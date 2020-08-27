Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений

|
|1.1, Аноним (1), 16:42, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+29 +/–
|
То вирусня в старых релизах, то огораживание каталога.
Подобные новости не вдохновляют пользоватся браузером.
Команда разработчиков со странностями, очевидно. Мало ли что ещё им в голову придёт.
|
|
|
|
|
|3.26, topchik (?), 17:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
|
> FreeBSD
Ты про тот случай, где ребята из FreeBSD не смогли воспринять манифест, который шёл к браузеру и не смогли включить оригинальные библиотеки? Почему же забыли? Не забыли. Знатное проявление идиотизма и отсутствие культуры со стороны разработчиков FreeBSD. Сравните, кстати, истерику разрабов FreeBSD/OpenBSD с деликатной взрослой реакцией разработчиков из NetBSD. Лично я по этой причине никогда не пользуюсь OpenBSD и FreeBSD, отдавая предпочтение NetBSD.
|
|
|
|4.39, Аноним (39), 18:07, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> отдавая предпочтение NetBSD.
Как там с файфаями, засыпанием и штеуд-видевом?
|
|
|
|5.43, Аноним (43), 18:26, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
В отличие от FreeBsd/OpenBSD в NetBSD не только с штеуд-видевом всё прекрасно, но и с nvidia
|
|
|
|6.60, Аноним (-), 19:08, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> В отличие от FreeBsd/OpenBSD в NetBSD не только с штеуд-видевом всё прекрасно,
> но и с nvidia
NetBSD-фанатик детектед. Как там может быть лучше чем во фре, для которой проприетарный драйвер?
Сектанты-фанатики нетки на опеннете уже давно переплюнули всех по вере в свою, альтернативную реальность, где netbsd не маргинальный мусор, а передовая ОС.
Хаха-хаха-хаха.
|
|
|
|7.112, Аноним (43), 23:08, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В NetBSD работает nouveau, в отличие от FreeBSD. А бинарный блоб не нужен.
|
|
|
|8.119, Аноним (119), 23:48, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да-да, я именно это и имел ввиду, когда хотел сказать, что местные любители нетк... текст свёрнут, показать
|
|4.53, Аноним (-), 18:51, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Тот случай фантазерства опеннетных знатоков https www freshports org www pale... большой текст свёрнут, показать
|
|4.99, анонн (ok), 21:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Знатное проявление идиотизма и отсутствие культуры со
> стороны разработчиков FreeBSD. Сравните, кстати, истерику разрабов FreeBSD/OpenBSD
Пруфы истерики разрабов фри - в студию?
|
|2.9, Аноним (39), 16:59, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
- Одна из странностей - это форк огнелиса, что здорово, и сделано было очень вовремя.
- Вторая странность - выпил телеметрии, который всё ещё продолжается. Опеннетовцы против, это только для вменяемых людей телеметрия - не этична, как минимум.
- Третья странность - моодаковатый наезд на бсдюков в лице самого Тобина. В результате угроз которого - сборка под бсд оказалась невозможной и его отправили в /dev/null
- Четвёртая - отпиливание каталога обновлений руками того же Тобина для ещё более странных пользователей старого некровантуза.
Поциенты не раз давали знать, что они махровейшие проприерасты, а исходный код не закрывают, ибо это форк свободного продукта.
Всё двойственно. В итоге, у меня осталось лишь 2 десктопных браузера: ungoogled-chromium и palemoon.
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 17:40, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Справедливости ради: Тобин вечно в перых рядах любых конфликтов, ему даже Мунчайлд несколько раз давал понять, что если у него [Тобина] плохой день, то нехрен лезть на форум. Но он продолжает всё-равно с упорством маньяка лезть во все конфликты.
|
|2.22, topchik (?), 17:25, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
> То вирусня в старых релизах
Вирусня в допотопном релизе, к разработчику, кстати, не имеющая никакого отношения, так как это был фак-ап хостера. Тогда уж отказывайся от линукса, перла, питона, явы, ssh и многих других продуктов. Ведь везде были трояны, бэкдоры, руткиты и тп. Будь последовательными.
