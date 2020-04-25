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Основатель Void Linux со скандалом покинул проект и был заблокирован на GitHub

25.04.2020 10:24

В сообществе разработчиков Void Linux вспыхнул конфликт, в результате которого Хуан Ромеро Пардинес (Juan Romero Pardines), основатель проекта, заявил об уходе и вступил в конфронтацию с остальными участниками. Судя по сообщениям в твиттере и обилию оскорбительных высказываний и угроз в отношении других разработчиков, у Хуана произошёл нервный срыв.

В том числе он удалил свои репозитории на GitHub с развиваемыми им копиями утилит xbps, xbps-src, void-mklive и void-runit (используемые Void Linux варианты данных утилит развиваются в основном GitHub-репозитории проекта), стал угрожать судебными претензиями и заявил о возможности отзыва лицензии на написанный им код (примечание: код инструментов Void Linux поставляется под лицензией BSD и лицензия на уже открытый код не может быть отозвана, поэтому Хуан может изменить лицензию лишь на свою копию инструментария и публиковать под новой лицензией будущие изменения, но не может помешать продолжению разработки ранее опубликованного кода).

За несколько часов до ухода Хуан опубликовал предложение по реогранизации процессов, связанных с внесением изменений в пакеты. По мнению Хуана текущая схема принятия решений по одобрению изменений требует улучшения, иначе она превращается в анархию и создаёт риск возникновения существенных проблем при обновлении системных библиотек. В качестве выхода Хуан предложил ввести обязательное предварительное рецензирование несколькими участниками изменений, вносимых в пакеты, затрагивающие другие пакеты. Не все согласились с таким походом, опасаясь, что рецензирование приведёт к снижению эффективности разработки и возникновению конфликтов между сопровождающими. Хуан достаточно бурно отреагировал на несогласие, что спровоцировало конфликт.

На сайте Void Linux появилось пояснение от оставшихся разработчиков, которые уверили пользователей, что уход Хуана не повлияет на разработку и состояние проекта. От имени сообщества также принесено извинение за оскорбительное поведение Хуана и призыв относиться друг к другу с уважением. Это не первая непонятная выходка Хуана: в 2018 году он несколько месяцев не отвечал на сообщения и оставил других участников без доступа к инфраструктуре и репозиториям, а до этого более года не принимал участие в разработке, что вынудило сообщество самоорганизоваться, перенести GitHub-репозитории под новую учётную запись и взять контроль над инфраструктурой в свои руки. 8 месяцев назад Хуан вернулся к разработке, но процессы в Void Linux уже давно перестали зависеть от него, и он перестал был незаменимым. Но Хуан по-прежнему чувствовал себя хозяином, что вызывало недовольство других участников.

Утверждается, что в публично доступных сообщениях Хуана видны лишь отголоски более крупного конфликта, который произошёл при общении за закрытыми дверями. Многие сопровождающие были недовольны поведением Хуана по отношению к другим участникам, его излишне категоричным взглядом на вещи и оскорбительными высказываниями в ответ на несогласие с его точкой зрения. После публикации Хуаном сообщения о намерении уйти, другие участники Void Linux не стали долго ждать и сразу отозвали у него право доступа к репозиториям и инфраструктуре, а после того, как он набросился с оскорблениями на нескольких участников, применили к нему бан.

Напомним, что дистрибутив Void Linux придерживается модели непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-обновления, без отдельных релизов дистрибутива). Проект применяет для инициализации и управления сервисами системный менеджер runit, использует собственный пакетный менеджер xbps и систему сборки пакетов xbps-src. В качестве стандартной библиотеки вместо Glibc есть возможность использовать Musl. Вместо OpenSSL используется LibreSSL. Развиваемые в Void системы распространяются под лицензией BSD.

Дополнение: Профиль Хуана на GitHub и связанные с ним репозитории были отключены администрацией GitHub после поступления жалобы на оскорбления с его стороны. Копии личных репозиториев Хуана воссозданы на GitLab. Хуан планирует запустить новый проект и переписать xbps-src. Он также признался, что вчера был сильно пьян, что объясняет его неадекватное поведение при общении с другими разработчиками.

