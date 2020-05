Delta Chat получил от Роскомнадзора требование о доступе к данным пользователей

> имбецилы из Роскомцензуры им запрос на русском умудрились прислать...

Угу, цитирую

> If you have any further questions please refer to us using english or german. We are not legally bound to answer letters written in [b]Russian[/b].

прислали на адрес немецкой фирмочки (gmbh), с требованием нарушить закон(ы) о защите персональных данных, за (умышленное) нарушение которых "дают" штраф в 300 000 € и до 2 лет тюрьмы …

> Please note that even if a german court were to order access to user data we would not be able to comply because we have no data at all.

"Прелестно, просто прелестно!" и "Слов нет, одни междометия" (c)