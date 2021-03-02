Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop

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|1.1, Леголас (ok), 10:32, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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если бы народ массово пользовался матричными клиентами, все "секурные" мессенджеры остались не у дел
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|2.7, InuYasha (??), 10:41, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+35 +/–
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если бы матричные клиенты были бы уровня юзабилити tgm, то пользовались бы. но на это реально деньги нужны. :(
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|3.17, Аноним (17), 10:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–40 +/–
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> если бы матричные клиенты были бы уровня юзабилити tgm
Боже упаси! Такого кривого говна как тележные клиенты, что на мобилах, что на десктопе я давно не видел. Как-то повёлся на росказни молодняка, что это удобно, удобнее всего остального, попробовал и долго плевался, страшно представить, что такое было всем остальным. У виндузятников по ходу совсем всё плохо сейчас со способами общения.
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|4.36, Урри (ok), 11:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Так неудобно или кривое? Так на мобиле или винде?
Аноним, ты бы определился, прежде чем брюзжать.
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|6.160, flexagoon (?), 13:33, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну дескиопный Телеграмм даже регулятора громкости не имеет. Или я не нашел.
А кнопки громкости в системе для кого сделали? Зачем 10 отдельных регуляторов?
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|4.39, Vasiliy (??), 11:04, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Эээ, с точки зрения кода возможно. С точки зрения работы и юзабилити нормальный клиент. Клиента лучше я пока что не видел.
А что вам не понравилось?
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|5.63, заминированный тапок (ok), 11:30, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Эээ, с точки зрения кода возможно. С точки зрения работы и юзабилити нормальный клиент. Клиента лучше я пока что не видел.
>А что вам не понравилось?
как раз таки к стабильности работы/потреблению ресурсов вопрсов нет ни на мобиле (при чём и на кастомных прошивках и на официальных работает ровно), ни на десктопе
а вот к "юзабилити" - это ж мракобесие
(то есть вперемешку и контакты и подписки, и список невозможно остортировать по признаку непрочитанных сообщений - это пи*дец, конечно)
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|6.89, Аноним (89), 12:12, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>и список невозможно остортировать по признаку непрочитанных сообщений - это пи*дец, конечно
давным давно уже возможно
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|6.96, istepan (ok), 12:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Недавно группы завезли. Да не простые, а со всякими настраиваемыми фильтрами и переключалсяками: контакты\не контакты, только группы, только каналы, только боты, прочитанные, без уведомлений. Всё это можно кидать в исключения и белые списки, так и чаты по отдельности. В общем мощная штука получилась. Часть чатов\каналов можно отправить в архив и вообще забыть, пока сам туда не залезешь или тебе лично в нём не напишут.
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|7.129, captcha 20168 (?), 12:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а список так и продолжает сортироваться по дате последнего сообщения
когда хочешь клацнут на некоторую группу, а в это время кто-то написал в другой группе и список пересортировался и ты попал на другую группу
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|5.123, captcha 20168 (?), 12:52, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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отправка отложенных сообщений реализована через контекстное меню вызываемое правой кнопкой мышки на кнопке отправки сообщения в поле ввода сообщения
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|5.132, Crazy Alex (ok), 12:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Юзабилити? Там даже поиска по истории нормального нет (банально подстроку не может искать). Добавление контакта - какой-то странный бред, в котором зачем-то надо руками вводить номер телефона, хотя для начала чата хвататет никнейма, ширину сообщений в чате хрен настроишь, выделение сообщений кривое (в частности, чтобы картинку выделить надо тыкать рядом с ней, хотя для текста - можно на нём самом). Странная дурь с записью речи/видео только при удержании кнопки (что на десктопе - бред). О "продвинутых фичах" вроде экспорта истории или банального Do Not Disturb я и не упоминаю.
Это так, что сходу за три минуты надумалось.
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|6.167, flexagoon (?), 13:38, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такое ощущение, что вы телеграм в последний раз использовали в 2016 году. Там есть нормальный fuzzy поиск по истории, можно добавлять контакт по нику (хотя непонятно, зачем), записывать можно без удержания, DnD и экспорт - есть.
