Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop

> Да ладно, матрикс тоже то ещё фуфло непонятное.

> Джаббер вполне юзабелен и понятен. Или токс. Или бриар. Это не тот Бриар, который написан на питоножавадотнетоэлектроне?

PS: omemo, как бы, и замечательно. Только малость до*бывает

[OMEMO] Unable to build any sessions, the message was not sent

и отсутствие поддержки у 60% клиентов. :-/