Выпуск десктоп-клиента Telegram 2.0

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:19, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В настройках Папки/Folders

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:20, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Настройки -> Папки

2.21 , Аноним ( 21 ), 12:26, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если чатов меньше сотни, то не отображается в настройках. Нужно перейти по ссылке tg://settings/folders

2.44 , Аноним ( - ), 13:14, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я наверно еще тупее, но как им пользоваться без телефона, которого у меня нет?

3.51 , Аноним ( 51 ), 13:24, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так делаю, первый раз они мне смс-ку прислали. А потом для аутентификации можешь держать десктопную телегу. Главное дот-директорию не посеять.

3.52 , Аноним ( 52 ), 13:25, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Виртуальный нормер. Номер нужен только для получения СМС подтверждения.

4.59 , Аноним ( 59 ), 13:56, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вредный совет. Через виртуальный номер у тебя могут увести аккаунт.

Проще, чем через SS7-сигнализацию.

