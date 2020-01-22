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Выпуск GhostBSD 20.01

22.01.2020 22:52

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 20.01, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.2 Гб).

В новой версии осуществлена синхронизация с веткой TrueOS 12.1-STABLE, рабочий стол MATE обновлён до версии 1.22. Внесены исправления в интерфейс инсталлятора, связанные с работой с разделами GTP и UEFI. Добавлено предупреждение об использовании некорректного пароля в Software Station. Решены проблемы с разделами GBI. Из NetworkMgr удалён код doas, вместо которого для выполнения операций с повышенными привилегиями добавлен файл sudoers.d/networkmgr.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.ghostbsd.org/20.01_...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ghostbsd
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, К (?), 23:50, 22/01/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Молодцы, бьются за счастье!
     
  • 2, Аноним (2), 00:54, 23/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Тут не скучные обои!  
     
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