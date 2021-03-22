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Ричард Столлман объявил о возвращении в совет директоров Фонда СПО

22.03.2021 07:14

Ричард Столлман, основатель движения свободного ПО, проекта GNU, Фонда СПО и Лиги за свободу программирования, автор лицензии GPL, а также создатель таких проектов как GCC, GDB и Emacs, в своём выступлении на конференции LibrePlanet 2021 объявил о возвращении в совет директоров Фонда свободного ПО. Президентом Фонда СПО остаётся Джеффри Кнаут, который был избран в 2020 году.

Напомним, что Ричард Столлман учредил организацию Free Software Foundation в 1985 году, спустя год после основания проекта GNU. Организация была создана с целью защиты от компаний с сомнительной репутацией, уличенных в присвоении кода и пытающихся продавать некоторые из первых инструментов проекта GNU, разработанных Столлманом и его товарищами. Спустя три года Столлманом была подготовлена первая версия лицензии GPL, определившая юридические рамки модели распространения свободного программного обеспечения.

В сентябре 2019 года Ричард Столлман снял с себя полномочия президента Фонда СПО и ушёл из совета директоров данной организации. Решение было принято после обвинений в поведении, недостойном лидера движения СПО, и угроз разрыва отношений с СПО некоторых сообществ и организаций. Позднее была предпринята попытка снижения влияния Столлмана на проект GNU, в котором он сохранил лидерство, но данная инициатива не имела успеха.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Столлман не допустит радикальных изменений в проекте GNU
  3. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  4. OpenNews: Уход Столлмана с поста президента Фонда СПО не скажется на его руководстве проектом GNU
  5. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
  6. OpenNews: Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54805-fsf
Ключевые слова: fsf
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  • 1.1, Леголас (ok), 08:01, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +35 +/
    Батя вернулся! (вот всегда бы неделя так начиналась)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:26, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Небось сами жены старых гиков опять втихаря и накапали мужьям, чтобы те его вернули.
    А то мужики уже бухать начали, не зная что делать дальше, или еще хуже, гулять налево - когда главный озорник ушел и на него уже не свалишь, и остается им только за деньги софт писать и выручку проматывать - бороться больше не за что, Микрософт теперь типа сам опенсурс двигает, а как там на самом деле, народу пофиг как всегда, если кто-то громче всех не кричит.
    Вот жены и решили, что когда он один скабрезные пасхалки в код вставлял - было лучше, а то вдруг теперь другие начнут от нечего делать.
     
  • 2.15, Аноним (15), 08:41, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А его там ждут?
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 09:45, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Анонима с опенета? Вряд ли подозревают не только о его существовании, но и об опенете.
     
  • 2.38, Аноним (38), 09:49, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У вас от этого счёт увеличится трёхзначный в банке?
     
     
  • 3.44, Аноним (15), 09:59, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Трехзначный? 100 руб.?
     
     
  • 4.46, Аноним (15), 10:00, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В свинье-копилке?
     
  • 2.54, InuYasha (??), 10:09, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то нормальный весенний праздник )
     
  • 2.57, Dzen Python (ok), 10:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну таки да.
    Одно его присутствие неплохо так возгорает мамкиных %s , причем не важно, сидят ли они в самом фонде и постят #BWF-твиты вместо коммитов или тут, анонимно, на опеннете с сосаками.
    Хайл Столманн!
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:03, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    Какой плохой Столлман, работает над СПО вместо поддержки негров и трапов!
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 09:31, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну ты это, трапы они хорошие, ты на них не серчай.
     
     
  • 3.47, InuYasha (??), 10:02, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если SNMP-трапы.
     

  • 1.3, Анонимъ (?), 08:12, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Развенчание культа Столлмана не получилось.
     
     
  • 2.31, Аноним (15), 09:42, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тараканы возвращаются. Приготовьте тапки.
     

  • 1.4, Дмитрий (??), 08:17, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хорошая новость
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 08:48, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Программирование свободное от денег. Ура товарищи!
     
     
  • 3.32, Аноним (15), 09:42, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё нахаляву!
     
  • 2.24, Ароним (?), 09:18, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеемся наведет порядок.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:27, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Столлман учредил организацию Free Software Foundation в 1985 году
    > Спустя три года Столлманом была подготовлена первая версия лицензии GPL

    А чем занимается Столлман сейчас? Ну, в смысле, какой от него толк сегодня?

     
     
  • 2.9, Аноним (6), 08:32, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А чем занимается Столлман сейчас? Ну, в смысле, какой от него толк сегодня?

    Как чем? Небось, как только доступ обратно дали, кинулся снова пасхалки в код в вставлять под видом очень нужных патчей.

     
  • 2.20, Аноним (15), 09:09, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Балду пинает. Бродяжничает.
    Это икона. Божок. Если отмыть, постричь, побрить... можно в красный угол поставить.
     
