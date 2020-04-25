Основатель Void Linux со скандалом покинул проект и был заблокирован на GitHub

В сообществе разработчиков Void Linux вспыхнул конфликт, в результате которого Хуан Ромеро Пардинес (Juan Romero Pardines), основатель проекта, заявил об уходе и вступил в конфронтацию с остальными участниками. Судя по сообщениям в твиттере и обилию оскорбительных высказываний и угроз в отношении других разработчиков, у Хуана произошёл нервный срыв. В том числе он удалил свои репозитории на GitHub с развиваемыми им копиями утилит xbps, xbps-src, void-mklive и void-runit (используемые Void Linux варианты данных утилит развиваются в основном GitHub-репозитории проекта), стал угрожать судебными претензиями и заявил о возможности отзыва лицензии на написанный им код (примечание: код инструментов Void Linux поставляется под лицензией BSD и лицензия на уже открытый код не может быть отозвана, поэтому Хуан может изменить лицензию лишь на свою копию инструментария и публиковать под новой лицензией будущие изменения, но не может помешать продолжению разработки ранее опубликованного кода). За несколько часов до ухода Хуан опубликовал предложение по реогранизации процессов, связанных с внесением изменений в пакеты. По мнению Хуана текущая схема принятия решений по одобрению изменений требует улучшения, иначе она превращается в анархию и создаёт риск возникновения существенных проблем при обновлении системных библиотек. В качестве выхода Хуан предложил ввести обязательное предварительное рецензирование несколькими участниками изменений, вносимых в пакеты, затрагивающие другие пакеты. Не все согласились с таким походом, опасаясь, что рецензирование приведёт к снижению эффективности разработки и возникновению конфликтов между сопровождающими. Хуан достаточно бурно отреагировал на несогласие, что спровоцировало конфликт. На сайте Void Linux появилось пояснение от оставшихся разработчиков, которые уверили пользователей, что уход Хуана не повлияет на разработку и состояние проекта. От имени сообщества также принесено извинение за оскорбительное поведение Хуана и призыв относиться друг к другу с уважением. Это не первая непонятная выходка Хуана: в 2018 году он несколько месяцев не отвечал на сообщения и оставил других участников без доступа к инфраструктуре и репозиториям, а до этого более года не принимал участие в разработке, что вынудило сообщество самоорганизоваться, перенести GitHub-репозитории под новую учётную запись и взять контроль над инфраструктурой в свои руки. 8 месяцев назад Хуан вернулся к разработке, но процессы в Void Linux уже давно перестали зависеть от него, и он перестал был незаменимым. Но Хуан по-прежнему чувствовал себя хозяином, что вызывало недовольство других участников. Утверждается, что в публично доступных сообщениях Хуана видны лишь отголоски более крупного конфликта, который произошёл при общении за закрытыми дверями. Многие сопровождающие были недовольны поведением Хуана по отношению к другим участникам, его излишне категоричным взглядом на вещи и оскорбительными высказываниями в ответ на несогласие с его точкой зрения. После публикации Хуаном сообщения о намерении уйти, другие участники Void Linux не стали долго ждать и сразу отозвали у него право доступа к репозиториям и инфраструктуре, а после того, как он набросился с оскорблениями на нескольких участников, применили к нему бан. Напомним, что дистрибутив Void Linux придерживается модели непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Проект применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit, использует собственный пакетный менеджер xbps и систему сборки пакетов xbps-src. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Вместо OpenSSL используется LibreSSL. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD. Дополнение: Профиль Хуана на GitHub и связанные с ним репозитории были отключены администрацией GitHub после поступления жалобы на оскорбления с его стороны. Копии личных репозиториев Хуана воссозданы на GitLab. Хуан планирует запустить новый проект и переписать xbps-src. Он также признался, что вчера был сильно пьян, что объясняет его неадекватное поведение при общении с другими разработчиками.



