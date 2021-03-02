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Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop

02.03.2021 10:41

Сопровождающий пакеты с Telegram Desktop для Fedora и RPM Fusion сообщил об удалении пакетов из репозиториев. За день до этого о прекращении поддержки Telegram Desktop также объявил сопровождающий пакеты с Gentoo. В обоих случаях заявлено о готовности вернуть пакеты в репозитории в случае если для них найдётся новый мэйнтейнер, готовый взять сопровождение в свои руки.

В качестве причин отказа от поддержки Telegram Desktop нынешними сопровождающими называется отталкивающее и неприязненное отношение разработчиков, которые даже не пытаются разобраться в ошибках, приводящих к проблемам со сборкой из исходных текстов в дистрибутивах Linux. Сообщения о подобных ошибках сразу закрываются с признаком "WONTFIX" и рекомендацией использовать полупроприетарные бинарные сборки с официального сайта.

Ситуацию усугубляет то, что проблемы, мешающие сборке пакетов, регулярно всплывают в новых релизах, а на все попытки устранить недоработки в upstream сводятся к заявлениям, что разработчики поддерживают только их собственные статические сборки и все проблемы при создании собственных сборок следует решать самостоятельно. Например, недавно была прекращена поддержка сборки с версиями Qt меньше 5.15 и все обращения с предложениями как-то решить возникшую проблему просто игнорировались.

Также отмечается общая запутанность организации сборки Telegram Desktop, усложняющая сопровождение. Проект разбит на четыре разных репозитория (приложение, библиотека для webrtc, сценарии для системы сборки cmake и библиотека для обработки звука), но только в одном репозитории формируются релизы, а остальные три просто обновляются по мере разработки без фиксации состояния. Дополнительно сборку затрудняют конфликты с зависимостями, возникающие при попытке обеспечить поддержку Wayland и x11, PulseAudio и ALSA, OpenSSL и LibreSSL.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.rpmfusion.org/ar...)
  2. OpenNews: GPL-код из Telegram взят мессенджером Mail.ru без соблюдения GPL
  3. OpenNews: Релиз Telegram Desktop 2.2
  4. OpenNews: Выпуск десктоп-клиента Telegram 2.0
  5. OpenNews: Комиссия по ценным бумагам США приостановила размещение криптовалюты Telegram
  6. OpenNews: Роскомнадзор снял ограничения на доступ к мессенджеру Telegram
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54681-telegram
Ключевые слова: telegram, fedora, gentoo
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Обсуждение (189) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 10:32, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    если бы народ массово пользовался матричными клиентами, все "секурные" мессенджеры остались не у дел
     
     
  • 2.7, InuYasha (??), 10:41, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +35 +/
    если бы матричные клиенты были бы уровня юзабилити tgm, то пользовались бы. но на это реально деньги нужны. :(
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –40 +/
    > если бы матричные клиенты были бы уровня юзабилити tgm

    Боже упаси! Такого кривого говна как тележные клиенты, что на мобилах, что на десктопе я давно не видел. Как-то повёлся на росказни молодняка, что это удобно, удобнее всего остального, попробовал и долго плевался, страшно представить, что такое было всем остальным. У виндузятников по ходу совсем всё плохо сейчас со способами общения.

     
     
  • 4.36, Урри (ok), 11:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Так неудобно или кривое? Так на мобиле или винде?

    Аноним, ты бы определился, прежде чем брюзжать.

     
     
  • 5.143, Fractal cucumber (??), 13:11, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дескиопный Телеграмм даже регулятора громкости не имеет. Или я не нашел.
     
     
  • 6.160, flexagoon (?), 13:33, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну дескиопный Телеграмм даже регулятора громкости не имеет. Или я не нашел.

    А кнопки громкости в системе для кого сделали? Зачем 10 отдельных регуляторов?

     
  • 5.202, Anonimous (?), 14:22, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы голубчик читать умеете? Перечитаите сообщение, там все написано
     
  • 4.39, Vasiliy (??), 11:04, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Эээ, с точки зрения кода возможно. С точки зрения работы и юзабилити нормальный клиент. Клиента лучше я пока что не видел.
    А что вам не понравилось?
     
     
  • 5.63, заминированный тапок (ok), 11:30, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Эээ, с точки зрения кода возможно. С точки зрения работы и юзабилити нормальный клиент. Клиента лучше я пока что не видел.
    >А что вам не понравилось?

    как раз таки к стабильности работы/потреблению ресурсов вопрсов нет ни на мобиле (при чём и на кастомных прошивках и на официальных работает ровно), ни на десктопе

    а вот к "юзабилити" - это ж мракобесие

    (то есть вперемешку и контакты и подписки, и список невозможно остортировать по признаку непрочитанных сообщений - это пи*дец, конечно)

     
     
  • 6.89, Аноним (89), 12:12, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >и список невозможно остортировать по признаку непрочитанных сообщений - это пи*дец, конечно

    давным давно уже возможно

     
  • 6.96, istepan (ok), 12:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Недавно группы завезли. Да не простые, а со всякими настраиваемыми фильтрами и переключалсяками: контакты\не контакты, только группы, только каналы, только боты, прочитанные, без уведомлений. Всё это можно кидать в исключения и белые списки, так и чаты по отдельности. В общем мощная штука получилась. Часть чатов\каналов можно отправить в архив и вообще забыть, пока сам туда не залезешь или тебе лично в нём не напишут.
     
