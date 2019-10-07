Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана

После опубликованного Фондом свободного ПО призыва пересмотреть взаимодействие с проектом GNU, Ричард Столлман объявил, что как действующих руководитель проекта GNU займётся вопросами выстраивания отношений с Фондом СПО. 18 мэйнтейнеров и разработчиков различных проектов GNU отреагировали совместным заявлением, в котором указали, что Ричард Столлман один не может представлять весь GNU и настало время мэйнтейнерам выработать коллективное решение по дальнейшей организации работы проекта. Подписавшие заявление признают огромный вклад Столлмана в становление движения свободного ПО, но также отмечают и эксцентричное поведение Столлмана, которое многие годы мешает достижению основной цели проекта GNU - созданию системы, которая будет отвечать интересам всех пользователей компьютеров. По мнению присоединившихся к обращению мэйнтейнеров, проект GNU не может нести свою миссию, когда поведение лидера отталкивает большую часть тех, до кого проект пытается донести свои идей. Проект GNU, который мэйнтейнеры хотят построить, - это проект, которому каждый может доверять, чтобы защитить свою свободу. Под письмом подписались следующие мэйнтейнеры и разработчики: Tom Tromey (GCC, GDB, автор GNU Autormake)

Werner Koch (автор и мэйнтейнер GnuPG)

Carlos O'Donell (мэйнтейнер GNU libc)

Mark Wielaard (мэйнтейнер GNU Classpрath)

John Wiegley (мэйнтейнер GNU Emacs)

Jeff Law (мэйнтейнер GCC, Binutils)

Ian Lance Taylor (один из старейших разработчиков GCC и GNU Binutils, автор Taylor UUCP и Gold linker)

Ludovic Courtès (автор GNU Guix, GNU Guile)

Ricardo Wurmus (один из мэйнтейнеров GNU Guix, GNU GWL)

Matt Lee (основатель GNU Social и GNU FM)

Andreas Enge (основной разработчик GNU MPC)

Samuel Thibault (коммитер GNU Hurd, GNU libc)

Andy Wingo (мэйнтейнер GNU Guile)

Jordi Gutiérrez Hermoso (разработчик GNU Octave)

Daiki Ueno (мэйнтейнер GNU gettext, GNU libiconv, GNU libunistring)

Christopher Lemmer Webber (автор GNU MediaGoblin)

Jan Nieuwenhuizen (GNU Mes, GNU LilyPond)

Han-Wen Nienhuys (GNU LilyPond)



