Столлман отказался от руководства проектом GNU (вероятен взлом сайта)

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|1.1, ilyafedin (ok), 07:24, 29/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Гномеры-SJW'шники пробрались к нему домой и хорошенько побеседовали видать, ну он и решил не рисковать...
Пусть переезжает в Россию, нам тут нужны будут защитники СПО после опускания занавеса...
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|2.7, Техновикинг (?), 07:41, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы ты был повнимательнее, то заметил бы, что Столлман сам всегда и был SJW, а GNU исторически возник как проект достижения социальной справедливости.
Народ пошел, ничего сложнее лозунгов и кричалок понять не способный... да.
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|3.8, ilyafedin (ok), 07:43, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы ты был повнимательнее, то заметил бы, что Столлман сам всегда
> и был SJW, а GNU исторически возник как проект достижения социальной
> справедливости.
> Народ пошел, ничего сложнее лозунгов и кричалок понять не способный... да.
Это не отменяет того, что в гноме тоже SJW. Можно сказать, война между SJW за вакантное место.
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|4.11, Техновикинг (?), 08:01, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Некорректно говорить что SJW замочила SJW внутри разборок самих SJW. Логически это абсурд. Необходимо разобрать конфликт и выявить границы конфликта внутри GNU, разобраться что к чему, иначе так и будешь кричать кричалки и охотиться на ведьм.
Конкретный анализ конкретных обстоятельств. Не слышали?
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|5.17, Аноним (17), 08:18, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Некорректно говорить что SJW замочила SJW внутри разборок самих SJW.
> Логически это абсурд.
Методичка Маркса в действии. Что бы из искры возгорелось пламя, требуется принести в жертву наиболее пламенных революционеров.
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|6.18, Техновикинг (?), 08:20, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это не методичка Маркса, это логика. Подружись с ней, иначе так и будешь пугаться воображаемых чудишь в потемках.
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|7.20, Аноним (17), 08:28, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мой юный друг, изучи психологию, социологию и сопутствующие науки. Тогда ты поймёшь, что применять правила нематериального мира к людям -- несколько наивно.
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|3.16, Аноним (16), 08:10, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SJW и социальная справедливость - это как либерастня и либералы - разные вещи. Как демократия и либерализм, которые в России стали ругательными словами.
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|4.21, Илья (??), 08:29, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чём связь вообще этих всех sjw, трапов и разработки программных продуктов?
Ой, а её нет.
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|5.30, Аноним (17), 09:27, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В чём связь вообще этих всех sjw, трапов и разработки программных продуктов?
> Ой, а её нет.
Вообще-то точка останова это трап.
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|4.27, Техновикинг (?), 08:39, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Либерализм и демократия в России стали ругательными словами не просто так, в эту дискредитацию системные консерваторы вложили безумные усилия и горы бюджетных денег.
С SJW примерно так же, это симулякр (читай пугало). Этот ярлык вообще вне контекста, и особенно странно когда в России его используют. Нет, я был бы безумно рад что бы в нашем обществе возникло хотя бы процента два этих самых невиданных зверюшек SJW, кричащих и брызжущих слюной. Да, в противовес всей этой гнетущей массе полу троллей, полу телезрителей. Самая "прогрессивная" часть этой массы сидит ни то на двачах, ни то на лурке, и оходится на воображаемых SJW (читай ведьм). На меня это убожество происходящего производит угнетающее впечатление.
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|2.12, Аноним (12), 08:03, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Гномеры-SJW'шники пробрались к нему домой и хорошенько побеседовали видать, ну он и решил не рисковать...
Столлман левак. А его утопические идеи делиться кодом сравни построению коммунизма.
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|2.13, Аноним (13), 08:04, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Пусть переезжает в Россию, нам тут нужны будут защитники СПО после опускания занавеса...
+5 гривень
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|2.24, Тот_Самый_Анонимус (?), 08:32, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Пусть переезжает в Россию, нам тут нужны будут защитники СПО после опускания занавеса...
Не «нам», а «вам». Вам нужны балаболы — вы и кормите.
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|2.14, Аноним (12), 08:05, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты думаешь о Столлмане, то тебе надо обратиться к специалисту.
У меня нет работы, я не думаю о Столлмане.
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|3.26, Аноним (26), 08:34, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот видишь, о чем только люди на работе не думают, лишь бы не работать.
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|2.10, Техновикинг (?), 07:53, 29/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ничего хорошего, не уверен что грядущая копроративная олигархия пойдет всем нам на пользу. И что еще страшнее, не думаю что мы заслужили проект GNU.
А у дедушки с нервами всё плохо. При всем уважении, но руководитель не может себе позволить так психовать. Да и проект переросший своего основателя не может позволить себе такое руководство.
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