     
  • 3.23, МимоКрокодил (?), 09:17, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    «Если отмыть, постричь, побрить...» то это уже не Столлман будет
     

  • 1.8, Карабьян (?), 08:29, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Здесь он предлагает Австралии ввести бан на китайских студентов и профессоров:
    https://stallman.org/archives/2021-jan-apr.html#12_March_2021_(Protecting_stud)

    Этим же днем он возмущается тем, что США при Байдене не дали въехать многим мусульманам, заставив их повторно заполнять и оплачивать разрешительные заявки на въезд:
    https://stallman.org/archives/2021-jan-apr.html#12_March_2021_(Muslim_ban)

     
     
  • 2.11, Аноним (6), 08:35, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Во-во, поэтому его и вернули, пусть уж лучше дальше за GNU борется, а то еще глубже в политику залезет, и организует что-нибудь покрупнее... это он сможет!
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 08:36, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фонд генетически свободных детей
     
     
  • 4.13, Аноним (6), 08:40, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отмена полового размножения. Право размножаться почкованием аки боги, ради всеобщего равенства.
     
     
  • 5.17, Аноним (6), 08:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ... в соотвествие с GPL обратно присвоить генетический код будет уже нельзя, только в открытом доступе, чтобы все видели ваши хромосомы - X и Y отменяются, только GNU not UNIX, пусть так никто и не понял, что это такое... а Hurd - это просто такая квантовая спутанность оказывается была, он просто раньше других допер, в своей прошлой параллельной реальности, а потом просто сделал квантовый скачок, а остальные долго еще верили, что код пишется двоичными байтами...
     
  • 5.21, Аноним (15), 09:11, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гермафродиты что ли?
     
  • 2.25, Мимокрокодил (?), 09:21, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Леваки жрут левака, ясно всё с вами товарищ столлман
     

  • 1.14, Аноним (15), 08:40, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это нежданчик! Хипповые фрики возвращаются.
     
  • 1.18, myhand (ok), 09:03, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > объявил о возвращении в совет директоров

    Чо-то там нету его до сих пор.  Интрига!

    Кто новость-то подтверждал?!

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 09:45, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список на сайте FSF может только через месяц обновят. Там особо не парятся по поводу скорости, если вообще помнят, что страница с директорами есть.
     
     
  • 3.55, myhand (ok), 10:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, когда Столлман ушел с поста президента - обновили сразу.
     
  • 2.45, Аноним (45), 10:00, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ты Столману на слово не веришь, что он вернулся?
     
     
  • 3.52, Аноним (15), 10:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет! Такой нае...т, и глазом не маргнёт.
     
  • 3.53, myhand (ok), 10:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не уверен, что он в достаточной степени контролирует FSF.  Может ему пообещали, а потом кинут.
     

  • 1.19, Аноним (19), 09:07, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Видать в проекте поняли что раньше имел ввиду Столманн. Полтора года это не так уж и много для ряда лиц в сообществе СПО. А по сути вернули единсмтвенного здравомыслящего. Ждем дальнейшие комментарии по поводу как не вымереть человечеству когда вам перестанут давать совсем. Глядишь СПО наделает больше Столлманов и будет всем хорошо.
     
     
  • 2.59, myhand (ok), 10:11, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А по сути вернули единсмтвенного здравомыслящего.

    Там до сих пор Сассман в директорах.  Поздравомыслее тебя будет, сынок.

     

  • 1.22, сръка (?), 09:13, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Анша Абдуль!
     
  • 1.26, Анимус (?), 09:27, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Акелла вернулся!
     
     
  • 2.37, Аноним (15), 09:49, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Акелла - это пиратская компания, которая работала в начале 90-х по изданию и локализации компьютерных игр.
     
     
  • 3.41, Аноним (38), 09:54, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    фаргус был пиратский, но они круче поросячего хвостика были, а Акелла вполне себе издатель как и Бука.)
     
     
  • 4.43, Аноним (15), 09:56, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна байда. Это прикрытие. :-)
     

  • 1.29, Аноним (29), 09:35, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Добро пожаловать. Снова
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 09:55, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, давно это было.
     

  • 1.30, Аноним (30), 09:38, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "No video with supported format and MIME type found"
    FF 86.0.1
     
     
  • 2.33, Аноним (15), 09:44, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    FF оцтой. Только Хром!
     

  • 1.36, Аноним (38), 09:47, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Буйнопомешанные ликуют и только мне виндуязятнику всё равно.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 10:03, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе настолько всё равно, что ты пришёл и написал комментарий, ага.
     
     
  • 3.56, A.Stahl (ok), 10:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не притворяйся что ты его не понимаешь. Что, сам никогда не оставлял сообщения в БСДшных темах? Хотя казалось бы, какое тебе дело до их БСДшной возни?
    Вот и виндузятник пришёл в GPL тему в поисках жира.
     
  • 3.58, Аноним (15), 10:11, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маразм затягивает. :)
     

  • 1.39, Del (?), 09:51, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Да похер если честна. Толк от него только один я посмотрю- промывать мозги опенкоднутым.
     
  • 1.40, Аноним (15), 09:54, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И волосатые пасхальные яйца.
                                                    Как вишенка на торте.
     
  • 1.49, анон (?), 10:03, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >streamable.com использует недействительный сертификат безопасности.
    >Просмотреть сертификат
    >>Субъект: MGTS
    >>Издатель: MGTS

    Забавно...

     
  • 1.50, mos87 (ok), 10:04, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лехайм!
     
  • 1.51, Аноним (15), 10:06, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видосик пропал.
     

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