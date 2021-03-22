Ричард Столлман объявил о возвращении в совет директоров Фонда СПО

Ричард Столлман, основатель движения свободного ПО, проекта GNU, Фонда СПО и Лиги за свободу программирования, автор лицензии GPL, а также создатель таких проектов как GCC, GDB и Emacs, в своём выступлении на конференции LibrePlanet 2021 объявил о возвращении в совет директоров Фонда свободного ПО. Президентом Фонда СПО остаётся Джеффри Кнаут, который был избран в 2020 году.





Напомним, что Ричард Столлман учредил организацию Free Software Foundation в 1985 году, спустя год после основания проекта GNU. Организация была создана с целью защиты от компаний с сомнительной репутацией, уличенных в присвоении кода и пытающихся продавать некоторые из первых инструментов проекта GNU, разработанных Столлманом и его товарищами. Спустя три года Столлманом была подготовлена первая версия лицензии GPL, определившая юридические рамки модели распространения свободного программного обеспечения.

В сентябре 2019 года Ричард Столлман снял с себя полномочия президента Фонда СПО и ушёл из совета директоров данной организации. Решение было принято после обвинений в поведении, недостойном лидера движения СПО, и угроз разрыва отношений с СПО некоторых сообществ и организаций. Позднее была предпринята попытка снижения влияния Столлмана на проект GNU, в котором он сохранил лидерство, но данная инициатива не имела успеха.



