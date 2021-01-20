Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах

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|2.6, Alex (??), 18:51, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Украсть чужое и построить из этого дворец который будет надёжной крепостью.
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|3.19, Леголас (ok), 18:59, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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но они сильно просчитались, не приняв всерьёз чистый детский энтузиазм
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|4.46, псевдонимус (?), 19:47, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть упомянут у кого скопировали, а не выдают за свое. Из гномосеков трупираты, как из леонида горшочникова инженер.
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|2.29, пох. (?), 19:10, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тихо сп-л и пошел, называется - нашел.
Кто там помнит этот немодный xsaver, он же не в дизайне и не в стиле модных-молодежных "десктопов", его ни у кого нет и быть не может.
Кто ж мог подумать, что автору на старости лет настолько станет нечего делать, что он зайдет глянуть, как поживают разработчики модных современных альтернатив...уп-с...а оно банально у него и сперто. Зато нескучная виртуальная клавиатура сбоку приделана, с поддержкой темной темы, непременнейше.
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|3.39, IRASoldier_registered (ok), 19:30, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Кто там помнит этот немодный xsaver, он же не в дизайне и не в стиле модных-молодежных "десктопов"
Да ладно? Юзается, в т.ч. и молодежью - которая спрашивает, а чего это из коробки нет скринсейвера? Их всегда и посылают xsaver ставить. А там уже что им модно, то в настройках и чекают.
>с поддержкой темной темы
Как будто это что-то плохое. Как раз то, чего и не хватало всю жизнь в этих белесых дизайнах. И что активно пытались делать сами, в кастомных темах, что для никсов, что для винды, ещё лет дцать назад. А уж для редактора кода вообще штука бесценная.
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|4.51, пох. (?), 19:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как нет искаропки? А что у меня за херня зеленая, задолбала уже? (Ага, убунта. с mate. я даже не в курсе, как это дерьмо выключить, за ненадобностью обоих)
> Как будто это что-то плохое.
для скринсейвера - плохое. От него вообще надо только одно - прятать картинку (потому что там может быть прон...зачеркнуто, что-то не для посторонних) и высовывать дырку для пароля.
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|1.7, dimcha (??), 18:51, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не совсем понял суть претензий - bsd позволяет делать все что угодно с кодом, что чел и сделал перелицензировав его. Что не так-то?
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|2.13, Минона (ok), 18:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С кодом - да. Но не позволяет менять лицензию и убирать упоминания о авторах.
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|3.21, AlexYeCu_not_logged (?), 19:03, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Но не позволяет менять лицензию
Вы в этом уверены? А то поведение некоторых корпораций, например SONY, как-то не вписывается в описанное вами положение вещей.
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|4.34, Андрей (??), 19:18, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А эта лицензия не обязывает прилагать исходники к бинарникам.
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|4.44, Lex (??), 19:44, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо путать «авторство» и лицензии.
Авторство в любом случае никуда не денется, конкретный код написал конкретный тип.
НО никто не запрещает тянуть этот код в сторонние проекты, просто не забыв отметить, что конкретный код писал вася[пупкин], а не леня голубков.
В случае с бсд лицензиями там из основного вроде что нельзя упоминать исходные продукты в рекламе производных
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|2.15, Аноним (15), 18:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Упоминание автора и оригинальной лицензии разве не обязательно?
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|3.26, AlexYeCu_not_logged (?), 19:08, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Упоминание автора и оригинальной лицензии разве не обязательно?
Обязательно. Если взять, к примеру, исходники прошивки для игровых приставок, выпускаемых корпорацией Sony, то можно убедиться, что там авторы везде упомянуты.
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|3.30, пох. (?), 19:14, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только в 2-d/3-d clause варианте и только в исходниках.
Т.е. нельзя ровно вот то что сделали гомеры - взять и заменить чужое имя своим и чужие правила своими, и перевыложить этот код.
Остальное можно - в том числе и вообще его не выкладывать никуда.
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|2.16, Arcade (ok), 18:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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BSD явно указывает, что авторские права остаются у написавшего текст, в то время как GPL декларирует отказ от авторских прав в пользу фонда СПО.
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|3.20, AlexYeCu_not_logged (?), 19:01, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>GPL декларирует отказ от авторских прав в пользу фонда СПО
Конкретные строчки из лицензии можно? Что-то я не помню такого — может запамятовал, может новое чего вышло…
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|5.38, Аноним (38), 19:29, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отозвать лицензию для кода который ты уже распространил (если это не прописано в самой лицензии) нельзя ни с какой. А СПО и отдача копирайта тут причем вообще, гений?
