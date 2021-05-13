Автор Libopenaptx сменил лицензию, чтобы блокировать заимствование кода проектами Freedesktop

Пали Рохар (Pali Rohár) изменил лицензию на проект libopenaptx, предлагающий реализацию кодека aptX (Audio Processing Technology), применяемого в Bluetooth-профиле A2DP. Пакет включает библиотеку libopenaptx.so и утилиты для кодирования и декодирования звука. Лицензия изменена с LGPLv2.1 на GPLv3+, что приведёт к невозможности использования кода libopenaptx в проектах, поставляемых только под лицензией GPLv2 без перелицензирования связываемого с библиотекой кода до GPLv3. При этом будет достигнута лицензионная совместимость с проектами под лицензией Apache 2.0. Смена лицензии стала ответом на конфликт с разработчиками проекта Freedesktop и компании Collabora, которые по мнению создателя Libopenaptx нарушили лицензионное соглашение и злоупотребили принятым кодексом поведения. В частности, по словам Пали разработчики Freedesktop и Collabora перенесли его код в PulseAudio, не указав информацию об авторе. В качестве доказательства автор Libopenaptx сослался на написанную им функцию decode_buffer, в которой совпадают даже комментарии, но по словам Пали разработчики Freedesktop заявили, что это их собственный код. В ответ на возмущение и попытку обсудить то, что данное действие является нарушением лицензионного соглашения, разработчики Freedesktop просто удалили сообщение о проблеме под предлогом того, что данное обсуждение нарушает принятый в проекте кодекс поведения. Осознав невозможность решить проблему мирным путём автор Libopenaptx изменил лицензию на GPLv3 и добавил примечание о запрете использования кода в проектах Freedesktop. Изменение лицензии начало действовать начиная с версии libopenaptx 0.2.1, которая уже добавлена разработчиками Freedesktop в чёрный список, запрещающий использование в коде PipeWire из-за лицензионной несовместимости. Дэниэл Стон (Daniel Stone), бывший член совета директоров X.Org Foundation и один их ключевых разработчиков Wayland и PipeWire, занимающий пост руководителя по графическим проектам в компании Collabora, заявил, что изменение лицензии на libopenaptx сомнительно с юридической точки зрения. Libopenaptx не является личной разработкой Пали Рохара, а лишь форк кода из проекта FFmpeg, который изначально поставлялся под лицензией LGPLv2.1 и Пали Рохар не может в одностороннем порядке изменить лицензию на не принадлежащие ему части кода и тем более вносить дополнительные ограничения на область использования. Для перелицензирования требуется явное согласие от оригинальных авторов кода, на основе которого было создано ответвление. В соответствии с условиями LGPL обновление лицензии без получения согласия от других авторов возможно только до более новой версии LGPL, т.е. до LGPL v3.0, но не до GPLv3, включающей дополнительные ограничения. Пали Рохар ответил, что дополнительные ограничения он не вносил, проект теперь поставляется под чистой лицензией GPLv3, а упоминания про Freedesktop и Collabora лишь пояснение в файле README о том, что проекты нарушающие GPLv3 не могут использовать код Что касается утверждения о том, что Freedesktop нарушил лицензию на Libopenaptx, по мнению Дэниэла Стона оно не соответствует действительности, так как код был передан разработчиком проекту PulseAudio с принятием условий лицензионного соглашения и дальнейшие попытки разработчика Libopenaptx отозвать переданное право на код не имеет силы. Безосновательно и выстраивание связи между соблюдением кодекса поведения и нарушением лицензиии, а также утверждение о нарушении лицензии компанией Collabora, которая никак не связана с действиями, приведшими к бану участника. Дэниэл Стон заявил, что это он удалил то обсуждение и заблокировал разработчика Libopenaptx, но сделал это по своей личной инициативе в свободное от работы время, а не как сотрудник Collabora. Удаление было выполнено после систематических нарушений кодекса поведения, с которым соглашаются все участники дискуссий. Приравнивание удаления за поведение к нарушению лицензии абсурдно, так как открытые лицензии не регламентирует право вести разработку только на немодерируемых платформах и не требуют предоставления неограниченного доступа ко всем платформам разработки.



