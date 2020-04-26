The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Основатель Void Linux поменял лицензию на своё ответвление XBPS

26.04.2020 11:06

Хуан Ромеро Пардинес (Juan Romero Pardines), после разрыва отношений с остальными разработчиками Void Linux, перевёл своё ответвление пакетного менеджера XBPS (X Binary Package System) на 3-пунктовую лицензию BSD. Ранее проектом применялась 2-пунктовая лицензия BSD, аналогичная лицензии MIT. Из других планов отмечается запуск нового проекта и намерение переписать xbps-src.

В новом варианте лицензии на XBPS добавлен пункт, запрещающий использование имени XBPS и имён разработчиков при продвижении производных продуктов, без получения специального письменного разрешения. Таким образом, разработчики Void Linux не смогут переносить будущие изменения из нового репозитория XBPS без переименования пакетного менеджера или без получения явного согласия от Хуана. При этом они могут продолжать развивать свою ветку XBPS, остающуюся под лицензий BSD-2.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/xtraemeat/...)
  2. OpenNews: Основатель Void Linux со скандалом покинул проект и был заблокирован на GitHub
  3. OpenNews: Первый выпуск ОС Trident на базе Void Linux
  4. OpenNews: Обновлены сборки дистрибутива Void Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52815-xbps
Ключевые слова: xbps, license, voidlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот это я понимаю, забрал колпак
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:13, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    ну хоть движуха появилась, а то застой полный
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:17, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я не знаю как назвать людей, которые заткнули рот и отняли доступ к репозиторию основателю и основному контрибьютору проекта. Ну да, у него семейная проблема, насколько я понял бросила жена и увезла двух дочерей. Он злой и огрызается на всех. И что???
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 11:20, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Эти шакалы решили, что он ранит их ЧСВ и решили захватить власть в проекте. Уроды полные!
     
  • 2.11, Owlet (?), 11:35, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Он злой и огрызается на всех. И что???

    А сам бы захотел с такой истеричкой работать?

     
     
  • 3.13, bash (??), 11:59, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >А сам бы захотел с такой истеричкой работать?

    Я бы с ним водяры-бы выпил, поболтали за жизнь, за проекты, а они да, в водяру не могут, только в смузи.

     
     
  • 4.22, антигоп (?), 12:48, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >водяры-бы выпил

    фууу! быдлячество!

     
  • 4.24, bw (ok), 12:49, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты бы с ним водяры выпил, а он бы тебя на перо посадил.
    Минус два разработчика. Это конечно лучше, чем покричали друг на друга и разбежались.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 13:56, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы вдруг?
    Вот СЖВ это другое дело. Им бы все кого-нибудь на известный орган насадить.
     
  • 4.47, Аноним (47), 14:25, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я бы с ним водяры-бы выпил, поболтали за жизнь, за проекты

    +100500
    Я бы, наверное, также поступил.

     
  • 3.23, TheFotoMag (ok), 12:49, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это, что-ли, истерика?

    «Хуан предложил ввести обязательное предварительное рецензирование несколькими участниками изменений, вносимых в пакеты, затрагивающие другие пакеты»

     
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:01, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Задавил швободку, диктатор.
     
     
  • 5.41, TheFotoMag (ok), 14:03, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Задавил швободку, диктатор.

    Чисто Гитлер!

     
  • 3.32, Аноним (32), 13:44, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А сам бы захотел с такой истеричкой работать?

    Конечно захотел бы, а почему бы и нет?
    И вообще истерят АБСОЛЮТНО все. Особенно творческие люди. Время от времени... А вот не на что нигодные баклажаны обычно непробивамы и толстокожи.

    И вообще лучше работать с такими, чем с толпой бесполезных смузихлёбами-импотентами из SJW.

     
  • 2.28, Аноним (28), 13:15, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не знаю как назвать людей, которые заткнули рот и отняли доступ к репозиторию основателю и основному контрибьютору проекта.

    Этот репозиторий появился потому что к старому, где Хуан был хозяин был потерян доступ когда Хуан пропал с радаров и остальным мейнтейнерам пришлось переносить всю инфраструктуру проекта. Считаю вполне справедливым такое решение.

     
  • 2.33, Аноним (36), 13:54, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю. SJW-roosters.
     
