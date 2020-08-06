Джеффри Кнаут избран новым президентом Фонда СПО

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|3.29, Аноним (29), 11:24, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы не был так уверен. Нынче на такие должности "нормальных" не берут.
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|4.43, Аноним (12), 11:37, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, по сравнению с прошлым бородaтым любой будет нормальным. Ноги не ест и ладно...
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|5.49, Борода (??), 11:43, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Уж лучше пусть ест ноги, чем программирует на эзотерических ЯП.
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|1.2, A.Stahl (ok), 10:58, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ну посмотрим. Что сейчас можно сказать? Имя не очень-то на слуху, думаю где-то через год-полтора станет видно что за человек. Возможно кто-то менее экстравагантный чем Столлман пойдёт на пользу организации и то, как эту организацию воспринимают извне.
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|2.4, Аноним (4), 11:02, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Судя по всему, порядочный и рассудительный мужик. Но без харизмы. Толпу как Столлман не вдохновит, но компромиссы находить сможет.
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|4.86, And (??), 12:24, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Soft skill'ы, дипломатичность, опыт работы по обучению людей.
Компромиссы - способность находить общее и строить на основе найденного общего.
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|4.117, Owlet (?), 13:20, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Опять русских мужчин женщины и негры обижают, ну что ты будешь делать!
Вам белого мужчину выбрали - что опять не устраивает? Недостаточно ариец?
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|2.144, salesforce убил rms (?), 14:31, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Developed pioneering salesforce automation applications for Fortune 500 clients, distributing sales and
inventory information from Oracle databases on corporate minicomputers to the first laptops.
>salesforce
Ну вы поняли, что это и куда катится fsf. Посмотрите на резюме, он полупроприетарщик ещё тот.
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|1.3, Аноним (3), 11:01, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ожидаем GPL v4 в которой можно будет использовать открытый код в проприетарном, разумеется исключительно ради защиты сексуальных меншинств и продвижения дайверсити.
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|2.19, Борода (??), 11:14, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для этого и разваливали фонд СПО. А всё начиналось с фемок и уважения достоинства женщины...
Нам надо провести законы которые национализируют СПО, благо страна держит устойчивый консервативный курс, а нормальные мужики всегда смогут договориться о том кто в игре, а кто нет.
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|3.23, Аноним (3), 11:18, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Фемки здесь исключительно как предлог и инструмент корпораций. Левыми они тоже являются примерно как я балериной. А национализация при сохранении права на частную собственность (в том числе интеллектуальную) приведет ко всяким газпромам, где расходы на гражданах, а прибыль у капиталистов.
>нормальные мужики всегда смогут договориться о том кто в игре, а кто нет.
Я прям представляю как вы будете договариваться с Чубайсом или Гайдаром. Результат таких договоров я тоже представляю заранее.
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|4.26, Im banana man (?), 11:22, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что-то выпутаете. Это приватизация приводит к тому, что мы видим всякие газпромы и так далее.
Важна частная собственность на средства производства или же эти самые средства производства принадлежат народу, то есть всем. Вот и вся разница
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|5.30, Борода (??), 11:24, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сталин хоть и был леваком, но все таки достаточно консервативным что бы такого не допустить.
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|6.48, n00by (ok), 11:43, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сталин леваком не был, строил не коммунизм, а государство по планам Вернадского и КЕПС (от которых отказался царь; "Электрификацию", внезапно, не Ильич придумал) и всю жизнь чистил управленческие структуры от троцких.
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|9.71, Борода (??), 12:07, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Академик не дожен стоять выше Вождя Если Вождь стелится под интеллигенцию, то э... текст свёрнут, показать
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|7.56, Аноним (56), 11:50, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно стоит прочесть самого Сталина на эту тему. Тогда будет понятно что строил он именно то что говорил что строил (и не только он, так как не был он фюрером, как бы Ымперцам того не хотелось видеть в своих фантазиях), никаких планов от царя (ох епт) там и в помине не было. Четкий курс по марксизму-ленинизму. А Троцкий это меньшивик и балабол.
