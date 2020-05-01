Delta Chat получил от Роскомнадзора требование о доступе к данным пользователей

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|1.2, xm (ok), 20:49, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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Судя по тексту ответа, имбецилы из Роскомцензуры им запрос на русском умудрились прислать...
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|2.10, Аноним (10), 21:06, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Да в такие конторы только недалёкие или "самые правильные" фашисты идут, и от того, что где-то в другом месте деньги надо мозгом зарабатывать и что-то созидать. А правильность не равно истинность, ибо первое субъективно.
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|3.35, xm (ok), 21:33, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Интересно, есть ли большая глубина нравственного падения в IT, чем "работать в Роскомнадзоре"?
> Да в такие конторы только недалёкие или "самые правильные" фашисты идут, и
> от того, что где-то в другом месте деньги надо мозгом зарабатывать
> и что-то созидать. А правильность не равно истинность, ибо первое субъективно.
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|4.57, нах. (?), 22:19, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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подкинь рефералов, а?! Я как туда устроюсь - все тебе расскажу!
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|5.80, Michael Shigorin (ok), 00:06, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Я таким идиотам уж не первый раз говорю -- для свободного ПО в целом и крипто в частности один Вартан Хачатуров (wart@debian) сделал гораздо больше, чем все они вместе взятые.
Идиоты умудряются лепетать одно и то же, при этом в упор не замечая беспредельщиков той самой цензуры в виде пейсбука с твитором и гуглом.
Интересно, чем им изнутри соображалку-то так отшибают.
Ну да жизнь учит, даже если прямо на экзамене.
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|6.92, Аноним (-), 00:20, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Миша, слишком, глубоко запихнул, вынимай уже, задохнешься. и таблетки прими
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|6.99, Bx (ok), 01:05, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Соглашусь с некоторыми комментариями, Михаил, экономь бисер, ничего ты им не докажешь.
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|7.104, YetAnotherOnanym (ok), 01:41, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На 1:38 Шигорину накидали 8 минусов, а тебе только 1, это показывает, что мамкинвы борцуны с системой на опеннете не поняли, при чём тут бисер.
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|3.109, rshadow (ok), 02:05, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да какие там фашисты. На тех зарплатах одни студенты вчерашние и будут работать. Оттого и все познания - "забанить по ip".
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|2.22, Аноним84701 (ok), 21:16, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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> имбецилы из Роскомцензуры им запрос на русском умудрились прислать...
Угу, цитирую
> If you have any further questions please refer to us using english or german. We are not legally bound to answer letters written in [b]Russian[/b].
прислали на адрес немецкой фирмочки (gmbh), с требованием нарушить закон(ы) о защите персональных данных, за (умышленное) нарушение которых "дают" штраф в 300 000 € и до 2 лет тюрьмы …
> Please note that even if a german court were to order access to user data we would not be able to comply because we have no data at all.
"Прелестно, просто прелестно!" и "Слов нет, одни междометия" (c)
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|3.66, Аноним (66), 22:51, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну на территории рф свои законы и пд россиян должны быть локализованы, так что тут противоречия нет.
Развивали бы проект не фирмой а анонимусами на гитхабе, не кому бы и предъявить было. Или они на нем что-то зарабатывают?
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|4.72, gogo (?), 23:39, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну дык пусть всякие "надзоры" и локализуют данные, если могут.
А не ездят по ушам иностранным фирмам, которые никаким боком не попадают под их юрисдикцию.
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|5.111, zzz (??), 02:09, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под их юрисдикцию подпадают российские пользователи. И ключи именно этих пользователей требует Роскомнадзор.
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|4.82, Аноним84701 (ok), 00:07, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну на территории рф свои законы и пд россиян должны быть локализованы,
> так что тут противоречия нет.
Reichgrafen Str. 20
79102 Freiburg, Deutschland
Хм, интересно, в Фрейбурге (и заодно Берлине) уже в курсе некоторых геополитических изменений?
|
|4.88, Аноним (88), 00:14, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Ну на территории рф свои законы и пд россиян должны быть локализованы
И? Почему кого-то за пределами РФ должны интересовать законы РФ?
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|2.30, Аноним (30), 21:28, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Русский входит в список языков, как и испанский с французским. Можно применять санкции за неуважение международного права ). ИМХО.
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|3.32, Fyjy (?), 21:31, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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В список каких языков? Один из 6 рабочих языков ООН? И что?
Никакого международного права тут нет
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|3.47, Аноним84701 (ok), 21:52, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Русский входит в список языков, как и испанский с французским. Можно применять
> санкции за неуважение международного права ). ИМХО.
А китайский не входит? Китайцам санкции применять не надо?
Для мелких фирм держать пару-тройку штатных переводчиков или платить около 30-40€ за перевод 1 страницы (300 слов - как раз размер ответа в сабже) юрдокмемнта, плюс отдельно ответ, как-то немного накладно будет.