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|5.188, guser (?), 13:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не понравилось что он может съесть больеш чем бровсер. А так конечно отличная вещь,апгрейдишься под чатик!
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|4.204, InuYasha (??), 14:37, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поясню: тгм во многом выигрышный потому что: клиент РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ шустрый (да, си++), основная фича - облачный поиск по истории - это реально круто, потому что позволяет за 10 секунда поднять историю за 3 года назад (привет всем кто шлёт в тгм алерты из нагиоса!), но это серверное (спорим - у них эластик?). Протокол отлажен и можно слать файлы как угодно и хранить на серверах (вацап чмокает, а если б жаббер так мог, хотя бы на своём сервере, то..охх..). Он хорош тем, что он нативный и работает без мобилы. И реально почти не глючит.
__НО!__ дерьма в нём тоже хватает. Ублюдочные узкие комиксовые сообщения и миллиметровые скроллбары (привет всем у кого нет скролла или вообще мышки), прыгающие чаты в листе (закрепили пять - и что?), логи копипастить и читать в тгм - это просто боль. Даже если у вас экран шириной с Ленинский проспект - извольте читать кашу в столбик. И ещё он не умеет в оффлайн, совсем. Кстати, под Линукс уже завезди п2п шифрование? Или как раньше - только под обмылки? Ещё раздражает, конечно, что смайлы/стикеры не убрать и они поп-апаются при наведении курсора (и жди пока уберутся!), да и что смайлы запакованы в 100-мегабайтный exe-шник.
ЗЫ: Для мобил юзал Плюс, в котором чаты, приваты, каналы и боты разделены на табы.
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|5.206, InuYasha (??), 14:38, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И - да - даже аудиозвонки в Conversations у меня ни разу в жизни не заработали. А файлы через раз. Ну или раз из 10. )
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|3.38, Ivan_83 (ok), 11:04, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Да ладно, матрикс тоже то ещё фуфло непонятное.
Джаббер вполне юзабелен и понятен. Или токс. Или бриар.
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|4.44, Аноним (44), 11:12, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да ладно, матрикс тоже то ещё фуфло непонятное.
> Джаббер вполне юзабелен и понятен. Или токс. Или бриар.
А какой клиент с джаббером вы используете?
И что такое бриар и с чем его едят?
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|4.104, Аноним (104), 12:23, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Tox жрёт ресурсы, так как p2p. Мобильные клиенты полузаброшенные, тоже жрут и UI неудобный. Briar нет для ПК.
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|4.196, InuYasha (??), 14:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да ладно, матрикс тоже то ещё фуфло непонятное.
> Джаббер вполне юзабелен и понятен. Или токс. Или бриар.
Это не тот Бриар, который написан на питоножавадотнетоэлектроне?
PS: omemo, как бы, и замечательно. Только малость до*бывает
[OMEMO] Unable to build any sessions, the message was not sent
и отсутствие поддержки у 60% клиентов. :-/
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|3.91, SKL (?), 12:14, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое еще юзабилити? Все, что они предлагают, было и 20 лет назад - передача текста и картинок. Эти 'инноваторы' предлагают тоже самое, но с усиленной слежкой.
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|4.136, Crazy Alex (ok), 13:01, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юзабилити - это не только и не столько функциональность, сколько удобство её использования. В этом плане основные проблемы телеги - то, что на десктопе они накопировали мобильных фич, на десктопную специфику забив полностью и то, что навязывают режим "для идиота" всем и даже там, где он довольно сложно реализуем (например, нет простого нормального поиска по истории по строке, без попыток найти однокоренные слова и вообще поиска по словам).
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|2.14, Аноним (14), 10:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Уберите http(s) из ваших "матричных" клиентов, и тогда, возможно, ими станет пользоваться чуть больше народу.
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|2.41, fooser (?), 11:06, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вы хотябы расскажите что оно такое, быстрый гугл ничего не дал
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|3.80, Аноним (-), 12:04, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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клиент к непонятному серверу и все это называется матрикс. еще был чувак с картинками показывающий что все рабоатет в матраце .. на слове центральный сервер - интерес к нему пропадает в мгновение, если в черепе не обнаружено содержимое - может даже начать топить за это.