  1. Главная ссылка к новости (https://old.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Первый выпуск ОС Trident на базе Void Linux
  3. OpenNews: GitHub по ошибке ограничил доступ к репозиторию Aurelia из-за торговых санкций
  4. OpenNews: Обновлены сборки дистрибутива Void Linux
  5. OpenNews: Конфликт в сообществе Drupal из-за расхождения личных взглядов и общественных ценностей
  6. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52809-voidlinux
Ключевые слова: voidlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.65, Аноним (65), 12:29, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Эм.. Как-то не так казалось со стороны.

    У парня тяжелый развод с женой, с проблемами с детьми.

    В общем-то обычное дело: когда происходят неполадки на одном фронте - ищешь себе утешения на другом фронте. Личное <-> Работа. По ситации или одно, или другое спасает.

    А тут парень берет в руки свою работу, своё детище, последнюю радость - и обнаруживает, что в один из пакетов попадают скользкие шутки про разводы.

    И на одном фронте - провал и разочарование. И на запасном фронте - провокация и предательство.

    Немудрено с катушек слететь.

     
     
  • 2.67, microsoft (?), 12:32, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Какой он нежный мальчик
     
     
  • 3.92, Аноним (92), 13:34, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сочуствую, что тебя выращивали в таких жестких условиях.

    Я считаю, что детей нужно всетаки выращивать в любви,
    а то вырастают жестокие существа, которые потом сеят
    агрессию и злость, что ты и демонстрируешь.

     

  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Какая-то компания устраняет конкурентов  без системд. Применяя психотронное оружие рептилойдов. Скандалы, интриги, расследования, показать все что скрыто.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:00, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Решили в Void Linux сыстемдЫ вставить и не согласного собственника послали нах.

    А вся проблема в BSD лицензии...

     
     
  • 3.33, Аноним (-), 11:28, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    > Хуан по-прежнему чувствовал себя хозяином, что вызывало недовольство
    > других участников.

    Ключевой пассаж. Вот в чём дело. У остальных разрабов, судя по всему, имеется комплекс неполноценности. Ведь всё, что есть в войде хорошего сделано как раз самим Хуаном. Внедрение рунита, хпбс и всё остальное это чисто его работа. Все идеи он принёс с собой, какие-то фишки из NetBSD (где он раньше был одним из разрабов). После того, как Хуан на время выпал из процесса - в войде не появилось ___ни одной___ уникальной и новой фичи, ничего кардинально нового не ___было разработано___.

    Короче эта история напоминает историю с Дебианом и Мёрдоком. Надеюсь, что юзеры войды не позволят запоганить Void Linux, если выпрут основателя.

     
     
  • 4.35, Аноним (-), 11:36, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    И кстати, почему новость явно подана от лица смузихлёбной компашки, которая ополчилась против "типа" тирана? Чувак предложил дельную вещь обсудить, а смузихлёбы (которые в войде сами абсолютно ничего не придумали) ополчились на него. Естественно, что лично я поддержу главного разработчика - правильно всё делает. Лучше уйти вообще, чем мараться с демократами-смузихлёбами. Красавчик.
     
     
  • 5.62, Аноним (62), 12:15, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага Хуан не появлялся в интернете, потому что был занят бракоразводным процессо... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.36, GNU сектант (?), 11:37, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да в этом дистре собрано все что так хотелось бы увидеть от других.
    это вам не дебилиан с системдик
     
  • 4.39, Имя (?), 11:42, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пусть форкает и делает свой дистр. Foid (пародия на Funtoo).
     
     
  • 5.47, Аноним (47), 11:51, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лучше назвать Void Origin, по аналогии с ublock origin, назло недоумкам из воида))
     
     
  • 6.56, джон (?), 12:02, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Представил как пьяный Линус удаляет код ядра с гитхаба с нецензурными криками)))
     
     
  • 7.75, microsoft (?), 12:42, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я надеюсь в старости он так и сделает
     
  • 7.78, Аноним (-), 12:48, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джонни репозиторий ядра в не в гитхабе, и не в гитлабе, там лишь зеркала. У Линуса свой сервак.
     
  • 2.28, GNU сектант (?), 11:20, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    там Juan RP что-то не поделил с трансвеститами, помянем Void.
    xbps был самым быстрым менеджером пакетов в истории.
     
