1.684, magnit1993 (ok), 03:17, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эх обидно, как они могут так поступить с Ричардом Столлманом... глупцы или продажные завистники!
Хотя и до этого мне просто не нравился гном, но теперь непросто, я его просто презираю. Да объявляю бойкот этим GNOME Foundation и Software Freedom Conservancy !
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|2.857, prokoudine (ok), 10:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да объявляю бойкот этим GNOME Foundation и Software Freedom Conservancy !
Который заключается в том, что ты и так не пользовался одним и никогда не имел дела с другим.
Крутой бойкот.
Ты ещё Обаме запрети в свой подъезд заходить. Тоже, говорят, очень действенный метод.
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|1.695, Аноним (694), 08:45, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так чё там, я не понял или пропустил - ждать белого или черного дыма из трубы (будут избирать нового Папу) или таки демократия и непонятно как реализуемая власть народа?
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|1.723, хотел спросить (?), 11:09, 18/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Нил МакГоверн (Neil McGovern), исполнительный директор организации GNOME Foundation, отправил письмо в Free Software Foundation с просьбой об прекращении своего членства в FSF
Ну и пошли нахер со своим гномом!
Сомнения Столмана исходя из того что написано в статье - вполне обоснованы!
И если мы так топим за свободу, то какого черта вы ограничиваете Столмана в его свободе на выражение собственного мнения?
P.S. Наверное в этом что-то есть.. а может просто совпадение.
Но гномовская куета на UI мне никогда не нравилась.
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