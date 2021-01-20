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Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах

20.01.2021 18:33

Джейми Завински (Jamie Zawinski), один из основателей Netscape и Mozilla.org, создатель XEmacs и автор проекта XScreenSaver, сообщил о нарушении авторских прав в коде хранителя экрана gnome-screensaver, а также в ответвившихся от него проектах mate-screensaver и cinnamon-screensaver. Утверждается, что автор gnome-screensaver (William Jon McCann) скопировал большую часть кода из проекта XScreenSaver, после чего без разрешения поменял лицензию на код с BSD на GPLv2. Вначале, в исходных текстах было оставлено примечание, что проект основан на коде и идеях Джейми Завински, но затем оно было удалено.

В качестве примера приведён файл fade.c, который был скопирован из XScreenSaver почти без изменений. Таким образом, любой дистрибутив Linux, который поставляет gnome-screensaver, mate-screensaver или сinnamon-screensaver, содержит в себе код, нарушающий авторские права и лицензию. По словам Завински, если бы автор gnome-screensaver попросил у него разрешение на двойное лицензирование кода, скорее всего он бы согласился, но если бы его спросили о возможности убрать упоминание о нём и указать в качестве автора другого человека, он бы отказался.

Автор gnome-screensaver ответил, что этот вопрос обсуждался перед публикацией кода и он пытался упомянуть Завински в списке авторов, но возникли разногласия, связанные с безопасностью. Ситуация не детализируется, но не исключено, что Завински не захотел, чтобы его имя ассоциировалось с программами, имеющими потенциальные проблемы с безопасностью (например, несколько лет назад из-за безопасности возник конфликт с Debian и Завински попросил удалить XScreenSaver из дистрибутива из-за поставки устаревшей версии). При этом Завински настаивает, что не давал своего разрешения на перелицензирование кода с BSD на GPL, и если это не так, просит предъявить доказательства.

Джейми Завински не пытается добиться выгод для себя, а лишь продемонстрировал данный факт, как дополнение к опубликованной им статье о наплевательском отношении к безопасности и исправлению ошибок в современных хранителях экранов, написанной после выявления уязвимости в сinnamon-screensaver и всплывшей на этом фоне проблемы в хранителе экрана mate-screensaver, которая два года остаётся неисправленной.

Ещё в 2004 году Завински написал статью с предупреждением о недопустимости усложнений в хранителях экрана и нецелесобразности использования в подобных программах GTK и дополнительных библиотек. В качестве примера, было показано, что поддержка экранных ридеров, средств для людей с ограниченными возможностями и расширенных методов ввода, с учётом имеющейся архитектуры блокировки экрана в системах на базе протокола X11, может привести к уязвимостям, и из-за усложнённости подобных систем избежать проблем будет очень трудно. С тех пор подобные уязвимости в усложнённых хранителях экрана всплывают регулярно, и последней стала уязвимость в сinnamon-screensaver, эксплуатируемая через виртуальную клавиатуру.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.jwz.org/blog/2021/...)
  2. OpenNews: Конфликт из-за поставки устаревшей версии XScreenSaver в Debian
  3. OpenNews: Google опубликовал XSecureLock, безопасный хранитель экрана для X11
  4. OpenNews: В Ubuntu 14.04 устранена уязвимость в GTK+, позволяющая обойти блокирование экрана
  5. OpenNews: В KDE устранены две уязвимости в системе блокировки экрана
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая обойти блокировку экрана в дистрибутивах с рабочим столом Cinnamon
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Michael Shigorin
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54437-xscreensaver
Ключевые слова: xscreensaver, license, copyright
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 18:42, 20/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.2, Леголас (ok), 18:42, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на что надеялись господа?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:46, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеялись на систему с безопасностью лучшей чем в Win98.
     
  • 2.6, Alex (??), 18:51, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Украсть чужое и построить из этого дворец который будет надёжной крепостью.
     
     
  • 3.19, Леголас (ok), 18:59, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    но они сильно просчитались, не приняв всерьёз чистый детский энтузиазм
     
  • 3.42, foo (?), 19:39, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Копирование - не воровство.
     
     
  • 4.46, псевдонимус (?), 19:47, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть упомянут у кого скопировали, а не выдают за свое. Из гномосеков трупираты, как из леонида горшочникова инженер.
     
  • 2.29, пох. (?), 19:10, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тихо сп-л и пошел, называется - нашел.

    Кто там помнит этот немодный xsaver, он же не в дизайне и не в стиле модных-молодежных "десктопов", его ни у кого нет и быть не может.

    Кто ж мог подумать, что автору на старости лет настолько станет нечего делать, что он зайдет глянуть, как поживают разработчики модных современных альтернатив...уп-с...а оно банально у него и сперто. Зато нескучная виртуальная клавиатура сбоку приделана, с поддержкой темной темы, непременнейше.

     
     
  • 3.39, IRASoldier_registered (ok), 19:30, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто там помнит этот немодный xsaver, он же не в дизайне и не в стиле модных-молодежных "десктопов"

    Да ладно? Юзается, в т.ч. и молодежью - которая спрашивает, а чего это из коробки нет скринсейвера? Их всегда и посылают xsaver ставить. А там уже что им модно, то в настройках и чекают.

