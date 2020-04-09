Выпуск десктоп-клиента Telegram 2.0

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|2.21, Аноним (21), 12:26, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если чатов меньше сотни, то не отображается в настройках. Нужно перейти по ссылке tg://settings/folders
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|2.44, Аноним (-), 13:14, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я наверно еще тупее, но как им пользоваться без телефона, которого у меня нет?
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|3.51, Аноним (51), 13:24, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так делаю, первый раз они мне смс-ку прислали. А потом для аутентификации можешь держать десктопную телегу. Главное дот-директорию не посеять.
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|3.52, Аноним (52), 13:25, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Виртуальный нормер. Номер нужен только для получения СМС подтверждения.
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|4.59, Аноним (59), 13:56, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вредный совет. Через виртуальный номер у тебя могут увести аккаунт.
Проще, чем через SS7-сигнализацию.
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|1.4, InuYasha (?), 12:16, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Plus Messenger, похоже, ещё не переплюнули.
А e2e шифрование впилили?
Хотя, что беспокоиться когда у них телефонные номера...
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|2.15, Аноним (15), 12:24, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Секретные чате на десктопе, шутишь? На зондотелефонах это еще ладно там никакой секурности бай дизайн. Но секретные чаты где и ядро можно самому собрать и впринипе заморочится, никогда.
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|1.6, Аномномномнимус (?), 12:18, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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2.0.1 уже давно стоит. Скрин, судя по всему, от старой версии, без группировок. И даже без архивов.
Всё ещё не удобно, удобнее было бы иметь возможность штук с 7-10 самых важных чатов запинить, ниже в основном идут личные контакты, а всякие новости и шлак - в архивы.
Всё ещё не хватает возможности нормально митинговать и шарить экран - сейчас бы телега могла на этом выстрелить, т.к. всякие зумы, дискорды, teams - это мрак какой-то, которым невозможно без боли пользоваться. Слак с 15 человек на митинге в оплаченной версии - это ребятки упоролись...
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|2.26, atk91 (ok), 12:29, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В соседнем треде Павел Дуров уже объявил, что сворачивает разработку, так что не успеет накрыться.
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|2.25, Аноним (15), 12:28, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это проблема Qt которая больше не нужна и анимированных гифок которые тоже так себе по надобности.
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|1.23, Котовшив (?), 12:27, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> Код клиентского ПО Telegram написан с использованием библиотеки Qt
Поэтому и пользоваться этим поделием невозможно. Падучее-лагучее.
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|3.40, Котовшив (?), 13:04, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А должен быть GTK. А лучше оба. Кюте кедерастам, и GTK нормальным дровосекам.
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|2.37, Аноним (-), 12:57, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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трепло, это самый быстрый и стабильный клиент из всего, что есть на рынки im
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|4.53, iPony129412 (?), 13:29, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Десктопное поделие - нет
Пользуюсь на линуксе и macOS постоянно - с трудом могу вспомнить какие-то глюки...
Соединяется долго бывает разве что - но вряд ли проблема клиентской части.
А про падение вообще ни разу.
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|3.54, Аноним (52), 13:29, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, да никто ничего не запрещает, это для виду было сделано. У меня даже телега без прокси работает.
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|1.55, antonimus (?), 13:31, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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pacman -Qi telegram-desktop
Название : telegram-desktop
Версия : 2.0.1-1
Описание : Official Telegram Desktop client
Архитектура : x86_64
Дата сборки : Вт 31 мар 2020 18:58:03
Дата установки : Вт 31 мар 2020 22:26:35
Ээээээто как?
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|1.56, Аноним (56), 13:31, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько лет уже прошло, а e2e в десктопе так и нет. Всё смайлики рисуют да ui немного подправляют. Это какой-то позор...
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|1.58, Аноним (-), 13:52, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Код клиентского ПО Telegram написан с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3
А код серверной части закрыт и поэтому тащмайор вас читает.
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