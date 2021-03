Опубликовано открытое письмо в поддержку Столлмана

2.7 , Леголас ( ok ), 13:18, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – да, в форке надо добавить себя (по аналогии) в index.md

2.21 , InuYasha ( ?? ), 13:44, 24/03/2021 -- КАК ПОДДЕРЖАТЬ ---

Открыть https://github.com/rms-support-letter/rms-support-letter.github.io/edit/master

Добавить своём имя (формат подглядеть у остальных), внизу в Propose changes написать Add signature и нажать зелёную кнопку. Делать желательно быстро (а то почему-то в patch попадают вырезания чужих имён). Дальше просто отправить свой PR с таким же заголовком Add signature.

3.59 , myhand ( ok ), 14:56, 24/03/2021 Вы хоть понимаете, гении, что избежать конфликтов можно было бы элементарно - кладя каждую подпись в отдельный файлик и потом собирая (cat, sort, вот это все)? rms горько плачет, он все-таки программист.

3.84 , Вася я. ( ? ), 16:00, 24/03/2021 Ничего страшного. Отзываем коммит. Обновляем индекс. Аккуратно редактируем НИЧЕГО не удаляя (ни переводов строк пи пробелов) и не копипастя. Пуляем. Прувед.