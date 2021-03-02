Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop

Сопровождающий пакеты с Telegram Desktop для Fedora и RPM Fusion сообщил об удалении пакетов из репозиториев. За день до этого о прекращении поддержки Telegram Desktop также объявил сопровождающий пакеты с Gentoo. В обоих случаях заявлено о готовности вернуть пакеты в репозитории в случае если для них найдётся новый мэйнтейнер, готовый взять сопровождение в свои руки.

В качестве причин отказа от поддержки Telegram Desktop нынешними сопровождающими называется отталкивающее и неприязненное отношение разработчиков, которые даже не пытаются разобраться в ошибках, приводящих к проблемам со сборкой из исходных текстов в дистрибутивах Linux. Сообщения о подобных ошибках сразу закрываются с признаком "WONTFIX" и рекомендацией использовать полупроприетарные бинарные сборки с официального сайта.

Ситуацию усугубляет то, что проблемы, мешающие сборке пакетов, регулярно всплывают в новых релизах, а на все попытки устранить недоработки в upstream сводятся к заявлениям, что разработчики поддерживают только их собственные статические сборки и все проблемы при создании собственных сборок следует решать самостоятельно. Например, недавно была прекращена поддержка сборки с версиями Qt меньше 5.15 и все обращения с предложениями как-то решить возникшую проблему просто игнорировались.

Также отмечается общая запутанность организации сборки Telegram Desktop, усложняющая сопровождение. Проект разбит на четыре разных репозитория (приложение, библиотека для webrtc, сценарии для системы сборки cmake и библиотека для обработки звука), но только в одном репозитории формируются релизы, а остальные три просто обновляются по мере разработки без фиксации состояния. Дополнительно сборку затрудняют конфликты с зависимостями, возникающие при попытке обеспечить поддержку Wayland и x11, PulseAudio и ALSA, OpenSSL и LibreSSL.



