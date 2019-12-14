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Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 2.1

14.12.2019 10:50

Представлен релиз Zulip 2.1, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс.

Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними.

Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток.

Основные новшества:

  • Добавлен инструмент для импорта данных из сервисов на базе Mattermost, Slack, HipChat, Stride и Gitter. При импорте из Slack обеспечена поддержка всех возможностей, предоставляемых при экспорте данных клиентами корпоративных тарифных планов.
  • Для организации полнотекстового поиска теперь можно обойтись без установки специализированного дополнения к PostgreSQL, что позволяет использовать вместо локальной СУБД платформы DBaaS, такие как Amazon RDS.
  • В web-интерфейс администратора добавлен доступ к инструментам для экспорта данных (ранее экспорт производился только из командной строки).
  • Добавлена поддержка Debian 10 "Buster" и прекращена поддержка Ubuntu 14.04. Поддержка CentOS/RHEL пока не доведена до должного вида и появится в будущих выпусках.
  • Полностью переработана система отправки уведомлений по электронной почте, которая приведена к минималистичному стилю, похожему на систему уведомлений GitHub. Добавлены новые настройки уведомлений, позволяющие управлять поведением для push-уведомлений и уведомлений по email для масок (например, @all), а также изменять метод подсчёта непрочитанных сообщений.
  • Переработана реализация шлюза для разбора входящих email. Добавлена поддержка трансляции потоков сообщений Zulip в списки почтовых рассылок, в дополнение к ранее доступным средствам для интеграции с сервисами Zulip для отправки писем.
  • Добавлена встроенная поддержка аутентификации SAML (Security Assertion Markup Language). Переписан код для интеграции с механизмами аутентификации Google - все бэкенды аутентификации OAuth/social переделаны с использованием модуля python-social-auth.
  • В интерфейсе пользователю предоставлен оператор поиска "streams:public", предоставляющий возможность поиска по всей открытой истории переписки организации.
  • В markdown-разметку добавлен синтаксис для указания ссылок на темы обсуждений.
  • Расширены настройки модераторов, позволяющие выборочно управлять правами пользователей по создания своих каналов и приглашению в них новых пользователей.
  • На стадию бета-тестирования переведена поддержка предпросмотра web-страниц, упоминаемых в сообщениях.
  • Проведена оптимизация внешнего вида, особенно заметно переработано оформление отступов в списках, цитата и блоков с кодом.
  • Добавлены новые модули интеграции с BitBucket Server, Buildbot, Gitea, Harbor и Redmine. Значительно улучшено форматирование в существующих модулях интеграции.
  • Подготовлены полноценные переводы для русского и украинского языков.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zulip.org/2019/12...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 2.0
  3. OpenNews: Dropbox открыл код платформы группового обмена сообщениями Zulip
  4. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: В открытую платформу обмена сообщениями Mattermost инвестировано 20 млн долларов
  6. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zulip, im
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Иваня (?), 10:57, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ❤️ OpenSource ❤️ это отличная альтернатива Slack
     
     
  • 2.5, rico (ok), 11:20, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В слаке можно делать групповые видео конференции. Как их можно сравнивать?
     
     
  • 3.9, анонимус (??), 11:58, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут тоже можно организовывать видеоконференции. Jitsi в помощь.
     

  • 1.3, Богдан Помазан (?), 11:11, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из плюсов, починили адрес email для кириллистических каналов.
    Теперь такого вида 8550754149b3a8fdb34a6d0c63bd5043.show-sender@streams.zulipchat.com
     
     
  • 2.4, Богдан Помазан (?), 11:18, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть это в облаке, при локальном разворачивании помню была проблема другая.

    https://github.com/zulip/zulip/issues/13057

     

  • 1.6, рикардо (?), 11:49, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я с мужиками из ♂качалки♂ в нем общаюсь. долгих лет проекту.
     
     
  • 2.10, пажилой человек писятчетыре года (?), 12:27, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тоже все чётко работает
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:38, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Айпони, залогинься, мы тебя узнали.
     

  • 1.7, vbv (ok), 11:51, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код серверной части написан на языке Python.

    Это все что нужно знать.

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:57, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вебня?
     
  • 1.12, rinat85 (?), 12:39, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И ни слова про rocket.chat а ведь тоже хорошая альтернатива slack и новые клиенты мобильные на react.native неплохие получаются, хотя riot.io тут пока получше
     

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