> то огораживание каталога
Всё правильно. Человек работает, оплачивает, поддерживает инфраструктуру, занимается развитием. А потом "прилетает" разраб форка и устраивает истериками.
> Подобные новости не вдохновляют пользоватся браузером.
Ещё как вдохновляют. Человек пашет, соблюдает принципы, но школота, которая не выучила правило про "тся", "ться" и вместо "пользоваться" пишет "пользоватся"... ах не вдохновляется. Нет вопросов. Только "не вдохновляйтесь" в одиночку. Мы-то здесь причём?
> Команда разработчиков со странностями, очевидно.
Очевидно, что разработчики адекватные. Вкладывают деньги, душу, время. Делятся своим трудом с людьми. Написали прекрасный манифест, всё по полочкам разложили. Правда и тут клоунада происходит. И "альтернативно одарённые" не умеют его прочесть.
> Мало ли что ещё им в голову придёт.
Рад, что им в голову пришло написать прекрасный браузер и начать адаптировать его, выпиливая телеметрию и прочий мусор.
А вот, что придёт форумным интриганам в голову вроде вас, как-то по барабану.
|
|
|
|3.67, zzz (??), 19:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
>Человек работает, оплачивает, поддерживает инфраструктуру, занимается развитием. А потом "прилетает" разраб форка и устраивает истериками
Разраб Mypal никакой истерики не устраивал. Он форкнул проект для сборки под XP и этот форк используется под XP. Конечных пользователей Mypal в десятки, если не сотни или тысячи, раз меньше, чем пользователей Palemoon. Никакой нагрузки на сервер с аддонами они создать не могли в принципе. Тобину захотелось поиграть в вахтера, только и всего.
>Рад, что им в голову пришло написать прекрасный браузер и начать адаптировать его, выпиливая телеметрию и прочий мусор
Я-то думал, что разрабы палемун форкнули фф, а тут вон оно чо, Михалыч - "написали прекрасный браузер".
|
|
|
|4.118, Dzen Python (ok), 23:45, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А смысл ХР вообще в без 4 месяца 2021, когда компы уже бороздят просторы большого театра, а весь новый софт собирается с проверкой на вин7+?
|
|2.25, Аноним (25), 17:32, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Команда разработчиков со странностями, очевидно.
Там фурфаги вообще, чего тут ожидать?
|
|
|
|
|
|4.45, Аноним (45), 18:34, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я всё равно осуждаю то, чем они занимаются с животными в личное время. Одно дело никому об этом не рассказывать, и совсем другое собираться толпой фриков ирл и вести себя точно так же в интернете.
|
|3.104, Аноним (-), 22:35, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть вероятность, что Стравер не фурфаг. Он сам упоминал, что он просто художник, рисует всю свою сознательную жизнь. А что частенько рисует антропоморфных животных, так это ещё не показатель.
|
|2.59, Аноним (59), 19:07, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если он платит из своего кармана, он имеет право поступить так, как считает нужным, причём не входя в разногласия с остальными разрабами? Плати ты за него - будешь заказывать музыку.
|
|
|
|3.68, zzz (??), 19:39, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нагрузка от Mypal на сайт - доли процента. Просто кому-то захотелось поиграть в обиженного вахтера.
|
|
|
|4.89, Q2W (?), 20:37, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не желаешь ли начать переводить долю процента от своей З/П мне на карту?
Скажем 0.5%.
|
|3.76, Lex (??), 20:03, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
«Я за интернет плачу не для того, чтобы меня в нем оскорбляли»
|
|2.107, Аноним (-), 22:51, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> То вирусня в старых релизах, то огораживание каталога.
> Подобные новости не вдохновляют пользоватся браузером.
> Команда разработчиков со странностями, очевидно. Мало ли что ещё им в голову
> придёт.
Думаю, тут просто сказывается культурная разница win-энтузиастов (и других платформ, где традиционно принято делиться только готовыми продуктами, но не производственными цепочками) с *nix-овыми опенсорсниками.
|
|1.4, Аноним (4), 16:47, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Васянский браузер с васянскими разрабами и васянскими разборками. Жаль интерфейс бледной луны прекрасен и пропадает так бездарно.
|
|
|
|2.14, Аноним (39), 17:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кретинизируйте ваши критерии пожалуйста!