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|5.154, OpenEcho (?), 13:29, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ничего, что в мобильных клиентах намертво зашито использование только их STUN серверов ?
Ни на что не намекает?
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|3.95, SKL (?), 12:16, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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гугл ничего просто так не дает... особенно не любит тор
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|3.130, uis (ok), 12:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой из? Сервера на pygorust - да. Сервера на плюсах - нет.
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|1.2, Аноним (2), 10:35, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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А эти пакеты и на... не нужны. Все время старые версии в репах. Иногда 2 недели иногда месяц!
Качать надо с сайта телеги портабельную версию, которая самообновляется сразу же после релиза.
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|2.12, Егор (??), 10:47, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Разумеется не нужны, и даже могут быть вредными, особенно перед важными изменениями в виде вставки рекламы.
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|2.30, Аноним (30), 10:56, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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> А эти пакеты и на... не нужны. Все время старые версии в
> репах. Иногда 2 недели иногда месяц!
> Качать надо с сайта телеги портабельную версию, которая самообновляется сразу же после
> релиза.
Конечно не нужны, ведь в репах более или менее свободные сборки, а разрабам телеги не нужны такие, им нужно чтобы их юзверьё всё пользовало "полупроприетарные бинарные сборки с официального сайта", ведь они всегда актуальные, более фичастые и светятся в темноте.
Вся это возня с их "непонятными" для сообщества способами разработки и выпуска напоминает кое-что ;)
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|2.73, IRASoldier_registered (ok), 11:50, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В общем-то логично. Ну, полупроприетарная сборка, зато работает. Старая дилемма - шашечки или ехать.
А религиозные фанатики могут и дальше соревноваться в упражнениях в духе лисы и винограда ("не очень то и нужно", "ужасное юзабилити", ...).
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|3.131, uis (ok), 12:56, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На моём арме полноценно не работает. На моём ppc пропы не работают никак.
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|2.137, Crazy Alex (ok), 13:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какатсрофа, угу. У меня кое-где стоит телега годичной давности - прекрасно работает. Каких-то там фич наверняка нет, но я даже не знаю, каких.
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|1.3, dr (??), 10:35, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Давно перешел на web-версию почти всех популярных мессенджеров, включая Telegram.
Это позволяет избегать лишних реал-тайм нотификаций и не ставить всякое говно себе на рабочие машины.
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|2.10, Kotoff (ok), 10:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Уеб-версия возымеет смысл, как только они поднимут нормальную реализацию, а не этот комбайн, давно отставший по функциональности и поворотливости от нативных версий.
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|3.183, Аноним (183), 13:52, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда в веб-версии можно будет скрывать архивные чаты, вот тогда и поговорим. А пока оно малоюзабельно из-за каши в списке чатов.
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|2.16, КО (?), 10:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Правильно, тебе сказали что надо, значит надо - пользуйся.
Популярные == накрученные.
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|3.40, Урри (ok), 11:05, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Популярные == там сидят те, с кем надо общаться.
Толку с суперпупермегакрутого мессенджера, если там сидят полтора никому не нужных васяна?
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|4.60, Аноним (60), 11:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда-то в телеге сидели полтора ненужных Васяна, а теперь там пару лимонов Васянов (таких же не нужных кстати).
Кстати, Васяны, как на десктопной версии так же поставить частоту всплывающих уведомлений, как и на телефоне? (если что, это загадка от Жака Фреско).
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|4.134, Аноним (134), 12:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Популярные == там сидят те, с кем надо общаться
Ну так не общайся с теми "с кем надо общаться" в ТГ.
Принципы дороже людей.
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|2.33, lockywolf (ok), 10:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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+1. Десктопные клиенты просто бессмысленны. Они жрут как браузер (ну да, у них же хром внутри), тормозят хуже, чем браузер, и шифруют локальные файлы, так что из них без труда ничего не достанешь. Реально, веб-версии получаются практичнее.
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|3.52, Аноним (52), 11:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Переходить из браузера в браузер. Самая гениальная идея для тех, кому не жалко свой собственный компьютер. Может, вам ещё и ОСь сделать в браузере? С таким же инитом в браузере, звуковым сервером в браузере, будет просто замечательная матрёшка для особо ярых любителей Электроно-поделий! Зато нормальные языки пограммирования не надо будет изучать - на веб-мусоре будет очень легко всё писать и отдавать этому вебу все ресурсы, всё электричество, даже всего Аллаха!