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|2.24, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:06, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оказывается, что у более свободных лицензий тоже есть ограничения. ГПЛбщики же считают что только они вправе устанавливать ограничения. Их разубедили в собственной исключительности.
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|2.28, Аноним (38), 19:10, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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BSD позволяет перелицензировать форк целиком и распространять изменения под новой лицензией. Однако убирать упоминание авторства нельзя, как нельзя перелицензировать оригинальный код (то есть, если кто-то заберет из gnome-screensaver тот же fade.c - он может распространять этот файл под bsd, учитывая что в нем нет изменений от проекта gnome)
В данном случае, формально, нарушение заключается именно в том что упоминание оригинального автора исчезло из кода, а не сам факт смены лицензии
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|1.8, Аноним (8), 18:51, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> поменял лицензию на код с BSD на GPLv2
Добро пожаловать в свободу. Чисто конкретно.
— GPL-братва
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|3.37, Аноним (-), 19:25, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если копрорасты доберутся до бздунов, камня на камне не останется, хотя последние ничего стоящего не родили чтоб на них внимание обращать..
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|2.22, пох. (?), 19:04, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корпорации его используют в соответствии с лицензией. Гнутые фанатики - нет, сюрприз.
Продавать за деньги - да, можно, и в том числе модификации и без исходников. Имя красть - нельзя, более того, такая лицензия в большистве законодательств вообще была бы юридически ничтожна, право на имя нельзя передать и от него нельзя отказаться.
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|1.11, Аноним (11), 18:55, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Автор gnome-screensaver ответил, что этот вопрос обсуждался перед публикацией кода и он пытался упомянуть Завински в списке авторов, но возникли разногласия, связанные с безопасностью.
Што?
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|2.14, zzz (??), 18:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Небезопасно воровать чужой код. А так типа автора не упомянул - и нещитово. Л - ляликс
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|1.12, zzz (??), 18:55, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что думает начальник транспортного цеха, недавно кричавший о том, как бздя ворует код у GPL?
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|2.31, Ordu (ok), 19:15, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XScreenSaver мне кажется уже выкинули. Я ни одного человека не знаю, кто пользовался бы скринсейверами. Они были популярны в 90-х и 00-х, но потом всем надоели.
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|3.36, iPony129412 (?), 19:22, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет.
> XScreenSaver это модульный хранитель экрана и блокиратор для системы X Window
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|4.54, Ordu (ok), 19:57, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет.
>> XScreenSaver это модульный хранитель экрана и блокиратор для системы X Window
Тогда да, ты прав. Если это часть Xorg, то придётся выкидывать всё это легаси вместе, иначе не выйдет.
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|3.40, Аноним (40), 19:31, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут стоит заметить, что во времена ЭЛТ скринсейверы [i]действительно[/i] соответствовали своему названию.
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|4.48, Lex (??), 19:52, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они и во времена ранних ЖК вполне соответствовали: если изображение на экране подолгу оставалось без изменений то оно «вжигалось» в моник.
Да ладно ранних, у меня у нового моника на 27" системное сообщение отображалось о вредности статической( более 30мин ) картинки для экрана
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|1.41, Аноним (41), 19:34, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то долго автор думал, прежде чем предъявить претензию. Гномовский скринсейвер уже разложиться успел.
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|2.52, псевдонимус (?), 19:56, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не код, а имя. Код украсть нельзя. Я вот копирую чужие программы. Правда не заменяю имя автора своим.
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|1.47, Аноним (47), 19:51, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Воры что с них взять? Стек TCP/IP и BPF из BSD стырили, XFS у SGI, ZFS, Lustre, DTrace/NFS у Sun, FAT/exFAT/SMB у Microsoft... ничего своего
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|3.56, flkghdfgklh (?), 20:02, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. BSD разрешает любое перелицензирование, но нужно сохранять указание изначальных авторов.
То есть нарушение лицензии есть, но только в пункте, что убраны упоминания автора
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|4.57, Аноним (47), 20:07, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть не в перелицензировании, так как BSD это разрешает, суть в нарушении авторского права
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|1.58, Аноним (58), 20:19, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Джейми Завински
Когда я последний раз читал его блог, то он там лизал корпорастический сапог. Он же давно с линукса свалил.
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