     
  • 7.129, captcha 20168 (?), 12:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а список так и продолжает сортироваться по дате последнего сообщения
    когда хочешь клацнут на некоторую группу, а в это время кто-то написал в другой группе и список пересортировался и ты попал на другую группу
     
     
  • 8.161, flexagoon (?), 13:34, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закреплять можно... текст свёрнут, показать
     
  • 5.123, captcha 20168 (?), 12:52, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отправка отложенных сообщений реализована через контекстное меню вызываемое правой кнопкой мышки на кнопке отправки сообщения в поле ввода сообщения
     
  • 5.132, Crazy Alex (ok), 12:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзабилити? Там даже поиска по истории нормального нет (банально подстроку не может искать). Добавление контакта - какой-то странный бред, в котором зачем-то надо руками вводить номер телефона, хотя для начала чата хвататет никнейма, ширину сообщений в чате хрен настроишь, выделение сообщений кривое (в частности, чтобы картинку выделить надо тыкать рядом с ней, хотя для текста - можно на нём самом). Странная дурь с записью речи/видео только при удержании кнопки (что на десктопе - бред). О "продвинутых фичах" вроде экспорта истории или банального Do Not Disturb я и не упоминаю.

    Это так, что сходу за три минуты надумалось.

     
     
  • 6.167, flexagoon (?), 13:38, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такое ощущение, что вы телеграм в последний раз использовали в 2016 году. Там есть нормальный fuzzy поиск по истории, можно добавлять контакт по нику (хотя непонятно, зачем), записывать можно без удержания, DnD и экспорт - есть.
     
  • 5.188, guser (?), 13:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понравилось что он может съесть больеш чем бровсер. А так конечно отличная вещь,апгрейдишься под чатик!
     
  • 4.55, kissmyass (?), 11:18, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не кривее риота на электроне
     
  • 4.204, InuYasha (??), 14:37, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поясню: тгм во многом выигрышный потому что: клиент РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ шустрый (да, си++), основная фича - облачный поиск по истории - это реально круто, потому что позволяет за 10 секунда поднять историю за 3 года назад (привет всем кто шлёт в тгм алерты из нагиоса!), но это серверное (спорим - у них эластик?). Протокол отлажен и можно слать файлы как угодно и хранить на серверах (вацап чмокает, а если б жаббер так мог, хотя бы на своём сервере, то..охх..). Он хорош тем, что он нативный и работает без мобилы. И реально почти не глючит.

    __НО!__ дерьма в нём тоже хватает. Ублюдочные узкие комиксовые сообщения и миллиметровые скроллбары (привет всем у кого нет скролла или вообще мышки), прыгающие чаты в листе (закрепили пять - и что?), логи копипастить и читать в тгм - это просто боль. Даже если у вас экран шириной с Ленинский проспект - извольте читать кашу в столбик. И ещё он не умеет в оффлайн, совсем. Кстати, под Линукс уже завезди п2п шифрование? Или как раньше - только под обмылки? Ещё раздражает, конечно, что смайлы/стикеры не убрать и они поп-апаются при наведении курсора (и жди пока уберутся!), да и что смайлы запакованы в 100-мегабайтный exe-шник.

    ЗЫ: Для мобил юзал Плюс, в котором чаты, приваты, каналы и боты разделены на табы.

     
     
  • 5.206, InuYasha (??), 14:38, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И - да - даже аудиозвонки в Conversations у меня ни разу в жизни не заработали. А файлы через раз. Ну или раз из 10. )
     
  • 3.38, Ivan_83 (ok), 11:04, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да ладно, матрикс тоже то ещё фуфло непонятное.
    Джаббер вполне юзабелен и понятен. Или токс. Или бриар.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 11:12, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да ладно, матрикс тоже то ещё фуфло непонятное.
    > Джаббер вполне юзабелен и понятен. Или токс. Или бриар.

    А какой клиент с джаббером вы используете?
    И что такое бриар и с чем его едят?

     
     
  • 5.150, OpenEcho (?), 13:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А какой клиент с джаббером вы используете?

    xabber

     
     
  • 6.197, InuYasha (??), 14:18, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > xabber

    разработчики которого ОТКАЗАЛИСЬ писать omemo? really?

     
  • 4.104, Аноним (104), 12:23, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tox жрёт ресурсы, так как p2p. Мобильные клиенты полузаброшенные, тоже жрут и UI неудобный. Briar нет для ПК.
     
  • 4.196, InuYasha (??), 14:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да ладно, матрикс тоже то ещё фуфло непонятное.
    > Джаббер вполне юзабелен и понятен. Или токс. Или бриар.

