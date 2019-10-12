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Комиссия по ценным бумагам США приостановила размещение криптовалюты Telegram

12.10.2019 07:56

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о введении запретительных мер против незарегистрированного размещения цифровых токенов, связанных с криптовалютой Gram, построенной на блокчейн-платформе TON (Telegram Open Network). Проект привлёк более 1.7 млрд долларов инвестиций и должен был стартовать не позднее 31 октября, после чего связанные с криптовалютой токены поступили бы в свободную продажу.

Принятый запрет преподносится как попытка недопустить наполнение рынка США цифровыми токенами, которые по мнению Комиссия по ценным бумагам США были проданы незаконно. Особенностью Gram является то, что все единицы криптовалюты Gram эмитированы разом и распределены между инвесторами и стабилизационным фондом, а не формируются в ходе майнинга. SEC утверждает, что при подобной организации на Gram распространяется имеющееся законодательство о ценных бумагах. В частности, эмиссия Gram требовала обязательной регистрации в соответствующих регулирующих органах, но подобная регистрация не была произведена.

Утверждается, что Комиссия уже предупреждала о том, что невозможно избежать выполнения федеральных законов о ценных бумагах, просто называя продукт криптовалютой или цифровым токеном. В случае Telegram, он стремится получить выгоду от публичного размещения без соблюдения давно установленных правил по раскрытию информации, направленных на защиту инвесторов.

В настоящее время Комиссия по ценным бумагам США уже добилась временного судебного запрета в отношении деятельности двух офшорных компаний (Telegram Group Inc. и подразделения TON Issuer Inc.). В Федеральный окружной суд Манхэттена также подан иск с обвинением в нарушении требований разделов 5(а) и 5(с) "Закона о ценных бумагах", при помощи которых Комиссия пытается добиться постоянного судебного запрета, расторжения сделок и взыскания штрафа.

В тот же день стало известно о выходе Visa, Mastercard, Stripe, Mercado Pago и eBay (неделю назад из проекта также вышел PayPal) из числа основных участников проекта Libra, в рамках которого Facebook пытается развивать собственную криптовалюту. Представители Visa прокоментировали выход тем, что компания в настоящее время решила воздержаться от участия в Libra Association, но продолжит наблюдение за обстановкой и конечное решение будет зависеть он различных факторов, в том числе от способности Libra Association добиться полного соответствия требованиям регулирующих органов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Опубликован код Telegram Open Network и связанных P2P и блокчейн технологий
  3. OpenNews: Неофициальный Telegram-клиент MobonoGram 2019 оказался троянским ПО
  4. OpenNews: В реализации криптовалюты Monero выявлены две критические уязвимости
  5. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  6. OpenNews: Уязвимость в криптовалюте Zcash, позволявшая генерировать новые средства
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: ton, gram, telegram
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:28, 12/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Правительство и ФРС так и стали делиться своей финансовой властью, ага-ага.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:04, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще забавно. На словах у нас в телевизоре всякие британские и итальянские подданные постоянно орут о прекращении монополии доллара, а на деле - как могут ставят палки в колеса Дурову, который и правда решил этим заняться. Суверенитет? Не, не слышал.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:32, 12/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Не даёт им покоя успех Сатоши в генерировании фиата из воздуха.
     
  • 1.3, rm_ (ok), 08:33, 12/10/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Щас ещё и в США телеграм заблокируют.
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 08:40, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ничё, ещё есть Китай, а это около 3/4 пользователей интернета - можно ещё туда зайти будет. Надо только не забыть поделиться с Партией.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 08:49, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В Китае его уже нет, там всё заблокировано, кроме благословлённого парией WeChat.
    Хотя телеграммом конечно же пользуются в Китае (vpn), но после начала событий в Гонконге, компартия очень занервничала :)
     
  • 2.8, Аноним (10), 08:56, 12/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    TON - это не телеграм, а p2p-сеть, спроектированная с нуля именно для обхода DPI. Как всякие i2p и zeronet, только еще изощреннее. Удачи в ее блокировке, лол.
     

  • 1.4, Аноним (7), 08:34, 12/10/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное это - "приостановила", и скорее всего это пойдёт даже на пользу и появится чуть больше времени т.к. 31 октября уже близко, а стартануть такую махину всё таки тяжело.
    А так пока будут решаться бюрократические вопросы, появится время на отладку для запуска.
    Но вообще новость интересная.
    https://tjournal.ru/news/120765-vlasti-ssha-priostanovili-ico-durova-i-podali-
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:43, 12/10/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Особенностью Gram является то, что все единицы криптовалюты Gram эмитированы разом и распределены между инвесторами и стабилизационным фондом, а не формируются в ходе майнинга.

    Вы чего воздух продать решили?

    В США, зеленые бумажки может продавать только Федеральная Резервная Система. А вы вуздух на 1.7млрд$ решили продать.

     
  • 1.9, whiplash (?), 08:59, 12/10/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    закладочники негодуют
     
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