Опубликовано открытое письмо в поддержку Столлмана

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|3.49, ryoken (ok), 14:34, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не удивлюсь, если в ближайшее время вылезет хозяин и начнёт свинить :D.
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|Часть нити удалена модератором
|4.47, paulus (ok), 14:30, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А есть примеры хотя бы одного "могут"?
По оф.статистике больше всего заднеприводных и всяких лгбт работают в мелкософте и гугле...
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|3.59, myhand (ok), 14:56, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы хоть понимаете, гении, что избежать конфликтов можно было бы элементарно - кладя каждую подпись в отдельный файлик и потом собирая (cat, sort, вот это все)?
rms горько плачет, он все-таки программист.
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|3.84, Вася я. (?), 16:00, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего страшного. Отзываем коммит. Обновляем индекс. Аккуратно редактируем НИЧЕГО не удаляя (ни переводов строк пи пробелов) и не копипастя. Пуляем. Прувед.
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|1.6, Аноним (6), 13:14, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Письмо, конечно, нейтральное: поток клеветы не упоминает. И аккаунт на github нужен (или не очень нужен?). Но хоть какое-то?
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|1.9, Минона (ok), 13:23, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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+1
и отправить всех нетрадиционно-инклюзивных к Рамзану на перевоспитание!
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|2.11, gogo (?), 13:29, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот такие урюки могут кому угодно стать ложкой дегтя в бочку заслуженной славы.
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|2.16, Аноним (16), 13:35, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правильно, посадить в клетку лет на 30-ть, пущай посидит животное.
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|1.13, Аноним (13), 13:32, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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У меня palemoon актуальный, тупо кнопка создания пул реквеста не работает, гитхаб дерьмо собачье, почему гитхаб!?
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|1.14, Аноним (16), 13:33, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Да пристрелите этого второго Вассермана, жрать ноги и быть девственником не жизнь.
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|2.45, Аноним (45), 14:25, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>быть девственником
При текущем законодательстве это не самый худший вариант. Что у них, что у нас.
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|2.27, iPony129412 (?), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кстати, хоть какой-то фильтр будет 😂
А то
> я ничем пользоваться не умею, только Манжаро накатывать, но я за Столлммана, где ставить лайк?
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|1.22, InuYasha (??), 13:45, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Анонимы настолько спешат подписать письмо, что даже забывают поставить плюс новости! ))))))
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|1.23, Аноним (23), 13:45, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А кто создал эту репу? И точно ли это в поддержку RMS? Может это такой невинный способ собрать базу почтовых адресов?
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|2.29, Урри (ok), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Может это такой невинный способ собрать базу почтовых адресов?
Так не пиши почту, делов то. (там, кстати, никто почту и не пишет - все аккаунты на гитхабе).
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|1.30, Аноним (30), 13:51, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Будет совсем не круто если гитхаб репозиторий заблокирует, хотя будет весело смотреть как он потом гореть будет
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|2.34, Аноним (34), 13:57, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наоборот будет круто. Может до хомяков дойдет наконец, что гитхаб и СПО несовместимы.
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|1.33, Аноним (33), 13:53, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сбор подписей сделан через заднепроходное отверстие. Где форма для заполнения?! не все програмситы. Срамота!
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|1.36, torvn77 (ok), 14:03, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо бы не просто поддержать Столмана, а ещё и форкнуть xorg и повыкидывать их вендорлоковое комбо Gnome+Wayland+systemd если не из всех, то как можно большего числа дистрибутивов, пусть его только в Федоре и RH используют.
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|2.46, Аноним (34), 14:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Невозможно что-то выкинуть из существующих дистрибутивов. Они стали такими, какими стали, не вдруг.
Новые создать намного проще.
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|2.61, 20.04 (?), 15:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну наконец то вайланд поживет без белок изтиричег ! При том что он работает на мобилках заранее выбросьте его из разбери и пи и попильных пинефонов. Как говориться кыш воровка типа не проперти.
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|1.44, Аноним (34), 14:24, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Как можно быть такими наивными Причина не в том, что есть какие-то ЛГБТ СЖВ дея... большой текст свёрнут, показать
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|2.60, Аноним (55), 14:58, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Я подписал не потому, что надеюсь, что это окажет реальное влияние на СЖВ и прочих.
