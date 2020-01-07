Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP

Исследователи из французского государственного института исследований в информатике и автоматике (INRIA) и Наньянского технологического университета (Сингапур) представили метод атаки Shambles (PDF), который преподносится как первая практическая реализация атаки на алгоритм SHA-1, которую можно использовать для создания фиктивных цифровых подписей PGP и GnuPG. Исследователи полагают, что тепепрь все практические атаки на MD5 могут применяться и для SHA-1, хотя пока всё ещё требуют значительных ресурсов для осуществления. Метод основан на проведении коллизионной атаки с заданным префиксом, позволяющей для двух произвольных наборов данных подобрать дополнения, при прикреплении которых на выходе получатся вызывающие коллизию наборы, применение алгоритма SHA-1 для которых приведёт к формированию одного и того же результирующего хэша. Иными словами, для двух существующих документов можно вычислить два дополнения, и если одно присоединить к первому документу, а другое ко второму - результирующие хэши SHA-1 для этих файлов будут одинаковы. Новый метод отличается от ранее предлагавшихся похожих техник повышением эффективности поиска коллизии и демонстрацией практического применения для атаки на PGP. В частности, исследователи смогли подготовить два открытых PGP-ключа разного размера (RSA-8192 и RSA-6144) с отличающимися идентификаторами пользователя и с сертификатами, вызывающими коллизию SHA-1. Первый ключ включал идентификатор жертвы, а второй ключ включал имя и изображение атакующего. При этом благодаря подбору коллизии идентифицирующий ключи сертификат, включающий ключ и изображение атакующего, имел тот же SHA-1 хэш, что и идентификационный сертификат, включающий ключ и имя жертвы. Атакующий мог запросить цифровую подпись для своего ключа и изображения в стороннем удостоверяющем центре, после чего перенести цифровую подпись для ключа жертвы. Цифровая подпись остаётся корректной из-за коллизии и заверения ключа атакующего удостоверяющим центром, что позволяет атакующему получить контроль и за ключом с именем жертвы (так как SHA-1 хэш для обоих ключей совпадает). В итоге атакующий может выдать себя за жертву и подписать любой документ от её имени. Атака пока остаётся достаточно затратной, но уже вполне по карману спецслужбам и крупным корпорациям. Для простого подбора коллизии при использования более дешёвого GPU NVIDIA GTX 970 затраты составили 11 тысяч долларов, а для подбора коллизии с заданным префиксом - 45 тысяч долларов (для сравнения в 2012 году затраты на подбор коллизии в SHA-1 оценивались в 2 млн долларов, а в 2015 году - 700 тысяч). Для совершения практической атаки на PGP потребовалось два месяца вычислений с привлечением 900 GPU NVIDIA GTX 1060, аренда которых обошлась исследователям в 75 тысяч долларов. Предложенный исследователями метод обнаружения коллизий примерно в 10 раз эффективней прошлых достижений - уровень сложности вычислений коллизии удалось свести к 261.2 операциям, вместо 264.7, а коллизии с заданным префиксом к 263.4 операциям вместо 267.1. Исследователи рекомендуют как можно скорее перейти с SHA-1 на использование SHA-256 или SHA-3, так как по их прогнозам в 2025 году стоимость проведения атаки снизится до 10 тысяч долларов. Разработчики GnuPG были уведомлены о проблеме 1 октября (CVE-2019-14855) и 25 ноября в выпуске GnuPG 2.2.18 предприняли меры для блокирования проблемных сертификатов - все цифровые идентифицирующие подписи SHA-1, созданные после 19 января прошлого года, теперь признаются некорректными. В CAcert, одном из основных удостоверяющих центров для ключей PGP, планируют перейти на применение более безопасных хэш-функций для сертификации ключей. Разработчики OpenSSL в ответ на информацию о новом методе атаки решили отключить SHA-1 на предлагаемом по умолчанию первом уровне обеспечения безопасности (SHA-1 нельзя будет использовать для сертификатов и цифровых подписей в процессе согласования соединений).



