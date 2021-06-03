Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код

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|2.3, Anonim (??), 12:48, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вряд ли. Скорее всего они сделали вывод после ситуации с clang, а сейчас появляется возможность затаскивать их наработки в GCC
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|3.21, Аноним (21), 13:13, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что позволяет сменить лицензию на GPLv4 без отдельного согласования с каждым разработчиком
Теперь FSF достаточно прописать в GPLv4 условия EULA -- и досвидания.
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|3.41, Аноним (41), 14:11, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто, что-то раньше мешало затаскивать под пермиссивом и перелицензировать в GPLv3.
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|2.47, Fracta1L (ok), 14:22, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Предатели кого? Собственников из фонда СПО? Этих наглецов и нужно было кидануть.
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|2.83, кук (?), 15:56, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В условиях когда фонд спо управляется шизофрениками-мозолеедами, это не предательство а диверсификация.
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|1.2, Zenitur (ok), 12:45, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Может ли это долбануть по проекту в долгосрочной перспективе? Вольёт например компания Yellow Snickers туда 40% кода, а потом раз - и решит поменять лицензию. А права же ей принадлежат, а не проекту GNU.
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|2.4, glebfm (ok), 12:49, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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На свой-то код они смогут поменять лицензию, но не смогут отозвать лицензию GPLv3+ на тот код, который уже включён в проект.
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|3.8, Аноним (-), 12:55, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>На свой-то код они смогут поменять лицензию, но не смогут отозвать лицензию GPLv3+ на тот код, который уже включён в проект.
Это плохо, двусмысленности и послабления для проприетращиков не нужны.
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|4.15, Zenitur (ok), 13:00, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С другой стороны, Столлмана уже давно просили добавить возможность автору кода оставлять права за собой. Тот же Мэтью Гаррет решил перестать работать в GNU и сменить работу, и остался ни с чем, потому что его код ему не принадлежал. Хотя казалось бы, что мешает пользоваться своим кодом и дальше, если он общедоступен? Ладно бы он передавал права на код в проприетарное ПО, но он же передавал в свободное ПО.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43099
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|5.43, Аноним (41), 14:17, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничто не мешает пользоваться и дальше, оставляя код свободным.
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|5.92, Аноним (92), 16:17, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и остался ни с чем, потому что его код ему не принадлежал. Хотя казалось бы, что мешает пользоваться своим кодом и дальше, если он общедоступен?
Так он и может. Или он хотел в проприетарщину его утащить? Тогда всё правильно, не должно быть у него таких прав.
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|3.12, Аноним (12), 12:59, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Речь идёт про имущественные права. А здесь всё намного веселее будет. Например, можно ограничить свободное распространение и передавать только тому, кто заплатил. GPL это не нарушает, но проблем создаст.
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|4.33, fske (?), 13:35, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Например, можно ограничить свободное распространение и передавать только тому, кто заплатил
хвост не может вилять собакой. твой будет за твоим авторством, без тебя на него в проекте никто сменить лицензию не сможет, но и ты в одностороннем порядке сменить эту лицензию в существующем проекте уже не сможешь - только в новом проекте, потому что код - твой. Имущественных прав здесь нет - если кто-то продаёт продукт с твоим кодом под лицензией, например, GPL, то тебе ничего с этого не полагается.
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|5.70, Аноним (70), 15:10, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>без тебя
Но ведь именно для этого и передают права на код. У Qt емнип так же, они вон под ЕУЛА продают потом даже если ты писал для GPL. Точно так же в компаниях ты автор, но все права на код и люьые действия с ним принадлежат организации. А если ты будешь переиспользовать свой код, с тебя ещё и спросят на каком основании ты нарушил подписанные соглашения (и тут многое зависит от области юрисдикции какой страны это зависит).
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|5.76, Аноним (76), 15:21, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GPL не запрещает продавать чужой код. Главное чтобы заказчик получил те же права.
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|2.9, Константавр (ok), 12:58, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отозвать лицензию, вроде, нельзя. Можно изменить лицензию нового написаного кода.
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|4.20, Константавр (ok), 13:13, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пруф? Было несколько попыток такое провернуть, это создавало временные проблемы (на время разборок), но, по моему, никогда не заканчивалось победой маразма. И Фонд начал собирать права в один кулак не для того, чтобы предотвратить перелицензирование кусков, патчей, а чтобы проекту беспроблемно перейти на следующую версию GPL.
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|6.55, Аноним (55), 14:56, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так написано же:
> Изменение лицензии начало действовать начиная с версии libopenaptx 0.2.1, которая уже добавлена разработчиками Freedesktop в чёрный список, запрещающий использование в коде PipeWire из-за лицензионной несовместимости.
То есть текущие версии всё-равно продолжают использовать, проблемы создаст только при дальнейшей разработке.
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|8.90, Аноним (70), 16:12, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Там вроде автор скопировал гпл код и выдал его за бсд или что-то такое, а так не... текст свёрнут, показать
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|3.69, Альт (??), 15:09, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если в ранее переданном коде изменить лишь комментарии и тут же выпустить под другой лицензией. Тогда что?