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|8.62, Борода (??), 11:56, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Сталин - быдло, об этом еще Ленин говорил Читайте Ленина А еще лучше Муссалини... текст свёрнут, показать
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|9.69, Аноним (56), 12:04, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Я читал всех перечисленных к слову, Муссолини правильно будет Ленин не называ... текст свёрнут, показать
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|10.75, Борода (??), 12:10, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Не называл, но имел введу Сталин размазня, мог поставить на колени Гейропку, ес... текст свёрнут, показать
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|11.80, Аноним (56), 12:16, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Вот они - жертвы пропаганды Вначале либералы разводят пропаганду про то что Ста... текст свёрнут, показать
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|12.88, Борода (??), 12:28, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
ТЫ написал несвязную с грамматической точки зрения чушь из которой невозможно по... текст свёрнут, показать
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|12.97, Борода (??), 12:37, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
И при чем тут имперцы с либералами Сталин МОГ, но зассал Если бы не он, мы бы ... текст свёрнут, показать
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|16.166, Аноним (56), 15:03, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Меньше читайте всяких Резунов Суворовых и больше настоящих историков Про декомм... большой текст свёрнут, показать
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|8.65, n00by (ok), 11:58, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
И правда, стоит почитать Сталина Более того, я думаю, что необходимо откинуть и... текст свёрнут, показать
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|9.70, Аноним (56), 12:06, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Ну еще Ленин говорил что главная проблема цитат в интернете в том что люди сразу... текст свёрнут, показать
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|11.92, Аноним (56), 12:32, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Номер издания, тома, главы и страницы, пожалуйста Там в оригинале-то 13 томов т... большой текст свёрнут, показать
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|15.143, Аноним (56), 14:30, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну вот и все стало по местам Полная цитата Поэтому совершенно не правы те тов... большой текст свёрнут, показать
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|9.76, Аноним (76), 12:10, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Маркс всего-лишь слабые стороны капитализма описывал Ни о каком социализме и уж... текст свёрнут, показать
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|11.85, Борода (??), 12:22, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Зачем читать эти мелодраматические побасенки из позапрощлого века Это такая из... текст свёрнут, показать
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|12.132, пох. (?), 14:03, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну как раз про бапп-то там было ничего так, интересненько Видимо, проблема стоя... текст свёрнут, показать
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|10.87, n00by (ok), 12:25, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О коммунизме было задолго до Маркса написано Беда в том, что марксисты почему-т... текст свёрнут, показать
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|7.114, Аноним (114), 13:18, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ох уж этот постмодерн! Гитлер был левым, а Сталин не был, круг замкнулся. Кого следующим из леваков выписывать будут, Мао, Че Гевару, Розу Люксембург из феминизма?
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|8.119, Борода (??), 13:26, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Сталин был главным апологетом фемозной культуры, посмотрите какое кино хвалил Во... текст свёрнут, показать
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|8.146, Аноним (-), 14:34, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Словосочетание Национал-социалистическая немецкая рабочая партия тебе о чём-нибу... текст свёрнут, показать
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|9.155, Аноним (56), 14:44, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
171 Социализм 8212 это учение о том, как следует заботиться об общем благе ... большой текст свёрнут, показать
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|7.115, Борода (??), 13:19, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще не удивительно что Россия понесла такие потери в войне, после того как Вождь начитался либерального космополита Вернадского.. Рука лицо.
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|7.142, Товарищ майор (?), 14:30, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сталин был коммунистом.
И да, он не строил коммунизм - он строил социализм как материальную базу для достижения коммунизма.
Построить коммунизм не возможно, также как нельзя построить капитализм или феодализм.
