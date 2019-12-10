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Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3

10.12.2019 20:36

Доступен выпуск Live-дистрибутива NomadBSD 1.3, представляющего собой редакцию FreeBSD, адаптированную для использования в качестве переносного рабочего стола, загружаемого с USB-накопителя. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Для монтирования накопителей применяется DSBMD (поддерживается монтирование CD9660, FAT, HFS+, NTFS, Ext2/3/4), для настройки беспроводной сети - wifimgr, а для управления громкостью - DSBMixer. Размер загрузочного образа 2.3 Гб (x86_64, i386).

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на кодовую базу FreeBSD 12.1;
  • Из-за проблем с возникновением взаимной блокировки вместо встроенной реализации unionfs задействован модуль unionfs-fuse;
  • Таблица разделов на базе GPT заменена на MBR для решения проблем с загрузкой на ноутбуках Lenovo;
  • В установщик добавлена поддержка ZFS;
  • Добавлена возможность установки кода страны для беспроводного адаптера;
  • Добавлена автоконфигурация для запуска VirtualBox;
  • Добавлена проверка экрана по умолчанию для решения проблем на системах с Optimus, на которых отключена видеокарта NVIDIA;
  • В состав включён проприетарный драйвер NVIDIA 440.x;
  • Добавлена утилита nomadbsd-dmconfig для выбора пользователя по умолчанию и активации автоматического входа без пароля;
  • Добавлена утилита nomadbsd-adduser для добавления новых пользователей;
  • В ~/.xinitrc добавлены шаблоны для запуска других рабочих столов;
  • Для новых GPU Intel задействован драйвер "modesetting";
  • Добавлен DSBBg, интерфейс для управления обоями рабочего стола;
  • Реализована поддержка автообновления меню Openbox;
  • Из поставки удалены palemoon и thunderbird;
  • Добавлены simplescreenrecorder, audacity и orage;
  • Менеджер паролей fpm2 заменён на KeePassXC, почтовый клиент sylpheed на claws-mail, а утилита для монтирования накопителей DSBMC заменена на DSBMC-Qt;
  • Добавлена поддержка нескольких раскладок клавиатуры.


  1. Главная ссылка к новости (https://nomadbsd.org/index.htm...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.7 с рабочим столом Nomad
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.2
  5. OpenNews: FuryBSD - новая Live-сборка FreeBSD с рабочим столом Xfce
  6. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за третий квартал 2019 года
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nomad, bsd
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  • 1.1, Аноним (1), 20:59, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня opengl почти во всех приложениях поломан в 440 это нормально? Не совсем во всех, но в большинстве. Какими-то жуткими ошибками в логи сыпет. Пришлось на 435 откатиться. Никогда такого не видел.
     
     
  • 2.10, zzz (??), 22:06, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Руки кривые, вот и результат. Не отвлекайся от своей десяточки.
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 22:29, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Извините, а что я там должен прямыми руками делать, по-вашему? И почему любые прошлые ветки работают?
     
  • 2.16, Fracta1L (ok), 22:35, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я думал, почему в Manjaro 440 ветку быстро откатили назад до 430 и до сих пор так держат.
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 22:51, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё довольно неприятно, поскольку новый тулкит куды хочет 440 драйвер. Сдк от 418 зависит, с ним полегче.
     
  • 3.25, Аноним (1), 00:28, 11/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати я забыл, но ПК 2 раза наглухо завис как раз на 440 (sysrq не отвечал). Такого тоже никогда не было, но я не придал особого значения. И ещё вулкан зависания вызывал, не такие фатальные, удавалось убить иксы хоткеем. И левый kwin висел с 100% загрузки. Не, ну в принципе оно работало, там и не скажешь, что какая-то неисправность есть.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:00, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    (Не в этой ветке. Просто больше негде почему-то.)
    А где же новость про Палемун??? Уж вечер.
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:14, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Наконец-то можно грабить корованы...
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:21, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо люди поняли Линуксу нужны альтернативы. Конкуренция хорошо.
     
  • 1.5, Аноним (4), 21:23, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Из поставки удалены palemoon и thunderbird;

    Они бы Firefox удалили, круто было.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:46, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тебе виднее, что лучше - Edge или IE.
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:31, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что ты понимаешь под грабить корованы? Может время тратить и распространять овер 100500 дистрибутив под другим название изготовленный всегда именно на основе 16.04. Типа там нету системд и реализация без сгруп жадно сдернута с 16 нуль четвертого upstart ? Тут трутся в большинстве разрабы , но мне просто интересно почему именно насущный вопрос не решить взять всех и посмотреть , а что же нового сделано итог не много как был 16.04 лидер дистр так и есть в playonlinux самый быстрый директикс и опенгл. А , ты не руколень возьми и проверь
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:18, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что ты понимаешь под грабить корованы? Может время тратить и распространять овер 100500 дистрибутив под другим назва......

    Грабить корованы, потому что Nomad переволится как "качевник". Расслабься.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:25, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Грабить корованы, потому что Nomad переволится как "качевник".

    Вообще-то нет.Это бородатый мем в среде снг геймеров,которой родился благодаря обзорщику под ником номад,когда в одном из обзоров он упоминал возможность грабить корованы в игре.

     
     
  • 4.21, Аноним (13), 22:54, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще-то нет.

    обзорщики позже подтянулись. http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0&#
    не важно, кто там был первый. Это не противоречит тому, что я сказал.

     
  • 3.17, антоним (?), 22:36, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше время что хотите то и делаите , а своё время не хотелось бы терять зная что дистр либо скомпилен за счёт той же убунты либо просто перелинкованная убунта. Дело в том что графика тормозит и кто то за это получает хотя все наверное начало портится после 18.04 которая ещё немного как то была смешана с 16.04
     
     
  • 4.18, Аноним84701 (ok), 22:44, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > не хотелось бы терять зная что дистр либо скомпилен за счёт той
    > же убунты либо просто перелинкованная убунта.

    Хм, у меня для вас хорошие новости - вряд ли там перелинкованая убунта:
    >> представляющего собой редакцию FreeBSD,

     
     
  • 5.19, Аноним (19), 22:49, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понял слабо что ли иклюды переименовать ? О чем спор и кого вы пытаетесь тут провести ?
     
  • 5.22, Аноним (13), 23:02, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у меня для вас хорошие новости

    хаха, не пытайся его провести, Аноним!

     
     
  • 6.24, энэним (?), 23:14, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним вполне реален и возможно получает хорошим кеш за всякое но тут публику не переиграешь зачем это если есть 16.04
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:57, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Супер Дистр удачи и всего наилучшего разработчикам
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:06, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из поставки удалены palemoon и thunderbird

    Теперь-то НомадБСД точно троекратное ненужно...

     
     
  • 2.12, Аноним (14), 22:10, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну да,ведь пользователям фряхи поставить софт самостоятельно непреодолимо сложно.
     

  • 1.11, Аноним (14), 22:08, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Весьма полезный проект.Благодарность разработчикам!
     
  • 1.23, Аноним (13), 23:03, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жаль под арм64 нет, и мак не мак, а так.
     
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