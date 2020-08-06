Джеффри Кнаут избран новым президентом Фонда СПО

Фонд Свободного ПО объявил об избрании нового президента, после ухода с данного поста Ричарда Столлмана после обвинений в поведении, недостойном лидера движения СПО, и угроз разрыва отношений с СПО некоторых сообществ и организаций. Новым президентом стал Джеффри Кнаут (Geoffrey Knauth), входивший в совет директоров Фонда СПО с 1998 года и принимающий участие в работе проекта GNU с 1985 года.

Джеффри окончил Гарвардский университет со специализацией в области экономики, после чего посвятил свою деятельность компьютерным наукам, которые сейчас преподаёт в колледже Lycoming. Джеффри является сооснователем проекта GNU Objective-C. Кроме английского Джеффри владеет русским и французским языками, а также сносно говорит на немецком и немного на китайском языке. Из интересов также упоминается лингвистика (имеется работа по славянским языкам и литературе) и пилотирование.

Джеффри указал, что видит цель своей дальнейшей деятельности в оказании помощи сообществу в защите и развитии свободного ПО. Он также отметил важность поддержания здорового духа и разнообразия сообщества, так как различия жизненного опыта и мнений способствуют возникновению творчества и появлению новых идей. Движение СПО началось с энтузиазма, самоотверженности и преданности делу Ричарда Столмена, но со временем сообщество выросло и теперь складывается из усилий и совместной работы тысяч людей по всему миру.

Джеффри призвал уважительно относиться друг к другу в случае разногласий и сообща вырабатывать наилучшие решения, а также помнить что объединяет и вдохновляет приверженцев СПО, так как это является важным для достижения намеченной цели. Он пообещал поддерживать честный диалог с сообществом и оказывать поддержку в стремлении обезопасить будущее СПО для грядущих поколений и сохранить постулаты, лежащие в основе движения СПО.

Фонд также объявил о включении в совет директоров нового участника - Одиль Бенасси (Odile Bénassy), французскую активистку, занимающуюся продвижением СПО. Одиль преподаёт математику, занимается исследованиями и разработкой ПО. В сообществе Одиль известна как лидер проекта GNU Edu. Отмечается, что Одиль стала первым директором Фонда из Европы.



