Роскомнадзор снял ограничения на доступ к мессенджеру Telegram

2.52 , Аноним ( 52 ), 21:10, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Выглядит так, будто просто власти искали повод, чтобы как-то красиво выйти из ситуации. Ну да, ну да. Два года плевали на "ситуацию" с высокой колокольни, а теперь вдруг решили выйти.

Совесть проснулась у чиновников, не иначе.

3.60 , IRASoldier_registered ( ok ), 21:19, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это не совесть. Это пиар-ходы при стремительно падающих рейтингах ВВП и зае***вшей всех, а не только пресловутых "либерастов", ЕР. Попытка пить боржоми при сдохшей печени.

4.65 , Аноним ( 52 ), 21:23, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, рейтинг 86% очень низкий, срочно надо повышать, а то Навальный на выборах победит.

5.76 , IRASoldier_registered ( ok ), 21:31, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > рейтинг 86% Конечно, агентства, работающие на власть, нарисуют и побольше, если распоряжение будет.

6.82 , Аноним ( 52 ), 21:38, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, без разблокировки Пашки таки не могут нарисовать?

5.79 , Аноним ( 79 ), 21:35, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие 86? 146% же!

3.63 , gimrock ( ok ), 21:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Совесть проснулась у чиновников, не иначе. - При чём тут совесть? >> Два года плевали на "ситуацию" с высокой колокольни, а теперь вдруг решили выйти. - Тупые законы иногда десятки лет не отменяются, пока наконец не дойдёт. Не понимаю, что вас тут удивляет. Более того, я просто написал, как это выглядит. А в конце даже специально уточнил, что всей правды мы вообще можем не знать. А вы просто придираетесь к моему выводу, сделанному на основании представленной выше информации, причём сами приводите при этом настолько слабые аргументы... хотя постойте, вы вообще не приводите аргументов, вы просто глупо язвите.

4.70 , Аноним ( 52 ), 21:24, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Удивляет ваша вера в наличие совести у чиновников. Точнее, попытка объяснить этой самой совестью гражданскую сознательность одного бизнесмена.