    Это не тот Бриар, который написан на питоножавадотнетоэлектроне?
    PS: omemo, как бы, и замечательно. Только малость до*бывает
    [OMEMO] Unable to build any sessions, the message was not sent
    и отсутствие поддержки у 60% клиентов. :-/

     
  • 3.83, anonymous (??), 12:08, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любопытства ради, а чего конкретно не хватает в element?
     
  • 3.91, SKL (?), 12:14, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое еще юзабилити? Все, что они предлагают, было и 20 лет назад - передача текста и картинок. Эти 'инноваторы' предлагают тоже самое, но с усиленной слежкой.
     
     
  • 4.136, Crazy Alex (ok), 13:01, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзабилити - это не только и не столько функциональность, сколько удобство её использования. В этом плане основные проблемы телеги - то, что на десктопе они накопировали мобильных фич, на десктопную специфику забив полностью и то, что навязывают режим "для идиота" всем и даже там, где он довольно сложно реализуем (например, нет простого нормального поиска по истории по строке, без попыток найти однокоренные слова и вообще поиска по словам).
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Уберите http(s) из ваших "матричных" клиентов, и тогда, возможно, ими станет пользоваться чуть больше народу.
     
     
  • 3.93, SKL (?), 12:15, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    jami, tox к вашим услугам
     
  • 3.116, Аноним (116), 12:43, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С какого перепоя?)
     
  • 3.145, Аноним (145), 13:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Предлагаю еще убрать tcp, нуачо
     
     
  • 4.170, flexagoon (?), 13:40, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предлагаю отключить интернет россиянам
     
  • 2.41, fooser (?), 11:06, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы хотябы расскажите что оно такое, быстрый гугл ничего не дал
     
     
  • 3.80, Аноним (-), 12:04, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    клиент к непонятному серверу и все это называется матрикс. еще был чувак с картинками показывающий что все рабоатет в матраце .. на слове центральный сервер - интерес к нему пропадает в мгновение, если в черепе не обнаружено содержимое - может даже начать топить за это.
     
     
  • 4.86, anonymous (??), 12:10, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает поднять свой сервер matrix?
     
     
  • 5.153, Аноним (-), 13:28, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что тогда мешает поднять xmpp , там хоть клинты какие-то есть
     
  • 5.154, OpenEcho (?), 13:29, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ничего, что в мобильных клиентах намертво зашито использование только их STUN серверов ?
    Ни на что не намекает?
     
  • 3.95, SKL (?), 12:16, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугл ничего просто так не дает... особенно не любит тор
     
     
  • 4.121, Аноним (121), 12:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс — найдется все!
    https://lleo.me/nihuyandex/index.shtml
     
  • 3.172, Синдарин (?), 13:42, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    matrix .org
     
  • 2.101, мишаня2 (?), 12:21, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бы матричный сервер требовал меньше 1тб рам на 100 юзеров
     
     
  • 3.130, uis (ok), 12:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой из? Сервера на pygorust - да. Сервера на плюсах - нет.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (43)

  • 1.2, Аноним (2), 10:35, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А эти пакеты и на... не нужны. Все время старые версии в репах. Иногда 2 недели иногда месяц!
    Качать надо с сайта телеги портабельную версию, которая самообновляется сразу же после релиза.
     
     
  • 2.12, Егор (??), 10:47, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Разумеется не нужны, и даже могут быть вредными, особенно перед важными изменениями в виде вставки рекламы.
     
     
  • 3.97, istepan (ok), 12:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а то сейчас рекламы нет?
     
     
  • 4.133, captcha 20168 (?), 12:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а будет ещё лучше
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:56, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    > А эти пакеты и на... не нужны. Все время старые версии в
    > репах. Иногда 2 недели иногда месяц!
    > Качать надо с сайта телеги портабельную версию, которая самообновляется сразу же после
    > релиза.

    Конечно не нужны, ведь в репах более или менее свободные сборки, а разрабам телеги не нужны такие, им нужно чтобы их юзверьё всё пользовало "полупроприетарные бинарные сборки с официального сайта", ведь они всегда актуальные, более фичастые и светятся в темноте.

    Вся это возня с их "непонятными" для сообщества способами разработки и выпуска напоминает кое-что ;)


     
     
  • 3.64, Аноним (2), 11:35, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разницы там никакой, кроме как вырезанная обновлялка.
     
     
  • 4.135, Аноним (135), 12:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе откуда знать?
     
  • 4.146, Аноним (146), 13:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мамой клянешься?
     
     
  • 5.181, Аноним (181), 13:51, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    АУEшник?
     
  • 2.73, IRASoldier_registered (ok), 11:50, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В общем-то логично. Ну, полупроприетарная сборка, зато работает. Старая дилемма - шашечки или ехать.

    А религиозные фанатики могут и дальше соревноваться в упражнениях в духе лисы и винограда ("не очень то и нужно", "ужасное юзабилити", ...).

     
     
  • 3.131, uis (ok), 12:56, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На моём арме полноценно не работает. На моём ppc пропы не работают никак.
     
  • 3.184, Аноним (181), 13:53, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несчастные люди.
     
