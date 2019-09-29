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Столлман отказался от руководства проектом GNU (вероятен взлом сайта)

29.09.2019 07:17

Несколько часов назад без объяснения причин Ричард Столлман объявил на своём личном сайте о немедленном уходе с поста руководителя проекта GNU. Примечательно, что всего два дня назад он заявил, что руководство проектом GNU остаётся за ним и он не собирается покидать этот пост.

Не исключается, что указанное сообщение является вандализмом, опубликованным посторонним в результате взлома сайта stallman.org. Например, странно, что объявление было сделано не в списке рассылки GNU, а на личном сайте с заметками на полях. Ссылка на сообщение об уходе для некоторых посетителей также показывается задним числом от 27 сентября. Некоторые пользователи также упоминают появление странных заметок на сайте, ведущих на статью с нападками на Столлмана и порочащее его видео.



Дополнение: Наиболее вероятно, что сообщение размещено злоумышленниками после взлома stallman.org, следы активности которых прослеживаются во вчерашней копии основной страницы в интернет-архиве. Ссылка "donate to the Free Software Foundation" ведёт на провокационное видео, а ссылка на надписи "Richard Stallman" в заголовке на статью с обвинениями Столлмана, из-за которой его вынудили покинуть пост президента Фонда СПО. Тем не менее, информация об уходе пока не подтверждена или опровергнута самим Столлманом, который возможно находится в поездке (за день до сообщения об отстранении от руководства GNU на его сайте также была размещена заметка о поиске комнаты в Бостоне).

Дополнение 2 (9:15 MSK): Информация об уходе с поста руководителя проекта GNU удалена с сайта stallman.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уход Столлмана с поста президента Фонда СПО не скажется на его руководстве проектом GNU
  3. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
  4. OpenNews: Ричард Столлман выступил перед сотрудниками Microsoft
  5. OpenNews: Перевод книги про Ричарда Столлмана
  6. OpenNews: Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: stallman
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  • 1.1, ilyafedin (ok), 07:24, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Гномеры-SJW'шники пробрались к нему домой и хорошенько побеседовали видать, ну он и решил не рисковать...

    Пусть переезжает в Россию, нам тут нужны будут защитники СПО после опускания занавеса...

     
     
  • 2.7, Техновикинг (?), 07:41, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы ты был повнимательнее, то заметил бы, что Столлман сам всегда и был SJW, а GNU исторически возник как проект достижения социальной справедливости.
    Народ пошел, ничего сложнее лозунгов и кричалок понять не способный... да.
     
     
  • 3.8, ilyafedin (ok), 07:43, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы ты был повнимательнее, то заметил бы, что Столлман сам всегда
    > и был SJW, а GNU исторически возник как проект достижения социальной
    > справедливости.
    > Народ пошел, ничего сложнее лозунгов и кричалок понять не способный... да.

    Это не отменяет того, что в гноме тоже SJW. Можно сказать, война между SJW за вакантное место.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 07:53, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Bufo rapto vipera
     
  • 4.11, Техновикинг (?), 08:01, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Некорректно говорить что SJW замочила SJW внутри разборок самих SJW. Логически это абсурд. Необходимо разобрать конфликт и выявить границы конфликта внутри GNU, разобраться что к чему, иначе так и будешь кричать кричалки и охотиться на ведьм.
    Конкретный анализ конкретных обстоятельств. Не слышали?
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 08:18, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Некорректно говорить что SJW замочила SJW внутри разборок самих SJW.
    > Логически это абсурд.

    Методичка Маркса в действии. Что бы из искры возгорелось пламя, требуется принести в жертву наиболее пламенных революционеров.

     
     
  • 6.18, Техновикинг (?), 08:20, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это не методичка Маркса, это логика. Подружись с ней, иначе так и будешь пугаться воображаемых чудишь в потемках.
     
     
  • 7.20, Аноним (17), 08:28, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мой юный друг, изучи психологию, социологию и сопутствующие науки. Тогда ты поймёшь, что применять правила нематериального мира к людям -- несколько наивно.
     
  • 3.16, Аноним (16), 08:10, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SJW и социальная справедливость - это как либерастня и либералы - разные вещи. Как демократия и либерализм, которые в России стали ругательными словами.
     
     
  • 4.21, Илья (??), 08:29, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём связь вообще этих всех sjw, трапов и разработки программных продуктов?

    Ой, а её нет.

     
     
  • 5.30, Аноним (17), 09:27, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чём связь вообще этих всех sjw, трапов и разработки программных продуктов?
    > Ой, а её нет.

    Вообще-то точка останова это трап.


     
  • 4.27, Техновикинг (?), 08:39, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Либерализм и демократия в России стали ругательными словами не просто так, в эту дискредитацию системные консерваторы вложили безумные усилия и горы бюджетных денег.
    С SJW примерно так же, это симулякр (читай пугало). Этот ярлык вообще вне контекста, и особенно странно когда в России его используют. Нет, я был бы безумно рад что бы в нашем обществе возникло хотя бы процента два этих самых невиданных зверюшек SJW, кричащих и брызжущих слюной. Да, в противовес всей этой гнетущей массе полу троллей, полу телезрителей. Самая "прогрессивная" часть этой массы сидит ни то на двачах, ни то на лурке, и оходится на воображаемых SJW (читай ведьм). На меня это убожество происходящего производит угнетающее впечатление.
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:03, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Гномеры-SJW'шники пробрались к нему домой и хорошенько побеседовали видать, ну он и решил не рисковать...

    Столлман левак. А его утопические идеи делиться кодом сравни построению коммунизма.

     
     
  • 3.22, Аноним (17), 08:29, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://sun9-34.userapi.com/c856120/v856120879/fc695/5DsAFcjekg4.jpg

    Хех

     
     
  • 4.28, Аноним (12), 08:40, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта картинка не имеет никакого отношения к реальности.
     
     
  • 5.29, Аноним (17), 09:24, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлман в левой части картинки.

     
  • 2.13, Аноним (13), 08:04, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Пусть переезжает в Россию, нам тут нужны будут защитники СПО после опускания занавеса...

    +5 гривень

     
  • 2.23, Stoned Jesus (?), 08:30, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >нам тут нужны будут водка и балалайка после опускания занавеса

    fix

     
  • 2.24, Тот_Самый_Анонимус (?), 08:32, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Пусть переезжает в Россию, нам тут нужны будут защитники СПО после опускания занавеса...

    Не «нам», а «вам». Вам нужны балаболы — вы и кормите.

     

  • 1.2, kiwinix (?), 07:24, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда утренние мысли о работе напрочь вытаскиваются Столлманом
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 08:05, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты думаешь о Столлмане, то тебе надо обратиться к специалисту.
    У меня нет работы, я не думаю о Столлмане.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 08:34, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот видишь, о чем только люди на работе не думают, лишь бы не работать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:25, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кончилась эпоха. Довели дедушку.
    Жаль, конечно.
     
     
  • 2.10, Техновикинг (?), 07:53, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/

    Ничего хорошего, не уверен что грядущая копроративная олигархия пойдет всем нам на пользу. И что еще страшнее, не думаю что мы заслужили проект GNU.

    А у дедушки с нервами всё плохо. При всем уважении, но руководитель не может себе позволить так психовать. Да и проект переросший своего основателя не может позволить себе такое руководство.

     

  • 1.4, ыы (?), 07:29, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скромно и буднично наступил маразм...
     
  • 1.5, Аноним (-), 07:32, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну норм. Пойдет работать в Майкрософт и потом купит их всех.   :)
     
  • 1.6, Аноним (6), 07:35, 29/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.25, Аноним (17), 08:34, 29/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

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