Доступна криптографическая хеш-функция BLAKE3, которая в 10 раз быстрее SHA-2

Опубликована финальная реализация алгоритма BLAKE3, предлагающего криптографическую хеш-функцию, рассчитанную на такие применения, как проверка целостности файлов, аутентификация сообщений и формирование данных для цифровых подписей. BLAKE3 не предназначена для хэширования паролей (для паролей нужно использовать yescrypt, bcrypt, scrypt или Argon2), так как нацелена на максимально быстрое вычисление хэшей с гарантией отсутствия коллизий, защитой от нахождения прообраза и не чувствительностью к размеру хэшируемых данных. Эталонная реализация BLAKE3 опубликована под двойной лицензией - общественное достояние (CC0) и Apache 2.0. Ключевым отличием новой хеш-функции является очень высокая производительность вычисления хэша при сохранении надёжности на уровне SHA-3. По умолчанию размер результирующего хэша в BLAKE3 составляет 32 байта (256 бит), но он может быть расширен до произвольных значений. В тесте на генерацию хэша для файла, размером 16 КБ, BLAKE3 опережает SHA3-256 в 15 раз, SHA-256 - в 12 раз, SHA-512 - в 8 раз, SHA-1 - в 6 раз, а BLAKE2b - в 4 раза. Значительный отрыв сохраняется и при обработке очень больших объёмов данных, например, BLAKE3 оказался быстрее SHA-256 в 8 раз при вычислении хеша для 1ГБ случайных данных. Алгоритм разработан известными специалистами по криптографии (Jack O'Connor, Jean-Philippe Aumasson, Samuel Neves и Zooko Wilcox-O'Hearn) и продолжает развитие алгоритма BLAKE2 и применяет для кодирования цепочек блоков механизм Bao. В отличие от BLAKE2 (BLAKE2b, BLAKE2s), BLAKE3 для всех платформ предложен единый алгоритм, не привязанный к разрядности и размеру хэша. Повышения производительности удалось добиться благодаря сокращению числа раундов с 10 до 7 и раздельному хэшированию блоков кусочками по 1 Кб. По заявлению создателей, они нашли убедительное доказательство, что можно обойтись 7 раундами вместо 10 при сохранении того же уровня надёжности (для наглядности приводится пример с перемешиванием фруктов в миксере - через 7 секунд фрукты уже полностью перемешаны и дополнительные 3 секунды не скажутся на консистенции смеси). При этом некоторые исследователи высказывают сомнение, полагая, что даже если в настоящее время 7 раудов достаточно для противостояниям всем известным атакам на хэши, то дополнительные 3 раунда могут оказаться полезны в случае выявления новых атак в будущем. Что качается разделения на блоки, то в BLAKE3 поток разбивается на кусочки по 1 Кб и каждый кусочек хэшируется независимо. На основе хэшей кусочков на базе бинарного дерева Меркла формируется один большой хэш. Указанное разделение позволяет решить проблему с распараллеливанием обработки данных при вычислении хэша - например, можно использовать 4-поточные SIMD-инструкции для одновременного вычисления хэшей 4 блоков. Традиционные хэш-функции обрабатываются данные последовательно. Особенности BLAKE3: Высокая производительность;

Безопасность, в том числе стойкость к атаке удлинением сообщения, которой подвержен SHA-2;

Обеспечение распараллеливания вычисления на любое число потоков и SIMD-каналов;

Возможность инкрементального обновления и верифицированной обработки потоков;

Применение в режимах PRF, MAC, KDF, XOF и как обычный хэш;

Единый алгоритм для всех архитектур, быстрый как на системах x86-64, так и мобильных и встраиваемых платформах.



