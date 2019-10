Фонд свободного ПО пересмотрит взаимодействие с проектом GNU

3.41 , Аноним ( 80 ), 10:18, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И что по итогу Intel вставили себе RISC ядро и все эти спарки пошли нервно курить в сторонке.

Аноним ( 87 ), 12:34, 07/10/2019: Расскади по подробнее? Или где об этом почитать по-русски желательно.

Ретроград, 12:38, 07/10/2019: Intel начиная с четвертого пенька - по факту RISC, усиленно притворяющийся x86 CISC. Где почитать - ХЗ.

Аноним ( 99 ), 12:57, 07/10/2019: Просто я это, в закладки себе сохранил статьи с википедии про: OpenSPARC, OpenPOWER и про OpenRISC. Все мечтаю пк с открытым ЦПУ производить. Так вот IMB меня опередили?

Аноним ( 104 ), 13:05, 07/10/2019: Давай я повикипедирую вместо тебя https://ru.wikipedia.org/wiki/RISC В настоящее время многие архитектуры процессоров являются RISC-подобными, к примеру, ARM, DEC Alpha, SPARC, AVR, MIPS, POWER и PowerPC. Наиболее широко используемые в настольных компьютерах процессоры архитектуры x86 ранее являлись CISC-процессорами, однако новые процессоры, начиная с Intel Pentium Pro (1995 г.), являются CISC-процессорами с RISC-ядром[10]. Они непосредственно перед исполнением преобразуют CISC-инструкции x86-процессоров в более простой набор внутренних инструкций RISC.

Свободную ты только Risc-v на плисину залить. https://sifive.com

Свободную ты только Risc-v на плисину залить. https://sifive.com

Аноним ( 99 ), 13:42, 07/10/2019: ПЛИС это DIY поделики, а если я всё же хочу софт процессор ...
Аноним ( 104 ), 14:15, 07/10/2019: Эмулятор скачай будет у тебя софт процессор ...
Lockywolf, 15:24, 07/10/2019: Качай, дружище https www mipsopen com mips-open-components mips64-architecture...
Аноним ( 99 ), 16:23, 07/10/2019: Не очень то оно качается ...
Аноним ( 99 ), 16:21, 07/10/2019: Они продают готовые процы Под них есть материнки ...
Michael Shigorin, 16:40, 07/10/2019: Они продают готовые платы разработчика задорого Пощупать HiFive Unleashed можн...
Аноним ( 189 ), 18:54, 07/10/2019: Конечно продают https www sifive com boards hifive-unleashed У них там три ра...
КО, 16:42, 07/10/2019: >Intel начиная с четвертого пенька - по факту RISC ох уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочники...

фраза из Падал прошлогодний снег. Мягко выражаясь, ето совсем не так. Внутре там, в смысле декодер инструкций x86, вовсе не RISC и не CISC - там вообще не фон Неймановская архитектура.

Аноним ( 151 ), 16:59, 07/10/2019: >>Intel начиная с четвертого пенька - по факту RISC

> ох уж мне эти сказочки, ох уж мне эти сказочники...

>

> фраза из Падал прошлогодний снег.

> Мягко выражаясь, ето совсем не так. Внутре там, в смысле декодер инструкций

> x86, вовсе не RISC и не CISC Подскажите страничку документации. Созерцаю тут Figure 2-1. Processor Core Pipeline Functionality of the Skylake Server Microarchitecture из Intel ORM вижу MSROM, Micro-OP Queue -- вполне похоже на Redused ISC. > - там вообще не

> фон Неймановская архитектура. Ортогонально же.

Аноним ( 45 ), 10:20, 07/10/2019: Зачем Таненбауму Hurdы и Sparcи? Его интересовал его родной Minix.

Аноним ( 99 ), 12:59, 07/10/2019: Я читал что Таненбаум не принимал патчи от других гуманоидов, чтобы система не становилась сложнее в изучении.

Я читал что микроядро не развивается из-за того что сложно вылавливать ошибки из-за особенностей архитектуры.

Lockywolf, 15:35, 07/10/2019: > Я читал что Таненбаум не принимал патчи от других гуманоидов, чтобы система

> не становилась сложнее в изучении.

> Я читал что микроядро не развивается из-за того что сложно вылавливать ошибки

> из-за особенностей архитектуры. Википедия утверждает, что Мах не взлетел, потому что в нём на каждый системный вызов производилась проверка безопасности. "А имеет ли право этот процесс делать такой вызов". В монолитах, в принципе, тоже так происходит, но из-за того, что ядро большое, делается вызов, а потом всё в кернел-спейсе уже быстро работает. А у Мача кернел-спейс маленький, микроядерность, всё такое, и в результате две трети времени ядро занимается проверкой безопасности. В принципе, сейчас цпу такие быстрые, что наверное можно было бы и две трети пожертвовать. Или придумать хитрый способ проверять безопасность векторно, типа через AVX. Но хз.

Аноним ( 14 ), 14:20, 07/10/2019: Minix его интересовал лишь как пример к его книге, развивать его не думал. А вот когда Линус выложил новость о Линуксе 1.0 (тогда ещё не линуксе называвшемся, правда) в comp.os.minix usenet Корфу, там Таненбаум парировал, что Линукс обречен, ибо во-первых - написал под недоархитектуру x86, которую скоро победит великолепный SPARc, а во-вторых - монолитное ядро это устарело, вон свободная ОСь GNU с микроядром пилится и всех победит (ну подразумевается Hurd). Как обычно бывает, ни один из прогнозов академика не сбылся. Ибо маркетинг и возможность дёшево клепать совместимые помпы решает, а вовсе не лучшая (в академическом смысле) архитектура