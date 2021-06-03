Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код

Комитет, управляющий разработкой набора компиляторов GCC (GCC Steering Committee), утвердил прекращение практики обязательной передачи Фонду СПО имущественных прав на код. Разработчики, желающие передать изменения в состав GCC, больше не обязаны подписывать CLA-соглашение с Фондом СПО. Для участия в разработке отныне можно лишь подтвердить, что разработчик имеет право на передачу кода и не пытается присвоить себе чужой код. Разработчикам, не желающим подписывать CLA-соглашение с Фондом СПО, предоставлена возможность воспользоваться условиями Developer Certificate of Origin (DCO), которые с 2004 года применяются при передаче изменений в состав ядра Linux. В соответствии с правилами DCO отслеживание автора осуществляется через прикрепление каждому изменению строки "Signed-off-by: имя и email разработчика". Прикрепляя данную подпись к патчу, разработчик подтверждает своё авторство над передаваемым кодом и соглашается с его распространением в составе проекта или как части кода под свободной лицензией. Если ранее разработчики заключали специальное соглашение, передающее все имущественные права на код в Фонд СПО, то теперь такое соглашение подписывается по желанию и разработчик может оставить у себя права на свой код. Таким образом, имущественные права на код GCC теперь будут распределяться между Фондом СПО и участниками разработки, не подписавшими соглашение. Подобное распределение усложняет изменение условий распространения проекта, так как для смены лицензии потребуется получение личного согласия от каждого разработчика, не передавшего права Фонду СПО. При этом прекращение передачи прав в Фонд СПО не усложнит возможный переход на будущие версии лицензии GPL, так как GCC распространяется под лицензией "GPLv3 или более новая версия", что позволяет сменить лицензию на GPLv4 без отдельного согласования с каждым разработчиком. Из положительных эффектов отказа от обязательной передачи прав на код отмечается повышение привлекательности участия в разработке GCC корпораций и работников больших компаний, которым раньше требовалось дополнительно согласовать подписание соглашения в различных инстанциях и юридических службах. Например, в своё время компания Apple отказалась от передачи своих изменений к GCC Фонду СПО и переключила своё внимание на развитие LLVM. Концентрируя в одних руках имущественные права Фонд СПО выступал гарантом сохранения неизменности политики распространения кода проектов только под свободными лицензиями и выполнял задачу защиты сообщества от изменения изначально намеченного курса развития проекта (например, блокировал возможное введение двойной/коммерческой лицензии или выпуск закрытых проприетарных продуктов по отдельной договорённости с авторами кода). Фонд СПО также мог участвовать в разрешении судебных конфликтов от лица разработчиков и единолично принимать решения об изменении условий лицензирования (например, форсировать переход на новую версию лицензии GPL). Некоторые разработчики выступили с критикой действий управляющего комитета GCC, который утвердил решение без предварительной дискуссии в сообществе. К слову, дискуссия была, но она сосредоточилась на целесообразности продолжения прежнего взаимодействия GCC с проектом GNU и Фондом СПО. Отголоски данной дискуссии прослеживаются в упомянутой в анонсе фразе "GCC был создан как часть проекта GNU, но дорос до того, чтобы действовать как автономный проект". Опасения связаны с тем, что без централизованного владения правами на весь код может возникнуть путаница при согласовании вопросов, связанных с лицензиями. Если раньше все претензии о нарушении условий лицензирования урегулировались взаимодействием с одной организацией, то теперь исход нарушений, в том числе непреднамеренных, становится непредсказуем и требует согласования с каждым отдельным участником. В качестве примера приводится ситуация с ядром Linux, где отдельные разработчики ядра развязывают судебные иски, в том числе с целью получения личного обогащения.



