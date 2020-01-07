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Предложен метод определения коллизий в SHA-1, пригодный для атаки на PGP

07.01.2020 23:02

Исследователи из французского государственного института исследований в информатике и автоматике (INRIA) и Наньянского технологического университета (Сингапур) представили метод атаки Shambles (PDF), который преподносится как первая практическая реализация атаки на алгоритм SHA-1, которую можно использовать для создания фиктивных цифровых подписей PGP и GnuPG. Исследователи полагают, что тепепрь все практические атаки на MD5 могут применяться и для SHA-1, хотя пока всё ещё требуют значительных ресурсов для осуществления.

Метод основан на проведении коллизионной атаки с заданным префиксом, позволяющей для двух произвольных наборов данных подобрать дополнения, при прикреплении которых на выходе получатся вызывающие коллизию наборы, применение алгоритма SHA-1 для которых приведёт к формированию одного и того же результирующего хэша. Иными словами, для двух существующих документов можно вычислить два дополнения, и если одно присоединить к первому документу, а другое ко второму - результирующие хэши SHA-1 для этих файлов будут одинаковы.

Новый метод отличается от ранее предлагавшихся похожих техник повышением эффективности поиска коллизии и демонстрацией практического применения для атаки на PGP. В частности, исследователи смогли подготовить два открытых PGP-ключа разного размера (RSA-8192 и RSA-6144) с отличающимися идентификаторами пользователя и с сертификатами, вызывающими коллизию SHA-1. Первый ключ включал идентификатор жертвы, а второй ключ включал имя и изображение атакующего. При этом благодаря подбору коллизии идентифицирующий ключи сертификат, включающий ключ и изображение атакующего, имел тот же SHA-1 хэш, что и идентификационный сертификат, включающий ключ и имя жертвы.

Атакующий мог запросить цифровую подпись для своего ключа и изображения в стороннем удостоверяющем центре, после чего перенести цифровую подпись для ключа жертвы. Цифровая подпись остаётся корректной из-за коллизии и заверения ключа атакующего удостоверяющим центром, что позволяет атакующему получить контроль и за ключом с именем жертвы (так как SHA-1 хэш для обоих ключей совпадает). В итоге атакующий может выдать себя за жертву и подписать любой документ от её имени.

Атака пока остаётся достаточно затратной, но уже вполне по карману спецслужбам и крупным корпорациям. Для простого подбора коллизии при использования более дешёвого GPU NVIDIA GTX 970 затраты составили 11 тысяч долларов, а для подбора коллизии с заданным префиксом - 45 тысяч долларов (для сравнения в 2012 году затраты на подбор коллизии в SHA-1 оценивались в 2 млн долларов, а в 2015 году - 700 тысяч). Для совершения практической атаки на PGP потребовалось два месяца вычислений с привлечением 900 GPU NVIDIA GTX 1060, аренда которых обошлась исследователям в 75 тысяч долларов.

Предложенный исследователями метод обнаружения коллизий примерно в 10 раз эффективней прошлых достижений - уровень сложности вычислений коллизии удалось свести к 261.2 операциям, вместо 264.7, а коллизии с заданным префиксом к 263.4 операциям вместо 267.1. Исследователи рекомендуют как можно скорее перейти с SHA-1 на использование SHA-256 или SHA-3, так как по их прогнозам в 2025 году стоимость проведения атаки снизится до 10 тысяч долларов.

Разработчики GnuPG были уведомлены о проблеме 1 октября (CVE-2019-14855) и 25 ноября в выпуске GnuPG 2.2.18 предприняли меры для блокирования проблемных сертификатов - все цифровые идентифицирующие подписи SHA-1, созданные после 19 января прошлого года, теперь признаются некорректными. В CAcert, одном из основных удостоверяющих центров для ключей PGP, планируют перейти на применение более безопасных хэш-функций для сертификации ключей. Разработчики OpenSSL в ответ на информацию о новом методе атаки решили отключить SHA-1 на предлагаемом по умолчанию первом уровне обеспечения безопасности (SHA-1 нельзя будет использовать для сертификатов и цифровых подписей в процессе согласования соединений).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен более эффективный метод определения коллизий для SHA-1
  3. OpenNews: GitHub добавил защиту от атак, использующих коллизии SHA-1
  4. OpenNews: Энтузиасты воссоздали метод мгновенной генерации PDF-файлов с одинаковым хэшем SHA-1
  5. OpenNews: Google продемонстрировал первую успешную атаку на алгоритм хеширования SHA-1
  6. OpenNews: До конца года ожидается появление практических атак по подбору коллизий для SHA-1
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: sha, collision
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, N (?), 00:01, 08/01/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Спецслужбам по карману даже сделать для этого ASIC и щелкать SHA1 как орешки.
     
     
  • 2.2, пажилой человек писятчетыре года (?), 00:05, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот бы щелканные сша1 превращались в пажилые чикаладные арэшки я бы 1488 асика накупил бы
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:13, 08/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Пойду печатать шифроблокноты
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:23, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Направляю лазерный луч на твоё окно, слушаю принтер по отражению и распознаю распечатанный текст.
     

  • 1.5, user90 (?), 00:25, 08/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Паяльник-то проще будет)) Как оторваны от реальности эти товарисчи..
     
     
  • 2.6, Тоска (?), 00:27, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому вставлять-то?
     
     
  • 3.7, user90 (?), 00:29, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гыы, ты думаешь, будет сложно найти, кому именно?
     
  • 3.9, user90 (?), 00:39, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пояснить чтоле развернуто? Это не_чисто_математическая_проблема!Иди выйди бл* на улицу, посчитай, сколько тут натыкано камер, сцуко! Законы там почитай до кучи.. И потом будешь думать не о "кому", а о том, как бы не сделать, чтобы не тебе. Мозгов просто не хватает, увы..
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:38, 08/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну наконец-то. А то всякие г*****и  утверждали, что использование keyidов (не sha1, а его огрызок) внутри криптографических либ для идентификации ключей - это OK.

    Предложение простое - похоронить стюардессу и спроектировать новый формат, без всего этого переусложнённого GPL-дeрьма, не имеющего ни одной нормальной реализации под пермиссивной лицензией. gpgme - lgpl (причём есть сомнения, что потом не окажется, что l - нелегальна и что легально - просто gpl). sequoia - вообще gpl. BouncyCastle - пользоваться этой недоделкой невозможно, пишет, что подпись, которую gpgme воспринимает как верную, неверна. К тому же идентифицирует ключи по коротким идентификаторам (4 байта). Обёртки над консольными утилитами - верх извращенства. Да к тому же gpg не имеет стабильного CLI, для разных версий вывод надо парсить по-разному. А в некоторых популярных либах-обёртках некая Исида Агора Лавкрафт (осторожно, sjw-феминистка!) якобы нашла уязвимость. Сам не проверял, но правдоподобно.

    Так что неудивительно, что в сообществе такая ненависть к openpgp.

    Формат OpenPGP пакетов сложный и stateful, написать нормальную либу с нуля, парсящую и валидирующую ключи, задача нетривиальная.


    Пусть GPL-копирасты едят свой кактус сами. Исида всё правильно расписал - для подписи софта надо использовать minisign, который без key management вообще и имеет простой формат, написать проверку подписи для которого на любом языке при наличии NaCl - задача тривиальная, а лучше The Update Framework, а для коммуникаций - OTR с лично обменянными ключами. Сеть доверия всё равно дефективная изначально, на неё полагаться нельзя.

     
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