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GitHub по ошибке ограничил доступ к репозиторию Aurelia из-за торговых санкций

20.03.2020 07:35

Роб Айзенберг (Rob Eisenberg), создатель web-фреймворка Aurelia, сообщил о блокировке компанией GitHub репозиториев, сайта и доступа к настройкам администратора проекта Aurelia. Роб получил от GitHub письмо, в котором сообщалось, что блокировка произведена из-за торговых санкций США. Примечательно, что Роб живёт в США и работает инженером в компании Microsoft, которая владеет GitHub, поэтому ему было даже трудно предположить, что к его проекту можно привязать санкции (у проекта 26 разработчиков из США, Европы, Австралии, России, Японии, Тайланда и Бангладеш).

Служба поддержки GitHub не пояснила детали блокировки и порекомендовала написать апелляцию. После отправки апелляции в течение часа GitHub снял блокировку. Примечательно, что это не первый случай непонятной блокировки в этом месяце - 9 марта без объяснения причин блокировка была применена к проектам catamphetamine (библиотеки c различными JavaScript-компонентами, которые развивает автор из Москвы), но была снята через неделю, после обсуждения на Hacker News (причиной блокировки оказалась жалоба на шуточный комментарий автора, который был воспринят как оскорбление).

Нэт Фридмэн (Nat Friedman), руководитель GitHub, публично извинился перед сообществом и пояснил, что блокировка проекта Aurelia была ужасной ошибкой и в GitHub запущено расследование того, как такое недоразумение могло произойти. По результатам расследования будет сделано всё возможное, чтобы недопустить возникновение подобных инцидентов в будущем.

Сама возможность подобных блокировок объяснена тем, что любая компания, которая ведёт бизнес в США, обязана соблюдать законодательство данной страны, в том числе предписания, касающиеся торговых санкций. При этом не важно, в юрисдикции какой страны находится данная компания, требования торговых ограничений должны соблюдаться даже если компания просто имеет клиентов в США или взаимодействует с банковской инфраструктурой США.

Законодательство, регулирующее экспорт, запрещает предоставлять резидентам находящихся под санкциями стран коммерческие сервисы или сервисы, которые могут использоваться в коммерческих целях. При этом GitHub применяет насколько это возможно мягкую юридическую интерпретацию закона (ограничения экспорта не распространяются на публично доступное открытое ПО), например, не ограничивает доступ пользователей из санкционных стран к публичным репозиториям и не запрещает персональные коммуникации.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  3. OpenNews: Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub
  4. OpenNews: Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android
  5. OpenNews: GitHub меняет политику конфиденциальности и условия соблюдения санкций
  6. OpenNews: GitHub начал ограничивать пользователей с территорий, подпадающих под санкции США
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52575-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:42, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    До покупки  микрософтом такие ошибки были?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:40, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, да.
     
  • 2.13, Аноним (13), 08:54, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    До покупки были другие ошибки. Еще и другой компании. А теперь это ошибки компании Майкрософт. Так сказать Акелла промахнулся.
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:53, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    тут нужна картинка безмолвного медведя в кустах
     
  • 1.3, Аноним (3), 07:57, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень похоже на сговор с целью привлечения внимания.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:11, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с целью привлечения внимания

    К чему? К импортозамещению?

     
     
  • 3.5, Аноним (3), 08:14, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К МС и её продуктам (и продуктам её сотрудников). Заодно можно напомнить, кто в доме хозяин.
     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 08:15, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И что? Ошиблись, их ткнули носом и ошибка была оперативно исправлена.
    Так бывает сплошь и рядом.
    Вы бы ещё написали про дождь где-то в Европе и про тот удивительный  факт, что он начался! Потом, правда, закончился, но ведь это не отменяет факта дождя в Европе. Может тут Брексит замешан? Или длинные лапы цейлонского правительства. А может даже сам Вайнштейн постарался в своё время.
     
     
  • 2.12, Аноним (13), 08:52, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Харви Вайнштейн устроил золотой дождь над Европой. Все европейские женщины подали иск о защите чести и достоинства.
     
     
  • 3.14, A.Stahl (ok), 08:54, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно больше золота, милорд.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 09:22, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы ещё искромётно пошутил про поевшего урожай долгоносика, но, после упоминания Вайнштейна, боюсь бана за антисемитизм.
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:21, 20/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.10, myhand (ok), 08:36, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них негров линчуют!11
     
  • 1.15, анонимус (??), 08:56, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это показывает, что нужен сервис не привязанный к пиндостану. Тогда таких казусов не возникнет.
     
     
  • 2.16, Сейд (ok), 09:01, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Launchpad
     

  • 1.17, Додо (?), 09:03, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почитал про catamphetamine - вообще несправедливо, да. Сначала обматерил другого человека в issue, потом громко возмущается, почему его забанили.
     
  • 1.18, Анатоним (?), 09:03, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Роб Айзенберг (Rob Eisenberg), создатель web-фреймворка Aurelia, сообщил о блокировке компанией GitHub репозиториев,

    Ну компания то не GitHub, а вроде бы Микромягкие

    > после обсуждения на Hacker News (причиной блокировки оказалась жалоба на шуточный комментарий автора, который был воспринят как оскорбление).

    Теперь сиськи подвинутся - Оиженки правят миром. Тебя обидели, а ты властелин вселенной %-)

    >даже если компания просто имеет клиентов в США или взаимодействует с банковской инфраструктурой США.

    А как это имеют клиентов? в каком смысле? из клиентов по понятиям делают Обиженок ?
    То что штаты с прибабахом это ясно как божий день. Но так и темпы прогресса можно потерять. И быть потом обиженным на весь оставшийся мир, что они нас обогнали, чем и обидели.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:26, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как это имеют клиентов? в каком смысле? из клиентов по понятиям делают Обиженок ?

    да вот берут и имеют. Проблема в том что не только в сша. Только истинный патреот америки будет пользоваться гитхабом или натуральный дебил.

     

  • 1.20, Аноним (20), 09:25, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поэтому ему было даже трудно предположить, что к его проекту можно привязать санкции

    Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.

     
     
  • 2.23, Ан О Ним (?), 09:30, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брату крикнуть успел: пособи!!
    И меня два красивых охранника
    повезли из Сибири в Сибирь.

    (с) Владимир Высоцкий

     

  • 1.22, Аноним (22), 09:28, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >, Тайланда

    Это как "войны" в смысле "воины", "бойцы"? ("Исправить" нажал, не пинайте)

     

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