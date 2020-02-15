Первый выпуск ОС Trident на базе Void Linux

Представлены первые стабильные сборки дистрибутива Trident 20.02, переведённые с FreeBSD и TrueOS на пакетную базу Void Linux. Размер загрузочного iso-образа 523МБ. Напомним, что в октябре 2019 года проект Trident объявил о миграции на Linux, причиной которой стала невозможность иным способом избавиться от некоторых проблем, ограничивающих пользователей дистрибутива, таких как совместимость с аппаратным обеспечением, поддержка современных коммуникационных стандартов и доступность пакетов.

В сборке используется ZFS на корневом разделе c возможностью отката загрузочного окружения при помощи снапшотов ZFS. Для каждого пользователя создаётся отдельный ZFS dataset для домашнего каталога (можно манипулировать снапшотами домашнего каталога без получения прав root), обеспечено шифрование данных в каталогах пользователей. Возможна работа на системах с EFI и BIOS. Поддерживается шифрование раздела подкачки. Обеспечена поддержка пакетов, собранных как для системной библиотеки glibc, так и для musl.

В инсталляторе предусмотрено четыре уровня установки, отличающихся предложенным набором пакетов:

Void - базовый набор пакетов Void плюс пакеты для поддержки ZFS;

Server - пакеты для работы в консольном режиме и дополнительные сервисы для серверов (firewall, cron, autofs, wireguard и т.п.);

Lite Desktop - минимальный рабочий стол на базе рабочего стола Lumina;

Full Desktop - полноценный рабочий стол на базе Lumina с дополнительными офисными, коммуникационными и мультимедийными приложениями.

Благодаря переходу на Void Linux в Trident намерены расширить поддержку графических карт и предоставить пользователям более современные графические драйверы, а также улучшить поддержку звуковых карт, потокового вещания звука, добавить поддержку передачи звука через HDMI, улучшить поддержку беспроводных сетевых адаптеров и устройств с интерфейсом Bluetooth, предложить более свежие версии программ, ускорить процесс загрузки и реализовать поддержку гибридных установок на системах UEFI.

Напомним, что дистрибутив Void Linux придерживается модели непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Проект применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit, использует собственный пакетный менеджер xbps и систему сборки пакетов xbps-src. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc применяется Musl, а вместо OpenSSL - LibreSSL. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

Проект Trident развивает готовый к использованию графический пользовательский дистрибутив, напоминающий старые выпуски PC-BSD и TrueOS, который изначально был построен на технологиях FreeBSD и TrueOS, использовал файловую систему ZFS и систему инициализации OpenRC. Проект был основан разработчиками, вовлечёнными в работу над TrueOS, и позиционировался как смежный проект (TrueOS - платформа для создания дистрибутивов, а Trident основанный на этой платформе дистрибутив для конечных потребителей). Из актуальных дистрибутивов на базе TrueOS остаётся проект GhostBSD, предлагающий рабочий стол MATE. Как и в Trident в GhostBSD по умолчанию применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS, но дополнительно поддерживается работа в Live-режиме.



