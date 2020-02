GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:19, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > То есть, >90% процентов запросов на раскрытие данных от американских властей —

> это не расследование преступлений, а шпионаж. Залил исходники на github, полетел в тёплы страны и... опа?

3.4 , svsd_val ( ok ), 12:49, 21/02/2020
Смотря какие, чужие и дорогие - возможно.

4.5 , maxim pashkov ( ? ), 13:04, 21/02/2020
Достаточно Грузии, например, была же история с разработчиком авиасимулятора.

5.13 , нах. ( ? ), 15:01, 21/02/2020
Ну так не надо покупать ворованные руководства по эксплуатации реальных боевых самолетов, а потом делать вид, что невинно играл в крысу. А то и до Грузии можно не доехать, "свои" же пригласят на бутылочку. А, ну да, ну да - он был не такой дурак, Пак-ФА в его симуляторе не представлен.
6.21 , Аноним ( 21 ), 15:30, 21/02/2020
Документы продавались легально, проблема была в том что покупатель был за пределами США и вывез их

7.31 , Аноним ( 31 ), 16:49, 21/02/2020
Вы как то сами себе противоречите, вывозить как раз не легально и было

6.33 , Аноним ( 31 ), 16:50, 21/02/2020
> Пак-ФА в его симуляторе не представлен.
https://www.digitalcombatsimulator.com/ru/files/2539621/

5.26 , Аноним ( 26 ), 15:58, 21/02/2020
а ссылочку почитать?

4.15 , Аноним ( 3 ), 15:15, 21/02/2020
> Смотря какие, чужие и дорогие - возможно.
Понимаю, своих и дорогих кое у кого не было. ;)

3.6 , Аноним ( 6 ), 13:13, 21/02/2020
это реальн опасно, без шуток можно стать козлом отпущения

3.29 , tolstushka.ru ( ok ), 16:11, 21/02/2020
Тут людям «незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи» шьют, а вы про исходники. За исходники сразу - расстрел.

4.35 , Аноним ( 3 ), 17:07, 21/02/2020
Это всё, друг Горацио, самую малость не так выглядит. Сначала тебя изучают. Потом начинают происходить интересные вещи. Ты невзначай можешь подумать "вот пруха то какая!" Потом оказывается, что в кресле напротив тебя сидит дяденька в армейских ботинках и делает предложения, от которых сложно отказаться. Ноги ему ломать бесполезно (не тебе, у тебя сноровки для такого маловато, а вообще) — его так накачали химией, что он этого и не заметит. Вот тут возможны варианты: а) в припаркованном через дорогу микроавтобусе чудом оказывается тов. майор со взводом спецназа; б) ты как-то сам умудряешься эту ситуацию разрулить; в) твои штаны наполняет липкая вонючая жижа; г) тебя зовут не Горацио, а Неуловимый Джо, и это кино не про тебя.

2.8 , myhand ( ok ), 14:06, 21/02/2020
>> >90% процентов запросов на раскрытие данных от американских властей — это не расследование преступлений, а шпионаж.
"GitHub также получил 218 запросов о раскрытии данных пользователей"

"в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250."
Как?! Вас в ЦПШ России теперь уже и арифметике не учат?

3.9 , Аноним ( 9 ), 14:27, 21/02/2020
Таки 218<250.

4.11 , myhand ( ok ), 15:00, 21/02/2020
Круто. Т.е. 250 это >90% от 250+218 - я ничего не забыл в православной арифметике?

3.20 , Аноним ( 3 ), 15:29, 21/02/2020
Центральные партийные школы коммунистов ещё живы?
4.25 , myhand ( ok ), 15:39, 21/02/2020
Увы, нет. Зато церковно-приходские школы давно уже заменили общеобразовательные. А может вы - несогласный и 250 есть более 90% от 218+250? Тогда сколько будет 1+1 в православной математике, можно узнать?

5.28 , Аноним ( 3 ), 16:10, 21/02/2020
> Зато церковно-приходские школы давно уже заменили общеобразовательные.
Пруфца бы.

6.32 , myhand ( ok ), 16:49, 21/02/2020
А #1 тебе таки мало?

7.34 , Аноним ( 3 ), 16:59, 21/02/2020
>>> Зато церковно-приходские школы давно уже заменили общеобразовательные.

>>Пруфца бы.

> А #1 тебе таки мало?
Ты нео-комми что ли? Такой же пустозвон.

2.12 , ыы ( ? ), 15:01, 21/02/2020
Вы читали что это за закон? Речь идет о противодействии шпионажа нерезидентов США на территории США. Или вы считаете что государство, должно смотреть сквозь пальцы на то что приезжие иногородние занимаются своими делишками в пользу другого государства?

3.16 , Аноним ( 16 ), 15:19, 21/02/2020
Весь вопрос что они за это считают. Это какие то очень странные организации что что-то ценное выкладывают на гитхаб.