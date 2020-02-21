GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году

GitHub опубликовал ежегодный отчёт, в котором отражены поступившие за 2019 год уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого. В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в 2019 году GitHub получил 1762 требования о блокировке и 37 опровержений от владельцев репозиториев. Для сравнения, в 2018 году поступило 1799 запросов о блокировке, в 2017 году - 1380, в 2016 году - 757, в 2015 году - 505, а в 2014 году - 258. От государственных служб поступило 16 требований удаления контента, из которых 8 было получено из России, 6 из Китая и 2 из Испании (в прошлом году было 9 запросов, все они из России). Запросы охватывали 67 проектов, связанных с 61 репозиторием. Дополнительно было получен один запрос из Франции, связанный с блокированием 5 проектов из-за нарушения локального законодательства по предотвращению фишинга. Что касается блокировок по запросу РФ, все они были отправлены Роскомнадзором и связаны с публикацией инструкций по проведению суицида, продвижением религиозных сект и мошенническими действиями (фиктивный инвестфонд). Один запрос был связан с блокировкой online-анонимайзера thesnipergodproxy. В этом году уже поступило 6 запросов на блокировку от Роскомнадзора, 4 из которых связаны с блокировкой шуточной инструкции по суициду, а в двух запросах пока не раскрыты данные о репозиториях. GitHub также получил 218 запросов о раскрытии данных пользователей, что почти в три раза больше, чем в 2018 году. 109 подобных запросов было отправлено в форме судебных повесток (100 криминальных дел и 9 гражданских), 92 - судебных постановлений и 30 ордеров на обыск. 95.9% запросов были отправлены правоохранительными органами, а 4.1% по гражданским искам. Удовлетворено 165 запросов из 218, в результате чего раскрыты сведения о 1250 учётных записях. Пользователи были уведомлены о раскрытии их данных только 6 раз, так как оставшиеся 159 запросов были снабжены предписанием о неразглашении информации (gag order). Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250.



