Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3

2.13 , Аноним ( 13 ), 22:18, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что ты понимаешь под грабить корованы? Может время тратить и распространять овер 100500 дистрибутив под другим назва...... Грабить корованы, потому что Nomad переволится как "качевник". Расслабься.

3.14 , Аноним ( 14 ), 22:25, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Грабить корованы, потому что Nomad переволится как "качевник". Вообще-то нет.Это бородатый мем в среде снг геймеров,которой родился благодаря обзорщику под ником номад,когда в одном из обзоров он упоминал возможность грабить корованы в игре.

4.21 , Аноним ( 13 ), 22:54, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще-то нет. обзорщики позже подтянулись. http://lurkmore.to/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0&#

не важно, кто там был первый. Это не противоречит тому, что я сказал.

3.17 , антоним ( ? ), 22:36, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ваше время что хотите то и делаите , а своё время не хотелось бы терять зная что дистр либо скомпилен за счёт той же убунты либо просто перелинкованная убунта. Дело в том что графика тормозит и кто то за это получает хотя все наверное начало портится после 18.04 которая ещё немного как то была смешана с 16.04

4.18 , Аноним84701 ( ok ), 22:44, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

> не хотелось бы терять зная что дистр либо скомпилен за счёт той

> же убунты либо просто перелинкованная убунта. Хм, у меня для вас хорошие новости - вряд ли там перелинкованая убунта:

>> представляющего собой редакцию FreeBSD, 5.19 , Аноним ( 19 ), 22:49, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не понял слабо что ли иклюды переименовать ? О чем спор и кого вы пытаетесь тут провести ?

5.22 , Аноним ( 13 ), 23:02, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у меня для вас хорошие новости хаха, не пытайся его провести, Аноним!

6.24 , энэним ( ? ), 23:14, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аноним вполне реален и возможно получает хорошим кеш за всякое но тут публику не переиграешь зачем это если есть 16.04