  • 2.137, Crazy Alex (ok), 13:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какатсрофа, угу. У меня кое-где стоит телега годичной давности - прекрасно работает. Каких-то там фич наверняка нет, но я даже не знаю, каких.
     

  • 1.3, dr (??), 10:35, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно перешел на web-версию почти всех популярных мессенджеров, включая Telegram.

    Это позволяет избегать лишних реал-тайм нотификаций и не ставить всякое говно себе на рабочие машины.

     
     
  • 2.10, Kotoff (ok), 10:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Уеб-версия возымеет смысл, как только они поднимут нормальную реализацию, а не этот комбайн, давно отставший по функциональности и поворотливости от нативных версий.
     
     
  • 3.183, Аноним (183), 13:52, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда в веб-версии можно будет скрывать архивные чаты, вот тогда и поговорим. А пока оно малоюзабельно из-за каши в списке чатов.
     
  • 2.16, КО (?), 10:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правильно, тебе сказали что надо, значит надо - пользуйся.
    Популярные == накрученные.
     
     
  • 3.40, Урри (ok), 11:05, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Популярные == там сидят те, с кем надо общаться.

    Толку с суперпупермегакрутого мессенджера, если там сидят полтора никому не нужных васяна?

     
     
  • 4.60, Аноним (60), 11:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда-то в телеге сидели полтора ненужных Васяна, а теперь там пару лимонов Васянов (таких же не нужных кстати).
    Кстати, Васяны, как на десктопной версии так же поставить частоту всплывающих уведомлений, как и на телефоне? (если что, это загадка от Жака Фреско).
     
  • 4.134, Аноним (134), 12:57, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Популярные == там сидят те, с кем надо общаться

    Ну так не общайся с теми "с кем надо общаться" в ТГ.
    Принципы дороже людей.

     
  • 2.33, lockywolf (ok), 10:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    +1. Десктопные клиенты просто бессмысленны. Они жрут как браузер (ну да, у них же хром внутри), тормозят хуже, чем браузер, и шифруют локальные файлы, так что из них без труда ничего не достанешь. Реально, веб-версии получаются практичнее.
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 11:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Переходить из браузера в браузер. Самая гениальная идея для тех, кому не жалко свой собственный компьютер. Может, вам ещё и ОСь сделать в браузере? С таким же инитом в браузере, звуковым сервером в браузере, будет просто замечательная матрёшка для особо ярых любителей Электроно-поделий! Зато нормальные языки пограммирования не надо будет изучать - на веб-мусоре будет очень легко всё писать и отдавать этому вебу все ресурсы, всё электричество, даже всего Аллаха!
     
     
  • 4.84, Аноним (84), 12:08, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ведь хромось и есть (или уже "была") такая ОС, нет?
     
     
  • 5.185, flexagoon (ok), 13:54, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромось это сборка генты, она с браузером никак не связана, кроме интеграции пары функций
     
  • 4.151, lockywolf (ok), 13:26, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, мне нужно вместо десятка браузеров гонять один, умеющий adblock и юзерскрипты.
     
  • 4.155, lockywolf (ok), 13:31, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалено
     
  • 3.59, anonymous (??), 11:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не задавался вопросом, что они жрут ресурсы именно из-за статической сборки, на которую и жалются маниейнеры?
     
     
  • 4.148, lockywolf (ok), 13:22, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, они жрут ресурсы, потому что в них нельзя поставить ublock.
     
     
  • 5.179, Аноним (181), 13:49, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вырезает на тытрупе немного странно теперь с прерываниев видео. Будто реально вырывает из стримчанского. У вас такого не наблюдается?
     
     
  • 6.193, трурль (?), 14:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего подобного не вижу. При рестарте браузера иногда появлется в начале первого ролика реклама, кототую можно пропустить через 5  секунд. Всё. Потом ни рекламы, ни затыков. Хромиум и лиса, uBlock origin.
     
     
  • 7.207, Аноним (181), 14:42, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, понятно. А у меня во время просмотра не на полный экран когда, как будто вырывают что то и белый экранчик на секундучку и дальше видосик продолжает показывать.
     
  • 2.42, rvs2016 (ok), 11:10, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Давно перешел на web-версию почти
    > всех популярных мессенджеров, включая Telegram

    Для вибера веб-версию подскажи?
    Для вацапа знаю, для телеги знаю, для вибера не знаю. Подскажешь?

     
     
  • 3.88, Аноним (84), 12:11, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Открываешь браузер, отключаешь рекламорезку и рассылаешь свой мейл всем возможным спамерам. Веб-клиент вайбера готов.
     
  • 2.48, Аноним (48), 11:14, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давно перешел на web-версию почти всех популярных мессенджеров, включая Telegram.
    > Это позволяет избегать лишних реал-тайм нотификаций и не ставить всякое говно себе
    > на рабочие машины.

    А можно не запускать браузер и обойтись плугами-гейтами для того же pidgin

     
     
  • 3.141, Crazy Alex (ok), 13:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже нужно - где-нибудь на отдельной машине, чтобы архивировало всю историю,включая "редактированные" и "удалённые". Но пиджиновский плагин всё же с телегой работает крайне странно и именно как клиента для переписки его затруднительно использовать. Банально - как там голосовуху отправить?
     
