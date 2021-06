Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код

2.4 , glebfm ( ok ), 12:49, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – На свой-то код они смогут поменять лицензию, но не смогут отозвать лицензию GPLv3+ на тот код, который уже включён в проект.

3.8 , Аноним ( - ), 12:55, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >На свой-то код они смогут поменять лицензию, но не смогут отозвать лицензию GPLv3+ на тот код, который уже включён в проект. Это плохо, двусмысленности и послабления для проприетращиков не нужны.

4.15 , Zenitur ( ok ), 13:00, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С другой стороны, Столлмана уже давно просили добавить возможность автору кода оставлять права за собой. Тот же Мэтью Гаррет решил перестать работать в GNU и сменить работу, и остался ни с чем, потому что его код ему не принадлежал. Хотя казалось бы, что мешает пользоваться своим кодом и дальше, если он общедоступен? Ладно бы он передавал права на код в проприетарное ПО, но он же передавал в свободное ПО.

5.22 , Аноним ( 22 ), 13:13, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Может, так Гаррету и надо?

5.43 , Аноним ( 41 ), 14:17, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ничто не мешает пользоваться и дальше, оставляя код свободным.

5.63 , Аноним ( 63 ), 15:05, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну собственно этим Столлман и мешал

5.92 , Аноним ( 92 ), 16:17, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и остался ни с чем, потому что его код ему не принадлежал. Хотя казалось бы, что мешает пользоваться своим кодом и дальше, если он общедоступен? Так он и может. Или он хотел в проприетарщину его утащить? Тогда всё правильно, не должно быть у него таких прав.

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:59, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Речь идёт про имущественные права. А здесь всё намного веселее будет. Например, можно ограничить свободное распространение и передавать только тому, кто заплатил. GPL это не нарушает, но проблем создаст.

4.33 , fske ( ? ), 13:35, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Например, можно ограничить свободное распространение и передавать только тому, кто заплатил хвост не может вилять собакой. твой будет за твоим авторством, без тебя на него в проекте никто сменить лицензию не сможет, но и ты в одностороннем порядке сменить эту лицензию в существующем проекте уже не сможешь - только в новом проекте, потому что код - твой. Имущественных прав здесь нет - если кто-то продаёт продукт с твоим кодом под лицензией, например, GPL, то тебе ничего с этого не полагается.

5.70 , Аноним ( 70 ), 15:10, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >без тебя Но ведь именно для этого и передают права на код. У Qt емнип так же, они вон под ЕУЛА продают потом даже если ты писал для GPL. Точно так же в компаниях ты автор, но все права на код и люьые действия с ним принадлежат организации. А если ты будешь переиспользовать свой код, с тебя ещё и спросят на каком основании ты нарушил подписанные соглашения (и тут многое зависит от области юрисдикции какой страны это зависит).

5.76 , Аноним ( 76 ), 15:21, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GPL не запрещает продавать чужой код. Главное чтобы заказчик получил те же права.

2.9 , Константавр ( ok ), 12:58, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Отозвать лицензию, вроде, нельзя. Можно изменить лицензию нового написаного кода.

3.13 , Аноним ( 12 ), 13:00, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зато на свой код лицензию можно поменять.

4.20 , Константавр ( ok ), 13:13, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пруф? Было несколько попыток такое провернуть, это создавало временные проблемы (на время разборок), но, по моему, никогда не заканчивалось победой маразма. И Фонд начал собирать права в один кулак не для того, чтобы предотвратить перелицензирование кусков, патчей, а чтобы проекту беспроблемно перейти на следующую версию GPL.

5.27 , Аноним ( 12 ), 13:23, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смены лицензии? Да не вопрос. Вот недавняя новость https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55128

6.55 , Аноним ( 55 ), 14:56, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так написано же: > Изменение лицензии начало действовать начиная с версии libopenaptx 0.2.1, которая уже добавлена разработчиками Freedesktop в чёрный список, запрещающий использование в коде PipeWire из-за лицензионной несовместимости. То есть текущие версии всё-равно продолжают использовать, проблемы создаст только при дальнейшей разработке.

7.72 , Аноним ( 76 ), 15:14, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Архивные версии без поддержки не представляют интереса.

8.90 , Аноним ( 70 ), 16:12, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там вроде автор скопировал гпл код и выдал его за бсд или что-то такое, а так не... 3.69 , Альт ( ?? ), 15:09, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если в ранее переданном коде изменить лишь комментарии и тут же выпустить под другой лицензией. Тогда что?

4.73 , Аноним ( 76 ), 15:15, 03/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего. Спокойно берёшь и меняешь.