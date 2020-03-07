Доступен мессенджер Delta Chat 1.2 для Android и iOS

Вышла новая версия Delta Chat 1.2 - мессенджера, использующего email в качестве транспорта вместо собственных серверов (chat-over-email, специализированный почтовый клиент, работающий как мессенджер). Код приложений распространяется под лицензией GPLv3, а базовая библиотека доступна под лицензией MPL 2.0 (Mozilla Public License). Релиз доступен в Google Play. В новой версии: Уменьшено потребление трафика. Delta Chat больше не загружает сообщения, которые не будут отображены, такие как обычные сообщения email и сообщения от заблокированных контактов.

Добавлена возможность закреплять чаты. Закрепленные чаты всегда отображаются наверху списка.

При добавлении контактов с помощью QR-кода больше не нужно ждать верификации контакта. Новый контакт добавляется мгновенно, а обмен сообщениями для верификации происходит в фоновом режиме.

Добавлен встроенный FAQ, копирующий соответствующий раздел сайта, но доступный в режиме оффлайн.

В приложение интегрирована база данных email-провайдеров, на основе которой формируются подсказки по настройке аккаунта для использования с Delta Chat. Например, может потребоваться включить IMAP в настройках аккаунта или сгенерировать пароль приложения.

Исправлены ошибки, приводившие к некорректной сериализации зашифрованных сообщений при использовании ключей Ed25519. По умолчанию Delta Chat всё ещё использует ключи RSA, переход на ключи Ed25519 планируется в следующих версиях.

В ядро приложения внесено иножество исправлений. Используется версия ядра 1.27.0. Напомним, что Delta Chat не использует собственные серверы и может работать практически через любой почтовый сервер, поддерживающий SMTP и IMAP (для быстрого определения поступления новых сообщений применяется техника Push-IMAP). Поддерживается шифрование с использованием OpenPGP и стандарта Autocrypt для простой автоматической настройки и обмена ключами без использования серверов ключей (ключ автоматически передаётся в первом отправленном сообщении). Реализация оконечного шифрования основывается на коде rPGP, который в этом году прошёл независимый аудит безопасности. Трафик шифруется с использованием TLS в реализации штатных системных библиотек. Delta Chat полностью контролируется пользователем и не привязан к централизованным сервисам. Для работы не требуется регистрация в новых сервисах - в качестве идентификатора можно использовать существующий email. Если корреспондент не использует Delta Chat он может прочитать сообщение как обычное письмо. Борьба со спамом осуществляется при помощи отсеивания сообщений от неизвестных пользователей (по умолчанию отображаются только сообщений от пользователей из адресной книги и тех, кому раньше отправлялись сообщения, а также ответы на собственные сообщения). Возможно отображение вложений и прикреплённых изображений и видео. Поддерживается создание групповых чатов, в которых могут общаться несколько участников. При этом имеется возможность привязки к группе верифицируемого списка участников, не позволяющего прочитать сообщения посторонним лицам (проверка участников осуществляется по криптографической подписи, а сообщения шифруются с использованием оконечного шифрования). Подключение к верифицированным группам осуществляется через отправку приглашения с QR-кодом. Верифицированные чаты пока имеют статус экспериментальной возможности, но их поддержку планируется стабилизировать в начале 2020 года после завершения аудита безопасности реализации. Ядро мессенджера разрабатывается отдельно в форме библиотеки и может быть использовано для написания новых клиентов и ботов. Актуальный вариант базовой библиотеки написан на языке Rust (старый вариант был написан на языке Си). Имеются биндинги для Python, Node.js и Java. В разработке неофициальные биндинги для Go. В конце февраля также было выпущено обновление Delta Chat 1.0 для Linux и macOS, построенное на платформе Electron.



