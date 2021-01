Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах

2.13 , Минона ( ok ), 18:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С кодом - да. Но не позволяет менять лицензию и убирать упоминания о авторах.

3.21 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 19:03, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Но не позволяет менять лицензию Вы в этом уверены? А то поведение некоторых корпораций, например SONY, как-то не вписывается в описанное вами положение вещей.

4.34 , Андрей ( ?? ), 19:18, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А эта лицензия не обязывает прилагать исходники к бинарникам.

4.44 , Lex ( ?? ), 19:44, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не надо путать «авторство» и лицензии.

Авторство в любом случае никуда не денется, конкретный код написал конкретный тип.

НО никто не запрещает тянуть этот код в сторонние проекты, просто не забыв отметить, что конкретный код писал вася[пупкин], а не леня голубков. В случае с бсд лицензиями там из основного вроде что нельзя упоминать исходные продукты в рекламе производных

2.15 , Аноним ( 15 ), 18:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Упоминание автора и оригинальной лицензии разве не обязательно?

3.26 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 19:08, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Упоминание автора и оригинальной лицензии разве не обязательно? Обязательно. Если взять, к примеру, исходники прошивки для игровых приставок, выпускаемых корпорацией Sony, то можно убедиться, что там авторы везде упомянуты.

3.30 , пох. ( ? ), 19:14, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Только в 2-d/3-d clause варианте и только в исходниках.

Т.е. нельзя ровно вот то что сделали гомеры - взять и заменить чужое имя своим и чужие правила своими, и перевыложить этот код. Остальное можно - в том числе и вообще его не выкладывать никуда.

2.16 , Arcade ( ok ), 18:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – BSD явно указывает, что авторские права остаются у написавшего текст, в то время как GPL декларирует отказ от авторских прав в пользу фонда СПО.

3.20 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 19:01, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >GPL декларирует отказ от авторских прав в пользу фонда СПО Конкретные строчки из лицензии можно? Что-то я не помню такого — может запамятовал, может новое чего вышло…

4.33 , Arcade ( ok ), 19:17, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любая BSD-совместимая лицензия обычно начинается строчкой вроде: Copyright (c) 2009 by the respective owner All rights reserved. https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER> В переводе с юридического это значит "автор сохраняет все права на код за собой". Что касается GPL, рекомендую вот этот тред https://stackoverflow.com/questions/5419923/can-gpl-be-re-licensed в частности про copyright assignment. И эта практика ещё не закончилась:

https://www.gnu.org/prep/maintain/html_node/Copyright-Papers.html

5.38 , Аноним ( 38 ), 19:29, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отозвать лицензию для кода который ты уже распространил (если это не прописано в самой лицензии) нельзя ни с какой. А СПО и отдача копирайта тут причем вообще, гений?

3.23 , Аноним ( 38 ), 19:05, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком жирно

2.18 , randomize ( ? ), 18:57, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не указал автора, как того требует лицензия bsd.

2.24 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 19:06, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Оказывается, что у более свободных лицензий тоже есть ограничения. ГПЛбщики же считают что только они вправе устанавливать ограничения. Их разубедили в собственной исключительности.

2.28 , Аноним ( 38 ), 19:10, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – BSD позволяет перелицензировать форк целиком и распространять изменения под новой лицензией. Однако убирать упоминание авторства нельзя, как нельзя перелицензировать оригинальный код (то есть, если кто-то заберет из gnome-screensaver тот же fade.c - он может распространять этот файл под bsd, учитывая что в нем нет изменений от проекта gnome)

В данном случае, формально, нарушение заключается именно в том что упоминание оригинального автора исчезло из кода, а не сам факт смены лицензии