    >с поддержкой темной темы

    Как будто это что-то плохое. Как раз то, чего и не хватало всю жизнь в этих белесых дизайнах. И что активно пытались делать сами, в кастомных темах, что для никсов, что для винды, ещё лет дцать назад. А уж для редактора кода вообще штука бесценная.

     
     
  • 4.51, пох. (?), 19:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как нет искаропки? А что у меня за херня зеленая, задолбала уже? (Ага, убунта. с mate. я даже не в курсе, как это дерьмо выключить, за ненадобностью обоих)

    > Как будто это что-то плохое.

    для скринсейвера - плохое. От него вообще надо только одно - прятать картинку (потому что там  может быть прон...зачеркнуто, что-то не для посторонних) и высовывать дырку для пароля.

     

  • 1.4, Аноним (4), 18:49, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Термин "вирусная лицензия" обретает новый смысл.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 19:10, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bsd такая bsd ..
     

  • 1.5, Аноним (-), 18:50, 20/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.7, dimcha (??), 18:51, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не совсем понял суть претензий - bsd позволяет делать все что угодно с кодом, что чел и сделал  перелицензировав его. Что не так-то?
     
     
  • 2.13, Минона (ok), 18:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С кодом - да. Но не позволяет менять лицензию и убирать упоминания о авторах.
     
     
  • 3.21, AlexYeCu_not_logged (?), 19:03, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Но не позволяет менять лицензию

    Вы в этом уверены?  А то поведение некоторых корпораций, например SONY, как-то не вписывается в описанное вами положение вещей.

     
     
  • 4.34, Андрей (??), 19:18, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А эта лицензия не обязывает прилагать исходники к бинарникам.
     
  • 4.44, Lex (??), 19:44, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо путать «авторство» и лицензии.
    Авторство в любом случае никуда не денется, конкретный код написал конкретный тип.
    НО никто не запрещает тянуть этот код в сторонние проекты, просто не забыв отметить, что конкретный код писал вася[пупкин], а не леня голубков.

    В случае с бсд лицензиями там из основного вроде что нельзя упоминать исходные продукты в рекламе производных

     
  • 2.15, Аноним (15), 18:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Упоминание автора и оригинальной лицензии разве не обязательно?
     
     
  • 3.26, AlexYeCu_not_logged (?), 19:08, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Упоминание автора и оригинальной лицензии разве не обязательно?

    Обязательно. Если взять, к примеру, исходники прошивки для игровых приставок, выпускаемых корпорацией Sony, то можно убедиться, что там авторы везде упомянуты.

     
  • 3.30, пох. (?), 19:14, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только в 2-d/3-d clause варианте и только в исходниках.
    Т.е. нельзя ровно вот то что сделали гомеры - взять и заменить чужое имя своим и чужие правила своими, и перевыложить этот код.

    Остальное можно - в том числе и вообще его не выкладывать никуда.

     
  • 2.16, Arcade (ok), 18:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    BSD явно указывает, что авторские права остаются у написавшего текст, в то время как GPL декларирует отказ от авторских прав в пользу фонда СПО.
     
     
  • 3.20, AlexYeCu_not_logged (?), 19:01, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >GPL декларирует отказ от авторских прав в пользу фонда СПО

    Конкретные строчки из лицензии можно? Что-то я не помню такого — может запамятовал, может новое чего вышло…

     
     
  • 4.33, Arcade (ok), 19:17, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая BSD-совместимая лицензия обычно начинается строчкой вроде:

    Copyright (c) 2009 by the respective owner All rights reserved.

    https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause

    Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>

    В переводе с юридического это значит "автор сохраняет все права на код за собой".

    Что касается GPL, рекомендую вот этот тред https://stackoverflow.com/questions/5419923/can-gpl-be-re-licensed в частности про copyright assignment. И эта практика ещё не закончилась:
    https://www.gnu.org/prep/maintain/html_node/Copyright-Papers.html

     
     
  • 5.38, Аноним (38), 19:29, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отозвать лицензию для кода который ты уже распространил (если это не прописано в самой лицензии) нельзя ни с какой. А СПО и отдача копирайта тут причем вообще, гений?
     
  • 3.23, Аноним (38), 19:05, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком жирно
     
  • 2.18, randomize (?), 18:57, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не указал автора, как того требует лицензия bsd.
     
  • 2.24, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:06, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оказывается, что у более свободных лицензий тоже есть ограничения. ГПЛбщики же считают что только они вправе устанавливать ограничения. Их разубедили в собственной исключительности.
     
  • 2.28, Аноним (38), 19:10, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSD позволяет перелицензировать форк целиком и распространять изменения под новой лицензией. Однако убирать упоминание авторства нельзя, как нельзя перелицензировать оригинальный код (то есть, если кто-то заберет из gnome-screensaver тот же fade.c - он может распространять этот файл под bsd, учитывая что в нем нет изменений от проекта gnome)
    В данном случае, формально, нарушение заключается именно в том что упоминание оригинального автора исчезло из кода, а не сам факт смены лицензии
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:51, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > поменял лицензию на код с BSD на GPLv2

    Добро пожаловать в свободу. Чисто конкретно.

