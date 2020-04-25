Основатель Void Linux со скандалом покинул проект и был заблокирован на GitHub

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|1.65, Аноним (65), 12:29, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Эм.. Как-то не так казалось со стороны.
У парня тяжелый развод с женой, с проблемами с детьми.
В общем-то обычное дело: когда происходят неполадки на одном фронте - ищешь себе утешения на другом фронте. Личное <-> Работа. По ситации или одно, или другое спасает.
А тут парень берет в руки свою работу, своё детище, последнюю радость - и обнаруживает, что в один из пакетов попадают скользкие шутки про разводы.
И на одном фронте - провал и разочарование. И на запасном фронте - провокация и предательство.
Немудрено с катушек слететь.
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|3.92, Аноним (92), 13:34, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сочуствую, что тебя выращивали в таких жестких условиях.
Я считаю, что детей нужно всетаки выращивать в любви,
а то вырастают жестокие существа, которые потом сеят
агрессию и злость, что ты и демонстрируешь.
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|1.1, Аноним (1), 10:42, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+27 +/–
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Какая-то компания устраняет конкурентов без системд. Применяя психотронное оружие рептилойдов. Скандалы, интриги, расследования, показать все что скрыто.
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|2.17, Аноним (17), 11:00, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Решили в Void Linux сыстемдЫ вставить и не согласного собственника послали нах.
А вся проблема в BSD лицензии...
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|3.33, Аноним (-), 11:28, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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> Хуан по-прежнему чувствовал себя хозяином, что вызывало недовольство
> других участников.
Ключевой пассаж. Вот в чём дело. У остальных разрабов, судя по всему, имеется комплекс неполноценности. Ведь всё, что есть в войде хорошего сделано как раз самим Хуаном. Внедрение рунита, хпбс и всё остальное это чисто его работа. Все идеи он принёс с собой, какие-то фишки из NetBSD (где он раньше был одним из разрабов). После того, как Хуан на время выпал из процесса - в войде не появилось ___ни одной___ уникальной и новой фичи, ничего кардинально нового не ___было разработано___.
Короче эта история напоминает историю с Дебианом и Мёрдоком. Надеюсь, что юзеры войды не позволят запоганить Void Linux, если выпрут основателя.
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|4.35, Аноним (-), 11:36, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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И кстати, почему новость явно подана от лица смузихлёбной компашки, которая ополчилась против "типа" тирана? Чувак предложил дельную вещь обсудить, а смузихлёбы (которые в войде сами абсолютно ничего не придумали) ополчились на него. Естественно, что лично я поддержу главного разработчика - правильно всё делает. Лучше уйти вообще, чем мараться с демократами-смузихлёбами. Красавчик.
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|5.62, Аноним (62), 12:15, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ага Хуан не появлялся в интернете, потому что был занят бракоразводным процессо... большой текст свёрнут, показать
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|4.36, GNU сектант (?), 11:37, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да в этом дистре собрано все что так хотелось бы увидеть от других.
это вам не дебилиан с системдик
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|4.39, Имя (?), 11:42, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пусть форкает и делает свой дистр. Foid (пародия на Funtoo).
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|5.47, Аноним (47), 11:51, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Лучше назвать Void Origin, по аналогии с ublock origin, назло недоумкам из воида))
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|6.56, джон (?), 12:02, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Представил как пьяный Линус удаляет код ядра с гитхаба с нецензурными криками)))
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|7.78, Аноним (-), 12:48, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Джонни репозиторий ядра в не в гитхабе, и не в гитлабе, там лишь зеркала. У Линуса свой сервак.
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|2.28, GNU сектант (?), 11:20, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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там Juan RP что-то не поделил с трансвеститами, помянем Void.
xbps был самым быстрым менеджером пакетов в истории.
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|2.38, IRASoldier_registered (ok), 11:42, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все намного проще: любой комьюнити-обусловленный проект, за которым, рядом с которым и в котором не присутствует хотя бы в какой-то степени _бизнеса_, заинтересованного в проекте, почти гарантированно обречен на срачи и развалы - либо скатывание в полную анархию, либо в невменяемую единоличную диктатуру. Человеческая природа же. А бизнес, если он уже достиг определенного уровня стабильности, преодолев управленческие проблемы, может привносить стабильное развитие и в предприятия, которые он берет под покровительство.
