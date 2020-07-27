Релиз Telegram Desktop 2.2

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|1.1, Повидло19 (?), 20:14, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Ну, знаете что я написал вам письмо от тебя же не могу поступиться принципами и нормами международного бреда.
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|3.80, Повидло19 (?), 22:19, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Барыги не было мейнстримом. Когда-то давно уже не тянет в этом случае не предоставления услуг и товаров для рукоделия в масках.
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|3.75, Zenitur (ok), 22:02, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В споре о том, кто раньше напишет свою операционную систему - ASDSee или Nero - победили Firefox и Chrome.
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|1.4, annon (?), 20:20, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена опция для использования системных рамок для окон в Windows и Linux.
О, наконец-то древнюю багу в Qt можно будет отключить, из-за которой подвисший Телеграм временно перекрывает панель задач!
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|2.65, Константавр (ok), 21:37, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробуйте собрать из сорцов. Я серьёзно. Я даже Wire на электроне умудрился когда-то вкорячить (правда изрядно пришлось в сборочных скриптах копаться). Неуж-то телеграм на сях и кутях не соберётся?
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|2.78, Аноним (78), 22:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть в репозиториях многих дистрибутивов, включая дебиан и войд.
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|2.17, Аноним (17), 20:43, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Окей, а какие альтернативы? Чтоб 2 гига можно было без проблем залить.
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|3.69, Sluggard (ok), 21:42, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты два раза уже про эти два гига спросил. Ты Телегу как файлопомойку что ли юзаешь?
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|1.9, Аноним (9), 20:30, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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А исправили ли баг из-за которого приходится при регистрации вводить номер телефона?
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|2.70, Аномномномнимус (?), 21:45, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кстати отличный баг. В этот момент юзверю отправляется СМС, которую успешно видит СОРМ, смотрит что это за дартаньян и оперативненько добавляет своему боту "в список контактов". Как только юзверь вводит код, СОРМ видит, что за "друг" появился у неё в списке контактов. И только потом уже юзверь может слазить в настройки и отключить возможность поиска себя любимого по номеру. Вот и отличная база с привязкой номера к id. И работает это, судя по всему, с любым аналогично "удобным для поиска друзей" клиентом.
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|2.15, Аноним (17), 20:42, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А есть децентрализованные альтернативы с хранением 2 гигов на файл?
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|3.26, Аноним (17), 21:06, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы если минусуете, то предлагайте что-то конкретное по мессенджерам. И наиболее близкое к Телеграму по функциональности
(подозреваю, что такого не существует)
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|5.32, Аноним (17), 21:12, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно без рофлов?)
Если действительно нет аналогов, лучше это просто признать, чем слать заведомо чушь.
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|4.50, Аноним (50), 21:23, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Критикуешь — предлагай это фраза ботов! Критик не обязан ничего предлагать.
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|5.66, Аноним (27), 21:39, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Критикуешь — предлагай это фраза ботов! Критик не обязан ничего предлагать.
Критик может предложить как минимум подумать. Например, на какие такие деньги миллион человек может залить несколько гигабайт в облако? При том, что это даже не коммерческое облако, рекламирующее платные тарифы через бесплатные.
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|3.72, Аномномномнимус (?), 21:48, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что в телеге, что в Viber (который тоже строго по номеру) спама хватает даже без мыл. Только ещё и безопасность обнуляется
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|2.16, Аноним (16), 20:43, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да оно даже в группы и уведомления нормально не умеет, а ты про телефон
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|2.18, Клавдий Штольц (?), 20:44, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, потому что телеграм никогда не был анонимным и никогда оным не заявлялся. Рекомендую забыть уже фантазии рандомных школьников из интернета и идти искать мессенеджер, у которого в описании есть что-то там про анонимность.
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|4.30, Аноним (17), 21:11, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Во-первых, Телеграм достаточно анонимен. Можно включить авторизацию по паролю, и никто без пароля не сможет прочитать сообщения. Можно отключить поиск по номеру телефона.
Во-вторых, Телеграм позиционируется как приватный, а не анонимный. Это кардинально разные понятия.
Сам Дуров позиционирует его как более безопасный аналог вайбера/ватсаппа, который не хранит ничего не серверах гугла/эппла.
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|5.34, Аноним (27), 21:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> более безопасный аналог вайбера/ватсаппа, который не хранит ничего не серверах гугла/эппла.
Вот он и есть, грамотный маркетинг.
Про то, что он хранит на серваках телеграма/фсб, стараемся не упоминать.
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|7.40, Аноним (27), 21:17, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где в сабже (напомню, речь о Telegram Desktop) создать приватный p2p-чат?
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|7.41, Аноним (17), 21:18, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл? Так можно пользоваться чем угодно, поскольку основная киллер-фича, облачность, доступна не будет.
А без нее Телеграм не имеет смысла.
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|6.38, Аноним (17), 21:16, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Херню без доказательств любой может попи***ть, но факты, факты?
Факты на текущий момент говорят о том, что Телеграм с ФСБ абсолютно никак не связан и Дуров ни за что не вернётся к той стране, где были большие проблемы.
