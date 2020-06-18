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Роскомнадзор снял ограничения на доступ к мессенджеру Telegram

18.06.2020 20:03

Роскомнадзор объявил о согласованным с Генеральной прокуратурой РФ снятием требований по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. В качестве причины указана высказанная основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

Блокировка была введена 16 апреля 2018 года и привела к попаданию в чёрный список миллионов IP-адресов крупных облачных провайдеров и сетей доставки контента, что полностью дискредитировало Роскомнадзор. Сотни легитимных сайтов оказались недоступны, включая некоторые крупные проекты, в том числе государственные (например, на сайте Почты России перестала работать аутентификация). Выборочно блокировка адресов, затрагивающих крупные ресурсы, была снята но многие западные проекты оставались недоступны до сих пор. При этом сам Telegram успешно обходил все попытки ограничения доступа и его популярность лишь увеличивалась.

В процессе подготовки материалов для OpenNet была выявлена недоступность из-за блокировок более 80 сайтов, связанных с открытым ПО. Некоторые из этих сайтов оставались недоступными до последнего времени. Например, блокировка затронула mail.python.org, bugs.python.org, www.reactos.org, addons.mozilla.org, wiki.qt.io, nextcloud.com, www.powerdns.com, 7-zip.org, eff.org, wireshark.org, pytorch.org, gnome-look.org, www.midori-browser.org, bugs.php.net, peppermintos.com, people.kernel.org, cloudflare-dns.com, www.dovecot.org, fxsitecompat.dev, mariadb.org, async.rs, letsencrypt.org, mxlinux.org, git.openwrt.org, blogs.apache.org, opensource.org, audacious-media-player.org и многие менее известные проекты.

  1. Главная ссылка к новости (https://rkn.gov.ru/news/rsoc/n...)
  2. OpenNews: Delta Chat получил от Роскомнадзора требование о доступе к данным пользователей
  3. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  4. OpenNews: Идея запрета анонимайзеров и VPN в РФ достигла стадии законопроекта
  5. OpenNews: Попытка запрета в РФ сайта за публикацию инструкции по использованию анонимайзеров
  6. OpenNews: Инициатива запрета в РФ анонимных сетей, таких как Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53188-telegram
Ключевые слова: telegram
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.27, gimrock (ok), 20:34, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Такое ощущение, что новость многие даже не прочитали Там же чёрным по белому на... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 21:10, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Выглядит так, будто просто власти искали повод, чтобы как-то красиво выйти из ситуации.

    Ну да, ну да. Два года плевали на "ситуацию" с высокой колокольни, а теперь вдруг решили выйти.
    Совесть проснулась у чиновников, не иначе.

     
     
  • 3.60, IRASoldier_registered (ok), 21:19, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не совесть. Это пиар-ходы при стремительно падающих рейтингах ВВП и зае***вшей всех, а не только пресловутых "либерастов", ЕР. Попытка пить боржоми при сдохшей печени.
     
     
  • 4.65, Аноним (52), 21:23, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, рейтинг 86% очень низкий, срочно надо повышать, а то Навальный на выборах победит.
     
     
  • 5.76, IRASoldier_registered (ok), 21:31, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > рейтинг 86%

    Конечно, агентства, работающие на власть, нарисуют и побольше, если распоряжение будет.


     
     
  • 6.82, Аноним (52), 21:38, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, без разблокировки Пашки таки не могут нарисовать?
     
  • 5.79, Аноним (79), 21:35, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие 86? 146% же!
     
  • 3.63, gimrock (ok), 21:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Совесть проснулась у чиновников, не иначе.

    - При чём тут совесть?

    >> Два года плевали на "ситуацию" с высокой колокольни, а теперь вдруг решили выйти.

    - Тупые законы иногда десятки лет не отменяются, пока наконец не дойдёт. Не понимаю, что вас тут удивляет.

    Более того, я просто написал, как это выглядит. А в конце даже специально уточнил, что всей правды мы вообще можем не знать. А вы просто придираетесь к моему выводу, сделанному на основании представленной выше информации, причём сами приводите  при этом  настолько слабые аргументы... хотя постойте, вы вообще не приводите аргументов, вы просто глупо язвите.

     
     
  • 4.70, Аноним (52), 21:24, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удивляет ваша вера в наличие совести у чиновников.

    Точнее, попытка объяснить этой самой совестью гражданскую сознательность одного бизнесмена.