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|3.45, Аноним (-), 11:48, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> невменяемую единоличную диктатуру
Не было в войде никакой невменяемой единоличной диктатуры. Был - основатель, лидер, хозяин, идеолог, благодаря котому войд линукс и стал таким крутым дистром. Теперь эта разношёрстная толпа будет как лебедь, рак и щука - кто куда. Вообщем за время отсутствия Хуана это уже стало проглядываться.
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|5.50, Аноним (-), 11:55, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну типо Void Linux это и есть его видение и его детище - остальной компании это не нравится. Можно сделать выводы.
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|4.58, DerRoteBaron (ok), 12:05, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Был основатель, диктвтор, который забил на проект пару лет назад. Тогда разношерстная толпа проект спасла, а заодно сделала так, что при автобусном сценарии для одного диктатора, проект не сдохнет. Тут сценарий даже не автоьусный, а алкогольный, что, собственно, даже хуже, т.к. человек вроде есть, только он не вполне адекватен.
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|2.34, онаным (?), 11:34, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что значит как? В режиме самоизоляции, а кто не согласен, тех переведён в группу самоликвидации
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|1.3, DHCPep (?), 10:44, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да уж... Звёздная болезнь или просто житейские неурядицы накопились и вылились в этот срыв...
Никто не застрахован.
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|1.4, Аноним (4), 10:47, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот нормальные дистрибутивы, вроде Альта, свои скандалы и вспышки Хуанов на люди не выносят.
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|2.8, Аноним (8), 10:49, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Это называется отсутствие прозрачности. От альта вполне можно ожидать, но никак не от нормального дистрибутива.
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|3.31, Skull_2 (?), 11:27, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А где доказательства? Вся информация о разногласиях выносится в публично доступную рассылку devel@. Где отсутствие прозрачности?
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|4.52, псевдонимус (?), 11:58, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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После ваших тихушных изменений в лицензии альту никогда не отмыться.
А так неплохой дистр.
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|3.60, Michael Shigorin (ok), 12:07, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы просто не в курсе, какое количество всего в мире "на люди выносит Шигориных" (и даже отдельно взятого меня). Так что приступайте к борьбе с электроникой, пиротехникой, кружками, олимпиадами (особенно по химии), переводами, конференциями, общественной журналистикой, антимайданами, ополченцами -- этот список неполон, но что-нить из него да вразумит (возможно, посмертно). Есть ещё вариант заняться делом, надеюсь, он Вам когда-нить окажется по плечу.
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|4.87, IRASoldier_registered (ok), 13:25, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хороших и даже незаменимых профессионалов своего дела, но при этом невменяемых фриков в чём-то другом - хватает, да. Но при этом компании и проекты, которые с такими людьми работают и намерены продолжать работать, стараются не давать им открывать рот по поводам, кроме профессиональных. Репутация, знаешь ли.
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|4.80, Аноним (1), 12:51, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Запрещать и ограничивать не имеем права.
Можно подумать это как-то вас останавливал. Захотите чтобы он замолчал вызываете на ковер и все. Лицензионный договор поменять берете и меняете. Просто вам пофиг, вот он и пишет что хочет.
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|2.53, Michael Shigorin (ok), 11:59, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Какие-то не выносят, какие-то на публике происходят. Скажем, у нас есть замечательный Лёша Турбин, который очень много всего важного сделал и порой в грустях, порыве или по нетрезвому виду спокобен в рассылках или вон здесь "выступить от души". Да и я не стесняюсь бить горшки с грохотом при вроде как необходимости, что уж там далеко ходить.
Но в альте для меня особенно важно то, что люди с очень разными и порой диаметрально противоположными взглядами на ту же политику уживаются вместе, потому что любят своё искусство, считают должным делать своё дело -- и приходят ко взаимоуважению и "но любим мы его не за это".
Дай Бог такое каждому стоящему проекту.
