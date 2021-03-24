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Опубликовано открытое письмо в поддержку Столлмана

24.03.2021 13:06

Несогласные с попыткой смещения Столлмана со всех постов опубликовали ответное открытое письмо сторонников Столлмана и открыли сбор подписей в поддержку Столлмана (чтобы подписаться нужно отправить pull-запрос).

Действия против Столлмана трактуются как атаки за высказывание личного мнения, искажение смысла сказанного и оказание социального давления на сообщество. По историческим причинам Столлман больше уделял внимание философским вопросам и объективной истине, и привык выражать свои взгляды в лоб без лишней дипломатии, что не исключало обиды, искажение смысла и непонимание. При этом данные особенности не имеют отношения к способности Столлмана руководить сообществом. Кроме того, Столлман как и любой другой имеет право на собственное мнение, а другие имеют право соглашаться или нет с этим мнением, но должны уважать его право на свободу мысли и слова.

  1. Главная ссылка к новости (https://rms-support-letter.git...)
  2. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  3. OpenNews: Ричард Столлман объявил о возвращении в совет директоров Фонда СПО
  4. OpenNews: Столлман не допустит радикальных изменений в проекте GNU
  5. OpenNews: Мэйнтейнеры проектов GNU выступили против единоличного лидерства Столлмана
  6. OpenNews: Ричард Столлман покинул пост президента Фонда СПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54820-stallman
Ключевые слова: stallman, fsf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 13:08, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +38 +/
    Поддержал батю от души!
     
     
  • 2.18, InuYasha (??), 13:38, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    И я поддержал. Хоть какая-то ползьза от ГитХапа )
     
     
  • 3.49, ryoken (ok), 14:34, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не удивлюсь, если в ближайшее время вылезет хозяин и начнёт свинить :D.
     
  • 2.51, trdm (ok), 14:42, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Руки прочь от РМС!
     
  • 2.73, Аноним (73), 15:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Столлман крут!
    https://youtu.be/n1F_MfLRlX0?t=4153
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:10, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Поддерживаю
     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.69, Аноним (69), 15:16, 24/03/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нужен, есть Postfix
     
  • 4.47, paulus (ok), 14:30, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А есть примеры хотя бы одного "могут"?

    По оф.статистике больше всего заднеприводных и всяких лгбт работают в мелкософте и гугле...

     
     
  • 5.50, ryoken (ok), 14:35, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 конуры, подлежащих обнулению.
     
  • 5.64, Лох Педальный (?), 15:06, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аппле забыл. Там руководит заднериводный.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:13, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как подписать блин? Форк сначала? Потом пул-реквест?
     
     
  • 2.7, Леголас (ok), 13:18, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да, в форке надо добавить себя (по аналогии) в index.md
     
  • 2.21, InuYasha (??), 13:44, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    -- КАК ПОДДЕРЖАТЬ ---
    Открыть https://github.com/rms-support-letter/rms-support-letter.github.io/edit/master
    Добавить своём имя (формат подглядеть у остальных), внизу в Propose changes написать Add signature и нажать зелёную кнопку. Делать желательно быстро (а то почему-то в patch попадают вырезания чужих имён). Дальше просто отправить свой PR с таким же заголовком Add signature.
     
     
  • 3.59, myhand (ok), 14:56, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы хоть понимаете, гении, что избежать конфликтов можно было бы элементарно - кладя каждую подпись в отдельный файлик и потом собирая (cat, sort, вот это все)?

    rms горько плачет, он все-таки программист.

     
  • 3.84, Вася я. (?), 16:00, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего страшного. Отзываем коммит. Обновляем индекс. Аккуратно редактируем НИЧЕГО не удаляя (ни переводов строк пи пробелов) и не копипастя. Пуляем. Прувед.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:14, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже подписал
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:14, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Письмо, конечно, нейтральное: поток клеветы не упоминает. И аккаунт на github нужен (или не очень нужен?). Но хоть какое-то?
     
     
  • 2.8, Леголас (ok), 13:18, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    зато главная ветка называется так, как нужно
     

  • 1.9, Минона (ok), 13:23, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    +1
    и отправить всех нетрадиционно-инклюзивных к Рамзану на перевоспитание!
     
     
  • 2.11, gogo (?), 13:29, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот такие урюки могут кому угодно стать ложкой дегтя в бочку заслуженной славы.
     

  • 1.10, Аноним (4), 13:27, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Короче надо как лет этак назад с мандалой сделать.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:35, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно, посадить в клетку лет на 30-ть, пущай посидит животное.
     

  • 1.12, nomad__ (ok), 13:29, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подписал
     
  • 1.13, Аноним (13), 13:32, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    У меня palemoon актуальный, тупо кнопка создания пул реквеста не работает, гитхаб дерьмо собачье, почему гитхаб!?
     