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|1.5, Аноним (5), 12:52, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Теперь понятно почему Столлмана выгоняют. Он такой шалости не допустил бы
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|1.6, Аноним (-), 12:53, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У истоков GCC стоял самолично Столлман, что он по этому поводу высказался? Разработчики самого лучшего в мире компилятора пошли по пермиссивно-бздунской стезе. Это не к добру, нам нужен копилефт и только самый лютый копилефт.
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|2.23, Аноним (21), 13:17, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нам нужен копилефт и только самый лютый копилефт.
GPLv2 only
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|3.46, Аноним (41), 14:21, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разве GPLv3 не лютее? Эта же ещё и патентователей прижимает.
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|4.53, GCC (?), 14:43, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Разве GPLv3 не лютее?
Да, GPLv3 самый лютый. Он яйца всем тивоидным типам прищемляет.
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|2.38, Аноним (38), 13:39, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это когда RedHat в первый раз послало Столлмана на Юхххх, и создало форк под именем egcc.
От которого gcc так и не оправился, так что текущий gcc это не наследник кода Столлмана, а наследник кода egcc (redhat).
Историю надо знать, а не слушать разных...
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|3.52, GCC (?), 14:41, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>создало форк под именем egcc.
EGCS fork
Для начала научись правильно и сать абревиатуры.
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|2.87, сталлман всё (?), 16:08, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сталлмана, судя по его RSS, больше беспокоит Риссия и судьба бедного несчастного н-авальнага. Сталлман - это ещё тот тупой левак.
вся эта грызня вокруг него - это просто левацкая грызня, каких много. а сталлман - просто. да ну его, он действительно порой такую чушь порет.
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|2.16, Аноним (12), 13:03, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вангую, что федора с редхатом перейдут на clang рано или поздно. Вот новость проскакивала https://servernews.ru/1039090
Возможно в GCC спохватились и решили их задобрить, порвав связь с ненавистным им человеком.
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|5.84, Аноним (10), 15:57, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Допилят совместимость рано или поздно. Он уже неплохо компилирует, вываливает гору ошибок на некорректном коде, который у gcc -OK, а главное - это кросскомпилятор, а значит мне не придётся на компе держать 100500 версий gcc под каждую платформу, будет 1 шланг подо все, и инфраструктуру шланга будут использовать всякие другие компиляторы и jitы. То есть экономия места на ж.д. и памяти, и усилий по разработке, так как llvm обновляется сама и оптимизации, запиленные там, в остальной софт приходят автоматически.
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|6.86, Аноним (70), 16:03, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жырнолис теперь собирается только шлангом (88 прекрасно собирался гцц). Отличная совместимость, что уж тут скажешь.
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|1.14, ResultCode (ok), 13:00, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Надо признать, это очень грамотное решение. Теперь GCC принадлежит (будет принадлежать) разработчикам, которые его дорабатывают и развивают, а не одному фонду, верхушку которого могут сместить политическими играми и заменить лицензию на какое-нибудь околопроприетарное дерьмо.
Отозвать GPLv3-or-later всё равно нельзя, так что GCC будет развиваться в рамках GPLvX.
В таком случае надо лишь защищать GPL как лицензию от вносящих послабления к свободе изменений.
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|2.17, Аноним (12), 13:05, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если сместить верхушку, то никто не мешает выпустить удобную GPLv4 , т.к. GPLv3-or-later это позволяет.
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|3.19, ResultCode (ok), 13:07, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если сместить верхушку, то никто не мешает выпустить удобную GPLv4 , т.к.
> GPLv3-or-later это позволяет.
Разработчики могут передавать новый код в GCC под GPLv3-only, что невероятно усложнит обновление в дальнейшем.
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|2.42, myhand (ok), 14:12, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Теперь GCC принадлежит (будет принадлежать) разработчикам, которые его дорабатывают и развивают
Ох, дурилка. Нанимателям этих разработчиков.
man капитализм
> Отозвать GPLv3-or-later всё равно нельзя
Если избавятся от копирайтов FSF - то будет можно. Копираст делает что хочет.
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|3.44, ResultCode (ok), 14:17, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Теперь GCC принадлежит (будет принадлежать) разработчикам, которые его дорабатывают и развивают
> Ох, дурилка. Нанимателям этих разработчиков.
> man капитализм
>> Отозвать GPLv3-or-later всё равно нельзя
> Если избавятся от копирайтов FSF - то будет можно. Копираст делает
> что хочет.
Ну, если разработчики не хотят в своё личное время отстаивать свободу и право на владение инструментом труда - то они это заслуживают на 100%.
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|4.61, Аноним (61), 15:05, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И бедные заслуживают бедность, а богатые - богатство. Майнкампф?
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|2.64, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:07, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Отозвать GPLv3-or-later всё равно нельзя, так что GCC будет развиваться в рамках GPLvX
Нельзя использовать формулу гпл+. Это всё равно, что подписаться на пустом листе. Хз что жулики из фонда Якобы СПО впарят вам в следующих версиях.
