Роскомнадзор снял ограничения на доступ к мессенджеру Telegram

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|1.27, gimrock (ok), 20:34, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
Такое ощущение, что новость многие даже не прочитали Там же чёрным по белому на... большой текст свёрнут, показать
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|2.52, Аноним (52), 21:10, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Выглядит так, будто просто власти искали повод, чтобы как-то красиво выйти из ситуации.
Ну да, ну да. Два года плевали на "ситуацию" с высокой колокольни, а теперь вдруг решили выйти.
Совесть проснулась у чиновников, не иначе.
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|3.60, IRASoldier_registered (ok), 21:19, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не совесть. Это пиар-ходы при стремительно падающих рейтингах ВВП и зае***вшей всех, а не только пресловутых "либерастов", ЕР. Попытка пить боржоми при сдохшей печени.
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|4.65, Аноним (52), 21:23, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, рейтинг 86% очень низкий, срочно надо повышать, а то Навальный на выборах победит.
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|3.63, gimrock (ok), 21:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Совесть проснулась у чиновников, не иначе.
- При чём тут совесть?
>> Два года плевали на "ситуацию" с высокой колокольни, а теперь вдруг решили выйти.
- Тупые законы иногда десятки лет не отменяются, пока наконец не дойдёт. Не понимаю, что вас тут удивляет.
Более того, я просто написал, как это выглядит. А в конце даже специально уточнил, что всей правды мы вообще можем не знать. А вы просто придираетесь к моему выводу, сделанному на основании представленной выше информации, причём сами приводите при этом настолько слабые аргументы... хотя постойте, вы вообще не приводите аргументов, вы просто глупо язвите.
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|4.70, Аноним (52), 21:24, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Удивляет ваша вера в наличие совести у чиновников.
Точнее, попытка объяснить этой самой совестью гражданскую сознательность одного бизнесмена.
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|2.3, Аноним (3), 20:10, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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"-Одним словом - румын! - Так он же болгарин?! - А какая разница?" (с)
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|3.30, Аноним (30), 20:41, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Таки они никогда и не ссорились
Да умные люди сразу это поняли.
Это была просто такая реклама импортозамещающего продукта.
Однако, в США это особо продвинуть так и не получилось. Поэтому уже как-то придется самим продолжать это потреблять со всеми местными стандартами и нормами поведения.
И к тому же уже рекламный эффект от запрета уже все больше глушится эффектом привыкания.
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|4.38, Аноним (30), 20:55, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Телеграм - это лишь очередное подражание Однако тут не все так плохо Мы все ... большой текст свёрнут, показать
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|5.43, Аноним (30), 21:01, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Может уже пора пойти своим путем, и перестать все время подражать низкоуповневым автоматам?
Опечатка. НизкоУРОВНевым автоматам.
Хотя слово получилось тоже интересное... Почти как низкоУПОВАемые...
Морфология-полиморфность-формобразие!
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|5.62, IRASoldier_registered (ok), 21:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты забыл добавить, что русский язык - это самый древний на Земле язык, на котором разговаривали боги, прилетевшие из Космоса, от которого произошли все остальные. (@сарказм)
А знакомый лингвист-кун сейчас ржёт не переставая над той псевдонаукообразной хе***ю, которую ты тут выродил.
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|3.15, Аноним (15), 20:23, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Точно также как они предоставляют доступ АНБ и прочим европейским спецслужбам ко своей платформе.
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|4.66, IRASoldier_registered (ok), 21:23, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто в этом есть что-то плохое. За ругань в адрес Трампа или Меркель в соцсетях ещё никого не посадили. В отличие от сам знаешь какой страны и сам знаешь какого президента.
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|5.80, Аноним (52), 21:35, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть, чтение приватной переписки — это норм, лишь бы за тявканье на говорящие головы не сажали?
Ну так у нас за критику Жириновского пока тоже посадок 0.
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|2.13, Аноним (13), 20:22, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Договорились или сдались?
А они разве изначально не были заодно?!
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|3.55, Аноним (52), 21:13, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На этот счёт теперь можно только предполагать. Однозначных свидетельств, как по текущей ситуации, за тот период не было.
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|1.2, Аноним (2), 20:09, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> В качестве причины указана высказанная основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму.
В Думе решили под себя яму копать?
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|2.40, Аноним (40), 20:57, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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когда в Штатах его по судам затаскали, и пришлось закрыть проект крипты... невольно подумаешь, нафик в Штатах что-то делать...