     
  • 2.94, Аноним (94), 16:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В PaleMoon это известная проблема, которая решается плагином - гугловский полифил и прочие филы (обитает здесь: https://github.com/JustOff/github-wc-polyfill). Но гитлаб постоянно тоже ломается.
     

  • 1.14, Аноним (16), 13:33, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Да пристрелите этого второго Вассермана, жрать ноги и быть девственником не жизнь.
     
     
  • 2.28, vz_2 (?), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    экстремизм маргиналов
     
  • 2.45, Аноним (45), 14:25, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >быть девственником

    При текущем законодательстве это не самый худший вариант. Что у них, что у нас.

     
     
  • 3.53, ногоедогновнет (?), 14:50, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе просто не дают
     
     
  • 4.74, Аноним (45), 15:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, это меня спасло от попила имущества. А чего добился ты?
     
  • 4.81, Аноним (81), 15:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    < Тебе просто не дают
    ТП детектед
     

  • 1.15, Аноним (13), 13:34, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как можно pull создать из гита на локальном пк?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что минусуете? Я просто спросил
     
  • 2.27, iPony129412 (?), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кстати, хоть какой-то фильтр будет 😂
    А то
    > я ничем пользоваться не умею, только Манжаро накатывать, но я за Столлммана, где ставить лайк?
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:52, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    типичный иксперт опеннета
     
  • 2.55, Аноним (55), 14:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123680.html#21
     

  • 1.22, InuYasha (??), 13:45, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Анонимы настолько спешат подписать письмо, что даже забывают поставить плюс новости! ))))))
     
  • 1.23, Аноним (23), 13:45, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А кто создал эту репу? И точно ли это в поддержку RMS? Может это такой невинный способ собрать базу почтовых адресов?
     
     
  • 2.29, Урри (ok), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Может это такой невинный способ собрать базу почтовых адресов?

    Так не пиши почту, делов то. (там, кстати, никто почту и не пишет - все аккаунты на гитхабе).

     
     
  • 3.39, dropnz.fw (?), 14:08, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    некоторые указывают не гитхаб, а свой твиттер или gitlab
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:46, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подписал. Нужное дело, великий человек.
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:51, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Будет совсем не круто если гитхаб репозиторий заблокирует, хотя будет весело смотреть как он потом гореть будет
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:57, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наоборот будет круто. Может до хомяков дойдет наконец, что гитхаб и СПО несовместимы.
     

  • 1.33, Аноним (33), 13:53, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сбор подписей сделан через заднепроходное отверстие. Где форма для заполнения?! не все програмситы. Срамота!
     
     
  • 2.40, InuYasha (??), 14:13, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ну, запили на change.org
     
  • 2.41, InuYasha (??), 14:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше мнение, конечно. Но из всех ЖЖ он, пожалуй, самый безвредный.
     

  • 1.36, torvn77 (ok), 14:03, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо бы не просто поддержать Столмана, а ещё и форкнуть xorg и повыкидывать их вендорлоковое комбо Gnome+Wayland+systemd если не из всех, то как можно большего числа дистрибутивов, пусть его только в Федоре и RH используют.
     
     
  • 2.46, Аноним (34), 14:26, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Невозможно что-то выкинуть из существующих дистрибутивов. Они стали такими, какими стали, не вдруг.
    Новые создать намного проще.
     
  • 2.61, 20.04 (?), 15:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну наконец то вайланд поживет без белок изтиричег ! При том что он работает на мобилках заранее выбросьте его из разбери и пи и попильных пинефонов. Как говориться кыш воровка типа не проперти.
     
  • 2.78, 20.04 (?), 15:43, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самое четкое определение причем написал его лоровец https://www.linux.org.ru/forum/talks/16225882?cid=16226842 что это само из облечение что один маленький человек уделал все корпорации создав самый мощный дистрибутив ?
     
  • 2.86, 20.04 (?), 16:05, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Немного троллинга путиным для кремле итешников https://youtu.be/HYUT-RCeBXU?t=56
     

  • 1.43, Аноним (43), 14:23, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Столлман прав
     
  • 1.44, Аноним (34), 14:24, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как можно быть такими наивными Причина не в том, что есть какие-то ЛГБТ СЖВ дея... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.60, Аноним (55), 14:58, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я подписал не потому, что надеюсь, что это окажет реальное влияние на СЖВ и прочих.
    Подпись - мое спасибо Столлману за то, что он сделал.
     
     
  • 3.67, Аноним (34), 15:12, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, мне кажется надо писать слова поддержки и благодарности самому Столлману. Хотя бы по адресу будет.
     
     
  • 4.87, Вася я. (?), 16:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь Мэтт не вкурсе? Надо ему в рассылку закинуть новость...
     