     

  • 1.1, Аноний (?), 20:08, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Договорились или сдались?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:10, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    "-Одним словом - румын! - Так он же болгарин?! - А какая разница?" (с)
     
  • 2.6, anonymous (??), 20:12, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Таки они никогда и не ссорились
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 20:41, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Таки они никогда и не ссорились

    Да умные люди сразу это поняли.
    Это была просто такая реклама импортозамещающего продукта.

    Однако, в США это особо продвинуть так и не получилось. Поэтому уже как-то придется самим продолжать это потреблять со всеми местными стандартами и нормами поведения.

    И к тому же уже рекламный эффект от запрета уже все больше глушится эффектом привыкания.


     
     
  • 4.38, Аноним (30), 20:55, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Телеграм - это лишь очередное подражание Однако тут не все так плохо Мы все ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.43, Аноним (30), 21:01, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Может уже пора пойти своим путем, и перестать все время подражать низкоуповневым автоматам?

    Опечатка. НизкоУРОВНевым автоматам.

    Хотя слово получилось тоже интересное... Почти как низкоУПОВАемые...

    Морфология-полиморфность-формобразие!

     
  • 5.62, IRASoldier_registered (ok), 21:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты забыл добавить, что русский язык - это самый древний на Земле язык, на котором разговаривали боги, прилетевшие из Космоса, от которого произошли все остальные. (@сарказм)

    А знакомый лингвист-кун сейчас ржёт не переставая над той псевдонаукообразной хе***ю, которую ты тут выродил.

     
  • 2.7, Аноним (7), 20:12, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прогнулись же...
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:23, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно также как они предоставляют доступ АНБ и прочим европейским спецслужбам ко своей платформе.
     
     
  • 4.66, IRASoldier_registered (ok), 21:23, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто в этом есть что-то плохое. За ругань в адрес Трампа или Меркель в соцсетях ещё никого не посадили. В отличие от сам знаешь какой страны и сам знаешь какого президента.
     
     
  • 5.80, Аноним (52), 21:35, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, чтение приватной переписки — это норм, лишь бы за тявканье на говорящие головы не сажали?
    Ну так у нас за критику Жириновского пока тоже посадок 0.
     
  • 4.67, X5asd5 (?), 21:23, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и чипирование!

    :-)

     
  • 2.13, Аноним (13), 20:22, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Договорились или сдались?

    А они разве изначально не были заодно?!

     
     
  • 3.55, Аноним (52), 21:13, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этот счёт теперь можно только предполагать. Однозначных свидетельств, как по текущей ситуации, за тот период не было.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:09, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> В качестве причины указана высказанная основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

    В Думе решили под себя яму копать?

     
     
  • 2.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:12, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, Паша слился. А как пел, как пел!
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:11, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это он зря конечно сделал.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 20:57, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда в Штатах его по судам затаскали, и пришлось закрыть проект крипты... невольно подумаешь, нафик в Штатах что-то делать...
     
     
  • 3.69, IRASoldier_registered (ok), 21:24, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и пришлось закрыть проект крипты

    ...потому что его проект крипты не вызвал доверия.

     
  • 2.54, Аноним (52), 21:12, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот это он зря конечно сделал.

    Думаю, он руководствовался соображениями выгоды для бизнеса.
    Если этот шаг позволит радикально расширить пользовательскую базу, значит, это было не зря.

     

  • 1.5, anonymous (??), 20:11, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И как теперь строить из себя жертву кровавого режима?
     
     
  • 2.41, Аноним (40), 20:59, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дуров раскритиковал жизнь в США: "США являются полицейским государством, и система здравоохранения у них дорогая и неэффективная".
     
     
  • 3.61, Аноним (52), 21:21, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проект TON ему завернули, вот он теперь и обиженка.

    Хотя вроде взрослый человек и должен был понимать, что когда лезешь с такой хуцпой (шалом!), надо иметь друзей на очень высоких постах.

     

  • 1.9, Аноним (9), 20:13, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    нагнули
     
     
  • 2.42, Аноним (40), 21:00, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нагнули его в Штатах за попытку создания собственной крипты
     
     
  • 3.59, Аноним (52), 21:19, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что поделать, за нарушение закона почти везде нагибают.

    Хотя в какой-нибудь Зимбабве можно и половить рыбку в мутной воде, успех одного космонавта-дистростроителя подтверждает.

     

  • 1.11, Аноним (11), 20:20, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пофиг на блокировки ркн, использую vpn. Есть блокировки другого рода, когда сайты блочат vpn.
     
     
  • 2.86, Аноним (52), 21:42, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Администрация сайтов имеет полную свободу блокировать всех, кого хочет.
    Не нравится TOS — не посещайте.
     

  • 1.12, Аноним (13), 20:21, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучше бы они сняли ограничения с перебаненых заодно под горячую руку по-настоящему полезных ресурсов, а также почтовиков, которые якобы помогают тeppopиcтaм. А это локнутое хипстерское дрочево продолбленное спецслужбами и даром не нужнО!
     
  • 1.14, бублички (?), 20:23, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Павел Дуров стал Пашкой-дырявым? или Роскомнадзор возглавит непобедимый Telegram?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 20:45, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ритуал инициации в опричники такой. За пруфами - к Сорокину.
     
  • 2.49, Аноним (52), 21:05, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Павел Дуров стал Пашкой-дырявым?

    "Не дыра, а аккуратное отверстие"

     

  • 1.16, Аноним (16), 20:24, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Зашёл сюда за комментариями
     
  • 1.17, Аноним (9), 20:24, 18/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.18, user90 (?), 20:28, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Значит, этот ваш Telegram (стал) больше не нужен))
     
     
  • 2.24, Аноним (9), 20:33, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ты в аське всё сидишь слоупок?
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 21:03, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слоупок здесь только ты, а я, как все норм люди, сижу в джаббере.
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 21:11, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >я, как все норм люди, сижу в джаббере.я, как все норм люди, сижу в джаббере.

    ...в гордом одиночестве

     
     
  • 5.57, Аноним (30), 21:16, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мы с братаном вдвоем подняли ФидоНет! Подключайтесь к нам!
     
  • 5.58, Аноним (52), 21:16, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не так много людей испытывают потребность пообщаться без присмотра компетентных сотрудников.
    Но всё-таки не один человек на весь мир.
     
  • 3.64, Аноним (4), 21:22, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я такой х...йнёй вообще не пользуюсь. Ни к чему.
     

  • 1.19, Аноним (19), 20:29, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А он был заблокирован?
     
  • 1.20, Ещё один Аноним (?), 20:29, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    По-моему очевидно, что словами о том, что блокировку снимают из-за готовности сотрудничать власти просто пытаются прикрыть то, что полностью об***ались с блокировкой. Те же группы Игил Паша блокировал выше очень давно. Так что, мне кажется, тут правда наговаривать на него вообще нет. Он тут ни при чём, можно сказать.
     
     
  • 2.34, gimrock (ok), 20:44, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот именно! Такое ощущение, что большинство новость вообще не прочитали. Более того, там даже не сказано о готовности сотрудничать. Если говорить простым языком, то власти просто увидели пост Дурова, где тот написал, что телеграм пресекает терроризм, и сказали: "а, ну раз он против терроризма, значит можно его разблокировать". Просто использовали его пост, чтобы красиво из ситуации выйти. В тексте новости даже не идёт речи о каких-то договорённостях или сотрудничестве, не говоря уже о передачи ключей и открытия доступа к перепискам.
     
     
  • 3.73, IRASoldier_registered (ok), 21:28, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Большинство читающих тут новости мыслит конспирологически, везде ища нае***ки и вред для своей патологически лелеемой приватности, а когда их не находит - придумывает, что они есть и принимается с пеной у рта убеждать в этом самих себя.
     
     
  • 4.77, Аноним (52), 21:32, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ну да, и вообще все попытки РКН получить доступ к чужой переписке — не более чем конспирология, да.

    А если кого-то два года блокировали за предоставление доступа к ней, а потом вдруг разблокировали — это всё исключительно от чистой души и за красивые глаза.

     
  • 2.35, Kaffeine (?), 20:44, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разблокировка не компрометирует Telegram. Просто в РКН забили на безуспешные попытки блокировки и воспользуются другими методами давления на пользователей.
    Нужно понимать, что Telegram не обеспечивает анонимности, а значит административная и/или уголовная ответственность за «фейки» в соощениях Telegram может стать реальностью быстрее, чем кто-либо ожидает.
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 20:54, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя скомпрометировать то, что уже скомпрометированно. Напоминаю: именно при Паше выгнали из контакта всех, отказавшихся привязать телефон. Это было ещё до поглощения контакта. Именно паша кидал самолётики из купюр. В своём новом бизнесе именно Паша сделал привязку к телефону. В общем, следите и за словами, а за действиями. С плохими действиями любые хоршие слова ничтожны, с плохими словами хороших действий недостаточно для доверия человеку, а частная лавочка не заслуживающего доверия человека тоже доверия не заслуживает.
     
  • 3.46, Аноним (52), 21:03, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разблокировка не компрометирует Telegram. Просто в РКН забили на безуспешные попытки блокировки и воспользуются другими методами давления на пользователей.