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|2.54, Аноним (52), 21:12, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот это он зря конечно сделал.
Думаю, он руководствовался соображениями выгоды для бизнеса.
Если этот шаг позволит радикально расширить пользовательскую базу, значит, это было не зря.
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|2.41, Аноним (40), 20:59, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дуров раскритиковал жизнь в США: "США являются полицейским государством, и система здравоохранения у них дорогая и неэффективная".
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|3.61, Аноним (52), 21:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проект TON ему завернули, вот он теперь и обиженка.
Хотя вроде взрослый человек и должен был понимать, что когда лезешь с такой хуцпой (шалом!), надо иметь друзей на очень высоких постах.
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|3.59, Аноним (52), 21:19, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что поделать, за нарушение закона почти везде нагибают.
Хотя в какой-нибудь Зимбабве можно и половить рыбку в мутной воде, успех одного космонавта-дистростроителя подтверждает.
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|1.11, Аноним (11), 20:20, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пофиг на блокировки ркн, использую vpn. Есть блокировки другого рода, когда сайты блочат vpn.
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|2.86, Аноним (52), 21:42, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Администрация сайтов имеет полную свободу блокировать всех, кого хочет.
Не нравится TOS — не посещайте.
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|1.12, Аноним (13), 20:21, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучше бы они сняли ограничения с перебаненых заодно под горячую руку по-настоящему полезных ресурсов, а также почтовиков, которые якобы помогают тeppopиcтaм. А это локнутое хипстерское дрочево продолбленное спецслужбами и даром не нужнО!
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|1.14, бублички (?), 20:23, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Павел Дуров стал Пашкой-дырявым? или Роскомнадзор возглавит непобедимый Telegram?
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|2.36, Аноним (36), 20:45, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ритуал инициации в опричники такой. За пруфами - к Сорокину.
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|2.49, Аноним (52), 21:05, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Павел Дуров стал Пашкой-дырявым?
"Не дыра, а аккуратное отверстие"
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|3.47, Аноним (-), 21:03, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слоупок здесь только ты, а я, как все норм люди, сижу в джаббере.
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|4.53, Аноним (53), 21:11, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>я, как все норм люди, сижу в джаббере.я, как все норм люди, сижу в джаббере.
...в гордом одиночестве
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|5.57, Аноним (30), 21:16, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А мы с братаном вдвоем подняли ФидоНет! Подключайтесь к нам!
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|5.58, Аноним (52), 21:16, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не так много людей испытывают потребность пообщаться без присмотра компетентных сотрудников.
Но всё-таки не один человек на весь мир.
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|1.20, Ещё один Аноним (?), 20:29, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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По-моему очевидно, что словами о том, что блокировку снимают из-за готовности сотрудничать власти просто пытаются прикрыть то, что полностью об***ались с блокировкой. Те же группы Игил Паша блокировал выше очень давно. Так что, мне кажется, тут правда наговаривать на него вообще нет. Он тут ни при чём, можно сказать.
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|2.34, gimrock (ok), 20:44, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вот именно! Такое ощущение, что большинство новость вообще не прочитали. Более того, там даже не сказано о готовности сотрудничать. Если говорить простым языком, то власти просто увидели пост Дурова, где тот написал, что телеграм пресекает терроризм, и сказали: "а, ну раз он против терроризма, значит можно его разблокировать". Просто использовали его пост, чтобы красиво из ситуации выйти. В тексте новости даже не идёт речи о каких-то договорённостях или сотрудничестве, не говоря уже о передачи ключей и открытия доступа к перепискам.
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|3.73, IRASoldier_registered (ok), 21:28, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Большинство читающих тут новости мыслит конспирологически, везде ища нае***ки и вред для своей патологически лелеемой приватности, а когда их не находит - придумывает, что они есть и принимается с пеной у рта убеждать в этом самих себя.
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|4.77, Аноним (52), 21:32, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, ну да, и вообще все попытки РКН получить доступ к чужой переписке — не более чем конспирология, да.
А если кого-то два года блокировали за предоставление доступа к ней, а потом вдруг разблокировали — это всё исключительно от чистой души и за красивые глаза.
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|2.35, Kaffeine (?), 20:44, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разблокировка не компрометирует Telegram. Просто в РКН забили на безуспешные попытки блокировки и воспользуются другими методами давления на пользователей.
Нужно понимать, что Telegram не обеспечивает анонимности, а значит административная и/или уголовная ответственность за «фейки» в соощениях Telegram может стать реальностью быстрее, чем кто-либо ожидает.
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|3.37, Аноним (36), 20:54, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нельзя скомпрометировать то, что уже скомпрометированно. Напоминаю: именно при Паше выгнали из контакта всех, отказавшихся привязать телефон. Это было ещё до поглощения контакта. Именно паша кидал самолётики из купюр. В своём новом бизнесе именно Паша сделал привязку к телефону. В общем, следите и за словами, а за действиями. С плохими действиями любые хоршие слова ничтожны, с плохими словами хороших действий недостаточно для доверия человеку, а частная лавочка не заслуживающего доверия человека тоже доверия не заслуживает.
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|3.46, Аноним (52), 21:03, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разблокировка не компрометирует Telegram. Просто в РКН забили на безуспешные попытки блокировки и воспользуются другими методами давления на пользователей.
Позвольте вам не поверить, товарищ майор.
Снять блокировку, потому что она не работает — не метод РКН. Им пофиг, работает оно или нет.
Так что для такого шага нужны более серьёзные резоны.
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|4.74, IRASoldier_registered (ok), 21:29, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не метод РКН
Разумеется. Но это метод того, кто стоит выше РКН и может предпринимать неочевидные и не особенно полезные шаги, если это, в его представлении, может повысить его привлекательность в глазах электората.
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|2.26, Аноним (15), 20:34, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на каком основании по твоему его разблокировали? Только дурачки верят что ключи он сохранил.
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|3.75, Аноним (52), 21:29, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, есть еще ольгинские, которые, похоже, уже до сюда добрались и активно оправдывают бизнесмена.
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|2.48, Аноним (52), 21:05, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так ключи он передал или нет?
Скорее, предоставил удобное API для товарища майора.
Ключи можно и не гонять, все равно они генерируются на основе "энтропии" с сервера.
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|2.32, Sluggard (ok), 20:41, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это байду придумали для сервисов Mail.Ru Group. Дуров им Телегу продал что ли?
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|3.50, Аноним (52), 21:08, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Учитывая, что уже после якобы "отжима" вконтакта, его действующие сотрудники "по совместительству" работали и над телеграмом — там довольно крепкий альянс.
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|1.25, anonymous (??), 20:33, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну как дети малые, чесслово. Паша всегда был в системе и его анонимный™, с привязкой к телефону™, Телеграм. И блокировки, которые блочат, в лучшем случае, вебхуки при отладке из россиюшки, но не сам телеграм больше на пиар смахивают.
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|3.83, zurapa (ok), 21:39, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да что ты понимаешь в анонимности?! Сказали же тебе анонимный! Сейчас товарища майора к тебе пришлём, вот тогда поговори мне...
(сарказм)
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|2.56, Аноним (52), 21:15, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь оно работает и для товарища майора.
Вот на это я бы плевать не стал.
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|2.71, Аноним (4), 21:27, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что такое телега? Для чего она нужна? И почему без неё не могут жить аноны? Как на подсосе.
Мне вообще на неё как-то пох. Я даже о ее существовании не знаю. И ничего.
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|3.81, Аноним (52), 21:37, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без неё аноны будут слишком анонимны, а это доставляет кое-кому неудобства.
Анонимность хороша в меру.
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|1.31, Аноним (31), 20:41, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Бессмысленная блокировка снята, чтобы не делать бесплатной рекламы и намекать, что мол с Пашей то договорились, вот и разблокировали.
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|1.44, Аноним (-), 21:02, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Неужели РКН наконец понял, что сервис, требующий телефона, истинно безопасным для пользователей быть не может, и поэтому ему, РКНу, особой угрозы не представляет?
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|2.85, Аноним (52), 21:40, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одно дело — понять теоретически, другое дело — получить требуемое практически.
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|1.51, Аноним (51), 21:10, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошую рекламу телеге сделали этой блокировкой. Если здесь есть сторонники заговоров рептилоидов, ребята, я с вами.
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|2.72, Аноним (52), 21:27, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее Пашка. Когда имидж борца с режим был выгоден — пользовался, как только альтернативный путь посулил больше профитов — бросил.
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|1.84, Аноним (84), 21:39, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кому нужен централизованный Telegram, когда есть децентрализованный Matrix?
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