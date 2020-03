Доступен мессенджер Delta Chat 1.2 для Android и iOS

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:11, 07/03/2020 [ответить] +1 + / – Организации запрещённые на территории Российской Федерации ликуют, наверное.

Приложение стоит свеч👍

1.2 , Аноним ( 2 ), 23:15, 07/03/2020 [ответить] +1 + / – >Rust

>Electron Это точно совершенно нужный мессенджер, точно нужный, слышите?

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:19, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >для Linux и macOS Ясное дело. Это же тренд. Но как раз такие штуки более востребованы на Android и iOS. На своем локалхосте ты и так по почте можешь общаться в своем уютном thunderbird'e (ну конечно же mutt, что я такое говорю!..).

3.8 , Lex ( ?? ), 00:19, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том и дело, что мобильные такое едва ли потянут - электрон слишком жЫрный. А вот подобного, но не_электроновского вполне хватает - React-Native, NativeScript, Flutter



1.4 , JL2001 ( ok ), 23:20, 07/03/2020 [ответить] + / – как он работает при бане почтового сервера приговором РКН ?

2.6 , Аноним ( 3 ), 23:21, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто выбери то, что не заблокировано: https://providers.delta.chat/



1.5 , Аноним ( 3 ), 23:20, 07/03/2020 [ответить] +1 + / – Про спам и блокировку юзеров они-то написали, но как ведет себя в таких случаях шибко умный Google? Как быстро он отправит собеседников в спам, если они будут много и часто общаться?

1.7 , suffix ( ok ), 23:53, 07/03/2020 [ответить] + / – Прошу прощения, но просто уже не первая новость про сабж - а я никак не могу понять ЦА этого мессенджера :( 1. Красноглазые с ЛОР-а поднимут собственный Jabber-сервер с шахматами и поэтессами. 2. Смузимены с Хабра используют Вотсап и Телеграм. 3. Обычные нормальные люди продолжат общаться в ВК и ФБ-мессенджере 4. Параноики с опеннета развернут Tox over Tor Ну в упор не вижу ЦА для сабжа :(

2.9 , Аноним ( 9 ), 00:20, 08/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У многих компаний есть свой корпоративный email-сервер, но нет XMPP-сервера. + страны, в которых заблокирован whatsapp и telegram, но есть email, а он везде есть.