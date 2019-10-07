Фонд свободного ПО пересмотрит взаимодействие с проектом GNU

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|1.4, A.Stahl (ok), 07:42, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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У этого могут быть и позитивные последствия: теперь проект GNU будет получать донаты напрямую, а не объедки со стола фонда СПО. Пожет и Hurd начнут пилить и вообще...
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|4.66, Аноним (66), 11:14, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, это так не работает. Некоторые проекты обречены изначально, а некоторые упираются в тормоза организации - некоторые баги и в активных проектах годами висят.
Можете минусить, но конечный пользователь вообще не обязан знать, как работает вещь, которой он пользуется.
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|5.67, Michael Shigorin (ok), 11:20, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> некоторые баги и в активных проектах годами висят
Это нормальное состояние в любом крупном проекте, если что.
> конечный пользователь вообще не обязан знать, как работает вещь,
> которой он пользуется.
Не обязан. Правда, тогда вещь всё чаще применяется для пользования пользователем, но это он тоже знать не обязан.
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|6.70, Аноним (-), 11:27, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Это нормальное состояние
Отмазка уровня Шигopинa, который "больше говорит, чем делает" ©.
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|7.72, Michael Shigorin (ok), 11:30, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Это нормальное состояние
> Отмазка уровня Шигopинa, который "больше говорит, чем делает" ©.
Глупый, это констатация факта. И знает это любой, кто хотя бы лазил по багтрекерам крупных проектов, не говоря уж что-либо туда вешал/писал и уж тем более читал/чинил.
А на меня можно лаять сколько угодно, только я ведь даже не Слон. :)
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|8.102, Аноним (102), 13:00, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Анон 66 репортед Согласен Здесь я неправильно выразил мысль - имел в виду, чт... текст свёрнут, показать
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|7.141, Аноним (141), 15:42, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>больше говорит, чем делает
На а Вы каким таким делом знамениты? Труды Михаила я уж точно знаю и их очень сложно недооценить.
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|8.142, Аноним (142), 15:51, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
https www altlinux org Team Famous Michael_Shigorin Претензии не ко мне Инфор... текст свёрнут, показать
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|9.151, Аноним (151), 16:43, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Работал в конторе, где разработка велась в основном на джаве, которую не знаю В... текст свёрнут, показать
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|9.172, А.П. (?), 17:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Там про Турбина написано поддерживает толерантность в devel Это какой-то... текст свёрнут, показать
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|5.186, хотел спросить (?), 18:45, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> но конечный пользователь вообще не обязан знать, как работает вещь, которой он пользуется
вот с этим не соглашусь, еще как обязан, иначе он - стадо
повсеместная тупость - это бич современного общества
отстаиваете право быть тупым?
ведь очевидно к примеру что дальнобойщик, который знает устройство своей машины, намного более подготовлен к неблагоприятной дорожной обстановке, своего рода имеет эволюционное преимущество, чем обычный нуб умеющий только крутить баранку
может в ващем контексте и был какой другой смысл (я не знаю), но в общем и целом - нет... это неправда.
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|4.92, Аноним (92), 12:46, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> конечный пользователь вообще не обязан знать, как работает вещь, которой он пользуется.
GNU не для пользователей, а для программистов, так как главная цель GNU - дать возожность изменить исходник
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|5.157, Аноним (157), 16:57, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не только исходный код, а документацию, графические ресурсы, внешний вид и т.п. Всё это полезно и иногда очень нужно и для простого пользователя, не только для пользователя-программиста.
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|2.8, Аноним (8), 08:02, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Скорее GNU начнут шантажировать финансированием если тот не прогнётся под SJW и не избавится от Столлмана
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|3.90, dimqua (ok), 12:40, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно подумать, что весь мир вокруг этих SJW вертится.
Не исключено, что многие, наоборот, теперь перестанут поддерживать FSF, особенно, если они решат не финансировать проект GNU. Что и было одной из причин создания FSF.
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|6.180, Michael Shigorin (ok), 17:46, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> SJW
Полагаете, в стране победивших извращенцев будут приставать к проектам и требовать переименовать в SJW/Linux во имя толенартности?
