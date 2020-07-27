The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Telegram Desktop 2.2

27.07.2020 20:06

Доступен новый выпуск Telegram Desktop 2.2 для Linux, Windows и macOS, Код клиентского ПО Telegram написан с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. В новой версии:

  • Добавлена возможность быстрого переключения между несколькими учётными записями Telegram, привязанными к разным номерам телефонов.
  • Добавлена поддержка хранения и предоставления совместного доступа к файлам любых типов, размером до 2000МБ.
  • Предоставлена возможность редактирования сообщений, запланированных для отправки по расписанию.
  • Добавлен автоматически включаемый ночной режим, предлагающий тёмную тему оформления при активности тёмной темы в основной системе.
  • Добавлена опция для использования системных рамок для окон в Windows и Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/telegramdes...)
  2. OpenNews: Роскомнадзор снял ограничения на доступ к мессенджеру Telegram
  3. OpenNews: Выпуск десктоп-клиента Telegram 2.0
  4. OpenNews: Комиссия по ценным бумагам США приостановила размещение криптовалюты Telegram
  5. OpenNews: Опубликован код Telegram Open Network и связанных P2P и блокчейн технологий
  6. OpenNews: Новые версии клиентов Skype 1.15 и Telegram Desktop 1.0 для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53439-telegram
Ключевые слова: telegram
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Повидло19 (?), 20:14, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Ну, знаете что я написал вам письмо от тебя же не могу поступиться принципами и нормами международного бреда.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:26, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    меняй барыгу
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:07, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, вроде неплохо же. Спасибо телеге за это!
     
  • 3.80, Повидло19 (?), 22:19, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Барыги не было мейнстримом. Когда-то давно уже не тянет в этом случае не предоставления услуг и товаров для рукоделия в масках.
     
  • 2.74, Satori (ok), 22:00, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Павлик, ты?
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:17, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А управление шрифтами так и не завезли...
     
     
  • 2.3, Fracta1L (ok), 20:20, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И управление накопителями тоже. И поддержку ТВ-тюнеров.
     
     
  • 3.75, Zenitur (ok), 22:02, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В споре о том, кто раньше напишет свою операционную систему - ASDSee или Nero - победили Firefox и Chrome.
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поставь форк Телеги Kotatogram, там это возможно.
     
     
  • 3.22, Аноним (27), 21:04, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Его еще не забанили на серваках телеграма?
     

  • 1.4, annon (?), 20:20, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена опция для использования системных рамок для окон в Windows и Linux.

    О, наконец-то древнюю багу в Qt можно будет отключить, из-за которой подвисший Телеграм временно перекрывает панель задач!

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 21:22, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В i3 такого не бывает.
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:28, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы для arm сборку добавили,приходится сидеть через браузер
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 21:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы сами выбрали путь боли и страданий
     
  • 2.65, Константавр (ok), 21:37, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте собрать из сорцов. Я серьёзно. Я даже Wire на электроне умудрился когда-то вкорячить (правда изрядно пришлось в сборочных скриптах копаться). Неуж-то телеграм на сях и кутях не соберётся?
     
  • 2.77, Аноним (2), 22:10, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сидишь на PineBook Pro?
    p.s. попробуй Pidgin с плагином
     
  • 2.78, Аноним (78), 22:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть в репозиториях многих дистрибутивов, включая дебиан и войд.
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:29, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Такое не нужно. На десктопе и подавно.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:43, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Окей, а какие альтернативы? Чтоб 2 гига можно было без проблем залить.
     
     
  • 3.69, Sluggard (ok), 21:42, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты два раза уже про эти два гига спросил. Ты Телегу как файлопомойку что ли юзаешь?
     
  • 3.76, Zenitur (ok), 22:02, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jabber.
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:30, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    А исправили ли баг из-за которого приходится при регистрации вводить номер телефона?
     
     
  • 2.25, Аноним (27), 21:06, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WONFIX
     
  • 2.70, Аномномномнимус (?), 21:45, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кстати отличный баг. В этот момент юзверю отправляется СМС, которую успешно видит СОРМ, смотрит что это за дартаньян и оперативненько добавляет своему боту "в список контактов". Как только юзверь вводит код, СОРМ видит, что за "друг" появился у неё в списке контактов. И только потом уже юзверь может слазить в настройки и отключить возможность поиска себя любимого по номеру. Вот и отличная база с привязкой номера к id. И работает это, судя по всему, с любым аналогично "удобным для поиска друзей" клиентом.
     

  • 1.10, Sergey (??), 20:32, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Разве можно в 21 веке использовать централизованный мессенджер ?
     
     
  • 2.15, Аноним (17), 20:42, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А есть децентрализованные альтернативы с хранением 2 гигов на файл?
     
     
  • 3.26, Аноним (17), 21:06, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы если минусуете, то предлагайте что-то конкретное по мессенджерам. И наиболее близкое к Телеграму по функциональности
    (подозреваю, что такого не существует)
     
     
  • 4.28, Аноним (27), 21:09, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm не?
     
     
  • 5.32, Аноним (17), 21:12, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно без рофлов?)
    Если действительно нет аналогов, лучше это просто признать, чем слать заведомо чушь.
     