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|3.61, Anonymouse (?), 12:14, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>потому что любят своё искусство
Согласен, художника обидеть может каждый, а сделать конфетку не каждому дано
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|3.72, iPony129412 (?), 12:39, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в рассылках по горшкам бьём
Ну что такое... Надо хорошо так бабахнуть. Если сами не можете придумать как - наймите пиарщика.
Чтобы бомбануло так на Мир.
Вон в Void как сделали, nano, libreboot... Кто там ещё...
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|3.85, IRASoldier_registered (ok), 13:20, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> люди с очень разными и порой диаметрально противоположными взглядами на ту же политику
И ни один еврей до сих пор не начистил тебе фейс?! Не верю. Или у тебя в проекте окончательно решен известный вопрос?
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|2.43, IRASoldier_registered (ok), 11:46, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Невменяемый диктатор != адекватный, но принципиальный лидер. Линус как раз остается у руля и именно это не даёт расплодиться недоподелкам типа Hurd вместо одного рабочего ядра, на котором строится весь Linuх-зоопарк и благодаря которому он всё ещё существует и даже процветает в виде некоторых дистрибутивов.
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|3.77, псевдонимус (?), 12:46, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Невменяемый диктатор != адекватный, но принципиальный лидер. Линус как раз остается у
> руля и именно это не даёт расплодиться недоподелкам типа Hurd вместо
> одного рабочего ядра, на котором строится весь Linuх-зоопарк и благодаря которому
> он всё ещё существует и даже процветает в виде некоторых дистрибутивов.
Ты совершенно прав, линукс на сегодняшний день является тормозом нтр.
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|4.83, IRASoldier_registered (ok), 13:08, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты совершенно прав, линукс на сегодняшний день является тормозом нтр.
Слишком общее и малодоказательное утверждение - не забывай, что Linux World совершенно не един, как бы это ни пытались представлять себе во влажных мечтах GNU-тые персонажи. Есть майнстрим именно что промышленного развития - Red Hat и Canonical, есть специфичные, но ценные проекты типа Alpine и есть всё остальное - развлечения сообществ. (Это если упростить картину.)
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|5.88, псевдонимус (?), 13:25, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Ты совершенно прав, линукс на сегодняшний день является тормозом нтр.
> Слишком общее и малодоказательное утверждение - не забывай, что Linux World совершенно
> не един, как бы это ни пытались представлять себе во влажных
> мечтах GNU-тые персонажи. Есть майнстрим именно что промышленного развития - Red
> Hat и Canonical, есть специфичные, но ценные проекты типа Alpine и
> есть всё остальное - развлечения сообществ. (Это если упростить картину.)
Я имел ввиду ущербное ядро. Вот эта гадость благодаря поддержке большого кол-ва оборудования мешает развитию. Все хватают с полки это ущербище.
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|6.89, Michael Shigorin (ok), 13:28, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я имел ввиду ущербное ядро.
Я тут в соседней новости куда более конструктивному человеку рассказал про Embox.
Вам вряд ли впрок будет, но вдруг: есть российская операционка (не "ещё один линукс", а разрабатываемая с нуля ОС РВ), уже работающая на нескольких архитектурах, включая и x86, под свободной лицензией.
Есть сила в руках? -- двуручный напильник ждёт.
Нет? -- тогда чего трещать?
Хотелок у любого хочуна вроде меня предостаточно.
Делать надо.
Тогда -- живёт.
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|1.6, Fracta1L (ok), 10:49, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> чувак предложил реорганизацию с мотивом "текущая схема приводит к анархии"
> ему отказали с мотивом "реорганизация породит разногласия"
> чувак разозлился из-за этого разногласия и учинил анархический демарш, по сути развалив проект
Тут прекрасно всё, ящитаю.
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|1.10, Аноним (10), 10:53, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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красавца выписали из наркологической клиники, видимо и за короны,пр**рал все, домены, репы, парни мучились,восстанавливали, явился и стаял давать цу!
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|4.81, Аноним (1), 12:54, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вон тот Столлман так сделал улетел с работы. И не он один. И так будет с каждым.
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|5.84, псевдонимус (?), 13:18, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вон тот Столлман так сделал улетел с работы. И не он
> один. И так будет с каждым.
Столлман явно не с мусорного бачка питается, ну ладно, он во многом медийная фигура.
