Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений

2.44 , Hellscream ( ? ), 18:29, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С каких пор windows XP стал "устаревшим"? У меня в офисе целая

> куча компов на хр и 98 и 3 и 4-х пнях,

> которые прекрасно выполняют свою работу. Современные шиндовсы и линуксы уже на

> них чувствуют уже не очень хорошо. Не огорчай маркетологов Microsoft и IBM — обнови компьютеры в офисе и поставь современные виндовсы и линуксы.

2.51 , Аноним ( 57 ), 18:44, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А на 3.11 нет? В офисе именно.

2.65 , iPony129412 ( ? ), 19:29, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С каких пор windows XP стал "устаревшим"? С 2014 года

3.77 , zzz ( ?? ), 20:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как сказать. С некоторыми ограничениями, но XP до сих пор живет. Браузеры только старенькие, а в остальном-то всё работает - пуск нажимается, документы открываются, болталки запускаются, RemoteApp имеется. Что еще нужно офисному хомячку.

2.96 , Михрютка ( ok ), 21:22, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – мил человек, у тебя ведь там небось еще ddr и ide винты гиг по сто стоят. отпусти их, не мучай. они старенькие, они устали, они хотят отдохнуть. им уже 15 лет, по человечьим меркам это 150. их сейчас надо включать только для радости, внукам показать, какой раньше был дос. или там, смотрите, дети, живой nforce! нет, серьезно. у меня давеча случился форсмажор и пришлось дома два дня просидеть за вытащенным из кладовки атлоном 64 о двух гигах озу, под винэкспи на иде драйве. боже, как мне было его жалко. сколько времени грузится система. в интернетах на тебя все пилюют, потому что ты небезопасно подключаешься. браузеры тебя игнорируют. випиэны и прочие торы тоже. можно только набирать текст в ibm symphony, читать почту в нотесах и играть в operation flashpoint и первый kotor, которые обнаружились на диске. я вот щас жалею, что дома не осталось систем слабее duron 800, просто чтоб держать себя в рамках время от времени.

3.101 , пох. ( ? ), 22:23, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я вот щас жалею, что дома не осталось систем слабее duron 800, просто чтоб держать себя в рамках

> время от времени. вот тебя-то мне и надо! ДОРОГО (антиквариат!) продам P3-сколько-тотам. Не тулатин, короче. В аутентичном корпусе, с аутентичным приводом, диск тоже аутентичный на 20G (ладно, ладно, не dtla, хотя аутентичность нарушится) памяти, наверное, 256 только будет (мало у меня планок, самому не хватит), ну или придется доплатить ;-) В подарок прилагается аутентичная SuSE 6. Со всеми коробочками и книжечками. А то во вторсырье ее тащить тяжело, здоровая тварь. Нет, ну, в прииииинципе есть для особых ценителей TUSL2, с соответствующим же камнем (правда, там, кажется, с вентилятором уже проблема) - недешево обойдется, товар редкий даже в свои годы. Конденсаторы в tusl заменили, если что. Блока питания, правда, аутентичного нет - а с современными долго она не протянет.

4.110 , Михрютка ( ok ), 23:04, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, ну, в прииииинципе есть для особых ценителей TUSL2, с соответствующим же

> камнем (правда, там, кажется, с вентилятором уже проблема) - недешево обойдется,

> товар редкий даже в свои годы. если вы замените TUSL2 на CUSL2 и докинете в комплект минус лет так двадцать и третьекурсницу с кафедры стоматологии, с которой мы на этом кусле готовили протоколы приемной комиссии - продам душу. ps на самом деле больше всего тоскую по amd k6-233 + 3dfx diamond monster + SB AWE32 + мамка, которая умела в весь этот зоопарк, солтек, чтоль. компакт от нее доси где-то валяется. 3.103 , Аноним ( 103 ), 22:35, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >о двух гигах озу Не так уж и мало.

>сколько времени грузится система 30 секунд, не так уж и долго.

>небезопасно подключаешься Хрюша его не поддерживает tls 1.2, но на лисе и форках есть поддержка.

>торы Не работает только браузер, а сам клиент должен работать.

>можно только набирать текст Даже жирные IDE на жабе нормально работают, потребляя не болле 700МиБ, а система на старте есть ~200МиБ.

Помимо этого можно даже виртуалки гонять.

Но всё-таки иногда жалко, когда слышишь треск 13-ти летнего диска.

