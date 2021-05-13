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Автор Libopenaptx сменил лицензию, чтобы блокировать заимствование кода проектами Freedesktop

13.05.2021 10:36

Пали Рохар (Pali Rohár) изменил лицензию на проект libopenaptx, предлагающий реализацию кодека aptX (Audio Processing Technology), применяемого в Bluetooth-профиле A2DP. Пакет включает библиотеку libopenaptx.so и утилиты для кодирования и декодирования звука. Лицензия изменена с LGPLv2.1 на GPLv3+, что приведёт к невозможности использования кода libopenaptx в проектах, поставляемых только под лицензией GPLv2 без перелицензирования связываемого с библиотекой кода до GPLv3. При этом будет достигнута лицензионная совместимость с проектами под лицензией Apache 2.0.

Смена лицензии стала ответом на конфликт с разработчиками проекта Freedesktop и компании Collabora, которые по мнению создателя Libopenaptx нарушили лицензионное соглашение и злоупотребили принятым кодексом поведения. В частности, по словам Пали разработчики Freedesktop и Collabora перенесли его код в PulseAudio, не указав информацию об авторе.

В качестве доказательства автор Libopenaptx сослался на написанную им функцию decode_buffer, в которой совпадают даже комментарии, но по словам Пали разработчики Freedesktop заявили, что это их собственный код. В ответ на возмущение и попытку обсудить то, что данное действие является нарушением лицензионного соглашения, разработчики Freedesktop просто удалили сообщение о проблеме под предлогом того, что данное обсуждение нарушает принятый в проекте кодекс поведения.

Осознав невозможность решить проблему мирным путём автор Libopenaptx изменил лицензию на GPLv3 и добавил примечание о запрете использования кода в проектах Freedesktop. Изменение лицензии начало действовать начиная с версии libopenaptx 0.2.1, которая уже добавлена разработчиками Freedesktop в чёрный список, запрещающий использование в коде PipeWire из-за лицензионной несовместимости.

Дэниэл Стон (Daniel Stone), бывший член совета директоров X.Org Foundation и один их ключевых разработчиков Wayland и PipeWire, занимающий пост руководителя по графическим проектам в компании Collabora, заявил, что изменение лицензии на libopenaptx сомнительно с юридической точки зрения. Libopenaptx не является личной разработкой Пали Рохара, а лишь форк кода из проекта FFmpeg, который изначально поставлялся под лицензией LGPLv2.1 и Пали Рохар не может в одностороннем порядке изменить лицензию на не принадлежащие ему части кода и тем более вносить дополнительные ограничения на область использования.

Для перелицензирования требуется явное согласие от оригинальных авторов кода, на основе которого было создано ответвление. В соответствии с условиями LGPL обновление лицензии без получения согласия от других авторов возможно только до более новой версии LGPL, т.е. до LGPL v3.0, но не до GPLv3, включающей дополнительные ограничения. Пали Рохар ответил, что дополнительные ограничения он не вносил, проект теперь поставляется под чистой лицензией GPLv3, а упоминания про Freedesktop и Collabora лишь пояснение в файле README о том, что проекты нарушающие GPLv3 не могут использовать код

Что касается утверждения о том, что Freedesktop нарушил лицензию на Libopenaptx, по мнению Дэниэла Стона оно не соответствует действительности, так как код был передан разработчиком проекту PulseAudio с принятием условий лицензионного соглашения и дальнейшие попытки разработчика Libopenaptx отозвать переданное право на код не имеет силы. Безосновательно и выстраивание связи между соблюдением кодекса поведения и нарушением лицензиии, а также утверждение о нарушении лицензии компанией Collabora, которая никак не связана с действиями, приведшими к бану участника.