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|5.37, Аноним (56), 11:34, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не путаю. Национализация при возможности частной собственности приводит к тому что получается то что получалось в Италии, Германии, Испании и других странах в 20х и 30х годах прошлого века. Под эгидой национализации при капитализме просто закрепляется то что делает во времена приватизации. А вот обобществление собственности это дело хорошее, конечно.
Но тут не поймут. Тут людей запугали страшными фемками и теперь они с радостью идут к либералам и фашистам в объятия.
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|6.47, Борода (??), 11:42, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ПРиведи хоть один пример результатов обобществления? Только про совок не ври.
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|6.150, Аноним (-), 14:39, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> обобществление собственности
Фашисты любят обобществление собственности.
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|6.163, Im banana man (?), 14:58, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Частная собственность. Твой телефон, твоя машина, твоя квартира - это твоя собственность.
А вот средства производства - в этом ключ. Нельзя разрешать частным лицам владеть заводами-пароходами. Нельзя. Иначе получаем ситуацию в Норильске
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|7.169, Аноним (56), 15:13, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде это называется личной собственностью. Судя по всему, мы разбежались чисто в терминах. Так я с вами согласен.
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|4.39, n00by (ok), 11:34, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А национализация при сохранении права на частную
> собственность (в том числе интеллектуальную) приведет ко всяким газпромам, где расходы
> на гражданах, а прибыль у капиталистов.
Например, в случае с НТЦ ИТ "РОСА" сейчас именно так и есть. Граждане работают тестировщиками (о чём, в отличии от иных дистрибутивов, в известность не ставятся), г-н Рейман извлекает немножко прибыли. При этом ПО "ROSA Fresh" не включено в Реестр Отечественного ПО, т.е. де-юре не является российским даже по происхождению.
"Национализация" должна подразумевать в первую очередь прозрачность схем и контроль, как раз что бы избавиться от прощелыг.
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|5.67, Борода (??), 12:02, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Национализация нужна по тому, что в стране должен царить установленный порядок!
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|6.77, n00by (ok), 12:11, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ради Бога, заработайте себе мешок злата, если оно не из чужого кармана и здесь пользу приносить будет.
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|7.90, Борода (??), 12:32, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не путайте пользу с порядком. Порядок это высшая категория образующая в себе власть.
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|3.96, Аноним (12), 12:35, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>благо страна держит устойчивый консервативный курс
В сторону посмешища по типу Северной Кореи.
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|4.105, Аноним (56), 12:53, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, ну что вы. Северные корейцы вон даже в атом и космос смогли несмотря на то что это мелкая страна с небольшим количеством ресурсов в экономической и военной блокаде. У нас будет немного другое, фашизм. Правда скорее всего не на националистической основе, а на религиозной, вот у нас уже и всякие казаки митинги разгоняют и суды охраняют, всякие сорок сороков образовываются. Не зря же у Пу так любит цитировать Ильина (а это один из основных русских идеологов фашизма).
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|5.130, Ordu (ok), 13:58, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не зря же у Пу так любит цитировать Ильина (а это один из основных русских идеологов фашизма).
Ах, так это с подачи Путина? Я когда ЕГЭ сдавал лет пять назад, там же в ЕГЭ по русскому надо эссе писать на текст, и вот я нашёл где-то на сайтах подготовки к ЕГЭ текстов, и там столько этого Ильина было, что просто ппц. Я не знал (да и не знаю), кто такой Ильин, но он такой бред писал, что крайне сложно было написать эссе, не переходя на личности и не начиная гадать о том, какие травмы головного мозга перенёс Ильин в детстве.
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|6.134, Аноним (56), 14:16, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если который Иван Александрович, то да, он. Солженицын его тоже любил. Срыв покровов прям)
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|4.147, Michael Shigorin (ok), 14:34, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> благо страна держит устойчивый консервативный курс
> В сторону посмешища по типу Северной Кореи.