Из того что ты пишешь, получается следующее:
- Васянство:
- Ungoogled-Chromium, Palemoon: выпиливают утечки и телеметрию.
- UblockOrigin: выпиливают рекламу.
- Профессиональные профессионалы:
- Гулаг, Мацылла, Жопера, Яндекс: запиливавют телеметрию, торгуют данными, навязывают бесполезные облачные сервисы, рекламу.
Поставь себе жоперу и не парься. Выглядит хорошо, халявный ВПН есть, льёт телеметрии _меньше(или это недоработка, или более аккуратный, профессиональный слив)_ чем огнеглист.
|
|
|
|3.18, Старшина (?), 17:18, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ungoogled я знаю, там набор патчей для исходников на githab лежит. А с pm как обстоят дела?
|
|
|
|
|
|
|
|6.69, Sluggard (ok), 19:47, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто-то что-то собрал в своём home-репозитории OBS — это ещё не пакеты для Debian и Ubuntu. В своём хомяке ты хоть на голове можешь стоять. :)
А так, это запрещено, без специального разрешения автора PM:
« DON'Ts: You are not allowed to:
- Build and distribute an officially-branded version of Pale Moon that has not been approved as such as a third-party build or specifically exempt from approval.»
https://www.palemoon.org/branding.shtml
|
|
|
|7.75, Мамкин Хакер (?), 19:56, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не кто-то
Additionally, you can install one of these fully-endorsed third-party builds of Pale Moon for Linux:
Pale Moon repositories for Debian and Ubuntu -- maintained by Steve Pusser
Pale Moon SlackBuild packages -- maintained by khronosschoty
http://linux.palemoon.org/
|
|
|
|
|
|9.88, мяя (?), 20:36, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тем чтобы не накладывали свои патчи и пользователи этого дистрибутива прибегали ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.108, пох. (?), 22:57, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
в том и дело что у них - лицензия Mozilla То есть по факту у них НЕТ лицензии, ... текст свёрнут, показать
|
|3.35, Аноним (35), 18:01, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Поставь себе жоперу и не парься. Выглядит хорошо, халявный ВПН есть, льёт телеметрии _меньше(или это недоработка, или более аккуратный, профессиональный слив)_ чем огнеглист.
Ставить себе Гугл Хром но только с закладками от китайских товарищей. Ты бы ещё Яндекс Браузер посоветовал.
|
|
|
|4.41, Аноним (39), 18:13, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Или с американскими, или с советскими... Только Эскобар знает что лучше.
Сам же использую Ungoogled и Палёную Луну.
|
|1.6, ilyafedin (ok), 16:56, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> разработчики форка паразитируют
> СПО
> не могут отвечать за юзеров
> то же приложение, просто добавили поддержку XP
Ну тут даже бог не поможет.
|
|1.7, onanim (?), 16:57, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
мда, это *дец.
это точно какие-то персональные обиды, потому что
> паразитируют на инфраструктуре Pale Moon и без разрешения расходуют ресурсы проекта
- бред. в Европе сложно найти сервер с НЕ безлимитным интернетом 100 мбит/с.
|
|
|
|2.12, onanim (?), 17:06, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
да, так и оказалось:
> this started after Tobin got banned from MSFN for insulting people.
> Tobin обиделся и пошёл махать банхаммером в ответ
> потом всё-таки понял, что дурак, и убрал анти-XP скрипт с сайта
короче, местечковые дрязги, не заслуживающие отдельной новости
|
|1.8, ss (??), 16:58, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>разработчики форка паразитируют на инфраструктуре ... и без разрешения расходуют ресурсы проекта
По моему мысль прекрасна и многообещающа :)
|
|
|
|2.86, Аноним (86), 20:33, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не понятно только как разработчики расходуют. Это ведь юзеры байты без спросу гоняют туда-сюда. Или кроме разрабов этим никто не пользуется?
