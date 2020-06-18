Роскомнадзор снял ограничения на доступ к мессенджеру Telegram

2.34 , gimrock ( ok ), 20:44, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Вот именно! Такое ощущение, что большинство новость вообще не прочитали. Более того, там даже не сказано о готовности сотрудничать. Если говорить простым языком, то власти просто увидели пост Дурова, где тот написал, что телеграм пресекает терроризм, и сказали: "а, ну раз он против терроризма, значит можно его разблокировать". Просто использовали его пост, чтобы красиво из ситуации выйти. В тексте новости даже не идёт речи о каких-то договорённостях или сотрудничестве, не говоря уже о передачи ключей и открытия доступа к перепискам.

3.73 , IRASoldier_registered ( ok ), 21:28, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Большинство читающих тут новости мыслит конспирологически, везде ища нае***ки и вред для своей патологически лелеемой приватности, а когда их не находит - придумывает, что они есть и принимается с пеной у рта убеждать в этом самих себя.

4.77 , Аноним ( 52 ), 21:32, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, ну да, и вообще все попытки РКН получить доступ к чужой переписке — не более чем конспирология, да. А если кого-то два года блокировали за предоставление доступа к ней, а потом вдруг разблокировали — это всё исключительно от чистой души и за красивые глаза.

2.35 , Kaffeine ( ? ), 20:44, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Разблокировка не компрометирует Telegram. Просто в РКН забили на безуспешные попытки блокировки и воспользуются другими методами давления на пользователей.

Нужно понимать, что Telegram не обеспечивает анонимности, а значит административная и/или уголовная ответственность за «фейки» в соощениях Telegram может стать реальностью быстрее, чем кто-либо ожидает.

3.37 , Аноним ( 36 ), 20:54, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нельзя скомпрометировать то, что уже скомпрометированно. Напоминаю: именно при Паше выгнали из контакта всех, отказавшихся привязать телефон. Это было ещё до поглощения контакта. Именно паша кидал самолётики из купюр. В своём новом бизнесе именно Паша сделал привязку к телефону. В общем, следите и за словами, а за действиями. С плохими действиями любые хоршие слова ничтожны, с плохими словами хороших действий недостаточно для доверия человеку, а частная лавочка не заслуживающего доверия человека тоже доверия не заслуживает.

3.46 , Аноним ( 52 ), 21:03, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разблокировка не компрометирует Telegram. Просто в РКН забили на безуспешные попытки блокировки и воспользуются другими методами давления на пользователей. Позвольте вам не поверить, товарищ майор.

Снять блокировку, потому что она не работает — не метод РКН. Им пофиг, работает оно или нет.

Так что для такого шага нужны более серьёзные резоны.

4.74 , IRASoldier_registered ( ok ), 21:29, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не метод РКН Разумеется. Но это метод того, кто стоит выше РКН и может предпринимать неочевидные и не особенно полезные шаги, если это, в его представлении, может повысить его привлекательность в глазах электората.

5.78 , Аноним ( 52 ), 21:33, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неужели без этого он выборы проиграет?

