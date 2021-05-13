Автор Libopenaptx сменил лицензию, чтобы блокировать заимствование кода проектами Freedesktop

|
|1.2, Амоним (?), 11:07, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
|
> Дэниэл Стон заявил, что это он удалил то обсуждение и заблокировал
> разработчика Libopenaptx, но сделал это по своей личной инициативе в
> свободное от работы время, а не как сотрудник Collabora.
Я правильно понимаю, что любой желающий не из числа сотрудников колаборы может удалять обсуждения и блокировать других разработчиков в проектах коллаборы? Это же надо до такой отмазки додуматься. Одно только это уже вызывает сомнение в словах и действиях данного товарища.
|
|
|
|2.11, uis (ok), 11:15, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>в свободное от работы время, а не как сотрудник Collabora.
Это он писал, чтоб зарплату не резали. Наверно.
|
|2.30, Я (??), 11:56, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если ты модератор площадки freedesktop, то да ты можешь удалять любые обсуждения на ней независимо от того ведутся они относительно открытого проекта в котором принимает участие твоя компания или нет.
|
|1.3, ryoken (ok), 11:08, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
|
>>данное обсуждение нарушает принятый в проекте кодекс поведения.
Вот говорил(а) автор(ша) проекта LibreBoot, что CoC - зло. (Это безотносительно всего нижесказанного насчёт туманности смены лицензии).
|
|1.9, Корец (?), 11:11, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Лицензии, патенты... Какой в них смысл, если они создают одни только проблемы? Авторского права более чем достаточно.
|
|
|
|2.52, Lex (??), 12:45, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дык о том и речь, что именно авторство нарушено и было ( скопировали кусок кода даже вместе с комментами в другой проект без указания авторства )
|
|
|
|3.54, Корец (?), 12:48, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Дык о том и речь, что именно авторство нарушено и было (
> скопировали кусок кода даже вместе с комментами в другой проект без
> указания авторства )
Ну и в итоге кто пострадает? Конечные пользователи?
За нарушение авторских прав нужно было подавать в суд или что-то в этом роде. Сменив лицензию, проблема не решится.
|
|3.56, Аноним (56), 12:52, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И что? Автор поделился своим кодом, когда опубликовал его под ГПЛ. На что обижаться то? На кусок кода в 20-50 строк? Ну перепишут его и пойдут дальше. БСД лицензия выглядит более честной по отношению к этому. А то получается, что волонтёр, вовсе не волонтёр, а требует ему внимания за его работу.
|
|1.12, Твоя мама (?), 11:19, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Воу, из этой новости я узнала, что в PulseAudio завезли какие-то кодеки, кроме SBC. Минимум джва года ждала. В PipeWire они почти с самого начала были, но всё же.
|
|1.16, Аноним (16), 11:28, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
отсюда вывод такой, либо гпл либо проприетар лайсенс. И там и там воров дрючат.
|
|1.20, Урри (ok), 11:31, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
А где "мы внесли автора в список авторов, инцидент исчерпан"?
|
|
|
|2.55, Lex (??), 12:51, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мб согласно их кок'у сторонним разработчикам запрещено требовать указания их авторства на код, который у них воруют даже вместе с комментами.
Оттого и забанили.. но за нарушение кока.. и "в свободное от работы время, поэтому коллабора тут не при чем".
Колаборовцы отлично умеют только гомиков с панфростом форсить.. так, сами не заметив, тоже превратились.. но не в гомиков, а в пдрсв
|
|1.23, Иваня (?), 11:45, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я заметил там две функции rshift32_clip24 и rshift32, но исходного кода не нашёл, подскажите плиз, где искать?
|
|
|
|2.33, ryoken (ok), 12:00, 13/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Смерть фридрисктоп!
А что они такого плохого наделали? Поясните для неразбирающихся, плз :).
|
|1.26, Кися (?), 11:48, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ха-ха:
"Дэниэл Стон заявил, что это он удалил то обсуждение и заблокировал разработчика Libopenaptx, но сделал это по своей личной инициативе в свободное от работы время"
|
|1.32, Аноним (32), 11:58, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А чего просто автора не указали? Неужели это конец света для freedesktop? Факт заимствования, как я понимаю, очевиден, какой смысл упираться и прикрывать свой же косяк коком?
|
|1.34, Annoynymous (ok), 12:00, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> просто удалили сообщение о проблеме под предлогом того, что данное обсуждение нарушает принятый в проекте кодекс поведения
Внесите, пожалуйста, тех анонимов, которые под новостями о принятии CoC пишут бред, что CoC не для этого.
|
|1.45, Zenitur (ok), 12:20, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В качестве доказательства автор Libopenaptx сослался на написанную им функцию decode_buffer, в которой совпадают даже комментарии, но по словам Пали разработчики Freedesktop заявили, что это их собственный код. В ответ на возмущение и попытку обсудить то, что данное действие является нарушением лицензионного соглашения, разработчики Freedesktop просто удалили сообщение о проблеме
Один раз я поймал модератора за нарушением правил, а он моё сообщение об этом удалил. Бывает )
|
|1.47, uis (ok), 12:28, 13/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>перенесли его код в PulseAudio
Зачем? Зачем aptx в пульсе? Что они будут с ним делать?
|