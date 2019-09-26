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Уход Столлмана с поста президента Фонда СПО не скажется на его руководстве проектом GNU

26.09.2019 23:52

Ричард Столлман пояснил сообществу, что решение об уходе с поста президента касается только Фонда СПО и не затрагивает проект GNU. Проект GNU и Фонд СПО не одно и то же. Столлман остаётся руководителем проекта GNU и не собирается покидать этот пост.

Интересно, что в подписи к письмам Столлмана продолжает упоминаться его причастность к Фонду СПО, но если раньше он подписывался как "Президент Фонда СПО", то теперь указывает "Основатель Фонда СПО".

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
  3. OpenNews: Ричард Столлман выступил перед сотрудниками Microsoft
  4. OpenNews: Перевод книги про Ричарда Столлмана
  5. OpenNews: Ричард Столлман опубликовал рекомендации по ведению дискуссий в сообществе GNU
  6. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: stallman
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  • 1.1, Аноним (1), 23:57, 26/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фонд гомозеков закрыть.
     
     
  • 2.2, анон (?), 00:14, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Куда же ты потом будешь ходить?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:49, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ходить в Alt Linux и  Astra Linux баранки GNUть и чаем запивать.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:25, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И основать новый! Для белых гетеросексуальных людей.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 00:28, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    белых гетеросексуальных голубоглазых блондинов
     
     
  • 4.8, Аноним (6), 00:33, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты до абсурда не доводи-то, сжвшник.
     
  • 3.15, Аноним (15), 02:00, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белых гетеросексуальных мужчин. /* fixed */
     

  • 1.3, Аноним (-), 00:17, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вся эта ситуация выглядит так, будто Столлман - весьма тонкий тролль (вроде и с поста ушел, как сжв хотели - а по факту ничего не поменялось. Зато пропали рычаги давления на него)
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 00:25, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    многоходовочка
     
  • 2.13, Фристайло (?), 01:28, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С Норсултаныча пример взял
     
  • 2.14, IRASoldier_registered (ok), 01:50, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Зато пропали рычаги давления

    ...Столлмана на СПО.

    Софт без него как писали, так и будут. Дистрибутивы как без его наивысочайшего одобрения собирали - так и будут.

    >не затрагивает проект GNU

    "GNU — операционная система типа Unix" (с) сайт gnu.org

    Ну, он может присваивать себе сколько угодно пышных титулов. Хоть короля Неверландии. Чем бы дитя не тешилось.

     
     
  • 3.17, правдоруб (?), 02:10, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Благо ты много фондов открыл. Действительно, Столлман тебе не ровня.
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы от зависти не удавилось.
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:19, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Боже мой, да всем на...ть" (цэ)
     
  • 1.10, rm1 (?), 01:11, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Здоровья и долгих лет жизни дядьке.
     
  • 1.11, user90 (?), 01:12, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    .. на каменты всяких онанимов))
     
  • 1.12, user90 (?), 01:17, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект GNU и Фонд СПО не одно и то же.

    "Ладно, сыграем в ваши дурацкие игры. Но только разок." Сижу ухмыляюсь))

     
  • 1.16, 4eburashk (?), 02:10, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNU is not FSF
     
  • 1.18, Аноним (18), 03:22, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, жаль. Все-таки человек явно не адекватный, его комментарии последние, за которые его поперли, явно это раскрыли
     
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