GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году

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|1.1, Аноним (1), 12:10, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Интересна огромная доля gag order-ов, и то, что "разведывательных" ордеров уже больше, чем обычных судебных.
То есть, >90% процентов запросов на раскрытие данных от американских властей — это не расследование преступлений, а шпионаж.
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|2.3, Аноним (3), 12:19, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> То есть, >90% процентов запросов на раскрытие данных от американских властей —
> это не расследование преступлений, а шпионаж.
Залил исходники на github, полетел в тёплы страны и... опа?
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|5.13, нах. (?), 15:01, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так не надо покупать ворованные руководства по эксплуатации реальных боевых самолетов, а потом делать вид, что невинно играл в крысу.
А то и до Грузии можно не доехать, "свои" же пригласят на бутылочку. А, ну да, ну да - он был не такой дурак, Пак-ФА в его симуляторе не представлен.
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|6.21, Аноним (21), 15:30, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Документы продавались легально, проблема была в том что покупатель был за пределами США и вывез их
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|7.31, Аноним (31), 16:49, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы как то сами себе противоречите, вывозить как раз не легально и было
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|4.15, Аноним (3), 15:15, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Смотря какие, чужие и дорогие - возможно.
Понимаю, своих и дорогих кое у кого не было. ;)
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|3.29, tolstushka.ru (ok), 16:11, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут людям «незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи» шьют, а вы про исходники. За исходники сразу - расстрел.
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|4.35, Аноним (3), 17:07, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё, друг Горацио, самую малость не так выглядит. Сначала тебя изучают. Потом начинают происходить интересные вещи. Ты невзначай можешь подумать "вот пруха то какая!" Потом оказывается, что в кресле напротив тебя сидит дяденька в армейских ботинках и делает предложения, от которых сложно отказаться. Ноги ему ломать бесполезно (не тебе, у тебя сноровки для такого маловато, а вообще) — его так накачали химией, что он этого и не заметит. Вот тут возможны варианты: а) в припаркованном через дорогу микроавтобусе чудом оказывается тов. майор со взводом спецназа; б) ты как-то сам умудряешься эту ситуацию разрулить; в) твои штаны наполняет липкая вонючая жижа; г) тебя зовут не Горацио, а Неуловимый Джо, и это кино не про тебя.
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|2.8, myhand (ok), 14:06, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>> >90% процентов запросов на раскрытие данных от американских властей — это не расследование преступлений, а шпионаж.
"GitHub также получил 218 запросов о раскрытии данных пользователей"
"в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250."
Как?! Вас в ЦПШ России теперь уже и арифметике не учат?
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|4.11, myhand (ok), 15:00, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Круто. Т.е. 250 это >90% от 250+218 - я ничего не забыл в православной арифметике?
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|4.25, myhand (ok), 15:39, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Увы, нет. Зато церковно-приходские школы давно уже заменили общеобразовательные.
А может вы - несогласный и 250 есть более 90% от 218+250? Тогда сколько будет 1+1 в православной математике, можно узнать?
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|5.28, Аноним (3), 16:10, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зато церковно-приходские школы давно уже заменили общеобразовательные.
Пруфца бы.
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|7.34, Аноним (3), 16:59, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Зато церковно-приходские школы давно уже заменили общеобразовательные.
>>Пруфца бы.
> А #1 тебе таки мало?
Ты нео-комми что ли? Такой же пустозвон.
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|2.12, ыы (?), 15:01, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы читали что это за закон? Речь идет о противодействии шпионажа нерезидентов США на территории США.
Или вы считаете что государство, должно смотреть сквозь пальцы на то что приезжие иногородние занимаются своими делишками в пользу другого государства?
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|3.16, Аноним (16), 15:19, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Весь вопрос что они за это считают. Это какие то очень странные организации что что-то ценное выкладывают на гитхаб.
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|1.2, Аноним (2), 12:11, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В связи с Законом об авторском праве в эпоху светлого духа, запрещается читать светлые мысли без предварительной оплаты светлых мыслей в учереждении светского надзора.
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|1.7, Аноним (7), 13:22, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>все они были отправлены Роскомнадзором и связаны с публикацией инструкций по проведению суицида
позорище случают что этих уродцев
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|2.30, анон (?), 16:21, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Больше похоже на шутку. Я бы даже сказал, что это специально написали недалёкие, чтобы потестить прогиб гитхаба, и палочку поставить.
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|1.17, Аноним (17), 15:19, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Что касается блокировок по запросу РФ, все они были отправлены Роскомнадзором и связаны с публикацией инструкций по проведению суицида, продвижением религиозных сект и мошенническими действиями (фиктивный инвестфонд). Один запрос был связан с блокировкой online-анонимайзера thesnipergodproxy.
Типичная тактика Росиянии для отвода глаз наезжают на якобы мошенников и наркоманов, а на самом деле главная цель атаки был анонимайзер.
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|1.19, Аноним (19), 15:29, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как-то очень уж дорого 9$ за одного пользователя. Очень хорошо было бы снизить порог вхождения скажем до 11$ в год для небольшой компании.
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|1.22, Аноним (22), 15:37, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какие есть альтернативы githab'у, какие у них плюсы и минусы в сравнении с ним?
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|1.38, robot228 (?), 17:34, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как обойти предписанием о неразглашении информации?
Как узнать содержимое удалённых/заблокированных по DMCA репозиториев?
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