  • 2.42, анон (?), 14:13, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всегда был уверен, что семью и работу взрослый мужчина должен разделять. В ином случае не будет ни того, ни другого.
     

  • 1.7, JL2001 (ok), 11:18, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > на 3-пунктовую лицензию BSD. Ранее проектом применялась 2-пунктовая лицензия BSD, аналогичная лицензии MIT.
    > В новом варианте лицензии на XBPS добавлен пункт, запрещающий использование имени XBPS и имён разработчиков при продвижении производных продуктов, без получения специального письменного разрешения. Таким образом, разработчики Void Linux не смогут переносить будущие изменения из нового репозитория XBPS без переименования

    ого, а чего же все бсдешники так не делают? они же очень переживают что gpl заберут патчи себе
    может даже корпорации будут обращаться за разрешением, и ньювасюки таки станут столицей?

     
     
  • 2.25, анонн (ok), 13:02, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> на 3-пунктовую лицензию BSD. Ранее проектом применялась 2-пунктовая лицензия BSD, аналогичная лицензии MIT.
    >> В новом варианте лицензии на XBPS добавлен пункт, запрещающий использование имени XBPS и имён разработчиков при продвижении производных продуктов, без получения специального письменного разрешения. Таким образом, разработчики Void Linux не смогут переносить будущие изменения из нового репозитория XBPS без переименования
    > ого, а чего же все бсдешники так не делают? они же очень
    > переживают что gpl заберут патчи себе может даже корпорации будут обращаться за разрешением, и ньювасюки таки станут столицей?

    Ух ты! Неужели мы видим вживую гордых, принципиальных пользователей Hurd? Wow!

    Или ... или не Hurd, а как обычно - Пингвинчик в Parallels/WSL и на маечке, но важности и значимости - полная гузочка? ))


    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/LICENSES/preferred/BSD-3-Clause-

    https://github.com/torvalds/linux/blob/29d9f30d4ce6c7a38745a54a8cddface1001349
    > // SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause-Clear
    > /*
    > * Copyright (c) 2020 The Linux Foundation. All rights reserved.
    > */

    https://github.com/torvalds/linux/search?q=BSD-2-clause&type=
    > 532 code results in torvalds/linux

    https://github.com/torvalds/linux/search?q=BSD-3-clause&type=
    > 747 code results in torvalds/linux

     

  • 1.8, A.Stahl (ok), 11:19, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Унесённые ветром богатые рабыни тоже плачут. Сезон 45, серия 486.

    Хуан Ромеро Пардинес понял что Роза Мария Родригес Прондотерро не обладает достаточными деловыми качествами чтобы ограничить доступ жильцов к мёду, хранимому в кладовке поместья Пардинес, что, учитывая длящуюся тяжбу с продажным судьёй Альваресом Костелло из города Рио-Пепино-Гатто, который заявил свои права на мёд, может привести к масштабному скандалу. Скандал -- последнее что было нужно Хуано Ромеро, котрый только недавно вышел из полуторагодичной комы, куда попал после известия о ложной беременности синьориты Перрес дель Трандорты.
    Поэтому дон Пардинес впредь будет лично контролировать доступ в кладовку, добавив третий замок к ранее присутсвующим двум, ключи от которых уже были у кого попало.
    К чему это привело -- смотрите в следующей серии.

     
     
  • 2.10, 1 (??), 11:29, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сезон слишком затянулся...
     
  • 2.14, ssh (ok), 12:26, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не Кристофер Малтисанти?
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 13:59, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Я твой отец.
     
  • 2.44, cz (??), 14:17, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам бы попробовать написать сценарий для сериала по мотивам дрязг происходящих на около айтишной арене. И заслать это дело в HBO. Глядишь и выгорел бы вин.
     
     
  • 3.45, cz (??), 14:20, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут уже и так множество историй наплодилось: Рейзер, Столлман, фак ю энвидия, теперь и Хуан материала подкинул. Драматичненько получается.
     

  • 1.12, Fracta1L (ok), 11:37, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот что добьёт мировую экономику, а не коронавирус
     
  • 1.15, prokoudine (ok), 12:30, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А обещал на FYM 1.0 (Fuck You Morons) поменять. Вот и верь людям после этого :)
     
     
  • 2.18, ssh (ok), 12:33, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отрезвел, одумался. :D
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:26, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заднюю дал.
     

