Ричард Столлман объявил о возвращении в совет директоров Фонда СПО

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|2.6, Аноним (6), 08:26, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Небось сами жены старых гиков опять втихаря и накапали мужьям, чтобы те его вернули.
А то мужики уже бухать начали, не зная что делать дальше, или еще хуже, гулять налево - когда главный озорник ушел и на него уже не свалишь, и остается им только за деньги софт писать и выручку проматывать - бороться больше не за что, Микрософт теперь типа сам опенсурс двигает, а как там на самом деле, народу пофиг как всегда, если кто-то громче всех не кричит.
Вот жены и решили, что когда он один скабрезные пасхалки в код вставлял - было лучше, а то вдруг теперь другие начнут от нечего делать.
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|3.35, Аноним (35), 09:45, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Анонима с опенета? Вряд ли подозревают не только о его существовании, но и об опенете.
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|2.57, Dzen Python (ok), 10:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну таки да.
Одно его присутствие неплохо так возгорает мамкиных %s , причем не важно, сидят ли они в самом фонде и постят #BWF-твиты вместо коммитов или тут, анонимно, на опеннете с сосаками.
Хайл Столманн!
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|1.2, Аноним (2), 08:03, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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Какой плохой Столлман, работает над СПО вместо поддержки негров и трапов!
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|1.7, Аноним (7), 08:27, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Столлман учредил организацию Free Software Foundation в 1985 году
> Спустя три года Столлманом была подготовлена первая версия лицензии GPL
А чем занимается Столлман сейчас? Ну, в смысле, какой от него толк сегодня?
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|2.9, Аноним (6), 08:32, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А чем занимается Столлман сейчас? Ну, в смысле, какой от него толк сегодня?
Как чем? Небось, как только доступ обратно дали, кинулся снова пасхалки в код в вставлять под видом очень нужных патчей.
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|2.20, Аноним (15), 09:09, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Балду пинает. Бродяжничает.
Это икона. Божок. Если отмыть, постричь, побрить... можно в красный угол поставить.
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|2.11, Аноним (6), 08:35, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Во-во, поэтому его и вернули, пусть уж лучше дальше за GNU борется, а то еще глубже в политику залезет, и организует что-нибудь покрупнее... это он сможет!
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|4.13, Аноним (6), 08:40, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отмена полового размножения. Право размножаться почкованием аки боги, ради всеобщего равенства.
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|5.17, Аноним (6), 08:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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... в соотвествие с GPL обратно присвоить генетический код будет уже нельзя, только в открытом доступе, чтобы все видели ваши хромосомы - X и Y отменяются, только GNU not UNIX, пусть так никто и не понял, что это такое... а Hurd - это просто такая квантовая спутанность оказывается была, он просто раньше других допер, в своей прошлой параллельной реальности, а потом просто сделал квантовый скачок, а остальные долго еще верили, что код пишется двоичными байтами...
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|1.18, myhand (ok), 09:03, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> объявил о возвращении в совет директоров
Чо-то там нету его до сих пор. Интрига!
Кто новость-то подтверждал?!
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|2.34, Аноним (34), 09:45, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Список на сайте FSF может только через месяц обновят. Там особо не парятся по поводу скорости, если вообще помнят, что страница с директорами есть.
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|3.53, myhand (ok), 10:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не уверен, что он в достаточной степени контролирует FSF. Может ему пообещали, а потом кинут.
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|1.19, Аноним (19), 09:07, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Видать в проекте поняли что раньше имел ввиду Столманн. Полтора года это не так уж и много для ряда лиц в сообществе СПО. А по сути вернули единсмтвенного здравомыслящего. Ждем дальнейшие комментарии по поводу как не вымереть человечеству когда вам перестанут давать совсем. Глядишь СПО наделает больше Столлманов и будет всем хорошо.
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|2.59, myhand (ok), 10:11, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А по сути вернули единсмтвенного здравомыслящего.
Там до сих пор Сассман в директорах. Поздравомыслее тебя будет, сынок.
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|2.37, Аноним (15), 09:49, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Акелла - это пиратская компания, которая работала в начале 90-х по изданию и локализации компьютерных игр.
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|3.41, Аноним (38), 09:54, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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фаргус был пиратский, но они круче поросячего хвостика были, а Акелла вполне себе издатель как и Бука.)
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|2.48, Аноним (48), 10:03, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебе настолько всё равно, что ты пришёл и написал комментарий, ага.
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|3.56, A.Stahl (ok), 10:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не притворяйся что ты его не понимаешь. Что, сам никогда не оставлял сообщения в БСДшных темах? Хотя казалось бы, какое тебе дело до их БСДшной возни?
Вот и виндузятник пришёл в GPL тему в поисках жира.
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|1.39, Del (?), 09:51, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Да похер если честна. Толк от него только один я посмотрю- промывать мозги опенкоднутым.
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|1.49, анон (?), 10:03, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Просмотреть сертификат
>>Субъект: MGTS
>>Издатель: MGTS
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