Хороший спец без работы вряд ли останется, может платить будут меньше, зато совесть чиста и на душе спокойно. Жизнь одна, тратить её на пресмыкания перед психами-дегенератами просто неразумно.
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|1.14, Аноним (17), 10:57, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> его излишне категоричным взглядом на вещи и оскорбительными высказываниями в ответ на несогласие с его точкой зрения.
Может Хуан Ромеро Пардинес (Juan Romero Pardines) полностью прав. Хочется услышать конкретику о спорном вопросе.
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|1.25, Аноним (25), 11:14, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>заявил о возможности отзыва лицензии на написанный им код (примечание: код инструментов Void Linux поставляется под лицензией BSD
И почему я не удивлён? Очередной латентный проприетарщик, притаившийся под вывеской опенсорса. Лицензия by design предназначенная для таких волков позорных в овечьих шкурах
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|2.30, YetAnotherOnanym (ok), 11:24, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> код инструментов Void Linux поставляется под лицензией BSD и лицензия на уже открытый код не может быть отозвана, поэтому Хуан (...) не может помешать продолжению разработки ранее опубликованного кода
> Лицензия by design предназначенная для таких волков позорных в овечьих шкурах
Какая интересная у вас интерпретация...
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|3.32, Аноним (25), 11:27, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно план был в том, чтобы дурачки контрибьютили нахаляву, а потом сымитировать подрыв и всё закрыть
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|2.41, EnemyOfDemocracy (?), 11:44, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нда, расскажите нам про свободный линукс, который со своей свободной лицензией не продался корпорациям со всеми потрохами и форумными маркетологами, ага...
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|1.29, A.Stahl (ok), 11:23, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Унесённые ветром богатые рабыни тоже плачут. Сезон 45, серия 485.
Хуан Ромеро Пардинес приходит в себя на втором этаже особняка и убеждается что мёд из кладовки могут брать все кому вздумается без согласия доньи Розы Марии Родригес Прондотерро, что может привести к конфликту с жильцами других этажей. Но Хуан Ромеро Пардинес не помнит их поскольку только что очнулся от полуторогодичной комы, куда попал после известия о ложной беременности синьориты Перрес дель Трандорты, которая в судебном порядке пыталась доказать что мёд в кладовке поместья Пардинеса принадлежит её дяде: продажному судье Альваресу Костелло из города Рио-Пепино-Гатто.
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|1.46, robot228 (?), 11:50, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ойой толерасты хреновы. вот как раз категоричные взгляды и двигают прогресс. и я двинул, мой оффлайн бизнес за последние 20 лет вырос настолько что дети хотят у отца работать а не наоборот как стал развит интернет в России.
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|1.49, RedEyedMan (ok), 11:53, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Он также признался, что вчера был сильно пьян, что объясняет его неадекватное поведение при общении с другими разработчиками.
Вот что алкоголь с горячими Хуанами делает...
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|1.51, Аноним (47), 11:56, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нужно было молча организовать форк с названием типа Void Origin, и пилить его уже как хозяин с новыми присоединившимися. Дел то.
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|1.59, Аноним (59), 12:07, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Он также признался, что вчера был сильно пьян,
Можно только посочувствовать. Это как раз тот случай, когда был неправ и сам это с похмелья понимаешь. :D
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|2.63, Аноним (-), 12:15, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему же неправ? Он был прав и при этом пьян :D
Поэтому какие-то вещи прозвучали резче.
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|1.66, microsoft (?), 12:31, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот это норм, набухался, послал всех нах.й, пошел пилить новый дистр. Так вот откуда на дистрогляделке такое разнообразие.
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|1.68, InuYasha (?), 12:33, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В разных сообществах такое случается - что поделать.
Умение общаться с командой - тоже важный талант.
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|2.74, Аноним (71), 12:41, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Unlike Arch, shared libraries are tracked, so partial updates are supported.
Вот мне что-то не верится, что в эти частичные обновления могут нормально работать в роллинг-дистре.
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|1.90, Аноним (92), 13:29, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Создал движение и начал развивать свой продукт Какие-то люди которые присоедини... большой текст свёрнут, показать
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