  • 2.71, kusb (?), 15:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Декларация того, что есть много людей, которые не согласны с этим - полезно. В том числе может разрушить понятия о "сообществе с одинаковыми голосами", если его нет?
     
     
  • 3.76, kusb (?), 15:38, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто предложу интересную идею - попросить подписаться за Столлмана всех тех, кем прикрываются люди, которые хотят его выгнать. Женщин в ИТ, представителей ЛГБТ, etc.
     
     
  • 4.79, Аноним (34), 15:52, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моментально станут не настоящими женщинами и гомофобами.
     
     
  • 5.88, Вася я. (?), 16:08, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того как осилят гитхаб.
     
  • 2.92, Michael Shigorin (ok), 16:15, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как можно быть таким наивным... эти все "акционисты" -- _инструмент_, а не фактор.  Их применяют, а не на них оглядываются.  Отработанных -- выкидывают.
     

  • 1.48, ryoken (ok), 14:33, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> филосовским

    филосоФским

    >> Столлман как и любой другой имеет право

    Столлман, как и любой другой, имеет право

    Не торопимся, товарищи.

    (FXD :D )

     
     
  • 2.52, Аноним (52), 14:49, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто другой?
     
  • 2.57, некая_ычанька (?), 14:53, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Столлман, как и любой, другой имеет право
    >> как и любой, другой
    >> ,

    У вас выпало.

     
  • 2.58, Какаянахренразница (ok), 14:54, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Столлман как и любой другой имеет право
    > Столлман, как и любой, другой имеет право

    Столлман, как и любой другой, имеет право

    :-)

     
  • 2.89, Вася я. (?), 16:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firm, but professional.
     

  • 1.56, Какаянахренразница (ok), 14:52, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подписал.
     
  • 1.62, stargrave2 (?), 15:05, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я за RMS, поэтому не позволяю на своём компьютере запускать недоверенный проприетарный софт. Соответственно и речи не может быть чтобы я в броузере разрешил выполнять JS-код с Github. А без него ни зарегистрироваться, ни (наверное) и pull-request не создать. Какой же я буду последователь СПО, если смогу отправить PR на этом Github? Что забавно: в петиции *против *RMS дают возможность отправить не только PR, но и просто письмо на почту автору.
     
     
  • 2.65, Какаянахренразница (ok), 15:09, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши на info@fsf.org. Не обязательно спамить конкретного человека.
     
  • 2.68, Аноним (34), 15:13, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столлманоугодный пост.
     

  • 1.63, Аноним12345 (?), 15:06, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столлман - бог !
     
     
  • 2.66, Аноним (66), 15:09, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пошатнулся трон у твоего бога -- уже обнаружили, что земля не плоская^W^W^W^W что гнутые давно в меньшинстве в опенсорсе. Это начало конца столлманорелигии.
     
     
  • 3.70, Аноним (52), 15:20, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гпл никогда не было выгодно корпам. Это лишние сложности и обязательства перед клиентами. Лучше будет хуже, но зато весь код написан своими карманными рабами. Пока пользователей прививают, что закрыто это хорошо, это надёжно, сделано профессионалами. А там можно и закрыть всё в раз. Пока же недоволен только тот, кто благодаря гпл поднялся и занял заметную нишу, а потом решил что клозетсорс им больше подходит для доения.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.77, Аноним (52), 15:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часть опенсорса сегодня опенсорс только потому, что на данном этапе это более выгодно производителю (и владельцу). Я так понимаю, ты говоришь об этом. Сути это не меняет, гпл обеспечивает равную свободу для замешанного кода именно благодаря "вирусности" -- с тех времён в этом отношении ничего особо не изменилось, равзе только теперь бизнесу приходится считаться с копилефтом.
     

  • 1.72, Аноним (72), 15:23, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Закинул письмецо на 4chan.
     
  • 1.82, Аноним (82), 16:00, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Господи, в поддержку ничего умнее не придумали, чем на долбанном гите реквесты посылать, добавляя одного и выпиливая пару людей. С такими помощниками RMS-у и враги не нужны. Балаган, блин.
     
  • 1.85, YetAnotherOnanym (ok), 16:03, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Травля RMS лишний раз доказывает, что sjw'шная мразота находится на прикорме у корпораций и выполняет грязную работу для корпораций.
     
     
  • 2.90, ryoken (ok), 16:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то киберпанк пошёл... Подскажите, в правительствах уже все корпорасты или ещё где-то нет?
     

  • 1.91, Аноним (91), 16:15, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пока выходит тысяча непоследних в оупенсорсе людей vs пара сотен русских ноунеймов
     
     
  • 2.93, Michael Shigorin (ok), 16:18, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "И многие первые станут последними, а последние -- первыми".

    Ещё, кстати, у "тусовочки" вызывает дикий визг простое упоминание Содома и Гоморры, не говоря уж об их судьбинушке.

     

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