Подпись - мое спасибо Столлману за то, что он сделал.
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|3.67, Аноним (34), 15:12, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю, мне кажется надо писать слова поддержки и благодарности самому Столлману. Хотя бы по адресу будет.
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|2.71, kusb (?), 15:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Декларация того, что есть много людей, которые не согласны с этим - полезно. В том числе может разрушить понятия о "сообществе с одинаковыми голосами", если его нет?
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|3.76, kusb (?), 15:38, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто предложу интересную идею - попросить подписаться за Столлмана всех тех, кем прикрываются люди, которые хотят его выгнать. Женщин в ИТ, представителей ЛГБТ, etc.
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|2.92, Michael Shigorin (ok), 16:15, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как можно быть таким наивным... эти все "акционисты" -- _инструмент_, а не фактор. Их применяют, а не на них оглядываются. Отработанных -- выкидывают.
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|1.48, ryoken (ok), 14:33, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> филосовским
филосоФским
>> Столлман как и любой другой имеет право
Столлман, как и любой другой, имеет право
Не торопимся, товарищи.
(FXD :D )
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|2.58, Какаянахренразница (ok), 14:54, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Столлман как и любой другой имеет право
> Столлман, как и любой, другой имеет право
Столлман, как и любой другой, имеет право
:-)
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|1.62, stargrave2 (?), 15:05, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я за RMS, поэтому не позволяю на своём компьютере запускать недоверенный проприетарный софт. Соответственно и речи не может быть чтобы я в броузере разрешил выполнять JS-код с Github. А без него ни зарегистрироваться, ни (наверное) и pull-request не создать. Какой же я буду последователь СПО, если смогу отправить PR на этом Github? Что забавно: в петиции *против *RMS дают возможность отправить не только PR, но и просто письмо на почту автору.
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|2.66, Аноним (66), 15:09, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пошатнулся трон у твоего бога -- уже обнаружили, что земля не плоская^W^W^W^W что гнутые давно в меньшинстве в опенсорсе. Это начало конца столлманорелигии.
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|3.70, Аноним (52), 15:20, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гпл никогда не было выгодно корпам. Это лишние сложности и обязательства перед клиентами. Лучше будет хуже, но зато весь код написан своими карманными рабами. Пока пользователей прививают, что закрыто это хорошо, это надёжно, сделано профессионалами. А там можно и закрыть всё в раз. Пока же недоволен только тот, кто благодаря гпл поднялся и занял заметную нишу, а потом решил что клозетсорс им больше подходит для доения.
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|Часть нити удалена модератором
|5.77, Аноним (52), 15:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часть опенсорса сегодня опенсорс только потому, что на данном этапе это более выгодно производителю (и владельцу). Я так понимаю, ты говоришь об этом. Сути это не меняет, гпл обеспечивает равную свободу для замешанного кода именно благодаря "вирусности" -- с тех времён в этом отношении ничего особо не изменилось, равзе только теперь бизнесу приходится считаться с копилефтом.
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|1.82, Аноним (82), 16:00, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господи, в поддержку ничего умнее не придумали, чем на долбанном гите реквесты посылать, добавляя одного и выпиливая пару людей. С такими помощниками RMS-у и враги не нужны. Балаган, блин.
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|1.85, YetAnotherOnanym (ok), 16:03, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Травля RMS лишний раз доказывает, что sjw'шная мразота находится на прикорме у корпораций и выполняет грязную работу для корпораций.
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|2.90, ryoken (ok), 16:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-то киберпанк пошёл... Подскажите, в правительствах уже все корпорасты или ещё где-то нет?
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|1.91, Аноним (91), 16:15, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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пока выходит тысяча непоследних в оупенсорсе людей vs пара сотен русских ноунеймов
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|2.93, Michael Shigorin (ok), 16:18, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"И многие первые станут последними, а последние -- первыми".
Ещё, кстати, у "тусовочки" вызывает дикий визг простое упоминание Содома и Гоморры, не говоря уж об их судьбинушке.
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