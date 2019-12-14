Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 2.1

Представлен релиз Zulip 2.1, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Добавлен инструмент для импорта данных из сервисов на базе Mattermost, Slack, HipChat, Stride и Gitter. При импорте из Slack обеспечена поддержка всех возможностей, предоставляемых при экспорте данных клиентами корпоративных тарифных планов.

Для организации полнотекстового поиска теперь можно обойтись без установки специализированного дополнения к PostgreSQL, что позволяет использовать вместо локальной СУБД платформы DBaaS, такие как Amazon RDS.

В web-интерфейс администратора добавлен доступ к инструментам для экспорта данных (ранее экспорт производился только из командной строки).

Добавлена поддержка Debian 10 "Buster" и прекращена поддержка Ubuntu 14.04. Поддержка CentOS/RHEL пока не доведена до должного вида и появится в будущих выпусках.

Полностью переработана система отправки уведомлений по электронной почте, которая приведена к минималистичному стилю, похожему на систему уведомлений GitHub. Добавлены новые настройки уведомлений, позволяющие управлять поведением для push-уведомлений и уведомлений по email для масок (например, @all), а также изменять метод подсчёта непрочитанных сообщений.

Переработана реализация шлюза для разбора входящих email. Добавлена поддержка трансляции потоков сообщений Zulip в списки почтовых рассылок, в дополнение к ранее доступным средствам для интеграции с сервисами Zulip для отправки писем.

Добавлена встроенная поддержка аутентификации SAML (Security Assertion Markup Language). Переписан код для интеграции с механизмами аутентификации Google - все бэкенды аутентификации OAuth/social переделаны с использованием модуля python-social-auth.

В интерфейсе пользователю предоставлен оператор поиска "streams:public", предоставляющий возможность поиска по всей открытой истории переписки организации.

В markdown-разметку добавлен синтаксис для указания ссылок на темы обсуждений.

Расширены настройки модераторов, позволяющие выборочно управлять правами пользователей по создания своих каналов и приглашению в них новых пользователей.

На стадию бета-тестирования переведена поддержка предпросмотра web-страниц, упоминаемых в сообщениях.

Проведена оптимизация внешнего вида, особенно заметно переработано оформление отступов в списках, цитата и блоков с кодом.

Добавлены новые модули интеграции с BitBucket Server, Buildbot, Gitea, Harbor и Redmine. Значительно улучшено форматирование в существующих модулях интеграции.

Подготовлены полноценные переводы для русского и украинского языков.