|
|
|
|2.49, Kuromi (ok), 18:42, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что Паленая Луна не особо-то и паразитирует на Мозилле. Берет код и доводит его до ума самостоятельно. Каталог с дополнениями свой, ибо один хрен на АМО XUL-расширений больше нет, билдят сами. Оттягивает немного пользователей на себя? Ну допустим, но и только-то.
|
|
|
|3.70, zzz (??), 19:50, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ничего, что паленая луна отбирает часть пользователей лисы? Разрабы лисы спокойно на это смотрят, как Тобин как Маск, обязательно нужно, чтобы каждый день в сети были новости, скандалы, интриги, расследования.
|
|2.64, пох. (?), 19:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что то мозилла не вспоминает (пока) о "паразитировании разработчиков палемуна" . :)
если вспомнит - палемун может накрыться одним днем, не насобирав на адвоката.
Потому что копирастия это хорошо и замечательно - но лицензию мурзилы без которой они - пшик - нарушили явно и нагло. А это автоматически, и, в отличие от gpl2+exception - БЕЗ шансов на отыграть взад - ликвидирует их права на код. То есть все-все сборочки от первой до последней становятся нелегальными.
|
|
|
|3.82, artomberus (ok), 20:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чем именно они нарушили лицензию мозиллы? Просто из вашего сообщения неочивидно. Спасибо)
|
|
|
|4.100, пох. (?), 22:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стесняюсь спросить - а вы лицензию-то прочитать - осилили, или как обычно?
Она там помимо прав - еще и обязанностями нагружает.
|
|
|
|5.105, artomberus (ok), 22:36, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Стесняюсь спросить - а вы лицензию-то прочитать - осилили, или как обычно?
> Она там помимо прав - еще и обязанностями нагружает.
Да я без претензий, понять бы. Насколько я в курсе, лицензия требует менять брендинг, если делаешь форк бразуера. Разве у лисицы не то же самое?
Я спрашивал о принципиальном пункте, что именно авторы луны не имели права прописывать в своей лицензии, на ваш взгляд. Ведь лицензия у них на бинарники, а исходники доступны и открыты, как и в родительском проекте.
|
|
|
|6.109, пох. (?), 23:01, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ведь лицензия у них на бинарники, а исходники доступны и открыты, как и в родительском проекте.
в том и дело, что они попытались запретить скрипты сборки. В точности вляпавшись в "distribution of larger work".
Потом да - виляли хвостами и вспоминали про брендинг. Видимо, кто-то в приватной беседе таки намекнул.
|
|1.11, Аноним (11), 17:04, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Паразиты, паразитирующие на Firefox, кукарекают о паразитах, паразитирущих на Palemoon, который паразитирует на Firefox.
|
|
|
|2.13, ss (??), 17:08, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну так инфраструктуру файрфокса оплачивают какие то дяди, а инфраструктуру палемуна- он оплачивает из своего кармана сердешный... поэтому в первом случае он партнер а во втором- они паразиты...
|
|
|
|3.71, zzz (??), 19:52, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
GET-запросы к серверам мозиллы - это ок, а GET-запросы к серверам палемун - караул. Двойные стандарты такие двойные.
|
|2.36, Аноним (35), 18:02, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Паразиты, паразитирующие на Firefox, кукарекают о паразитах, паразитирущих на Palemoon, который паразитирует на Firefox.
Вообще-то Мазилла паразитирует на Нетскейп, если что.
|
|2.48, Kuromi (ok), 18:40, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты не поверишь, но суперпаразитизм (паразит паразита) - это довольно обычная вещь в припроде... бывают даже паразиты третьего и выше порядком, но это уже редкость.
|
|2.117, fuggy (ok), 23:44, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Поддерживаю. Вроде мы такие хорошие, поддерживаем Firefox с XUL. А потом без нашего разрешения дышать нельзя. И билды свои из исходников нельзя делать. И у них уже своя корова, которую они доят. И на сайт в интернете могут зайти только, кому владелец разрешил.