Хотя - профессиональные переводчики наверняка одобрят такое нововведение.
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|2.73, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:40, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, посмеет ли этот индивид, и все его поддержашие вякать в таком же ключе на СШАшку, когда подобное происходит там? Или эпитеты вроде «имбецилов» припасены только для России?
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|3.81, Аноним (81), 00:07, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не нужно уподобляться убогим и коверкать названия стран.
>в таком же ключе на США?
Обычно на такое отвечают "это другое, понимать нужно"
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|3.85, тоже Аноним (ok), 00:09, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Занимался это я в местном Американском доме. И тьютор мой был американец, приехавший сюда доучить русский. Как-то на уроке зашла речь о Дж. Буше, и тьютор был первым, кто назвал его идиотом. А группа охотно это мнение поддержала.
Если вы не понимаете, как можно не пресмыкаться, так и не судите тех, кто не пресмыкается рядом с вами, и не выдумывайте им иных идолов.
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|1.3, Аноним (3), 20:51, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Нахера делать какое-то шифрование-шЫшрование, если один удар в нос решает все проблемы с доступом к информации?
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|2.23, Аноним (23), 21:17, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не дотянутся. Всех не пересадишь, тем более в современном мире
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|3.58, Урри (?), 22:21, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так все сами себя уже успешно пересажали, даже в очень демократических и уважающих права человека странах.
В следующий раз, когда очередной вирус побежит по планете (как он это стабильно делает два раза в год), можно под новую панику "мы все умрем" запустить "инсталлируй наше приложение (от ФСБ или очередного мирового правительства) и оно тебе подскажет не заразился ли ты (а заодно сольет нам все твои ключи и переписку)".
Не недооценивайте количество идиотов на планете.
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|4.62, тов. майор (?), 22:25, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чего это только идиотов? Шибкоумных тоже заставим установить.
А иначе ты из комнаты в сотир не сможешь законно дойти.
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|5.67, Аноним (67), 23:00, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При таких законах все подряд будут заходить незаконно и класть на такие законы.
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|6.79, тов. прапорщик (?), 00:00, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откройте, полиция! (сержанты, выносите дверь, чего смотрите!) Нам поступили сведения, что тут нарушают режим самоизоляции - смотрите, смотрите - этот гад и правда незаконно ходил в сортир!
И не рыпайся - не рыпайся, кому сказал! Знаю что больно, палкой всегда больно. Надо было сразу открывать. А будешь дергаться - нанесешь мне физические повреждения при исполнении, и получишь срок.
Сейчас доставим в отдел, там посидишь пару часов (у нас переполнен обезьянник такими как ты), оформим нарушение, выпишем штраф, и можешь домой идти. Пропуск на проход домой не забудь оформить, а то обратно к нам приведут.
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|4.75, Тот_Самый_Анонимус (?), 23:41, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>даже в очень демократических и уважающих права человека странах
Якобы демократических, якобы уважающих права человека странах.
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|3.87, Michael Shigorin (ok), 00:14, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Всех не пересадишь, тем более в современном мире
Ну почему, лидер по посадкам в абсолютных и относительных величинах (aka пуп демократии, пока ещё соединённые штаты америки) успешно применил невидимую руку рынка -- в коммерческие тюрьмы на рабские условия труда вполне успешно попадают... ой, даже за невидимые преступления -- кого-то через несколько годиков или десятилетий даже и отпустят порой.
См. для малого примера дело Mark Ciavarella Jr, это даже не случай Albert Woodfox.
Жаль только, до "влюблённых в америку заочно" и не ценящих своего счастья уроки жизни доходят разве что с размаху в чугуниевый лоб :-(
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|2.33, Аноним (33), 21:31, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Нахера делать замки (и, чего у там, двери) если грубой силой можно отобрать ключи или выбить дверь?
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|2.93, Аноним (93), 00:25, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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неплохо было бы, чтоб каждый, кто такое несет получил тот самый удар в нос, а лучше несколько, чтоб насовсем
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|1.4, A.Stahl (ok), 20:51, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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Со стороны РКН эти письма, наверное, бот рассылает. А все сразу всполошились, борцами за свободу себя возомнили. А на деле чуть не обоcрались и сразу начали оправдываться (мол нет у нас никаких ключей и вообще серверов) перед ботом. ОПРАВДЫВАТЬСЯ ПЕРЕД БОТОМ! Позорище.
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|2.5, Аноним (5), 20:54, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. ты действительно считаешь что в РКН способны сделать что-то рабочее, хотя бы на уровне авторассылки?
Вангую там огромный тендер на разработку решения (с известным результатом) и десяток юнитов на зряплате в качестве "временной" (но такой постоянной) меры.