  • 2.38, IRASoldier_registered (ok), 11:42, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все намного проще: любой комьюнити-обусловленный проект, за которым, рядом с которым и в котором не присутствует хотя бы в какой-то степени _бизнеса_, заинтересованного в проекте, почти гарантированно обречен на срачи и развалы - либо скатывание в полную анархию, либо в невменяемую единоличную диктатуру. Человеческая природа же. А бизнес, если он уже достиг определенного уровня стабильности, преодолев управленческие проблемы, может привносить стабильное развитие и в предприятия, которые он берет под покровительство.
     
     
  • 3.45, Аноним (-), 11:48, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > невменяемую единоличную диктатуру

    Не было в войде никакой невменяемой единоличной диктатуры. Был - основатель, лидер, хозяин, идеолог, благодаря котому войд линукс и стал таким крутым дистром. Теперь эта разношёрстная толпа будет как лебедь, рак и щука - кто куда. Вообщем за время отсутствия Хуана это уже стало проглядываться.

     
     
  • 4.48, Аноним (47), 11:52, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ему ничто не мешает делать свой воид со своим видинеем
     
     
  • 5.50, Аноним (-), 11:55, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну типо Void Linux это и есть его видение и его детище - остальной компании это не нравится. Можно сделать выводы.
     
  • 4.58, DerRoteBaron (ok), 12:05, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Был основатель, диктвтор, который забил на проект пару лет назад. Тогда разношерстная толпа проект спасла, а заодно сделала так, что при автобусном сценарии для одного диктатора, проект не сдохнет. Тут сценарий даже не автоьусный, а алкогольный, что, собственно, даже хуже, т.к. человек вроде есть, только он не вполне адекватен.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:42, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ужас, какой кошмар, как дальше жить...
     
     
  • 2.34, онаным (?), 11:34, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что значит как? В режиме самоизоляции, а кто не согласен, тех переведён в группу самоликвидации
     

  • 1.3, DHCPep (?), 10:44, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да уж... Звёздная болезнь или просто житейские неурядицы накопились и вылились в этот срыв...
    Никто не застрахован.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:47, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот нормальные дистрибутивы, вроде Альта, свои скандалы и вспышки Хуанов на люди не выносят.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:49, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это называется отсутствие прозрачности. От альта вполне можно ожидать, но никак не от нормального дистрибутива.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:02, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Втихаря вставят в альт зонды от кого надо? )
     
     
  • 4.86, Аноним (86), 13:24, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, поцреотов а Альте есть.
     
  • 3.31, Skull_2 (?), 11:27, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где доказательства? Вся информация о разногласиях выносится в публично доступную рассылку devel@. Где отсутствие прозрачности?
     
     
  • 4.52, псевдонимус (?), 11:58, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    После ваших тихушных изменений в лицензии альту никогда не отмыться.

    А так неплохой дистр.

     
     
  • 5.55, Michael Shigorin (ok), 12:00, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На всякий напомню тот разбор полётов -- тоже на публике: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/106531.html#689
     
     
  • 6.76, псевдонимус (?), 12:44, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На всякий напомню тот разбор полётов -- тоже на публике: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/106531.html#689

    Михаил, я читал. Я понимаю зачем были внесены изменения в лицензию, но сути вашего гнусного поступка это не меняет.


     
  • 2.40, IRASoldier_registered (ok), 11:43, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дистрибутивы вроде Альта, на люди выносят Шигориных. Что кагбэ намекает.
     
     
  • 3.60, Michael Shigorin (ok), 12:07, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы просто не в курсе, какое количество всего в мире "на люди выносит Шигориных" (и даже отдельно взятого меня).  Так что приступайте к борьбе с электроникой, пиротехникой, кружками, олимпиадами (особенно по химии), переводами, конференциями, общественной журналистикой, антимайданами, ополченцами -- этот список неполон, но что-нить из него да вразумит (возможно, посмертно).  Есть ещё вариант заняться делом, надеюсь, он Вам когда-нить окажется по плечу.
     