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|5.185, flexagoon (ok), 13:54, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хромось это сборка генты, она с браузером никак не связана, кроме интеграции пары функций
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|4.151, lockywolf (ok), 13:26, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, мне нужно вместо десятка браузеров гонять один, умеющий adblock и юзерскрипты.
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|3.59, anonymous (??), 11:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не задавался вопросом, что они жрут ресурсы именно из-за статической сборки, на которую и жалются маниейнеры?
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|5.179, Аноним (181), 13:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вырезает на тытрупе немного странно теперь с прерываниев видео. Будто реально вырывает из стримчанского. У вас такого не наблюдается?
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|6.193, трурль (?), 14:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничего подобного не вижу. При рестарте браузера иногда появлется в начале первого ролика реклама, кототую можно пропустить через 5 секунд. Всё. Потом ни рекламы, ни затыков. Хромиум и лиса, uBlock origin.
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|7.207, Аноним (181), 14:42, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, понятно. А у меня во время просмотра не на полный экран когда, как будто вырывают что то и белый экранчик на секундучку и дальше видосик продолжает показывать.
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|2.42, rvs2016 (ok), 11:10, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Давно перешел на web-версию почти
> всех популярных мессенджеров, включая Telegram
Для вибера веб-версию подскажи?
Для вацапа знаю, для телеги знаю, для вибера не знаю. Подскажешь?
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|3.88, Аноним (84), 12:11, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Открываешь браузер, отключаешь рекламорезку и рассылаешь свой мейл всем возможным спамерам. Веб-клиент вайбера готов.
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|2.48, Аноним (48), 11:14, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давно перешел на web-версию почти всех популярных мессенджеров, включая Telegram.
> Это позволяет избегать лишних реал-тайм нотификаций и не ставить всякое говно себе
> на рабочие машины.
А можно не запускать браузер и обойтись плугами-гейтами для того же pidgin
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|3.141, Crazy Alex (ok), 13:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже нужно - где-нибудь на отдельной машине, чтобы архивировало всю историю,включая "редактированные" и "удалённые". Но пиджиновский плагин всё же с телегой работает крайне странно и именно как клиента для переписки его затруднительно использовать. Банально - как там голосовуху отправить?
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|5.192, Crazy Alex (ok), 14:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Того. Вполне полезная фича если не пытаться голосовухами вообще всё слать. Банально своей женщине что-то хорошее наговорить своим голосом, например.
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|4.163, НяшМяш (ok), 13:35, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Банально - как там голосовуху отправить?
Мечтаю про фичу, отключающую возможность отправки голосовухи мне.
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|5.190, Аноним (181), 13:56, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Беруши были изобретены ещё при неандертальцах.) Понимаю, что аналоговое устройство, но работает эффективно.)
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|3.147, Аноним (147), 13:18, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Pidgin не заработал на windows. Зато спасла Miranda NG. Ресурсов мало ест и за несколькими социальными сетями одновременно удобно следить.
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|1.4, InuYasha (??), 10:37, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Сообщения о подобных ошибках сразу закрываются с признаком "WONTFIX"
Очень-сердитое-лицо.apng
Подтверждаю. А самую мякотку - cli - вообще забросили. Так что, ну его.
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|3.72, Анонимленьлогиниться (?), 11:48, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну почти все отмазы в стиле "нам нах не надо и вообще проблема не у нас, а у вас" в комментариях по ссылкам выше от некого ilya-fedin, а не Паши ))
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|5.176, Синдарин (?), 13:47, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дуров вообще кодить не умеет. Их 3 брата, и кодил всегда з..дрот Николай Дуров. Паша просто нарцисс и м..дак, с фейковым digital resistance, когда офис Телеги всегда был и есть этажом ниже VK/Mailru
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|4.198, InuYasha (??), 14:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> его фсб со времен контакта покусало
данучтовыговорити! он же им _дверь не открыл_! )
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|2.94, anonymous (??), 12:16, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Сервер проприетарен, а клиент лишён смысла без сервера. И основной защитный механизм (не нравится -- форкни) тут уже не работает. Это не опенсорс. Я изначально говорил, что не буду пользоваться телеграммы, пока сервер не откроют.
