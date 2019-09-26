Уход Столлмана с поста президента Фонда СПО не скажется на его руководстве проектом GNU

|
|
|
|
|
|3.9, Аноним (9), 00:49, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ходить в Alt Linux и Astra Linux баранки GNUть и чаем запивать.
|
|1.3, Аноним (-), 00:17, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
вся эта ситуация выглядит так, будто Столлман - весьма тонкий тролль (вроде и с поста ушел, как сжв хотели - а по факту ничего не поменялось. Зато пропали рычаги давления на него)
|
|
|
|2.14, IRASoldier_registered (ok), 01:50, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>Зато пропали рычаги давления
...Столлмана на СПО.
Софт без него как писали, так и будут. Дистрибутивы как без его наивысочайшего одобрения собирали - так и будут.
>не затрагивает проект GNU
"GNU — операционная система типа Unix" (с) сайт gnu.org
Ну, он может присваивать себе сколько угодно пышных титулов. Хоть короля Неверландии. Чем бы дитя не тешилось.
|
|
|
|3.17, правдоруб (?), 02:10, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Благо ты много фондов открыл. Действительно, Столлман тебе не ровня.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы от зависти не удавилось.
|
|1.12, user90 (?), 01:17, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Проект GNU и Фонд СПО не одно и то же.
"Ладно, сыграем в ваши дурацкие игры. Но только разок." Сижу ухмыляюсь))
|
|1.18, Аноним (18), 03:22, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Жаль, жаль. Все-таки человек явно не адекватный, его комментарии последние, за которые его поперли, явно это раскрыли
|