  • 1.16, ssh (ok), 12:31, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как все запереживали за лишенца.

    Когда Хуан внезапно на год запропал, "без объявления войны", что-то никто из местных водко-психиаторов к несчастным плывшим на удачу смузи-хлёбам сочувствия не проявил, а ведь это в том числе и их стараниями Хуану было куда вернуться.

     
     
  • 2.19, нах. (?), 12:37, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    в смысле, все это время они старательно комитили в CoC, хлебали смузи и автомержили из апстрима что попало (а так же сделали целую одну двустрочную правку к собственно местному софту)? Безусловно, без всей этой бурной деятельности возвращаться было бы совершенно некуда, ведь всем известно, что оставленные без присмотра на год дистрибутивы исчезают бесследно.

     
     
  • 3.27, ssh (ok), 13:10, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А должны были конечно посыпать голову пеплом, расклеивать объявления о розыске, рыдать и молиться!

    Повседневная работа -- это тоже работа.

     
  • 2.21, Аноним (21), 12:39, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смотрите на это так. Майкрософт по беспределу забанил автора опенсорсного проекта за то что тот кого-то где-то послал.
     
     
  • 3.29, ssh (ok), 13:35, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что владельцы платформы лезут в подобное -- очень плохо. С другой стороны, а чего все ждали, во времена CoC, диверсити и все общей терпимости?

    Вон, пох кого-нить доведет своей "токсичной нетерпимостью" до само-выпила, и все -- нам конец и будем все на вы к друг-другу обращаться.

     
     
  • 4.40, Аноним (36), 14:02, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пришествия Бога-Императора, ультиматума "согласие или пламя", высадки легионес Астартес. Вот этого вот всего.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:32, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Он же хотел всё под другой лицензией выпустить, FYM-1.0 license (FUCK-YOU-MORONS) (https://twitter.com/xtraemeat/status/1253928511414427649)
     
  • 1.20, myhand (ok), 12:38, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сколько пунктов в BSD не добавляй - все-равно GPL не сделать! (ц) наротная мудрость
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 13:40, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую! Передайте горячему испанцу Хуану, что только GPL_v3+ его спасёт от всех бед и печалей!
     

  • 1.26, Аноним (28), 13:06, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > . Таким образом, разработчики Void Linux не смогут переносить будущие изменения из нового репозитория XBPS без переименования пакетного менеджера

    Я так понимаю они могут назвать новый манагер xbps-ng и все?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:39, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё намного проще - основная разработка xbps давно ведётся в совсем другой репе, а именно в https://github.com/void-linux/xbps , собственно с момента как добрый дон Хуан изволил отойти от дел в первый раз, попутно забрав доступ ко всем репам вместе с собой.
    Так что актуальным разрабам войда ничего делать не придётся, а добрый дон Хуан может в своей репе и вовсе потребовать триллиарды литров текилы в качестве дани за одно только упоминание xbps, не то чтобы это имело какую-либо силу за пределами хотелок доброго дона Хуана.
     
     
  • 3.34, Аноним (21), 13:55, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут всё зависит от того, у кого право на название. Отобрать право на код у человека его написавшего нельзя, а проект получается отжали у него. Грязновато.
     
     
  • 4.38, Аноним (30), 14:01, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А значит отобрать право на код у тех кто больше года пилил этот самый проект после того как он тупо исчез в неизвестном направлении похоронив вместе с собой доступ к репам, а потом вернулся на всё готовенькое и сказал "а теперь, ребятки, вы все спрашиваете разрешение у меня" - это можно и чистенько?
     
     
  • 5.43, Аноним (21), 14:16, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название же не поменяли. Люди вообще часто исчезают, фактор автобуса и всё такое. Иногда они возвращаются, стоило подготовиться.
     

  • 1.35, Аноним (39), 13:56, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Два названия под разными лицензиями так разве можно? Может мне свою коммерческую версию Линукс запустить?
     
  • 1.46, Аноним (46), 14:22, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вся суть systemd-хейтеров
     
     
  • 2.48, Аноним (49), 14:25, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто системд своих адептов анально расслабляет.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру