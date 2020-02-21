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GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году

21.02.2020 11:39

GitHub опубликовал ежегодный отчёт, в котором отражены поступившие за 2019 год уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого. В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в 2019 году GitHub получил 1762 требования о блокировке и 37 опровержений от владельцев репозиториев. Для сравнения, в 2018 году поступило 1799 запросов о блокировке, в 2017 году - 1380, в 2016 году - 757, в 2015 году - 505, а в 2014 году - 258.

От государственных служб поступило 16 требований удаления контента, из которых 8 было получено из России, 6 из Китая и 2 из Испании (в прошлом году было 9 запросов, все они из России). Запросы охватывали 67 проектов, связанных с 61 репозиторием. Дополнительно было получен один запрос из Франции, связанный с блокированием 5 проектов из-за нарушения локального законодательства по предотвращению фишинга.

Что касается блокировок по запросу РФ, все они были отправлены Роскомнадзором и связаны с публикацией инструкций по проведению суицида, продвижением религиозных сект и мошенническими действиями (фиктивный инвестфонд). Один запрос был связан с блокировкой online-анонимайзера thesnipergodproxy. В этом году уже поступило 6 запросов на блокировку от Роскомнадзора, 4 из которых связаны с блокировкой шуточной инструкции по суициду, а в двух запросах пока не раскрыты данные о репозиториях.

GitHub также получил 218 запросов о раскрытии данных пользователей, что почти в три раза больше, чем в 2018 году. 109 подобных запросов было отправлено в форме судебных повесток (100 криминальных дел и 9 гражданских), 92 - судебных постановлений и 30 ордеров на обыск. 95.9% запросов были отправлены правоохранительными органами, а 4.1% по гражданским искам. Удовлетворено 165 запросов из 218, в результате чего раскрыты сведения о 1250 учётных записях. Пользователи были уведомлены о раскрытии их данных только 6 раз, так как оставшиеся 159 запросов были снабжены предписанием о неразглашении информации (gag order).

Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-02-20...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2017 году
  3. OpenNews: GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems
  4. OpenNews: GitHub начал ограничивать пользователей с территорий, подпадающих под санкции США
  5. OpenNews: GitHub открыл наработки по применению машинного обучения для поиска и анализа кода
  6. OpenNews: GitHub запустил совместный проект для выявления уязвимостей в открытом ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Аноним (1), 12:10, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Интересна огромная доля gag order-ов, и то, что "разведывательных" ордеров уже больше, чем обычных судебных.
    То есть, >90% процентов запросов на раскрытие данных от американских властей — это не расследование преступлений, а шпионаж.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:19, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > То есть, >90% процентов запросов на раскрытие данных от американских властей —
    > это не расследование преступлений, а шпионаж.

    Залил исходники на github, полетел в тёплы страны и... опа?

     
     
  • 3.4, svsd_val (ok), 12:49, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смотря какие, чужие и дорогие - возможно.
     
     
  • 4.5, maxim pashkov (?), 13:04, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Достаточно Грузии, например, была же история с разработчиком авиасимулятора.
     
     
  • 5.13, нах. (?), 15:01, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не надо покупать ворованные руководства по эксплуатации реальных боевых самолетов, а потом делать вид, что невинно играл в крысу.

    А то и до Грузии можно не доехать, "свои" же пригласят на бутылочку. А, ну да, ну да - он был не такой дурак, Пак-ФА в его симуляторе не представлен.

     
     
  • 6.21, Аноним (21), 15:30, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Документы продавались легально, проблема была в том что покупатель был за пределами США и вывез их
     
     
  • 7.31, Аноним (31), 16:49, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы как то сами себе противоречите, вывозить как раз не легально и было
     
  • 6.33, Аноним (31), 16:50, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пак-ФА в его симуляторе не представлен.

    https://www.digitalcombatsimulator.com/ru/files/2539621/

     
  • 5.26, Аноним (26), 15:58, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ссылочку почитать?
     
  • 4.15, Аноним (3), 15:15, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смотря какие, чужие и дорогие - возможно.

    Понимаю, своих и дорогих кое у кого не было. ;)

     
  • 3.6, Аноним (6), 13:13, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это реальн опасно, без шуток можно стать козлом отпущения
     
  • 3.29, tolstushka.ru (ok), 16:11, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут людям «незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи» шьют, а вы про исходники. За исходники сразу - расстрел.
     
     
  • 4.35, Аноним (3), 17:07, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё, друг Горацио, самую малость не так выглядит. Сначала тебя изучают. Потом начинают происходить интересные вещи. Ты невзначай можешь подумать "вот пруха то какая!" Потом оказывается, что в кресле напротив тебя сидит дяденька в армейских ботинках и делает предложения, от которых сложно отказаться. Ноги ему ломать бесполезно (не тебе, у тебя сноровки для такого маловато, а вообще) — его так накачали химией, что он этого и не заметит. Вот тут возможны варианты: а) в припаркованном через дорогу микроавтобусе чудом оказывается тов. майор со взводом спецназа; б) ты как-то сам умудряешься эту ситуацию разрулить; в) твои штаны наполняет липкая вонючая жижа; г) тебя зовут не Горацио, а Неуловимый Джо, и это кино не про тебя.
     
  • 2.8, myhand (ok), 14:06, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >> >90% процентов запросов на раскрытие данных от американских властей — это не расследование преступлений, а шпионаж.

    "GitHub также получил 218 запросов о раскрытии данных пользователей"
    "в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250."

    Как?!  Вас в ЦПШ России теперь уже и арифметике не учат?

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:27, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки 218<250.
     
     
  • 4.11, myhand (ok), 15:00, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Круто.  Т.е. 250 это >90% от 250+218 - я ничего не забыл в православной арифметике?
     
  • 3.20, Аноним (3), 15:29, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Центральные партийные школы коммунистов ещё живы?

     
     
  • 4.25, myhand (ok), 15:39, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Увы, нет.  Зато церковно-приходские школы давно уже заменили общеобразовательные.

    А может вы - несогласный и 250 есть более 90% от 218+250?  Тогда сколько будет 1+1 в православной математике, можно узнать?

     
     
  • 5.28, Аноним (3), 16:10, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато церковно-приходские школы давно уже заменили общеобразовательные.

    Пруфца бы.

     
     
  • 6.32, myhand (ok), 16:49, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А #1 тебе таки мало?
     
     
  • 7.34, Аноним (3), 16:59, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Зато церковно-приходские школы давно уже заменили общеобразовательные.
    >>Пруфца бы.
    > А #1 тебе таки мало?

    Ты нео-комми что ли? Такой же пустозвон.

     
  • 2.12, ыы (?), 15:01, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы читали что это за закон? Речь идет о противодействии шпионажа нерезидентов США на территории США.

    Или вы считаете что государство, должно смотреть сквозь пальцы на то что приезжие иногородние занимаются своими делишками в пользу другого государства?

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:19, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Весь вопрос что они за это считают. Это какие то очень странные организации что что-то ценное выкладывают на гитхаб.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:11, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В связи с Законом об авторском праве в эпоху светлого духа, запрещается читать светлые мысли без предварительной оплаты светлых мыслей в учереждении светского надзора.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 15:21, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всех в матрицу и под колпак.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:22, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >все они были отправлены Роскомнадзором и связаны с публикацией инструкций по проведению суицида

    позорище случают что этих уродцев

     
  • 1.10, Toooj (?), 14:57, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От государственных служб поступило 16 требований удаления контента, из которых 8 было получено из России, 6 из Китая и 2 из Испании (в прошлом году было 9 запросов, все они из России).

    https://gist.github.com/ojab/b6345333147279321f1d

    Я так понял требование не удовлетворено :)

     
     
  • 2.14, github (?), 15:03, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    This gist is currently disabled in your location.
     
     
  • 3.23, Toooj (?), 15:38, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня прекрасно открывается.
     
  • 2.30, анон (?), 16:21, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше похоже на шутку. Я бы даже сказал, что это специально написали недалёкие, чтобы потестить прогиб гитхаба, и палочку поставить.
     
  • 2.37, Аноним (-), 17:26, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты это понял?
     

  • 1.17, Аноним (17), 15:19, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Что касается блокировок по запросу РФ, все они были отправлены Роскомнадзором и связаны с публикацией инструкций по проведению суицида, продвижением религиозных сект и мошенническими действиями (фиктивный инвестфонд). Один запрос был связан с блокировкой online-анонимайзера thesnipergodproxy.

    Типичная тактика Росиянии для отвода глаз наезжают на якобы мошенников и наркоманов, а на самом деле главная цель атаки был анонимайзер.

     
  • 1.19, Аноним (19), 15:29, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как-то очень уж дорого 9$ за одного пользователя. Очень хорошо было бы снизить порог вхождения скажем до 11$ в год для небольшой компании.
     
  • 1.22, Аноним (22), 15:37, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какие есть альтернативы githab'у, какие у них плюсы и минусы в сравнении с ним?
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 15:39, 21/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    github'у
     

  • 1.27, Аноним (27), 16:04, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    SuicideHub
     
  • 1.36, Аноним (-), 17:23, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А как GitLab ведет себя в этом плане? Стоит бояться?
     
  • 1.38, robot228 (?), 17:34, 21/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обойти предписанием о неразглашении информации?
    Как узнать содержимое удалённых/заблокированных по DMCA репозиториев?
     
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