GitHub по ошибке ограничил доступ к репозиторию Aurelia из-за торговых санкций

Роб Айзенберг (Rob Eisenberg), создатель web-фреймворка Aurelia, сообщил о блокировке компанией GitHub репозиториев, сайта и доступа к настройкам администратора проекта Aurelia. Роб получил от GitHub письмо, в котором сообщалось, что блокировка произведена из-за торговых санкций США. Примечательно, что Роб живёт в США и работает инженером в компании Microsoft, которая владеет GitHub, поэтому ему было даже трудно предположить, что к его проекту можно привязать санкции (у проекта 26 разработчиков из США, Европы, Австралии, России, Японии, Тайланда и Бангладеш).

Служба поддержки GitHub не пояснила детали блокировки и порекомендовала написать апелляцию. После отправки апелляции в течение часа GitHub снял блокировку. Примечательно, что это не первый случай непонятной блокировки в этом месяце - 9 марта без объяснения причин блокировка была применена к проектам catamphetamine (библиотеки c различными JavaScript-компонентами, которые развивает автор из Москвы), но была снята через неделю, после обсуждения на Hacker News (причиной блокировки оказалась жалоба на шуточный комментарий автора, который был воспринят как оскорбление).

Нэт Фридмэн (Nat Friedman), руководитель GitHub, публично извинился перед сообществом и пояснил, что блокировка проекта Aurelia была ужасной ошибкой и в GitHub запущено расследование того, как такое недоразумение могло произойти. По результатам расследования будет сделано всё возможное, чтобы недопустить возникновение подобных инцидентов в будущем.

Сама возможность подобных блокировок объяснена тем, что любая компания, которая ведёт бизнес в США, обязана соблюдать законодательство данной страны, в том числе предписания, касающиеся торговых санкций. При этом не важно, в юрисдикции какой страны находится данная компания, требования торговых ограничений должны соблюдаться даже если компания просто имеет клиентов в США или взаимодействует с банковской инфраструктурой США.

Законодательство, регулирующее экспорт, запрещает предоставлять резидентам находящихся под санкциями стран коммерческие сервисы или сервисы, которые могут использоваться в коммерческих целях. При этом GitHub применяет насколько это возможно мягкую юридическую интерпретацию закона (ограничения экспорта не распространяются на публично доступное открытое ПО), например, не ограничивает доступ пользователей из санкционных стран к публичным репозиториям и не запрещает персональные коммуникации.