    Позвольте вам не поверить, товарищ майор.
    Снять блокировку, потому что она не работает — не метод РКН. Им пофиг, работает оно или нет.
    Так что для такого шага нужны более серьёзные резоны.

     
     
  • 4.74, IRASoldier_registered (ok), 21:29, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не метод РКН

    Разумеется. Но это метод того, кто стоит выше РКН и может предпринимать неочевидные и не особенно полезные шаги, если это, в его представлении, может повысить его привлекательность в глазах электората.

     
     
  • 5.78, Аноним (52), 21:33, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели без этого он выборы проиграет?
     

  • 1.21, Аноним (36), 20:31, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Картинка_с_медведем,_выглядывающим_из_кустов.jpg
     
  • 1.22, Аноним (9), 20:31, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так ключи он передал или нет?
     
     
  • 2.26, Аноним (15), 20:34, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на каком основании по твоему его разблокировали? Только дурачки верят что ключи он сохранил.
     
     
  • 3.75, Аноним (52), 21:29, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, есть еще ольгинские, которые, похоже, уже до сюда добрались и активно оправдывают бизнесмена.
     
  • 2.48, Аноним (52), 21:05, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так ключи он передал или нет?

    Скорее, предоставил удобное API для товарища майора.

    Ключи можно и не гонять, все равно они генерируются на основе "энтропии" с сервера.

     

  • 1.23, Аноним (23), 20:33, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эй, челики. Это связано с VK Connect. Напряжите мозги!
     
     
  • 2.32, Sluggard (ok), 20:41, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это байду придумали для сервисов Mail.Ru Group. Дуров им Телегу продал что ли?
     
     
  • 3.50, Аноним (52), 21:08, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учитывая, что уже после якобы "отжима" вконтакта, его действующие сотрудники "по совместительству" работали и над телеграмом — там довольно крепкий альянс.
     

  • 1.25, anonymous (??), 20:33, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну как дети малые, чесслово. Паша всегда был в системе и его анонимный™, с привязкой к телефону™, Телеграм. И блокировки, которые блочат, в лучшем случае, вебхуки при отладке из россиюшки, но не сам телеграм больше на пиар смахивают.
     
     
  • 2.45, Аноним (40), 21:02, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "анонимный с привязкой" - меня всегда забавляло такое :)
     
     
  • 3.83, zurapa (ok), 21:39, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что ты понимаешь в анонимности?! Сказали же тебе анонимный! Сейчас товарища майора к тебе пришлём, вот тогда поговори мне...
    (сарказм)
     

  • 1.28, timur.davletshin (ok), 20:36, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Плевать, оно и до этого работало.
     
     
  • 2.56, Аноним (52), 21:15, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь оно работает и для товарища майора.
    Вот на это я бы плевать не стал.
     

  • 1.29, Аноним (29), 20:40, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Карантин отменили, воду дали, даже телегу включили...
     
     
  • 2.71, Аноним (4), 21:27, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что такое телега? Для чего она нужна? И почему без неё не могут жить аноны? Как на подсосе.
    Мне вообще на неё как-то пох. Я даже о ее существовании не знаю. И ничего.
     
     
  • 3.81, Аноним (52), 21:37, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без неё аноны будут слишком анонимны, а это доставляет кое-кому неудобства.
    Анонимность хороша в меру.
     

  • 1.31, Аноним (31), 20:41, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бессмысленная блокировка снята, чтобы не делать бесплатной рекламы и намекать, что мол с Пашей то договорились, вот и разблокировали.
     
  • 1.33, Аноним (33), 20:43, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но никаких же ограничений не было!
     
  • 1.39, Аноним (39), 20:56, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это Ж-ж-ж-ж-ж не спроста .......
     
  • 1.44, Аноним (-), 21:02, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели РКН наконец понял, что сервис, требующий телефона, истинно безопасным для пользователей быть не может, и поэтому ему, РКНу, особой угрозы не представляет?
     
     
  • 2.85, Аноним (52), 21:40, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно дело — понять теоретически, другое дело — получить требуемое практически.
     

  • 1.51, Аноним (51), 21:10, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошую рекламу телеге сделали этой блокировкой. Если здесь есть сторонники заговоров рептилоидов, ребята, я с вами.
     
  • 1.68, пажилой (?), 21:24, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    блокировку убрали, а dpi оставили... путин гений
     
     
  • 2.72, Аноним (52), 21:27, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее Пашка. Когда имидж борца с режим был выгоден — пользовался, как только альтернативный путь посулил больше профитов — бросил.
     

  • 1.84, Аноним (84), 21:39, 18/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому нужен централизованный Telegram, когда есть децентрализованный Matrix?
     

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