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|7.44, Аноним (27), 21:19, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Факты на текущий момент говорят о том, что Телеграм с ФСБ абсолютно никак не связан
Пруф?
> Дуров ни за что не вернётся к той стране, где были большие проблемы.
Это про США, где ему TON зарезали? Или про эту страну, где отмазали за сбитого по пьянке инспектора?
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|8.52, Аноним (17), 21:23, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Презумпция невиновности Доказывать должен тот, кто обвиняет Нет Та, из которо... текст свёрнут, показать
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|9.56, Аноним (27), 21:28, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Презумпция невиновности существует только в уголовном праве В информационной бе... текст свёрнут, показать
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|6.39, Клавдий Штольц (?), 21:16, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про ФСБ, кстати, было бы очень неплохо пруфовать. Я понимаю, что не у анонимусов на опеннете просить пруфов, но все же.
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|7.46, Аноним (17), 21:20, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё основано на притягивании фактов за длиннейшие уши и, скорее всего, является результатом маркетинга конкурентов.
Поскольку объективно им противопоставить Телеграму по возможностям просто нечего.
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|7.48, Аноним (27), 21:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда речь идет о безопасности, доказывается не наличие, а отсутствие угрозы. Если она реалистична, разумеется (наш случай).
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|9.59, Аноним (27), 21:32, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про отмазывание его от уголовки, фейковый отжим вконтакта и недавнее мы сдаем... текст свёрнут, показать
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|4.33, Клавдий Штольц (?), 21:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Грамотный маркетинг от школьников, в результате которого приходится читать вонь от анонимусов, по поводу того, что никогда не заявлявшийся анонимным телеграм просит номер телефона при регистрации?
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|5.37, Аноним (27), 21:16, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо путать причину и следствие. Сначала — грамотные маркетологи, потом — школьники.
Да и многие из "воняющих" за "безопасный телеграм" анонимусов могут быть вовсе не школьниками, а вполне даже студентами, подрабатывающими в Ольгино.
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|6.42, Клавдий Штольц (?), 21:18, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пруфы насчет "грамотных" маркетолоков, пожалуйста. На моей памяти, телеграм всегда был приватным, а не анонимным. Потом школота раздула за анонимность, хотя предпоссылок к этому не было никаких. Пруфы, умоляю, хоть на что-то.
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|9.61, Аноним (27), 21:34, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас неплохо получается, это определенно ваше Правда, сейчас оно немного сухо ... текст свёрнут, показать
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|1.13, Аноним (13), 20:40, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлена опция для использования системных рамок для окон в Windows и Linux.
А с какой версии Telegram сам рисует рамки окна? Просто до 2.2 не видел такого, и это выглядит для меня как "добавлена отрисовка рамок окна приложением и опция для того, чтобы новое поведение отключить"
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|2.68, коржик (?), 21:42, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> опция для того, чтобы новое поведение отключить
да, так и есть
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|1.19, user90 (?), 20:51, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это тот, который с привязкой к номеру мобилы? Чтобы поп*еть с обитателями вконтакта? Пасибо, не надо)
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|2.31, Аноним (27), 21:11, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты что, не патриот чтоли? С одноклассниками своими общаться не хочешь?
Небось на бездуховный Запад лыжи навострил?
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|1.29, JL2001 (ok), 21:10, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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//оффтоп
кто знает протокол обмена сообщениями+файлами по локальной сети на основе libpurple/telephaty с адресацией по днс-имени с возможностью работы через прокси?
и пустить её через yggdrasil
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|2.64, Аноним (27), 21:37, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто знает протокол обмена сообщениями+файлами по локальной сети на основе libpurple/telephaty
XMPP вроде по всем пунктам подходит, не?
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|3.73, JL2001 (ok), 21:56, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> кто знает протокол обмена сообщениями+файлами по локальной сети на основе libpurple/telephaty
> XMPP вроде по всем пунктам подходит, не?
безсерверно надо, просто p2p прямые соединения через днс-имена через прокси и какой-нить локальный dht или бутстрап-ноды через ту же прокси
понимаю что dht требуется странноватый
в общем хочется всю маршрутизацию скинуть на yggdrasil, и иметь технически простой протокол безсерверного общения
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|1.62, Аноним (62), 21:35, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь понимает механизм, как удаётся китайцам его проспамливать и откуда у них стоко номеров? Номера покупать нужно, допустим на виртуальном сервисе, допустим 3 рубля за номер. Но там после пары жалоб от админов чатов приходит блокировка аккаунта. Вообще не окупается. А китайцы умудряются прям весь завешивать, они блокируются и остаются при этом в выгоде, это как вообще?
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|2.79, vjkarbo (?), 22:16, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кол-во смартфонов в китае>кол-во китайских приложений требующих привилегии (ещё и устанавливающие дополнительный софт)>количество спам-ботов всевозможных сервисов, а чем больше векторов-сервисов тем более выгодной становится услуга. На определённом этапе: телеграм+вконтакте+фейсбук появляется окупаемость.
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