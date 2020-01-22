Выпуск GhostBSD 20.01

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 20.01, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.2 Гб).

В новой версии осуществлена синхронизация с веткой TrueOS 12.1-STABLE, рабочий стол MATE обновлён до версии 1.22. Внесены исправления в интерфейс инсталлятора, связанные с работой с разделами GTP и UEFI. Добавлено предупреждение об использовании некорректного пароля в Software Station. Решены проблемы с разделами GBI. Из NetworkMgr удалён код doas, вместо которого для выполнения операций с повышенными привилегиями добавлен файл sudoers.d/networkmgr.