Слушайте, ну посмотрите уже репортажи http://samsebeskazal.livejournal.com из jew york'а и осознайте, что на развилке "либералы-консерваторы" вариантов-то немного. А чучхе -- вообще отдельный люк.
А если вдруг заинтересуют реалии конкретно КНДР -- могу познакомить со старым знакомым, который и там пожил-поработал (занимаясь линуксами, кстати). Расспросите почтой. Глядишь, интервью выложите. :)
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|2.50, Аноним (50), 11:43, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Использовать в проприетарном нельзя.
Но афроамериканским программистам можно копипастькод в любой проект.
А кто не перелицензирует свой продукт под такую лицензию, тот расист.
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|3.100, Аноним (56), 12:46, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А там перелицензировать-то не нужно. Они же практически везде использовали всякие GPL 2 or later или GPL 3 or later. При введении новой версии лицензии огромное количество уже существующего софта автоматически ее примет. Хотя Столлмана предупреждали что это опасно именно из-за вот такой возможности.
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|3.22, ryoken (ok), 11:18, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так-то он жив.
А этому гражданину можно сразу на русском писать? :)
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|4.128, Аноним (56), 13:44, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вот вам и разоблачение культа личности товарища Столлмана прилетело)
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|1.7, Борода (??), 11:06, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Левые наступают. Фонд СПО прогнулся под BLM, поставил Кнаута который давно сыплет эвфимизмами про "разнообразие в сообществе". Теперь весь мир должен влиться во всю эту феминистскую и чернозаднепроходную историю в США. Надеюсь что до оттока левацкой волны эти люди не разрушат то что в общем то было сделано Белыми, и все вернется на свои положенные места.
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|3.24, iPony129412 (?), 11:20, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только хотел написать, что наконец-то во главе кто-то вменяемый, но нет.
Ну и ладно. Фонд СПО никогда не славился вменяемостью — нечего и начинать.
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|3.21, Борода (??), 11:17, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ПРости, но толще не смог.
Белые с большой буквы случайно вышло, шифт заело.
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|3.104, Аноним (104), 12:52, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Белые люди должны упоминаться только с большой буквы.
Ну,.. всё верно. Тут, скорее, образ мысли. Что бы называться Белым, не обязательно быть гетеросексуальным голубоглазым блондином мужского пола и наоборот.
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|3.137, n00by (ok), 14:22, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хех, Белые люди должны упоминаться только с большой буквы.
R.Kipling. The White Man's Burden
Take up the White Man's burden—
Send forth the best ye breed—
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness
On fluttered folk and wild—
Your new-caught, sullen peoples,
Half devil and half child.
Take up the White Man's burden—
In patience to abide,
To veil the threat of terror
And check the show of pride;
By open speech and simple,
An hundred times made plain.
To seek another's profit,
And work another's gain.
Take up the White Man's burden—
The savage wars of peace—
Fill full the mouth of Famine
And bid the sickness cease;
And when your goal is nearest
The end for others sought,
Watch Sloth and heathen Folly
Bring all your hopes to nought.
Take up the White Man's burden—
No tawdry rule of kings,
But toil of serf and sweeper—
The tale of common things.
The ports ye shall not enter,
The roads ye shall not tread,
Go make them with your living,
And mark them with your dead!
Take up the White Man's burden—
And reap his old reward:
The blame of those ye better,
The hate of those ye guard—
The cry of hosts ye humour
(Ah, slowly!) toward the light:—
"Why brought ye us from bondage,
Our loved Egyptian night?"
Take up the White Man's burden—
Ye dare not stoop to less—
Nor call too loud on Freedom
To cloak your weariness;
By all ye cry or whisper,
By all ye leave or do,
The silent, sullen peoples
Shall weigh your Gods and you.
Take up the White Man's burden—
Have done with childish days—
The lightly profferred laurel,
The easy, ungrudged praise.
Comes now, to search your manhood
Through all the thankless years,
Cold-edged with dear-bought wisdom,
The judgment of your peers!