|
|1.24, topchik (?), 17:31, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Очередная 100500-я новость от какого-то форумного интригана, который пытается очернить топовый палемунчик (ещё и плюсики себе накручивает, лол, типа посмотрите общественность негодует!!!). Зачем? Да без разницы зачем. Главное разработчик палемуна делает свое дело. Собаки лают - караван идёт.
|
|1.30, Аноним (30), 17:45, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Браузер для народца. Зато без телеметрии от Моцареллы, а какому-то фурфагу и не жалко свои данные отправить.
|
|1.32, Аноним (-), 17:50, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Самое главное принципиальность Тобин молодец пусть мочит всех кто ему не понравился.
|
|1.34, Аноним (34), 18:01, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
- но остались копии)
Ссылка уже не работает(( Кто успел скачать или форкнуть,поделитесь,пожалуйста.
|
|1.37, Аноним (35), 18:04, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>основной причиной стало недовольство тем, что разработчики форка паразитируют на инфраструктуре Pale Moon
Всем кому не нравится про паразитирование:
1. Это СПО тебе никто ничем не обязан.
2. Это СПО, не нравится, запили свой сервер с дополнениями.
|
|
|
|2.74, zzz (??), 19:56, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
3. Это СПО, не нравится - напиши свой код браузера и дополнения.
Но на этот шаг почему-то палемуновцы не пошли, тихой сапой свистнув у мозиллы. А вот когда начали брать у них - вот тут выяснилось, что "это другое".
|
|
|
|3.93, Аноним (35), 21:12, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А вот когда начали брать у них - вот тут выяснилось, что "это другое".
Вопрос только в том, имею ли они на это право.
|
|1.38, Аноним (35), 18:06, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вообще конечно хорошо этот сайт очень крутой, что появляются такие новости про конфликт маргинального браузера с ещё более маргинальным форком. Как аз для меня интересные новости.
|
|1.40, Козлетто (?), 18:09, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
С каких пор windows XP стал "устаревшим"? У меня в офисе целая куча компов на хр и 98 и 3 и 4-х пнях, которые прекрасно выполняют свою работу. Современные шиндовсы и линуксы уже на них чувствуют уже не очень хорошо.
|
|
|
|2.44, Hellscream (?), 18:29, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С каких пор windows XP стал "устаревшим"? У меня в офисе целая
> куча компов на хр и 98 и 3 и 4-х пнях,
> которые прекрасно выполняют свою работу. Современные шиндовсы и линуксы уже на
> них чувствуют уже не очень хорошо.
Не огорчай маркетологов Microsoft и IBM — обнови компьютеры в офисе и поставь современные виндовсы и линуксы.
|
|
|
|3.77, zzz (??), 20:09, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как сказать. С некоторыми ограничениями, но XP до сих пор живет. Браузеры только старенькие, а в остальном-то всё работает - пуск нажимается, документы открываются, болталки запускаются, RemoteApp имеется. Что еще нужно офисному хомячку.
|
|2.96, Михрютка (ok), 21:22, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
мил человек, у тебя ведь там небось еще ddr и ide винты гиг по сто стоят.
отпусти их, не мучай. они старенькие, они устали, они хотят отдохнуть. им уже 15 лет, по человечьим меркам это 150. их сейчас надо включать только для радости, внукам показать, какой раньше был дос. или там, смотрите, дети, живой nforce!
нет, серьезно. у меня давеча случился форсмажор и пришлось дома два дня просидеть за вытащенным из кладовки атлоном 64 о двух гигах озу, под винэкспи на иде драйве. боже, как мне было его жалко. сколько времени грузится система. в интернетах на тебя все пилюют, потому что ты небезопасно подключаешься. браузеры тебя игнорируют. випиэны и прочие торы тоже. можно только набирать текст в ibm symphony, читать почту в нотесах и играть в operation flashpoint и первый kotor, которые обнаружились на диске.
я вот щас жалею, что дома не осталось систем слабее duron 800, просто чтоб держать себя в рамках время от времени.
|
|
|
|3.101, пох. (?), 22:23, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> я вот щас жалею, что дома не осталось систем слабее duron 800, просто чтоб держать себя в рамках
> время от времени.
