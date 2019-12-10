Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3

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|1.1, Аноним (1), 20:59, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня opengl почти во всех приложениях поломан в 440 это нормально? Не совсем во всех, но в большинстве. Какими-то жуткими ошибками в логи сыпет. Пришлось на 435 откатиться. Никогда такого не видел.
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|2.10, zzz (??), 22:06, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Руки кривые, вот и результат. Не отвлекайся от своей десяточки.
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|3.15, Аноним (1), 22:29, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Извините, а что я там должен прямыми руками делать, по-вашему? И почему любые прошлые ветки работают?
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|2.16, Fracta1L (ok), 22:35, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я думал, почему в Manjaro 440 ветку быстро откатили назад до 430 и до сих пор так держат.
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|3.20, Аноним (1), 22:51, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё довольно неприятно, поскольку новый тулкит куды хочет 440 драйвер. Сдк от 418 зависит, с ним полегче.
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|3.25, Аноним (1), 00:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати я забыл, но ПК 2 раза наглухо завис как раз на 440 (sysrq не отвечал). Такого тоже никогда не было, но я не придал особого значения. И ещё вулкан зависания вызывал, не такие фатальные, удавалось убить иксы хоткеем. И левый kwin висел с 100% загрузки. Не, ну в принципе оно работало, там и не скажешь, что какая-то неисправность есть.
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|1.2, Аноним (2), 21:00, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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(Не в этой ветке. Просто больше негде почему-то.)
А где же новость про Палемун??? Уж вечер.
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|1.5, Аноним (4), 21:23, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Из поставки удалены palemoon и thunderbird;
Они бы Firefox удалили, круто было.
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|1.6, Аноним (6), 21:31, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что ты понимаешь под грабить корованы? Может время тратить и распространять овер 100500 дистрибутив под другим название изготовленный всегда именно на основе 16.04. Типа там нету системд и реализация без сгруп жадно сдернута с 16 нуль четвертого upstart ? Тут трутся в большинстве разрабы , но мне просто интересно почему именно насущный вопрос не решить взять всех и посмотреть , а что же нового сделано итог не много как был 16.04 лидер дистр так и есть в playonlinux самый быстрый директикс и опенгл. А , ты не руколень возьми и проверь
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|2.13, Аноним (13), 22:18, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что ты понимаешь под грабить корованы? Может время тратить и распространять овер 100500 дистрибутив под другим назва......
Грабить корованы, потому что Nomad переволится как "качевник". Расслабься.
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|3.14, Аноним (14), 22:25, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Грабить корованы, потому что Nomad переволится как "качевник".
Вообще-то нет.Это бородатый мем в среде снг геймеров,которой родился благодаря обзорщику под ником номад,когда в одном из обзоров он упоминал возможность грабить корованы в игре.
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|3.17, антоним (?), 22:36, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваше время что хотите то и делаите , а своё время не хотелось бы терять зная что дистр либо скомпилен за счёт той же убунты либо просто перелинкованная убунта. Дело в том что графика тормозит и кто то за это получает хотя все наверное начало портится после 18.04 которая ещё немного как то была смешана с 16.04
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|4.18, Аноним84701 (ok), 22:44, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не хотелось бы терять зная что дистр либо скомпилен за счёт той
> же убунты либо просто перелинкованная убунта.
Хм, у меня для вас хорошие новости - вряд ли там перелинкованая убунта:
>> представляющего собой редакцию FreeBSD,
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|5.19, Аноним (19), 22:49, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не понял слабо что ли иклюды переименовать ? О чем спор и кого вы пытаетесь тут провести ?
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|5.22, Аноним (13), 23:02, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у меня для вас хорошие новости
хаха, не пытайся его провести, Аноним!
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|6.24, энэним (?), 23:14, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноним вполне реален и возможно получает хорошим кеш за всякое но тут публику не переиграешь зачем это если есть 16.04
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|1.9, Аноним (9), 22:06, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из поставки удалены palemoon и thunderbird
Теперь-то НомадБСД точно троекратное ненужно...
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|2.12, Аноним (14), 22:10, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну да,ведь пользователям фряхи поставить софт самостоятельно непреодолимо сложно.
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