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|2.20, Аноним (20), 11:16, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Левые наступают
Нужно быть упоротым, чтобы в BLM разглядеть левых.
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|3.25, Аноним (3), 11:21, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так своей повесточки нет, вот и доедают американскую, где две капиталистические фракции общывают друг друга словами вроде "фашисты" и "коммунисты". Вот и виноваты получаются фемки. Удобно же. Фемок потом с шумом и гамом скинем, а корпорации останутся. Просто будут давить несогласных уже под взгляды про уважение к нации.
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|4.173, Аноним (56), 15:20, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Замени white people на jews и получится mein kampf. Как бы движение националистическое, а не интернационалистическое, про рабочих ничего нет, про собственность на средства производства тоже. Там не отобрать и поделить, а просто отобрать) Вполне себе правое движение, как и противостоящее ему.
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|2.78, Аноним (76), 12:12, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не левые а правые. Не надо путать. Все эти BLM только капиталистическим свиньям нужны.
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|3.102, Gemorroj (ok), 12:51, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут если и приплетать левых, то троцкизм (идея всемирной революции). в остальном, конечно, это вульгарная пошлятина, а не классический научный материализм.
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|4.108, Аноним (56), 13:13, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Товарищ, идея мировой революции это идея любого коммуниста Троцкий говорил о п... большой текст свёрнут, показать
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|5.122, Gemorroj (ok), 13:33, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну ты прямо со старта чушь написал. очевидно же что ты не знаешь истории развития идей коммунизма. такую расхожую фразу "социализм в отдельно взятой стране" слышал?
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|6.127, Аноним (56), 13:42, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В отличие от Маркса, который слова социализм и коммунизм употреблял как синонимы, Ленин стал называть социализмом начальную стадию коммунизма и ввел экономические критерии этой стадии (такие как обобществление собственности и отсутствие товарно-денежных отношений). Поэтому социализм в отдельной взятой стране построить можно. Коммунизм - нет. Ленин структурировал и уточнил то что Маркс говорил о начальной и высшей стадии коммунизма. Поэтому и марксизм-ленинизм, а не просто марксизм.
Вам стоит подтянуть теорию, товарищ, а то вы с аватаркой Ленина бегаете, а мысли его перевираете.
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|4.136, Аноним (56), 14:19, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>антифашистов
Вот на заборе тоже написаны три буквы, а там дрова лежат.
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|3.160, Аноним (56), 14:53, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох этот хруст французских булок и вальсы Шуберта. Россия которую мы потеряли. Ничо, вот опять нашли)
Но революцию и правда сделали они. Когда бездарно проиграли русско-японскую, когда посылали миллионы крестьян вовевать в первой мировой просто чтобы отхватить пару проливов, когда провели приватизацию общинных земель и по сути уже официально отдали крестьян во власть кулаков, когда вывозили зерно, отобранное у голодающего населения (причем настолько вывезли, что в 1891 году армии пришлось выкупать в Англии проданное зерно просто стобы накормить солдат, в стране тогда уже ничего купить даже по спекулянтским ценам было нельзя). И это только небольшая часть прелестей царского режима.
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|2.159, lockywolf (ok), 14:50, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Левые наступают. Фонд СПО прогнулся под BLM, поставил Кнаута который давно сыплет
> эвфимизмами про "разнообразие в сообществе". Теперь весь мир должен влиться во
> всю эту феминистскую и чернозаднепроходную историю в США. Надеюсь что до
> оттока левацкой волны эти люди не разрушат то что в общем
> то было сделано Белыми, и все вернется на свои положенные места.
Левые донатят на СПО, а правые -- на церкви.
Хотите правых НГО -- донатьте.
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|2.174, Аноним (171), 15:20, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Леваки придумали СПО. Надо быть леваком и разделять BLM, SJW чтобы пользоваться СПО.
Если ты не левак, ты будешь использовать Винду.
