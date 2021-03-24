Опубликовано открытое письмо в поддержку Столлмана

Несогласные с попыткой смещения Столлмана со всех постов опубликовали ответное открытое письмо сторонников Столлмана и открыли сбор подписей в поддержку Столлмана (чтобы подписаться нужно отправить pull-запрос).

Действия против Столлмана трактуются как атаки за высказывание личного мнения, искажение смысла сказанного и оказание социального давления на сообщество. По историческим причинам Столлман больше уделял внимание философским вопросам и объективной истине, и привык выражать свои взгляды в лоб без лишней дипломатии, что не исключало обиды, искажение смысла и непонимание. При этом данные особенности не имеют отношения к способности Столлмана руководить сообществом. Кроме того, Столлман как и любой другой имеет право на собственное мнение, а другие имеют право соглашаться или нет с этим мнением, но должны уважать его право на свободу мысли и слова.



