Столлман отказался от руководства проектом GNU (вероятен взлом сайта)

2.7 , Техновикинг ( ? ), 07:41, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если бы ты был повнимательнее, то заметил бы, что Столлман сам всегда и был SJW, а GNU исторически возник как проект достижения социальной справедливости.

Народ пошел, ничего сложнее лозунгов и кричалок понять не способный... да.

3.8 , ilyafedin ( ok ), 07:43, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если бы ты был повнимательнее, то заметил бы, что Столлман сам всегда

> и был SJW, а GNU исторически возник как проект достижения социальной

> справедливости.

> Народ пошел, ничего сложнее лозунгов и кричалок понять не способный... да. Это не отменяет того, что в гноме тоже SJW. Можно сказать, война между SJW за вакантное место.

4.9 , Аноним ( 9 ), 07:53, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Bufo rapto vipera

4.11 , Техновикинг ( ? ), 08:01, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Некорректно говорить что SJW замочила SJW внутри разборок самих SJW. Логически это абсурд. Необходимо разобрать конфликт и выявить границы конфликта внутри GNU, разобраться что к чему, иначе так и будешь кричать кричалки и охотиться на ведьм.

Конкретный анализ конкретных обстоятельств. Не слышали?

5.17 , Аноним ( 17 ), 08:18, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Некорректно говорить что SJW замочила SJW внутри разборок самих SJW.

> Логически это абсурд. Методичка Маркса в действии. Что бы из искры возгорелось пламя, требуется принести в жертву наиболее пламенных революционеров.

6.18 , Техновикинг ( ? ), 08:20, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это не методичка Маркса, это логика. Подружись с ней, иначе так и будешь пугаться воображаемых чудишь в потемках.

7.20 , Аноним ( 17 ), 08:28, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Мой юный друг, изучи психологию, социологию и сопутствующие науки. Тогда ты поймёшь, что применять правила нематериального мира к людям -- несколько наивно.

3.16 , Аноним ( 16 ), 08:10, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – SJW и социальная справедливость - это как либерастня и либералы - разные вещи. Как демократия и либерализм, которые в России стали ругательными словами.

4.21 , Илья ( ?? ), 08:29, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В чём связь вообще этих всех sjw, трапов и разработки программных продуктов? Ой, а её нет. 5.30 , Аноним ( 17 ), 09:27, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В чём связь вообще этих всех sjw, трапов и разработки программных продуктов?

> Ой, а её нет. Вообще-то точка останова это трап.

4.27 , Техновикинг ( ? ), 08:39, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Либерализм и демократия в России стали ругательными словами не просто так, в эту дискредитацию системные консерваторы вложили безумные усилия и горы бюджетных денег.

С SJW примерно так же, это симулякр (читай пугало). Этот ярлык вообще вне контекста, и особенно странно когда в России его используют. Нет, я был бы безумно рад что бы в нашем обществе возникло хотя бы процента два этих самых невиданных зверюшек SJW, кричащих и брызжущих слюной. Да, в противовес всей этой гнетущей массе полу троллей, полу телезрителей. Самая "прогрессивная" часть этой массы сидит ни то на двачах, ни то на лурке, и оходится на воображаемых SJW (читай ведьм). На меня это убожество происходящего производит угнетающее впечатление.

2.12 , Аноним ( 12 ), 08:03, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Гномеры-SJW'шники пробрались к нему домой и хорошенько побеседовали видать, ну он и решил не рисковать... Столлман левак. А его утопические идеи делиться кодом сравни построению коммунизма.

3.22 , Аноним ( 17 ), 08:29, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://sun9-34.userapi.com/c856120/v856120879/fc695/5DsAFcjekg4.jpg Хех

4.28 , Аноним ( 12 ), 08:40, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эта картинка не имеет никакого отношения к реальности.

5.29 , Аноним ( 17 ), 09:24, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Столлман в левой части картинки. 2.13 , Аноним ( 13 ), 08:04, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Пусть переезжает в Россию, нам тут нужны будут защитники СПО после опускания занавеса... +5 гривень

2.23 , Stoned Jesus ( ? ), 08:30, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >нам тут нужны будут водка и балалайка после опускания занавеса fix

2.24 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 08:32, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Пусть переезжает в Россию, нам тут нужны будут защитники СПО после опускания занавеса... Не «нам», а «вам». Вам нужны балаболы — вы и кормите.

