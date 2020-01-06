Доступна бета-версия ОС Trident на базе Void Linux

Доступна первая бета-версия ОС Trident, переведённая с FreeBSD и TrueOS на пакетную базу Void Linux. Размер загрузочного iso-образа 515МБ. В сборке используется ZFS на корневом разделе, имеется возможность отката загрузочного окружения при помощи снапшотов ZFS, поставляется упрощённый инсталлятор, возможна работа на системах с EFI и BIOS, возможно шифрование раздела подкачки, предложены варианты пакетов для стандартных библиотек glibc и musl, для каждого пользователя создаётся отдельный ZFS dataset для домашнего каталога (можно манипулировать снапшотами домашнего каталога без получения прав root), обеспечено шифрование данных в каталогах пользователей.

Предлагается несколько уровней установки: Void (базовый набор пакетов Void плюс пакеты для поддержки ZFS), Server (работа в консольном режиме для серверов), Lite Desktop (минимальный рабочий стол на базе Lumina), Full Desktop (полноценный рабочий стол на базе Lumina с дополнительными офисными, коммуникационными и мультимедийными приложениями). Из ограничений бета-выпуска - не готов GUI для настройки рабочего стола, не портированы специфичные для Trident утилиты, в инсталляторе отсутствует режим ручной разбивки разделов.

Напомним, что в октябре проект Trident объявил о миграции проекта c FreeBSD и TrueOS на Linux. Причиной миграции стала невозможность иным способом избавиться от некоторых проблем, ограничивающих пользователей дистрибутива, таких как совместимость с аппаратным обеспечением, поддержка современных коммуникационных стандартов и доступность пакетов. Ожидается, что после перехода на Void Linux в Trident удастся расширить поддержку графических карт и предоставить пользователям более современные графические драйверы, а также улучшить поддержку звуковых карт, потокового вещания звука, добавить поддержку передачи звука через HDMI, улучшить поддержку беспроводных сетевых адапетров и устройств с интерфейсом Bluetooth, предложить более свежие версии программ, ускоритть процесс загрузки и реализовать поддержку гибридных установок на системах UEFI.