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|3.8, A.Stahl (ok), 20:59, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Я не сомневаюсь что у них достаточно ресурсов, специалистов и мотивации для разработки инструмента практически любого уровня сложности.
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|4.51, USER (??), 22:00, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но получается раз за разом реестр блоггиров в excel'е...
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|3.84, Аноним (84), 00:07, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не поверишь - таки способны. Во всяком случае, когда я был в степном Крыму, к северу от Симфика, оказалось, что Телеграм не работает. От слова "совсем". Методы обхода блокировок, которыми так хвастался Дуров, вдруг перестали работать. Сюрпрайз.
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|2.11, Аноним (-), 21:08, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> Со стороны РКН эти письма, наверное, бот рассылает.
> ... на деле чуть не обоcрались и сразу начали оправдываться (мол нет у нас никаких ключей и вообще серверов) перед ботом. ОПРАВДЫВАТЬСЯ ПЕРЕД БОТОМ! Позорище.
Сам придумал, сам принял за факт, сам прокомментировал и пристыдил! Классика опеннета!
> чуть не обоcрались
Merlinux GmbH
Reichgrafen Str. 20
79102 Freiburg, Deutschland
Ога, зарегистрированныая в Германии фирма наверняка очень боятся длинных рук Роскомпозора!
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|3.24, A.Stahl (ok), 21:18, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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>зарегистрированныая в Германии фирма наверняка очень боятся длинных рук Роскомпозора!
Тогда почему начали оправдываться?
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|4.31, xm (ok), 21:29, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Где там оправдание? Они их просто нахер послали. Чисто из вежливости.
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|5.90, Michael Shigorin (ok), 00:17, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Там 287 баз США, какие страхи? )
Такие, что янки спасать будут свои задницы, а не своих "союзников".
До кого это ещё не дошло -- тот дурак и не лечится (ц)
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|4.37, Аноним (-), 21:37, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>зарегистрированныая в Германии фирма наверняка очень боятся длинных рук Роскомпозора!
> Тогда почему начали оправдываться?
Ну давай почитаем внимательно, глазами:
> They requested us to provide access to Delta Chat user data and register with their state-run provider registry.
> We declined for the simple reason that Delta Chat developers have no access to user data whatsoever.
> We declined
И раз.
> Formal answer to Russian state request for Delta Chat user data
И два.
> We therefore kindly request that you strike us from your list of service providers.
Я вижу вежливый отшив или даже неного самопиара на этом курьезе "смотрите что нам прислали!", ты не видишь прямого посыла на йух (он там только завуалированный) - и сразу считаешь, что "обср0лися! Оправдываюца!!"?
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|2.60, Аноним (60), 22:23, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> эти письма, наверное, бот рассылает
Однозначно! Только не "бот", а "боты". Боты постарше определяют кому эти письма отсылать, а другие боты адреса в чёрный список вносят.
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|1.6, Аноним (6), 20:57, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Картина Репина "Приплыли!" Всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли...
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|1.7, evkogan (?), 20:58, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>без использования серверов ключей (ключ автоматически передаётся в первом отправленном сообщении)
Т.е. первое сообщение не шифруется и официальные органы имеют доступ к ключам. Тогда в чем проблема? Собственно как и где защита?
Вся новость это такая реклама?
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|2.9, xm (ok), 21:04, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Вы б почитали как работает шифрование с открытым ключом, что ли, что бы больше так эпически не садиться в лужу.
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|4.21, evkogan (?), 21:16, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Шлют открытый ключ, им шифруется сообщение посылаемое в ответ, для расшифровки нужен закрытый ключ, который не покидал ПК владельца.
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|6.69, Аноним (69), 23:33, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По аналогии: ты высылаешь собеседнику шкатулку с замком. Она открытая, пустая и ни для кого не представляет интереса. Собеседник кладёт в неё письмо, защелкивает замок и шлёт обратно. Ключ есть только у тебя и только ты можешь открыть ее. Про MITM можешь мас догадаться теперь.
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|9.98, Аноним (-), 00:46, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Как Вы можете быть уверенны, что шкатулочка, которую Вы получили пустой, принадл... текст свёрнут, показать
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|6.101, Аноним (101), 01:26, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как вам должно быть известно --- только с двумя участниками защититься от MITM невозможно, для защиты от MITM используют подтверждение третьей стороной.
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|3.15, evkogan (?), 21:12, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Я знаю как работает шифрование с открытым ключом.
Да я что-то не подумал что они открытый ключ шлют.
Пора идти спать.
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|4.110, freehck (ok), 02:05, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я знаю как работает шифрование с открытым ключом.
> Да я что-то не подумал что они открытый ключ шлют.
> Пора идти спать.
Ну Вы это. Либо очень плохо знаете теорию, либо очень-очень долго не спали. В любом случае желаю привести мысли в порядок, хорошо выспаться и на всякий случай -- рекомендую перечитать хотя бы буклетик.