     
  • 4.149, Аноним (149), 13:22, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > для переписки
    > голосовуху

    Чего?

     
     
  • 5.192, Crazy Alex (ok), 14:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Того. Вполне полезная фича если не пытаться голосовухами вообще всё слать. Банально своей женщине что-то хорошее наговорить своим голосом, например.
     
  • 4.163, НяшМяш (ok), 13:35, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Банально - как там голосовуху отправить?

    Мечтаю про фичу, отключающую возможность отправки голосовухи мне.

     
     
  • 5.190, Аноним (181), 13:56, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беруши были изобретены ещё при неандертальцах.) Понимаю, что аналоговое устройство, но работает эффективно.)
     
  • 3.147, Аноним (147), 13:18, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pidgin не заработал на windows. Зато спасла Miranda NG. Ресурсов мало ест и за несколькими социальными сетями одновременно удобно следить.
     
     
  • 4.189, Аноним (-), 13:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за винда такая
    что pidgin не заработал
     
  • 2.57, kissmyass (?), 11:21, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    смотри webrtc не подавись ))
     
  • 2.98, SKL (?), 12:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И как там, можно с этой веб аккаунт зарегать? :)
     

  • 1.4, InuYasha (??), 10:37, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Сообщения о подобных ошибках сразу закрываются с признаком "WONTFIX"

    Очень-сердитое-лицо.apng
    Подтверждаю. А самую мякотку - cli - вообще забросили. Так что, ну его.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:51, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поттеринг покусал Пашу что ли?
     
     
  • 3.72, Анонимленьлогиниться (?), 11:48, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почти все отмазы в стиле "нам нах не надо и вообще проблема не у нас, а у вас" в комментариях по ссылкам выше от некого ilya-fedin, а не Паши ))
     
     
  • 4.158, Аноним (19), 13:33, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это его альтер эго, чтобы никто не догадался!
     
     
  • 5.176, Синдарин (?), 13:47, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дуров вообще кодить не умеет. Их 3 брата, и кодил всегда з..дрот Николай Дуров. Паша просто нарцисс и м..дак, с фейковым digital resistance, когда офис Телеги всегда был и есть этажом ниже VK/Mailru
     
  • 3.110, SKL (?), 12:27, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    его фсб со времен контакта покусало
     
     
  • 4.198, InuYasha (??), 14:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > его фсб со времен контакта покусало

    данучтовыговорити! он же им _дверь не открыл_! )

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:39, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ну и как вам, понравилась проприетарщинка? А вас предупреждали.
     
     
  • 2.94, anonymous (??), 12:16, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сервер проприетарен, а клиент лишён смысла без сервера. И основной защитный механизм (не нравится -- форкни) тут уже не работает. Это не опенсорс. Я изначально говорил, что не буду пользоваться телеграммы, пока сервер не откроют.
     
     
  • 3.124, Ты идиот (?), 12:52, 02/03/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 3.156, Аноним12345 (?), 13:32, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже не понял, нафига телеграм открыл клиента, если сервер закрыт
     
     
  • 4.186, Аноним (-), 13:54, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно же
    Увидят што шнурок с сервера тянется к майорам
    прямой канал СОРМ3
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:44, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >прекращена поддержка сборки с версиями Qt старше 5.15

    Но ведь это лтс и 6 ещё не внедрена, они по ошибке добавили 6 или что?

     
     
  • 2.51, Аноним (48), 11:16, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>прекращена поддержка сборки с версиями Qt старше 5.15
    > Но ведь это лтс и 6 ещё не внедрена, они по ошибке
    > добавили 6 или что?

    Нет, им просто пох, это жи стильный модный молодёжный и современный месенжер, всё должно быть суперстильно современно и последних версий, лтс для слабаков и ретроградов жи.

     
  • 2.127, Аноним (121), 12:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку от LTS с новой политикой распостранения культей?
     

  • 1.9, kae_witus (?), 10:45, 02/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.26, ника4796 (?), 10:53, 02/03/2021 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     

  • 1.11, Аноним (17), 10:47, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И правильно, всё равно в конечном итоге разрабы телеграма будут поддерживать только свои блобосборки и в снапах, и дальше бубунт не пойдут, т.к. телеграммохомячки в основной массе там и тусуют, ну ещё на раче, но там привычные хлебать из сторонних помоек, во вменяемых дистрах всё же больше людей, которые заботятся о своей безопасности, поэтому данное решение довольно очевидное и вполне логичное.
    Всецело одобряю!
     
  • 1.13, my_name_is_Mud (ok), 10:48, 02/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.47, ilyafedin (ok), 11:14, 02/03/2021 Скрыто модератором
    		• –7 +/
     
     
  • 3.74, iPony129412 (?), 11:52, 02/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.75, ilyafedin (ok), 11:54, 02/03/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 5.81, iPony129412 (?), 12:07, 02/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.90, Аноним (90), 12:14, 02/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.128, Ты идиот (?), 12:55, 02/03/2021 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.15, Kotoff (ok), 10:49, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Таков закон опенсорса: тебе надо — ты и делай. Либо веришь и используешь полупроприетарщину, либо нет, тогда мучаешься со сборкой и надеешься, что найдутся ещё неравнодушные.
     
