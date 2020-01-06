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Доступна бета-версия ОС Trident на базе Void Linux

06.01.2020 22:32

Доступна первая бета-версия ОС Trident, переведённая с FreeBSD и TrueOS на пакетную базу Void Linux. Размер загрузочного iso-образа 515МБ. В сборке используется ZFS на корневом разделе, имеется возможность отката загрузочного окружения при помощи снапшотов ZFS, поставляется упрощённый инсталлятор, возможна работа на системах с EFI и BIOS, возможно шифрование раздела подкачки, предложены варианты пакетов для стандартных библиотек glibc и musl, для каждого пользователя создаётся отдельный ZFS dataset для домашнего каталога (можно манипулировать снапшотами домашнего каталога без получения прав root), обеспечено шифрование данных в каталогах пользователей.

Предлагается несколько уровней установки: Void (базовый набор пакетов Void плюс пакеты для поддержки ZFS), Server (работа в консольном режиме для серверов), Lite Desktop (минимальный рабочий стол на базе Lumina), Full Desktop (полноценный рабочий стол на базе Lumina с дополнительными офисными, коммуникационными и мультимедийными приложениями). Из ограничений бета-выпуска - не готов GUI для настройки рабочего стола, не портированы специфичные для Trident утилиты, в инсталляторе отсутствует режим ручной разбивки разделов.

Напомним, что в октябре проект Trident объявил о миграции проекта c FreeBSD и TrueOS на Linux. Причиной миграции стала невозможность иным способом избавиться от некоторых проблем, ограничивающих пользователей дистрибутива, таких как совместимость с аппаратным обеспечением, поддержка современных коммуникационных стандартов и доступность пакетов. Ожидается, что после перехода на Void Linux в Trident удастся расширить поддержку графических карт и предоставить пользователям более современные графические драйверы, а также улучшить поддержку звуковых карт, потокового вещания звука, добавить поддержку передачи звука через HDMI, улучшить поддержку беспроводных сетевых адапетров и устройств с интерфейсом Bluetooth, предложить более свежие версии программ, ускоритть процесс загрузки и реализовать поддержку гибридных установок на системах UEFI.

  1. Главная ссылка к новости (https://project-trident.org/po...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Trident переходит с BSD-системы TrueOS на Void Linux
  3. OpenNews: Обновлены сборки дистрибутива Void Linux
  4. OpenNews: Выпуск ОС Trident 19.04 от проекта TrueOS и рабочего стола Lumina 1.5.0
  5. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
  6. OpenNews: Выпуск ОС Trident 19.06 от проекта TrueOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: trident, void, linux
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:37, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём операционные системы Cirrus Logic, Tseng Labs, S3 Graphics и Matrox. Хотя, в обзоре компании S3 говорили, что число 3 означает третий по счёту стартап, поэтому пусть будет S4
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 22:43, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а вам персонально - Petrosyan Linux
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:49, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Одни ребята мигрируют с бсд на дистрибутивы линукс, хотя другие ребята покидают линукс и приходят к бсд
     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 22:53, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это нормально, в любой экосистеме так.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:57, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >доступность пакетов

    На воиде серьезный нософт, во фряхе пакетов намного больше, какой-то бессмысленный переезд.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:23, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    причем хуже всего то, что у них нет даже какой нибудь местной альтернативы ауру, чтобы законтрибьютить все что нужно самостоятельно. Спрашивал в ирке - ответили что "нам он не нужон"
     
  • 2.9, Аноним (6), 23:32, 06/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно, что в репах воида есть фигня вроде imgbrd-grabber, но при этом нет даблкоммандера и бледной луны.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:11, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Могли бы уж тогда на Слакварь перейти, с их BSD-init'ом она больше на BSD похожа.
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:42, 06/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем уникальное торговое предложение (УТП) данного дистрибутива? Если я захочу Lumina, то смогу и на Убунте поставить.  
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:00, 07/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просьба к тому кто пишет новости на сайте написать о выпуске новой версии
    illumos дистрибутива DilOS. Да новая версия вышла 19-ом но в ноябре. Людям интересно читать про Openindiana, про это тоже будет. http://www.dilos.org
     
     
  • 2.13, Аноним (6), 00:01, 07/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши Чиркашу на почту
     
  • 2.14, n1rdeks (ok), 00:11, 07/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игорь, залогинься.
     

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