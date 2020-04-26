Основатель Void Linux поменял лицензию на своё ответвление XBPS

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|1.6, Аноним (6), 11:17, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я не знаю как назвать людей, которые заткнули рот и отняли доступ к репозиторию основателю и основному контрибьютору проекта. Ну да, у него семейная проблема, насколько я понял бросила жена и увезла двух дочерей. Он злой и огрызается на всех. И что???
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|2.9, Аноним (6), 11:20, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Эти шакалы решили, что он ранит их ЧСВ и решили захватить власть в проекте. Уроды полные!
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|2.11, Owlet (?), 11:35, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Он злой и огрызается на всех. И что???
А сам бы захотел с такой истеричкой работать?
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|3.13, bash (??), 11:59, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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>А сам бы захотел с такой истеричкой работать?
Я бы с ним водяры-бы выпил, поболтали за жизнь, за проекты, а они да, в водяру не могут, только в смузи.
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|4.24, bw (ok), 12:49, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты бы с ним водяры выпил, а он бы тебя на перо посадил.
Минус два разработчика. Это конечно лучше, чем покричали друг на друга и разбежались.
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|5.36, Аноним (36), 13:56, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С чего бы вдруг?
Вот СЖВ это другое дело. Им бы все кого-нибудь на известный орган насадить.
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|4.47, Аноним (47), 14:25, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я бы с ним водяры-бы выпил, поболтали за жизнь, за проекты
+100500
Я бы, наверное, также поступил.
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|3.23, TheFotoMag (ok), 12:49, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это, что-ли, истерика?
«Хуан предложил ввести обязательное предварительное рецензирование несколькими участниками изменений, вносимых в пакеты, затрагивающие другие пакеты»
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|3.32, Аноним (32), 13:44, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А сам бы захотел с такой истеричкой работать?
Конечно захотел бы, а почему бы и нет?
И вообще истерят АБСОЛЮТНО все. Особенно творческие люди. Время от времени... А вот не на что нигодные баклажаны обычно непробивамы и толстокожи.
И вообще лучше работать с такими, чем с толпой бесполезных смузихлёбами-импотентами из SJW.
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|2.28, Аноним (28), 13:15, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я не знаю как назвать людей, которые заткнули рот и отняли доступ к репозиторию основателю и основному контрибьютору проекта.
Этот репозиторий появился потому что к старому, где Хуан был хозяин был потерян доступ когда Хуан пропал с радаров и остальным мейнтейнерам пришлось переносить всю инфраструктуру проекта. Считаю вполне справедливым такое решение.
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|2.42, анон (?), 14:13, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всегда был уверен, что семью и работу взрослый мужчина должен разделять. В ином случае не будет ни того, ни другого.
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|1.7, JL2001 (ok), 11:18, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> на 3-пунктовую лицензию BSD. Ранее проектом применялась 2-пунктовая лицензия BSD, аналогичная лицензии MIT.
> В новом варианте лицензии на XBPS добавлен пункт, запрещающий использование имени XBPS и имён разработчиков при продвижении производных продуктов, без получения специального письменного разрешения. Таким образом, разработчики Void Linux не смогут переносить будущие изменения из нового репозитория XBPS без переименования
ого, а чего же все бсдешники так не делают? они же очень переживают что gpl заберут патчи себе
может даже корпорации будут обращаться за разрешением, и ньювасюки таки станут столицей?
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|2.25, анонн (ok), 13:02, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> на 3-пунктовую лицензию BSD. Ранее проектом применялась 2-пунктовая лицензия BSD, аналогичная лицензии MIT.
>> В новом варианте лицензии на XBPS добавлен пункт, запрещающий использование имени XBPS и имён разработчиков при продвижении производных продуктов, без получения специального письменного разрешения. Таким образом, разработчики Void Linux не смогут переносить будущие изменения из нового репозитория XBPS без переименования
> ого, а чего же все бсдешники так не делают? они же очень
> переживают что gpl заберут патчи себе может даже корпорации будут обращаться за разрешением, и ньювасюки таки станут столицей?
Ух ты! Неужели мы видим вживую гордых, принципиальных пользователей Hurd? Wow!
Или ... или не Hurd, а как обычно - Пингвинчик в Parallels/WSL и на маечке, но важности и значимости - полная гузочка? ))
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/LICENSES/preferred/BSD-3-Clause-
https://github.com/torvalds/linux/blob/29d9f30d4ce6c7a38745a54a8cddface1001349
> // SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause-Clear
> /*
> * Copyright (c) 2020 The Linux Foundation. All rights reserved.
> */
https://github.com/torvalds/linux/search?q=BSD-2-clause&type=
> 532 code results in torvalds/linux
https://github.com/torvalds/linux/search?q=BSD-3-clause&type=
> 747 code results in torvalds/linux
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|1.8, A.Stahl (ok), 11:19, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Унесённые ветром богатые рабыни тоже плачут. Сезон 45, серия 486.