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|4.154, Аноним (154), 16:46, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, зачем? Просто найдется кучка заднеприводных хипсторов, которые перепишут гнутый софт на жабаскрипте. Под SJWPL.
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|4.174, anonom (?), 17:25, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они получают поддержку от капитала именно для того, чтобы убирать неудобных (например, Столлмана)
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|2.14, Аноним (14), 08:26, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хурд наверняка не допилят. Иметь ещё одно ядро было бы интересно, но увы... 20 лет не могу запилить, ещё Эндрю Таненбаум Линусу грозил, что моноядро не нужно, что x86 не компьютер, и что скоро мир завоюют Hurdы на SPARCах. И где теперь хурд и спарки?
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|3.41, Аноним (80), 10:18, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что по итогу Intel вставили себе RISC ядро и все эти спарки пошли нервно курить в сторонке.
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|4.87, Аноним (87), 12:34, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Расскади по подробнее? Или где об этом почитать по-русски желательно.
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|5.89, Ретроград (?), 12:38, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Intel начиная с четвертого пенька - по факту RISC, усиленно притворяющийся x86 CISC. Где почитать - ХЗ.
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|6.100, Аноним (99), 12:57, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто я это, в закладки себе сохранил статьи с википедии про: OpenSPARC, OpenPOWER и про OpenRISC. Все мечтаю пк с открытым ЦПУ производить. Так вот IMB меня опередили?
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|7.104, Аноним (104), 13:05, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Давай я повикипедирую вместо тебя https://ru.wikipedia.org/wiki/RISC
В настоящее время многие архитектуры процессоров являются RISC-подобными, к примеру, ARM, DEC Alpha, SPARC, AVR, MIPS, POWER и PowerPC. Наиболее широко используемые в настольных компьютерах процессоры архитектуры x86 ранее являлись CISC-процессорами, однако новые процессоры, начиная с Intel Pentium Pro (1995 г.), являются CISC-процессорами с RISC-ядром[10]. Они непосредственно перед исполнением преобразуют CISC-инструкции x86-процессоров в более простой набор внутренних инструкций RISC.
Свободную ты только Risc-v на плисину залить. https://sifive.com
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|9.189, Аноним (189), 18:54, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Конечно продают https www sifive com boards hifive-unleashed У них там три ра... текст свёрнут, показать
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|6.150, КО (?), 16:42, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Intel начиная с четвертого пенька - по факту RISC
ох уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочники...
фраза из Падал прошлогодний снег.
Мягко выражаясь, ето совсем не так. Внутре там, в смысле декодер инструкций x86, вовсе не RISC и не CISC - там вообще не фон Неймановская архитектура.
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|7.160, Аноним (151), 16:59, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Intel начиная с четвертого пенька - по факту RISC
> ох уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочники...
>
> фраза из Падал прошлогодний снег.
> Мягко выражаясь, ето совсем не так. Внутре там, в смысле декодер инструкций
> x86, вовсе не RISC и не CISC
Подскажите страничку документации.
Созерцаю тут Figure 2-1. Processor Core Pipeline Functionality of the Skylake Server Microarchitecture из Intel ORM
вижу MSROM, Micro-OP Queue -- вполне похоже на Redused ISC.
> - там вообще не
> фон Неймановская архитектура.
Ортогонально же.
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|3.45, Аноним (45), 10:20, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем Таненбауму Hurdы и Sparcи? Его интересовал его родной Minix.
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|4.101, Аноним (99), 12:59, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я читал что Таненбаум не принимал патчи от других гуманоидов, чтобы система не становилась сложнее в изучении.
Я читал что микроядро не развивается из-за того что сложно вылавливать ошибки из-за особенностей архитектуры.
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|5.139, Lockywolf (ok), 15:35, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я читал что Таненбаум не принимал патчи от других гуманоидов, чтобы система
> не становилась сложнее в изучении.
> Я читал что микроядро не развивается из-за того что сложно вылавливать ошибки
> из-за особенностей архитектуры.