     
  • 2.22, Kotoff (ok), 10:52, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какая же радость, что в NixPkgs телеграм собирается из исходников, по-человечески и без нареканий...
     
     
  • 3.49, Чума (?), 11:15, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю https://github.com/NixOS/nixpkgs/blob/master/pkgs/applications/networking/inst
     
  • 3.54, Аноним (48), 11:18, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какая же радость, что в NixPkgs телеграм собирается из исходников, по-человечески и
    > без нареканий...

    А никсосники всё равно не основная ЦА телеги, но рад за никсосников.

     
  • 3.58, Anonimous (?), 11:23, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в вышеуказанных дистрибутивах также, но вся бол сопровождения достается именно майнтейнерам пакетов.
     
  • 3.157, Аноним (-), 13:32, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > в NixPkgs телеграм собирается из исходников

    Если вы находите кайф в сборке всех ненужнозависимостей с ненужнотелегой - молодцы, терпения и здоровья.

     
  • 3.168, НяшМяш (ok), 13:39, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В арче тоже без проблем собирают https://github.com/archlinux/svntogit-community/blob/packages/telegram-desktop
     

  • 1.18, ryoken (ok), 10:51, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нефиг пользоваться всякой дрянью. Вон рядом же новсть про aTox есть :D.
     
     
  • 2.24, Аноним (8), 10:53, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В atox есть боты на все случаи жизни (в том числе не вполне легальные) и прон?
     
     
  • 3.53, ryoken (ok), 11:17, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хм, боты... А с людьми общаться - не..? Я как-то исходил из идеи, что мессенджеры для того и придуманы.
     
     
  • 4.56, Аноним (8), 11:21, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боты также помогают как в общении так и в координировании людей, да и просто удобно. Яркий пример IRC и Discord.
     
     
  • 5.113, Аноним (116), 12:32, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Примерно большинство ботов нафиг не нужны, умеют только бибикать и всё портить, поддержка заброшена, а и те что работают то телефон пытаются склянчить, то ещё каких дыр добавляют.
     
  • 5.182, Аноним (-), 13:51, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще затянивают решение проблем
    Супер
     
     
  • 6.191, Аноним (8), 13:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты видимо упускаешь, что большую часть проблем они всё же решают сами, и вполне успешно.
     
  • 3.165, Аноним (-), 13:36, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты наверное из тех кто не может жить без бота помогающего найти ближайшее кафе с именно той арабикой что ты любишь, только она уталяют твою боль и жжения полугодичной ролтон-диеты.
     
  • 2.68, Celcion (ok), 11:39, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интровертам-аутистам - наверное, действительно незачем. А тем, кто мессенджеры, ВНЕЗАПНО, использует, чтобы общаться, в том числе (вот уж никто бы не подумал!) по работе - важно не то, дрянью является мессенджер, или не дрянью, а то - есть ли там нужные люди. И так уж вышло, что под вкусы одного "эстета" все остальные подстраиваться не будут.
    Всегда ваш, Кэп.
     
     
  • 3.100, anonymous (??), 12:20, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставьте matrix и используйте bridge в telegram.
     
     
  • 4.109, Celcion (ok), 12:26, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да еще со времен джаббера знаем мы все эти бриджи - работает криво, всё время что-то отваливается, куча функционала недоступна. Каждый такой умник всегда всех бесит, потому что у него вечно "ой, что-то у меня отвались", "ой, что-то у меня проглючило", и т.п. К тому же телега, внезапно, еще и для звонков часто юзается, что через "бридж" сделать как-то затруднительно.
     
  • 4.138, Аноним (134), 13:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    matrix не нужен.
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:52, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >недавно была прекращена поддержка сборки с версиями Qt старше 5.15

    Тут, вероятно, должно быть "младше" вместо "старше".

     
     
  • 2.23, Kotoff (ok), 10:52, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    младше = новее
    старше = ранее
     
     
  • 3.29, Аноним (8), 10:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пара будет новее/старее, старшесть версии это про увеличение числовых значений в идентификаторе.
     
  • 3.31, Аноним (20), 10:56, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, в натуре.
     
  • 3.159, nobody (??), 13:33, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, с версиями всё наоборот. Старше = новее
     

  • 1.27, Fracta1L (ok), 10:53, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Правильно делают, что не дают детишкам с розовыми глазами портить код, иначе Телега так же тормозила бы и глючила как рандомная опенсорсная поделка
     
     
  • 2.32, Аноним (8), 10:59, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Отсутствие возможности отключить дырявый webrtc и отсутствие возможности не использовать bloated static build (где дыры будет не видно), это совсем в противопложную сторону от тормозов и глюков.
     
  • 2.35, Ivan_83 (ok), 11:02, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И правда, rust тому яркий пример!
     
  • 2.112, Аноним (116), 12:30, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо что тебе не дают портить код. А новость тут при чём?
     

