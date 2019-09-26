Уход Столлмана с поста президента Фонда СПО не скажется на его руководстве проектом GNU

Ричард Столлман пояснил сообществу, что решение об уходе с поста президента касается только Фонда СПО и не затрагивает проект GNU. Проект GNU и Фонд СПО не одно и то же. Столлман остаётся руководителем проекта GNU и не собирается покидать этот пост.

Интересно, что в подписи к письмам Столлмана продолжает упоминаться его причастность к Фонду СПО, но если раньше он подписывался как "Президент Фонда СПО", то теперь указывает "Основатель Фонда СПО".



