Комиссия по ценным бумагам США приостановила размещение криптовалюты Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о введении запретительных мер против незарегистрированного размещения цифровых токенов, связанных с криптовалютой Gram, построенной на блокчейн-платформе TON (Telegram Open Network). Проект привлёк более 1.7 млрд долларов инвестиций и должен был стартовать не позднее 31 октября, после чего связанные с криптовалютой токены поступили бы в свободную продажу.

Принятый запрет преподносится как попытка недопустить наполнение рынка США цифровыми токенами, которые по мнению Комиссия по ценным бумагам США были проданы незаконно. Особенностью Gram является то, что все единицы криптовалюты Gram эмитированы разом и распределены между инвесторами и стабилизационным фондом, а не формируются в ходе майнинга. SEC утверждает, что при подобной организации на Gram распространяется имеющееся законодательство о ценных бумагах. В частности, эмиссия Gram требовала обязательной регистрации в соответствующих регулирующих органах, но подобная регистрация не была произведена.

Утверждается, что Комиссия уже предупреждала о том, что невозможно избежать выполнения федеральных законов о ценных бумагах, просто называя продукт криптовалютой или цифровым токеном. В случае Telegram, он стремится получить выгоду от публичного размещения без соблюдения давно установленных правил по раскрытию информации, направленных на защиту инвесторов.

В настоящее время Комиссия по ценным бумагам США уже добилась временного судебного запрета в отношении деятельности двух офшорных компаний (Telegram Group Inc. и подразделения TON Issuer Inc.). В Федеральный окружной суд Манхэттена также подан иск с обвинением в нарушении требований разделов 5(а) и 5(с) "Закона о ценных бумагах", при помощи которых Комиссия пытается добиться постоянного судебного запрета, расторжения сделок и взыскания штрафа.

В тот же день стало известно о выходе Visa, Mastercard, Stripe, Mercado Pago и eBay (неделю назад из проекта также вышел PayPal) из числа основных участников проекта Libra, в рамках которого Facebook пытается развивать собственную криптовалюту. Представители Visa прокоментировали выход тем, что компания в настоящее время решила воздержаться от участия в Libra Association, но продолжит наблюдение за обстановкой и конечное решение будет зависеть он различных факторов, в том числе от способности Libra Association добиться полного соответствия требованиям регулирующих органов.



