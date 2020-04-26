Основатель Void Linux поменял лицензию на своё ответвление XBPS

2.9 , Аноним ( 6 ), 11:20, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – Эти шакалы решили, что он ранит их ЧСВ и решили захватить власть в проекте. Уроды полные!

2.11 , Owlet ( ? ), 11:35, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Он злой и огрызается на всех. И что??? А сам бы захотел с такой истеричкой работать?

3.13 , bash ( ?? ), 11:59, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – >А сам бы захотел с такой истеричкой работать? Я бы с ним водяры-бы выпил, поболтали за жизнь, за проекты, а они да, в водяру не могут, только в смузи.

4.22 , антигоп ( ? ), 12:48, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >водяры-бы выпил фууу! быдлячество!

4.24 , bw ( ok ), 12:49, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты бы с ним водяры выпил, а он бы тебя на перо посадил.

Минус два разработчика. Это конечно лучше, чем покричали друг на друга и разбежались.

5.36 , Аноним ( 36 ), 13:56, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С чего бы вдруг?

Вот СЖВ это другое дело. Им бы все кого-нибудь на известный орган насадить.

4.47 , Аноним ( 47 ), 14:25, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я бы с ним водяры-бы выпил, поболтали за жизнь, за проекты +100500

Я бы, наверное, также поступил.

3.23 , TheFotoMag ( ok ), 12:49, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Это, что-ли, истерика? «Хуан предложил ввести обязательное предварительное рецензирование несколькими участниками изменений, вносимых в пакеты, затрагивающие другие пакеты» 4.39 , Аноним ( 39 ), 14:01, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Задавил швободку, диктатор.

5.41 , TheFotoMag ( ok ), 14:03, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Задавил швободку, диктатор. Чисто Гитлер!

3.32 , Аноним ( 32 ), 13:44, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А сам бы захотел с такой истеричкой работать? Конечно захотел бы, а почему бы и нет?

И вообще истерят АБСОЛЮТНО все. Особенно творческие люди. Время от времени... А вот не на что нигодные баклажаны обычно непробивамы и толстокожи. И вообще лучше работать с такими, чем с толпой бесполезных смузихлёбами-импотентами из SJW.

2.28 , Аноним ( 28 ), 13:15, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я не знаю как назвать людей, которые заткнули рот и отняли доступ к репозиторию основателю и основному контрибьютору проекта. Этот репозиторий появился потому что к старому, где Хуан был хозяин был потерян доступ когда Хуан пропал с радаров и остальным мейнтейнерам пришлось переносить всю инфраструктуру проекта. Считаю вполне справедливым такое решение.

2.33 , Аноним ( 36 ), 13:54, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я знаю. SJW-roosters.

2.42 , анон ( ? ), 14:13, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Всегда был уверен, что семью и работу взрослый мужчина должен разделять. В ином случае не будет ни того, ни другого.