    — GPL-братва

     
     
  • 2.17, Аноним (4), 18:57, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бей BSD чтобы EULA боялась
     
     
  • 3.37, Аноним (-), 19:25, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если копрорасты доберутся до бздунов, камня на камне не останется, хотя последние ничего стоящего не родили чтоб на них внимание обращать..
     

  • 1.9, Минона (ok), 18:52, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расстрелять нельзя помиловать.
     
     
  • 2.49, псевдонимус (?), 19:52, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расстрелять! Нельзя помиловать! (Гномосеков и фридрисктопников).
     

  • 1.10, zzz (??), 18:53, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Опять корпорации нагло воруют BSD-ко..... ой.
     
     
  • 2.22, пох. (?), 19:04, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпорации его используют в соответствии с лицензией. Гнутые фанатики - нет, сюрприз.

    Продавать за деньги - да, можно, и в том числе модификации и без исходников. Имя красть - нельзя, более того, такая лицензия в большистве законодательств вообще была бы юридически ничтожна, право на имя нельзя передать и от него нельзя отказаться.

     

  • 1.11, Аноним (11), 18:55, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Автор gnome-screensaver ответил, что этот вопрос обсуждался перед публикацией кода и он пытался упомянуть Завински в списке авторов, но возникли разногласия, связанные с безопасностью.

    Што?

     
     
  • 2.14, zzz (??), 18:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Небезопасно воровать чужой код. А так типа автора не упомянул - и нещитово. Л - ляликс
     

  • 1.12, zzz (??), 18:55, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что думает начальник транспортного цеха, недавно кричавший о том, как бздя ворует код у GPL?
     
  • 1.25, iPony129412 (?), 19:07, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо короче всё это выкидывать 👌
    И иксы и XScreenSaver...
     
     
  • 2.31, Ordu (ok), 19:15, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XScreenSaver мне кажется уже выкинули. Я ни одного человека не знаю, кто пользовался бы скринсейверами. Они были популярны в 90-х и 00-х, но потом всем надоели.
     
     
  • 3.36, iPony129412 (?), 19:22, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет.

    > XScreenSaver это модульный хранитель экрана и блокиратор для системы X Window

     
     
  • 4.54, Ordu (ok), 19:57, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет.
    >> XScreenSaver это модульный хранитель экрана и блокиратор для системы X Window

    Тогда да, ты прав. Если это часть Xorg, то придётся выкидывать всё это легаси вместе, иначе не выйдет.

     
  • 3.40, Аноним (40), 19:31, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут стоит заметить, что во времена ЭЛТ скринсейверы [i]действительно[/i] соответствовали своему названию.
     
     
  • 4.48, Lex (??), 19:52, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и во времена ранних ЖК вполне соответствовали: если изображение на экране подолгу оставалось без изменений то оно «вжигалось» в моник.

    Да ладно ранних, у меня у нового моника на 27" системное сообщение отображалось о вредности статической( более 30мин ) картинки для экрана

     
  • 2.35, Аноним (-), 19:22, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку потом опубликуй , куда выкинул.
     

  • 1.32, Аноним (32), 19:15, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гомогномоворы.
     
  • 1.41, Аноним (41), 19:34, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то долго автор думал, прежде чем предъявить претензию. Гномовский скринсейвер уже разложиться успел.
     
  • 1.43, msgod (ok), 19:41, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прыщеворишек спалили
     
  • 1.45, капитан (?), 19:47, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Столманоиды воруют код. В этом их суть.
     
     
  • 2.52, псевдонимус (?), 19:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не код, а имя. Код украсть нельзя. Я вот копирую чужие программы. Правда не заменяю имя автора своим.
     

  • 1.47, Аноним (47), 19:51, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воры что с них взять? Стек TCP/IP и BPF из BSD стырили, XFS у SGI, ZFS, Lustre, DTrace/NFS у Sun, FAT/exFAT/SMB у Microsoft... ничего своего
     
  • 1.50, Аноним (50), 19:54, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >поменял лицензию на код с BSD на GPLv2

    А что это запрещено?

     
     
  • 2.53, псевдонимус (?), 19:57, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы да.
     
     
  • 3.56, flkghdfgklh (?), 20:02, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. BSD разрешает любое перелицензирование, но нужно сохранять указание изначальных авторов.
    То есть нарушение лицензии есть, но только в пункте, что убраны упоминания автора
     
     
  • 4.57, Аноним (47), 20:07, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть не в перелицензировании, так как BSD это разрешает, суть в нарушении авторского права
     

  • 1.55, Козлетто (?), 20:02, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший разработчик копирует, а великий ворует.
     
  • 1.58, Аноним (58), 20:19, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Джейми Завински

    Когда я последний раз читал его блог, то он там лизал корпорастический сапог. Он же давно с линукса свалил.

     

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