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|4.186, Аноним (-), 13:54, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понятно же
Увидят што шнурок с сервера тянется к майорам
прямой канал СОРМ3
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|1.8, Аноним (8), 10:44, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>прекращена поддержка сборки с версиями Qt старше 5.15
Но ведь это лтс и 6 ещё не внедрена, они по ошибке добавили 6 или что?
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|2.51, Аноним (48), 11:16, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>прекращена поддержка сборки с версиями Qt старше 5.15
> Но ведь это лтс и 6 ещё не внедрена, они по ошибке
> добавили 6 или что?
Нет, им просто пох, это жи стильный модный молодёжный и современный месенжер, всё должно быть суперстильно современно и последних версий, лтс для слабаков и ретроградов жи.
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|1.11, Аноним (17), 10:47, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И правильно, всё равно в конечном итоге разрабы телеграма будут поддерживать только свои блобосборки и в снапах, и дальше бубунт не пойдут, т.к. телеграммохомячки в основной массе там и тусуют, ну ещё на раче, но там привычные хлебать из сторонних помоек, во вменяемых дистрах всё же больше людей, которые заботятся о своей безопасности, поэтому данное решение довольно очевидное и вполне логичное.
Всецело одобряю!
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|1.15, Kotoff (ok), 10:49, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Таков закон опенсорса: тебе надо — ты и делай. Либо веришь и используешь полупроприетарщину, либо нет, тогда мучаешься со сборкой и надеешься, что найдутся ещё неравнодушные.
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|2.22, Kotoff (ok), 10:52, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какая же радость, что в NixPkgs телеграм собирается из исходников, по-человечески и без нареканий...
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|3.54, Аноним (48), 11:18, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какая же радость, что в NixPkgs телеграм собирается из исходников, по-человечески и
> без нареканий...
А никсосники всё равно не основная ЦА телеги, но рад за никсосников.
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|3.58, Anonimous (?), 11:23, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в вышеуказанных дистрибутивах также, но вся бол сопровождения достается именно майнтейнерам пакетов.
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|3.157, Аноним (-), 13:32, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> в NixPkgs телеграм собирается из исходников
Если вы находите кайф в сборке всех ненужнозависимостей с ненужнотелегой - молодцы, терпения и здоровья.
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|1.18, ryoken (ok), 10:51, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нефиг пользоваться всякой дрянью. Вон рядом же новсть про aTox есть :D.
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|2.24, Аноним (8), 10:53, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В atox есть боты на все случаи жизни (в том числе не вполне легальные) и прон?
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|3.53, ryoken (ok), 11:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хм, боты... А с людьми общаться - не..? Я как-то исходил из идеи, что мессенджеры для того и придуманы.
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|4.56, Аноним (8), 11:21, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боты также помогают как в общении так и в координировании людей, да и просто удобно. Яркий пример IRC и Discord.
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|5.113, Аноним (116), 12:32, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Примерно большинство ботов нафиг не нужны, умеют только бибикать и всё портить, поддержка заброшена, а и те что работают то телефон пытаются склянчить, то ещё каких дыр добавляют.
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|6.191, Аноним (8), 13:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты видимо упускаешь, что большую часть проблем они всё же решают сами, и вполне успешно.
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|3.165, Аноним (-), 13:36, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты наверное из тех кто не может жить без бота помогающего найти ближайшее кафе с именно той арабикой что ты любишь, только она уталяют твою боль и жжения полугодичной ролтон-диеты.
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|2.68, Celcion (ok), 11:39, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интровертам-аутистам - наверное, действительно незачем. А тем, кто мессенджеры, ВНЕЗАПНО, использует, чтобы общаться, в том числе (вот уж никто бы не подумал!) по работе - важно не то, дрянью является мессенджер, или не дрянью, а то - есть ли там нужные люди. И так уж вышло, что под вкусы одного "эстета" все остальные подстраиваться не будут.
Всегда ваш, Кэп.