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|1.17, Аноним (17), 11:13, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну да, ну да. К RMS вы очень уважительно отнеслись. С другой стороны, все эти фонды больше про политику, так что может и к лучшему.
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|1.18, Аноним (18), 11:14, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Почему то я советую вам тоже вернуться в вёрстку сайтов , а не сидеть на шее у тех кто хочет облегчить линукс в плане быстродействия , а за свою верстку и форматирование можете болтать на лоре там такие нужны. Вы просто груз в виде патреонщиков и отбираете возможности инвестиции у тех кто что то может , но доступ ко всем этим патрионам закрыт. Залезьте короче в свои кресла и торгуйте через сайты не лезьте делать прослойки свои неудачные опомнитесь технологии не только для верстки предназначены.
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|3.31, Аноним (18), 11:26, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Всё правильно написано дровишки надо делать на всякую периферию ,а не кричать потом что сканер не работает зато есть жижа и любимый аутсорс по отмыванию баблишка.
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|1.32, Аноним (32), 11:27, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чего вы придираетесь, может он сам не хотел лишний раз заострять внимание на (кривом) форсировании разнообразия, но приходится, чтобы его тоже не вышвырнули. Вот представьте себя на его месте: что бы вы написали, чтобы и мы довольны были, и все егошние сотрудники впредь слушались?
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|3.54, Аноним (32), 11:49, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не, я настолько непереношу SJW, что приходится сбавлять свою злость мечтами о лучике света.
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|2.46, Аноним (32), 11:41, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя, может, и хотел, судя по некоторым твитам (особенно про микроагрессию с неграми в бассейне). Ну или это он так притворялся, и это часть его плана (вряд ли, но вдруг).
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|1.34, Аноним (35), 11:28, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Он хотя бы голубой? На такой должности по нынешним временам по другому нельзя.
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|1.36, Аноним (36), 11:32, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Джеффри владеет русским и французским языками, а также сносно говорит на немецком и немного на китайском языке. Из интересов также упоминается лингвистика (имеется работа по славянским языкам и литературе) и пилотирование.
Сцк, ГДЕ они находят на всё это время?
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|2.44, Ю.Т. (?), 11:37, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, им (западным среднеклассным) не надо подрабатывать к пайке.
Во-вторых, тамошнее высшее шире и глубже нашего.
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|1.42, Аноним (42), 11:36, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> а также помнить что объединяет и вдохновляет приверженцев СПО
И что же их объединяет и вдохновляет?
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|1.52, Аноним (63), 11:46, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я чет не понял, RMS'а же из FSF выгнали? Или нет? При чем тут это "Фонд Свободного ПО"?
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|1.106, Аноним (106), 13:08, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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(имеется работа по славянским языкам и литературе)
а есть ли ссылки на эту работу? хотелось бы прочитать! вдруг там опять "русский - кака,
и вообще рабский, etc, etc.."
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|1.107, Аноним (107), 13:12, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>после ухода с данного поста Ричарда Столлмана после обвинений в поведении, недостойном лидера движения СПО, и угроз разрыва отношений с СПО некоторых сообществ и организаций.
Неблагодарные, Столлман наш любимый вождь, как они смеют шантажировать и угрожать СПО!
Джеффри не с улицы, страя гвардия. Надеюсь при нём Майкрософт обанкротится. Джеффри беспощадно дави проприетарщиков и клаус-бздунов!
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|2.113, Аноним (113), 13:16, 06/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по его твиттеру он куколд, и это печально. Столман никогда не был куколдом.
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|1.172, Аноним (172), 15:17, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так есть где-то его программа реформирования СПО? Раз говорит на русском, то пусть сразу пишет на русском тоже =)
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|1.176, бедный буратино (ok), 15:24, 06/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Джеффри владеет русским
будет флудить с анонимами на опеннете и лоре. на фонд времени не останется. а после наших анонимов вообще веру в свободное по потеряет...
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