  • 1.34, Аноним (34), 10:59, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Попробовал Fedora.На мой взгляд не очень. Telegram для меня дороже.
     
     
  • 2.37, Ivan_83 (ok), 11:03, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользоваться отсосным месенгером, который прибит гвоздями к номеру мобилы и владельцу сервитса, и это в 2021 году...

    Видимо вам ещё лет 5+ созревать чтобы понять ошибчность этого.

     
     
  • 3.45, Ононим не зарегистрированный в системе (?), 11:13, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мнишь себя крутым колхацкером?
     
     
  • 4.119, SKL (?), 12:48, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О, привет Мненечегоскрывать
     
  • 3.205, Аноним (205), 14:37, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >прибит гвоздями к номеру мобилы

    Вот именно.
    С технической точки зрения это совершенно не нужно.

    Как писали тутошние комментаторы, это нужно только для вирусного распространения через списки контактов.

     
  • 3.209, Аноним (149), 14:45, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мессенджерами пользуются для общения с контактами. В telegram'е нужные контакты есть, а в tox'е, ты хоть усрись, их нет.
     
  • 2.180, Аноним (-), 13:50, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробовал кокос вилкой
    Не понравилось
    Видка дороже
     

  • 1.43, Чума (?), 11:11, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > прекращена поддержка сборки с версиями Qt старше 5.15

    Старше по номеру или по времени релиза? Не умничайте, пишите < 5.15

     
  • 1.46, Аноним (52), 11:13, 02/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +7 +/
     
  • 1.50, Аноним (50), 11:15, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему в других дистрибутивах таких проблем нет?
    Руки прямые?
     
     
  • 2.61, my_name_is_Mud (ok), 11:26, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    В других дистрибутивах под видом установки просто качается блоб в 99%. Самая жесть в убунте - там полупроприетарный снап ставит полупроприетарный телегин блоб.
     
     
  • 3.171, НяшМяш (ok), 13:41, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/archlinux/svntogit-community/blob/packages/telegram-desktop

    Даже в арче осилили собрать телегу из исходников. Арчешкольники получается круче убунтопапуасов?

     
     
  • 4.194, Аноним (90), 14:12, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У арчешкольников нет политик, где прописано, как не делать из дистрибутива помойку. Поэтому могут себе позволить собрать как получится с линковкой статических либ.
     
  • 2.85, Аноним (90), 12:09, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблемы есть. Видимо, терпения у майнтейнеров чуть побольше.
     
  • 2.125, Нанобот (ok), 12:53, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В других дистрибутивах разработчики не такие нежные и могут самостоятельно решить проблеми интеграции в свой дистрибутив. И не бегут создавать баг в багтрекере, как только команда make (или что у них там) завершается с ошибкой
     
     
  • 3.195, Аноним (90), 14:16, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе, наверное, сложно будут это понять, но вообще-то в мире опенсорса считается хорошим тоном сообщать разработчикам об ошибках и оказывать содействие в их исправлении. Но это работает только в том случае, когда разработчики заинтересованы в улучшении своего продукта. В данном случае это не так.
     

  • 1.62, Аноним (62), 11:29, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    с одной стороны плохо, с другой - у телеги есть апи для запиливания собственных клиентов. Не устраивает официальный - сделайте свой, более лучший
     
     
  • 2.140, Аноним (135), 13:04, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они покупают более лучшие
     
  • 2.169, randomize (?), 13:39, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даешь LibreTelegram :-)
     

  • 1.66, Аноним (66), 11:36, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >неприязненное отношение разработчиков

    Тех самых, которые по 3 года не могут принять несколько уже существующих пулл реквестов, которые смогут привести клиенты на ПК и на смартфонах к единому функционалу.

     
     
  • 2.106, Аноним (116), 12:24, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тех самых которые продолбали массовый переход на удалёнку потому что пилили крипту (которая оказалась никому не нужна), а потом уже догоняя поезд сделали групповые звонки но настолько через пегидий, что всё ещё проще доплатить за любое другое решение даже для редких созвонов.
    Не говоря уже о том что видеозвонков групповых не предвидится, демонстрации рабочего экрана не предвидится...
    А уж "безопасность" там как была на уровне дна, так и продолжает быть лишь маркетингом.
     
     
  • 3.199, Аноним (-), 14:19, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > которая оказалась никому не нужна

    Ты так уверенно говоришь, как будто на 100% знаешь как бы всё сложилось, если бы SEC не вмешался.

     

  • 1.67, Аноним (67), 11:36, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Сообщения о подобных ошибках сразу закрываются с признаком "WONTFIX"

    Тем не менее гном по этой причине они не выпилили

     
  • 1.71, Аноним (181), 11:46, 02/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.76, Аноним (76), 11:55, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хайп спал и телеграм оказался шаражкой неспособной на нормальное шифрование (вне секретных чатов), на децентрализацию, даже на банальную мимикрию под https для противодействия блокировкам и код который просто собирается не осилили, зато столько обещаний давали и большую часть из них же и нарушили.
     