     
  • 4.87, IRASoldier_registered (ok), 13:25, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороших и даже незаменимых профессионалов своего дела, но при этом невменяемых фриков в чём-то другом - хватает, да. Но при этом компании и проекты, которые с такими людьми работают и намерены продолжать работать, стараются не давать им открывать рот по поводам, кроме профессиональных. Репутация, знаешь ли.
     
  • 3.70, Alt Linux (?), 12:33, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы причём? Он сам.
    Запрещать и ограничивать не имеем права.
     
     
  • 4.80, Аноним (1), 12:51, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Запрещать и ограничивать не имеем права.

    Можно подумать это как-то вас останавливал. Захотите чтобы он замолчал вызываете на ковер и все. Лицензионный договор поменять берете и меняете. Просто вам пофиг, вот он и пишет что хочет.

     
  • 2.53, Michael Shigorin (ok), 11:59, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какие-то не выносят, какие-то на публике происходят.  Скажем, у нас есть замечательный Лёша Турбин, который очень много всего важного сделал и порой в грустях, порыве или по нетрезвому виду спокобен в рассылках или вон здесь "выступить от души".  Да и я не стесняюсь бить горшки с грохотом при вроде как необходимости, что уж там далеко ходить.

    Но в альте для меня особенно важно то, что люди с очень разными и порой диаметрально противоположными взглядами на ту же политику уживаются вместе, потому что любят своё искусство, считают должным делать своё дело -- и приходят ко взаимоуважению и "но любим мы его не за это".

    Дай Бог такое каждому стоящему проекту.

     
     
  • 3.61, Anonymouse (?), 12:14, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >потому что любят своё искусство

    Согласен, художника обидеть может каждый, а сделать конфетку не каждому дано

     
  • 3.72, iPony129412 (?), 12:39, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в рассылках по горшкам бьём

    Ну что такое... Надо хорошо так бабахнуть. Если сами не можете придумать как - наймите пиарщика.
    Чтобы бомбануло так на Мир.
    Вон в Void как сделали, nano, libreboot... Кто там ещё...

     
  • 3.85, IRASoldier_registered (ok), 13:20, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > люди с очень разными и порой диаметрально противоположными взглядами на ту же политику

    И ни один еврей до сих пор не начистил тебе фейс?! Не верю. Или у тебя в проекте окончательно решен известный вопрос?


     
  • 2.15, Аноним (1), 10:58, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    только корпы взращивают своих поттерингов.
     
  • 2.43, IRASoldier_registered (ok), 11:46, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Невменяемый диктатор != адекватный, но принципиальный лидер. Линус как раз остается у руля и именно это не даёт расплодиться недоподелкам типа Hurd вместо одного рабочего ядра, на котором строится весь Linuх-зоопарк и благодаря которому он всё ещё существует и даже процветает в виде некоторых дистрибутивов.
     
     
  • 3.77, псевдонимус (?), 12:46, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Невменяемый диктатор != адекватный, но принципиальный лидер. Линус как раз остается у
    > руля и именно это не даёт расплодиться недоподелкам типа Hurd вместо
    > одного рабочего ядра, на котором строится весь Linuх-зоопарк и благодаря которому
    > он всё ещё существует и даже процветает в виде некоторых дистрибутивов.

    Ты совершенно прав, линукс на сегодняшний день является тормозом нтр.


     
     
  • 4.83, IRASoldier_registered (ok), 13:08, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ты совершенно прав, линукс на сегодняшний день является тормозом нтр.

    Слишком общее и малодоказательное утверждение - не забывай, что Linux World совершенно не един, как бы это ни пытались представлять себе во влажных мечтах GNU-тые персонажи. Есть майнстрим именно что промышленного развития - Red Hat и Canonical, есть специфичные, но ценные проекты типа Alpine и есть всё остальное - развлечения сообществ. (Это если упростить картину.)

     
     
  • 5.88, псевдонимус (?), 13:25, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Ты совершенно прав, линукс на сегодняшний день является тормозом нтр.
    > Слишком общее и малодоказательное утверждение - не забывай, что Linux World совершенно
    > не един, как бы это ни пытались представлять себе во влажных
    > мечтах GNU-тые персонажи. Есть майнстрим именно что промышленного развития - Red
    > Hat и Canonical, есть специфичные, но ценные проекты типа Alpine и
    > есть всё остальное - развлечения сообществ. (Это если упростить картину.)