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|4.109, Celcion (ok), 12:26, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да еще со времен джаббера знаем мы все эти бриджи - работает криво, всё время что-то отваливается, куча функционала недоступна. Каждый такой умник всегда всех бесит, потому что у него вечно "ой, что-то у меня отвались", "ой, что-то у меня проглючило", и т.п. К тому же телега, внезапно, еще и для звонков часто юзается, что через "бридж" сделать как-то затруднительно.
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|1.20, Аноним (20), 10:52, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>недавно была прекращена поддержка сборки с версиями Qt старше 5.15
Тут, вероятно, должно быть "младше" вместо "старше".
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|3.29, Аноним (8), 10:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пара будет новее/старее, старшесть версии это про увеличение числовых значений в идентификаторе.
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|1.27, Fracta1L (ok), 10:53, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Правильно делают, что не дают детишкам с розовыми глазами портить код, иначе Телега так же тормозила бы и глючила как рандомная опенсорсная поделка
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|2.32, Аноним (8), 10:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Отсутствие возможности отключить дырявый webrtc и отсутствие возможности не использовать bloated static build (где дыры будет не видно), это совсем в противопложную сторону от тормозов и глюков.
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|2.37, Ivan_83 (ok), 11:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользоваться отсосным месенгером, который прибит гвоздями к номеру мобилы и владельцу сервитса, и это в 2021 году...
Видимо вам ещё лет 5+ созревать чтобы понять ошибчность этого.
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|3.205, Аноним (205), 14:37, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>прибит гвоздями к номеру мобилы
Вот именно.
С технической точки зрения это совершенно не нужно.
Как писали тутошние комментаторы, это нужно только для вирусного распространения через списки контактов.
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|3.209, Аноним (149), 14:45, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мессенджерами пользуются для общения с контактами. В telegram'е нужные контакты есть, а в tox'е, ты хоть усрись, их нет.
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|1.43, Чума (?), 11:11, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> прекращена поддержка сборки с версиями Qt старше 5.15
Старше по номеру или по времени релиза? Не умничайте, пишите < 5.15
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|2.61, my_name_is_Mud (ok), 11:26, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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В других дистрибутивах под видом установки просто качается блоб в 99%. Самая жесть в убунте - там полупроприетарный снап ставит полупроприетарный телегин блоб.
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|4.194, Аноним (90), 14:12, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У арчешкольников нет политик, где прописано, как не делать из дистрибутива помойку. Поэтому могут себе позволить собрать как получится с линковкой статических либ.
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|2.85, Аноним (90), 12:09, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблемы есть. Видимо, терпения у майнтейнеров чуть побольше.
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|2.125, Нанобот (ok), 12:53, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В других дистрибутивах разработчики не такие нежные и могут самостоятельно решить проблеми интеграции в свой дистрибутив. И не бегут создавать баг в багтрекере, как только команда make (или что у них там) завершается с ошибкой
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|3.195, Аноним (90), 14:16, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе, наверное, сложно будут это понять, но вообще-то в мире опенсорса считается хорошим тоном сообщать разработчикам об ошибках и оказывать содействие в их исправлении. Но это работает только в том случае, когда разработчики заинтересованы в улучшении своего продукта. В данном случае это не так.
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|1.62, Аноним (62), 11:29, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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с одной стороны плохо, с другой - у телеги есть апи для запиливания собственных клиентов. Не устраивает официальный - сделайте свой, более лучший
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|1.66, Аноним (66), 11:36, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>неприязненное отношение разработчиков
Тех самых, которые по 3 года не могут принять несколько уже существующих пулл реквестов, которые смогут привести клиенты на ПК и на смартфонах к единому функционалу.
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|2.106, Аноним (116), 12:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тех самых которые продолбали массовый переход на удалёнку потому что пилили крипту (которая оказалась никому не нужна), а потом уже догоняя поезд сделали групповые звонки но настолько через пегидий, что всё ещё проще доплатить за любое другое решение даже для редких созвонов.
Не говоря уже о том что видеозвонков групповых не предвидится, демонстрации рабочего экрана не предвидится...
А уж "безопасность" там как была на уровне дна, так и продолжает быть лишь маркетингом.