  • 1.79, Аноним (79), 12:04, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В очередной раз 1% (хотя тут скорее 0,1%) оскорбился тем, что он никому не нужен.
     
  • 1.82, Аноним (-), 12:07, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А музыка даже не успела заиграть, а уже RIP. Туда ему и дорога этому телеграму, таких поделок полным полно. Нормального месенджера вот только все никак нету.
     
  • 1.92, Аноним (92), 12:14, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Много шуму из ничего Я помню времена, когда открытый код просто выкладывался на... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.99, Аноним (116), 12:20, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь Павлику реклама и крипта важнее. А на качество, и, тем более на безопасность там как плевали, так и дальше продолжат
     
     
  • 2.177, Аноним (-), 13:48, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За безопасность в РФ другие люди отвечают
    Он им доверяет
     

  • 1.102, Аноним (102), 12:21, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://flathub.org/apps/details/org.telegram.desktop

    Там почему-то не плачут из-за того что с конкретной версией Qt не собирается, а просто собирают с какой получается.

     
  • 1.103, SKL (?), 12:22, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И правильно. Ему обязательно номер телефона и обязательно регистрация именно с приложения. Все чем занимается кепка Дуров так или иначе связано с намеренными брешами в безопасности и сотрудничеством с оккупационной администрацией.
     
     
  • 2.111, Аноним (116), 12:28, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И обязательно регистрация именно с телефона. Десктоп как бы не умеет даже на оффтопике регистрацию.
    В то же время удалить учётку ты можешь только через поход на официальный сайт в браузере, который когда нужно тупо блокируют и как итог полностью бахнуть учётку ты не можешь
     
     
  • 3.208, InuYasha (??), 14:45, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то что мобильный, что десктопный регаются по СМС. Когда я тестил тгм, у меня даже смартфона не было и регал именно с компа.
     

  • 1.105, Имя (?), 12:23, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже придется переходить на flatpak-версию.
     
     
  • 2.142, Имя (?), 13:07, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас поставил телегу с flatpak -- по ощущениям она ничем не отличается от той, что в репах. Файловую систему видит, в меню есть, запускается быстро. Пожалуй на ней и останусь.
     

  • 1.108, istepan (ok), 12:26, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У арча с aur таких проблем нет.
     
     
  • 2.117, Анониум (?), 12:44, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про пакет, где тупо бинарные блобы копируются?
     
     
  • 3.126, Аноним (126), 12:54, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > бинарные
    > блобы

    Любите масло масляное?

     

  • 1.114, Дон Ягон (ok), 12:36, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Дополнительно сборку затрудняют конфликты с зависимостями, возникающие при попытке обеспечить поддержку Wayland и x11

    Без wayland собрать можно, начиная с какой-то версии там такая опция из коробки. Можно ли собрать без X11 я не знаю, но тот, кто этого хочет, в любом случае неадекватен.

    > PulseAudio и ALSA

    Вроде бы умеет и то и то, а в последних версиях даже openal.

    > OpenSSL и LibreSSL.

    В libressl нет dtls1.2, который нужен для звонков.


    Но в любом случае, tg_owt (которая для звонков, которой и нужен *ssl и pulseaudio/alsa) - это гугловый libwebrtc. Т.е. разработчики telegram тут выступают в роли потребителей, в любом случае. И гнать на них за то, что tg_owt собирается как говно - странно.

     
  • 1.152, Аноним (-), 13:27, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В качестве причин отказа от поддержки Telegram Desktop нынешними сопровождающими называется отталкивающее и неприязненное отношение разработчиков, которые даже не пытаются разобраться в ошибках, приводящих к проблемам со сборкой их исходных текстов в дистрибутивах Linux.

    Русский Мир со всеми вытекающими. Кто постарше помнит периодические заводские браки продукции выпущенных заводами Советского Союза. Потомки идут по стопам своих родителей.

     
  • 1.162, Аноним12345 (?), 13:34, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нафиг-нафиг сборки
    Скачал с telegram.org, и не парюсь
     
     
  • 2.175, Аноним (-), 13:46, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А надо парится
    Зонды на корме
    Прямой стук СОРМ3
     
     
  • 3.187, Аноним12345 (?), 13:55, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Париться нужно пользователям воцапа
     

  • 1.164, Аноним (164), 13:35, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какая-то странная ситуация. Я, конечно, очень далек от сборки пакетов в большом-прибольшом серьезном дистрибутиве, но вот у арчешкольников я не видел каких-то проблем со сборкой и в PKGBUILD у них никаких костылей и патчей нету. Как так получается?
     
     
  • 2.178, НяшМяш (ok), 13:48, 02/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто не пользуются тухляком, поэтому нет проблемы "Qt < 5.15"
     

  • 1.174, Аноним (-), 13:45, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мойоры в трауре
    Телегу не поддерживают )
     
  • 1.200, Аноним (200), 14:20, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даа Вспоминаю время, когда маховик пиара этого поделия только-только начинал ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.201, Аноним (90), 14:22, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Jami — наше всё.
     
  • 1.203, Аноним (203), 14:35, 02/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что с flatpak версией?
     

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