  • 4.50, Аноним (50), 21:23, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критикуешь — предлагай это фраза ботов! Критик не обязан ничего предлагать.
     
     
  • 5.66, Аноним (27), 21:39, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Критикуешь — предлагай это фраза ботов! Критик не обязан ничего предлагать.

    Критик может предложить как минимум подумать. Например, на какие такие деньги миллион человек может залить несколько гигабайт в облако? При том, что это даже не коммерческое облако, рекламирующее платные тарифы через бесплатные.

     
  • 5.67, коржик (?), 21:41, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критик не обязан ничего критиковать
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:37, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Оно до сих пор требует номер телефона для регистрации?
     
     
  • 2.14, Аноним (17), 20:41, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А как иначе? С мылом будет катастрофический объем спама
     
     
  • 3.72, Аномномномнимус (?), 21:48, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что в телеге, что в Viber (который тоже строго по номеру) спама хватает даже без мыл. Только ещё и безопасность обнуляется
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:43, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да оно даже в группы и уведомления нормально не умеет, а ты про телефон
     
     
  • 3.23, Аноним (17), 21:05, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие группы и уведомления не умеет, што?
     
  • 2.18, Клавдий Штольц (?), 20:44, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, потому что телеграм никогда не был анонимным и никогда оным не заявлялся. Рекомендую забыть уже фантазии рандомных школьников из интернета и идти искать мессенеджер, у которого в описании есть что-то там про анонимность.
     
     
  • 3.24, Аноним (27), 21:05, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не фантазии рандомных школьников, а грамотный маркетинг.
     
     
  • 4.30, Аноним (17), 21:11, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во-первых, Телеграм достаточно анонимен. Можно включить авторизацию по паролю, и никто без пароля не сможет прочитать сообщения. Можно отключить поиск по номеру телефона.

    Во-вторых, Телеграм позиционируется как приватный, а не анонимный. Это кардинально разные понятия.
    Сам Дуров позиционирует его как более безопасный аналог вайбера/ватсаппа, который не хранит ничего не серверах гугла/эппла.

     
     
  • 5.34, Аноним (27), 21:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > более безопасный аналог вайбера/ватсаппа, который не хранит ничего не серверах гугла/эппла.

    Вот он и есть, грамотный маркетинг.
    Про то, что он хранит на серваках телеграма/фсб, стараемся не упоминать.

     
     
  • 6.36, Клавдий Штольц (?), 21:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изучай механизм работы приватных p2p чатов в открытом клиенте и пользуйся только ими.
     
     
  • 7.40, Аноним (27), 21:17, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где в сабже (напомню, речь о Telegram Desktop) создать приватный p2p-чат?
     
     
  • 8.45, Клавдий Штольц (?), 21:20, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нигде, его можно сделать только на своем девайсе с AOSP через Telegram FOSS ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.41, Аноним (17), 21:18, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл? Так можно пользоваться чем угодно, поскольку основная киллер-фича, облачность, доступна не будет.
    А без нее Телеграм не имеет смысла.
     
     
  • 8.43, Клавдий Штольц (?), 21:19, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Биполярочка подъехала Понял, принял ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.38, Аноним (17), 21:16, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Херню без доказательств любой может попи***ть, но факты, факты?
    Факты на текущий момент говорят о том, что Телеграм с ФСБ абсолютно никак не связан и Дуров ни за что не вернётся к той стране, где были большие проблемы.
     
     
  • 7.44, Аноним (27), 21:19, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Факты на текущий момент говорят о том, что Телеграм с ФСБ абсолютно никак не связан

    Пруф?

    > Дуров ни за что не вернётся к той стране, где были большие проблемы.

    Это про США, где ему TON зарезали? Или про эту страну, где отмазали за сбитого по пьянке инспектора?

     
     
  • 8.52, Аноним (17), 21:23, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Презумпция невиновности Доказывать должен тот, кто обвиняет Нет Та, из которо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Аноним (27), 21:28, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Презумпция невиновности существует только в уголовном праве В информационной бе... текст свёрнут, показать
     
  • 6.39, Клавдий Штольц (?), 21:16, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про ФСБ, кстати, было бы очень неплохо пруфовать. Я понимаю, что не у анонимусов на опеннете просить пруфов, но все же.
     
     
  • 7.46, Аноним (17), 21:20, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё основано на притягивании фактов за длиннейшие уши и, скорее всего, является результатом маркетинга конкурентов.
    Поскольку объективно им противопоставить Телеграму по возможностям просто нечего.
     
  • 7.48, Аноним (27), 21:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда речь идет о безопасности, доказывается не наличие, а отсутствие угрозы. Если она реалистична, разумеется (наш случай).
     
