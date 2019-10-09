Столлман не допустит радикальных изменений в проекте GNU

После призыва ряда мэйнтейров к реорганизации проекта GNU, Ричард Столлман заявил, что как руководитель проекта GNU он хотел бы заверить сообщество, что не будет никаких радикальных изменений в целях, принципах и правилах проекта GNU. При этом Столлман намерен поступательно внести изменения в процессы принятия некоторых решений, так как он не вечен и нужно подготовить почву к организации управления проектом после того, как он не сможет выполнять эту работу. Но эти изменения не будут неограниченными или радикальными.



