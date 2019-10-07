Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана

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|2.7, Аноним (7), 19:40, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не очень разбираюсь в ситуации, но выглядит так, будто неявно спланировал ее сам Столлман
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|4.15, 28 лет побед (?), 19:49, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто у вас конспирологические школы разных систем.
Безусловно, гнойник прорвался не без помощи последних неаккуратных елозаний Столлмана, но отрицать при этом само наличие гнойника - это высший фольгированный пилотаж.
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|1.4, dimqua (ok), 19:37, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> the behavior of its leader alienates a large part of **those we want to reach out to**.
Я одного не пойму, кто все эти люди-то?
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|1.9, 28 лет побед (?), 19:44, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ля-ля-ля, не будет короля, ля-ля-ля..
> проект GNU не может нести свою миссию, когда поведение лидера отталкивает большую часть тех, до кого проект пытается донести свои идеи
До них это доходило как до жирафов.
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|1.11, Анон Анонов (?), 19:46, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Столман конечно молодец, но с чего он взял, что только у него единолично есть право представлять GNU? Сначала позволяет сомнительные шутки про аборты в код пихать, потом грозится чуть ли не забанить несогласных, другие неприятные скандалы... Форкнуть GNU теперь не такая уж и плохая идея.
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|1.16, Аноним (16), 19:54, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Записывайте всех этих людей поимённо, чтобы не забыть пристально наблюдать за их "деятельностью" — не просто так они повылезали.
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