Хуан Ромеро Пардинес понял что Роза Мария Родригес Прондотерро не обладает достаточными деловыми качествами чтобы ограничить доступ жильцов к мёду, хранимому в кладовке поместья Пардинес, что, учитывая длящуюся тяжбу с продажным судьёй Альваресом Костелло из города Рио-Пепино-Гатто, который заявил свои права на мёд, может привести к масштабному скандалу. Скандал -- последнее что было нужно Хуано Ромеро, котрый только недавно вышел из полуторагодичной комы, куда попал после известия о ложной беременности синьориты Перрес дель Трандорты.
Поэтому дон Пардинес впредь будет лично контролировать доступ в кладовку, добавив третий замок к ранее присутсвующим двум, ключи от которых уже были у кого попало.
К чему это привело -- смотрите в следующей серии.
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|2.44, cz (??), 14:17, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам бы попробовать написать сценарий для сериала по мотивам дрязг происходящих на около айтишной арене. И заслать это дело в HBO. Глядишь и выгорел бы вин.
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|3.45, cz (??), 14:20, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут уже и так множество историй наплодилось: Рейзер, Столлман, фак ю энвидия, теперь и Хуан материала подкинул. Драматичненько получается.
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|1.16, ssh (ok), 12:31, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как все запереживали за лишенца.
Когда Хуан внезапно на год запропал, "без объявления войны", что-то никто из местных водко-психиаторов к несчастным плывшим на удачу смузи-хлёбам сочувствия не проявил, а ведь это в том числе и их стараниями Хуану было куда вернуться.
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|2.19, нах. (?), 12:37, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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в смысле, все это время они старательно комитили в CoC, хлебали смузи и автомержили из апстрима что попало (а так же сделали целую одну двустрочную правку к собственно местному софту)? Безусловно, без всей этой бурной деятельности возвращаться было бы совершенно некуда, ведь всем известно, что оставленные без присмотра на год дистрибутивы исчезают бесследно.
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|3.27, ssh (ok), 13:10, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А должны были конечно посыпать голову пеплом, расклеивать объявления о розыске, рыдать и молиться!
Повседневная работа -- это тоже работа.
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|2.21, Аноним (21), 12:39, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Смотрите на это так. Майкрософт по беспределу забанил автора опенсорсного проекта за то что тот кого-то где-то послал.
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|3.29, ssh (ok), 13:35, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что владельцы платформы лезут в подобное -- очень плохо. С другой стороны, а чего все ждали, во времена CoC, диверсити и все общей терпимости?
Вон, пох кого-нить доведет своей "токсичной нетерпимостью" до само-выпила, и все -- нам конец и будем все на вы к друг-другу обращаться.
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|4.40, Аноним (36), 14:02, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пришествия Бога-Императора, ультиматума "согласие или пламя", высадки легионес Астартес. Вот этого вот всего.
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|1.20, myhand (ok), 12:38, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сколько пунктов в BSD не добавляй - все-равно GPL не сделать! (ц) наротная мудрость
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|2.31, Аноним (-), 13:40, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсую! Передайте горячему испанцу Хуану, что только GPL_v3+ его спасёт от всех бед и печалей!
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|1.26, Аноним (28), 13:06, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> . Таким образом, разработчики Void Linux не смогут переносить будущие изменения из нового репозитория XBPS без переименования пакетного менеджера
Я так понимаю они могут назвать новый манагер xbps-ng и все?
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|2.30, Аноним (30), 13:39, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всё намного проще - основная разработка xbps давно ведётся в совсем другой репе, а именно в https://github.com/void-linux/xbps , собственно с момента как добрый дон Хуан изволил отойти от дел в первый раз, попутно забрав доступ ко всем репам вместе с собой.
Так что актуальным разрабам войда ничего делать не придётся, а добрый дон Хуан может в своей репе и вовсе потребовать триллиарды литров текилы в качестве дани за одно только упоминание xbps, не то чтобы это имело какую-либо силу за пределами хотелок доброго дона Хуана.
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|3.34, Аноним (21), 13:55, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут всё зависит от того, у кого право на название. Отобрать право на код у человека его написавшего нельзя, а проект получается отжали у него. Грязновато.
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|4.38, Аноним (30), 14:01, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А значит отобрать право на код у тех кто больше года пилил этот самый проект после того как он тупо исчез в неизвестном направлении похоронив вместе с собой доступ к репам, а потом вернулся на всё готовенькое и сказал "а теперь, ребятки, вы все спрашиваете разрешение у меня" - это можно и чистенько?
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|5.43, Аноним (21), 14:16, 26/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Название же не поменяли. Люди вообще часто исчезают, фактор автобуса и всё такое. Иногда они возвращаются, стоило подготовиться.
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|1.35, Аноним (39), 13:56, 26/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Два названия под разными лицензиями так разве можно? Может мне свою коммерческую версию Линукс запустить?
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