    Я имел ввиду ущербное ядро. Вот эта гадость благодаря поддержке большого кол-ва оборудования мешает развитию. Все хватают с полки это ущербище.

     
     
  • 6.89, Michael Shigorin (ok), 13:28, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я имел ввиду ущербное ядро.

    Я тут в соседней новости куда более конструктивному человеку рассказал про Embox.

    Вам вряд ли впрок будет, но вдруг: есть российская операционка (не "ещё один линукс", а разрабатываемая с нуля ОС РВ), уже работающая на нескольких архитектурах, включая и x86, под свободной лицензией.

    Есть сила в руках? -- двуручный напильник ждёт.
    Нет? -- тогда чего трещать?

    Хотелок у любого хочуна вроде меня предостаточно.
    Делать надо.
    Тогда -- живёт.

     
  • 2.54, псевдонимус (?), 11:59, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сейчас и увидим, наноги оно встало или на gопу село.
     

  • 1.6, Fracta1L (ok), 10:49, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > чувак предложил реорганизацию с мотивом "текущая схема приводит к анархии"
    > ему отказали с мотивом "реорганизация породит разногласия"
    > чувак разозлился из-за этого разногласия и учинил анархический демарш, по сути развалив проект

    Тут прекрасно всё, ящитаю.

     
     
  • 2.16, Аноним (1), 10:59, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это была угроза. Или как я сказал или я вам тут устрою анархию.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:49, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Мальчик жестами пояснил, что его зовут Хуан..." (с) :)
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:54, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твитами
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:53, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень ценная информация - заявляю как пользователь убунты
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:53, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    красавца выписали из наркологической клиники, видимо и за короны,пр**рал все, домены, репы, парни мучились,восстанавливали, явился и стаял давать цу!
     
  • 1.12, Коровавирус (?), 10:54, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Он называет себя they. Есть подрыв!
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:11, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сурс?
     

  • 1.13, proninyaroslav (ok), 10:56, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то зачастили разработчики с нервными срывами...
     
     
  • 2.18, Аноним (1), 11:01, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Их доводят феминистки вместе с трансгендерами.
     
     
  • 3.26, 4lenodevka (?), 11:15, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - гнать их, понимаете ли, в шею
    - и не только в шею!
     
  • 3.57, псевдонимус (?), 12:03, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что им мешает быть мужиками и сказать "фак сжв, сакс упоротые фемен!"
     
     
  • 4.81, Аноним (1), 12:54, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вон тот Столлман так сделал улетел  с работы. И не он один. И так будет с каждым.
     
     
  • 5.84, псевдонимус (?), 13:18, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вон тот Столлман так сделал улетел  с работы. И не он
    > один. И так будет с каждым.

    Столлман явно не с мусорного бачка питается, ну ладно, он во многом медийная фигура.


    Хороший спец без работы вряд ли останется, может платить будут меньше, зато совесть чиста и на душе спокойно. Жизнь одна, тратить её на пресмыкания перед психами-дегенератами просто неразумно.


     

  • 1.14, Аноним (17), 10:57, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > его излишне категоричным взглядом на вещи и оскорбительными высказываниями в ответ на несогласие с его точкой зрения.

    Может Хуан Ромеро Пардинес (Juan Romero Pardines) полностью прав. Хочется услышать конкретику о спорном вопросе.

     
  • 1.19, КО (?), 11:02, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А был бы код закрытым - фьють...
     
  • 1.21, Онаним (?), 11:03, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потрачено!
     
  • 1.22, геннадий (?), 11:04, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по твиттеру, он скучает по своим дочкам. Короче, проблемы на личном фронте.
     
  • 1.25, Аноним (25), 11:14, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >заявил о возможности отзыва лицензии на написанный им код (примечание: код инструментов Void Linux поставляется под лицензией BSD

    И почему я не удивлён? Очередной латентный проприетарщик, притаившийся под вывеской опенсорса. Лицензия by design предназначенная для таких волков позорных в овечьих шкурах

     
     
  • 2.30, YetAnotherOnanym (ok), 11:24, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > код инструментов Void Linux поставляется под лицензией BSD и лицензия на уже открытый код не может быть отозвана, поэтому Хуан (...) не может помешать продолжению разработки ранее опубликованного кода
    > Лицензия by design предназначенная для таких волков позорных в овечьих шкурах

    Какая интересная у вас интерпретация...

     
     
  • 3.32, Аноним (25), 11:27, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно план был в том, чтобы дурачки контрибьютили нахаляву, а потом сымитировать подрыв и всё закрыть
     
  • 2.41, EnemyOfDemocracy (?), 11:44, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нда, расскажите нам про свободный линукс, который со своей свободной лицензией не продался корпорациям со всеми потрохами и форумными маркетологами, ага...
     
  • 2.44, IRASoldier_registered (ok), 11:47, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > под лицензией BSD
    > вывеской опенсорса

    Опенсорс != это ваше free и тому подобное GNU.

     

  • 1.29, A.Stahl (ok), 11:23, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Унесённые ветром богатые рабыни тоже плачут. Сезон 45, серия 485.

    Хуан Ромеро Пардинес приходит в себя на втором этаже особняка и убеждается что мёд из кладовки могут брать все кому вздумается без согласия доньи Розы Марии Родригес Прондотерро, что может привести к конфликту с жильцами других этажей. Но Хуан Ромеро Пардинес не помнит их поскольку только что очнулся от полуторогодичной комы, куда попал после известия о ложной беременности синьориты Перрес дель Трандорты, которая в судебном порядке пыталась доказать что мёд в кладовке поместья Пардинеса принадлежит её дяде: продажному судье Альваресу Костелло из города Рио-Пепино-Гатто.

     
     
  • 2.42, Никита С.М. (?), 11:45, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потрясающий сценарий, господа.
     

  • 1.46, robot228 (?), 11:50, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ойой толерасты хреновы. вот как раз категоричные взгляды и двигают прогресс. и я двинул, мой оффлайн бизнес за последние 20 лет вырос настолько что дети хотят у отца работать а не наоборот как стал развит интернет в России.
     
  • 1.49, RedEyedMan (ok), 11:53, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Он также признался, что вчера был сильно пьян, что объясняет его неадекватное поведение при общении с другими разработчиками.

    Вот что алкоголь с горячими Хуанами делает...

     
  • 1.51, Аноним (47), 11:56, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужно было молча организовать форк с названием типа Void Origin, и пилить его уже как хозяин с новыми присоединившимися. Дел то.
     
  • 1.59, Аноним (59), 12:07, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Он также признался, что вчера был сильно пьян,

    Можно только посочувствовать. Это как раз тот случай, когда был неправ и сам это с похмелья понимаешь. :D

     
     
  • 2.63, Аноним (-), 12:15, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему же неправ? Он был прав и при этом пьян :D
    Поэтому какие-то вещи прозвучали резче.
     
     
  • 3.69, microsoft (?), 12:33, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно что будет если Линуса набухать
     

  • 1.64, paulus (ok), 12:16, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    void rip
     
  • 1.66, microsoft (?), 12:31, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это норм, набухался, послал всех нах.й, пошел пилить новый дистр. Так вот откуда на дистрогляделке такое разнообразие.
     
  • 1.68, InuYasha (?), 12:33, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В разных сообществах такое случается - что поделать.
    Умение общаться с командой - тоже важный талант.
     
  • 1.71, Аноним (71), 12:37, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https news ycombinator com item id 22974489 Void is an excellent, excellent d... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.74, Аноним (71), 12:41, 25/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Unlike Arch, shared libraries are tracked, so partial updates are supported.

    Вот мне что-то не верится, что в эти частичные обновления могут нормально работать в роллинг-дистре.

     

  • 1.73, Суп из потрошков (?), 12:39, 25/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.79, Аноним (79), 12:50, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    решил пойти по стопам Дэниэля Роббинсона ?
     
  • 1.82, Аноним (82), 13:02, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Je suis Juan Romero Pardines
     
  • 1.90, Аноним (92), 13:29, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Создал движение и начал развивать свой продукт Какие-то люди которые присоедини... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.91, Аноним (91), 13:32, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не нужно было использовать GitHub
     
  • 1.93, bkstan (ok), 13:35, 25/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    прекрасно. Теперь я знаю о существовании Void Linux.
     

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