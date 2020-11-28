Основатель Void Linux убрал ограничение на использование своих разработок

Хуан Ромеро Пардинес (Juan Romero Pardines), основатель Void Linux, который в апреле со скандалом покинул проект и изменил лицензию на своё ответвление пакетного менеджера XBPS, отменил прежние ограничения и вернул коду в своём репозитории изначальную 2-пунктовую лицензию BSD. Хуан заявил, что разработчики Void Linux могут перенести в дистрибутив все подготовленные им за последнее время исправления и улучшения, включая недавно добавленную поддержку криптографической хэш-функции BLAKE3.

Хуан также признал, что совершённое 6 месяцев назад перелицензирование кода было совершено сгоряча и сейчас нет никаких причин продолжать прежнее противостояние. Он как и раньше продолжит развивать свою ветку xbps, но будет делать это взаимовыгодным путём, заимствуя изменения из ветки Void Linux и давая разработчикам Void Linux использовать свои улучшения.

Более того, Хуан сообщил, что он продолжает использовать Void Linux и делает подарок всем пользователям данного дистрибутива в форме новой утилиты go-xbulk. Утилита позволяет разом собрать набор пакетов xbps, используя команду "xbps-src show-build-deps" для сборки на лету дерева зависимостей. Каждый пакет собирается только один раз, независимо от того, сколько других пакетов от него зависит.

Напомним, что весной в результате конфликта с остальными разработчиками, спровоцированного неуместной шуткой на фоне проблем в личной жизни, Хуан Ромеро Пардинес покинул проект Void Linux. Следом кто-то из недоброжелателей отправил жалобу на оскорбления со стороны Хуана и GitHub заблокировал его учётную запись. В ответ Хуан воссоздал свои роепозитории на GitLab и перевёл своё ответвление пакетного менеджера с 2-пунктовой лицензии BSD на 3-пунктовую лицензию BSD, добавив пункт, запрещающий использование имени XBPS и имён разработчиков при продвижении производных продуктов, без получения специального письменного разрешения. Таким образом, разработчики Void Linux были лишены возможности переносить будущие изменения из нового репозитория XBPS без переименования пакетного менеджера или без получения явного согласия от Хуана, который является автором 90% кода XBPS.