Википедия утверждает, что Мач не взлетел, потому что в нём на каждый системный вызов производилась проверка безопасности. "А имеет ли право этот процесс делать такой вызов". В монолитах, в принципе, тоже так происходит, но из-за того, что ядро большое, делается вызов, а потом всё в кернел-спейсе уже быстро работает. А у Мача кернел-спейс маленький, микроядерность, всё такое, и в результате две трети времени ядро занимается проверкой безопасности.
В принципе, сейчас цпу такие быстрые, что наверное можно было бы и две трети пожертвовать. Или придумать хитрый способ проверять безопасность векторно, типа через AVX.
Но хз.
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|4.124, Аноним (14), 14:20, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Minix его интересовал лишь как пример к его книге, развивать его он не думал. А вот когда Линус выложил новость о Линуксе 1.0 (тогда ещё не линуксе называвшемся, правда) в comp.os.minix usenet Корфу, там Таненбаум парировал, что Линукс обречен, ибо во-первых - написал под недоархитектуру x86, которую скоро победит великолепный SPARc, а во-вторых - монолитное ядро это устарело, вон свободная ОСь GNU с микроядром пилится и всех победит (ну подразумевается Hurd). Как обычно бывает, ни один из прогнозов академика не сбылся. Ибо маркетинг и возможность дёшево клепать совместимые помпы решает, а вовсе не лучшая (в академическом смысле) архитектура
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|2.46, Fracta1L (ok), 10:20, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Мне вот даже интересно, что быстрее станет пригодным к использованию - Hurd или ReactOS
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|3.69, Lockywolf (ok), 11:26, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Мне вот даже интересно, что быстрее станет пригодным к использованию - Hurd
> или ReactOS
Хурд не будет готов никогда, потому что его никто не пилит. Можно просто посмотреть на лог контроля версий.
Запустить Линукс в качестве гостя на Мач -- более реально, но зачем? Уже есть докер, который и так всё может, и даже винду под квм пускает.
Реактоси, в принципе, чтобы взлететь, нужен один рывок -- вскочить на место ecomstation, что должно быть более чем реально.
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|4.155, Аноним (154), 16:51, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Реактоси, в принципе, чтобы взлететь, нужен один рывок
Правильно, надо вздернуть ее на сук!
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|2.81, А.П. (?), 12:21, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Пожет и Hurd начнут пилить и вообще...
Да забудьте уже про Hurd. Ненужное никому академическое поделие. 30 коммитов за 2019 год как бы говорят нам: даже авторам он никуда не упёрся.
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|3.167, petlal (ok), 17:09, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На Chaos Constructions 2019 Cтоллмана спросили насчет Hurd. Он ответил (недословно, но в духе) «ну, это было много лет назад, тогда не было ядра, теперь есть Linux так что в Hurd смысла уже нет»
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|4.168, А.П. (?), 17:11, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О б-же, он еще и на CCC приезжал?
Ну да, Hurd доделывать смысла уже нет.
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|2.91, Ретроград (?), 12:42, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Хард мертв. Мертв принципиально и бесповоротно. Один из ключевых механизмов микроядра - IPC - в харде тинановыми гвоздями намертво прибит к 32 битам. На основе этого IPC генерятся шаблоны и интерфейсы программных компонент ядра. В итоге портирование харда на 64-бит - задача нереальная, по словам самих авторов, проще выкинуть и написать заново. Решение, 30 лет назад бывшее крутым и современным, сейчас просто убило проект.
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|2.191, Аноним (191), 19:03, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>теперь проект GNU будет получать донаты напрямую
Проект не может "получать донаты напрямую". Донаты может получать некоммерческая организация, либо отдельные участники как физические лица. Причем для донатеров из СШП выгоднее первый вариант, так как донаты в 501(c) организации не облагаются налогами
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|5.37, Lockywolf (ok), 10:09, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так зачем спрашивать если и так знаешь?
Потому что по ссылкам никто не ходит. И уж тем более не гуглит. Значит надо предвосхитить вопрос, и дать на него ответ.
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|7.64, Lockywolf (ok), 11:06, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> СПОшные пацаны не гуглят, они дакдакгочат.
А также не пользуются ксероксом, унитазом, аквалангом, памперсами, джипами, вазелином и ещё много чем.
Но мы-то с вами не СПОшные пацаны, можем и погуглить в дакдакго.
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|8.88, Аноним (87), 12:38, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Тогда уж сёрчить , чтобы говорить кпутыми словами Подумаешь варварский язык... текст свёрнут, показать
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|8.107, Аноним (99), 13:09, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Справедливости ради памперсы все нормальные люди подгузниками кличут А ещё мне... текст свёрнут, показать
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|5.40, Michael Shigorin (ok), 10:17, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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(занудно) Бывают люди, которые спрашивают, потом сами разбираются и пишут "всё, решил". А бывают -- которые найденным решением делятся.
Человек прошёл по первой же ссылке в новости, увидел ответ и поделился им.
PS: отправил пару тёплых слов насчёт происходящего.
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|1.7, user90 (?), 08:02, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ну GNU-то дело делает, а не скандалы на пустом месте раздувает, в отличии от..
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|2.9, капитан (?), 08:08, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–23 +/–
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Вы же в курсе, что и FSF, и GNU до недавнего времени руководил один и тот же человек? Ричард Мэтью Столлман, известный тем, что очень неприятная личность и но герой-изобретатель GPL. Спасибо ему и вечная память, и пусть уйдёт на пенсию спокойно. Герои у власти тормозят прогресс.
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|3.35, Аноним (35), 10:05, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Герои у власти тормозят прогресс.
а что поменяется если он уйдет ? потекут кисельные реки ?
а может наоборот, кто-то боле ушлый попытается возглавить движение, например GNUM(GNU Microsoft) чтобы окончательно похоронить идею
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|4.44, iPony129412 (?), 10:19, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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> GNUM(GNU Microsoft)
Да по мне так Сатья Надела намного по адекватнее будет.
Бывший SUNовец. Технарь с большой буквы Т.
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|5.65, Lockywolf (ok), 11:10, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>> GNUM(GNU Microsoft)
> Да по мне так Сатья Надела намного по адекватнее будет.
> Бывший SUNовец. Технарь с большой буквы Т.
Сатья, кстати, адекватнее Баллмера на пару порядков. Ворд до сих пор гавно, но с некоторых пор винда намного менее отвратительна, и собирать на ней открытый софт и намного удобнее.
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|6.125, Аноним (125), 14:21, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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https://habr.com/en/news/t/468585/
По его словам, в последние годы Microsoft ради экономии поменяла метод тестирования операционной системы. Раньше в компании работал большой отдел тестеров на зарплате. Потом их сократили, а тестирование переложили на широкое сообщество (бесплатных) добровольцев, которые участвуют в программе Windows Insider.
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|5.96, dimqua (ok), 12:51, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Технарей полно, мало тех из них, кто уважает свободу пользователей и призывает делать это других. А среди глав корпораций, таких людей вообще нет, наверное.
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|6.129, Тубаниец (?), 14:36, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А среди глав корпораций, таких людей вообще нет, наверное.
Там вообще людей нет 🦖
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|5.108, Аноним (99), 13:13, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надела так и заявляет, что винда для них не основной продукт, а зарабатывать они будут продавая офис по подписке. Поэтому и браузер свой портируют на линукс.
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|5.159, Аноним (157), 16:58, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Адекватней для кого, для акционеров или для конечных пользователей?
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|3.50, Аноним (45), 10:24, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Кому это он неприятный? Например, мне очень приятен. Побольше бы таких людей.
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|4.132, Дон Ягон (ok), 14:46, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кому это он неприятный?
Мне например. А также всем, кто любят, когда дело делают, а не разговоры разговаривают.
Да тому же Торвальдсу.
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|5.192, Аноним (192), 19:26, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линус то Линус, да только он обычная собака на поводке у корпораций и cжв, к тому же чрезмерно нервная.
На самом деле, я живу в РФ, и последние годы стал внезапно обнаруживать, что все эти люди из телевизора к которым мы все привыкли ещё с детства, пвдаль ещё та в жизни. Это накладывает определённый отпечаток на все их действия и высказывания. а может просто во времена интернета, гнилую сущность сложнее скрывать. Поэтому да, "не сотвори себе кумира".
В нынешней ситуации Столлман объективно прав, однако, видимо, надоел каким-то корпoрaсaм своей пропагaндой свободы от рабства корп и слишком трезвыми высказываниями. Животных не любит больше людей опять же (скажем, "зелёные" организации спонсируют массовые убийства невинных людей).
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|6.194, Аноним (192), 19:49, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да и время сейчас такое, что опенсорс должен быть только от добреньких "корпораций зла", все эти левацкие хиппари из 70х только мешают пропихивать свои интересы копрам.
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|4.51, Аноним (16), 10:25, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самое смешное, что у BSD систем всё тихо и таких SJW срачей нет.
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|5.77, Michael Shigorin (ok), 11:48, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и "у линукса" всё было тихо, пока не оказалось, что более важные фронты или уже разгромлены, или ответка прилетает.
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|5.158, Аноним (154), 16:58, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Так ничего удивительного. Живут, гм, "душа в душу". Точнее, х*р в ср*ку.
|
|1.13, iPony129412 (?), 08:21, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
|
Вообще хорошая новость. Всему этому FSF/GNU давно требовался такой пинок, а то прям явно застоем попахивало.
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|2.17, A.Stahl (ok), 08:47, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
|
> застоем попахивало.
Угу, уже 30 лет всё о какой-то там свободе талдычат. Нет чтобы о чём-то актуальном поговорить, а? О пони, нац.меньшинствах, ЛГБТ и прочих неимоверно важных в масштабе IT темах.
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|3.79, wefd (?), 12:06, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты смотрю пока только о понях и меньшинствах талдычишь. Ничего там не заело?
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|3.123, Аноним (104), 14:18, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-во или защищать права корпораций. Их же притесняют всякие нищебрoды у которых нет денег. Из-за чего и не платят корпорациям деньги. А корпорации не могут купить 13-ый самолет для топ менеджмента.
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|1.22, ryoken (ok), 09:05, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Деда скинули, скоро ФСИО. Ждите закрытия всего и линуксов за тыщу баксов коробку.
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|2.31, Аноним (80), 09:43, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты уже сейчас можешь обратится в IBM в красной шляпе и взять линукс по выгодной подписке. Всего 10 000 $ за ядро процессора в год.
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|1.26, myhand (ok), 09:30, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Фонд СПО в том числе предоставлял проекту GNU финансовую поддержку, техническую инфраструктуру [...] После того как Столлман перестал быть лидером Фонда СПО, но остаётся таковым в проекте GNU, Фонд СПО и проект GNU начали совместное обсуждение взаимодействия в будущем
Чоткие пацаны переводят: "не уберете RMS - открутим GNU финансирование и выпнем с наших серваков".
Хулиганы, говорите? Узнаю брата Колю...
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|1.27, Аноним (27), 09:31, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Мыльная опера про столлмана начинает надоедать уже. Ушли его и слава богу, кобыле легче, зачем обманывать вот это всё?
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|2.133, Дон Ягон (ok), 14:49, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Мыльная опера про столлмана начинает надоедать уже. Ушли его и слава богу, кобыле легче, зачем обсасывать вот это всё?
Подписываюсь под каждым словом.
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|3.196, Led (ok), 20:03, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подпись персонажа, называющего себя контрацептивом, дорогого стОит...
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|1.29, Аноним (29), 09:37, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Может быть дело не в Гноме? Может сначала крупный спонсор предложил GNOME лишить финансирования в качестве благодарности за неучастие в травле Столлмана. Когда гном прогнулся, такое же предложение было сделано FSF. Когда FSF прогнулась, все подумали на гномов. Потом, видя что Столлмана из GNU не выкинули, а FSF продолжает его финансировать, FSF и GNU (через FSF) опять было сделано предложение ...
В общем, не садитесь на гранты богатых проприетарастов, любящих опенсорс.
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|2.39, Аноним (80), 10:16, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто бы это мог быть? МежБизМаш никогда не смог бы на такое пойти.
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|2.63, Zenitur (ok), 10:58, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мердока убили. Торвальдса пытались сместить - не получилось. Столлмана пытались сместить - успешно. Теперь взялись за StackOverflow...
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|3.94, Аноним (45), 12:48, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И Ганс, с большой вероятностью, никого не убивал. Просто надо бьло его остранить/упрятать/устранить. Его жену неизвестно кто (кому-то известно) убил, на Ганса дело повесили.
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|5.98, А.П. (?), 12:53, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЛОР -> opennet
На ЛОРе, слава б-гу, ещё не такая чушня.
:D
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|6.111, Аноним (99), 13:18, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>На ЛОРе, слава б-гу, ещё не такая чушня.
>Мердока убили. Торвальдса пытались сместить - не получилось. Столлмана пытались сместить - успешно.
Что из перечисленного не является фактом? Кому мешает СПО как класс?
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|7.119, А.П. (?), 13:51, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>На ЛОРе, слава б-гу, ещё не такая чушня.
>>Мердока убили. Торвальдса пытались сместить - не получилось. Столлмана пытались сместить - успешно.
Мёрдока не убили.
Алсо, Райзер реально грохнул жену.
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|2.173, anono (?), 17:23, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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геи-иллюминаты, поди, прокрадываются ночью в постель к твоей мамаше.
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|1.33, Lockywolf (ok), 09:52, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Фонд СПО опубликовал объявление, в котором подтвердил, что Ричард Столлман, несмотря на
> снятия с себя полномочий президента Фонда СПО, остаётся на посту руководителя
> проекта GNU (подробности об инциденте с публикацией на сайте Столлмана заявления
> об уходе от руководства GNU по-прежнему не комментируются, но после того
> как всплыли другие изменения, очевидно, что имел место вандализм в результате
> взлома сайта)...
> Подробнее: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51626
Имхо, это интересно. Скажем, сейчас я подпишусь на финансирование проекта GNU. Я не сторонник ни SJW, ни Столлмана, (два говна), но мне нужны Emacs, GCC, Glibc, GDB, чтобы работали и были открытыми.
Я, собственно, так и напишу на адрес, в котором просят.
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|3.115, Lockywolf (ok), 13:30, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Коммиты RMS в емакс за последние 10 лет умещаются на двух страницах
> лога в cgit:
> http://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/log/?qt=author&q=stallman
> Ты уверен, что Эггерт, Зарецкий и иже с ними не вытянут без
> ещё непонятно какого финансирования FSF?
> Или у них там как с LibreDWG? "Мы вас морально поддерживаем, а
> деньги и программистов не дадим"?
Вот и посмотрим, кто в итоге будет больше вкладывать в Emacs, FSF или GNU. И тем и будем донатить. По крайней мере, я буду.
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|2.113, Аноним (99), 13:19, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я не сторонник ни SJW, ни Столлмана, (два говна), но мне нужны Emacs, GCC, Glibc, GDB, чтобы работали и были открытыми.
Форкай, создавай свой фонд, спонсоров ищи.
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|3.116, Lockywolf (ok), 13:31, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Я не сторонник ни SJW, ни Столлмана, (два говна), но мне нужны Emacs, GCC, Glibc, GDB, чтобы работали и были открытыми.
> Форкай, создавай свой фонд, спонсоров ищи.
Кстати, блин, надо сделать фонд, в который можно будет задонатить по карте "мир" в рублях.
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|5.131, Lockywolf (ok), 14:45, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И лицензию понятную. На русском языке.
Я думаю, что тяпкинской хватит. А если возникнет судебный процесс, всё равно будем судиться по оригиналу.
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|6.169, Аноним (151), 17:16, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> И лицензию понятную. На русском языке.
> Я думаю, что тяпкинской хватит. А если возникнет судебный процесс, всё равно
> будем судиться по оригиналу.
А вот это смотря с кем. Государственный язык у нас русский.
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|7.177, Lockywolf (ok), 17:33, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> И лицензию понятную. На русском языке.
>> Я думаю, что тяпкинской хватит. А если возникнет судебный процесс, всё равно
>> будем судиться по оригиналу.
> А вот это смотря с кем. Государственный язык у нас русский.
Только нигде не написано, что такое "государственный язык".
Выходят же газеты и телепрограммы на чеченском и татарском.
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=76047
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|5.145, Аноним (99), 16:16, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>И лицензию понятную. На русском языке.
Для этого надо сначала язык придумать, потом конпелятор, а потом уже лицензию. ГЛП только по англицкий работает
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|1.54, Аноним (54), 10:28, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Да накой этот GNU? ТАмвсего две с половиной инструментины. Ай да заново сделать все?
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|2.134, Дон Ягон (ok), 14:50, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ай да заново сделать все?
Да всё уже есть. В том числе и под нормальной (или почти нормальной) лицензией. Т.е. не под GPL.
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|1.84, Gashdz (?), 12:24, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Печально все на самом деле ( люди которые были уверенны что делали добро, теперь ищут сомнения! Потому что глобальная система съедает их ((
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|2.175, anono (?), 17:27, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да нет, это глобальный consumershit скушал дядю Столлмана. Он подумал, было, что можно писать мудобредни и прятаться за своим техническим скилом. А тут оказалось, что просто быть хорошим в каком-то деле мало. Как говорится, любишь шваль оправдывать, люди и получать за это.
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|2.178, iLex (ok), 17:36, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А так всегда и бывает, когда добро делают гуманитариям. Потому что с точки зрения гуманитария, любой технарь - никчёмный социопат, которого нужно безжалостно дрючить до полного просветления.
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|1.112, Zenitur (ok), 13:19, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Там же есть имена инициаторов этого процесса? Что насчёт того, чтобы <s>найти их в реале</s> покрыть их имена позором?
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|3.126, Zenitur (ok), 14:26, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно знать имя, кто заказал его травлю, его выгоду, его мотивацию. "У каждого преступления есть конкретные имя, фамилия, отчество". По ссылкам в новости мы видим имена людей, которые начали обсуждение о сепарации GNU и FSF. Может это они?
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|4.135, А.П. (?), 15:05, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нужно знать имя, кто заказал его травлю, его выгоду, его мотивацию.
Ящерики с Нибиру, в целях обидного хохота над человечеством. Надо создать межгалактическую коалицию и выступить единым фронтом.
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|2.184, anono (?), 18:20, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там же есть имена инициаторов этого процесса? Что насчёт того, чтобы <s>найти
> их в реале</s> покрыть их имена позором?
дадад, облейте их зелёнкой и не забудьте помолиться, как вы это любите)
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|1.136, Аноним (136), 15:12, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фонд свободного ПО пересмотрит взаимодействие с проектом GNU! > Да, теперь Windows Open Source, MS Office Open Source!
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|1.137, bircoph (ok), 15:22, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я как раз собирался сдонатить в FSF. Теперь не буду. И вообще, команды с SJW от меня донатов больше не получат.
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|2.190, хотел спросить (?), 18:55, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как их отличить? где есть эти SJW а где нет?
может списочек накатаете самых популярных продуктов?
хоть какая-нибудь информациия? не будешь же следить за всеми абсолютно...
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|1.143, Аноним (143), 15:56, 07/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> но после того как всплыли хулиганские изменения ссылок, стало очевидно, что имел место вандализм в результате взлома сайта
То есть это была тщательно спланированная атака на Столлмана и все молчат? Делаем другой вывод: это было выгодно кому-то в фонде СПО.
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|2.166, Аноним (157), 17:07, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему молчат? Нет не молчат. И в фонде СПО это кому-то да было выгодно, безусловно, ну и что?
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|2.187, Аноним (189), 18:49, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В комментах все говорят. Или ты ждешь что кто-то тебе официально скажет да мы вас поимели. Неужели некотором так трудно подумать своей головой, а не ждать официального объявления.
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