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|3.18, asdasd (?), 21:14, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А после шифрование с открытым ключем, пущай еще про сессионные ключи почитает.
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|2.12, Аноним (12), 21:12, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если вы не понимаете как работает ассиметричное шифрование и как можно организовать обмен ключами перед передачей сообщений -- это не значит, что эти вещи невозможны и/или не существуют.
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|2.17, paulus (ok), 21:13, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Вся новость это такая реклама?
Таки да! Особенно радует у них на сайте: "нет необходимости устанавливать приложение DeltaChat!"
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|3.27, Аноним (23), 21:23, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, когда нет привязки к какому-то приложению и что-то основано на открытом протоколе - это же хорошо, разве нет? Или вам по душе такая же хрень, как и с WhatsApp, который юзает протокол XMPP, но все пользователи наглухо прибиты к этой приложухе?
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|2.29, Аноним (23), 21:24, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Скоро начнут жечь книжки про криптографию, математику и вот это всё. Если дотянут до конца карантина и эту шайку не выгонят с насиженых мест.
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|3.59, нах. (?), 22:22, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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после конца карантина (это, кстати, через пару лет) будут жечь математиков.
Не выгонят, кто государево слово и дело охранять будет?!
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|2.54, имя (ok), 22:06, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> https следующие?
Давно уже: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50803
> Спецслужба требует от компании предоставить сессионные ключи, которые, по сути, дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре организаторов распространения информации сервисам «Яндекса»
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|1.19, Аноним (19), 21:15, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> от Роскомнадзора требования о предоставлении доступа к данным пользователей и ключам, которые могут использоваться для расшифровки сообщений
Задача Роскомнадзора - досудебная блокировка сайтов с информацией о совершении [роскомнадзор], порнографии с участием [роскомнадзор] и призывов к [роскомнадзор]. У них нет полномочий читать переписку.
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|2.26, Аноним (26), 21:20, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь ради этого всё и затевалось, как это нет? Помнится и законы соответствующие придумали под это. А так, роскомпозор вообще странная контора. Там вроде брат мужа Медвелева живёт на откаты с его деятельности, при этом полезной активности 0.
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|2.86, тоже Аноним (ok), 00:12, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, никакой речи про сайты нет. Каналы распространения информации - это все, что угодно. Если нельзя заблокировать конкретный сайт, но надо заблокировать канал - у этих упырей просто-таки должностная инструкция требует заблокировать весь интернет. Дабы тащщить и не пущщать.
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|1.25, microsoft (?), 21:18, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так... товарищ майор не понял... как это на стороне клиентов. Нужно запретить у клиентов... а то иш ты тут
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|1.41, Sluggard (ok), 21:44, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то в РКН какие-то совсем тупорезы.
Ждём такого же обращения к разработчикам, например, Psi+.
И заодно Firefox.
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|3.50, Аноним (26), 21:58, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Китайская опера топчик, после этой движухия я их прямо уважаю. Вроде и сотрудничают, но при делают всё для комфорта пользователей. И браузер у них самый удобный на сегодня.
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|5.53, Аноним (26), 22:03, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не пользовался в Китае, но сингапурские прокси ничего так в целом.
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|4.65, Аноним (26), 22:40, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воу воу палехче не стоит завидовать так активно, опера это единственный производитель браузеров думающий о пользователях (и их комфорте) сегодня. Лично я бы даже не отказался платить ей деньги за чуть более устойчивые прокси (иногда их кластеры не справляются с нагрузкой) и какой-нибудь простенький почтовый сервис, например.
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|1.45, Аноним (-), 21:52, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годно, и нечаяная реклама тоже хороша. Незабывайте tox тоже весьма годен.
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|1.74, Аноним (74), 23:41, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не увидел исходников ядра, только статическую библиотеку. Т. е. мне надо поверить, что они белые и пушистые?
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|1.77, Gogi (??), 23:51, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По тексту: "Имеются биндинги ..." - может уже хватит позориться своим рязанским рунглишем?? Либо binding, либо бАЙндинг! И никак иначе. "хи-фи, Клюева!".
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|2.94, Аноним (26), 00:31, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Позориться перед кем? Тем, у кого нормальный уровень владения, совершенно плевать. Как и на большинство ошибок на самом деле, до тех пор пока со словами не ошибаются (это майндфак чистой воды). ПС. это не рунглишь, это транслитерация.
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|1.105, freehck (ok), 01:53, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ааааа! Это просто бомба! Наши раздолбаи из РосКомПозора послали им письмо на РУССКОМ ЯЗЫКЕ! Аааааа! =)
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|1.108, Аноним (108), 01:56, 02/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как рашковня любит «требовать». Правда, как правило, идёт на йух, но ей там привычно.
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