вот тебя-то мне и надо! ДОРОГО (антиквариат!) продам P3-сколько-тотам. Не тулатин, короче. В аутентичном корпусе, с аутентичным приводом, диск тоже аутентичный на 20G (ладно, ладно, не dtla, хотя аутентичность нарушится) памяти, наверное, 256 только будет (мало у меня планок, самому не хватит), ну или придется доплатить ;-) В подарок прилагается аутентичная SuSE 6. Со всеми коробочками и книжечками. А то во вторсырье ее тащить тяжело, здоровая тварь.
Нет, ну, в прииииинципе есть для особых ценителей TUSL2, с соответствующим же камнем (правда, там, кажется, с вентилятором уже проблема) - недешево обойдется, товар редкий даже в свои годы.
Конденсаторы в tusl заменили, если что. Блока питания, правда, аутентичного нет - а с современными долго она не протянет.
|
|
|
|4.110, Михрютка (ok), 23:04, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нет, ну, в прииииинципе есть для особых ценителей TUSL2, с соответствующим же
> камнем (правда, там, кажется, с вентилятором уже проблема) - недешево обойдется,
> товар редкий даже в свои годы.
если вы замените TUSL2 на CUSL2 и докинете в комплект минус лет так двадцать и третьекурсницу с кафедры стоматологии, с которой мы на этом кусле готовили протоколы приемной комиссии - продам душу.
ps на самом деле больше всего тоскую по amd k6-233 + 3dfx diamond monster + SB AWE32 + мамка, которая умела в весь этот зоопарк, солтек, чтоль. компакт от нее доси где-то валяется.
|
|3.103, Аноним (103), 22:35, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>о двух гигах озу
Не так уж и мало.
>сколько времени грузится система
30 секунд, не так уж и долго.
>небезопасно подключаешься
Хрюша его не поддерживает tls 1.2, но на лисе и форках есть поддержка.
>торы
Не работает только браузер, а сам клиент должен работать.
>можно только набирать текст
Даже жирные IDE на жабе нормально работают, потребляя не болле 700МиБ, а система на старте есть ~200МиБ.
Помимо этого можно даже виртуалки гонять.
Но всё-таки иногда жалко, когда слышишь треск 13-ти летнего диска.
|
|1.47, Kuromi (ok), 18:38, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Лишь один вопрос - неужели ВинХР пользователей осталось еще так много, что они реально создают ощутимую нагрузку? Мозилла их тянула пару лет после того как Хром сбросил - отказались. ПейлМун тоже отказался. Теперь сидят на форке форка, там по логике не так много людей уже то.
|
|
|
|2.50, Hellscream (?), 18:43, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Знаю одного звукача, так он для продакшена юзает именно XP. Говорит, что начиная с висты, бомжи из микрософта испоганили звуковой тракт.
|
|
|
|3.55, Аноним (45), 18:51, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вообще-то наоборот, там появился нормальный wasapi вместо левого треша в лице asio. То, что его продакшен софт кривое доисторическое уг, это другой разговор. У кого-то вон на спектрумах с атари продакшен, там я понимаю, есть реальные причины.
|
|
|
|4.58, Hellscream (?), 18:56, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только один хрен все как юзали асю, так и продолжают юзать. Вообще звуковая система на винде реально параша, лучше уж макаку взять если профессионально занимаешься саунд продом.
|
|
|
|5.84, Аноним (45), 20:26, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При всём. У геиос тоже есть серьёзные проблемы со звуковым стеком емнип, хотя домохозяйки и отрицают, но гнать на wasapi смысла не вижу -- старое далеко не всегда лучше, почти всегда наоборот.
|
|2.61, Аноним (61), 19:11, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не поверишь, но форк этот не только прекрасно себя чувствует на 7-ке и 10-ке, но и в отличие от угрёбищного Palemoon'а:
- не отправляет телеметрию фурфагам
- корректно рендерит пиксельные шрифты
|
|
|
|3.62, Аноним (61), 19:16, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А ещё в отличие от Palemoon и Firefox:
- умеет цеплять FFMPEG-библиотеки от VLC чтобы воспроизводить и webm, и mp4 вне зависимости от наличия кодеков в системе
- умеет портативные профили (лиса, с-ка, игнорирует ключи и всё равно читает/пишет в AppData)
|
|
|
|4.83, zzz (??), 20:21, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что насчет винды - хватает кодеки? Есть старенький ноут, хотелось бы на нем поддержки адекватного аппаратного ускорения.
