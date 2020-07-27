Релиз Telegram Desktop 2.2

> Факты на текущий момент говорят о том, что Телеграм с ФСБ абсолютно никак не связан

Пруф?

> Дуров ни за что не вернётся к той стране, где были большие проблемы.

Это про США, где ему TON зарезали? Или про эту страну, где отмазали за сбитого по пьянке инспектора?