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|3.28, Аноним (28), 13:25, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С Бздой няшка, а с Линуксом еще очень далеко до найса. ГСС рулит и рулить будет на Линуксе.
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|5.32, Аноним (32), 13:35, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Костыли, GCC ты хотел сказать будут рулить на линуксе
Поправил.
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|3.60, Аноним (70), 15:02, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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GCC до сих пор производит наиболее эффективные оптимизации, у шланга всё больше исключительно лапша из готу. Да и с PGO у GCC производительность стабильно выше. Ну это если забыть про интеловский компилятор и про особенности на венде (только из-за которых шланг и поднялся). Расширения компилятора опять же приятные. Вот с фортраном что-то всё не очень, но, у шланга ещё хуже, да?
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|1.24, Аноним (26), 13:20, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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От Microsoft хотя бы знаешь что ждать, а вот от этих обезумевших мейтенеров жди только беды
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|2.48, GCC (?), 14:27, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не дождёшся. AT&T синтаксис GNU assembler-а наше всё! Меня поддержит с того света Деннис Ритчи, с этого света Кен Томпсон и все Свободное Сообщество!
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|2.56, Аноним (70), 14:58, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он намного приятнее и читаемее, говорю как человек всегда до этого писавший только интеловским.
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|3.79, n00by (ok), 15:29, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он намного приятнее и читаемее, говорю как человек всегда до этого писавший
> только интеловским.
При этом под "интеловским" надо понимать синтаксис masm? Который при первой возможности меняли на tasm или fasm.
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|1.35, Аноним (38), 13:37, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Например, в своё время компания Apple отказалась от передачи своих изменений к GCC Фонду СПО и переключила своё внимание на развитие LLVM.
Стоит заметить - что это было сделано когда товарищи из FSF решили присвоить себе весь код который стал собираться при помощи gcc. Да да, мы все верим что исключение было случайно забыто при переходе на GPL v3.. да, да.. именно случайно.
Так же мы помним как FSF наезжало на Apple - требуя перелицензировать код под GPL v3, а им аргументированно говорили что код был взят на условиях GPL v2, и менять условия игры в процессе работы - мягко скажем плохой тон. Но когда это FSF останавливало?
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|2.67, Аноним (55), 15:08, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда надо перестать пользоваться ядром, фоксом, гуглом и прочим ненужно. В общем в интернет будешь выходить через астрал, потому что все эти компании выступали против Столлмана. Ключевое слово - компании.
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|2.78, Аноним (-), 15:28, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в гаражах вести дела надо, поди уже майки аренду платят, скоро всех выгонят и замки поменяют.
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|1.62, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:05, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>прекращение практики обязательной передачи Фонду СПО
А чегой-то фонд ЯкобыСПО не принимал код под своими паразитными лицензиями? Ведь они всем втирают что это пиcец как хорошо.
Оказывается это хорошо для лошков-адептов, а истинные господа хотят себе имущественных прав на код.
Ну хоть с гцц лицемерить перестали, уже прогресс.
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|1.65, Аноним (65), 15:07, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если линукс продолжит развиваться в этом же духе, то бсд с его истинной свобой закопает проприетарное гну на много раньше, чем сам линукс дождется прихода вендокопца. Многие думают что это невозможно в принципе, но я с этим не согласен. Операционная система это ПО и поддержка различных устройств. ПО вполне хватает, и достаточно заняться поддержкой оборудования, драйверов и бсд вполне сможет нагнуть линуксы.
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|2.71, Аноним (55), 15:12, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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BSD, которая в любой момент может поменять и отозвать лицензии на весь код -- свободная? Должно быть ты шутишь.
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|3.75, ыы (?), 15:16, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это и есть свобода...Если вы были не в курсе... :)
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|3.88, Аноним (76), 16:08, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты уточняй. Опубликованный код уже нельзя никак трогать. А вот будущие релизы поменять как нефиг делать.
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|2.77, ыы (?), 15:24, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше действительно было немного проще. была ГПЛ для иссутпленных фанатиков, и БСД с упоминанием авторства. А потом оказалось что реальность идет не так как виделось в цветном кумаре и пошли поползновения...
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|1.80, Аноним (80), 15:31, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Свобода это когда автора знаешь не на словах , а на изученном примере , а если втюхивают автора подосланного сообществом или корпорацией то это уже заговор против автора и соответственно житель получает свободных лживых авторов , а по сколько ковыряться некогда то все идет на веру , какое поколение воспитаешь такое и получишь сегодня ты думаешь обманул автора стал автором и с деньгами , а завтра или через лет 10 и тебя заместят не будь глупым не верь в эту ерунду гпл , бсд и прочею ерунду , если не понятно сложно читаешь по новой и так несколько раз.
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|1.81, макпыф (ok), 15:33, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ну если gcc станет быстрее развиваться и у корпорастов уменьшится интерес к всяким шлангам и прочему дерьму - то хорошо
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|1.82, n00by (ok), 15:34, 03/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем они это делают? Эксперты по GPL из ООО "НТЦ ИТ РОСА" утверждают, что не бывает никаких имущественных прав, это всё выдумка, можно брать любой код и посылать автора куда подальше.
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