|
|
|
|5.94, Аноним (35), 21:14, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Майпал единственный известный мне браузер на ХР который открывает все видео на ютуб.
|
|
|
|6.106, Аноним (103), 22:41, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В лисе/симанки это фиксится воровством динамически линкуемых либ из палёной луны/василиска.
|
|
|
|7.111, пох. (?), 23:06, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
эммм... и что - работает после этого?
И ЧТО после этого, кстати, работает-то?
Дело в том что "динамически линкуемая либа" там ровно одна - 80мегабайтная (да!) libxul.so/dll - и вообще-то это весь браузер и есть. Вызовы кодека там где-то глубоко внутри.
Все остальные dll'ки это обычные nss/nspr/sqlite, из-за глубоко личных половых проблем шерстяного запрещенные к использованию системными.
|
|1.81, Аноним (81), 20:16, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
У них есть дополнение, типа прокси. В описании написано (неточная цитата): это дополнение для стран с тоталитарной диктатурой - Иран, Россия, Украина, Ирак...
Разраб на письмо не ответил. Написал админу сайта: нахер вы политоту тянете? Он ответил: ничего не знаю, это не я писал, это мы подтягиваем с сайта разработчика. Поисследовал сайт. Соврал он - там "статика". Это раз. А во-вторых, на сайте дополнение описание отличается.
|
|1.87, Аноним (86), 20:35, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну что ж. Придётся им рекламу в свой браузер напихать. Ну чтоб хоть как-то затраты на инфраструктуру отбивать.
|
|1.95, Аноним (35), 21:16, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>(репозиторий с кодом уже удалён из GitHub, но остались копии),
404 This is not the Web Page you are looking for.
|
|
|
|2.115, пох. (?), 23:19, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> заинтересовался, что как реально зовут этого Волка (Moonchild'а то бишь). Найти оказалось не
> так-то легко
да, не только лишь все могут нажать help, about и прочитать в нем: Moonchild Production (M.C. Starver BASc) - ну или в ссылку в нем ткнуть, где написано, откуда это имя вообще взялось.
> если бы Стравер был адекватным, то давно бы погнал этого кента оттуда поганой метлой. Дык ведь
> он за сервак платит, и вообще друган давний.
у меня для тебя и похуже есть новость: и он же - единственный сегодня разработчик и альфатестер линукс-версии, после того как предыдущего то ли поганой метлой за непочтительное отношение, то ли ночью съели волки - причем не только с костями, но и с исходниками - как вообще ЭТО собирать линуксом, восстанавливали реверсом и подглядыванием в мурзилины инструкции.
Волчара пилит исключительно под венду. Причем исключительно под _свою_ винду - вот была у него фишка, в виде сборки с оптимизациями под atom (не идущими дальше включения -march но неважно) - но в один прекрасный день ему надонейтили...зачеркнуто, накапало от телеметрии start.me на более современный комп - и фишку тут же похоронили.
Тобик за сервак не только платит, все писят евро в месяц или меньше, но и его админит. Админские скиллы волчары опять же хорошо известны той самой историей с вирусней в инсталляторе.
|
|1.113, Аноним (113), 23:14, 27/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что за клоуны в опенсорсе?
За вас поддерживают устаревшие ОС *бесплатно* и вы еще ждете чтобы с вами $договаривались$.
Накой этот палемун вообще существует непонятно. Денег не приносит же. Убейтесь. Всем будет легче.
|
|
|
|2.116, пох. (?), 23:21, 27/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Накой этот палемун вообще существует непонятно. Денег не приносит же.
это он тебе денег не приносит. А шерстяному от стартмя капает.
И, видимо, на роял-канин для крупных пород хватает, потому что это таки fulltime job.
|