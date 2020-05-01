Delta Chat получил от Роскомнадзора требование о доступе к данным пользователей

2.10 , Аноним ( 10 ), 21:06, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Да в такие конторы только недалёкие или "самые правильные" фашисты идут, и от того, что где-то в другом месте деньги надо мозгом зарабатывать и что-то созидать. А правильность не равно истинность, ибо первое субъективно.

3.35 , xm ( ok ), 21:33, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +15 + / – Интересно, есть ли большая глубина нравственного падения в IT, чем "работать в Роскомнадзоре"? > Да в такие конторы только недалёкие или "самые правильные" фашисты идут, и

> от того, что где-то в другом месте деньги надо мозгом зарабатывать

> и что-то созидать. А правильность не равно истинность, ибо первое субъективно. 4.57 , нах. ( ? ), 22:19, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – подкинь рефералов, а?! Я как туда устроюсь - все тебе расскажу! 5.80 , Michael Shigorin ( ok ), 00:06, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – Я таким идиотам уж не первый раз говорю -- для свободного ПО в целом и крипто в частности один Вартан Хачатуров (wart@debian) сделал гораздо больше, чем все они вместе взятые. Идиоты умудряются лепетать одно и то же, при этом в упор не замечая беспредельщиков той самой цензуры в виде пейсбука с твитором и гуглом. Интересно, чем им изнутри соображалку-то так отшибают. Ну да жизнь учит, даже если прямо на экзамене.

6.92 , Аноним ( - ), 00:20, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Миша, слишком, глубоко запихнул, вынимай уже, задохнешься. и таблетки прими

6.99 , Bx ( ok ), 01:05, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Соглашусь с некоторыми комментариями, Михаил, экономь бисер, ничего ты им не докажешь.

7.104 , YetAnotherOnanym ( ok ), 01:41, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На 1:38 Шигорину накидали 8 минусов, а тебе только 1, это показывает, что мамкинвы борцуны с системой на опеннете не поняли, при чём тут бисер.

3.109 , rshadow ( ok ), 02:05, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да какие там фашисты. На тех зарплатах одни студенты вчерашние и будут работать. Оттого и все познания - "забанить по ip".

2.22 , Аноним84701 ( ok ), 21:16, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – > имбецилы из Роскомцензуры им запрос на русском умудрились прислать... Угу, цитирую

> If you have any further questions please refer to us using english or german. We are not legally bound to answer letters written in [b]Russian[/b]. прислали на адрес немецкой фирмочки (gmbh), с требованием нарушить закон(ы) о защите персональных данных, за (умышленное) нарушение которых "дают" штраф в 300 000 € и до 2 лет тюрьмы … > Please note that even if a german court were to order access to user data we would not be able to comply because we have no data at all. "Прелестно, просто прелестно!" и "Слов нет, одни междометия" (c)

3.66 , Аноним ( 66 ), 22:51, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну на территории рф свои законы и пд россиян должны быть локализованы, так что тут противоречия нет.

Развивали бы проект не фирмой а анонимусами на гитхабе, не кому бы и предъявить было. Или они на нем что-то зарабатывают?

4.72 , gogo ( ? ), 23:39, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну дык пусть всякие "надзоры" и локализуют данные, если могут.

А не ездят по ушам иностранным фирмам, которые никаким боком не попадают под их юрисдикцию.

5.111 , zzz ( ?? ), 02:09, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Под их юрисдикцию подпадают российские пользователи. И ключи именно этих пользователей требует Роскомнадзор.

4.82 , Аноним84701 ( ok ), 00:07, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну на территории рф свои законы и пд россиян должны быть локализованы,

> так что тут противоречия нет. Reichgrafen Str. 20

79102 Freiburg, Deutschland

Хм, интересно, в Фрейбурге (и заодно Берлине) уже в курсе некоторых геополитических изменений?

4.88 , Аноним ( 88 ), 00:14, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Ну на территории рф свои законы и пд россиян должны быть локализованы И? Почему кого-то за пределами РФ должны интересовать законы РФ?

2.30 , Аноним ( 30 ), 21:28, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – Русский входит в список языков, как и испанский с французским. Можно применять санкции за неуважение международного права ). ИМХО.

3.32 , Fyjy ( ? ), 21:31, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – В список каких языков? Один из 6 рабочих языков ООН? И что?

Никакого международного права тут нет

3.47 , Аноним84701 ( ok ), 21:52, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Русский входит в список языков, как и испанский с французским. Можно применять

> санкции за неуважение международного права ). ИМХО. А китайский не входит? Китайцам санкции применять не надо?

Для мелких фирм держать пару-тройку штатных переводчиков или платить около 30-40€ за перевод 1 страницы (300 слов - как раз размер ответа в сабже) юрдокмемнта, плюс отдельно ответ, как-то немного накладно будет. Хотя - профессиональные переводчики наверняка одобрят такое нововведение. 2.73 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 23:40, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, посмеет ли этот индивид, и все его поддержашие вякать в таком же ключе на СШАшку, когда подобное происходит там? Или эпитеты вроде «имбецилов» припасены только для России?

3.81 , Аноним ( 81 ), 00:07, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не нужно уподобляться убогим и коверкать названия стран. >в таком же ключе на США? Обычно на такое отвечают "это другое, понимать нужно"

3.85 , тоже Аноним ( ok ), 00:09, 02/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Занимался это я в местном Американском доме. И тьютор мой был американец, приехавший сюда доучить русский. Как-то на уроке зашла речь о Дж. Буше, и тьютор был первым, кто назвал его идиотом. А группа охотно это мнение поддержала.

Если вы не понимаете, как можно не пресмыкаться, так и не судите тех, кто не пресмыкается рядом с вами, и не выдумывайте им иных идолов.