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|3.199, Аноним (-), 14:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которая оказалась никому не нужна
Ты так уверенно говоришь, как будто на 100% знаешь как бы всё сложилось, если бы SEC не вмешался.
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|1.67, Аноним (67), 11:36, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Сообщения о подобных ошибках сразу закрываются с признаком "WONTFIX"
Тем не менее гном по этой причине они не выпилили
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|1.76, Аноним (76), 11:55, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Хайп спал и телеграм оказался шаражкой неспособной на нормальное шифрование (вне секретных чатов), на децентрализацию, даже на банальную мимикрию под https для противодействия блокировкам и код который просто собирается не осилили, зато столько обещаний давали и большую часть из них же и нарушили.
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|1.79, Аноним (79), 12:04, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В очередной раз 1% (хотя тут скорее 0,1%) оскорбился тем, что он никому не нужен.
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|1.82, Аноним (-), 12:07, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А музыка даже не успела заиграть, а уже RIP. Туда ему и дорога этому телеграму, таких поделок полным полно. Нормального месенджера вот только все никак нету.
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|1.92, Аноним (92), 12:14, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Много шуму из ничего Я помню времена, когда открытый код просто выкладывался на... большой текст свёрнут, показать
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|1.99, Аноним (116), 12:20, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь Павлику реклама и крипта важнее. А на качество, и, тем более на безопасность там как плевали, так и дальше продолжат
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|1.103, SKL (?), 12:22, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И правильно. Ему обязательно номер телефона и обязательно регистрация именно с приложения. Все чем занимается кепка Дуров так или иначе связано с намеренными брешами в безопасности и сотрудничеством с оккупационной администрацией.
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|2.111, Аноним (116), 12:28, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И обязательно регистрация именно с телефона. Десктоп как бы не умеет даже на оффтопике регистрацию.
В то же время удалить учётку ты можешь только через поход на официальный сайт в браузере, который когда нужно тупо блокируют и как итог полностью бахнуть учётку ты не можешь
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|3.208, InuYasha (??), 14:45, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то что мобильный, что десктопный регаются по СМС. Когда я тестил тгм, у меня даже смартфона не было и регал именно с компа.
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|2.142, Имя (?), 13:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас поставил телегу с flatpak -- по ощущениям она ничем не отличается от той, что в репах. Файловую систему видит, в меню есть, запускается быстро. Пожалуй на ней и останусь.
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|1.114, Дон Ягон (ok), 12:36, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Дополнительно сборку затрудняют конфликты с зависимостями, возникающие при попытке обеспечить поддержку Wayland и x11
Без wayland собрать можно, начиная с какой-то версии там такая опция из коробки. Можно ли собрать без X11 я не знаю, но тот, кто этого хочет, в любом случае неадекватен.
> PulseAudio и ALSA
Вроде бы умеет и то и то, а в последних версиях даже openal.
> OpenSSL и LibreSSL.
В libressl нет dtls1.2, который нужен для звонков.
Но в любом случае, tg_owt (которая для звонков, которой и нужен *ssl и pulseaudio/alsa) - это гугловый libwebrtc. Т.е. разработчики telegram тут выступают в роли потребителей, в любом случае. И гнать на них за то, что tg_owt собирается как говно - странно.
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|1.152, Аноним (-), 13:27, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В качестве причин отказа от поддержки Telegram Desktop нынешними сопровождающими называется отталкивающее и неприязненное отношение разработчиков, которые даже не пытаются разобраться в ошибках, приводящих к проблемам со сборкой их исходных текстов в дистрибутивах Linux.
Русский Мир со всеми вытекающими. Кто постарше помнит периодические заводские браки продукции выпущенных заводами Советского Союза. Потомки идут по стопам своих родителей.
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|1.164, Аноним (164), 13:35, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какая-то странная ситуация. Я, конечно, очень далек от сборки пакетов в большом-прибольшом серьезном дистрибутиве, но вот у арчешкольников я не видел каких-то проблем со сборкой и в PKGBUILD у них никаких костылей и патчей нету. Как так получается?
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|2.178, НяшМяш (ok), 13:48, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они просто не пользуются тухляком, поэтому нет проблемы "Qt < 5.15"
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