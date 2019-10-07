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Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана

07.10.2019 19:29

После опубликованного Фондом свободного ПО призыва пересмотреть взаимодействие с проектом GNU, Ричард Столлман объявил, что как действующих руководитель проекта GNU займётся вопросами выстраивания отношений с Фондом СПО. 18 мэйнтейнеров и разработчиков различных проектов GNU отреагировали совместным заявлением, в котором указали, что Ричард Столлман один не может представлять весь GNU и настало время мэйнтейнерам выработать коллективное решение по дальнейшей организации работы проекта.

Подписавшие заявление признают огромный вклад Столлмана в становление движения свободного ПО, но также отмечают и эксцентричное поведение Столлмана, которое многие годы мешает достижению основной цели проекта GNU - созданию системы, которая будет отвечать интересам всех пользователей компьютеров. По мнению присоединившихся к обращению мэйнтейнеров, проект GNU не может нести свою миссию, когда поведение лидера отталкивает большую часть тех, до кого проект пытается донести свои идей. Проект GNU, который мэйнтейнеры хотят построить, - это проект, которому каждый может доверять, чтобы защитить свою свободу.

Под письмом подписались следующие мэйнтейнеры и разработчики:

  • Tom Tromey (GCC, GDB, автор GNU Autormake)
  • Werner Koch (автор и мэйнтейнер GnuPG)
  • Carlos O'Donell (мэйнтейнер GNU libc)
  • Mark Wielaard (мэйнтейнер GNU Classpрath)
  • John Wiegley (мэйнтейнер GNU Emacs)
  • Jeff Law (мэйнтейнер GCC, Binutils)
  • Ian Lance Taylor (один из старейших разработчиков GCC и GNU Binutils, автор Taylor UUCP и Gold linker)
  • Ludovic Courtès (автор GNU Guix, GNU Guile)
  • Ricardo Wurmus (один из мэйнтейнеров GNU Guix, GNU GWL)
  • Matt Lee (основатель GNU Social и GNU FM)
  • Andreas Enge (основной разработчик GNU MPC)
  • Samuel Thibault (коммитер GNU Hurd, GNU libc)
  • Andy Wingo (мэйнтейнер GNU Guile)
  • Jordi Gutiérrez Hermoso (разработчик GNU Octave)
  • Daiki Ueno (мэйнтейнер GNU gettext, GNU libiconv, GNU libunistring)
  • Christopher Lemmer Webber (автор GNU MediaGoblin)
  • Jan Nieuwenhuizen (GNU Mes, GNU LilyPond)
  • Han-Wen Nienhuys (GNU LilyPond)


  1. Главная ссылка к новости (https://guix.gnu.org/blog/2019...)
  2. OpenNews: Лидеры проектов GnuTLS, grep и sed выходят из проекта GNU в знак несогласия с политикой Фонда СПО
  3. OpenNews: Предложение по выходу GNOME из числа проектов GNU
  4. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
  5. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
  6. OpenNews: Ричард Столлман выступил против добавления поддержки отладчика LLDB в Emacs
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: stallman, gnu
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  • 1.1, Аноним (1), 19:32, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто из них сидит на рэдхатовских (и др.) харчах?
     
     
  • 2.12, Amphyby (ok), 19:48, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    откуда вы такие беретесь, сектанты-конспирологи
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:33, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нормально ж сидели, что началось-то?
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:36, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто-то ещё будет утверждать что это не спланированная акция?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:40, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я не очень разбираюсь в ситуации, но выглядит так, будто неявно спланировал ее сам Столлман
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:43, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Молчи уж если не разбираешься.
     
     
  • 4.15, 28 лет побед (?), 19:49, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто у вас конспирологические школы разных систем.
    Безусловно, гнойник прорвался не без помощи последних неаккуратных елозаний Столлмана, но отрицать при этом само наличие гнойника - это высший фольгированный пилотаж.
     
  • 4.20, Fracta1L (ok), 20:00, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не разбираешься в чём? В теориях заговора?
     

  • 1.4, dimqua (ok), 19:37, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > the behavior of its leader alienates a large part of **those we want to reach out to**.

    Я одного не пойму, кто все эти люди-то?

     
     
  • 2.10, Чё (?), 19:45, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты то кто, для начала.
     
     
  • 3.14, Amphyby (ok), 19:49, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это ж димка, не признал что ли?
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:39, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бунт на корабле
     
  • 1.9, 28 лет побед (?), 19:44, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ля-ля-ля, не будет короля, ля-ля-ля..
    > проект GNU не может нести свою миссию, когда поведение лидера отталкивает большую часть тех, до кого проект пытается донести свои идеи

    До них это доходило как до жирафов.

     
  • 1.11, Анон Анонов (?), 19:46, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Столман конечно молодец, но с чего он взял, что только у него единолично есть право представлять GNU? Сначала позволяет сомнительные шутки про аборты в код пихать, потом грозится чуть ли не забанить несогласных, другие неприятные скандалы... Форкнуть GNU теперь не такая уж и плохая идея.
     
  • 1.13, soarin (ok), 19:49, 07/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.16, Аноним (16), 19:54, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Записывайте всех этих людей поимённо, чтобы не забыть пристально наблюдать за их "деятельностью" — не просто так они повылезали.
     
  • 1.17, Аноним (17), 19:55, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, будущий люстрационный список, это хорошо!
     
  • 1.18, Аноним (18), 19:59, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    БУНД!
     
  • 1.19, Аноним (19), 19:59, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >John Wiegley (мэйнтейнер GNU Emacs)

    Дитя убивает своего отца

     
  • 1.21, Аноним (21), 20:03, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Твари
     

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