     
  • 8.54, Аноним (17), 21:25, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итак Дуров - русский Имеет успешный проект Вывод УГРОЗА РЕАЛИСТИЧНА нет ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.59, Аноним (27), 21:32, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про отмазывание его от уголовки, фейковый отжим вконтакта и недавнее мы сдаем... текст свёрнут, показать
     
  • 8.60, Клавдий Штольц (?), 21:32, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага И я должен тебе доказать отсутствие угрозы в ответ на беспочвенные обвинени... текст свёрнут, показать
     
  • 4.33, Клавдий Штольц (?), 21:13, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грамотный маркетинг от школьников, в результате которого приходится читать вонь от анонимусов, по поводу того, что никогда не заявлявшийся анонимным телеграм просит номер телефона при регистрации?
     
     
  • 5.37, Аноним (27), 21:16, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо путать причину и следствие. Сначала — грамотные маркетологи, потом — школьники.
    Да и многие из "воняющих" за "безопасный телеграм" анонимусов могут быть вовсе не школьниками, а вполне даже студентами, подрабатывающими в Ольгино.
     
     
  • 6.42, Клавдий Штольц (?), 21:18, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы насчет "грамотных" маркетолоков, пожалуйста. На моей памяти, телеграм всегда был приватным, а не анонимным. Потом школота раздула за анонимность, хотя предпоссылок к этому не было никаких. Пруфы, умоляю, хоть на что-то.
     
     
  • 7.53, Аноним (27), 21:24, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот профессиональный маркетолог работает https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/121406.html#46

    А если говорить именно про разницу между приватностью и анонимностью, то с точки зрения ЦА — ее нет, так почему она должна существовать для маркетологов, работающих на эту ЦА?

     
     
  • 8.57, Клавдий Штольц (?), 21:28, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знал, что маркетологи теперь работают на анонимусов в комментах опеннета Теп... текст свёрнут, показать
     
  • 8.58, Аноним (17), 21:29, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, конечно, я горжусь за себя Никогда не учился на маркетинг Но тут пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.61, Аноним (27), 21:34, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас неплохо получается, это определенно ваше Правда, сейчас оно немного сухо ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:40, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена опция для использования системных рамок для окон в Windows и Linux.

    А с какой версии Telegram сам рисует рамки окна? Просто до 2.2 не видел такого, и это выглядит для меня как "добавлена отрисовка рамок окна приложением и опция для того, чтобы новое поведение отключить"

     
     
  • 2.68, коржик (?), 21:42, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опция для того, чтобы новое поведение отключить

    да, так и есть

     
  • 2.71, Anonim (??), 21:45, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.1.20 рисует своё. 2.1.3, вроде, системные использует.
     

  • 1.19, user90 (?), 20:51, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это тот, который с привязкой к номеру мобилы? Чтобы поп*еть с обитателями вконтакта? Пасибо, не надо)
     
     
  • 2.31, Аноним (27), 21:11, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты что, не патриот чтоли? С одноклассниками своими общаться не хочешь?
    Небось на бездуховный Запад лыжи навострил?
     
  • 2.35, Аноним (17), 21:14, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При чем тут вконтакт вообще?)
     
     
  • 3.51, user90 (?), 21:23, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это собирательный образ) Сказать иначе будет жи грубо.
     

  • 1.20, ann (??), 21:03, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С привязкой к номеру нафик не надо.
     
  • 1.21, Аноним (21), 21:03, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всплывающие окна на wayland заработали?
     
     
  • 2.63, Аноним (63), 21:35, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие? У меня на sway всё ровно
     

  • 1.29, JL2001 (ok), 21:10, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    //оффтоп
    кто знает протокол обмена сообщениями+файлами по локальной сети на основе libpurple/telephaty с адресацией по днс-имени с возможностью работы через прокси?
    и пустить её через yggdrasil
     
     
  • 2.64, Аноним (27), 21:37, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто знает протокол обмена сообщениями+файлами по локальной сети на основе libpurple/telephaty

    XMPP вроде по всем пунктам подходит, не?

     
     
  • 3.73, JL2001 (ok), 21:56, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> кто знает протокол обмена сообщениями+файлами по локальной сети на основе libpurple/telephaty
    > XMPP вроде по всем пунктам подходит, не?

    безсерверно надо, просто p2p прямые соединения через днс-имена через прокси и какой-нить локальный dht или бутстрап-ноды через ту же прокси
    понимаю что dht требуется странноватый

    в общем хочется всю маршрутизацию скинуть на yggdrasil, и иметь технически простой протокол безсерверного общения

     

  • 1.55, Аноним (50), 21:25, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Телеграм не нужен.
     
  • 1.62, Аноним (62), 21:35, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь понимает механизм, как удаётся китайцам его проспамливать и откуда у них стоко номеров? Номера покупать нужно, допустим на виртуальном сервисе, допустим 3 рубля за номер. Но там после пары жалоб от админов чатов приходит блокировка аккаунта. Вообще не окупается. А китайцы умудряются прям весь завешивать, они блокируются и остаются при этом в выгоде, это как вообще?
     
     
  • 2.79, vjkarbo (?), 22:16, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кол-во смартфонов в китае>кол-во китайских приложений требующих привилегии (ещё и устанавливающие дополнительный софт)>количество спам-ботов всевозможных сервисов, а чем больше векторов-сервисов тем более выгодной становится услуга. На определённом этапе: телеграм+вконтакте+фейсбук появляется окупаемость.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру