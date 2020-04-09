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Выпуск десктоп-клиента Telegram 2.0

09.04.2020 10:07

Доступен новый выпуск Telegram Desktop 2.0 для Linux, Windows и macOS, Код клиентского ПО Telegram написан с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3. В новой версии появилась возможность группировки чатов по папкам для более удобной навигации при наличии большого числа чатов. Добавлена возможность создания собственных папок с гибкими настройками и привязки произвольного числа чатов к каждой папке. Переключение между папками осуществляется с использованием новой боковой панели.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/telegramdes...)
  2. OpenNews: Комиссия по ценным бумагам США приостановила размещение криптовалюты Telegram
  3. OpenNews: Опубликован код Telegram Open Network и связанных P2P и блокчейн технологий
  4. OpenNews: Опубликован Signal Desktop, вариант мессенджера для настольных систем
  5. OpenNews: Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52702-telegram
Ключевые слова: telegram
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  • 1.2, Аноним (2), 12:15, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверное я тупой, но я не нашёл как группировать чаты...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:19, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В настройках Папки/Folders
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:20, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройки -> Папки
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:26, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если чатов меньше сотни, то не отображается в настройках. Нужно перейти по ссылке tg://settings/folders
     
  • 2.44, Аноним (-), 13:14, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я наверно еще тупее, но как им пользоваться без телефона, которого у меня нет?
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 13:24, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так делаю, первый раз они мне смс-ку прислали. А потом для аутентификации можешь держать десктопную телегу. Главное дот-директорию не посеять.
     
  • 3.52, Аноним (52), 13:25, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуальный нормер. Номер нужен только для получения СМС подтверждения.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 13:56, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вредный совет. Через виртуальный номер у тебя могут увести аккаунт.
    Проще, чем через SS7-сигнализацию.
     

  • 1.4, InuYasha (?), 12:16, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Plus Messenger, похоже, ещё не переплюнули.
    А e2e шифрование впилили?
    Хотя, что беспокоиться когда у них телефонные номера...
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:24, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Секретные чате на десктопе, шутишь? На зондотелефонах это еще ладно там никакой секурности бай дизайн. Но секретные чаты где и ядро можно самому собрать и впринипе заморочится, никогда.
     

  • 1.6, Аномномномнимус (?), 12:18, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    2.0.1 уже давно стоит. Скрин, судя по всему, от старой версии, без группировок. И даже без архивов.
    Всё ещё не удобно, удобнее было бы иметь возможность штук с 7-10 самых важных чатов запинить, ниже в основном идут личные контакты, а всякие новости и шлак - в архивы.
    Всё ещё не хватает возможности нормально митинговать и шарить экран - сейчас бы телега могла на этом выстрелить, т.к. всякие зумы, дискорды, teams - это мрак какой-то, которым невозможно без боли пользоваться. Слак с 15 человек на митинге в оплаченной версии - это ребятки упоролись...
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:52, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    по ssh шарится вполне
     

  • 1.9, Аноним (15), 12:21, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Qt скро накроется звиздой и что телеграм будет делать?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:23, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Купит.
     
  • 2.14, rshadow (ok), 12:24, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернется к разработке веб-версии?
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 12:24, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты угадал электрон.
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:28, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перейдёт на Electron 🙂
     
  • 2.26, atk91 (ok), 12:29, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В соседнем треде Павел Дуров уже объявил, что сворачивает разработку, так что не успеет накрыться.
     
     
  • 3.31, Аноним (15), 12:36, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тред закрыл РКН.
     
  • 2.34, Аномномномнимус (?), 12:42, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеграму текущих фич Qt хватит до конца жизни
     
  • 2.47, Отражение луны (ok), 13:21, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ржать над тобой
     

  • 1.12, Mikhail Kirillov (ok), 12:23, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу напомнить, что эта бага висит уже три года и проблема актуальна до сих пор:
    https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/issues/3640
     
     
  • 2.25, Аноним (15), 12:28, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это проблема Qt которая больше не нужна и анимированных гифок которые тоже так себе по надобности.
     

  • 1.16, Аноним (13), 12:24, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно умеет позор самостоятельно обходить?
     
     
  • 2.19, Аноним (15), 12:25, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пока сейчас ниединого разрыва в чатах как минимум.
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 12:25, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типа да...
    Так то проблем нет. Только с веб версиями, и с хостингом ботов.
     

  • 1.22, Аноним (21), 12:27, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оперативно конечно новость добавили, ничего не скажешь.
     
  • 1.23, Котовшив (?), 12:27, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > Код клиентского ПО Telegram написан с использованием библиотеки Qt

    Поэтому и пользоваться этим поделием невозможно. Падучее-лагучее.

     
     
  • 2.28, Аноним (15), 12:31, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Поэтому везде сейчас электрон.
     
     
  • 3.40, Котовшив (?), 13:04, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А должен быть GTK. А лучше оба. Кюте кедерастам, и GTK нормальным дровосекам.
     
     
  • 4.45, Аноним (15), 13:20, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паша не любит гномосеков, оно и понятно.
     
  • 2.35, Аномномномнимус (?), 12:45, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственный вменяемо работающий IM
     
  • 2.37, Аноним (-), 12:57, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    трепло, это самый быстрый и стабильный клиент из всего, что есть на рынки im
     
     
  • 3.39, Котовшив (?), 13:03, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мобильный клиент и веб-морда - да. Десктопное поделие - нет.
     
     
  • 4.48, Отражение луны (ok), 13:22, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    УМВР ЧЯДНТ?
     
  • 4.53, iPony129412 (?), 13:29, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Десктопное поделие - нет

    Пользуюсь на линуксе и macOS постоянно - с трудом могу вспомнить какие-то глюки...
    Соединяется долго бывает разве что - но вряд ли проблема клиентской части.
    А про падение вообще ни разу.

     
  • 3.43, annual slayer (?), 13:11, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    libpurple смотрит на тебя с недоумением
     
  • 2.57, antonimus (?), 13:50, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упоротым - страдать.
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:30, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Наркомафия ликует.
     
     
  • 2.46, Аноним (15), 13:20, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они еще и унитазами пользуются. Надо запретить унитазы.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:33, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор, не сделали, авто смену тем, как на андроид
     
  • 1.30, Gemorroj (ok), 12:33, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    развелось блин этих говномесенджеров.
     
     
  • 2.32, Аноним (15), 12:38, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При Ельцине такого не было.
     
     
  • 3.41, коржик (?), 13:04, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лайк
     
  • 2.38, Аноним (-), 12:58, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    хуже, что развелось говнокомментаторов вроде тебя
     
     
  • 3.42, Gemorroj (ok), 13:06, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    оскорбил твои религиозные чувства?
     
  • 2.49, Аноним (49), 13:23, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишите заявление, чтоб запретили!
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46944
     
     
  • 3.54, Аноним (52), 13:29, 09/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, да никто ничего не запрещает, это для виду было сделано. У меня даже телега без прокси работает.
     

  • 1.50, Аноним (50), 13:24, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    говноработодатели настаивают на использовании личного телефона
     
  • 1.55, antonimus (?), 13:31, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    pacman -Qi telegram-desktop

    Название             : telegram-desktop
    Версия               : 2.0.1-1
    Описание             : Official Telegram Desktop client
    Архитектура          : x86_64
    Дата сборки          : Вт 31 мар 2020 18:58:03
    Дата установки       : Вт 31 мар 2020 22:26:35

    Ээээээто как?

     
  • 1.56, Аноним (56), 13:31, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько лет уже прошло, а e2e в десктопе так и нет. Всё смайлики рисуют да ui немного подправляют. Это какой-то позор...
     
  • 1.58, Аноним (-), 13:52, 09/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код клиентского ПО Telegram написан с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3

    А код серверной части закрыт и поэтому тащмайор вас читает.

     

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