Дэниэл Стон заявил, что это он удалил то обсуждение и заблокировал разработчика Libopenaptx, но сделал это по своей личной инициативе в свободное от работы время, а не как сотрудник Collabora. Удаление было выполнено после систематических нарушений кодекса поведения, с которым соглашаются все участники дискуссий. Приравнивание удаления за поведение к нарушению лицензии абсурдно, так как открытые лицензии не регламентирует право вести разработку только на немодерируемых платформах и не требуют предоставления неограниченного доступа ко всем платформам разработки.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pali/libope...)
  2. OpenNews: Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop
  3. OpenNews: Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах
  4. OpenNews: Разработчик Rust-фреймворка actix-web удалил репозиторий из-за травли
  5. OpenNews: Основатель Void Linux убрал ограничение на использование своих разработок
  6. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Антиноним
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55128-freedesktop
Ключевые слова: freedesktop, libopenaptx, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, derfenix (ok), 11:05, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Очередная Санта-Барбара, блин..
     
     
  • 2.43, Арагорн (?), 12:13, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    будто тебе это не нравится
     
     
  • 3.49, InuYasha (??), 12:30, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики тоже плачут.
     
  • 2.53, КО (?), 12:45, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато какой саспенс, я аж попкорном подавился.
     

  • 1.2, Амоним (?), 11:07, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    > Дэниэл Стон заявил, что это он удалил то обсуждение и заблокировал
    > разработчика Libopenaptx, но сделал это по своей личной инициативе в
    > свободное от работы время, а не как сотрудник Collabora.

    Я правильно понимаю, что любой желающий не из числа сотрудников колаборы может удалять обсуждения и блокировать других разработчиков в проектах коллаборы? Это же надо до такой отмазки додуматься. Одно только это уже вызывает сомнение в словах и действиях данного товарища.

     
     
  • 2.11, uis (ok), 11:15, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >в свободное от работы время, а не как сотрудник Collabora.

    Это он писал, чтоб зарплату не резали. Наверно.

     
  • 2.30, Я (??), 11:56, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ты модератор площадки freedesktop, то да ты можешь удалять любые обсуждения на ней независимо от того ведутся они относительно открытого проекта в котором принимает участие твоя компания или нет.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 11:08, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >>данное обсуждение нарушает принятый в проекте кодекс поведения.

    Вот говорил(а) автор(ша) проекта LibreBoot, что CoC - зло. (Это безотносительно всего нижесказанного насчёт туманности смены лицензии).

     
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 11:30, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не было бы, просто бы удалили как… OffTopic.
     
     
  • 3.27, penetrator (?), 11:49, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    off topic ^

    модер три нафиг ))

     

  • 1.7, ilyafedin (ok), 11:11, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    После попытки коммита в pulseaudio со здоровой психикой не выйдешь.
     
  • 1.8, lockywolf (ok), 11:11, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё правильно сделал.
     
  • 1.9, Корец (?), 11:11, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лицензии, патенты... Какой в них смысл, если они создают одни только проблемы? Авторского права более чем достаточно.
     
     
  • 2.52, Lex (??), 12:45, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык о том и речь, что именно авторство нарушено и было ( скопировали кусок кода даже вместе с комментами в другой проект без указания авторства )
     
     
  • 3.54, Корец (?), 12:48, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дык о том и речь, что именно авторство нарушено и было (
    > скопировали кусок кода даже вместе с комментами в другой проект без
    > указания авторства )

    Ну и в итоге кто пострадает? Конечные пользователи?
    За нарушение авторских прав нужно было подавать в суд или что-то в этом роде. Сменив лицензию, проблема не решится.

     
  • 3.56, Аноним (56), 12:52, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что? Автор поделился своим кодом, когда опубликовал его под ГПЛ. На что обижаться то? На кусок кода в 20-50 строк? Ну перепишут его и пойдут дальше. БСД лицензия выглядит более честной по отношению к этому. А то получается, что волонтёр, вовсе не волонтёр, а требует ему внимания за его работу.
     

  • 1.12, Твоя мама (?), 11:19, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воу, из этой новости я узнала, что в PulseAudio завезли какие-то кодеки, кроме SBC. Минимум джва года ждала. В PipeWire они почти с самого начала были, но всё же.
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:27, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это повод для Collabora перейти на GPLv3.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:28, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    отсюда вывод такой, либо гпл либо проприетар лайсенс. И там и там  воров дрючат.
     
  • 1.20, Урри (ok), 11:31, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А где "мы внесли автора в список авторов, инцидент исчерпан"?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:02, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так его послалали нах - забанили и все ОК. Пиндосия. CoC.
     
  • 2.55, Lex (??), 12:51, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мб согласно их кок'у сторонним разработчикам запрещено требовать указания их авторства на код, который у них воруют даже вместе с комментами.
    Оттого и забанили.. но за нарушение кока.. и "в свободное от работы время, поэтому коллабора тут не при чем".

    Колаборовцы отлично умеют только гомиков с панфростом форсить.. так, сами не заметив, тоже превратились.. но не в гомиков, а в пдрсв

     

  • 1.23, Иваня (?), 11:45, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я заметил там две функции rshift32_clip24 и rshift32, но исходного кода не нашёл, подскажите плиз, где искать?
     
  • 1.24, псевдонимус (?), 11:45, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Любой удар по фридрисктоп для меня как бальзам на душу!

    Смерть фридрисктоп!

     
     
  • 2.33, ryoken (ok), 12:00, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Смерть фридрисктоп!

    А что они такого плохого наделали? Поясните для неразбирающихся, плз :).

     
  • 2.37, uis (ok), 12:02, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Смерть фридрисктоп!

    А что с ним не так?

     
  • 2.38, Ононон (?), 12:04, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтоб больше вынужденных вендоюзеров появилось ?
     

  • 1.26, Кися (?), 11:48, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха-ха:
    "Дэниэл Стон заявил, что это он удалил то обсуждение и заблокировал разработчика Libopenaptx, но сделал это по своей личной инициативе в свободное от работы время"
     
  • 1.32, Аноним (32), 11:58, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чего просто автора не указали? Неужели это конец света для freedesktop? Факт заимствования, как я понимаю, очевиден, какой смысл упираться и прикрывать свой же косяк коком?
     
     
  • 2.35, Annoynymous (ok), 12:01, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто положили CoC на свой косяк.
     

  • 1.34, Annoynymous (ok), 12:00, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > просто удалили сообщение о проблеме под предлогом того, что данное обсуждение нарушает принятый в проекте кодекс поведения

    Внесите, пожалуйста, тех анонимов, которые под новостями о принятии CoC пишут бред, что CoC не для этого.

     
  • 1.39, Аноним (39), 12:06, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Встретились Java и Python...
     
  • 1.41, Аноним (41), 12:09, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Либопенаптх. Начинаем упражнения языка. На выговаривание.
     
     
  • 2.50, Аноним (50), 12:31, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либопена́птикс.
     
     
  • 3.51, Аноним (41), 12:35, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо пенаптикс. Либо не пенаптикс.
     

  • 1.45, Zenitur (ok), 12:20, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве доказательства автор Libopenaptx сослался на написанную им функцию decode_buffer, в которой совпадают даже комментарии, но по словам Пали разработчики Freedesktop заявили, что это их собственный код. В ответ на возмущение и попытку обсудить то, что данное действие является нарушением лицензионного соглашения, разработчики Freedesktop просто удалили сообщение о проблеме

    Один раз я поймал модератора за нарушением правил, а он моё сообщение об этом удалил. Бывает )

     
  • 1.46, faithman (??), 12:21, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть проект bluez-alsa, там есть aptX, зачем он в PulseAudio??
     
     
  • 2.57, uis (ok), 12:54, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что systemd-sound-blued
     

  • 1.47, uis (ok), 12:28, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >перенесли его код в PulseAudio

    Зачем? Зачем aptx в пульсе? Что они будут с ним делать?

     

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