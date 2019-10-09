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Столлман не допустит радикальных изменений в проекте GNU

09.10.2019 20:00

После призыва ряда мэйнтейров к реорганизации проекта GNU, Ричард Столлман заявил, что как руководитель проекта GNU он хотел бы заверить сообщество, что не будет никаких радикальных изменений в целях, принципах и правилах проекта GNU. При этом Столлман намерен поступательно внести изменения в процессы принятия некоторых решений, так как он не вечен и нужно подготовить почву к организации управления проектом после того, как он не сможет выполнять эту работу. Но эти изменения не будут неограниченными или радикальными.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  3. OpenNews: Столлман отказался от руководства проектом GNU (объявление удалено)
  4. OpenNews: Уход Столлмана с поста президента Фонда СПО не скажется на его руководстве проектом GNU
  5. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
  6. OpenNews: Фонд свободного ПО пересмотрит взаимодействие с проектом GNU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: stallman, gnu
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Дом (?), 20:01, 09/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Рыпается ещё
     
  • 2, Аноним (2), 20:02, 09/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Да уж... что-то нехорошее надвигается...
     
  • 3, Аноним (3), 20:02, 09/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока все ждали виндокапца, наступил опенсорскапец
     
  • 4, Ivan_83 (ok), 20:05, 09/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Давно пока показать было у кого яйца, ещё когда только травля началась.
     
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